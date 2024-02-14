أفضل 10 قوالب لسجلات العمل لتتبع إنتاجيتك في 2025

يعطي المهنيون في مختلف المجالات والأدوار الأولوية للبقاء منظمين ومنتجين. ولكن الإنتاجية لا تتعلق فقط بالعمل الجاد والعمل لساعات طويلة - بل تتعلق بالعمل بذكاء.

يعد تتبع الوقت المستغرق في المهام طريقة مثبتة لتحسين الإنتاجية. توفر الأنماط التي تظهر مع مرور الوقت رؤى لا تقدر بثمن حول كيفية قضاء وقتك.

تعمل سجلات العمل على تبسيط وتوحيد كيفية تسجيل عملك.

سجل العمل هو أداة يستخدمها الأفراد والفرق لتتبع الوقت المستغرق في المهام. يمكنك استخدام سجلات العمل لأغراض مختلفة - تحسين الإنتاجية هو أحد هذه الأغراض.

لديك العديد من حلول سجلات العمل الذكية لمساعدتك في أتمتة جزء كبير من هذه العملية. يمكنك تقييم التسريبات في الإنتاجية وإجراء تحسينات لزيادة كفاءة العمل باستخدام سجل العمل المناسب.

ما هي قوالب سجلات العمل؟

قالب سجل العمل هو مستند أو جدول بيانات يسجل مهامك والوقت الذي استغرقته لإكمالها وساعات عملك بتنسيق موحد.

تساعدك مثل هذه القوالب على تتبع كفاءتك في المهام الفردية بتواتر ثابت، على سبيل المثال يوميًا أو أسبوعيًا، ومن ثم تحديد الأنماط في عادات عملك.

الهدف؟ إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل مع الحفاظ على الجودة.

من خلال تحليل تلك الأنماط بأثر رجعي، تمكّنك سجلات العمل النموذجية من اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين أداء العمل .

سواء كنت مقدم خدمات احترافية تسعى إلى تحسين كفاءتك، أو قائدًا يتطلع إلى تحسين أداء فريق العمل، أو فردًا يتطلع إلى زيادة الإنتاجية، فإن ClickUp قوالب سجلات العمل ستكون مفيدة.

هذه القوالب المجانية هي أدوات قوية تمكّن المستخدمين من تبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة. وتمتد قدراتها إلى ما هو أبعد من مجرد إدارة المهام البسيطة.

مع قوالب سجلات العمل المجانية، يمكنك

تحسين سير عملك : تحديد المهام المتكررة وأتمتة وتوحيد العملياتوتوفير الوقت والموارد القيّمة

: تحديد المهام المتكررة وأتمتة وتوحيد العملياتوتوفير الوقت والموارد القيّمة تسريع التعاون : مشاركة الأفكار مع أعضاء الفريق، وتسهيل التواصل، والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة

: مشاركة الأفكار مع أعضاء الفريق، وتسهيل التواصل، والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة تعزيز المساءلة : عزز ثقافة الشفافية ومكّن فريقك من تولي مسؤولية مهامهم

: عزز ثقافة الشفافية ومكّن فريقك من تولي مسؤولية مهامهم شحذ تركيزك : حدد الأولويات بفعالية وتخلص من المشتتات، مما يسمح لك بتكريس طاقتك لما هو مهم حقًا

: حدد الأولويات بفعالية وتخلص من المشتتات، مما يسمح لك بتكريس طاقتك لما هو مهم حقًا سجّل ساعات العمل المدفوعة: أنشئ سجلاً للوقت الذي قضيته في تقديم خدمة معينة على مدار أيام وأسابيع لتحصيل الرسوم من عملائك وعملائك

ما الذي يجعل قالب سجل العمل جيدًا؟

سجلات العمل هي أدوات بسيطة ذات وظائف أساسية. مع وجود العديد من قوالب سجلات العمل التي تقدم العديد من الخصائص، فإن اختيار قالب يلبي احتياجاتك الخاصة أمر حيوي.

ابحث عن هذه العوامل الأساسية في الاعتبار عند اختيار قالب جيد:

واجهة سهلة الاستخدام: تأكد من أن القالب سهل الاستخدام ويوفر واجهة سهلة الاستخدام، مما يسهل على أعضاء الفريق إدخال المعلومات وتفسيرها

تأكد من أن القالب سهل الاستخدام ويوفر واجهة سهلة الاستخدام، مما يسهل على أعضاء الفريق إدخال المعلومات وتفسيرها تخطيط قابل للتخصيص: ابحث عن هيكل واضح، يحدد أقسامًا للتاريخ ووقت البدء ووقت الانتهاء والمهام والحالات المخصصة والتفاصيل الإضافية

ابحث عن هيكل واضح، يحدد أقسامًا للتاريخ ووقت البدء ووقت الانتهاء والمهام والحالات المخصصة والتفاصيل الإضافية التحديث التلقائي: تحقق مما إذا كان سجل العمل يلتقط تلقائيًا التاريخ والوقت لكل إدخال - والأفضل من ذلك إذا كان بإمكانه تحديث حالات المهام تلقائيًا

تحقق مما إذا كان سجل العمل يلتقط تلقائيًا التاريخ والوقت لكل إدخال - والأفضل من ذلك إذا كان بإمكانه تحديث حالات المهام تلقائيًا طرق العرض التفصيلية: بالنسبة لإعدادات الفريق، يجب أن يحتوي على تفاصيل مثل فئات المهام، ووظيفة الفريق، وأوصاف المهام، والأفراد المعينين

بالنسبة لإعدادات الفريق، يجب أن يحتوي على تفاصيل مثل فئات المهام، ووظيفة الفريق، وأوصاف المهام، والأفراد المعينين مرنة: يجب أن يستوعب القالب مختلفمتطلبات المشروع ويدعم المرونة والقدرة على التكيف مع تدفقات العمل المتنوعة

يجب أن يستوعب القالب مختلفمتطلبات المشروع ويدعم المرونة والقدرة على التكيف مع تدفقات العمل المتنوعة التعاون: يجب أن يدعم القالب أو النظام الأساسي التعاون، مما يسمح لأعضاء الفريق بالوصول إلى سجل العمل وتحديثه في وقت واحد

يجب أن يدعم القالب أو النظام الأساسي التعاون، مما يسمح لأعضاء الفريق بالوصول إلى سجل العمل وتحديثه في وقت واحد الاندماج: التكامل مع الآخرينأدوات إدارة المشاريع الأخرى أو البرامج ويمكن الوصول إليها على الأجهزة المحمولة للتحديثات أثناء التنقل.

يجب أن يحقق نموذج سجل العمل الجيد توازناً جيداً بين البساطة والشمولية.

10 قوالب لسجل العمل لاستخدامها في 2024

القوالب العشرة المدرجة هنا قيّمة وفعالة لالتقاط المعلومات وتخزينها وتحليلها لاحقاً.

اختر أفضل ما يناسب احتياجاتك.

1. قالب السجل اليومي لـ ClickUp

استخدم قالب السجل اليومي من ClickUp لإنشاء قائمة مهام والبقاء على رأس جميع أنشطتك

السجل اليومي هو سجل العمل الأكثر شيوعاً: فهو يساعدك على تسجيل التقدم المحرز في مهامك كل ساعة. غالبًا ما تكون سجلات العمل اليومية جزءًا أساسيًا من الخدمات المهنية، بينما يستخدمه الأفراد والفرق لتتبع إنتاجيتهم بمرور الوقت.

هذا قالب سجل النقر اليومي يلتقط نشاطك على مدار اليوم، مما يمنحك الرؤية والمساءلة التي تحتاجها للبقاء على المسار الصحيح. استخدم قالب سجل العمل اليومي من أجل:

إنشاء مشروع لكل يوم، وتعيين المهام لفريقك، وتعيين جدول زمني

تتبّع جميع الأنشطة في مكان واحد، من الاجتماعات إلى المحادثات

تنظيم المهام في فئات لتتبع التقدم المحرز

قم بإعداد الإشعارات للبقاء على اطلاع دائم بالتقدم المحرز

مراقبة المهام وتحليلها لضمان أقصى قدر من الإنتاجية

فيما يلي بعض فوائد استخدام قالب السجل اليومي :

التعرف على المهام التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة والموارد

تحديد المهام التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام

تتبع التقدم والإنجازات على مدار اليوم

الحفاظ على التركيز والتحفيز لإكمال المهام في الوقت المحدد

لا تقتصر إمكانية استخدام هذا القالب على المجال المهني فقط. سجل المهام اليومية المتكررة في المنزل وقم بتعيين تذكيرات للمهام الشخصية.

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2. قالب عبء عمل الموظف ClickUp

نموذج عبء عمل الموظف لعرض السعة حسب الفريق أو القسم

الـ نموذج عبء عمل الموظف ClickUp هو الأمثل للمديرين والمشرفين الذين يرغبون في تتبع مهام فرقهم والتقدم المحرز في العمل. يساعد القالب الجميع على البقاء على نفس الصفحة عند تخصيص المهام وإدارة الموارد.

إدارة أعباء عمل الموظفين أمر صعب ولكنه ضروري للنجاح التنظيمي. سيساعدك هذا القالب على

قياس قدرة كل موظف وتعيين المهام وفقاً لذلك

إنشاء نظرة عامة واضحة حول من هو المسؤول عن كل مهمة

تحديد التوقعات ومنع الإرهاق بين الموظفين

تتيح لك طريقة عرض المهام مراقبة تقدم المهام وتحديث حالة المهام. نظّم المهام باستخدام علامتي حالة: مفتوحة ومكتملة.

ستساعدك طريقة عرض عبء العمل الفردي على ضمان عدم إثقال كاهل الموظفين بالمهام وتقديم نظرة عامة شاملة عن عبء عمل الفريق.

ضع توقعات واضحة باستخدام قالب عبء العمل الخاص بالموظفين لضمان استعداد الموظفين للمهام وقدرتهم على إدارة وقتهم بشكل جيد.

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3. نموذج بيان العمل ClickUp

أنشئ ملخصًا لمشروعك الأول مع المورد الخاص بك من خلال مشاركة نموذج بيان العمل الخاص بطلب تقديم العروض من ClickUp، وهو مستند SOW المصمم مسبقًا والقابل للتخصيص بالكامل

يعد بيان العمل الجيد (SOW) شرطًا أساسيًا عند إدارة المشاريع، خاصة في البداية. يحدد بيان عرض العمل التوقعات بين الشركة وعملائها أو مقاوليها من خلال تحديد أهداف المشروع , التسليمات والجداول الزمنية والمزيد.

يمكن أن يستغرق إنشاء عرض مستوى الخدمة المفصل وقتًا طويلاً، ولكن قالب بيان العمل الخاص ب ClickUp يجعل الأمر أسهل.

يساعدك هذا القالب على

تبسيط عملية إنشاء طلبات عروض الأسعار

تحديد تفاصيل المشروع بسرعة ودقة

إبقاء الجميع على نفس الصفحة طوال فترة المشروع

يستخدم المقاولون والعاملون المستقلون قالب SOW لتوصيل نطاق العمل والاتفاق مع مختلف أصحاب المصلحة. وهو مفيد عند صياغة العقود وإدارتها.

سواء كنت تنشئ عقد عمل للاستخدام الداخلي أو لعمل العميل، سيساعدك هذا النموذج على ضمان تغطية جميع القواعد الخاصة بك!

قم بتنزيل هذا النموذج

4. قالب إطار عمل ClickUp لإنجاز المهام

يساعدك قالب إنجاز المهام (GTD)، المستند إلى نظام GTD الذي وضعه ديفيد ألين، على تنظيم المهام والمشاريع من خلال تسجيلها وتقسيمها إلى عناصر عمل قابلة للتنفيذ قالب ClickUp's Getting Things Done Work Log (سجل إنجاز المهام) أداة قيمة لأي شخص يريد التحكم في إنتاجيته. يسمح لك هذا القالب بتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام يمكن التحكم فيها وتصبح أفضل منظمًا في عملك .

حدد أولويات المهام بناءً على الأهمية والإلحاح، وخصص وقتك ومواردك بفعالية من خلال التركيز على المهام ذات التأثير الكبير أولاً.

أيضًا، تتبع التقدم المحرز بصريًا: احصل على نظرة عامة واضحة لتقدمك من خلال لوحة كانبان ق ومخططات جانت.

تتيح لك ميزات التعاون في هذا القالب مشاركة سجلات العمل مع أعضاء الفريق. تعيين المهام، وترك الملاحظات والتعليقات على المهام الفردية، وتتبع المناقشات والقرارات المتعلقة بمهام محددة.

وهذا يعزز الشفافية والمساءلة من خلال السماح للجميع برؤية التقدم المحرز وتحديد التبعيات.

التقط أفكارك ومهامك، وقم بترتيبها وإنجاز المهام باستخدام قالب إطار عمل ClickUp لإنجاز المهام .

5. قالب خطة العمل البسيطة ClickUp

استخدم قالب خطة العمل البسيطة من ClickUp لتنظيم مهامك والحفاظ على وحدة فريقك قالب خطة العمل البسيطة من ClickUp يبسط تخطيط المشروع مع جدول زمني مرئي للمهام والمعالم الرئيسية والمواعيد النهائية. حدد الأدوار والمسؤوليات لكل عضو في الفريق وقم بإعداد الإشعارات لجميع أصحاب المصلحة.

يوفر قالب سجل العمل المجاني هذا إطار عمل منظم وبديهي من أجل التخطيط اليومي وتتبع المهام - مثالي للفرق التي تقدر البساطة والتنظيم.

يتضمن هذا القالب

حالات مخصصة : وضع علامة على حالات المهام مثل مكتملة، قيد التنفيذ، قيد التقدم، قيد المراجعة، قيد الانتظار، والمهام التي يجب إنجازها وتتبع تقدم كل مهمة في المشروع

: وضع علامة على حالات المهام مثل مكتملة، قيد التنفيذ، قيد التقدم، قيد المراجعة، قيد الانتظار، والمهام التي يجب إنجازها وتتبع تقدم كل مهمة في المشروع طرق عرض مخصصة : افتح أربع طرق عرض مختلفة في تكوينات ClickUp المختلفة: الملخص، والجدول الزمني، والتقدم، ودليل البدء، بحيث يسهل الوصول إلى جميع المعلومات وتنظيمها

: افتح أربع طرق عرض مختلفة في تكوينات ClickUp المختلفة: الملخص، والجدول الزمني، والتقدم، ودليل البدء، بحيث يسهل الوصول إلى جميع المعلومات وتنظيمها إدارة المشروع: تحسين تتبع تقدم المشروع مع إمكانات تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد

هذا قالب خطة العمل يساعد الفرق والأفراد على البقاء على نفس الصفحة عند تحديد الأهداف والمهام والمواعيد النهائية.

تنزيل هذا القالب

6. قالب ClickUp Work To Do

تعامل مع مهامك مع صندوق الوارد ClickUp Inbox الذي تم تجديده - المصمم للتنقل بسرعة بين أولوياتك وإنجاز أعمالك

سواء كنت تعمل بمفردك أو قائد فريق، يمكنك الاستفادة من قالب Clickup Work To Do للتحكم في عبء العمل الخاص بك، والتغلب على مهامك، وتحقيق أهداف المشروع بمزيد من الوضوح والتنظيم الكامل.

سيتيح لك هذا القالب

تحديد أولويات المهام بناءً على الأهمية والجهد والضرورة الملحة

تنظيم المشاريع في قوائم مع المهام الفرعية وتواريخ الاستحقاق

تتبع التقدم المحرز بصريًا باستخدام لوحات كانبان ومخططات جانت

إليك كيف يساعدك قالب مهام العمل على إكمال مهامك:

تصور مهامك على لوحة كانبان البسيطة والبديهية وحدد الأولويات

إنشاء المهام وإضافتها مباشرة في القالب، وتقسيم المشاريع المعقدة إلى خطوات أصغر، وتحديد المواعيد النهائية وتواريخ الاستحقاق

تتبَّع المواعيد النهائية الحاسمة وتأكد من إنجاز المهام في الوقت المناسب

تعيين المهام إلى أعضاء الفريق، وترك التعليقات والملاحظات، ومشاركة قوائم المهام

راقب تقدمك بشكل مرئي، وحدد الاختناقات والعوائق وقياس الكفاءة بموضوعية

استخدم قالب ClickUp Work To Do واختبر قوة الكفاءة المنظمة.

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7. نموذج نطاق عمل ClickUp

يمكن أن يساعدك قالب ClickUp نطاق العمل على تحديد جميع تفاصيل المشروع

نموذج نموذج نطاق عمل Clickup يساعدك على تخطيط تفاصيل خدمتك أو مشروعك، مثل أهداف المشروع وإنجازاته وجدوله الزمني.

من خلال وضع نطاق عمل المشروع، تأكد من أن أصحاب المصلحة على علم بالتقدم المحرز والنجاح.

يتيح لك هذا النموذج:

تقسيم مشروع كبير إلى أجزاء يمكن إدارتها من خلال إنشاء المهام وتعيين مالكي المهام

احصل على نظرة عامة فورية على المهام المنجزة وتتبع الوقت المستغرق في المهام لفهمالإنتاجية أنماط وتحديد مجالات التحسين

التواصل مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة، وتفويض المهام مباشرة ضمن القالب، والتأكد من توافق الجميع على أهداف المشروع

تحديد قيود الخدمة الخاصة بك وإعداد قيود لأعضاء الفريق

قم بإعداد المهام والإشعارات المتكررة، وأتمتة جزء من سير عمل المشروع

هذا القالب لا يُقدَّر بثمن للأفراد والفرق من جميع الأحجام، ولكن بشكل أكبر لأصحاب المشاريع وقادة الفرق.

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8. قالب سجل مشروع ClickUp

قم بإدارة السجل اليومي لمشروعك بسهولة عن طريق تتبع كل مهمة على حدة باستخدام قالب ClickUp Project Log Template

يمكن أن يكون تتبع الوقت في بعض الأحيان ممارسة يومية أو أسبوعية. سجلات العمل مفيدة حتى بالنسبة للمشاريع المحددة، حيث يمكنك تتبع كل مهمة على مدار الساعة أو اليوم.

إن قالب سجل مشروع ClickUp مصمم خصيصًا لتتبع التقدم المحرز وإنجاز المهام داخل المشاريع.

يعد قالب سجل العمل المجاني هذا أداة ممتازة لمديري المشاريع الذين يرغبون في الإشراف على مشاريعهم بطريقة منظمة ومنع التأخير.

يتيح لك هذا القالب

تعيين حالات المهام : إنشاء المهام، وتعيين المواعيد النهائية، ومشاركة السجل مع أصحاب المهام

: إنشاء المهام، وتعيين المواعيد النهائية، ومشاركة السجل مع أصحاب المهام تحديث الجداول الزمنية ومراجعتها : من خلال التحديثات في الوقت الفعلي والحالات المخصصة، استمر في التحقق من مهمة تلو الأخرى

: من خلال التحديثات في الوقت الفعلي والحالات المخصصة، استمر في التحقق من مهمة تلو الأخرى مشاهدات مخصصة : تصوّر خطة المشروع وتحكم فيها من خلال القائمة ومخططات جانت، ومخططات جانت، وعبء العمل، والتقويم، وغيرها من طرق العرض

: تصوّر خطة المشروع وتحكم فيها من خلال القائمة ومخططات جانت، ومخططات جانت، وعبء العمل، والتقويم، وغيرها من طرق العرض تتبع الجداول الزمنية: إنشاء متتبع للجداول الزمنية. تحديد التأخيرات وتحسين الجداول الزمنية للمهام المتكررة

يتيح القالب أيضًا التعاون في الوقت الفعلي لدعم ما بعد المشروع ويعزز التواصل الواضح بين جميع أصحاب المصلحة.

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9. قالب تقسيم العمل ClickUp

هيكل تقسيم العمل عبر الكتابة: تام فام

هيكل تقسيم العمل هو نهج تدريجي للمشروع يجعل تخصيص المهام وتتبع التقدم المحرز أسهل.

إن قالب تقسيم العمل ClickUp ينظم مخرجات المشروع والنطاقات إلى مجموعات منطقية أو مراحل المشروع، مع زيادة التفاصيل والخصوصية في كل مستوى.

سواء كانت إدارة مشروع تطوير أو تنظيم حدث معقد، استخدم هذا القالب لتقسيم العمل إلى مكونات أصغر. إنشاء جداول إعادة العمل التي يسهل إدارتها وتسليمها.

للاستفادة من الإمكانات الكاملة لهذا القالب,

إنشاء مشروع لكل هدف من أهداف تقسيم العمل

تقسيم المشروع إلى مهام فردية وتعيينها لأعضاء الفريق

تحديد الجداول الزمنية وتحديد أولويات المهام

قم بإعداد الإشعارات للبقاء على اطلاع دائم على التقدم المحرز

مراقبة المهام وتحليلها لضمان أقصى قدر من الإنتاجية

أطلق العنان لإمكانات فريقك الكاملة من خلال تفكيك التعقيدات وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف المشروع بوضوح وثقة.

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10. قالب سجل العمل اليومي لبرنامج Excel بواسطة قالب WPS

قالب سجل العمل اليومي في Excel

الـ قالب سجل العمل اليومي لبرنامج Excel يقدم حلاً مباشراً وقابلاً للتخصيص وفعالاً لتتبع المهام والأنشطة اليومية.

يمكنك استخدام هذه الوظائف في هذا القالب:

استخدم التنسيق الشرطي لتمييز المعلومات الهامة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام التنسيق الشرطي لتمييز جميع المهام ذات الأولوية القصوى أو المتأخرة

تطبيق الصيغ لحساب المجاميع والمتوسطات. على سبيل المثال، يمكنك استخدام معادلة لحساب إجمالي الوقت الذي قضيته في مهامك في يوم معين

قم بإنشاء مخططات ورسوم بيانية لتصور بياناتك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مخطط شريطي يوضح النسبة المئوية للوقت الذي قضيته في مهام مختلفة

شارك سجل عملك مع مديرك أو أعضاء فريقك، مما سيؤدي إلى تحسين التواصل والتعاون

من خلال هذا القالب، يمكنك إطلاق العنان لمستويات إنتاجية أكبر، وتعاون أوثق، وتحقيق أهداف أسهل من خلال تتبع أنشطتك وتحليل البيانات باستمرار.

أطلق العنان لقوة ClickUp مع قوالب سجل العمل

قوالب سجلات العمل في ClickUp هي أكثر من مجرد أدوات تتبع. إنها بوابات للوعي الذاتي وتحسين الإنتاجية والنجاح التعاوني.

تسمح لك قوالب سجلات العمل بما يلي

الكشف عن الأنماط الخفية في سير عملك

تحسين تخصيص الوقت وجدولة الموارد تحديد أولويات المهام وتحقيق الأهداف بشكل أسرع

تعزيز الشفافية والمساءلة داخل إعدادات الفريق

اكتساب رؤى قيمة للتحسين المستمر

مع ClickUp، ستحصل أيضًا على أدوات قوية تلبي الاحتياجات المشتركة لكل صاحب عمل منفرد، ومدير مشروع، وقائد فريق، ومزود خدمات احترافي.

جرّب ClickUp اليوم! 💫