أفضل 10 برامج للتعاون التسويقي لتمكين فرق التسويق

التسويق عملية متعددة الأوجه تتطلب تضافر جهود الجميع. 👐

لكي تنجح حملتك التسويقية، يجب أن يتضافر كل شيء وكل شخص في العمل. في حين أن جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني يمكن أن تساعدك في تنظيم عملك إلى حد ما، تنشأ المشاكل عندما يبدأ فريقك وعملاؤك في التوسع.

عندما يتعلق الأمر بالمهام المعقدة مثل التسويق، يمكن أن تكون أداة التعاون الفعالة منقذة للحياة. يمكن أن تجعل وظائف المديرين والمسوقين أقل إرهاقاً وأكثر تركيزاً.

اطلع على قائمتنا لأفضل 10 أدوات للعثور على تسويق برامج التعاون لتحسين سير عملك و زيادة العائد على الاستثمار في حملتك .

ما هو برنامج التعاون التسويقي؟

برنامج التعاون التسويقي هو نظام يسهل التواصل وتنسيق العمل بين وكالات التسويق وفرق العمل

مع وجود أداة تعاون تسويقية مناسبة، تبدو العملية المعقدة التي هي التسويق أكثر قابلية للإدارة. يربط البرنامج بين الأقسام المختلفة، مثل تحسين محركات البحث والإبداع، مما يسمح لهم بالاجتماع معًا و إنشاء سرد متماسك للعلامة التجارية يحفز المشاركة. 🏆

من تنظيم الوقت والموارد إلى جمع الملاحظات من زملاء العمل، تُعد برمجيات التعاون التسويقي أداة لا غنى عنها لإدارة حملات تسويقية ناجحة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التعاون التسويقي؟

إلى جانب ميزات التواصل الواضحة، ضع في اعتبارك الوظائف التالية عند اختيار برنامج التعاون التسويقي التالي:

إدارة المشاريع : يجب أن تسمح لك أداة التعاون التسويقي بإنشاء سير عمل فعال والحفاظ عليه من خلال المهام والجدولة وتتبع التقدم المحرز

: يجب أن تسمح لك أداة التعاون التسويقي بإنشاء سير عمل فعال والحفاظ عليه من خلال المهام والجدولة وتتبع التقدم المحرز سهولة الاستخدام : يجب أن يخدم البرنامج المستخدم وليس العكس. يجب أن تبدو أداة التعاون التي اخترتها بديهية وتتطلب الحد الأدنى من التدريب

: يجب أن يخدم البرنامج المستخدم وليس العكس. يجب أن تبدو أداة التعاون التي اخترتها بديهية وتتطلب الحد الأدنى من التدريب الأتمتة : كلما زادت المهام المتكررة التي يمكن للبرنامج أتمتتها، كلما زاد الوقت والجهد المتاح لك للتفكير ومراقبة الجودة

: كلما زادت المهام المتكررة التي يمكن للبرنامج أتمتتها، كلما زاد الوقت والجهد المتاح لك للتفكير ومراقبة الجودة تحرير المحتوى : إذا كان البرنامج يسمح بإنشاء المحتوى وتحريره، فيجب أن يتميز أيضاً بميزة التدقيق والتحكم في الإصدار لجعل العملية أكثر سلاسة

: إذا كان البرنامج يسمح بإنشاء المحتوى وتحريره، فيجب أن يتميز أيضاً بميزة التدقيق والتحكم في الإصدار لجعل العملية أكثر سلاسة الاندماج : نادراً ما يتم احتواء جهود التسويق في منصة واحدة. لهذا السبب يجب أن يتكامل البرنامج الذي اخترته مع البرامج الأخرى، مثل تلك الخاصة بمؤتمرات الفيديو والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء (CRM)

: نادراً ما يتم احتواء جهود التسويق في منصة واحدة. لهذا السبب يجب أن يتكامل البرنامج الذي اخترته مع البرامج الأخرى، مثل تلك الخاصة بمؤتمرات الفيديو والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء (CRM) قابلية التوسع: إذا سارت الأمور على ما يرام، يجب أن يزداد عدد عملائك وأعضاء فريقك. يجب أن يكون برنامج التعاون التسويقي قادرًا على استيعاب ذلك بأقل قدر من التأخير

أفضل 10 برامج للتعاون التسويقي لاستخدامها في عام 2024

لمساعدتك في اكتشاف الخيار المثالي لفريقك، اخترنا لك 10 من برامج التعاون التسويقي المفضلة لدينا من برامج التعاون التسويقي، مع عرض إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييماتها.

لاحظ أن هذه الأدوات لم تُصمم في المقام الأول للتعاون، ولكنها تضم العديد من الميزات التي تسهل تواصل الفريق وكفاءته طوال الحملة بأكملها.

1. انقر فوق

ClickUp مجهز بكل ما تحتاجه للتعاون السلس مع فريق التسويق لديك

باعتباره الكل في واحد إدارة المشاريع hub، يحتوي ClickUp على ميزات أكثر مما يمكننا سرده في جلسة واحدة. لهذا السبب اخترنا لك خمساً من أكثر الوظائف قيمةً من أجل فرق التسويق :

ClickUp Whiteboards : استخدم النصوص والأشكال والرسومات لتبادل الأفكار حول الحملات الجديدة مع فريقك في الوقت الفعلي وإنشاء حملة عملية خارطة طريق تسويقية عرض عبء العمل ClickUp : قم بتقييم قدرة كل عضو في الفريق حتى تتمكن من تخصيص الموارد بشكل واقعي. تتبع الجداول الزمنية للمشروع مع عروض الجدول الزمني وجانت طريقة عرض ClickUp Chat : ابدأ محادثة حول تفاصيل الحملة مع أي فرد أو مجموعة مستندات ClickUp : إنشاء مستندات أو تقارير أو محتوى تسويقي جيد المظهر، وربطها بالمهام وإدارة وصول زملاء الفريق التدقيق والملاحظات : أرفق ملفات PDF أو الصور أو مقاطع الفيديو بالمهام وادع فريقك لتقييم المحتوى مع التعليقات التوضيحية والتعليقات

يحتوي ClickUp بالفعل على ميزات لتغطية معظم عمليات التسويق، ولكن يمكنك دمجه مع أكثر من 1000 تطبيق آخر لتبسيط عملياتك بشكل أكبر.

ألست متأكداً من كيفية البدء في الاستفادة من نقاط القوة العديدة في ClickUp؟ اطّلع على هذا التطبيق المُصمَّم مسبقًا قالب عمليات فريق التسويق في ClickUp لبداية سريعة 🏃

انقر فوق أفضل الميزات

تنظيم العمل باستخدام المهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة

وضع الأفكار بشكل جماعي باستخدام لوحات ClickUp البيضاء

إدارة الموارد والوقت باستخدام طرق عرض ClickUp Workload والجدول الزمني وGantt

إنشاء المحتوى وتحريره ومراجعته باستخدام مستندات ClickUp والتدقيق

الأتمتة الجاهزة والمخصصة

التواصل في تعليقات المهام وعرض الدردشة

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة

الأهداف، والمعالم، وتتبع التقدم المحرز

ClickUp مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي قيود ClickUp

يتطلب العدد الهائل من الوظائف بعض الوقت للتعود عليها

أوقات تحميل بطيئة من حين لآخر

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم

: 7 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم شركة : 12 دولار/شهر/مستخدم

: 12 دولار/شهر/مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. CoSchechedule

عبر الجدول الزمني المشترك تقدم CoSchedule مجموعة من الأدوات المختلفة المصممة مع وضع المسوقين في الاعتبار. تتكون مجموعة منتجات Marketing Suite من منتجاتها من:

منظم التقويم منظم المحتوى منظم العمل منظم الأصول

أداة تنظيم العمل هي المحور الرئيسي وراء الكواليس لكل ما يتعلق بالتعاون. تتضمن بعض ميزاته الجديرة بالملاحظة قوائم المهام المباشرة للموظفين، وتقويم لتتبع التقدم اليومي والأسبوعي والشهري مقابل المواعيد النهائية، وقوالب للمهام المتكررة والمشاريع التسويقية.

يمكنك تحديد قواعد المهام والمحفزات للانتقال التلقائي بين المراحل. على سبيل المثال، يمكنك جعل الموافقات القانونية والموافقات على الامتثال شرطًا، مما يضمن أن مشاريعك تفي بجميع معايير الصناعة. ✅

أفضل ميزات برنامج CoSchedule

عرض قوائم مهام الموظفين في الوقت الفعلي

تقويم إدارة العمل مع تتبع التقدم المحرز

قوالب مهام متكررة مع تقديرات لتاريخ الاستحقاق

قواعد المهام والمحفزات الذكية للتشغيل التلقائي

أدوات مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي و تسويق المحتوى تقارير مخصصة لمشاركتها مع أصحاب المصلحة

طرق عرض متعددة، بما في ذلك كانبان والتقويم

قيود CoSchedule

شكاوى حول مظهر وتخطيط واجهة المستخدم

وجد بعض المستخدمين أنه مكلف على المدى الطويل

تسعير CoSchedule

التقويم : مجاني

: مجاني التقويم الاجتماعي : 19 دولارًا شهريًا (فواتير سنوية)

: 19 دولارًا شهريًا (فواتير سنوية) تقويم المحتوى : الأسعار متاحة عند الطلب

: الأسعار متاحة عند الطلب جناح التسويق: الأسعار متاحة عند الطلب

CoSchedule التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. شيرلوف

عبر شيرلوف مع Sharelov، يمكنك أنت وفريقك التسويقي إطلاق العنان لإبداعاتك بينما يتولى البرنامج بقية الأمور. يتوفر Sharelov على أي جهاز، ويحافظ على جميع بياناتك منظمة وفي سحابة سحابية بحيث يمكن لأي شخص جلبها بسهولة. ☁️

أنشئ مهام لكل عضو من أعضاء الفريق وراقب التقدم والتغييرات في كل عمل إبداعي عبر الأقسام. بمجرد أن تصبح جاهزاً، يمكنك مشاركة الأصول مع العميل مع التحكم في إمكانية الوصول إليها حتى يظل عملك الداخلي في طي الكتمان. لتحديد تواريخ النشر للمواد الإبداعية، ما عليك سوى إسقاطها في التقويم المشترك، وستكون جاهزاً.

أفضل ميزات Sharelov

قائم على السحابة ويمكن الوصول إليه على جميع الأجهزة

تسجيل الملاحظات والتحديثات على كل أصل إبداعي

تتحول الملاحظات تلقائيًا إلى عناصر عمل

نشر الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي سهولة المشاركة مع العملاء

سحب وإفلات الأصول على المشترك تقويم المحتوى قيود شيرلوف #### قيود شيرلوف

لا توجد نسخة مجانية

لا توجد ميزة المراسلة

أسعار شيرلوف

استخدام غير محدود مقابل 15 دولاراً شهرياً/مستخدم/مستخدم

Sharelov التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد مراجعات

: لا توجد مراجعات Capterra: 5/5 (3 مراجعات)

4. فيجما

عبر فيجما على الرغم من أنها ليست أداة تسويقية في المقام الأول، إلا أن Figma لديها الكثير لتقدمه لفرق التسويق. فهي تمكّنك من تحديد وتطوير وضبط الأصول المرئية المذهلة لحملاتك التسويقية. 🖼️

حافظ على تنظيم الأصول في صفحات المشروع واعمل عليها معًا في الوقت الفعلي. سواء كنت مراقبًا أو مصممًا، يمكنك رؤية التصميم ينبض بالحياة بينما يتناغم المشاركون مع ملاحظاتهم. يمكنك وضع علامة على عناصر محددة وإضافة تعليقات، ثم تصنيفها على أنها مكتملة لوضع اللمسات الأخيرة على القرار.

لست راضيًا عن النتيجة النهائية؟ يمكنك دائمًا العودة إلى أحد التكرارات المحفوظة مسبقًا. ◀️

فيجما أفضل الميزات

العصف الذهني باستخدام السبورة البيضاء في FigJam

صفحات تنظيم المشروع وفريق العمل

التحرير التعاوني في الوقت الحقيقي لأصول التسويق المرئي

وضع علامات على مكونات محددة

التعليقات والإشارات

سجل الإصدارات

قيود #### قيود فيجما

أداة تصميم بالدرجة الأولى، لذا فهي تفتقر إلى الميزات الخاصة بالجدولة والتسويق

متخلف أحياناً مقارنة ببرامج التعاون التسويقي الأخرى

تسعير #### تسعير فيجما

مبتدئ : مجاني للأبد

: مجاني للأبد محترف : 12 دولارًا/محررًا/شهرًا

: 12 دولارًا/محررًا/شهرًا منظمة : 45 دولاراً/محرراً/شهرياً

: 45 دولاراً/محرراً/شهرياً مؤسسة: 75 دولاراً/محرراً/شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

فيجما التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 600 تقييم)

5. سيمروش

عبر سمروش سمروش هو أحد المشاهير البارزين في عالم التسويق الرقمي . يقدم مجموعة واسعة من أدوات التسويق للشركات الناشئة والشركات على حدٍ سواء، مثل البحث عن الكلمات المفتاحية وزحف الروابط الخلفية.

عندما يتعلق الأمر بالتعاون، فإن SEMRush يجعل الأمر سهلاً من خلال جمع جميع البيانات والأدوات تحت سقف واحد والسماح لك بإدارة من يمكنه الوصول إلى ماذا. يمكنك مشاركة المشاريع ونتائج البحث مع زملائك في الفريق، واتخاذ قرارات جماعية في كل خطوة من خطوات الحملة.

تعمل Semrush أيضًا على تبسيط إدارة العملاء. ضمن بطاقات العميل، يمكنك إنشاء مهام فردية ومشاركتها. وقم بإسنادها مع الأولويات والأنواع والتقديرات الزمنية، وتضمين الرابط إلى أدوات Semrush التي يمكنها إنجاز المهمة. 💼

أفضل ميزات Semrush

جميع بيانات وأدوات التسويق التي تحتاجها تحت سقف واحد

توزيع عبء العمل وضوابط الوصول

نظرة عامة على مشاركة المشروع والمقاييس في لوحة تحكم المشروع

إدارة العميل مع بطاقات العميل

علامة تجارية متماسكة أو تقارير العلامة البيضاء عبر الفريق باستخدام القوالب

قيود Semrush #### قيود Semrush

قد تجد الشركات الصغيرة وذات الميزانية المحدودة صعوبة في التعامل مع الأسعار

منحنى تعليمي حاد

تسعير Semrush

محترف : 108.33 دولار في الشهر

: 108.33 دولار في الشهر محترف : 208.33 دولار شهريًا

: 208.33 دولار شهريًا الأعمال: 416.66 دولاراً شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Semrush

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

6. صوتي

عبر صوتي Acoustic هي قناة تسويق متعددة القنوات قابلة للتطوير برنامج أتمتة الذي يتيح لك تصميم ونشر و إدارة الحملات دون عناء. تساعد Acoustic العملاء على تطوير فهم عميق لاحتياجات عملائهم وعاداتهم من خلال التحليلات القائمة على النوايا، مما يمنح حملاتهم أفضل فرصة للنجاح.

يمكنك تنظيم أصولك في مكتبات عامة وخاصة ومكتبات للقراءة فقط وحتى تمكين أرشيف Shutterstock داخل Acoustic. يمكن لمنشئي المحتوى تحميل المسودات للمراجعات والموافقات، بينما يمكن للمحررين وضع رأيهم في التعليقات. 🪙

أفضل ميزات #### Acoustic

متعدد القنوات برنامج أتمتة التسويق قابل للتطوير

ثلاثة أنواع من المكتبات لإدارة الأصول

تحديد نوع الملف وحجمه في المكتبات

مكتبة شترستوك المضمنة

مراجعة المحتوى والموافقة عليه

القيود الصوتية

واجهة قديمة

يمكن أن تكون بطيئة في بعض الأحيان، خاصة عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير

التسعير الصوتي

الأساسيات : متاح عند الاتصال

: متاح عند الاتصال قياسي : متوفرة عند الاتصال

: متوفرة عند الاتصال ممتاز: متوفرة عند الاتصال

التقييمات والمراجعات الصوتية

G2 : 3.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 3.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 3 مراجعات)

7. كانفا

عبر: كانفا يجمع Canva بين ميزات التصميم والتعاون القيّمة لإنشاء أداة تسويق قوية. باستخدام Canva، يمكنك أنت وفريقك إنشاء صور ومقاطع فيديو ترويجية والتأكد من أنها تظل دائماً متماشية مع العلامة التجارية باستخدام مجموعة أدوات العلامة التجارية والإرشادات والقوالب.

تعمل Canva أيضًا على تبسيط سير عمل التصميم والموافقة عليه. يمكنك طرح الأفكار على السبورة، وتعيين المهام، والعمل على التصميمات معًا في وقت واحد، وتحسينها على الفور للقنوات المختلفة. استخدم مستندات Canva Docs لكتابة نسخ لتكملة صورك المرئية الرائعة. ✨

أفضل ميزات كانفا

التعاون في الوقت الحقيقي على الأصول المرئية

إرشادات وقوالب العلامات التجارية

التصميم الأمثل وسير عمل الموافقة

لوحة بيضاء للتفكير

التبديل السحري لتغيير الحجم لتحسين المحتوى للقنوات المختلفة

مستندات Canva

رؤى تفاعلية لقياس تأثير تصميماتك

قيود كانفا

يمكن أن تكون صور المكتبة ذات جودة أعلى

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت

تسعير #### كانفا

مجاناً

كانفا برو : 119.99 دولاراً في السنة لشخص واحد

: 119.99 دولاراً في السنة لشخص واحد كانفا للفرق: 300 دولار في السنة لأول خمسة أشخاص

تقييمات ومراجعات كانفا

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

8. قمع

عبر قمع إذا لم يتم إجراء التحليلات وإعداد التقارير بشكل صحيح، فقد تصبح التحليلات والتقارير فوضوية. وهذا ما يهدف Funnel إلى المساعدة فيه. فهو بمثابة مركز لتحليلات الأداء التسويقي، حيث يجمع البيانات من قنوات متعددة. فهو يخزنها بشكل آمن وينظمها تلقائيًا لتحليلها. يمكنك إدارة رؤية البيانات ومشاركتها مع أعضاء الفريق المعنيين حسب الحاجة.

يوفر Funnel على فريقك الوقت والجهد، ويوفر عليك المهام غير الضرورية مثل تحديثات التقارير. وبفضل وجود مصدر واحد للحقيقة، يمكنك العمل بكفاءة أكبر والتركيز على ما هو مهم - تحقيق كل ما يتعلق بالتسويق أهداف المشروع . 🎯

قمع #### أفضل الميزات

أداء التسويق جعل التحليلات بسيطة

مركزية البيانات من جميع القنوات

تخزين آمن وتنظيم تلقائي للبيانات

تكامل مع أكثر من 500 أداة دون الحاجة إلى ترميز

إدارة رؤية البيانات ومشاركتها

تحسين ميزانية التسويق

قيود مسار التحويل

قد يستغرق الإعداد الأولي وقتاً طويلاً

معقد؛ يحتاج بعض المستخدمين الجدد إلى تدريب

تسعير #### تسعير مسار التحويل

مجاني

المبتدئين : من 360 دولار/شهريًا

: من 360 دولار/شهريًا الشركات : من 1,000 دولار/شهريًا

: من 1,000 دولار/شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. هبسبوت

عبر هبسبوت لقد أصبح Hubspot اسمًا مألوفًا، حيث يقدم مجموعة واسعة من منتجات إدارة علاقات العملاء يربط بين مختلف الأقسام. إن مركز التسويق قوي وقابل للتخصيص حسب احتياجات فريقك.

يتيح لك الشريط الجانبي التعاوني لك ولفريقك التعليق على الأصول، وطلب الموافقات ومنحها، وتتبع المهام باستخدام قوائم المراجعة. كما يتيح لك الوصول إلى تقويم التسويق للحصول على نظرة عامة سريعة على الجدول الزمني للمشروع. في صندوق المحادثة الوارد، يمكنك بدء المناقشات مع فريقك أو المشاركة في المواضيع الموجودة. 🗣️

يتيح لك مركز العمليات بناء سير عمل سلس باستخدام أدوات أتمتة التسويق. على سبيل المثال، إذا كان فريقك يتواصل عبر Slack أو Zoom، يمكنك التكامل مع Hubspot وتهيئة إجراءات التشغيل مباشرةً من هذه التطبيقات.

أفضل ميزات Hubspot

مجموعة شاملة من المنتجات لتنسيق جميع الأقسام

محور مركزي لجميع جهات الاتصال وبيانات الحملات

شريط جانبي للتعاون مع التعليقات وقوائم مراجعة المهام وتقويم التسويق والموافقات

صندوق الوارد للمحادثات

العديد من فرص الأتمتة، بما في ذلك تطبيقات الجهات الخارجية

قيود Hubspot

مشكلات في عمليات تكامل معينة

يمكن أن يكون مربكاً للمبتدئين بسبب عدد الميزات

تسعير Hubspot (مركز التسويق)

المبتدئين : من 18 دولارًا في الشهر

: من 18 دولارًا في الشهر احترافي : من 800 دولار شهريًا

: من 800 دولار شهريًا المؤسسات: من 3,600 دولار شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Hubspot (مركز التسويق)

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

10. العازلة

عبر المخزن المؤقت إذا كان التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو المربى الخاص بك، فيمكن أن يكون Buffer هو خبزك وزبدتك. 🍞

يساعدك Buffer في إنشاء محتوى يخاطب جمهورك وينشره لك. وفيما يتعلق بالتعاون، تبرز الميزات الخمس التالية:

مستويات الصلاحية تحديد أعضاء الفريق الذين يمكنهم النشر على أي قناة سير عمل الموافقة-مراجعة كل منشور قبل النشر أو رفضه أو الموافقة عليه بنقرة واحدة مساحة الأفكار-استنباط أفكار جديدة للمحتوى كفريق واحد تقارير آلية-إنشاء تقارير أداء ذات علامة تجارية دون عناء تعليقات داخلية-تشاور مع زملائك في الفريق تحت كل منشور

أفضل ميزات #### أفضل ميزات المخزن المؤقت

وسائل التواصل الاجتماعي تحسين سير العمل ضوابط مستوى الأذونات

الموافقة على المنشور ورفضه بنقرة واحدة

الأفكار: مساحة مخصصة للعصف الذهني

تقارير الأداء التلقائية والعلامة التجارية

التواصل عبر تعليقات المنشورات

قيود المخزن المؤقت

يمكن أن تكون الواجهة أكثر جاذبية مقارنة ببرامج التعاون الاجتماعي والتسويقي الأخرى

نموذج التسعير الحاد مقارنةً ببعض منافسيها

تسعير #### تسعير Buffer

مجاني

أساسي : 5 دولار/شهر/قناة

: 5 دولار/شهر/قناة الفريق : 10 دولارات/شهر/قناة

: 10 دولارات/شهر/قناة الوكالة: 100 دولار/شهرًا/ 10 قنوات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات المخزن المؤقت

G2 : 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

أطلق العنان لإمكانات فريقك بالكامل مع برنامج التعاون التسويقي

إن إدارة حملة تسويقية ناجحة شيء واحد، ولكن القيام بذلك بكفاءة هو أمر مختلف تمامًا. إذا كنت تريد أن تتفوق على منافسيك، فيجب أن يعمل فريق التسويق الخاص بك كالساعة. ⏰

في حين أن جميع برامج التعاون التسويقي المذكورة أعلاه يمكن أن تقلل من الاحتكاك, اختر ClickUp إذا كنت تريد حلاً شاملاً ل تعزيز إنتاجية فريقك وتساعدك على تحقيق جميع النتائج الجيدة للتسويق بكل سهولة