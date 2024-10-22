أفضل 10 من بدائل Adobe Workfront والمنافسين 2025

ارفع يدك إذا كنت قد وقعت شخصيًا ضحية لتجربة Adobe المجانية. 🙋🏼‍♀️

ليس هناك ما هو أسوأ من ذلك الشعور بـ "توبيخ الوجه" - عندما تتم محاسبتك على اشتراك بقيمة 600 دولار نسيت إلغاءه بعد تحرير ملف PDF أثناء التنقل.

لكن هذا لا يعني أن هذه المنتجات ليست رائعة. هناك سبب وراء هوس كل جيل من جيل الألفية بالفوتوشوب في المدرسة الإعدادية - لدى Adobe تطبيق لكل شيء، وهذه التطبيقات جيدة بالفعل.

تقدم Adobe خمس مجموعات برامج مختلفة مع أكثر من 50 تطبيقاً في المجموع. وهذا في ظاهره مثير للإعجاب.

من بين هذه التطبيقات؟ واجهة العمل.

التي استحوذت عليها Adobe في عام 2020 وأصبحت الآن جزءًا من سحابة التجربة، Workfront هي إدارة مشاريع المؤسسات منصة للإشراف على الاستراتيجيات وأعضاء الفريق والموارد وسير العمل. برنامج إدارة المشاريع على مستوى المؤسسة يعد استثمارًا مهمًا، وبينما يقدم Workfront بعض برامج إدارة المشاريع على مستوى المؤسسة /٪ /ref/ ميزات العمل التعاوني للتسويق الفعال عبر الإنترنت و إدارة العمل فهي لا تخلو من العيوب والتنازلات.

فماذا نفعل إذن؟ نبحث عن بدائل!

لقد حصلنا على أفضل 10 بدائل لبرنامج Adobe Workfront، بما في ذلك الميزات الرئيسية والفوائد والقيود والأسعار وتقييمات العملاء.

دعنا نتعمق في الأمر. 🍽

ما هو Adobe Workfront؟

عبر أدوبي وورك فرونت واجهة العمل هي برنامج إدارة المشاريع في إطار Adobe's Experience Cloud-AKA، وهي مجموعة من المنتجات الموجهة للمسوقين عبر الإنترنت وتحليلات الويب والمبيعات ومشاركة العملاء.

تركز العديد من الميزات الرئيسية في Workfront على المقاييس والرؤى والمراقبة لضمان أن الحملات والمشاريع الإبداعية التي تقدمها في نهاية المطاف تحقق أداءً جيدًا. في الكلاسيكية إدارة المشاريع يوفر Workfront أدوات لإنشاء المهام، وإضافة التعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، وتخصيص القوالب.

في حين أن بعض الأدوات مصممة لخدمة الفرق الصغيرة أو الأفراد بشكل أفضل، فإن Workfront هو حل للشركات أولاً - أو تلك التي تنمو حاليًا إلى هذا النطاق.

من ناحية، يحد هذا الأمر من مجموعة الشركات التي قد تستخدم Workfront أو تستفيد منها حقًا، ومن ناحية أخرى، يرفع من مخاطر التطبيق. بمعنى: يعتمد الكثير من العملاء والموظفين والرؤساء على هذا البرنامج للوفاء بوعوده والحفاظ على سير العمليات بسلاسة.

فما مدى قدرة Workfront على الصمود حقاً؟

من أهم ميزات Adobe Workfront

أتمتة العمل لمزامنة التحديثات عبر التطبيقات المختلفة

محاذاة الأهداف لتتبع الأهداف وتنظيمها في لوحة تحكم

تخطيط السيناريو للمقارنة الاستباقية للنتائج المحتملة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

إدارة سير العمل والإدارة الرشيقة من خلال المهام والمهام الفرعية والقوالب والتكاملات والتراكمات والرؤى المتراكمة في الوقت الفعلي

التدقيق والموافقة على الاتصال خطط المشروع لأصحاب المصلحة والفرق الإبداعية ومديري المشاريع والأقسام الأخرى

إعداد التقارير ولوحات المعلومات مع طرق عرض متعددة وفلاتر وتخصيص للوصول إلى المعلومات الأكثر أهمية في أي وقت

الأمان - يمكن القول إن الميزة الأكثر أهمية لأي فريق عمل في المؤسسة هي القدرة على الوثوق بالمنصة التي تخزن بياناتك وتحميها

كل هذا يبدو رائعاً على الورق، ولكن وضع هذه الميزات موضع التنفيذ قد يكون قصة مختلفة.

قيود Adobe Workfront

تعلم برنامج إدارة المشاريع المعقدة مثل Workfront هو عملية في حد ذاته. وحتى بعد أن تتعلم التطبيق إلى الأمام والخلف، قد تجد بعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها وبعض الوظائف التي لم يتم التعامل معها.

منحنى التعلم الحاد

إن محاذاة الأهداف، والتخطيط، والموافقات، وإدارة العمل هي أفكار ثقيلة على أي برنامج لأنها تتطلب وقتاً وجهداً من المستخدم لتعلمها.

في حين أن هذه الأفكار مسماة على وجه التحديد على أنها بعض ميزات Workfront الرئيسية، إلا أنها أكثر من ذلك عمليات تجارية تتطلب ميزات متعددة تعمل جنبًا إلى جنب والكثير من الممارسة لدمجها بالكامل في مشاريعك.

تعد ميزات مثل التعليقات، والمهام المعينة، والمهام الفرعية، ولوحات المعلومات، وعروض سير العمل من بين أكثر ميزات إدارة العمل شيوعًا. ولكن معرفة كيفية استخدامها بالطريقة الأكثر فعالية يمكن أن يستغرق الكثير من التجربة والخطأ والإحباط مع برامج معقدة مثل Workfront، خاصة إذا لم تكن قد استخدمتها من قبل.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تفكر في حقيقة أن Workfront مصمم لشركات المؤسسات وتأخذ في الاعتبار العدد الهائل من المستخدمين الذين تتعامل معهم، فإن منحنى التعلم الحاد يمكن أن يكون تحدياً مكلفاً لشركتك بأكثر من طريقة.

واجهة غير متقنة

أنت تريد من أي عضو في الفريق أن يفتح البرنامج ويعرف بالضبط إلى أين يحتاجون للذهاب للوصول إلى عملهم. ولكن مع وجود منصة واسعة مثل Workfront، ليس هذا هو الحال دائماً.

يمكن أن تكون الواجهة غير البديهية والمعقدة هي عنصر النجاح أو الفشل عندما يتعلق الأمر:

منحنى التعلم

الوظائف الإجمالية

ما إذا كان فريقك سيتفاعل مع الأداة أم لا

على الرغم من أنها نظيفة نسبيًا، إلا أن واجهة Workfront ليست بديهية بما يكفي للعديد من المستخدمين للتنقل فيها بسرعة وفعالية. علاوة على ذلك، فهي أيضاً قديمة المظهر تماماً.

لا أحد يستمتع بالشعور بالتذمر من خلال سؤال المديرين عن مكان المعلومات في النظام الأساسي الخاص بك أو فقدان التفاصيل الرئيسية لأنهم لم يتمكنوا من معرفة كيفية إعادة الوصول إلى منطقة معينة في مساحة العمل الخاصة بهم.

تحديد مخططات جانت المحدودة

تُعد مخططات جانت طريقة مهمة لفرق العمل الرشيقة للإشراف على المشاريع، والبقاء على المسار الصحيح، وتقديم منتجات عالية الجودة. هناك الكثير من الأمور التي تعتمد عليها لأنها توفر تفاصيل مثل تبعيات المهام، والمعالم، والجداول الزمنية، والمواعيد النهائية، وعلاقات المهام.

بينما يوفر Workfront مخططات جانت، فإن وظائفها ليست على قدم المساواة مع برامج إدارة المشاريع الشائعة الأخرى.

في Workfront، تعد مخططات Gantt في Workfront نوعًا ما قبيحة للعين، ويصعب التعامل معها، بل ويصعب تحريرها.

هل تريد معرفة المزيد حول كيف يمكن لمخططات جانت المرنة أن تساعد فريقك؟ تحقق من هذا

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=7183 دليلمفيد_ *%/%href/_

بكل ما تحتاج إلى معرفته عن مخططات جانت* دليلمفيد_

تفتقر إلى وظيفة بحث عامة

أنت تريد أن يساعدك برنامج إدارة المشاريع الخاص بك على تعزيز الإنتاجية على جميع الجبهات، وهو ما يأتي إلى حد كبير من خلال توفير الوقت الثمين. وإذا لم تتمكن من العثور بسرعة على العمل الذي تبحث عنه في البرنامج الذي اخترته، فأنت لا تستغل وقتك بشكل منتج.

واحدة من أفضل الطرق لتحديد موقع العمل بسرعة هي من خلال وظيفة البحث داخل التطبيق والتي لا تتوفر في Workfront ببساطة.

هذا يعني أنك إذا كنت تبحث عن مهمة أو مستند أو فكرة أو تعليق أو رؤية معينة في Workfront، فعليك التنقل يدويًا في طريقك إليها في كل مرة. إنها عملية معقدة بينما لا يجب أن تكون كذلك!

هذا هو السبب في أن الكثيرين يبحثون عن بدائل في برامج أخرى يمكنها أن تجعل تلك الاتصالات لمستخدميها أسرع في كل مرة.

تسعير Adobe Workfront

يقدم Adobe Workfront ثلاث خطط تسعير وتعبئة مختلفة:

الإحترافية : للإدارات الفردية مع ميزات إدارة العمل الجزئية والأمان والتخزين والدعم

: للإدارات الفردية مع ميزات إدارة العمل الجزئية والأمان والتخزين والدعم الأعمال : للأقسام المتعددة مع ميزات إضافية لإدارة العمل والتخزين والتخطيط

: للأقسام المتعددة مع ميزات إضافية لإدارة العمل والتخزين والتخطيط المؤسسة: لعملك بالكامل مع جميع الميزات (بالإضافة إلى الوظائف الإضافية المدفوعة)

هل تتساءل كم ستكلفك هذه الباقات؟ سيتعين عليك الاتصال ب Adobe للحصول على هذه المعلومات لكل خطة.

أفضل 10 بدائل لبرنامج Adobe Workfront في 2024

على الرغم من أن Adobe Workfront يحظى بشعبية كبيرة بين بعض الشركات، إلا أن محدوديته تطرح السؤال: _ لماذا الاستمرار في استخدام Workfront؟

قبل أن تستثمر في أي برنامج، من الضروري أن تقوم بواجبك المنزلي للعثور على الأداة التي تبدو وكأنها صُنعت من أجلك. وثق بنا، إنها موجودة! هناك الكثير من أدوات إدارة المشاريع التي ستحل محل Workfront وتجعل حياتك ببساطة أسهل.

لحسن الحظ، لقد أجرينا البحث بالفعل لإنشاء قائمة منتقاة بعناية لأفضل 10 بدائل ل Workfront مع تفصيل للميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والأسعار وتقييمات العملاء.

1. انقر فوق

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص في ClickUp لتصور أي سير عمل

ClickUp هو برنامج إنتاجية قوي وشامل لإدارة مهام سير العمل، وبناء عمليات فعالة، وربط جميع أعمالك عبر التطبيقات، على منصة واحدة. تعتمد الفرق من أي حجم - حتى الشركات بأكملها - على ClickUp لإدارة كل شيء بدءًا من العمليات اليومية إلى المشاريع المعقدة من خلال مجموعة متنوعة من الميزات القابلة للتخصيص وإمكانيات التعاون.

تسهّل واجهة ClickUp البديهية ووظيفة السحب والإفلات على الفرق التنقل في مساحة العمل الخاصة بهم وتحديد أولويات واضحة وإدارة الوقت والالتزام بجداولهم الزمنية. مع أكثر من 15 طريقة عرض لسير العمل بما في ذلك القائمة وجانت والتقويم وطريقة عرض اللوحة الشبيهة بلوحة كانبان، يوفر ClickUp تجربة إدارة العمل من الجدار إلى الجدار لزيادة الإنتاجية في جميع أنحاء الشركة.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

أكثر من 15 طريقة عرض مرنة للاطلاع على سير عملك بما في ذلك القائمة، وجانت، والتقويم، والجدول، وطريقة عرض كل شيء الفريدة من ClickUp، والمزيد

تعاوني مستندات ClickUp مع التحرير في الوقت الحقيقي للعمل جنبًا إلى جنب مع الفريق وتوثيق كل شيء بدءًا من إجراءات التشغيل الموحدة إلى الويكي المنسقة بشكل جميل

ClickUp Whiteboards لبدء العمل على أفكارك لحظة حدوثها

أتمتة المهام والقوالب لتعيين عمليات متسقة مع التخلص من الأعمال غير الضرورية

الوقت الفعلي لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة عالية المستوى فورية وقابلة للتخصيص لحالات مشروعك والمقاييس الرئيسية

تعليقات مترابطة يمكن تحريرها وتخصيصها للآخرين بسهولة، مما يحول أي فكرة إلى عنصر عمل على الفور

حالات المهام المخصصة لإمكانية رؤية أكبر لكل مرحلة من مراحل المشروع أو المهمة

أهداف قابلة للقياس مع جداول زمنية وأهداف واضحة لمواءمة الفريق

إيجابيات #### ClickUp

أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الأخرى لتبسيط عملياتك بشكل أكبر

واجهة مستخدم ديناميكية وسهلة الاستخدام مع وضع الاتصال بالإنترنت وغير متصل بالإنترنت

واسع النطاقمكتبة من القوالب المعدة مسبقًا لكل حالة استخدام

غنية بالميزات عبر كل خطة بما في ذلك خطة ClickUp المجانية للأبد مع عدد غير محدود من المهام والأعضاء

ميزات جديدة كل أسبوع (راجع خارطة طريق منتج ClickUp !)

سلبيات ClickUp

يمكن أن يكون منحنى تعليمي قليلًا لبعض المستخدمين لأول مرة

لا تتوافر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال حتى الآن

تسعير #### ClickUp

يقدم ClickUp أربع خطط تسعير مع خيار إضافي مخصص لمستخدمي المؤسسات:

خطة مجانية للأبد : لا حاجة لبطاقة ائتمان

: لا حاجة لبطاقة ائتمان خطة غير محدودة : 5 دولارات لكل عضو شهريًا

: 5 دولارات لكل عضو شهريًا خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا خطة الأعمال بلس : 19 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 19 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمزيد من التفاصيل

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (4,790+ تقييم)

4.7/5 (4,790+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,100 تقييم)

2. الاثنين

عبر الاثنينالإثنين من بين أفضل منافسي Workfront الذي يتيح للمستخدمين إنشاء المهام وإدارتها في الوقت الفعلي. يوفر طريقة مبسطة للفرق للإشراف على مشاريعهم وتعزيز تجربة عمل أكثر تعاونية وشفافية.

عندما تتوقف الفرق عن العمل في الظل من خلال المشاريع، فإنها تصبح متحمسة، مما يزيد في نهاية المطاف ثقة الموظفين والمشاركة. وهذا ما يجعل يوم الاثنين أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع على هذا الكوكب.

ميزات يوم الاثنين الرئيسية

قدرات التعاون الجماعي للمشاريع المعقدة

تتبع وقت المشروع

لوحة معلومات مع رؤى قيمة

تخصيص مهام تخصيص العمل الجماعي

إدارة الموارد لجعل الاستفادة القصوى من الموارد الموجودة دمج الأدوات الخارجية لتجديد سير العمل وتبسيطه



إيجابيات يوم الاثنين

لوحات ومستندات غير محدودة في الباقة المجانية

بديهية وسهلة الاستخدام، خاصة للمستخدمين لأول مرة

تتواصل الفرق بشكل جيد عبر أداة إدارة المشاريع هذه

سلبيات الاثنين

قد يكون التسعير مربكاً بلا داعٍ

يجد الكثيرون أنها معقدة للغاية مع نقص في التخصيص

هل تبحث عن منافسين آخرين ليوم الاثنين؟ تحقق من أفضل بدائل يوم الإثنين .

تسعير يوم الاثنين

فرد : مجانًا

: مجانًا أساسي : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا معيار : 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً محترف: 16 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

3. وريك

عبر وريكوريك هي منصة أخرى لإدارة المشاريع، ولكنها منصة غالبًا ما تتمتع بها شركات الخدمات المهنية. مثل Workfront، لديها ميزات قوية على مستوى المؤسسة لمساعدتك في إدارة المهام والتعاون في المشروع وإدارة الموارد.

إنه أيضًا أحد أفضل بدائل Workfront المجانية بسبب متغيره الأساسي القوي. لسوء الحظ، على الرغم من أنه يحتوي على خطة أساسية قوية، إلا أن التطبيق صعب التصفح، خاصة للمستخدمين لأول مرة.

الميزات الرئيسية لـ Wrike

مخططات جانت التفاعلية لتتبع المشروع بسلاسة و

لوحة تحكم فريدة من نوعها مع عرض ثلاثي الأجزاء للرؤية في الوقت الفعلي

إنشاء نماذج بمنطق شرطي وتعيين المهام

مشاركة المهام والتقارير والملفات بسهولة

ميزات إدارة الموارد إلى تخصيص المهام محترفو Wrike

مرن بما يكفي للتوسع مع فريقك

ميزة مدمجة لتتبع الوقت لمقارنة الوقت المقدر بالوقت الفعلي المستغرق

دمج التطبيق مع أكثر من 400 تطبيق SaaS مختلف باستخدام إضافة Wrike Integrate

سلبيات Wrike

لا يضمن لك أفضل فائدة مقابل المال الذي تدفعه

من الصعب تحديد الحساب الذي يناسب مؤسستك بشكل أفضل

قدرات إدارة المستندات غير متوفرة مقارنة بالآخرين في هذه القائمة

لست متأكدًا من Wrike؟ تحقق من هذه بدائل Wrike .

تسعير Wrike

خطة مجانية

خطة احترافية : 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال: 24.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات عملاء Wrike

G2: 4.2/5 (3,100+ تقييم)

4.2/5 (3,100+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (1,790+ تقييم)

4. سمارتشيت

عبر ورقة ذكية مثل Adobe Workfront, سمارتشيت هو أداة لإدارة المشاريع والتعاون، مع التركيز على جداول البيانات. ميزته الرئيسية هي مركز التحكم، وهو حل لإدارة المحافظ والمشاريع. يمكن لمديري المشاريع توفير ساعات من العمل اليدوي باستخدام إمكانات التشغيل الآلي لمركز التحكم.

ميزات #### Smartsheet

لوحات معلومات إدارة المشروع لتتبع التقدم المحرز

مرفقات جداول البيانات

أتمتة سير العمل للعمليات المتكررة

طرق عرض متعددة تتراوح بين لوحة كانبان إلى مخطط جانت إلى الشبكة

محترفو سمارتسجيت

واجهة ديناميكية وسهلة الاستخدام

تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول

ميزات قوية للتعاون الجماعي، بما في ذلك إدارة المجموعات، ومشاركة الملفات، وما إلى ذلك.

ميزات أمان متقدمة، مثل المصادقة الثنائية (2FA) وميزة Google SSSO

سلبيات سمارتشيت

لا توجد خطة مجانية متاحة

خيارات إدارة المهام ليست قوية مثل الخيارات الأخرى في هذه القائمة

يعمل في الغالب كحل لإدارة المشاريع في جداول البيانات

تحقق من هذه بدائل ورقة سمارتشيت !

تسعير #### Smartsheet

المحترف : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الأعمال 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Smartsheet

G2: 4.4/5 (أكثر من 8400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2400 تقييم)

5. سيتريكس بوديو

عبر بوديو تعد Podio في جوهرها أداة منخفضة التعليمات البرمجية لمساعدة الشركات على تخصيص العمل والتواصل. ما مدى ملاءمة Podio كأداة لإدارة المشاريع؟

حسنًا، يتيح لك بديل Workfront هذا مواءمة جميع بيانات مشروعك وسير العمل والمحادثات في مركز مركزي للتعاون.

الميزات الرئيسية لـ Podio

يسمح بإدارة المهام من خلال التعليقات

بوابة المسؤول المركزي لمساعدتك في تعيين أذونات الوصول والتحكم في الأدوار

لوحات تحكم شخصية لتصميم العمل بطريقتك الخاصة

أدوات اتصالات تدعم مشاركة الملفات

إدارة علاقات العملاء المتصلة لمزيد من البديهية في إدارة المشاريع التي تواجه العميل

تدفقات عمل مخصصة لإدارة المشاريع بطريقتك الخاصة حسب احتياجات فريقك

محترفو بوديو

تتوفر إضافات Podio لحالات استخدام محددة

واجهة سهلة الاستخدام

تعاون غير محدود للتوسع السريع وأثناء التنقل

يتكامل مع التطبيقات الشائعة بما في ذلك FreshBooks وDropbox وGoogle Drive

سلبيات بوديو

ميزات إعداد التقارير أساسية بعض الشيء

يمكن أن يكون إعداد Podio مضنياً لإعداده وتخصيصه لاحتياجات مؤسستك

ميزات متقدمة محدودة لبرنامج إدارة المشاريع المؤسسية

تسعير #### بوديو

لدى Podio خطط مدفوعة ومجانية. ومع ذلك، تقدم الخطة المجانية الحد الأدنى فقط لمهام إدارة المشاريع المؤسسية.

مجانية

الأساسية : 7.20 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 7.20 دولار لكل مستخدم شهريًا الإضافية : 11.20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

: 11.20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا القسط: 19.20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

Podio تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (420+ تقييم)

4.2/5 (420+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 290 تقييم)

6. سيلوكسيس

عبر سيلوكسيس Celoxis هو برنامج لإدارة المشاريع يعلن عن نفسه على أنه مزيج مثالي من أتمتة سير العمل واتجاهات Agile الحديثة وإدارة المشاريع الكلاسيكية. إنه أحد منافسي Adobe Workfront الذي يركز على التفاصيل بشكل لا يصدق، ومزود بلوحات معلومات قوية وقدرات إعداد التقارير لتناسب الفرق من أي نوع.

سيلوكسيس الميزات الرئيسية

لوحات معلومات وتقارير ديناميكية

تتبع المشروع من خلال المسار الحرج تحليل، و EVAs، ومؤشرات الصحة RAG

الجدولة التلقائية للمشروع و تبعيات المشروع الإعلانات

مراجعة وإدارة المحفظة

محاسبة المشروع مع التنبؤ بالإيرادات وتتبع الأرباح والهوامش ومؤشرات الأداء الرئيسية المالية المخصصة

إيجابيات سيلوكسيس

يتيح "إيقاف تشغيل" الميزات التي لا تحتاج إليها

أدوات وتخطيطات قابلة للتخصيص

يجعل من السهل جدولة تسليم التقارير من خلال رسائل البريد الإلكتروني

لوحات تحكم مشتركة متعددة لتبسيط إدارة المشروع

أدوات مفصلة لتتبع الوقت

سلبيات سيلوكسيس

قد تكون الواجهة صعبة للمستخدمين لأول مرة

تكوينات معقدة

يفتقر إلى الإشعارات الفورية داخل التطبيق

بطء خدمة العملاء والدعم

تسعير سلوكسيس

مع Celoxis، يمكنك اختيار إما الحزمة المحلية أو الحزمة السحابية السنوية

السحابة: 22.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

22.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا في مكان العمل: 450 دولارًا أمريكيًا تُدفع مرة واحدة مع عدد غير محدود من المستخدمين ودعم مجاني لمدة عام واحد

تقييمات عملاء سيلوكسيس

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 240 تقييم)

7. مايكروسوفت بروجكت

عبر مشروع مايكروسوفتمشروع مايكروسوفت هو حل قوي لإدارة المشاريع مع الكثير من الوظائف، بما في ذلك تتبع الوقت وإدارة المحفظة وإدارة الموارد لرؤية حالة المشروع في الوقت الفعلي.

الميزات الرئيسية لـ Microsoft Project

جدولة ديناميكية للبقاء على المسار الصحيح دون عناء

إنشاء لوحات معلومات تفاعلية لعرض الحالة العامة لمشاريعك

أتمتة سير العمل لمساعدتك على الابتكار بسرعة وثقة

مخططات جانت لتصور المشاريع أثناء التنقل

قاعدة بيانات مشتركة لتخزين بيانات المشروع

إدارة الطلب

إدارة المحفظة

محترفي مايكروسوفت بروجكت

يتكامل بسلاسة مع Microsoft Teams, SharePoint, وسكايب

خدمة عملاء ودعم موثوق به

قابل للتكيف مع أغراض مختلفة ومتعددة الأقسام

مايكروسوفت بروجكت سلبيات

مشاكل في توافق الملفات

يحتوي Project Online على بعض ميزات تتبع الوقت، لكنها ليست قوية

منحنى تعليمي حاد مما يعني أن عليك قضاء الكثير من الوقت في مستندات المساعدة الخاصة بهم

لا يمكن تعيين التعليقات

تسعير مايكروسوفت بروجكت

السحابة: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

10 دولارات لكل مستخدم شهريًا في مكان العمل: 620 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)

تقييمات عملاء مايكروسوفت بروجكت

G2: 4.0/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ مدونة؟ ص=5331 بدائل مشروع مايكروسوفت %/%href/_

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8. أسانا

عبر أساناأسانا هي منصة شائعة أخرى لإدارة العمل يستخدمها العديد من مديري المشاريع. لديها الكثير من خيارات التكامل لمساعدتك في إدارة عملك بكفاءة.

عند المقارنة بين Workfront و Asana، ستجد أن Asana يقدم لك المزيد من الميزات بنفس الواجهة المبسطة. أحد عيوب تطبيق إدارة المشاريع هذا هو أنه لا يقدم عرض خرائط مدمج.

الميزات الرئيسية لـ Asana

نظام تعليق بسيط ومباشر لمشاركة التحديثات السريعة مع فريقك

مخطط جانت مع جداول زمنية لعرض حالة المشروع

عرض مهمتك في قائمة, كانبان أو عرض الجدول الزمني

يتكامل مع مجموعة من التطبيقات الأخرى مثل Gmail و Dropbox و Slack

أكثر من 50 نموذج مشروع لمساعدتك على البدء

إيجابيات أسانا

تمنحك مساحات العمل المتعددة القدرة على الحفاظ على تنظيم أي مشروع عمل جماعي

الدردشة والتعاون في الوقت الحقيقي ميزات لكل مهمة

يمكن إضافة المرفقات إلى أي مهمة والرجوع إليها لاحقًا في مخزن ملفات الفريق

موجز النشاط الخاص بهم هو حل شامل للاطلاع على جميع الإشعارات

أداة سهلة الاستخدام مع ميزات إعداد التقارير

سلبيات أسانا

لا توجد حالات مخصصة

لا يمكن لحل الإدارة هذا إضافة عدة مكلفين (مثل الحلول الأخرى في هذه القائمة)

صلاحيات مشاركة وخصوصية محدودة

قراءة المزيد عن أسانا وأفضل بدائلها .

تسعير #### أسانا

أساسي : مجانًا

: مجانًا قسط : 10.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 10.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الشركات : 24.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة عند الطلب مع عرض تجريبي مجاني

تقييمات عملاء Asana

G2: 4.3/5 (أكثر من 8,900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 8,900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,300 تقييم)

9. باسيكامب

عبر Basecampالمخيم الأساسي هو بديل آخر لبرنامج Workfront يحتوي على بعض ميزات إدارة المشاريع لمساعدتك في تنظيم وإدارة مهامك عبر فرق متعددة.

إنه فعال بشكل خاص لتوجيه أصحاب الأدوار المختلفة نحو هدف مشترك. سيعمل هذا إذا كان فريقك قد تم إقحامه في Workfront، على الرغم من أنك لست مطورًا أو تتعامل مع تتبع المشكلات أو تتبع الأخطاء .

الميزات الرئيسية لـ #### Basecamp

إنشاء قوائم المهام مع المهام والمهام الفرعية وتعيينها لفريقك

نظام مدمج للتعليق لسهولة التواصل مع أعضاء فريقك

مركز واحد للمستندات ومشاركة الملفات

بحث شامل

أسئلة تسجيل الدخول التلقائي للجلسات الاحتياطية

تقارير المهام

إيجابيات باسيكامب

يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي

وظائف مخصصة مصممة للفرق الرشيقة، مثل أتمتة سير العمل وإدارة الأعمال المتراكمة

مناسب لإدارة المشاريع المتعددة والفرق الكبيرة

يحتوي على بوابة عملاء للفرق الخارجية

سلبيات Basecamp

لا توجد أولويات للمهام

لا توجد حالات مخصصة

لا يوجد دعم لتتبع الوقت

يفتقر قليلاً إلى ميزات تخصيص الموارد

تعرف على المزيد حول كيفية القيام بذلك

/مرجع/ /مدونة؟ ص=1081 مقارنةً بالبدائل المماثلة /%/%href/

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تسعير #### Basecamp

خطة شخصية : مجانًا

: مجانًا خطة الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,790 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4,790 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 13,100 تقييم)

10. كلاريتي بي بي إم

عبر الوضوح Clarity PPM هو حل لإدارة المشاريع والمحافظ يساعدك على إدارة مشاريعك ووضع استراتيجياتها.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد بديل Workfront هذا على ربط الاستراتيجية بالتنفيذ عبر محفظة الاستثمار في المشروع بالكامل ويوفر الرؤية اللازمة لتحسين عائد الاستثمار في المشروع.

الميزات الرئيسية لـ #### Clarity PPM

إدارة الخطط والميزانيات في شبكة على غرار Excel

عرض خارطة طريق المشروع في لمحة سريعة مع مخططات جانت الرشيقة

تخطيط الموارد

الإدارة المالية

تحليل التكلفة/الفائدة وإعداد التقارير

إدارة المهام بسهولة على مستوى المشروع

Clarity PPM الإيجابيات

واجهة سهلة الاستخدام توفر جميع الوظائف الأساسية

إعداد التقارير في الوقت الفعلي مع ذكاء الأعمال

يمكنك إنتاج مقتطفات ثم تخصيصها حسب الحاجة

التنبؤ على جميع المستويات من المشروع إلى الموارد إلى المحفظة

سلبيات Clarity PPM

لا توجد قوالب معدة مسبقًا

قد يبدو التواصل معزولاً

لا توجد ميزات حقيقية لأتمتة سير العمل

تبدو معقدة للغاية إذا كنت تدير مشاريع سهلة في بعض الأحيان

تسعير #### Clarity PPM

اتصل للحصول على تفاصيل التسعير أو عرض تجريبي مجاني.

تقييمات عملاء Clarity PPM

G2: 3.7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

3.7/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

بديل واجهة العمل النهائي على بعد نقرة واحدة فقط

حسنًا، هناك 10 برامج بديلة كثيرة لاختبارها، لذلك إذا كنت ستبدأ من مكان ما، فابدأ من أعلى هذه القائمة - مع كليك أب . 💜

بغض النظر عن المجال أو حجم الفريق أو حالة الاستخدام، فإن ClickUp هو الإجابة على كل سؤال يتعلق بالإنتاجية. صُمم ClickUp لجعل جميع أعمالك مركزية في مركز العمل التعاوني النهائي، فهو يحتوي على كل الأدوات والقوالب والميزات التي تحتاجها للارتقاء بالكفاءة إلى آفاق جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنه القيام بكل ذلك مقابل جزء بسيط من التكلفة.

تمتع بالوصول إلى الكثير من ميزات إدارة المشاريع، والمستندات، واللوحات البيضاء، والقوالب القابلة للتخصيص، وغير ذلك الكثير مجاناً وإلى الأبد، عندما اشترك في ClickUp ! 💯