أفضل 10 من بدائل Adobe Workfront والمنافسين 2025

ارفع يدك إذا كنت قد وقعت شخصيًا ضحية لتجربة Adobe المجانية. 🙋🏼♀️
ليس هناك ما هو أسوأ من ذلك الشعور بـ "توبيخ الوجه" - عندما تتم محاسبتك على اشتراك بقيمة 600 دولار نسيت إلغاءه بعد تحرير ملف PDF أثناء التنقل.
لكن هذا لا يعني أن هذه المنتجات ليست رائعة. هناك سبب وراء هوس كل جيل من جيل الألفية بالفوتوشوب في المدرسة الإعدادية - لدى Adobe تطبيق لكل شيء، وهذه التطبيقات جيدة بالفعل.
تقدم Adobe خمس مجموعات برامج مختلفة مع أكثر من 50 تطبيقاً في المجموع. وهذا في ظاهره مثير للإعجاب.
من بين هذه التطبيقات؟ واجهة العمل.
التي استحوذت عليها Adobe في عام 2020 وأصبحت الآن جزءًا من سحابة التجربة، Workfront هي إدارة مشاريع المؤسسات منصة للإشراف على الاستراتيجيات وأعضاء الفريق والموارد وسير العمل. برنامج إدارة المشاريع على مستوى المؤسسة يعد استثمارًا مهمًا، وبينما يقدم Workfront بعض برامج إدارة المشاريع على مستوى المؤسسة /٪ /ref/ ميزات العمل التعاوني للتسويق الفعال عبر الإنترنت و إدارة العمل فهي لا تخلو من العيوب والتنازلات.
فماذا نفعل إذن؟ نبحث عن بدائل!
لقد حصلنا على أفضل 10 بدائل لبرنامج Adobe Workfront، بما في ذلك الميزات الرئيسية والفوائد والقيود والأسعار وتقييمات العملاء.
دعنا نتعمق في الأمر. 🍽
ما هو Adobe Workfront؟
عبر أدوبي وورك فرونت واجهة العمل هي برنامج إدارة المشاريع في إطار Adobe's Experience Cloud-AKA، وهي مجموعة من المنتجات الموجهة للمسوقين عبر الإنترنت وتحليلات الويب والمبيعات ومشاركة العملاء.
تركز العديد من الميزات الرئيسية في Workfront على المقاييس والرؤى والمراقبة لضمان أن الحملات والمشاريع الإبداعية التي تقدمها في نهاية المطاف تحقق أداءً جيدًا. في الكلاسيكية إدارة المشاريع يوفر Workfront أدوات لإنشاء المهام، وإضافة التعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، وتخصيص القوالب.
في حين أن بعض الأدوات مصممة لخدمة الفرق الصغيرة أو الأفراد بشكل أفضل، فإن Workfront هو حل للشركات أولاً - أو تلك التي تنمو حاليًا إلى هذا النطاق.
من ناحية، يحد هذا الأمر من مجموعة الشركات التي قد تستخدم Workfront أو تستفيد منها حقًا، ومن ناحية أخرى، يرفع من مخاطر التطبيق. بمعنى: يعتمد الكثير من العملاء والموظفين والرؤساء على هذا البرنامج للوفاء بوعوده والحفاظ على سير العمليات بسلاسة.
فما مدى قدرة Workfront على الصمود حقاً؟
من أهم ميزات Adobe Workfront
- أتمتة العمل لمزامنة التحديثات عبر التطبيقات المختلفة
- محاذاة الأهداف لتتبع الأهداف وتنظيمها في لوحة تحكم
- تخطيط السيناريو للمقارنة الاستباقية للنتائج المحتملة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات
- إدارة سير العمل والإدارة الرشيقة من خلال المهام والمهام الفرعية والقوالب والتكاملات والتراكمات والرؤى المتراكمة في الوقت الفعلي
- التدقيق والموافقة على الاتصالخطط المشروع لأصحاب المصلحة والفرق الإبداعية ومديري المشاريع والأقسام الأخرى
- إعداد التقارير ولوحات المعلومات مع طرق عرض متعددة وفلاتر وتخصيص للوصول إلى المعلومات الأكثر أهمية في أي وقت
- الأمان - يمكن القول إن الميزة الأكثر أهمية لأي فريق عمل في المؤسسة هي القدرة على الوثوق بالمنصة التي تخزن بياناتك وتحميها
كل هذا يبدو رائعاً على الورق، ولكن وضع هذه الميزات موضع التنفيذ قد يكون قصة مختلفة.
قيود Adobe Workfront
تعلم برنامج إدارة المشاريع المعقدة مثل Workfront هو عملية في حد ذاته. وحتى بعد أن تتعلم التطبيق إلى الأمام والخلف، قد تجد بعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها وبعض الوظائف التي لم يتم التعامل معها.
منحنى التعلم الحاد
إن محاذاة الأهداف، والتخطيط، والموافقات، وإدارة العمل هي أفكار ثقيلة على أي برنامج لأنها تتطلب وقتاً وجهداً من المستخدم لتعلمها.
في حين أن هذه الأفكار مسماة على وجه التحديد على أنها بعض ميزات Workfront الرئيسية، إلا أنها أكثر من ذلك عمليات تجارية تتطلب ميزات متعددة تعمل جنبًا إلى جنب والكثير من الممارسة لدمجها بالكامل في مشاريعك.
تعد ميزات مثل التعليقات، والمهام المعينة، والمهام الفرعية، ولوحات المعلومات، وعروض سير العمل من بين أكثر ميزات إدارة العمل شيوعًا. ولكن معرفة كيفية استخدامها بالطريقة الأكثر فعالية يمكن أن يستغرق الكثير من التجربة والخطأ والإحباط مع برامج معقدة مثل Workfront، خاصة إذا لم تكن قد استخدمتها من قبل.
بالإضافة إلى ذلك، عندما تفكر في حقيقة أن Workfront مصمم لشركات المؤسسات وتأخذ في الاعتبار العدد الهائل من المستخدمين الذين تتعامل معهم، فإن منحنى التعلم الحاد يمكن أن يكون تحدياً مكلفاً لشركتك بأكثر من طريقة.
واجهة غير متقنة
أنت تريد من أي عضو في الفريق أن يفتح البرنامج ويعرف بالضبط إلى أين يحتاجون للذهاب للوصول إلى عملهم. ولكن مع وجود منصة واسعة مثل Workfront، ليس هذا هو الحال دائماً.
يمكن أن تكون الواجهة غير البديهية والمعقدة هي عنصر النجاح أو الفشل عندما يتعلق الأمر:
- منحنى التعلم
- الوظائف الإجمالية
- ما إذا كان فريقك سيتفاعل مع الأداة أم لا
على الرغم من أنها نظيفة نسبيًا، إلا أن واجهة Workfront ليست بديهية بما يكفي للعديد من المستخدمين للتنقل فيها بسرعة وفعالية. علاوة على ذلك، فهي أيضاً قديمة المظهر تماماً.
لا أحد يستمتع بالشعور بالتذمر من خلال سؤال المديرين عن مكان المعلومات في النظام الأساسي الخاص بك أو فقدان التفاصيل الرئيسية لأنهم لم يتمكنوا من معرفة كيفية إعادة الوصول إلى منطقة معينة في مساحة العمل الخاصة بهم.
تحديد مخططات جانت المحدودة
تُعد مخططات جانت طريقة مهمة لفرق العمل الرشيقة للإشراف على المشاريع، والبقاء على المسار الصحيح، وتقديم منتجات عالية الجودة. هناك الكثير من الأمور التي تعتمد عليها لأنها توفر تفاصيل مثل تبعيات المهام، والمعالم، والجداول الزمنية، والمواعيد النهائية، وعلاقات المهام.
بينما يوفر Workfront مخططات جانت، فإن وظائفها ليست على قدم المساواة مع برامج إدارة المشاريع الشائعة الأخرى.
في Workfront، تعد مخططات Gantt في Workfront نوعًا ما قبيحة للعين، ويصعب التعامل معها، بل ويصعب تحريرها.
هل تريد معرفة المزيد حول كيف يمكن لمخططات جانت المرنة أن تساعد فريقك؟ تحقق من هذا
_/مرجع/ /مدونة؟ ص=7183 دليلمفيد_ *%/%href/_
بكل ما تحتاج إلى معرفته عن مخططات جانت* دليلمفيد_
تفتقر إلى وظيفة بحث عامة
أنت تريد أن يساعدك برنامج إدارة المشاريع الخاص بك على تعزيز الإنتاجية على جميع الجبهات، وهو ما يأتي إلى حد كبير من خلال توفير الوقت الثمين. وإذا لم تتمكن من العثور بسرعة على العمل الذي تبحث عنه في البرنامج الذي اخترته، فأنت لا تستغل وقتك بشكل منتج.
واحدة من أفضل الطرق لتحديد موقع العمل بسرعة هي من خلال وظيفة البحث داخل التطبيق والتي لا تتوفر في Workfront ببساطة.
هذا يعني أنك إذا كنت تبحث عن مهمة أو مستند أو فكرة أو تعليق أو رؤية معينة في Workfront، فعليك التنقل يدويًا في طريقك إليها في كل مرة. إنها عملية معقدة بينما لا يجب أن تكون كذلك!
هذا هو السبب في أن الكثيرين يبحثون عن بدائل في برامج أخرى يمكنها أن تجعل تلك الاتصالات لمستخدميها أسرع في كل مرة.
تسعير Adobe Workfront
يقدم Adobe Workfront ثلاث خطط تسعير وتعبئة مختلفة:
- الإحترافية: للإدارات الفردية مع ميزات إدارة العمل الجزئية والأمان والتخزين والدعم
- الأعمال: للأقسام المتعددة مع ميزات إضافية لإدارة العمل والتخزين والتخطيط
- المؤسسة: لعملك بالكامل مع جميع الميزات (بالإضافة إلى الوظائف الإضافية المدفوعة)
هل تتساءل كم ستكلفك هذه الباقات؟ سيتعين عليك الاتصال ب Adobe للحصول على هذه المعلومات لكل خطة.
أفضل 10 بدائل لبرنامج Adobe Workfront في 2024
على الرغم من أن Adobe Workfront يحظى بشعبية كبيرة بين بعض الشركات، إلا أن محدوديته تطرح السؤال: _ لماذا الاستمرار في استخدام Workfront؟
قبل أن تستثمر في أي برنامج، من الضروري أن تقوم بواجبك المنزلي للعثور على الأداة التي تبدو وكأنها صُنعت من أجلك. وثق بنا، إنها موجودة! هناك الكثير من أدوات إدارة المشاريع التي ستحل محل Workfront وتجعل حياتك ببساطة أسهل.
لحسن الحظ، لقد أجرينا البحث بالفعل لإنشاء قائمة منتقاة بعناية لأفضل 10 بدائل ل Workfront مع تفصيل للميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والأسعار وتقييمات العملاء.
1. انقر فوق
اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص في ClickUp لتصور أي سير عمل
ClickUp هو برنامج إنتاجية قوي وشامل لإدارة مهام سير العمل، وبناء عمليات فعالة، وربط جميع أعمالك عبر التطبيقات، على منصة واحدة. تعتمد الفرق من أي حجم - حتى الشركات بأكملها - على ClickUp لإدارة كل شيء بدءًا من العمليات اليومية إلى المشاريع المعقدة من خلال مجموعة متنوعة من الميزات القابلة للتخصيص وإمكانيات التعاون.
تسهّل واجهة ClickUp البديهية ووظيفة السحب والإفلات على الفرق التنقل في مساحة العمل الخاصة بهم وتحديد أولويات واضحة وإدارة الوقت والالتزام بجداولهم الزمنية. مع أكثر من 15 طريقة عرض لسير العمل بما في ذلك القائمة وجانت والتقويم وطريقة عرض اللوحة الشبيهة بلوحة كانبان، يوفر ClickUp تجربة إدارة العمل من الجدار إلى الجدار لزيادة الإنتاجية في جميع أنحاء الشركة.
الميزات الرئيسية لـ ClickUp
- أكثر من15 طريقة عرض مرنة للاطلاع على سير عملك بما في ذلك القائمة، وجانت، والتقويم، والجدول، وطريقة عرض كل شيء الفريدة من ClickUp، والمزيد
- تعاونيمستندات ClickUp مع التحرير في الوقت الحقيقي للعمل جنبًا إلى جنب مع الفريق وتوثيق كل شيء بدءًا من إجراءات التشغيل الموحدة إلى الويكي المنسقة بشكل جميل
- ClickUp Whiteboards لبدء العمل على أفكارك لحظة حدوثها
- أتمتة المهام والقوالب لتعيين عمليات متسقة مع التخلص من الأعمال غير الضرورية
- الوقت الفعليلوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة عالية المستوى فورية وقابلة للتخصيص لحالات مشروعك والمقاييس الرئيسية
- تعليقات مترابطة يمكن تحريرها وتخصيصها للآخرين بسهولة، مما يحول أي فكرة إلى عنصر عمل على الفور
- حالات المهام المخصصة لإمكانية رؤية أكبر لكل مرحلة من مراحل المشروع أو المهمة
- أهداف قابلة للقياس مع جداول زمنية وأهداف واضحة لمواءمة الفريق
إيجابيات #### ClickUp
- أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الأخرى لتبسيط عملياتك بشكل أكبر
- واجهة مستخدم ديناميكية وسهلة الاستخدام مع وضع الاتصال بالإنترنت وغير متصل بالإنترنت
- واسع النطاقمكتبة من القوالب المعدة مسبقًا لكل حالة استخدام
- غنية بالميزات عبر كل خطة بما في ذلكخطة ClickUp المجانية للأبد مع عدد غير محدود من المهام والأعضاء
- ميزات جديدة كل أسبوع (راجعخارطة طريق منتج ClickUp!)
سلبيات ClickUp
- يمكن أن يكون منحنى تعليمي قليلًا لبعض المستخدمين لأول مرة
- لا تتوافر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال حتى الآن
تسعير #### ClickUp
يقدم ClickUp أربع خطط تسعير مع خيار إضافي مخصص لمستخدمي المؤسسات:
- خطة مجانية للأبد: لا حاجة لبطاقة ائتمان
- خطة غير محدودة: 5 دولارات لكل عضو شهريًا
- خطة الأعمال: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا
- خطة الأعمال بلس: 19 دولارًا لكل عضو شهريًا
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمزيد من التفاصيل
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (4,790+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,100 تقييم)
2. الاثنين
عبر الاثنينالإثنين من بين أفضل منافسي Workfront الذي يتيح للمستخدمين إنشاء المهام وإدارتها في الوقت الفعلي. يوفر طريقة مبسطة للفرق للإشراف على مشاريعهم وتعزيز تجربة عمل أكثر تعاونية وشفافية.
عندما تتوقف الفرق عن العمل في الظل من خلال المشاريع، فإنها تصبح متحمسة، مما يزيد في نهاية المطاف ثقة الموظفين والمشاركة. وهذا ما يجعل يوم الاثنين أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع على هذا الكوكب.
ميزات يوم الاثنين الرئيسية
- قدرات التعاون الجماعي للمشاريع المعقدة
- تتبع وقت المشروع
- لوحة معلومات مع رؤى قيمة
- تخصيص مهام تخصيص العمل الجماعي
- إدارة الموارد لجعلالاستفادة القصوى من الموارد الموجودة
- دمج الأدوات الخارجية لتجديد سير العمل وتبسيطه
إيجابيات يوم الاثنين
- لوحات ومستندات غير محدودة في الباقة المجانية
- بديهية وسهلة الاستخدام، خاصة للمستخدمين لأول مرة
- تتواصل الفرق بشكل جيد عبر أداة إدارة المشاريع هذه
سلبيات الاثنين
- قد يكون التسعير مربكاً بلا داعٍ
- يجد الكثيرون أنها معقدة للغاية مع نقص في التخصيص
هل تبحث عن منافسين آخرين ليوم الاثنين؟ تحقق من أفضل بدائل يوم الإثنين .
تسعير يوم الاثنين
- فرد: مجانًا
- أساسي: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- معيار: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً
- محترف: 16 دولاراً لكل مستخدم شهرياً
تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6,200 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,700 تقييم)
3. وريك
عبر وريكوريك هي منصة أخرى لإدارة المشاريع، ولكنها منصة غالبًا ما تتمتع بها شركات الخدمات المهنية. مثل Workfront، لديها ميزات قوية على مستوى المؤسسة لمساعدتك في إدارة المهام والتعاون في المشروع وإدارة الموارد.
إنه أيضًا أحد أفضل بدائل Workfront المجانية بسبب متغيره الأساسي القوي. لسوء الحظ، على الرغم من أنه يحتوي على خطة أساسية قوية، إلا أن التطبيق صعب التصفح، خاصة للمستخدمين لأول مرة.
الميزات الرئيسية لـ Wrike
- مخططات جانت التفاعلية لتتبع المشروع بسلاسة و
- لوحة تحكم فريدة من نوعها مع عرض ثلاثي الأجزاء للرؤية في الوقت الفعلي
- إنشاء نماذج بمنطق شرطي وتعيين المهام
- مشاركة المهام والتقارير والملفات بسهولة
ميزات إدارة الموارد إلىتخصيص المهام
محترفو Wrike
- مرن بما يكفي للتوسع مع فريقك
- ميزة مدمجة لتتبع الوقت لمقارنة الوقت المقدر بالوقت الفعلي المستغرق
- دمج التطبيق مع أكثر من 400 تطبيق SaaS مختلف باستخدام إضافة Wrike Integrate
سلبيات Wrike
- لا يضمن لك أفضل فائدة مقابل المال الذي تدفعه
- من الصعب تحديد الحساب الذي يناسب مؤسستك بشكل أفضل
- قدرات إدارة المستندات غير متوفرة مقارنة بالآخرين في هذه القائمة
لست متأكدًا من Wrike؟ تحقق من هذه بدائل Wrike .
تسعير Wrike
- خطة مجانية
- خطة احترافية: 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا
- خطة الأعمال: 24.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات عملاء Wrike
- G2: 4.2/5 (3,100+ تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (1,790+ تقييم)
4. سمارتشيت
عبر ورقة ذكية مثل Adobe Workfront, سمارتشيت هو أداة لإدارة المشاريع والتعاون، مع التركيز على جداول البيانات. ميزته الرئيسية هي مركز التحكم، وهو حل لإدارة المحافظ والمشاريع. يمكن لمديري المشاريع توفير ساعات من العمل اليدوي باستخدام إمكانات التشغيل الآلي لمركز التحكم.
ميزات #### Smartsheet
- لوحات معلومات إدارة المشروع لتتبع التقدم المحرز
- مرفقات جداول البيانات
- أتمتة سير العمل للعمليات المتكررة
- طرق عرض متعددة تتراوح بينلوحة كانبان إلى مخطط جانت إلى الشبكة
محترفو سمارتسجيت
- واجهة ديناميكية وسهلة الاستخدام
- تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول
- ميزات قوية للتعاون الجماعي، بما في ذلك إدارة المجموعات، ومشاركة الملفات، وما إلى ذلك.
- ميزات أمان متقدمة، مثل المصادقة الثنائية (2FA) وميزة Google SSSO
سلبيات سمارتشيت
- لا توجد خطة مجانية متاحة
- خيارات إدارة المهام ليست قوية مثل الخيارات الأخرى في هذه القائمة
- يعمل في الغالب كحل لإدارة المشاريع في جداول البيانات
تحقق من هذه بدائل ورقة سمارتشيت !
تسعير #### Smartsheet
- المحترف: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- الأعمال 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Smartsheet
- G2: 4.4/5 (أكثر من 8400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2400 تقييم)
5. سيتريكس بوديو
عبر بوديو تعد Podio في جوهرها أداة منخفضة التعليمات البرمجية لمساعدة الشركات على تخصيص العمل والتواصل. ما مدى ملاءمة Podio كأداة لإدارة المشاريع؟
حسنًا، يتيح لك بديل Workfront هذا مواءمة جميع بيانات مشروعك وسير العمل والمحادثات في مركز مركزي للتعاون.
الميزات الرئيسية لـ Podio
- يسمح بإدارة المهام من خلال التعليقات
- بوابة المسؤول المركزي لمساعدتك في تعيين أذونات الوصول والتحكم في الأدوار
- لوحات تحكم شخصية لتصميم العمل بطريقتك الخاصة
- أدوات اتصالات تدعم مشاركة الملفات
- إدارة علاقات العملاء المتصلة لمزيد من البديهية في إدارة المشاريع التي تواجه العميل
- تدفقات عمل مخصصة لإدارة المشاريع بطريقتك الخاصة حسب احتياجات فريقك
محترفو بوديو
- تتوفر إضافات Podio لحالات استخدام محددة
- واجهة سهلة الاستخدام
- تعاون غير محدود للتوسع السريع وأثناء التنقل
- يتكامل مع التطبيقات الشائعة بما في ذلك FreshBooks وDropbox وGoogle Drive
سلبيات بوديو
- ميزات إعداد التقارير أساسية بعض الشيء
- يمكن أن يكون إعداد Podio مضنياً لإعداده وتخصيصه لاحتياجات مؤسستك
- ميزات متقدمة محدودة لبرنامج إدارة المشاريع المؤسسية
تسعير #### بوديو
لدى Podio خطط مدفوعة ومجانية. ومع ذلك، تقدم الخطة المجانية الحد الأدنى فقط لمهام إدارة المشاريع المؤسسية.
- مجانية
- الأساسية: 7.20 دولار لكل مستخدم شهريًا
- الإضافية: 11.20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- القسط: 19.20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
Podio تقييمات العملاء
- G2: 4.2/5 (420+ تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 290 تقييم)
6. سيلوكسيس
عبر سيلوكسيس Celoxis هو برنامج لإدارة المشاريع يعلن عن نفسه على أنه مزيج مثالي من أتمتة سير العمل واتجاهات Agile الحديثة وإدارة المشاريع الكلاسيكية. إنه أحد منافسي Adobe Workfront الذي يركز على التفاصيل بشكل لا يصدق، ومزود بلوحات معلومات قوية وقدرات إعداد التقارير لتناسب الفرق من أي نوع.
سيلوكسيس الميزات الرئيسية
- لوحات معلومات وتقارير ديناميكية
- تتبع المشروع من خلالالمسار الحرج تحليل، و EVAs، ومؤشرات الصحة RAG
- الجدولة التلقائية للمشروع وتبعيات المشروع الإعلانات
- مراجعة وإدارة المحفظة
- محاسبة المشروع مع التنبؤ بالإيرادات وتتبع الأرباح والهوامش ومؤشرات الأداء الرئيسية المالية المخصصة
إيجابيات سيلوكسيس
- يتيح "إيقاف تشغيل" الميزات التي لا تحتاج إليها
- أدوات وتخطيطات قابلة للتخصيص
- يجعل من السهل جدولة تسليم التقارير من خلال رسائل البريد الإلكتروني
- لوحات تحكم مشتركة متعددة لتبسيط إدارة المشروع
- أدوات مفصلة لتتبع الوقت
سلبيات سيلوكسيس
- قد تكون الواجهة صعبة للمستخدمين لأول مرة
- تكوينات معقدة
- يفتقر إلى الإشعارات الفورية داخل التطبيق
- بطء خدمة العملاء والدعم
تسعير سلوكسيس
مع Celoxis، يمكنك اختيار إما الحزمة المحلية أو الحزمة السحابية السنوية
- السحابة: 22.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- في مكان العمل: 450 دولارًا أمريكيًا تُدفع مرة واحدة مع عدد غير محدود من المستخدمين ودعم مجاني لمدة عام واحد
تقييمات عملاء سيلوكسيس
- G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 240 تقييم)
7. مايكروسوفت بروجكت
عبر مشروع مايكروسوفتمشروع مايكروسوفت هو حل قوي لإدارة المشاريع مع الكثير من الوظائف، بما في ذلك تتبع الوقت وإدارة المحفظة وإدارة الموارد لرؤية حالة المشروع في الوقت الفعلي.
الميزات الرئيسية لـ Microsoft Project
- جدولة ديناميكية للبقاء على المسار الصحيح دون عناء
- إنشاء لوحات معلومات تفاعلية لعرض الحالة العامة لمشاريعك
- أتمتة سير العمل لمساعدتك على الابتكار بسرعة وثقة
- مخططات جانت لتصور المشاريع أثناء التنقل
- قاعدة بيانات مشتركة لتخزين بيانات المشروع
- إدارة الطلب
- إدارة المحفظة
محترفي مايكروسوفت بروجكت
- يتكامل بسلاسة مع Microsoft Teams,SharePoint, وسكايب
- خدمة عملاء ودعم موثوق به
- قابل للتكيف مع أغراض مختلفة ومتعددة الأقسام
مايكروسوفت بروجكت سلبيات
- مشاكل في توافق الملفات
- يحتوي Project Online على بعض ميزات تتبع الوقت، لكنها ليست قوية
- منحنى تعليمي حاد مما يعني أن عليك قضاء الكثير من الوقت في مستندات المساعدة الخاصة بهم
- لا يمكن تعيين التعليقات
تسعير مايكروسوفت بروجكت
- السحابة: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- في مكان العمل: 620 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)
تقييمات عملاء مايكروسوفت بروجكت
- G2: 4.0/5 (أكثر من 1,500 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,300 تقييم)
تحقق من هذه
_/مرجع/ مدونة؟ ص=5331 بدائل مشروع مايكروسوفت %/%href/_
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8. أسانا
عبر أساناأسانا هي منصة شائعة أخرى لإدارة العمل يستخدمها العديد من مديري المشاريع. لديها الكثير من خيارات التكامل لمساعدتك في إدارة عملك بكفاءة.
عند المقارنة بين Workfront و Asana، ستجد أن Asana يقدم لك المزيد من الميزات بنفس الواجهة المبسطة. أحد عيوب تطبيق إدارة المشاريع هذا هو أنه لا يقدم عرض خرائط مدمج.
الميزات الرئيسية لـ Asana
- نظام تعليق بسيط ومباشر لمشاركة التحديثات السريعة مع فريقك
- مخطط جانت مع جداول زمنية لعرض حالة المشروع
- عرض مهمتك في قائمة,كانبانأو عرض الجدول الزمني
- يتكامل مع مجموعة من التطبيقات الأخرى مثل Gmail و Dropbox و Slack
- أكثر من 50 نموذج مشروع لمساعدتك على البدء
إيجابيات أسانا
- تمنحك مساحات العمل المتعددة القدرة على الحفاظ على تنظيم أي مشروع عمل جماعي
- الدردشة والتعاون في الوقت الحقيقي ميزات لكل مهمة
- يمكن إضافة المرفقات إلى أي مهمة والرجوع إليها لاحقًا في مخزن ملفات الفريق
- موجز النشاط الخاص بهم هو حل شامل للاطلاع على جميع الإشعارات
- أداة سهلة الاستخدام مع ميزات إعداد التقارير
سلبيات أسانا
- لا توجد حالات مخصصة
- لا يمكن لحل الإدارة هذا إضافة عدة مكلفين (مثل الحلول الأخرى في هذه القائمة)
- صلاحيات مشاركة وخصوصية محدودة
قراءة المزيد عن أسانا وأفضل بدائلها .
تسعير #### أسانا
- أساسي: مجانًا
- قسط: 10.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- الشركات: 24.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة عند الطلب مع عرض تجريبي مجاني
تقييمات عملاء Asana
- G2: 4.3/5 (أكثر من 8,900 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,300 تقييم)
9. باسيكامب
عبر Basecampالمخيم الأساسي هو بديل آخر لبرنامج Workfront يحتوي على بعض ميزات إدارة المشاريع لمساعدتك في تنظيم وإدارة مهامك عبر فرق متعددة.
إنه فعال بشكل خاص لتوجيه أصحاب الأدوار المختلفة نحو هدف مشترك. سيعمل هذا إذا كان فريقك قد تم إقحامه في Workfront، على الرغم من أنك لست مطورًا أو تتعامل مع تتبع المشكلات أو تتبع الأخطاء .
الميزات الرئيسية لـ #### Basecamp
- إنشاء قوائم المهام مع المهام والمهام الفرعية وتعيينها لفريقك
- نظام مدمج للتعليق لسهولة التواصل مع أعضاء فريقك
- مركز واحد للمستندات ومشاركة الملفات
- بحث شامل
- أسئلة تسجيل الدخول التلقائي للجلسات الاحتياطية
- تقارير المهام
إيجابيات باسيكامب
- يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي
- وظائف مخصصة مصممة للفرق الرشيقة، مثل أتمتة سير العمل وإدارة الأعمال المتراكمة
- مناسب لإدارة المشاريع المتعددة والفرق الكبيرة
- يحتوي على بوابة عملاء للفرق الخارجية
سلبيات Basecamp
- لا توجد أولويات للمهام
- لا توجد حالات مخصصة
- لا يوجد دعم لتتبع الوقت
- يفتقر قليلاً إلى ميزات تخصيص الموارد
تعرف على المزيد حول كيفية القيام بذلك
/مرجع/ /مدونة؟ ص=1081 مقارنةً بالبدائل المماثلة /%/%href/
.
تسعير #### Basecamp
- خطة شخصية: مجانًا
- خطة الأعمال: 99 دولارًا شهريًا
تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Basecamp
- G2: 4.1/5 (أكثر من 4,790 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 13,100 تقييم)
10. كلاريتي بي بي إم
عبر الوضوح Clarity PPM هو حل لإدارة المشاريع والمحافظ يساعدك على إدارة مشاريعك ووضع استراتيجياتها.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد بديل Workfront هذا على ربط الاستراتيجية بالتنفيذ عبر محفظة الاستثمار في المشروع بالكامل ويوفر الرؤية اللازمة لتحسين عائد الاستثمار في المشروع.
الميزات الرئيسية لـ #### Clarity PPM
- إدارة الخطط والميزانيات في شبكة على غرار Excel
- عرض خارطة طريق المشروع في لمحة سريعة مع مخططات جانت الرشيقة
- تخطيط الموارد
- الإدارة المالية
- تحليل التكلفة/الفائدة وإعداد التقارير
- إدارة المهام بسهولة على مستوى المشروع
Clarity PPM الإيجابيات
- واجهة سهلة الاستخدام توفر جميع الوظائف الأساسية
- إعداد التقارير في الوقت الفعلي مع ذكاء الأعمال
- يمكنك إنتاج مقتطفات ثم تخصيصها حسب الحاجة
- التنبؤ على جميع المستويات من المشروع إلى الموارد إلى المحفظة
سلبيات Clarity PPM
- لا توجد قوالب معدة مسبقًا
- قد يبدو التواصل معزولاً
- لا توجد ميزات حقيقية لأتمتة سير العمل
- تبدو معقدة للغاية إذا كنت تدير مشاريع سهلة في بعض الأحيان
تسعير #### Clarity PPM
اتصل للحصول على تفاصيل التسعير أو عرض تجريبي مجاني.
تقييمات عملاء Clarity PPM
- G2: 3.7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)
بديل واجهة العمل النهائي على بعد نقرة واحدة فقط
حسنًا، هناك 10 برامج بديلة كثيرة لاختبارها، لذلك إذا كنت ستبدأ من مكان ما، فابدأ من أعلى هذه القائمة - مع كليك أب . 💜
بغض النظر عن المجال أو حجم الفريق أو حالة الاستخدام، فإن ClickUp هو الإجابة على كل سؤال يتعلق بالإنتاجية. صُمم ClickUp لجعل جميع أعمالك مركزية في مركز العمل التعاوني النهائي، فهو يحتوي على كل الأدوات والقوالب والميزات التي تحتاجها للارتقاء بالكفاءة إلى آفاق جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنه القيام بكل ذلك مقابل جزء بسيط من التكلفة.
تمتع بالوصول إلى الكثير من ميزات إدارة المشاريع، والمستندات، واللوحات البيضاء، والقوالب القابلة للتخصيص، وغير ذلك الكثير مجاناً وإلى الأبد، عندما اشترك في ClickUp ! 💯