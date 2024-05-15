12 أفضل 12 برنامج وكالة تسويق في 2025

إن وجود برنامج تسويق رقمي جيد في حزام أدوات وكالتك أمر ضروري في عالم اليوم الذي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وتتوفر خيارات أكثر من أي وقت مضى.

برامج التسويق و أدوات الأعمال يمكن أن تكون خيارات قوية لمساعدة وكالتك في الوصول إلى جمهور أوسع بجهد أقل. نحن نتحدث عن البرامج التي تؤثر بشكل كبير على سير عملك, يوفر عائدًا كبيرًا على الاستثمار ويساعد حتى في إنشاء المحتوى.

إذن كيف يمكنك تحديد البرنامج المناسب لك ولمنظومة فريق التسويق ?

لمساعدتك في اتخاذ أفضل قرار مستنير، جمعنا لك 12 من أفضل البرامج في السوق اليوم. تعمق للتعرف على أفضل ميزات كل أداة وقيودها وأسعارها ومراجعاتها!

ما هو برنامج وكالة التسويق؟

برنامج وكالة التسويق يوفر لفرق التسويق خدمات عالية الجودة - سواء من أجل العلامة التجارية أو تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، أو إدارة المحتوى أو المشروع. وتساعدهم هذه الأدوات على تخطيط المشاريع وتتبعها أو تحليل بيانات التسويق الخاصة بحملاتهم لضمان سلاسة الإبحار.

ببساطة، برامج التسويق هي واحدة من أسهل الطرق لضمان وإظهار أن فريقك يقدم أفضل ما لديه عندما إنشاء المحتوى لأي جهود تسويقية لأي عميل، سواء أكان إطلاق محتوى جديد حملات تسويقية أو تجربة منصات تواصل اجتماعي جديدة، أو تحليل رحلات العملاء.

فوائد استخدام برامج وكالات التسويق

في تقرير حالة اتجاهات التسويق لعام 2020 ، وجدت HubSpot أن 91% من المسوقين شعروا "بالثقة إلى حد ما" أو "بثقة كبيرة" عند الاستثمار في المنتجات التي أثرت على الإيرادات. ومع ذلك، لم يبلغ ما يقرب من 25% من المسوقين عن كيفية تأثير حملاتهم على الإيرادات.

تساعد برامج التسويق في ربط هذه النقاط من خلال توفير البيانات الأساسية عن الحملات التي تؤدي إلى اكتساب العملاء، والمساعدة في تحسين محركات البحث (SEO)، وتحسين إدارة سير العمل.

بالإضافة إلى ذلك، إليك بعض الفوائد الرئيسية الأخرى لاستخدام أدوات التسويق لوكالتك:

إدارة مشاريع متعددة والعملاء بحملات فريدة

أتمتة عمليات سير العمل وتبسيطها

المرونة والميزات المتقدمة لمساعدتك في إطلاق الحملات التسويقية وإدارتها

توفير بيانات أداء قيّمة ورؤى من الحملات التسويقية

امنحك الثقة لاتخاذ قرارات عمل أكثر استنارة

احصل على إمكانية الوصول إلى قوالبإدارة تقويمات الحملات,تتبع الحملةوالمزيد

يوفر قالب تقويم الحملة من ClickUp نظامًا منظمًا لإدارة الحملات المختلفة في مساحة واحدة قابلة للمشاركة

ولكن هذا ليس كل شيء.

تخيل كيف يمكن أن تصبح الأمور فوضوية إذا لم يكن لدى فرق التسويق إمكانية الوصول إلى أدوات مثل برنامج إدارة المشاريع للحفاظ على استمرار المشاريع. أو كم سيكون من الممل إنشاء وإرسال رسائل إخبارية تسويقية عبر البريد الإلكتروني يدويًا، أو إعداد صفحات مقصودة أو إنشاء محتوى جديد يحمل علامة تجارية.

لذا، دعنا نتحدث عن كيف وما الذي يمكنك تحسينه من خلال تطبيق أدوات إدارة المشاريع والتسويق الرقمي لرفع مستوى جهودك التسويقية وكسب المزيد من العملاء.

12 أفضل 12 برنامج وكالة تسويق لأعمالك في عام 2024

دعنا ندخل في 12 من أفضل برامج التسويق برامج إدارة الوكالات متاح اليوم!

1. كليك أب

الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

أولًا انقر فوق -نظام إدارة المشاريع المتكامل و أداة إنتاجية مصممة لجميع أنواع الفرق في مختلف المجالات، بما في ذلك وكالات التسويق.

تشتهر هذه الأداة بمنصتها القابلة للتخصيص بالكامل، حيث يمكن للفرق تهيئة ClickUp لتناسب سير العمل الفريد من نوعه وتعديله مع توسع أعمالهم. هذا المستوى من المرونة يمنح وكالات التسويق وأي فريق القدرة على إنشاء عمليات مبسطة، تحسين الرؤية في المشاريع الرئيسية والجداول الزمنية، إدخال خطط التسويق إلى العمل، و تعزيز تعاون الفريق وإنتاجيته.

مع مئات الميزات القابلة للتخصيص و بنية تراتبية قوية ، يمكن للفرق العمل على مشاريع وعملاء متعددين والحفاظ على تنظيم عملهم في جميع الأوقات. استخدم المساحات والمجلدات والقوائم لتنظيم عملك وفصله لكل عميل، وضمان حصولك على نظرة عامة رفيعة المستوى لجميع المشاريع، ومعرفة مكان كل تفصيل بالضبط في مشاريع عملائك.

يمنحك كل مستوى من مستويات ClickUp مزيدًا من المرونة والتحكم لتنظيم كل ما تحتاج إليه

ما يجعل ClickUp أحد أفضل برامج إدارة المشاريع لوكالات التسويق هو ميزات التعاون . إنه مليء بميزات مثل مستندات النقر فوق المستندات , اللوحات البيضاء ، التعليقات المخصصة، الحالات المخصصة، الحالات المدمجة عرض الدردشة، التدقيق والتعليقات التوضيحية، وغير ذلك الكثير للسماح لفرقك الداخلية والعملاء بالحفاظ على انسيابية التواصل وتسريع عملية تقديم الملاحظات.

وبفضل الخصوصية والأذونات وعناصر التحكم في المشاركة، يمكن لوكالات التسويق دعوة العملاء إلى ClickUp كضيوف وتعيين ما يُسمح لهم برؤيته في مساحة العمل الخاصة بك وضمان بقاء المعلومات الحساسة خاصة.

يتكامل ClickUp أيضاً مع أكثر من 1,000 أداة عمل. يمكنك ربط أهم أدوات التسويق الخاصة بك معًا لتبسيط سير عملك وإدارة العديد من العملاء والمشاريع بسهولة.

أفضل الميزات

أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة :: عرض عملك، على طريقتك، بما في ذلك عرض اللوحة والتقويم وعبء العمل

:: عرض عملك، على طريقتك، بما في ذلك عرض اللوحة والتقويم وعبء العمل الحقول المخصصة و الحالات المخصصة : أضف أكبر عدد ممكن من الحقول المخصصة حسب الحاجة لمنح فريقك وعملائك السياق الذي يحتاجونه للحصول على نفس الصفحة وإنشاء حالات مخصصة للمساعدة في تتبع التقدم المحرز

و : أضف أكبر عدد ممكن من الحقول المخصصة حسب الحاجة لمنح فريقك وعملائك السياق الذي يحتاجونه للحصول على نفس الصفحة وإنشاء حالات مخصصة للمساعدة في تتبع التقدم المحرز النقر فوق الذكاء الاصطناعي : وكالات التسويق الاستفادة من ClickUp AI إلىأتمتة أنشطة التسويق ودمجها مثل تخصيص الميزانية والتطوير الإبداعي وشراء الوسائط وإنشاء المحتوى,تحليلات التسويق وإعداد التقارير.

وكالات التسويق الاستفادة من ClickUp AI إلىأتمتة أنشطة التسويق ودمجها مثل تخصيص الميزانية والتطوير الإبداعي وشراء الوسائط وإنشاء المحتوى,تحليلات التسويق وإعداد التقارير. أتمتة سير العمل المخصص : استخدم الأتمتة المبنية مسبقًا أو أنشئ أتمتة خاصة بك لتبسيط عملياتك وتشغيلها تلقائيًا

: استخدم الأتمتة المبنية مسبقًا أو أنشئ أتمتة خاصة بك لتبسيط عملياتك وتشغيلها تلقائيًا ألواح بيضاء رقمية : ضع خريطة لاستراتيجيتك التسويقية في اللوحات البيضاء الرقمية وربطها بعملك

: ضع خريطة لاستراتيجيتك التسويقية في اللوحات البيضاء الرقمية وربطها بعملك مستندات تعاونية : قم بإنشاء مقترحات تسويقية وتخطيط الأنشطة التسويقية وغير ذلك الكثير وشاركها مع فريقك وعملائك عبر رابط عام أو خاص

: قم بإنشاء مقترحات تسويقية وتخطيط الأنشطة التسويقية وغير ذلك الكثير وشاركها مع فريقك وعملائك عبر رابط عام أو خاص قوالب قابلة للتخصيص : احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة من قوالب التسويق والمزيد

: احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة من قوالب التسويق والمزيد إمكانيات التكامل : دمج ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة عمل أخرى,بما في ذلك HubspotوGmail وSlack

: دمج ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة عمل أخرى,بما في ذلك HubspotوGmail وSlack لوحة تحكم مخصصة مع تقارير في الوقت الفعلي : قم بإنشاء لوحة تحكم مثالية واحصل على مستوى عالٍنظرة عامة على عملك ومواردك والمزيد

اسحب البيانات المهمة بسرعة على شاشة واحدة باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp

القيود

منحنى التعلم بسبب عدد الميزات المتاحة

لا يوجد عرض جدول في تطبيق الجوال

التسعير

مجاني للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 4,780 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 4,780 تقييم) Capterra: 4.7 من أصل 5 (3,070+ تقييم)

جرّب ClickUp مجاناً

2. هب سبوت

الأفضل ل إدارة علاقات العملاء والتسويق الداخلي

هبسبوت معروف جيدًا بأدوات إدارة علاقات العملاء، ولكنه يقدم أيضًا أداة أتمتة التسويق التي تتعامل مع كل شيء تقريبًا.

تحافظ HubSpot على جميع أنشطتك التسويقية متصلة ومنظمة حسب العملاء، مما يجعلها مناسبة تمامًا للوكالات. من الوقت الذي يملأ فيه العميل نموذجاً على موقعك الإلكتروني إلى آخر مكالمة هاتفية مع دعم العملاء - فهو يمنحك نظرة ثاقبة حول كيفية تفاعل العميل مع فريقك ومن كان يتفاعل معه.

تتراوح أدوات التسويق الخاصة به بين طرق لمساعدتك في إنشاء النماذج والبريد الإلكتروني إدارة الحملات إلى أدوات أخرى لتتبع معدلات التحويل والتفاعلات لحملات عميلك.

أفضل الميزات

نظام إدارة المحتوى مع توصيات مدمجة لتحسين محركات البحث

أدوات تحليلية لحملات البريد الإلكتروني، والصفحات المقصودة وغيرها من وسائل التواصل

صانع مدونة مجاني بالإضافة إلى إنشاء مواقع ويب أخرى باستخدام أداة السحب والإفلات الخاصة بهم

تكامل مع آلاف التطبيقات والبرامج الأخرى

السحب والإفلاتمنشئ مواقع الويب القيود

يتضمن الإصدار المجاني علامة HubSpot التجارية على ميزات معينة

الكثير من الأدوات المختلفة، ولكن التخصيص أقل كمقايضة

التسعير

تتوفر أدوات تأسيسية مجانية

مركز التسويق الاحترافية: تبدأ من 890 دولارًا شهريًا المؤسسات : يبدأ من 3,600 دولار شهرياً



تقييمات العملاء

G2 : 4.4 من 5 (أكثر من 9,180 تقييم)

: 4.4 من 5 (أكثر من 9,180 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (5,272+ تقييم)

تحقق من هذه قوالب العلامة التجارية !

3. سمروش

الأفضل لتحسين محركات البحث SEO والبحث عن أفكار المحتوى

مدقق تحسين محركات البحث على الصفحة عبر Semrush سيمروش هو كل شيء عن تحسين محركات البحث. يمكنك استخدامه لإجراء تدقيق للموقع الإلكتروني لعملائك لمعرفة كيفية أدائهم مقارنةً بالمنافسين، والتحقق من نقاط الضعف في استراتيجية تحسين محركات البحث الحالية، وحتى البحث عن الكلمات الرئيسية لمساعدتك في تطوير أفكار جديدة للمحتوى.

يمكن أن يساعدك Semrush في تحسين استراتيجيات تحسين محركات البحث للحصول على أفضل النتائج.

أفضل الميزات

مجموعة كبيرة من تقارير الكلمات المفتاحية وأدوات تحسين محركات البحث المقارنة مع مواقع إلكترونية محددة أو عبر الصناعة

تساعد تقارير العبارات والأسئلة المتشابهة في البحث عن الكلمات الرئيسية

ميزات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي

القيود

يقتصر على بيانات جوجل؛ لا يتضمن محركات البحث الأخرى

يمكن تشغيل خمس حملات فقط في الباقة المجانية

التسعير

خطة مجانية مع تقارير محدودة

إيجابي : 119.95 دولارًا شهريًا

: 119.95 دولارًا شهريًا جورو : 229.95 دولارًا شهريًا

: 229.95 دولارًا شهريًا الأعمال: 449.95 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء

G2 : 4.6 من أصل 5 (1,667+ تقييم)

: 4.6 من أصل 5 (1,667+ تقييم) Capterra: 4.7 من أصل 5 (1,981+ تقييم)

4. أهريفز

الأفضل لتحسين محركات البحث #### الأفضل لتحسين محركات البحث

مستكشف الموقع عبر Ahrefs Ahrefs واحدة من أشهر أدوات تحسين محركات البحث على مدار سنوات، وإليك السبب. بفضل أدوات التحليلات الخاصة بها التي تزحف على الإنترنت، تتمتع Ahrefs بإمكانية الوصول إلى بيانات ثاقبة عن أداء تحسين محركات البحث.

يمكنك معرفة كيفية أداء موقع العميل على الويب، وإجراء بحث عن المنافسين، واتخاذ خطوات لمحاكاة الاستراتيجيات الناجحة. يحتوي Ahrefs أيضًا على مكتبة واسعة من المواد التعليمية لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من أدواته.

أفضل الميزات

تحليلات تحسين محركات البحث المملوكة

تقارير قابلة للتخصيص عن صفحات محددة، ونطاقات فرعية، وتحديثات الأداء

تساعدك ميزة "فجوة المحتوى" على اكتشاف المجالات التي يمكن لعميلك استخدام محتوى إضافي فيها

القيود

قد يكون حجم توصيات الكلمات الرئيسية منخفضًا في بعض الأحيان

قيود على تصدير البيانات

التسعير

خطة مجانية محدودة

لايت : تبدأ من 99 دولارًا شهريًا

: تبدأ من 99 دولارًا شهريًا عادية : تبدأ من 199 دولارًا شهريًا

: تبدأ من 199 دولارًا شهريًا متقدمة: يبدأ من 399 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء

G2 : 4.6 من أصل 5 (أكثر من 446 تقييم)

: 4.6 من أصل 5 (أكثر من 446 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 458+ تقييم)

5. تحليلات جوجل

الأفضل من أجل إدارة الإعلانات وتتبع الاتجاهات وقياس الأداء

لوحة التحكم عبر GA4 Google Analytics تحليلات جوجل هو حل تسويقي آخر موجود منذ سنوات. يمكن أن يكون بسيطًا بشكل مخادع، ولكنه يوفر مئات التقارير الفريدة والرؤى حول مجموعة كبيرة من البيانات. يمكنك تتبع أداء موقع العميل على الويب، بما في ذلك مراقبة التسويق الداخلي.

ومع ذلك، فإن النجم الحقيقي هو تقارير إعلانات جوجل. يمكنك معرفة كيفية أداء البحث المدفوع لعميلك، وتتبع كيفية مقارنته بالقنوات الأخرى، ومقدار الإيرادات التي يحققها، وغيرها من البيانات المفيدة.

أفضل الميزات

تتبُّع الإنفاق على إعلانات Google

عرض تقارير قابلة للتخصيص استنادًا إلى المقاييس الخاصة بك

التقسيم حسب البلد والجهاز ووقت المشاركة والمزيد غير ذلك

القيود

يمكن أن يكون من الصعب البدء في استخدام جميع لوحات المعلومات المختلفة والتنقل بينها

منحنى تعليمي أعلى؛ يجد بعض المستخدمين صعوبة في استخدام الواجهة

التسعير

مجاني

مراجعات العملاء

G2 : 4.5 من أصل 5 (أكثر من 5,949 تقييم)

: 4.5 من أصل 5 (أكثر من 5,949 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 7,335+ تقييم)

مكافأة: اطلع على هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/63335/undefined/ أدوات التسويق العقاري %/%href/_

!

6. نابليون كات

تتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي عبر نابليون كات نابليون كات هي منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. تساعدك على تتبع تفاعل العميل ومبيعاته على وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل حساباته المختلفة ومتابعة المشتركين من صندوق بريد واحد.

يمكنك تتبع أداء العملاء على المنصات الرئيسية مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر ولينكد إن وإنشاء تقارير بناءً على هذه البيانات.

أفضل الميزات

ربط حسابات متعددة بصندوق وارد واحد

أتمتة الردود والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

تتبع المنشورات الفردية ومقارنتها بمستويات المشاركة السابقة

القيود

يمكن في بعض الأحيان فقدان الاتصال بصفحات معينة على الحسابات

تختلف البيانات المتاحة حسب منصة التواصل الاجتماعي

التسعير

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

قياسي : 25.82 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

: 25.82 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا محترف : 63.31 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

: 63.31 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا مخصص: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.8 من 5 (أكثر من 58 تقييمًا)

: 4.8 من 5 (أكثر من 58 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 45 تقييم)

7. كانفا

الأفضل لأداة تصميم الجرافيك

عبر كانفا كانفا يجعل من السهل إنشاء محتوى فريد ومخصص. يتيح لك محرر السحب والإفلات الخاص به إنشاء صور لوسائل التواصل الاجتماعي والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو أو الاختيار من بين مئات القوالب الأخرى لوكالتك.

باستخدام Canva، يمكنك التأكد من أن جميع صورك بالحجم المناسب، والحفاظ على عملك بسهولة على العلامة التجارية لكل عميل، وحتى التعاون مع الآخرين باستخدام ميزة الفريق. وهذا أمر رائع خاصة إذا كان عملاؤك يفضلون نهجاً عملياً أكثر.

أفضل الميزات

محرر السحب والإفلات

مكتبة من القوالب سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص

دعوة المتعاونين والعملاء إلى حسابك والعمل على المشاريع معًا

القيود

خيارات تصميم محدودة على الباقة المجانية، خاصة لتحرير الفيديو

خيارات التصدير محدودة

التسعير

كانفا مجاني : مجاني

: مجاني كانفا برو : 119.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا لشخص واحد

: 119.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا لشخص واحد كانفا للفرق: 149.90 دولارًا أمريكيًا سنويًا لأول خمسة أشخاص

تقييمات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (3,796+ تقييم)

: 4.7 من 5 (3,796+ تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 10,826 تقييم) بدائل كانفا ### 8. سبروت سوشيال

الأفضل ل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

لوحة معلومات مقاييس الأداء الرئيسية عبر Sprout Social سبراوت سوشيال هو برنامج تسويق رائع آخر يركز على وسائل التواصل الاجتماعي مع التركيز بشكل أكبر على زيادة المبيعات. فهو يساعدك على تتبع أداء عملائك عبر المنصات المختلفة وتحليل أي من هذه المواقع يجلب أكبر عدد من الزيارات والإيرادات وزيادة المشاركة.

كما يساعدك أيضًا على معرفة أفضل وقت لنشر المحتوى على منصاتهم للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، وقياس كيفية أدائه، وتوفير تحليلات عبر الشبكات وتقسيمات قوية لكل منصة.

أفضل الميزات

تحليلات الترويج المدفوع

أحد الخيارات القليلة مع أدوات تيك توك

التركيز على الإيرادات، وليس فقط مشاركة المستخدمين

القيود

يمكن أن يواجه أخطاءً عندما لا تتوافق قواعد إحدى المنصات مع قواعد المنصات الأخرى (على سبيل المثال، الحد الأقصى لعدد الأحرف على تويتر مقابل إنستجرام)

قد يكون من الصعب إضافة مستخدمين إضافيين

التسعير

نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

قياسي : 249 دولارًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 199 دولارًا شهريًا)

: 249 دولارًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 199 دولارًا شهريًا) احترافي : 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا)

: 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا) متقدم : 499 دولارًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 349 دولارًا شهريًا)

: 499 دولارًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 349 دولارًا شهريًا) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.3 من 5 (2,043+ تقييم)

: 4.3 من 5 (2,043+ تقييم) Capterra: 4.4 من 5 (أكثر من 524 تقييم)

تحقق من هذه بدائل سبروت الاجتماعية !

9. AdStage (TapClicks)

الأفضل لإدارة الإعلانات عبر المنصات المختلفة

النقرات حسب لوحة معلومات الشبكة عبر AdStage AdStage الذي استحوذت عليه مؤخرًا شركة TapClicks، هو مصدرك الشامل لجميع تحليلاتك الإعلانية. يقارن برنامج التسويق بين حملات عملائك عبر معظم شبكات الإعلانات الكبرى، بما في ذلك Google وFacebook وSpotify وBing.

يساعدك AdStage أيضًا على أتمتة إعلاناتك. يمكنك إعداد القواعد وتناوب الإعلانات والجداول الزمنية داخل البرنامج.

أفضل الميزات

يتكامل مع معظم شبكات الإعلانات الرئيسية

إمكانية تصدير البيانات إلى أدوات متعددة، بما في ذلك جوجل بوكس

سهولة مقارنة البيانات بين الشبكات في مكان واحد

القيود

يمكن أن يكون بطيئًا بعض الشيء في جمع جميع بيانات الجهات الخارجية

دعم الشبكات الصغيرة محدود

التسعير

نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يوماً

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.3 من 5 (أكثر من 95 تقييم)

: 4.3 من 5 (أكثر من 95 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 13 تقييم)

10. ZoomInfo SalesOS

الأفضل لتوليد العملاء المحتملين

إدارة العملاء المحتملين عبر ZoomInfo SalesOS ZoomInfo SalesOS هي منصة تسويق تركز على B2B وتساعدك على تحديد أفضل العملاء المحتملين لعملائك. يمكنك تتبع زائري مواقعهم الإلكترونية، ومعرفة المنافسين الذين يراجعهم زائروهم، وأتمتة التواصل معهم.

تساعدهم الأتمتة الخاصة بها على تأهيل العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يقوموا بالتحويل فقط. يتكامل ZoomInfo أيضًا مع CRM الخاص بك، مما يساعد في الحفاظ على تحديث بياناتك ومراقبة أي عملاء حاليين قد يكونون مستعدين للتحويل مرة أخرى.

أفضل الميزات

تتبع العملاء المحتملين وتأهيلهم

التواصل الآلي بناءً على تدفقات العمل القابلة للتخصيص

يتكامل مع العديد من CRMs وأدوات التواصل الأخرى القيود

المعلومات المتاحة للشركات الصغيرة أو الجديدة يمكن أن تكون محدودة

معلومات الاتصال متكررة أو قديمة في بعض الأحيان

التسعير

تتوفر نسخة تجريبية مجانية

اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.4 من 5 (أكثر من 6,280 تقييم)

: 4.4 من 5 (أكثر من 6,280 تقييم) Capterra: 4.2 من أصل 5 (أكثر من 233+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل التكبير التصغير !

11. صياد

الأفضل لحلول البحث عبر البريد الإلكتروني والتوعية وتوليد العملاء المحتملين

البحث عن عناوين البريد الإلكتروني عبر Hunter هنتر هو حل للعثور على البريد الإلكتروني والتواصل البارد يساعد في كل شيء بدءًا من العثور على عناوين البريد الإلكتروني والتحقق منها إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة وتتبع أداء الحملة.

حقق أقصى استفادة من جهودك في التواصل باستخدام Hunter لمساعدتك في أتمتة تسلسلات البريد الإلكتروني البارد والحصول على نتائج أفضل من خلال التخصيص الذكي. توفر ميزات المهام المجمعة الوقت وتسمح لك ولعملائك بالعثور على عناوين البريد الإلكتروني والتحقق منها من قوائم ضخمة.

أفضل الميزات

يساعد في العثور على عناوين البريد الإلكتروني والتحقق منها

يتيح لك إرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة على نطاق واسع

تساعدك ميزة المهام المجمعة في التعامل مع قوائم البريد الإلكتروني

القيود

تحتاج إلى بريد إلكتروني يستند إلى نطاق للوصول إلى الأداة

ترتد رسائل البريد الإلكتروني في بعض الأحيان

التسعير

نسخة مجانية بأرصدة محدودة

مبتدئ : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.4 من 5 (أكثر من 462 تقييم)

: 4.4 من 5 (أكثر من 462 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (أكثر من 557+ تقييم)

12. شكل الورق

الأفضل لأتمتة سير العمل وتوليد العملاء المحتملين

إنشاء الاستبيانات وعرض الواجبات المرسلة عبر أداة إنشاء النماذج Paperform نموذج الورق هو أكثر من مجرد منشئ نماذج. إنه سكين الجيش السويسري الرقمي من أجل الشركات الصغيرة مع التوازن المثالي بين الجمال والعقل.

ويمكنك استخدامه لتصميم نماذج واستطلاعات العملاء المحتملين، ولكن يمكنك أيضًا إنشاء صفحات مقصودة مخصصة ونوافذ منبثقة لجذب العملاء المحتملين، وحتى إنشاء تطبيقات مخصصة لأعمال عملائك.

يمكّنك Paperform من إنشاء مجموعة من عمليات سير العمل التلقائية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل مع آلاف الأدوات مثل Google Drive وSlack وDropbox وmonday.com وNotion. مع واجهة سهلة الاستخدام وميزات متعددة الاستخدامات، يعد Paperform أحد أكثر تطبيقات سير العمل المتاحة مرونة.

أفضل الميزات

إنشاء مهام سير عمل واستطلاعات ونماذج مؤتمتة ومتوافقة مع العلامة التجارية

يتكامل مع آلاف الأدوات، مما يتيح لك قبول المدفوعات أو جدولة الاجتماعات تلقائيًا

محرر سهل الاستخدام مع قوالب والقدرة على تخصيص معظم الميزات

القيود

بينما يمكنك تخصيص الكثير من الميزات، لا يمكنك تطبيق هذه التغييرات تلقائيًا عبر نماذجك

تكامل مباشر محدود مع المنصات الأخرى

التسعير

نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

الأساسيات : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا محترف : 40 دولارًا شهريًا

: 40 دولارًا شهريًا الوكالة: 135 دولاراً شهرياً

تقييمات العملاء

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 41 تقييمًا)

: 4.5 من 5 (أكثر من 41 تقييمًا) Capterra: 4.8 من 5 (84+ تقييم)

## تحسين عمليات وكالتك باستخدام برامج التسويق

يمكن لبرامج التسويق أن تساعد في العديد من الأجزاء المختلفة من وكالتك عملية التسويق . قبل أن نغوص في أفضل برامج التسويق للوكالات، إليك بعض المجالات التي يمكنك أن تجد فيها حلاً برمجيًا مخصصًا:

إدارة المشاريع : ستساعدك هذه الأدوات على تحديد هدف الحملة، وإدارة الفريق بأكمله المشارك في المشروع، وتتبع سير العمل المختلفة في الحملة، والتواصل مع الموظفين عبر الأقسام والمناطق الزمنية

خدمة العملاء : يتضمن ذلك أدوات مثل روبوتات الدردشة لدعم العملاء ومراكز المعرفة وأتمتة مكتب المساعدة. يمكن أن تحسن خدمة العملاء الجيدة من الاحتفاظ بالعملاء وتكوين عملاء متكررين، خاصةً إذا تم دمجها مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)

: يتضمن ذلك أدوات مثل روبوتات الدردشة لدعم العملاء ومراكز المعرفة وأتمتة مكتب المساعدة. يمكن أن تحسن خدمة العملاء الجيدة من الاحتفاظ بالعملاء وتكوين عملاء متكررين، خاصةً إذا تم دمجها مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) إنشاء المحتوى : سواء أكان موقعًا إلكترونيًا جديدًا أو رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني أو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو فيديو تجريبيًا، فإن المحتوى أمر حيوي للعلامات التجارية لعملائك. في الواقع، فإنمعهد تسويق المحتوى أن 81% من المشاركين في الاستطلاع يرون المحتوى كاستراتيجية عمل أساسية. أنشئ المحتوى باستمرار وتتبع كيفية أدائه باستخدام برامج التسويق

: سواء أكان موقعًا إلكترونيًا جديدًا أو رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني أو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو فيديو تجريبيًا، فإن المحتوى أمر حيوي للعلامات التجارية لعملائك. في الواقع، فإنمعهد تسويق المحتوى أن 81% من المشاركين في الاستطلاع يرون المحتوى كاستراتيجية عمل أساسية. أنشئ المحتوى باستمرار وتتبع كيفية أدائه باستخدام برامج التسويق إدارة وسائل التواصل الاجتماعي : هل تريد المزيد من التحكم في وقت نشر منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل تحتاج إلى طريقة لتتبع التفاعلات مع أعمال العميل الصغيرة؟ يمكن أن تساعدك أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في إدارة قنوات وكالتك المتعددة

: هل تريد المزيد من التحكم في وقت نشر منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل تحتاج إلى طريقة لتتبع التفاعلات مع أعمال العميل الصغيرة؟ يمكن أن تساعدك أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في إدارة قنوات وكالتك المتعددة الإعلانات : بينماإنسايدر إنتليجنس تتوقع تباطؤًا طفيفًا في الإنفاق على الإعلانات الرقمية، إلا أنها لا تزال تتوقع أن يصل الإنفاق على الإعلانات الرقمية في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 567 مليار دولار في عام 2022. يتطلب هذا السوق الضخم والتنافسي الشرس اهتمامًا وتتبعًا شبه دائم لضمان أن توفر دولاراتك الإعلانية أفضل عائد على الاستثمار

: بينماإنسايدر إنتليجنس تتوقع تباطؤًا طفيفًا في الإنفاق على الإعلانات الرقمية، إلا أنها لا تزال تتوقع أن يصل الإنفاق على الإعلانات الرقمية في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 567 مليار دولار في عام 2022. يتطلب هذا السوق الضخم والتنافسي الشرس اهتمامًا وتتبعًا شبه دائم لضمان أن توفر دولاراتك الإعلانية أفضل عائد على الاستثمار تحسين محركات البحث (SEO): يُعد تحسين محركات البحث موضوعاً آخر ساخناً، وهو تحسين محركات البحث، وهو موضوع آخر ساخن، وهو محور تركيز كبير للعديد من العلامات التجارية. يمكنك العثور على الأدوات المناسبة لمساعدتك في تحسين محركات البحث للمواقع الإلكترونية أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها لمساعدتك في الوصول إلى عملائكأهداف التسويق توليد العملاء المحتملين : قد يكون هذا الأمر أصعب قليلاً. يمكن أن يتضمن توليد العملاء المحتملين تتبع نسبة النقر إلى الظهور على البريد الإلكتروني (CTR)، والوصول إلى بيانات العملاء، وتفاعلات الموقع الإلكتروني، واتصالات وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من أدوات إدارة العملاء المحتملين

(SEO): يُعد تحسين محركات البحث موضوعاً آخر ساخناً، وهو تحسين محركات البحث، وهو موضوع آخر ساخن، وهو محور تركيز كبير للعديد من العلامات التجارية. يمكنك العثور على الأدوات المناسبة لمساعدتك في تحسين محركات البحث للمواقع الإلكترونية أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها لمساعدتك في الوصول إلى عملائكأهداف التسويق

## العثور على أفضل أدوات التسويق لوكالتك

قد يكون العثور على برنامج التسويق المناسب لوكالتك التسويقية أمرًا صعبًا، ولكن يمكن أن تساعد الأدوات الشاملة في إطلاق حملاتك وتتبعها وتحليلها بشكل أسهل بكثير.

تحتوي جميع الأدوات المذكورة أعلاه على مجموعة فريدة من الميزات ويمكن أن تساعد في جوانب مختلفة من التسويق، لذا جرب بعض الأدوات المختلفة حتى تجد تطابقًا وتوليفة جيدة.

وإذا كنت تبحث عن حل شامل، فإن ClickUp هو الحل المناسب لك.

فمن خلال منصته القابلة للتخصيص بالكامل، وميزات إدارة المشاريع، وأدوات التعاون، ستكون أنت وفريقك مجهزين بالكامل للتعامل مع جميع مشاريعك وحملاتك ومحادثاتك وغير ذلك، كل ذلك في مكان واحد.

كما أنه يوفر مكتبة من قوالب التسويق ويتكامل مع بعض أفضل أدوات إدارة التسويق مثل هبسبوت لتبسيط سير عملك والعمل بكفاءة.

إنه للبدء - جربه بنفسك وحقق أقصى استفادة من جهودك التسويقية اليوم وعلى! الكاتب الضيف:_

/مرجع/ https://www.linkedin.com/in/autumnwitter/ خريف ويتر /%/%href/

_ خريج جامعة هوارد الشهيرة، وهو مدير تسويق مساعد وخبير استراتيجي لتحسين محركات البحث في فريق بناء الروابط في HubSpot