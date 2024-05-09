25 مؤشر أداء رئيسي لوكالة تسويق لتتبعها في عام 2025

لقد وقّع عملاؤك الرئيسيون صفقة طويلة الأجل مع وكالة التسويق الخاصة بك، وفازت حملاتك بجوائز مرموقة. هذه إنجازات مشجعة، ولكنك قد تتساءل عما إذا كان بإمكانك القيام بما هو أفضل من ذلك.

على سبيل المثال، هل تعرف من أين يأتي عملاؤك؟ ما هي تكلفة الحصول عليهم؟ كيف يبدو إنفاقك التسويقي مقابل عائد الاستثمار؟ وفي النهاية، هل تحقق جهودك التسويقية نتائج دقيقة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أنت بحاجة إلى البيانات. ومع ذلك، قد يكون جمع البيانات وتخزينها وتحليلها باستمرار حول كل جانب من جوانب مؤسستك أمرًا مرهقًا. وهنا يمكن أن يساعدك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

مؤشرات الأداء الرئيسية هي علامات إرشادية على خريطتك التسويقية. ينطوي تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية على تقسيم أهدافك المؤسسية إلى أهداف أصغر حجمًا وأكثر قابلية للإدارة يتم تحديدها من خلال مقاييس تعتمد على البيانات. يساعدك تتبُّع مؤشرات الأداء الرئيسية على معرفة المواضع التي تتجاوزها أو تحققها أو تقصر في تحقيقها وتصحيح المسار لرسم مسار فعال للنجاح.

في هذا المنشور، سنشرح في هذا المقال مؤشرات الأداء الرئيسية لوكالات التسويق الرقمي ومحترفي التسويق ونشارك 25 مؤشر أداء رئيسي أساسي وكيفية تتبعها وكيفية استخدام هذه البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية.

استخدم هذه الرؤى لخدمة عملائك بشكل أفضل، والاحتفاظ بالعملاء، وجعل فريق التسويق لديك أكثر كفاءة. سيؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج أفضل لنمو الأعمال وزيادة الإيرادات.

فوائد تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لوكالة التسويق

ضع في اعتبارك مؤشرات الأداء الرئيسية لوكالة التسويق، وهي مجموعة من المقاييس لتقييم صحة وكالتك. مؤشرات الأداء الرئيسية هي أرقام مهمة يجب عليك تحليلها لتحديد ما إذا كانت ربحية وكالتك على المسار الصحيح.

فوائد تتبع مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية هي:

فحص شامل قبل إطلاق الحملة: مع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق يكون فريق التسويق والمبيعات على دراية بأهدافهم، ولديهم خطة عمل لتحقيقها، ويتتبعون نتائج الحملة وفقًا لذلك

مع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق يكون فريق التسويق والمبيعات على دراية بأهدافهم، ولديهم خطة عمل لتحقيقها، ويتتبعون نتائج الحملة وفقًا لذلك تحليل ما بعد الحملة: استخدم مؤشرات الأداء الرئيسية التسويقية لتحديد الأهداف التي تجاوزتها والأهداف التي قصرت فيها، واستخدم هذه النتائج لتصحيح المسار عند انتهاء الحملة

استخدم مؤشرات الأداء الرئيسية التسويقية لتحديد الأهداف التي تجاوزتها والأهداف التي قصرت فيها، واستخدم هذه النتائج لتصحيح المسار عند انتهاء الحملة قياس العائد على الاستثمارات : قم بقياس تكلفة ونتائج الاستراتيجيات المنفذة لقياس العائد على الاستثمار وتعزيزه. عندما تعرف تكلفة المشروع الفعلية المتكبدة مقابل التكلفة المقدرة، يصبح من الأسهل التنبؤ بربحية الوكالة

: قم بقياس تكلفة ونتائج الاستراتيجيات المنفذة لقياس العائد على الاستثمار وتعزيزه. عندما تعرف تكلفة المشروع الفعلية المتكبدة مقابل التكلفة المقدرة، يصبح من الأسهل التنبؤ بربحية الوكالة تحسين رضا العملاء: تشير مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالعملاء مثل معدل تذبذب العملاء إلى ضعف العلاقات مع العملاء. وهذا مؤشر على أن الوكالة بحاجة إلى التركيز على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين وزيادة القيمة الدائمة للعميل (CLV)

إذن، ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة التي يجب عليك تتبعها؟ دعنا نلقي نظرة.

25 مؤشر أداء رئيسي لوكالات التسويق

فيما يلي 25 مؤشر أداء رئيسي للتسويق الأفضل أداءً لمساعدتك في مراقبة وإدارة أدائك العام وتحسين الميزانيات.

مؤشرات الأداء الرئيسية للعملاء

1. القيمة الدائمة للعميل (CLV)

تشير قيمة العمر الافتراضي للعميل إلى إجمالي الإيرادات التي يمكنك توقعها من عميل واحد طوال علاقة العمل. وهي تقارن الإيرادات بالعمر المتوقع.

يشير ارتفاع القيمة الدائمة للعميل إلى أن وكالتك جيدة في العثور على عملاء جدد والاحتفاظ بهم .

إذا كانت القيمة السوقية المستهدفة منخفضة، فابدأ في اتخاذ تدابير تصحيحية، مثل تعيين مديري مشاريع مخصصين، وتحسين البيع المتبادل والبيع المتبادل، وإنشاء برنامج انتساب أو برنامج إحالة.

القيمة الدائمة للعميل = قيمة العميل X متوسط عمر العميل

عبر احتياطيًا

أهمية القيمة الدائمة للعميل

يقلل من تكاليف اكتساب العملاء: استخدام مقاييس القيمة الدائمة للعميل لتحسين ولاء العملاء والإحالات الشفهية للحصول على المزيد من العملاء، مما يقلل من نفقات التسويق والمبيعات

استخدام مقاييس القيمة الدائمة للعميل لتحسين ولاء العملاء والإحالات الشفهية للحصول على المزيد من العملاء، مما يقلل من نفقات التسويق والمبيعات يقدم رؤى حول تحسين خدماتك: تحديد نقاط الضعف لدى عملائك ومجالات التحسين لتعزيز ولائهم ورضاهم باستخدام مقاييس القيمة الدائمة للعميل

2. تكلفة اكتساب العملاء (CAC)

مؤشر الأداء الرئيسي لوكالة CAC هو إجمالي تكلفة المبيعات والتسويق لاكتساب عميل جديد خلال فترة محددة.

يعد هذا مقياسًا مهمًا لتحديد ربحية وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك، حيث إنه يقارن بين المبلغ المالي الذي يتم إنفاقه على اكتساب عميل جديد مقابل عدد العملاء المكتسبين.

قارن بين CAC مقابل LTV، خاصةً عندما يكون عملاؤك موجودين منذ فترة طويلة، لفهم ربحيتك المستقبلية بشكل أفضل.

تكلفة اكتساب العملاء (CAC) = التكلفة الإجمالية للمبيعات والتسويق / عدد العملاء المكتسبين

كيف يمكن تحسين CAC؟

استثمر في تحسين معدل التحويل (CRO): اختبر نسخة موقعك الإلكتروني و CTA للتأكد من أنها واضحة للفهم، وقم بتحسين موقعك الإلكتروني للجوال، واستخدم اختبار A/B لزيادة المخرجات

اختبر نسخة موقعك الإلكتروني و CTA للتأكد من أنها واضحة للفهم، وقم بتحسين موقعك الإلكتروني للجوال، واستخدم اختبار A/B لزيادة المخرجات قم بتبسيط دورة المبيعات الخاصة بك: إدارة علاقات العملاء أو نظام إدارة علاقات العملاء برنامج إدارة الوكالات يمكن أن يساعدك في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين والتفاعل معهم ورعايتهم حتى يتحولوا إلى عملاء

3. معدل التحويل

يشير التحويل إلى ما إذا كان العميل قد قام بالتحويل أو اتخذ الإجراء الذي تريده أم لا. على سبيل المثال، تشمل التحويلات طلب عرض توضيحي والاشتراك في النشرة الإخبارية وشراء أول خدمة تسويقية لك.

يشير معدل التحويل المرتفع إلى فعالية استراتيجيتك التسويقية.

معدل التحويل = (عدد التحويلات/ إجمالي التفاعلات) × 100

أهمية معرفة معدل التحويل

مقارنة أداء القنوات التسويقية: إذا كنت تدير حملة ذات جمهور محدد عبر القنوات، فيمكن استخدام معدلات التحويل لتحديد توقعات عائد الاستثمار على نطاق واسع وتحسين أداء الحملة

إذا كنت تدير حملة ذات جمهور محدد عبر القنوات، فيمكن استخدام معدلات التحويل لتحديد توقعات عائد الاستثمار على نطاق واسع وتحسين أداء الحملة الكشف عن القنوات الأكثر تأثيرًا: استخدم تحليل معدل التحويل لتحديد القنوات الأكثر فعالية في الترويج لمنتج عميلك أو خدمته

4. معدل التحويل

يقيس معدل الزبد عدد العملاء الذين توقفوا عن منحك أعمالهم خلال فترة من الزمن. يشير معدل الزبد المرتفع إلى انخفاض رضا العملاء. ويؤثر مؤشر الأداء الرئيسي هذا على صافي الهامش حيث تتكبد المزيد من التكاليف وتحاول اكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بهم.

معدل الزبد = (العملاء المفقودين/إجمالي العملاء في بداية الفترة) × 100

أهمية تتبع معدل زبد العملاء

فهم العوامل الكامنة وراء العملاء المفقودين: يجب أن يكون معدل الزبائن المفقودين ثابتًا بشكل عام. راقب التقلبات. على سبيل المثال، بعد زيادة رسوم التجنيب السنوية، قد تجد بعض العملاء ينتقلون إلى وكالات أخرى أو يقللون من مشاركتهم

5. معدل الزيادة

تعد زيادة البيع لعميل مكتسب أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر وضوحًا من البيع لعميل جديد. يحسب معدل زيادة المبيعات إجمالي عدد العملاء الذين يقبلون عرضًا لشراء سلعة أو ترقية أو إضافة أعلى سعرًا مقابل إجمالي عدد العملاء الذين تعرض عليهم ذلك.

معدل عمليات البيع الإضافي = (عدد عمليات البيع الإضافي الناجحة / إجمالي عدد محاولات البيع الإضافي) × 100

6. حضور الحدث

تدير وكالات التسويق عدة حملات لاكتساب عملاء جدد لخدماتها. قم بتقييم أداء كل حملة بناءً على الإقبال، والاهتمام الذي يظهر، والأهم من ذلك، عدد العملاء المكتسبين.

يعد حضور الفعالية مؤشر أداء رئيسي قيّم يساعدك على تقييم ما إذا كانت الفعالية قد حققت هدفها المتمثل في زيادة الظهور والمشاركة.

مؤشرات الأداء الرئيسية المالية

7. الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR)

تُظهر الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) الإيرادات الشهرية المضمونة شهريًا وتشمل الدخل المتكرر من العقود الشهرية والاشتراكات والخصومات والقسائم. ويستثني الرسوم لمرة واحدة.

تستخدم فرق الشؤون المالية والمبيعات والتسويق الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) لتقييم الصحة المالية للمؤسسة والتنبؤ بالأرباح المستقبلية بناءً على الاشتراكات النشطة.

MRR = العدد الإجمالي للعملاء الذين يدفعون X متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) شهريًا

أهمية تتبع MRR

تتبع الأداء: تسمح MRR لفريق المبيعات بمشاهدة حجم الحسابات التي يديرونها وتحديد طرق تعديل نهج المبيعات لإتمام الصفقات ذات العائدات المرتفعة

تسمح MRR لفريق المبيعات بمشاهدة حجم الحسابات التي يديرونها وتحديد طرق تعديل نهج المبيعات لإتمام الصفقات ذات العائدات المرتفعة توقعات المبيعات: يساعد فريق التسويق على التخطيط للنمو على المدى الطويل والقصير ويمنح القادة رؤية واضحة حول أداء الفريق بشكل عام

يساعد فريق التسويق على التخطيط للنمو على المدى الطويل والقصير ويمنح القادة رؤية واضحة حول أداء الفريق بشكل عام إعداد الميزانية: يستخدم قادة الأعمال MRR لمعرفة مقدار الإيرادات القادمة كل شهر والتي يمكن إعادة استثمارها في الأعمال التجارية

الاستخدام أهداف النقر لوضع أهداف محددة وقابلة للقياس لفرق المبيعات والتسويق لديك. إذا كنت تستخدم إطار عمل الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR)، فإن ClickUp يقسم كل هدف إلى نتائج رئيسية قابلة للقياس الكمي لقياس التقدم والنجاح.

حافظ على أهدافك و OKRs منظمة داخل مجلدات سهلة الاستخدام في ClickUp Goals

8. هامش الربح الصافي

هامش الربح الصافي هو الربح بعد خصم جميع النفقات. قد يعني انخفاض هامش الربح الصافي زيادة النفقات أو انخفاض المبيعات. ويتم حسابه بطرح نفقات الإعلان والتسويق والتكاليف العامة من الإيرادات.

يستخدم أصحاب المصلحة مؤشر الأداء الرئيسي هذا لتقييم ما إذا كانت الشركة تحقق أرباحًا كافية من المبيعات وما إذا كانت تكاليف التشغيل والنفقات العامة تحت السيطرة. يشير هامش الربح الصافي إلى الصحة المالية العامة للشركة.

9. العائد على الاستثمار (ROI)

يشير العائد على الاستثمار إلى فعالية تكلفة الحملة التسويقية والعائد على الأموال المنفقة.

مثال على عائد الاستثمار في التسويق

يستخدم أحد متاجر البستنة عبر الإنترنت نظام الدفع لكل نقرة (PPC) لنشر الوعي بخطه الجديد من جزازات العشب التي تبلغ تكلفة الواحدة منها 1000 دولار.

في الحملة الأولى، لم يعرضوا سعر الجزازة وأنفقوا 1000 دولار على إعلانات الدفع بالنقرة. ومن بين جميع الزوار، أضاف ثلاثة منهم السلعة إلى عربة التسوق، واشتراها واحد منهم.

في الحملة التالية، أظهروا السعر وأنفقوا 500 دولار. ومن بين جميع الزوار، أضاف 12 زائرًا السلعة إلى سلة التسوق، واشتراها 7 منهم.

الحملة 1: \[((3 × 0.33 × 1000 دولار) - 1000 دولار / 1000 دولار] = - 1 دولار

الحملة 2: [(( 12 × 0.583 × 0.583 × 1000 دولار) - 500 دولار) / 500 دولار] = 129.92%

نصيحة للمحترفين: The _مؤشر الأداء الرئيسي للبحث المدفوع النتائج تشير إلى أن شفافية الأسعار يمكن أن تدفع المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين للنقر على الإعلان وتجنب نقرات الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة السلعة.

مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق الرقمي

10. معدلات التحويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تساعدك معدلات التحويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فهم تأثير استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك على المبيعات والتسويق بشكل عام. فهي تقيس النسبة المئوية لتحويل جمهورك بناءً على جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهي تشير إلى ما إذا كان محتوى فريقك ومنشوراتك ومشاركاتك ومشاركاتك وإعلاناتك تلقى صدى لدى شخصية المشتري. إذا كانت معدلات التحويل على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ليست كما هو متوقع، ففكر في إعطاء الأولوية للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون وإنشاء المزيد من المنشورات التي تستحق النقر. توظيف أدوات وسائل التواصل الاجتماعي لتبسيط الإدارة وقياس الأداء.

معدل التحويل من وسائل التواصل الاجتماعي = (عدد التحويلات من وسائل التواصل الاجتماعي / إجمالي عدد الزوار الذين ينقرون على روابط وسائل التواصل الاجتماعي) × 100

11. عدد التحويلات من وسائل التواصل الاجتماعي

يقيس عدد العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق (MQLs) عدد العملاء المحتملين الذين يأتون من جهود الفريق التسويقية ولكن لم تتم الموافقة عليهم من قبل المبيعات. بمجرد موافقة فريق المبيعات على العملاء المحتملين، يصبحون عملاء محتملين مؤهلين للمبيعات.

تشير الفجوة الضيقة بين المقياسين إلى التنسيق والمواءمة السلس بين فريقي التسويق والمبيعات.

عبر هبسبوت

12. نسبة النقر إلى الظهور (CTR)

تشير نسبة النقر إلى الظهور إلى نجاح إعلاناتك الرقمية والمحتوى وحملاتك التسويقية عبر الإنترنت. وهي تشير إلى النسبة المئوية للمستخدمين الذين نقروا على رابط معين مقارنةً بإجمالي عدد الأشخاص الذين شاهدوه.

تُظهر نسبة النقر إلى الظهور المرتفعة أن إعلاناتك تجذب الانتباه بشكل فعال وتشجع على المشاركة. من خلال تتبع هذا المقياس، يمكنك تحسين مخصصات ميزانيتك وتقييم فعالية تصميماتك الإعلانية.

نسبة النقر إلى الظهور = (إجمالي النقرات / إجمالي عدد مرات الظهور) X100

أهمية نسبة النقر إلى الظهور

تشير إلى الخطأ والنجاح: عند محاولة الوصول إلى جمهورك المستهدف، تخبرك نسبة النقر إلى الظهور بما ينجح وما لا ينجح. تشير نسبة النقر إلى الظهور المنخفضة إلى أنك تستهدف الجمهور الخطأ أو أنك تحتاج إلى نسخة أكثر إقناعًا لإقناعهم بالنقر

13. تكلفة النقرة (CPC)

تكلفة النقرة هي مؤشر أداء رئيسي للتسويق الرقمي يخبرك بتكلفة النقرة الواحدة في إعلانات الدفع بالنقرة (PPC). ومثلها مثل تكلفة النقرة، فهي تساعدك على فهم أداء الحملة والتحكم بسهولة في ميزانيات إعلاناتك.

وهو يوفر رؤية أكثر واقعية للتكلفة المتكبدة في خدمات التسويق ويساعدك على تحسين تخصيص الموارد.

متوسط تكلفة النقرة = إجمالي تكلفة النقرات / إجمالي عدد النقرات

14. متوسط الموضع

متوسط الموضع هو مقياس نمو التسويق الرقمي الذي يشير إلى ترتيب موقعك الإلكتروني أو إعلانك في نتيجة البحث. وهو يساعد في تحديد مدى ظهور وفعالية إعلاناتك أو موقعك الإلكتروني عبر الإنترنت. من خلال مراقبة الترتيب، يمكنك تحسين الإعلانات أو الموقع الإلكتروني من حيث الظهور والأداء.

متوسط الموضع = مجموع مواضع الإعلانات / عدد الإعلانات المعروضة للكلمة المفتاحية المحددة

15. نمو المتابعين

بعد بدء وكالة تسويق رقمي ، يساعدك نمو المتابعين على تقييم نجاح حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتضمن حساب عدد المتابعين لديك عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

نمو عدد المتابعين = (عدد المتابعين عبر فترة ما/إجمالي المتابعين) × 100

16. العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS)

عائد الإنفاق الإعلاني هو مقياس يُستخدم لقياس نجاح حملاتك الإعلانية. وهو يعكس الإيرادات المكتسبة مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الحملة الإعلانية.

العائد على الإنفاق الإعلاني = (الإيرادات المنسوبة إلى الإعلانات/ تكلفة الإعلانات) × 100

يمكنك إما قياس العائد على الإنفاق الإعلاني لاستراتيجيتك التسويقية أو النظر إلى الأداء على مستوى الإعلان أو الحملة أو الاستهداف.

17. العائد على الفرص

من العملاء المحتملين إلى الفرص هو مقياس يتتبع التحويلات ويشير إلى ما إذا كانت حملاتك الإعلانية تجذب العملاء المحتملين المناسبين. يقيس مؤشر الأداء الرئيسي لتحويل العملاء المحتملين إلى فرص عدد العملاء المحتملين الذين تم تحويلهم إلى فرص.

مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع الإلكتروني وحركة المرور

18. مقياس الوعي بالعلامة التجارية

يتضمن الوعي بالعلامة التجارية تتبع مقاييس مثل الإشارات إلى العلامة التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي ومدى ملاءمتها وحركة المرور على الويب وظهور محرك البحث واستطلاعات العملاء ومراجعاتهم وتأثير المؤثرين وانطباعات وسائل الإعلام.

19. مصادر حركة المرور على الويب

يتلقى موقعك الإلكتروني حركة المرور من مصادر متعددة، وفهم كيفية وصول الزائر إلى موقعك الإلكتروني أمر بالغ الأهمية في صياغة الاستراتيجيات التي تضمن تدفقًا ثابتًا من مصادر مختلفة. البحث والمباشر والإحالة هي ثلاثة من أكثر المصادر شيوعًا لزوار موقعك الإلكتروني.

يمكنك تقسيمها بشكل أكبر إلى حركة المرور بناءً على الصفحة المقصودة وتصنيفات الكلمات الرئيسية باستخدام Google Analytics.

20. معدل الارتداد

معدل الارتداد هو مقياس لموقع الويب يقيس عدد الأشخاص الذين يغادرون موقعك الإلكتروني بعد عرض صفحة واحدة دون التفاعل معها بشكل أكبر.

تساهم عوامل مثل تجربة مستخدم الموقع الإلكتروني وجاذبية الصفحة المقصودة في معدل الارتداد.

21. ترتيب الكلمات الرئيسية

تشير مقاييس ترتيب الكلمات المفتاحية إلى فعالية جهود تحسين محركات البحث (SEO). يمكنك تحديد فرص تحسين محركات البحث والتحديات التي تؤثر على استراتيجية المحتوى وجهود التحسين من خلال تتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية.

قم بمراقبة وتتبع ترتيب الكلمات المفتاحية بانتظام باستخدام أدوات تحسين محركات البحث للتحقق من موضع الكلمات المفتاحية المستهدفة في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع

22. الوقت والتكلفة المقدرة مقابل الوقت والتكلفة الفعلية للمشروع

يشير هذا المقياس إلى دقة قدراتك في تقدير وقت المشروع. فهو يقارن الوقت الذي توقعت إنجاز المشروع بالوقت الفعلي الذي استغرقه المشروع. تشير التقديرات الدقيقة إلى كفاءة الفريق وإدارة عبء العمل بفعالية.

للقيام بذلك، قم بحساب الوقت المقدر للمشروع وتخصيص الموارد. بمجرد تنفيذ المهمة، قارن التقدير بالوقت الفعلي المستغرق والموارد المستخدمة.

23. معدل الاستخدام

يشير مقياس معدل الاستخدام إلى الوقت الذي يقضيه الموظف في العمل المتعلق بالمشروع. ويتم حسابه كنسبة مئوية، ويوضح كفاءة أعضاء الفريق وإنتاجيتهم. وهو مؤشر قيّم لتحديد المشكلات المحتملة داخل الفريق وتقديم السعر المناسب للعميل.

معدل الاستخدام = إجمالي ساعات العمل المدفوعة/إجمالي ساعات العمل المدفوعة X 100

24. النسبة المئوية للربحية النهائية

تشير نسبة الربحية النهائية إلى ربحية وكالتك خلال الفترة المحاسبية. وهي تساعدك على تتبع مدى قربك من الأهداف التي حددتها في بداية العام.

نسبة ربحية الحد الأدنى = إجمالي المبيعات (الحد الأعلى) - إجمالي النفقات

25. رضا الموظفين

يقيس مؤشر الأداء الرئيسي لرضا الموظفين نسبة سعادة الموظفين وحاصل مشاركتهم في وقت معين. استخدم مؤشر الأداء الرئيسي هذا لقياس رضا الموظفين. فكلما زاد تفاعل موظفيك مع الشركة، قلّت احتمالية مغادرتهم للشركة والبحث عن فرص أخرى.

يمكن أن تساعدك الاستطلاعات والمقابلات والمقابلات الفردية على تتبع رضا الموظفين، وتحسين بيئة العمل، وتقليل معدل الدوران والتكاليف ذات الصلة مثل تكاليف التدريب.

استخدام انقر فوق الدماغ لكتابة أسئلة المقابلة الاستقصائية، أضفها إلى نماذج ClickUp وإرسالها إلى موظفيك. هذه طريقة منظمة لجمع المعلومات وتحليلها لمعرفة معدل رضا الموظفين.

دع ClickUp Brain يساعدك في طرح الأسئلة التي تهدف إلى قياس رضا الموظفين داخل المؤسسة

## كيفية تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لوكالة التسويق باستخدام ClickUp

يمكنك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لوكالة التسويق باستخدام جداول البيانات أو إدراجها بتنسيق أكثر تنظيماً باستخدام قالب مؤشرات الأداء الرئيسية في ClickUp .

تتبّع مقاييس نجاحك من خلال نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) من ClickUp

إليك السبب الذي يجعل وكالات التسويق تفضل استخدام قالب مؤشرات الأداء الرئيسية من ClickUp للبقاء على اطلاع على مؤشرات الأداء الرئيسية:

احصل على وضوح بشأن تقدم فريقك نحو تحقيق الهدف

التأكد من توافق الجميع حول الأهداف وكيفية مساهمتها في الصورة الأكبر

تتبع الأداء عبر لوحات معلومات جذابة بصريًا

طرق عرض مخصصة تسهِّل تحليل البيانات وتحديد مجالات التحسين

تحسين تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال رسائل البريد الإلكتروني، والإشعارات، ووضع العلامات، وتتبع الوقت ClickUp لفرق التسويق يتيح للفرق التعاون والتخطيط وتنظيم حملاتهم وسير العمل والأهداف على لوحة تحكم مركزية. يمكنك العصف الذهني للحملة وتنفيذ وتتبع برامج التسويق وقياس وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية على ClickUp.

نظّم أفكارك التسويقية ومصادر إلهامك من خلال أداة إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp برنامج إدارة مشاريع الوكالات الإبداعية من ClickUp هو أداة قوية لمديري الحسابات والمسوقين الرقميين، وخاصة المديرين التنفيذيين الذين يعملون في الوكالات الإبداعية. إليك كيف يساعد في جمع العملية الإبداعية في مكان واحد:

ClickUp Chat: تتبّع المحادثات بسرعة باستخدام دردشة ClickUp وضع علامة على أعضاء الفريق ومشاركة المستندات ذات الصلة والحصول على الموافقات بشكل أسرع

تمكين العمل الجماعي السلس مع طريقة عرض الدردشة في ClickUp

مستندات ClickUp: ضع قائمة بإجراءات التشغيل الموحدة للمشروع باستخدام مستندات ClickUp وتحرير المستندات في الوقت الفعلي، وإبقاء الجميع على اطلاع دائم بقاعدة المعرفة القابلة للمشاركة

من خلال اكتشاف التعاون في الوقت الفعلي، اعمل مع أعضاء فريقك على ClickUp Docs

سبورة ClickUp Whiteboards: تبادل الأفكار حول الحملة عبر ClickUp Whiteboards لوحة إبداعية لفرق التسويق والفرق الإبداعية. يمكنك إضافة ملاحظات لاصقة وتحديد نطاق المشروع لفرقك الافتراضية والمختلطة

حوّل الأفكار إلى إجراءات منسقة مع لوحات ClickUp Whiteboards

إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر فعالية لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لوكالة التسويق, اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ.