أفضل 11 خدمة كتابة محتوى في 2025 (المراجعات &؛ الأسعار)

المحتوى هو الملك. من البريد الإلكتروني الحملات التسويقية إلى الصفحات المقصودة، فإن خدمات كتابة المحتوى لديها القدرة على إحداث فرق كبير في أرباحك النهائية.

يمتلك الكتّاب المحترفون المهارات والخبرة اللازمة لصياغة محتوى يخاطب جمهورك ويزيد من حركة المرور العضوية ويحقق النتائج. ✅ ✍️

تكمن الحيلة في العثور على خدمات كتابة المحتوى التي يمكنك الاعتماد عليها. وهنا يأتي دورنا!

لقد قمنا بتجميع أفضل 11 خدمة لكتابة المحتوى (مع التركيز على تحسين محركات البحث) حتى تتمكن من تنفيذ خطة محتوى تنجز المهمة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في خدمات كتابة المحتوى؟

مع وجود عدد لا يُحصى من شركات كتابة المحتوى للاختيار من بينها، كيف تجد الشركة المناسبة؟ إليك ما نقترح البحث عنه في خدمات كتابة المحتوى عالية الجودة:

تحسين محركات البحث الخبرة: تحسين محركات البحث (SEO) هي مجموعة مهارات دائمة التغير تجعل محتوى الويب الخاص بك مرئيًا، لذا ابحث عن خدمة مع كتّاب خبراء متخصصين في تحسين محركات البحث 📈

تحسين محركات البحث (SEO) هي مجموعة مهارات دائمة التغير تجعل محتوى الويب الخاص بك مرئيًا، لذا ابحث عن خدمة مع كتّاب خبراء متخصصين في تحسين محركات البحث 📈 المحتوى الفريد: اختر المحتوى المخصص الذي يخاطب جمهورك المستهدف الفريد من نوعه ويجذبهم

اختر المحتوى المخصص الذي يخاطب جمهورك المستهدف الفريد من نوعه ويجذبهم التدقيق الصارم: ابحث عن خدمات كتابة المحتوى التي تدقق في كتابها المستقلين لتجنب الانتحال وضمان أنك تعمل مع محترفين موثوق بهم

ابحث عن خدمات كتابة المحتوى التي تدقق في كتابها المستقلين لتجنب الانتحال وضمان أنك تعمل مع محترفين موثوق بهم سريع أوقات التسليم: ابحث عن خدمة كتابة المحتوى التي يمكنها أن تقدم لك الوقت الذي تحتاجه للحفاظ على خطة المشروع في الموعد المحدد

ابحث عن خدمة كتابة المحتوى التي يمكنها أن تقدم لك الوقت الذي تحتاجه للحفاظ على خطة المشروع في الموعد المحدد مجانًا مراجعات: أنت تستحق محتوى أنت راضٍ عنه، لذا ابحث عن خدمة تتضمن المراجعات ضمن تكلفة المحتوى

## أفضل 11 خدمة لكتابة المحتوى لتحسين نسختك

سواء كنت بحاجة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو كتابة مدونة أو أوراق بيضاء، فقد سلطنا الضوء على خدمات كتابة المحتوى التي يمكنها تحقيق ذلك. دعنا نتعمق في 11 تطبيقات إنشاء المحتوى والمواقع الإلكترونية التي يمكنك الاعتماد عليها 🙌

1. استوديو الكتابة

عبر استوديو الكتابة Writing Studio هي خدمة كتابة محتوى احترافية يمكنها مساعدتك في إنشاء كتب إلكترونية، وأوصاف منتجات التجارة الإلكترونية، ومنشورات مدونات محسنة لتحسين محركات البحث، وأوراق بيضاء، وإصدارات صحفية، وغير ذلك الكثير. 📃

ستحصل على خدمات كتابة محتوى مُدارة بالكامل، بما في ذلك البحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث، والتدقيق اللغوي، وتدقيق الحقائق، وتنسيق نظام إدارة المحتوى، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات استوديو الكتابة

مراقبة صارمة لجودة المحتوى لضمان حصولك على محتوى من الدرجة الأولى عبر الإنترنت

العديد من أنواع المحتوى، بدءًا من الكتب الإلكترونية إلى النشرات الإخبارية

تواصل واضح لتحديد متطلباتك قبل أن يبدأ الكتّاب في المشروع

خدمات احترافية مثل تحسين مُحسّنات محرّكات البحث وتنسيق نظام إدارة المحتوى والتحقق من الحقائق المضمنة في كل مشروع

قيود استوديو الكتابة

ملاحظات العملاء المحدودة على منصات المراجعة الشائعة

يقول بعض المستخدمين أن استبيانات إطلاق المشروع طويلة جداً وتستغرق وقتاً طويلاً جداً

استوديو الكتابة التسعير

1-10 آلاف كلمة: 0.20 دولار/كلمة

0.20 دولار/كلمة 10 إلى 100 ألف كلمة : 0.16 دولار/كلمة

: 0.16 دولار/كلمة 100 ألف كلمة فأكثر: 0.15 دولار/كلمة

تقييمات ومراجعات استوديو الكتابة

G2: 5/5 (أكثر من 5 مراجعات)

5/5 (أكثر من 5 مراجعات) Capterra: غير متاح

2. Compose.ly

عبر Compose.ly Compose.ly هي خدمة كتابة محتوى ومقالات متخصصة في خدمات تحسين محركات البحث وكتابة المدونات. يتألف فريق الشركة من رواد الأعمال وخبراء تسويق المحتوى الذين يمكنهم تنفيذ خدمات متماسكة مشاريع المحتوى وإنتاج مقالات مدونة تحتل مرتبة عالية في مصطلحات البحث التنافسية. ⬆️

أفضل ميزات Compose.ly

خطط شاملة لتحسين محركات البحث يمكن أن تستهدف الكلمات المفتاحية القصيرة والطويلة لزيادة عدد الزيارات بشكل ملموس

عينة مجانية من المحتوى المكتوب قبل الالتزام بالخطة المدفوعة

فريق إدارة حساب يضمن لك الوصول الفوري إلى كتّاب تم فحصهم بدقة ولديهم خبرة في مجموعة من المجالات المحددة

لا توجد عقود طويلة الأجل، فقط كتابة محتوى الويب الذي يناسب ميزانيتك 💰

قيود Compose.ly

يقول بعض المستخدمين أنه لا يمكنك طلب كاتب محتوى الويب المفضل لديك للتعامل مع خطة المحتوى بالكامل

أفاد المراجعون أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لصقل صوت العلامة التجارية الذي تريده بالضبط في مقالات مدونتك

Compose.ly الأسعار

خدمات كتابة المحتوى : 700 دولار أمريكي في الشهر

تقييمات ومراجعات Compose.ly

G2: 5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: غير متاح

3. ContentWriters

عبر كُتّاب المحتوى ContentWriters هي منصة لكتابة محتوى الموقع الإلكتروني تربطك بكتاب متخصصين لتحقيق استراتيجية النمو الخاصة بك. 🌱

تواصل مع الكتّاب المستقلين الذين يستطيعون تلبية احتياجاتك من المحتوى في الوقت المحدد مع الكتابة لجمهورك المستهدف وإظهار فهمهم لموضوعك.

كتاب المحتوى أفضل الميزات

تسمح لك خدمات تحسين محركات البحث باستهداف الكلمات الرئيسية والمصطلحات التي ستزيد من ظهور موقعك وتساعدك على احتلال موقعك مرتبة أعلى في صفحات نتائج محرك البحث

ضمان الرضا عن المحتوى بنسبة 100٪ مع تضمين المراجعات في كل جزء من المحتوى

منصة آمنة تسمح لك بالتواصل مع محترفين مختارين بعناية

إدارة الحساب وتقويمات المحتوى المخصصة تجعل من السهل تنفيذ استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك

المحتوى المحتوى القيود

لا تتوفر ميزات إدارة المحتوى المتقدمة في خطة الخدمة الذاتية؛ يجب على المستخدمين المهتمين الترقية إلى خطة الخدمات المُدارة

تشير مراجعات المستخدمين إلى الحاجة إلى عقد لمدة 12 شهرًا على خطة الخدمات المُدارة مع عدم توفر عقود أقصر

ContentWriters التسعير

الخدمة الذاتية: 99 دولارًا أمريكيًا للقطعة الواحدة

99 دولارًا أمريكيًا للقطعة الواحدة الخدمات المُدارة: اتصل لمعرفة الأسعار

ContentContentWriters التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: غير متاح

4. وكلاء الكلمات

عبر وكلاء الكلمات WordAgents هي وكالة لكتابة المحتوى يديرها فريق من محترفي تحسين محركات البحث المتخصصين في تحسين تصنيفات البحث.

تواصل مع الكتّاب الذين يمكنهم تحويل الملخصات إلى محتوى مناسب لتحسين محركات البحث. سيساعدونك على تحسين الوعي بالعلامة التجارية وتوليد العملاء المحتملين دون الحاجة إلى القلق بشأن حشو الكلمات الرئيسية أو الانتحال.

أفضل ميزات WordAgents

تواصل مع كتّاب ومحررين واستراتيجيين في مجال تحسين محركات البحث الذين يمكنهم مساعدتك في الترتيب وبناء سلطة في أي مجال

اعتمد على الذكاء الاصطناعي ومقال تحسين محركات البحث أدوات الكتابة لإنشاء صفحات الويب ومنشورات المدونات التي تزيد من التحويلات

معاينة عينات الكتابة قبل أن تدفع أي شيء للتأكد من أنك تعرف ما تشترك فيه

قيود وكلاء وورد

لا توفر خطة SEO Lite محتوى مكتوبًا من قِبل البشر؛ حيث يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي تم تحريره بواسطة البشر

خدمات التسويق الكاملة مقصورة على خطة SEO Supreme

WordAgents الأسعار

SEO لايت : 290 دولارًا شهريًا

: 290 دولارًا شهريًا SEO السوبريم: 890 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات وكلاء وورد

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. فيربليو

عبر فيربليو Verblio هي خدمة لكتابة محتوى تحسين محركات البحث تتميز برسوم منخفضة لكل كلمة ومحتوى مصمم لزيادة التحويلات. احصل على إمكانية الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 3000 كاتب محتوى لتحسين محركات البحث تم فحصهم قادرين على إنتاج نسخ فعالة ومضمونة الرضا للشركات في أي مجال.

أفضل ميزات Verblio

واجهة سهلة الاستخدام وسهلة التصفح

خدمات كتابة المحتوى المتخصصة للشركات الناشئة ووكالات التسويق والعلامات التجارية الإلكترونية ومقدمي الخدمات وشركات النشر الرقمي

تشمل خدمات كتابة المحتوى كتابة الصفحة الرئيسية، ومقالات المدونات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية، والأوراق البيضاء، والبيانات الصحفية، والمزيد

شبكة من الكُتّاب والمحررين المقيمين في الولايات المتحدة الذين يتحدثون الإنجليزية كلغة أولى

قيود Verblio

معظم المحتوى لا يتم كتابته بواسطة أشخاص؛ يتلقى العملاء محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مع تحرير بشري

تشير المراجعات إلى أن الكتاب المفضلين غالباً ما يرفضون المقالات، مما قد يؤخر استراتيجيات المحتوى حتى يتم العثور على كاتب آخر مناسب

فيربليو الأسعار

خدمة ذاتية : 49.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر بالإضافة إلى 0.06 دولار أمريكي/كلمة

: 49.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر بالإضافة إلى 0.06 دولار أمريكي/كلمة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فيربليو

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: غير متاح

6. ContentGrow

عبر نمو المحتوى ContentGrow عبارة عن منصة مصممة لمطابقة مواهب الكتابة المستقلة مع العملاء باستخدام تطبيق سير عمل مباشر. يتم فحص كل كاتب بعناية من خلال عملية متعددة الخطوات. أنشئ فريقك من الكُتّاب المستقلين المفضلين الذين يمكنهم قبول طلبات المحتوى على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً. ✨

أفضل ميزات ContentGrow

احصل على إمكانية الوصول إلى قائمة مختصرة بالكتّاب المناسبين للمشروع لتسهيل التواصل مع المواهب التي تحتاج إليها

اطلب عروض المقالات من مجموعة كبيرة من الكُتّاب وادفع مقابل المحتوى فقط عندما تتلقى فكرة قصة تعجبك

دردش مع فريق ContentGrow إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية إنشاء ملخصات أو طلب عروض تقديمية أو التواصل مع الكتّاب المستقلين

احصل على أوقات استجابة سريعة وعمل مضمون برضا العملاء

قيود ContentGrow قيود ContentGrow

لا توجد خطة تسعير ثابتة؛ قد يعطي الكتّاب الأفضلية للعملاء الذين يرغبون في دفع أسعار أعلى لكل كلمة

تعتمد عملية التوظيف على طلب عروض من الكُتّاب قبل كتابة المقال، مما قد يؤدي إلى بطء في خدمات كتابة المحتوى

ContentContentGrow التسعير

لا يوفر ContentGrow معلومات عن الأسعار. ومع ذلك، يذكر المستخدمون أنه يمكن للعملاء تحديد أسعار مفضلة لكل كلمة يجب أن يقبلها الكُتّاب قبل تولي المشروع.

تقييمات ومراجعات ContentGrow

G2: 5/5 (2+ تقييمات)

5/5 (2+ تقييمات) Capterra: غير متاح

7. الكتاب السريع

عبر الكتاب السريع إن Express Writers هي خدمة كتابة محتوى تحسين محركات البحث (SEO) التي توفر نسخًا عالية الجودة وإمكانية الوصول إلى محترفين متمرسين في هذا المجال. دع الكُتّاب يقومون بالأعباء الثقيلة و إنتاج المحتوى الإبداعي سواء كنت بحاجة إلى رسوم بيانية أو كتب إلكترونية أو منشورات مدونة أو كل ما سبق. 🏋️

أفضل ميزات الكتاب السريع

متجر المحتوى يتيح لك تصفح أنواع مختلفة من المحتوى ومتوسط تكاليف الخدمة قبل اختيار الكاتب

الدفع لكل كلمة للتأكد من أن تقويم المحتوى الخاص بك يناسب ميزانيتك

يقوم الكُتّاب بإجراء بحث متعمق وتدقيق الحقائق لجميع النسخ لضمان حصولك على محتوى عالي الجودة

يتم تضمين المراجعات والتدقيق اللغوي في أسعار كل كلمة بحيث تحصل على محتوى جاهز للنشر في كل مرة

قيود الكتاب السريع

أبلغ المستخدمون أن المحتوى يواجه أحيانًا تأخيرات غير متوقعة، مما يجعل من الصعب الالتزام بالجدول الزمني

يقول بعض المستخدمين أنهم يجدون صعوبة في الحصول على تناسق في الجودة بين الكُتّاب حتى عند طلب مقدمي الخدمة على مستوى الخبراء

إكسبريس كُتّاب الأسعار

الخدمة الذاتية : تسعير مرن لكل كلمة

: تسعير مرن لكل كلمة المؤسسات: اتصل للحصول على التسعير

تقييمات ومراجعات الكتاب السريع

G2: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متاح

8. مكتوب

عبر مكتوب Scripted هي خدمة كتابة المحتوى التي تجمع بين كتابة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية حتى تتمكن من الاستمتاع بأفضل ما في العالمين. استفد من خيارات التسعير المرنة التي تناسب أي ميزانية، وقم بتقديم الطلبات بسهولة، وتواصل مع الكُتّاب في الوقت الفعلي.

أفضل الميزات المكتوبة

وصول مجاني إلى أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من صياغة المحتوى لفرقك الداخلية لتحريرها وتحسينها

الوصول إلى آلاف الكتاب المستقلين المتخصصين في مختلف المجالات حتى تحصل على الخبرة التي تحتاجها

يمكن للأعضاء المشتركين في الباقات المدفوعة العمل مع فريق Scripted لإنشاء استراتيجية محتوى رابحة (غير متاحة لمستخدمي الباقات المجانية)

التواصل مع الكُتّاب من خلال فريق Scripted حتى تتمكن من الاستمتاع بتواصل مستمر

قيود Scripted

توفر الباقة المجانية إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي فقط؛ تركز معظم الخطط على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي مع التحرير البشري

أفاد بعض المستخدمين أن العثور على الكتاب المناسبين لاحتياجاتهم يستغرق وقتًا طويلاً

مكتوبة التسعير الأسعار

المبتدئين: مجاناً

مجاناً المحترفين: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا الفريق: 499 دولارًا أمريكيًا/شهرًا

499 دولارًا أمريكيًا/شهرًا مؤسسة + وكالة: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات مكتوبة

G2: 3.1/5 (أكثر من 50 تقييم)

3.1/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: غير متاح

9. Upwork

عبر Upwork Upwork هو سوق عمل مستقل يضم محترفين من مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك شبكة ضخمة من المتخصصين في كتابة المحتوى.

اعثر على المواهب، وقم بإدارة العقود، وحسِّن التعاون في مكان العمل ومراجعة العمل والدفع للمستقلين، كل ذلك من منصة واحدة آمنة. 🔐🥇

أفضل ميزات Upwork

تحقق من الملفات الشخصية للمستقلين، واطلع على المشاريع التي أنجزوها، واقرأ مراجعات عملائهم السابقين، وصنّف الكتّاب حسب التصنيف

منصة دفع آمنة تحافظ على حمايتك وحماية الكاتب المستقل؛ يمكنك إضافة إكراميات مقابل العمل المنجز بشكل جيد، أو تقسيم المشاريع إلى مراحل، أو الدفع بالساعة

إنشاء إعلانات وظائف لكُتَّاب من مستويات مهارة محددة، ومواقع، ومناطق زمنية، ومؤهلات أخرى

أنشئ علاقات طويلة الأمد مع الكُتّاب، والمحررين، وغيرهم من المحترفين المستقلين

قيود Upwork

يبلغ المستخدمون عن تفاوت جودة المحتوى والتواصل بين العاملين المستقلين

يمكن أن يؤدي نظام التصنيف إلى تقييمات منخفضة بالنجوم على حساب العميل الخاص بك، مما يثني أفضل المواهب عن قبول العمل

Upwork التسعير

الأساسي : 49.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر بالإضافة إلى تكلفة المحتوى

: 49.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر بالإضافة إلى تكلفة المحتوى المؤسسة : 849 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى تكلفة المحتوى

تقييمات ومراجعات Upwork

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. المحتوى الجماهيري (الآن ممتاز)

عبر المحتوى النجمي Crowd Content، التي أصبحت الآن Stellar، هي خدمة كتابة محتوى للمؤسسات مع شبكة تضم أكثر من 6,000 كاتب مستقل. استخدم المنصة للتواصل مع كُتّاب من مستوى مهارتك ومجال خبرتك الذي اخترته للمساعدة في توسيع نطاق عملك بمحتوى مستهدف. 🎯

أفضل الميزات الممتازة

المشاريع التي تتطلب أوقات تسليم سريعة غالبًا ما تكتمل في غضون 24-48 ساعة

تسعير مرن يسمح لك بتعديل سعر الكلمة الواحدة لتتناسب مع ميزانية مشروعك

منصة سهلة الاستخدام تجعل من السهل تقديم الطلبات والدفع للعاملين المستقلين ومراجعة المحتوى

أنواع متعددة من المحتوى، بدءًا من صفحات الهبوط ومقالات المدونات إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية

قيود ممتازة

تشير المراجعات إلى صعوبة العثور على العاملين المستقلين الذين ينتجون أعمالاً عالية الجودة باستمرار

يقول المستخدمون أن نظام التقييم الداخلي للكتاب والمحتوى المكتوب يمكن أن يكون مربكاً

ممتاز ممتاز التسعير

السوق : 0.035 دولار + كلمة واحدة

: 0.035 دولار + كلمة واحدة الخدمات المدارة: تسعير مخصص

تقييمات وتقييمات ممتازة

G2: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متاح

### 10. المحتوى الخاص بي بال

صديق المحتوى الخاص بي يوفر لك محتوى خالٍ من الإجهاد ومدروس جيدًا. كما أن لديهم سياسة صارمة لعدم استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن لك محتوى مصمم بشكل بشري 100% ومحسّن لتحسين محركات البحث، والذي سيكون له صدى مع صوت علامتك التجارية الفريد وجمهورك.

ماي كونتنت بال هي إحدى الوكالات الوحيدة التي تسمح لك بالعمل مباشرةً مع الكاتب. فهي توفر لعلامتك التجارية كاتبًا مخصصًا يعمل على حملاتك ويتفاعل مباشرةً مع فريقك.

أفضل ميزات "ماي كونتنتي بال"

سياسة صارمة لعدم وجود ذكاء اصطناعي: كل جزء من المحتوى يتم صياغته بواسطة كُتّاب بشريين مهرة، مما يضمن توافق العلامة التجارية وأصالتها.

كل جزء من المحتوى يتم صياغته بواسطة كُتّاب بشريين مهرة، مما يضمن توافق العلامة التجارية وأصالتها. مدير نجاح تحسين محركات البحث: ستستستفيد من رؤى الخبراء في تحسين محركات البحث من مدير نجاح تحسين محركات البحث المخصص.

ستستستفيد من رؤى الخبراء في تحسين محركات البحث من مدير نجاح تحسين محركات البحث المخصص. بناء علاقة مع كاتبك: يمكنك التواصل مباشرة مع كاتبك المخصص لك

برنامج المكافآت: سيحصل العملاء على أرصدة لاستخدامها في خدمة التحرير أو خدمات التصميم الجرافيكي.

سيحصل العملاء على أرصدة لاستخدامها في خدمة التحرير أو خدمات التصميم الجرافيكي. امتياز ميسور التكلفة: يمكنك الحصول على محتوى متميز مقابل 0.08 دولار أمريكي لكل كلمة.

يمكنك الحصول على محتوى متميز مقابل 0.08 دولار أمريكي لكل كلمة. خطط قابلة للتخصيص: شراء الكلمات بناءً على متطلباتك، من 10000 كلمة فقط إلى 200000 كلمة.

قيود المحتوى الخاص بي بال

لا يحق لك اختيار كاتبك، لكنهم سيسعدون باستبدال الكاتب إذا لم يكن مناسباً لك

أفاد المراجعون أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للبدء. لدى My Content Pal عملية تأهيل طويلة ولكن شاملة.

مدة تسليم المحتوى 72 ساعة لعملاء "الكاتب المخصص

أسعار "ماي كونتنتي بال"

تقدم My Content Pal أسعاراً تبدأ من 0.08 دولار لكل كلمة بدون رسوم خفية. باقاتهم قابلة للتطوير لاستيعاب احتياجات المحتوى الفريدة. يقدمون استرداداً كاملاً إذا لم تكن راضياً عن المحتوى.

تقييمات ومراجعات "ماي كونتنت بال"

Trustpilot : 4.8/5 مع 54 تقييمًا

: 4.8/5 مع 54 تقييمًا Capterra: غير متاح

أدوات أخرى لكتابة المحتوى

ألست مستعداً لتوظيف مؤلف إعلانات أو الالتزام بمنصة لكتابة المحتوى؟ هل تريد تزويد كتابك الداخليين بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح؟ نحن نوفر لك كل شيء بدءاً من قوالب كتابة المحتوى لتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي الرائد في المجال

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استخدام الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة في ClickUp لإنشاء منشورات المدونة، والعصف الذهني، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والمزيد

ClickUp هو التطبيق الرائد برنامج إدارة المشاريع في السوق. على الرغم من أن المنصة لا تقدم خدمات كتابة المحتوى، إلا أنها تحتوي على العديد من الأدوات للمساعدة في النشرات الصحفية وأوصاف المنتجات وغيرها.

هل تحتاج إلى إنتاج محتوى رائع في لمح البصر؟ ClickUp AI إنشاء رسائل البريد الإلكتروني، ومحتوى المدونة، ونسخة التسويق الرقمي، وموجزات المشاريع، وجداول أعمال الاجتماعات، وتقارير الحالة بمطالبات بسيطة. ويمكنه أيضًا تلخيص ملاحظات الاجتماع وإنشاء عناصر عمل، مما يوفر وقت فريقك وماله. 🤩

هل أنت مستعد لربط المحتوى الخاص بك بسير عملك؟ استخدم ClickUp AI لإنشاء محتوى عالي الجودة في مستندات ClickUp لتمكين التعاون السلس.

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء مستندات جميلة ومواقع الويكي والمزيد من أجل تنفيذ الأفكار بسلاسة مع فريقك

هل تريد إضفاء لمسة جمالية على استراتيجية تسويق المحتوى لديك؟ استخدم قالب إدارة المحتوى الخاص ب ClickUp للاتصال بخطة مشروعك ✅

يمكن لـ ClickUp القيام بكل شيء. بجدية. ألقِ نظرة على ما ستحصل عليه:

قوالب كتابة المحتوى و قوالب خطة التواصل لكل غرض

مئات من أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لإدارة المشاريع

قوالب تقويم المحتوى لإبقاء مشاريعك على المسار الصحيح

الأدوات والميزات المصممة لتحسين التعاون في مكان العمل تسويق ClickUp Teams يجعل من السهل طرح الأفكار وتخطيط وتنفيذ حملات تسويق المحتوى عبر جميع المنصات. استخدمه إلى جانب ClickUp AI لتوليد أفكار الحملات وموجزات المحتوى ودراسات الحالة والمزيد دون مغادرة المنصة.

أفضل ميزات #### ClickUp

برنامج تقويم المحتوى للحفاظ على خططك التسويقية وتحسين محركات البحث

مئات من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنتاج محتوى عالي الجودة

مكتبة تضم أكثر من 1,000 قالب جاهز لتسريع مسار كل مشروع

برنامج تسويق المحتوى لتعزيز تصنيفات محرك البحث الخاص بك وزيادة عدد الزيارات إلى موقعك على الويب

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي عند التعرّف على أدوات ClickUp (تم حل هذه المشكلة من خلال مقاطع الفيديو التعليمية المجانية والأسئلة الشائعة)

لا يتوفر ClickUp AI إلا في الباقات المدفوعة فقط

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بنا لمعرفة الأسعار

: اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

## الكلمات التي تفوز

تعكس هذه القائمة المنسقة لأفضل 11 خدمة لكتابة المحتوى معايير الصناعة المتطورة في مختلف المجالات. سواء كنت في السوق لخدمات كتابة محتوى تحسين محركات البحث لموقع التجارة الإلكترونية الخاص بك أو تحتاج إلى موظف مستقل لصياغة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو أوراق بيضاء، فأنت تريد محترفين تم فحصهم يمكنهم تقديم محتوى أصلي عالي الجودة وجذاب.

اكتشف ما يمكن أن تقدمه لك أدوات كتابة المحتوى الأخرى. ابدأ مجانًا اليوم و اشترك في ClickUp ! 🌞