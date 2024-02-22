كيف تنمي وكالة تسويق رقمي: دليل خطوة بخطوة

إليك سؤال المليون دولار الذي يزعج أصحاب التسويق الرقمي إلى ما لا نهاية:

"كيف تنمو وكالة التسويق الرقمي؟"، لكن السؤال غير مكتمل.

"، وبدلاً من ذلك، يجب أن يسألوا: "كيف تنمي وكالة تسويق رقمي لتكون مربحة وفي مقدمتها العملاء؟

والإجابة متجذرة في استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك.

اسأل نفسك:

هل تسويقك للمنتجات التي يهتم بها الناس بصدق؟

هل تبيع منتجات أم قصصًا لعلامتك التجارية؟

هل لديك استراتيجية واضحة المعالم في المقام الأول؟

لذا، ابقَ معنا إذا كان لديك فضول لمعرفة كيفية تنمية وكالتك وتوسيع نطاقها بفعالية.

## فهم نمو الوكالة الرقمية

من المتوقع أن ينمو الإنفاق على الإعلانات الرقمية في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مالكو الوكالات أن تحسين محرك البحث والتسويق بالمحتوى وقنوات التسويق الرقمي ستحقق أعلى العوائد في عام 2024.

اتجاهات التسويق الرقمي الأخرى التي ستهيمن في عام 2024

سترتفع شعبية منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram Threads و Meta Threads و Bluesky

يجب أن يركز المسوقون على زيادة معدلات المشاركة - المقياس الجديد لمعدل الاحتفاظ بالعملاء

يضم لينكد إن الآن مليار عضو، مما يجعله منصة رائعة لتوليد العملاء المحتملين العضويين

يهيمن التسويق عبر الفيديو على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة، خاصة على LinkedIn

لذا، إذا كنت تفكر في توسيع وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك، فلم يكن هناك وقت أفضل من الآن.

لراحتك، قمنا بتصنيف استراتيجيات التسويق الرقمي إلى أربعة أقسام:

تحسين تسويق وكالتك ومبيعاتها

خفض معدل تذبذب العملاء

رفع مستوى أداء وكالتك التسويقية

تعزيز خدمات التسويق الرقمي الخاصة بك

استراتيجيات لتحسين التسويق والمبيعات الداخلية الخاصة بك

لنبدأ بالأساسيات ونرى كيفية تحسين التسويق والمبيعات الداخلية الخاصة بك.

### حسِّن فريقك الداخلي

سواءً كنت وكالة إعلانية أو تعمل في مجال الخدمات الرقمية، يحتاج فريقك إلى مواكبة أحدث اتجاهات الصناعة.

ادمج تدريب الموظفين في نموذج عملك - سواء كان ذلك من خلال الأحداث الافتراضية أو مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الموقع الإلكتروني لوكالة التسويق الرقمي الخاصة بك.

استخدم برنامج إدارة المشاريع من أجل نمو وكالتك التسويقية

كيف يبدو تتبع وقت المشروع في ClickUp

يجب أن تضيف قيمة إلى أعمال عميلك لزيادة عدد العملاء الناجحين.

وأفضل طريقة لتحقيق ذلك؟

ابدأ بتبسيط عملياتك الداخلية لمساعدة فريقك على التركيز على بناء العلاقات بدلاً من القفز إلى وضع مكافحة الحرائق.

وهنا يأتي دور أداة إدارة المشروع تتضاعف كمساعد مفيد لفرقك - تنسيق المهام والمشاريع والأشخاص والتوقعات معًا.

استعرض عملك كوكالة تسويق رقمي موثوقة

يجب أن تكون وكالات التسويق بارعة في الترويج لعملائها الحاليين.

ومع ذلك، يجب عليهم أيضًا التركيز على عرض براعة وكالة التسويق الرقمي الخاصة بهم.

لذلك، قم بالترويج لموقع وكالتك الإلكتروني عبر القنوات والمنصات للحصول على المزيد من العملاء بسرعة.

إجراء تدقيق للموقع الإلكتروني لوكالتك

هل تريد إظهار مهاراتك للعالم؟

دع مصمم الويب الخاص بك يستعرض مواهبه الهائلة للعملاء المحتملين والوكالات الأخرى بتصميمات رائعة على الموقع.

قم بإجراء تدقيق لتحسين محركات البحث لتصميم موقعك الحالي على الويب وكن دراسة حالة في نظر محركات البحث.

استثمر في الإعلانات المدفوعة والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

سيسمح لك الحفاظ على وجود مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي واستكماله بحملات الدفع مقابل النقر بالترويج لوكالتك التسويقية على قنوات متنوعة عضوية أو مدفوعة.

مع تواصل أنواع مختلفة من الجماهير المستهدفة مع علامتك التجارية، سيصبح تنويع مدى وصولك وزيادة المبيعات أسهل بكثير.

إليك بعض النصائح حول كيفية الاستفادة من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

أظهر سلطتك من خلال مشاركة الرؤى والمدونات التي يرعاها الخبراء والندوات المجانية عبر الإنترنت بالإضافة إلى الجلسات المباشرة لعرض علامتك التجارية على العملاء المحتملين

الرد على كل تعليق أو إشارة أو استفسار على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا فإنك تخاطر بأن يتم وصفك بعدم الاستجابة من قبل العملاء الغاضبين

استخدم مزيجاً من قنوات التواصل الاجتماعي لتلبية احتياجات الفئات السكانية المتنوعة

انشر بانتظام وشارك قصص النجاح لاكتساب ثقة متابعيك

استراتيجيات للحد من تراجع العملاء وتعزيز نمو الوكالة

استخدم هذه النصائح لتقليل عدد العملاء الذين توقفوا عن التعامل مع وكالتك التسويقية وتحويل وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك إلى مركز جذب للعملاء المحتملين:

1. إعادة النظر في استراتيجية المحتوى الخاص بك

في عالم تسويق المحتوى، تُحدث المدونة الهادفة كل الفرق.

استخدم منشور المدونة للترويج لعملك، وتثقيف الجمهور، وجذب عملاء جدد.

اتبع هذه النصائح لتتفوق في جهود إنشاء المحتوى الخاص بك:

نشر محتوى أصلي وثيق الصلة وأصلي وثاقب يضيف قيمة للقراء

سلّط الضوء على معرفتك وتأكد من أن مقالاتك مدروسة جيدًا

أضف عناصر مرئية مثيرة مثل الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية والصور وما إلى ذلك

استخدم مقاطع الفيديو للتفاعل وإضافة عنصر السرد القصصي

أنشئ تقويم محتوى لكل شهر والتزم به

كيف يبدو تقويم المحتوى في طريقة عرض تقويم ClickUp Calendar View

دمج الندوات عبر الإنترنت، والبودكاست، وما إلى ذلك، والتلاعب بتنسيق المحتوى

روّج للمحتوى الخاص بك في رسالتك الإخبارية ومقابض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة وما إلى ذلك

كتابة ومشاركة الكتب الإلكترونية وكذلك الأدلة الإرشادية مجاناً كمغناطيس قوي للعملاء المحتملين

تتبّع أداء المحتوى الخاص بك باستخدام أدوات مثل Google Analytics

إذا كان هناك استنزاف في قاعدة عملائك، فقد حان الوقت لاستخدام قوة الكلمة المكتوبة وتسليط الضوء على خبراتك للعملاء الجدد.

استخدم منصات غير تقليدية مثل Reddit وQuora وLinkedIn لتعزيز سلطة وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك.

2. استلهم من الوكالات الإبداعية الأخرى

إذا وجدت أن بئر الأفكار الملهمة لجذب العملاء المحتملين قد جفّ، فاطلب الإلهام من الوكالات الناجحة الأخرى.

قم بدراسة حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بواجبك في استراتيجية توليد العملاء المحتملين، وضاعف جهودك في التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال رعاية العملاء المحتملين عبر محتوى مستهدف عالي الجودة.

نصائح إضافية حول كيفية تحسين حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني:

رسالة بريد إلكتروني للمبيعات مكتوبة بواسطة ClickUp Brain

قم بتوجيه عملائك خلال مسار المبيعات من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني منتظمة حول أحدث العروض الترويجية والإصدارات والعروض والمزيد

قم ببناء علاقة مع العملاء الحاليين باستخدام تسجيلات المراجعة المستمرة وسلسلة الرسائل الإخبارية وغيرها

تحفيز قرائك على اتخاذ الإجراء المطلوب - سواءً كان ذلك من خلال إجراء عملية شراء أو الاشتراك في رسالتك الإخبارية أو التسجيل للحصول على عرض توضيحي للمنتج

قم بتقسيم عملائك بناءً على سلوكيات واهتمامات واحتياجات محددة، إلخ.

3. اعرض نجاحاتك على عملائك الجدد

لكسب ثقة العملاء الجدد، اجعل عملاءك المخلصين يتحدثون - اطلب منهم نشر مراجعات صادقة، وطرح شهادات فيديو، وزيادة الإعلانات الشفهية نيابةً عن وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك.

4. العمل على استراتيجية تحسين محرك البحث الخاص بك

هل يحتل موقعك الإلكتروني ترتيبًا جيدًا على محركات البحث المحلية؟

إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تفوتك قاعدة عملاء محتملة ذات عائد مرتفع.

قم بتعديل قائمة "نشاطي التجاري على Google"، واجمع المحتوى والمراجعات الأصلية التي ينشئها المستخدمون، وحسِّن موقعك الإلكتروني للكلمات الرئيسية المحلية.

5. استثمر في ملاحظات العملاء واستطلاعات رضاهم

قم بتدريب فريقك على جمع الملاحظات بانتظام من عملائك الحاليين لفهم مستويات رضاهم ونقاط الألم ومجالات التحسين.

استخدم هذه التغذية الراجعة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خدماتك ومعالجة المشكلات التي قد تساهم في تراجع العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، قم بإجراء استبيان لرضا العملاء لمساعدتك على قياس الشعور العام للعملاء وتحديد الاتجاهات التي يمكن أن تؤثر إيجاباً على نمو وكالتك.

6. التركيز على استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء

في حين أن جذب عملاء جدد أمر بالغ الأهمية، لا تغفل قيمة الاحتفاظ بعملائك الحاليين.

نفّذ استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء مثل برامج الولاء والتواصل المخصص والعروض الحصرية ودعم العملاء الاستباقي للحفاظ على تفاعل عملائك ورضاهم.

يؤدي بناء علاقات قوية مع عملائك الحاليين إلى ولاء طويل الأمد وإحالات شفهية إيجابية، وهي أمور لا تقدر بثمن لنمو الوكالة.

استراتيجيات لتنمية فريق وكالتك الرقمية

هل تريد ضخ المزيد من الكفاءة والإنتاجية في وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك دون المساس بنمو الوكالة؟

إن برنامج ClickUp لإدارة المشاريع موجود بجانبك مباشرةً التسويق جانب الفريق

توفر هذه الأداة ميزات قوية لإدارة موارد الوكالة والمهام والفرق والأشخاص

دعنا نتعمق أكثر

استخدم مهام النقر فوق المهام لتبسيط عمل فريقك مهام ClickUp Tasks لا يسمح بأي نوع من التخمين الثاني في فريقك - حتى عندما يكون هناك استنزاف في الفريق أو عندما يتزايد العمل.

سواء كان تسويق المحتوى أو تأهيل العميل العملية التي تحتاج إلى اهتمامك، وقم بإعداد أولويات المهام لكل حالة استخدام يمكن تخيلها ودع فريقك يعرف من يعمل على ماذا.

تعيين أولوية المهمة سهل مثل النقر على زر باستخدام ClickUp 3.0

تساعدك مهام ClickUp Tasks أيضًا على عرض تواريخ الاستحقاق وقوائم المراجعة والتبعيات والتعليقات والوقت المستغرق في المهام في وقت واحد - وهي ميزة لا غنى عنها للفرق المتنامية.

علاوة على ذلك، فإن واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وسهلة الفهم.

اختر من بين مجموعة من خيارات الأتمتة لتحسين الكفاءة

يمنحك ClickUp أفضل ما في العالمين - إدارة المشاريع والتسويق، من خلال برنامج إدارة الوكالات . تطبيقات التسويق الرقمي من ClickUp تستحق الاستثمار في وكالة تسويق مهما كان نطاقها وحجمها.

وإذا كنت تبحث عن أداة أكثر تخصصًا لتسويق المحتوى، ففكر في برنامج تسويق المحتوى الخاص ب ClickUp أو برنامج انقر فوق الدماغ التي تمكّنك من طرح خاصية عالية الجودة في غضون دقائق.

استخدام ClickUp Brain لإنشاء منشور مدونة حول أي موضوع تحت الشمس

استخدم عرض مخطط جانت البياني لمصلحتك المرئية

هل تريد تتبع وتخطيط المشاريع لفرقك متعددة الوظائف؟

جرّب انقر فوق عرض مخطط جانت البياني وإدارة معلومات المشروع التي يفهمها الجميع.

لنفترض أنه تم تكليف فريق المنتج الخاص بك بمهمة تحسين تطبيق قمت بإنشائه لأحد العملاء.

هذا ما ستبدو عليه تشكيلة مهامك في مخطط جانت.

_مثال على مخطط جانت البياني لـ ClickUp Gantt البياني لفريق منتج يعمل على تطبيق ما

تتبع التقدم المحرز - وتحليل الأداء - باستخدام ميزات إعداد التقارير في ClickUp

أنشئ لوحة معلومات لمؤشرات الأداء الرئيسية في ClickUp وحلل أداء فريقك باستخدام تقارير التسويق في الوقت الفعلي

يعتمد العملاء الناجحون على أكثر من مجرد الإعجابات والتعليقات.

إنهم مبنيون على بيانات حقيقية مستخرجة من تقارير التسويق التي تقدم رؤى أعمق حول مدى نجاح فريقك في العمل.

تأتي ميزة إعداد التقارير في ClickUp مزودة بلوحات معلومات قابلة للتخصيص، مما يوفر نظرة عامة رفيعة المستوى على عملك.

عرض الأخطاء لكل طريقة عرض والمهام لكل حالة داخل لوحة معلومات ClickUp Dashboard

استراتيجيات لتعزيز عروض الخدمات الخاصة بك

بصفتك مالك وكالة، يجب أن تعرف أن تحسين خدمات التسويق الرقمي الخاصة بك يبدأ بتعلم كيفية تحسين إنتاجية وكالتك التسويقية .

والمهمة الأخرى التي لا تقل أهمية هي الحصول على المزيد من العملاء وبناء علاقات مع العملاء - وهو تخصص برنامج نجاح العملاء. أنت تريد أن يكون فريقك، وكذلك العملاء المحتملين، سعداء.

لذا، استثمر وقتك بحكمة في بناء عمليات قوية لإدارة المشاريع تجعل استراتيجية النمو الخاصة بك تركز على العملاء والموظفين.

إليك أربع ممارسات مجربة ومختبرة لإضافتها إلى ثقافة وكالة التسويق الخاصة بك.

حدد المجال الذي تريد العمل فيه

افهم ما يريده جمهورك المستهدف وركز على اتجاهات الصناعة المحددة، وإيجاد حل وسط بين الاثنين.

على سبيل المثال، قد ترغب في التخصص في البحث عن الكلمات الرئيسية أو تطوير الويب.

ما هو عرض البيع الفريد الخاص بك (USP)؟

الفكرة هي أن تفهم ما الذي يميزك عن الوكالات الأخرى - أنت تتعامل مع أعمال عميلك.

يجب أن يعكس فريقك الداخلي، وكذلك العمليات الداخلية الخاصة بك، عرض البيع الفريد الخاص بك من خلال

أنشئ فريقاً ماهراً يتمتع بعقلية تركز على العميل

تعتمد وكالة التسويق على جودة المواهب التي تمتلكها.

لذا، أعد توجيه طاقتك نحو العثور على أفضل المواهب والاحتفاظ بها لتحتل الصدارة.

بناء شراكات استراتيجية

في بعض الأحيان، لا تحتاج إلى أن تكون جيشًا من شخص واحد إذا كان العمل صعبًا.

من المفيد الاستفادة من مساعدة الوكالات الخارجية وأدوات إدارة المشاريع وغيرها من الأصول لتسريع العمل.

لذلك، قم ببناء شراكات استراتيجية مع التكنولوجيا والعمليات والأشخاص لإعادة وكالتك إلى مسار النجاح.

ستبدو الخطوات التي يجب عليك اتخاذها لتحسين عرضك مختلفة باختلاف أصحاب الوكالات. كل هذا يعتمد على الطريقة التي تريد أن ينظر بها العملاء والموظفون المحتملون إلى وكالتك للتسويق الرقمي.

الدور المتنامي للأتمتة في توسيع نطاق الوكالة الرقمية

إن تأسيس وكالة تسويق رقمي أمر سهل، لكن إدارتها أمر صعب.

تلبية احتياجات العملاء الحاليين أمر سهل، ولكن تلبية احتياجات العملاء الجدد أمر صعب.

الحصول على بعض الأفكار من فريق العمل أمر سهل، ولكن إنشاء أفكار رقمية لا تُنسى حملات تسويقية يمثل تحديًا.

إذا كنت ترغب في الدخول إلى الطرف الأخير من الطيف، احصل على برنامج وكالة التسويق مثل ClickUp، للعمل لصالحك (وليس العكس).

تقدم ClickUp موارد قيّمة مثل قوالب خطة التسويق , قوالب خارطة طريق التسويق والمزيد لإحداث ثورة في كيفية تحسين سير العمل التسويقي لديك.

لا تتجاهل نداء وكالتك - دع ClickUp يساعدك في نشر الكلمة الطيبة داخل شبكة وكالتك الرقمية وبناء وكالة تسويقية تزدهر.

## الأسئلة الشائعة

1. كيف يمكن للوكالات الرقمية جذب المزيد من العملاء المحتملين؟

تدرك وكالة التسويق الرقمي الناجحة أنه لا يوجد نهج "مقاس واحد يناسب الجميع" يعمل على جذب العملاء المحتملين. ومع ذلك، يجب أن تركز جهودك في توليد العملاء المحتملين على:

جمهورك المستهدف وعاداتهم وإعجاباتهم وما إلى ذلك.

بناء علاقات مع العملاء المحتملين

إعداد برنامج إحالة

تعزيز تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي

الانخراط في التسويق عبر البريد الإلكتروني والتواصل البارد

2. ما هي الاستراتيجيات الأكثر فعالية لتنمية وكالة رقمية؟

لتطوير أعمال التسويق الرقمي الخاصة بك، اتبع هذه الاستراتيجيات الناجحة لاكتساب العملاء:

قم بدعايتك من خلال قيادة تكتيكات الإدارة الاستراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي تقديم عروض في فعاليات التواصل حضور فعاليات الصناعة والفعاليات الافتراضية التواصل مع مضيفي البودكاست لمشاركة خبراتك

ابحث عن مجال متخصص للتسويق الرقمي الخاص بك - التسويق بالمحتوى الرقمي والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث، إلخ.

إجراء أبحاث متعمقة حول ما يحدث في مجال التسويق الرقمي

توظيف محترفي التسويق المهرة الذين يتحلون بالمسؤولية والمساءلة

قد تدريبًا تسويقيًا مؤسسيًا لموظفيك على فترات منتظمة

طالما أنك تقوم ببناء شراكات استراتيجية، فأنت في مأمن.

3. كيف تساعد ClickUp في نمو الوكالة الرقمية؟

إدارة المشاريع هي الوقود الذي يحرك الوكالة الناجحة، خاصة في عالم التسويق الرقمي الديناميكي حيث يتغير كل شيء في غمضة عين.

جرّب التسويق الرقمي ClickUp برنامج إدارة مشاريع الوكالات لتقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام يمكن إدارتها وتعيين المسؤوليات وتتبعها في الوقت الفعلي.