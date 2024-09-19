10 قوالب مجانية لتتبع وقت المشروع لإدارة الوقت

بطريقة أو بأخرى، نتتبع جميعًا وقتنا خلال اليوم.

سواء كان ذلك من خلال مراقبة الساعة بجدية, حجب الوقت جدولك الزمني، أو الصراخ "أليكسا! اضبط المؤقت لمدة 25 دقيقة!" كلنا نفعل ذلك. 🙃

قد تكون هذه الطرق ملائمة بما فيه الكفاية أو ببساطة إنجاز المهمة عندما نكون في مأزق، لكنها في الواقع ليست الاستخدام الأكثر إنتاجية لوقتك ويمكن أن تكلفك أكثر على المدى الطويل! بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الصناعات المختلفة نفس تقنيات إدارة الوقت بطرق مختلفة، مما يجعل العمليات المخصصة الموفرة للوقت أمرًا بالغ الأهمية لكفاءة أي عمل وربحيته.

الجزء الصعب هو في الواقع بناء تلك العمليات المخصصة بالطريقة الصحيحة. وهذا يتطلب البحث، والتجربة والخطأ، والاهتمام بالتفاصيل، والأهم من ذلك كله، _الكثير من الوقت. لهذا السبب تحتاج إلى قالب تتبع الوقت في حياتك. 🙌🏼

قوالب تتبع الوقت هي المورد المثالي لمساعدة الفرق على معرفة المدة التي تستغرقها المهام، ومقدار ما تم إنجازه، ومقدار تكلفتها، وغير ذلك. كما أنها قابلة للتخصيص لأي حالة استخدام! لذا، سواء كنت محامياً أو كاتباً مستقلاً أو مستشاراً أو أم كلب مقيم في المنزل، فإن قالب تتبع الوقت سيلبي احتياجاتك الخاصة.

تابع القراءة لمعرفة المزيد عن إدارة الوقت باستخدام القوالب، وكيفية العثور على أفضلها، وأفضل 10 قوالب لتتبع الوقت لـ ClickUp و Excel وجداول بيانات Google. 🤓

ما هو قالب تتبع الوقت؟

قوالب تتبُّع الوقت هي جداول أو جداول بيانات أو مجلدات أو قوائم معدة مسبقاً لمساعدة الشركات والموظفين على متابعة كيفية قضاء وقتهم في العمل. مثل قاطع الكوكيز، توضع القوالب فوق بعضها البعض أدوات إدارة الوقت لمساعدة الفرق على استخدام البرنامج بكفاءة أكبر وعلى أكمل وجه.

استخدام اختصار المؤقِّت العالمي في ClickUp لتتبع الوقت على مهمة من قائمتك

قد تأتي هذه القوالب مصممة بالفعل لحالة استخدام محددة أو يمكن تخصيصها بسهولة لتتماشى مع العمليات الحالية لفريقك.

مثل قوالب الجداول الزمنية أو غيرها قوالب الجدولة ، تجمع قوالب تتبع الوقت رؤى أساسية حول الوقت الذي تقضيه في العمل أو في مهام مختلفة أو مشاريع كاملة أو مع العملاء، مما يسهل تحديد مجالات التحسين وتصور إنتاجيتك بمرور الوقت. تتبع وقت المشروع هو جزء أساسي من إدارة الإنتاجية لأي شركة، بغض النظر عن حجمها أو مجال عملها، لكن قوالب تتبع الوقت تقدم أكثر بكثير من مجرد مؤقت بسيط - فهي تمنحك القدرة على إضافة ملاحظات وتسميات وتعديلات وبيانات إضافية إلى إدخالاتك بسهولة.

حتى أن أفضل القوالب ستتضمن أفضل القوالب صيغاً تلقائية لحساب الرواتب أو الساعات المدفوعة. ولكن ما الذي يجب أن تبحث عنه في قالب تتبع الوقت من الدرجة الأولى؟

ما الذي يجعل قالب تتبع وقت المشروع جيداً؟

حتى لو كنت أنت فريق العمل حظر الوقت أيها الخبير، هناك الكثير من الأجزاء المتحركة الإضافية التي تدخل في الإدارة السليمة لوقت المشروع، والقالب هنا لمساعدتك! فيما يلي أهم الميزات التي يجب أن تبحث عنها في قالب تتبع الوقت التالي:

طرق عرض متعددة لرؤية التقويم والمهام والمشاريع والوقت من كل زاوية

لرؤية التقويم والمهام والمشاريع والوقت من كل زاوية تتبع مرن للوقت يسمح لك بإدارة الوقت الذي تقضيه في تطبيقات ومهام ونوافذ مختلفة

يسمح لك بإدارة الوقت الذي تقضيه في تطبيقات ومهام ونوافذ مختلفة حقول مخصصة للاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالوقت في متناول يديك وحساب الفواتير بدقة

للاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالوقت في متناول يديك وحساب الفواتير بدقة تقارير الوقت لإلقاء نظرة عالية المستوى على إنتاجيتك على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري

لإلقاء نظرة عالية المستوى على إنتاجيتك على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري عمليات الدمج لتوسيع وظائف القالب الخاص بك والاحتفاظ بالاجتماعات والأحداث والمواعيد القادمة معًا

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

يبدو الأمر كثيراً، ولكن هذه الميزات الخمس لا تخدش سوى السطح عندما يتعلق الأمر بعدد من ميزات تتبع الوقت المتاحة للمديرين اليوم! وتكمن الحيلة في العثور على قالب يحتوي على كل هذه الميزات وهو مصمم لمساعدتك على استخدامها بأكثر الطرق فعالية ممكنة.

## 10 قوالب مجانية لتتبع وقت المشروع (مع جداول بيانات Excel)

سيكون قالب تتبع الوقت الخاص بك بمثابة قاعدة المعرفة لجميع المعلومات المتعلقة بالوقت - والوقت هو المال! لذا فإن هذا القرار قرار كبير. لكنك لست وحدك، نحن هنا لمساعدتك 🙂

لقد قمنا بتمشيط الويب بحثًا عن أفضل موارد تتبع الوقت لحالات الاستخدام المختلفة، ونحن هنا لمشاركة 10 من المفضلات لدينا! سواءً كنت تعمل بمفردك أو مع فريق، إليك أفضل 10 قوالب لتتبع الوقت في ClickUp وExcel وجداول بيانات Google.

1. قالب تتبع وقت المستشارين ClickUp

مثالي ل: جميع الأعمال المتعلقة بالاستشاريين

تتبع كيف تقضي وقتك في كل مشروع عميل مع هذا النموذج من ClickUp

يتتبع الاستشاريون الوقت الذي يقضونه مع العميل خدماتهم من أجل إصدار فواتير دقيقة لعملائهم والاحتفاظ بسجل للمهام المنجزة. يمكن أن يكون القيام بذلك يدويًا عملية مملة، ولكن لحسن الحظ، هناك العديد من الأدوات المتاحة للمساعدة تبسيط العملية ! 🛠

واحدة من هذه الأدوات التي نريد أن نضعها على رادارك هي قالب تتبع وقت المستشارين ClickUp -مصمم خصيصًا لتسجيل المهام والاجتماعات وكل نشاط متعلق بالعميل.

يمنح ClickUp الاستشاريين المرونة في تتبع الوقت عبر الويب أو سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول. كما أنه يمكّنهم من جمع البيانات والرؤى حول كيفية قضاء وقتهم، مما يسمح لهم بتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك.

بالنسبة لمديري المشاريع، سيكون لديهم رؤية كاملة لجميع المهام والمشاريع قيد التنفيذ. (المكافأة: إذا احتاج فريق الحسابات الدائنة لديك إلى مسار رقمي للتحقق من فواتير الاستشاريين، فسيكون لديهم عرض قائمة للتحقق من تفاصيل المهام!)

2. قالب تخصيص وقت النقر

مثالي لـ: وضع تقديرات الوقت للوفاء بالمواعيد النهائية

تم تصميم نموذج تخصيص الوقت من ClickUp لمساعدتك على إدارة وقتك ومواردك بشكل أفضل

يعد تخصيص الوقت أمرًا ضروريًا لأنه يساعد الأفراد والمؤسسات على العمل ضمن إطار زمني محدد. سوف يحفزك على إكمال المهام بشكل أسرع ويضمن عدم إغفال أو نسيان أي شيء.

قبل البدء في أي عمل، قم بتحديد الأهداف ومعرفة المدة التي ستستغرقها كل مهمة، وحدد موعد إنجازها. يساعد ذلك على ضمان عدم بقاء المهام غير مكتملة لفترة طويلة، مما يجعل إنجاز المهام أسرع وأكثر كفاءة. ⚡️ قالب تخصيص الوقت في ClickUp يجعل هذه العملية الاستراتيجية أسهل. قم بتنزيله كأداة تأهيلية للمديرين لتحديد توقعات العمل أو تقديم توصيات بشأن تخصيص الوقت للمهام اليومية:

فرق المبيعات : التنقيب وإعداد خطط المبيعات وحضور اجتماعات المبيعات

: التنقيب وإعداد خطط المبيعات وحضور اجتماعات المبيعات فرق التسويق : إدارة المقاولين، وإنشاء المحتوى، والبحث عن المنافسين

: إدارة المقاولين، وإنشاء المحتوى، والبحث عن المنافسين فرق تطوير البرمجيات : إنشاء التقارير وكتابة التعليمات البرمجية و جمع المتطلبات

3. انقر فوق قالب إدارة الوقت الشخصي

مثالي لـ: تجميع الوقت للمساعدة في تحقيق أهداف الإنتاجية

حقق أقصى استفادة من أيامك وحقق أهدافك مع قالب ورقة إدارة الوقت الشخصي من ClickUp

استخدم قالب إدارة الوقت الشخصي ClickUp لإنجاز المزيد من المهام في وقت أقل وتجنب الشعور بالإرهاق. نظّم فئات حياتك (اللياقة البدنية، والعائلة، والعناية بالنفس، والعمل، والاستراحات، والشؤون الاجتماعية، والمالية) إلى مهام فردية. من هناك، أضف حقولاً مخصصة لالتقاط أهم المعلومات - تواريخ البدء والاستحقاق، وتقديرات الوقت، والوقت الذي تم تتبعه، والمزيد!

يعمل قالب الجدول الزمني هذا كمتتبع للوقت وقائمة مهام في مكان واحد. باستخدام المهمة التي قمت بإنشائها، قم بالتبديل إلى عرض التقويم لرؤية تفاصيل اليوم أو الأسبوع.

أثناء إكمال المهام، تحقق منها في القائمة لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح والحفاظ على تركيزك. قم بمراجعة قائمتك على فترات منتظمة للتأكد من أنك تحرز تقدمًا وتعديل جدولك الزمني حسب الحاجة. 🔍

نصيحة احترافية: جميع قوالب ClickUp قابلة للتخصيص بالكامل. ما عليك سوى إعدادها مرة واحدة وإجراء أي تغييرات على القالب على طول الطريق دون البدء من الصفر!

4. انقر فوق قالب تتبع وقت جانت جانت

مثالي لـ: المتحمسين لمخطط جانت وتتبع الوقت للمشاريع المعقدة جداول المشروع

عرض مشاريع متعددة على مخطط جانت واحد في ClickUp

تساعد مخططات جانت في مراقبة المشاريع المعقدة من خلال توفير تمثيل سريع للجدول الزمني للمشروع والتبعيات والمعالم الرئيسية. هذا يجعل من السهل تحديد التعارضات المحتملة في الجدولة والتأخيرات والمجالات التي قد تحتاج إلى موارد إضافية.

تتجاهل جداول بيانات مخطط جانت الثابتة عنصرًا أساسيًا في الجدول الزمني للمشروع، وهو التتبع التلقائي للوقت! ⏲

إذا كنت من عشاق مخططات جانت، فسوف يعجبك برنامج قالب تتبع الوقت ClickUp Gantt Gantt . يقدم القالب ثلاث طرق عرض منفصلة (أسبوعية وشهرية وسنوية) لعرض جدول زمني واحد أو متعدد للمشروع في أي وقت. يمكنك بدء مؤقت المهام أو تسجيل الوقت الذي تم تتبعه يدويًا - دون مغادرة مخطط جانت الخاص بك!

5. انقر فوق قالب جدول إدارة الوقت

مثالي لـ: أي مرحلة في رحلة إدارة الوقت الخاصة بك

خطط لأسبوعك بدقة متناهية، واحرص على حساب كل مهمة باستخدام قالب جدول إدارة الوقت من ClickUp

ال قالب جدول إدارة الوقت ClickUp مصمم لمساعدتك على بناء عادة تقدير وقتك. من خلال هذه البيانات، ستتمكن من إجراء تغييرات على جدولك الزمني وخلق مساحة للعمل والتجارب المفيدة. 🌱

من خلال تحديد أولويات عملك، يمكنك إدارة وقتك بشكل أكثر فعالية من خلال التركيز على المهام الأكثر أهمية وإلحاحًا أولاً. كما أن إكمالها قبل الانتقال إلى المهام الأقل أهمية سيساعدك أيضًا على حماية طاقتك الإبداعية وقدراتك الذهنية من أجل العمل المهم.

يحتوي قالب الجدول الزمني هذا على ثلاث طرق عرض مختلفة لـ ClickUp لتبدأ رحلة إدارة وقتك:

قائمة سجل الأنشطة تلخص جميع أنشطتك حسب اليوم

تلخص جميع أنشطتك حسب اليوم عرض عبء العمل يُظهر جميع تقديرات وقتك

عبء العمل يُظهر جميع تقديرات وقتك طريقة عرض جدول الأنشطة اليومية تجمع فئاتك حسب نوع النشاط

6. قالب تتبع وقت العمل بالساعة ClickUp

مثالي لـ: تتبع الوقت للعاملين المستقلين والمتعاقدين والموظفين بالساعة

أنشئ جدول عمل يناسب احتياجات فريقك باستخدام قالب جدول العمل بالساعة من ClickUp

ال قالب تتبع وقت العمل بالساعة ClickUp مصمم لمساعدة المديرين على التأكد من حصول الموظفين والمساهمين على رواتبهم مقابل ساعات العمل العادية والإضافية. مع وجود جدول زمني مرئي للرواتب بالساعة في ClickUp، يتمتع المديرون والمساهمون بشفافية كاملة في أنشطة الرواتب.

في دليل البدء، احصل على نصائح حول كيفية تخصيص القالب الخاص بك. بعد ذلك، استكشف طرق عرض التقويم والقائمة، واختر واحدة (أو بعضًا منها) التي تشعر أنها أكثر فائدة للرؤية اليومية. 🗓

نصيحة احترافية: قلل من الفوضى في طريقة عرض تقويم ClickUp Calendar عن طريق تغيير إعدادات بطاقة المهام، بحيث يتم عرض المعلومات الأكثر صلة فقط في لمحة!

7. قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة ClickUp

مثالي لـ: بناء جدول زمني مخصص للمشروع من الألف إلى الياء

قم بإنشاء جدول زمني للمشروع باستخدام قائمة النقر في هذا القالب البسيط القابل للتعبئة

A الجدول الزمني للمشروع أداة رائعة لوضع تسلسل مشروعك أو حدثك أو درسك أو نشاطك. خاصةً بالنسبة للمشاريع التي لا تتناسب تمامًا مع قالب سير عملك وعملياتك. قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة من ClickUp يوفر طرق عرض متعددة بالإضافة إلى حقول مخصصة للسماح لك بتصور المهام وتتبع الوقت أثناء إنجازها. فيما يلي بعض الميزات المضمنة في هذا القالب لإلهامك:

طريقة عرض الجدول الزمني : طريقة خطية لتصور وجدولة المهام الخاصة بك

: طريقة خطية لتصور وجدولة المهام الخاصة بك طريقة عرض اللوحة : أداة مرنة مع واجهة سحب وإفلات لنقل بطاقات المهام بسهولة من عمود إلى آخر

: أداة مرنة مع واجهة سحب وإفلات لنقل بطاقات المهام بسهولة من عمود إلى آخر حقل مخصص للأموال : حقل مخصص للأموال: مبلغ مالي منسق بأي عملة لعرض التكاليف المخصصة والفعلية

: حقل مخصص للأموال: مبلغ مالي منسق بأي عملة لعرض التكاليف المخصصة والفعلية حقل مخصص لشريط التقدم: شريط تقدم محسوب تلقائيًا يتتبع إنجاز المهام الفرعية وقوائم المراجعة والتعليقات المخصصة

هناك عدة خطوات لإنشاء جدول زمني مخصص للمشروع. أولاً، اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشروع: الأهداف والمهام والموارد والميزانية والجدول الزمني. بعد ذلك، قم بتنظيم جميع المهام التي يجب إنجازها في مراحل وإنشاء المهام. بعد ذلك، حدد كيف تكون المهام مترابطة، وما هي المهام التي يجب إكمالها قبل إكمال المهمة التالية.

وبمجرد وضع جدول زمني تقريبي، يمكن تنقيح الجدول الزمني أثناء تقدمك! ⚡️

8. قالب تتبع وقت المحامي ClickUp

مثالي لـ: جميع الأعمال المتعلقة بالمحامي

أصبحت إدارة وقتك بفعالية أمرًا سهلاً مع قالب تتبع وقت المحامي من ClickUp

قد يحدث تتبع الوقت للمحامين المشغولين في نهاية الأسبوع أو الشهر أو إغلاق القضية. ولكن مع قوة برنامج تتبع الوقت يجعل من تتبع الوقت عادة يومية أسهل. 💪

إذا كنت تعاني من الإرهاق من التطبيقات، جرّب قالب تتبُّع وقت المحامي الخاص ب ClickUp . تسهّل هذه الأداة على أي محامٍ إدارة الجداول الزمنية الأسبوعية ونصف الأسبوعية والشهرية في طرق عرض منظمة.

يأتي قالب المجلد أيضًا مع الحقول المخصصة المقترحة لتبدأ على الفور:

يوم الأسبوع : حقل القائمة المنسدلة مع خيارات، بما في ذلك أيام الأسبوع

: حقل القائمة المنسدلة مع خيارات، بما في ذلك أيام الأسبوع اسم المحامي : حقل الأشخاص لتحديد المحامي أو شبه القانوني أو المساعد القانوني الذي يتتبع ساعات العمل المدفوعة

: حقل الأشخاص لتحديد المحامي أو شبه القانوني أو المساعد القانوني الذي يتتبع ساعات العمل المدفوعة رقم القضية : خانة نصية لوضع رقم القضية التي يعمل عليها المحامي أو مجموعة من المحامين

: خانة نصية لوضع رقم القضية التي يعمل عليها المحامي أو مجموعة من المحامين اسم العميل : حقل أشخاص لتحديد العميل

: حقل أشخاص لتحديد العميل الأجر في الساعة: حقل نقود لإدخال السعر في الساعة

نصيحة احترافية: تتبع الوقت وإنشاء المهام وعرض جدولك الزمني أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp للجوال!

9. قالب جدول بيانات تتبع الوقت في Excel

مثالي لـ: العمل المستقل والعمل التعاقدي للمشاريع الصغيرة

عبر مايكروسوفتقوالب تتبع الوقت في Excel ، لذا خطط لثلاثين دقيقة إضافية أو نحو ذلك لجمع بياناتك وحساب إجمالي الساعات. 📈

بمجرد تتبع ساعات عملك، يمكنك استخدام هذه المعلومات لإنشاء فواتير لعملائك. ستُظهر هذه الفواتير مقدار الوقت المستغرق في مشروعهم وإجمالي المبلغ المستحق.

تحقق من ذلك بدائل Excel **_لزيادة الإنتاجية الشخصية وإنتاجية الفريق!

10. قالب جدول بيانات تتبع الوقت في جداول بيانات جوجل

مثالي لـ: تجربة سهلة الاستخدام أفضل من Excel

عبر ورقة ذكية إذا احتاج عميلك إلى معلومات إضافية مثل وصف المهام و مخرجات المشروع ، قد يبدو جدول بيانات Excel لتتبع الوقت فوضويًا. يُعد قالب الجدول الزمني اليومي من Google مثاليًا لالتقاط عرض تفصيلي لجميع ساعات العمل في المهام والمشاريع. 🔎

يمكن استخدام القالب لمساعدة الأفراد والمؤسسات على فهم كيفية قضاء وقتهم. فبالإضافة إلى أقسام التكاليف الثابتة والساعات المقدرة والساعات الفعلية، يوفر أيضًا قسمًا مخصصًا يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد المجالات التي يمكن فيها تحسين الكفاءة والموارد والإنتاجية.

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تنزيل هذا القالب

إدارة وتتبع الوقت باستخدام ClickUp

ClickUp هو برنامج الإنتاجية الوحيد المتكامل والقوي بما يكفي لدمج عملك عبر التطبيقات في منصة واحدة. حسِّن إدارة وقتك مع ميزة تتبع وقت المشروع في ClickUp!

تتبع الوقت مع ClickUp

استعد إنتاجيتك باستخدام قوالب تتبع الوقت

هناك الكثير مما يدخل في تتبع وقت المشروع أكثر مما يمكن لمؤقت بسيط التعامل معه - لهذا السبب تحتاج إلى قالب تتبع الوقت للاهتمام بالأعباء الثقيلة! ولكن ليس كل قالب تتبع الوقت يمكن أن يقدم لك نفس الوظائف..

إن مجال عملك وحالة الاستخدام وحجم الفريق وأسلوب العمل هي عوامل حاسمة كبيرة في البحث عن القالب التالي. ولكن لحسن الحظ، هناك ما يكفي من موارد إدارة الوقت في السوق لضمان أنك لن تضطر إلى تقديم أي تضحيات في بحثك عن القالب! في حين أن البحث بحد ذاته قد يكون شاقاً، إلا أنه لا يجب أن يكون كذلك! خاصةً إذا اخترت قالباً من إحدى منصات الإنتاجية الأعلى تصنيفاً في الوقت الحاضر - ClickUp . 🙂

تصور وقتك من كل زاوية مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

مع مئات من ميزات موفرة للوقت واسعة مكتبة القوالب و أكثر من 1,000 عملية تكامل ، ClickUp هو البرنامج الوحيد القوي بما يكفي لجمع كل وقتك ومشاريعك وفريقك معًا في مركز عمل مركزي واحد. اشترك في ClickUp ودع هذا التطبيق يزيح عنك عناء تتبع الوقت. 🙌🏼