أفضل 11 أداة لإدارة المشاريع تتكامل مع Microsoft Teams (2025)

Microsoft Teams هو مركز التعاون المركزي في Microsoft 365. بالنسبة للفرق التي تستخدم بالفعل نظام Microsoft 365، هذا هو المكان الذي تُعقد فيه المحادثات والاجتماعات. على الرغم من أن Teams تم تصميمه لربط الأشخاص ببعضهم البعض، إلا أنه لا يعمل جيدًا في إدارة المشاريع المعقدة. ولن تجد فيه مخططات Gantt أو تتبع السباقات أو قواعد الأتمتة.

عندما تكون المهام موزعة على أدوات مختلفة، يقضي فريقك وقتًا أطول في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل، مما يؤدي إلى تشتت العمل، وهو عامل خفي يقلل من الإنتاجية. لذا، يمكن أن تكون برامج إدارة المشاريع التي تتكامل مع Microsoft Teams ميزة كبيرة لفريقك.

في هذا المدونة، نلقي نظرة على أفضل اختياراتنا لبرامج إدارة المشاريع المتكاملة مع Microsoft Teams. هل أنت مستعد لزيادة إنتاجيتك 10 أضعاف؟

👀 هل تعلم: أرادت Microsoft في الأصل شراء Slack في عام 2016 مقابل حوالي 8 مليارات دولار. بعد نقاش داخلي (مع معارضة بيل جيتس للفكرة حسبما ورد)، قررت Microsoft إنشاء منصتها الخاصة—Teams.

فيما يلي جدول سريع يسلط الضوء على الاختلافات الرئيسية بين خيارات برامج إدارة المشاريع. قم بالتمرير لأسفل للحصول على مزيد من التفاصيل.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp قم بإنشاء المهام وإدارتها وتتبعها داخل Teams، وشارك معاينات المهام، وتلقى إشعارات في الوقت الفعلي. إدارة مشاريع وتواصل بين أعضاء الفريق شامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Wrike Work Intelligence® وأنواع العناصر المخصصة Agile والتكامل مع أكثر من 400 تطبيق الأفضل لتبسيط سير العمل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Microsoft Project Microsoft 365 Copilot، My Day، My Tasks الأفضل للتخطيط وإدارة العمل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Basecamp Lineup و Mission Control و Hill Charts و Doors الأفضل للشركات الصغيرة لإدارة المشاريع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم ProjectManager جدولة المسار الحرج، 5 طرق عرض للمشروع، 6 أدوات مصغرة، الأفضل لتخطيط المشاريع وإنشاء سير العمل تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Trello Trello Inbox و Butler Automation و Power-Ups الأفضل لإدارة المشاريع المرئية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم Jira Atlassian Intelligence (AI) ، وتراكم المهام الديناميكي ، والتكامل مع Slack و Figma الأفضل لإدارة مشاريع تطوير البرامج المعقدة باستخدام Agile تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم العمل الجماعي Teamwork Spaces، التكامل مع Xero و QuickBooks الأفضل لإدارة الموارد تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Todoist أكثر من 50 نموذجًا جاهزًا، ورسائل بريد إلكتروني يومية موجزة، وأكثر من 80 عملية تكامل الأفضل لإدارة المهام والإنتاجية مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2 دولار شهريًا لكل مستخدم مشاريع Zoho تقويم مدمج، فواتير Zoho، مخططات Gantt، ولوحات Kanban الأفضل لإدارة المشاريع القابلة للتطوير تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4.20 دولار شهريًا لكل مستخدم. Hive Buzz AI و Hive Mail والتكامل مع QuickBooks الأفضل لتبسيط إدارة المشاريع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1 دولار شهريًا لكل مستخدم

لماذا تستخدم أداة إدارة المشاريع التي تتكامل مع Teams؟

إذا كنت قد استخدمت Microsoft Planner أو To Do داخل Teams أو استكشفت أدوات مثل Lists أو DevOps أو Power Automate، فأنت تعرف القصة.

لا يمكنك @الإشارة إلى أعضاء الفريق في التعليقات. تحميل مرفقات متعددة أمر مزعج. تحديثات المهام تغمر صندوق الوارد الخاص بك بإشعارات مزدحمة. القوائم و DevOps تتطلب إعدادًا ومعرفة تقنية. كل هذا يعمل مع القوائم الأساسية.

ولكن كما قال أحد مستخدمي Reddit:

إنه يعرقل سير عمل فريقنا في الوقت الحالي. نود الابتعاد عن Planner و To Do حتى يتم تحسينهما.

والأهم من ذلك، أن المعلومات والتحديثات الرئيسية موزعة على جداول البيانات و Microsoft To-Do والبريد الإلكتروني، مما يؤدي إلى تشتت العمل الذي يكلف المؤسسات 2.5 تريليون دولار سنويًا. وهذا يثبت عدم كفاءة التعامل مع سيل المهام والمشاريع والطلبات متعددة الوظائف اليومية للقوى العاملة الحديثة. نعتقد أن الوقت قد حان لقول وداعًا لذلك.

الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في أداة إدارة المشاريع المتكاملة مع Teams

إذا كنت تدير مشاريع داخل Microsoft Teams، فستحتاج إلى أداة لا تقتصر وظيفتها على البقاء في علامة تبويب. فيما يلي بعض الأمور التي يجب البحث عنها عند اختيار أداة إدارة مشاريع متكاملة مع Teams:

إدارة المهام داخل Teams: يجب أن تتيح لك إنشاء المهام وتعيينها وتحديثها مباشرة من محادثات أو قنوات Teams. ومن المزايا الإضافية أن المهام يمكن تحويلها مباشرة من رسالة إلى عنصر قابل للتنفيذ مع تواريخ استحقاق ومسؤولين عن تنفيذها.

رؤية واضحة للمشروع: توفر توفر لوحات Kanban ومخططات Gantt وخرائط طريق ولوحات معلومات لتتبع التقدم وإدارة التبعيات عبر الفرق.

دعم سير العمل المرن أو المتسلسل أو المختلط: يتكيف مع أنماط المشاريع المختلفة من خلال ميزات مثل يتكيف مع أنماط المشاريع المختلفة من خلال ميزات مثل تخطيط السباق السريع وتتبع الأعمال المتأخرة وإدارة المعالم البارزة.

التعاون القائم على الأدوار وضوابط الوصول: يجب أن يتيح لك برنامج إدارة المشاريع تحديد من يمكنه العرض أو التحرير أو التعليق، مع الحفاظ على حماية بيانات المشروع الحساسة.

قدرات متقدمة لإدارة المشاريع : بينما تغطي : بينما تغطي إدارة المشاريع في Microsoft Teams الاتصالات، فإن أفضل برامج إدارة المشاريع تدعم التبعيات وتخطيط السباقات القصيرة وتتبع الوقت وتخصيص الموارد.

أتمتة سير العمل: ابحث عن تطبيقات إدارة المشاريع التي تتيح لك إنشاء عمليات أتمتة قائمة على القواعد (على سبيل المثال، "عندما يتغير الحالة إلى "قيد المراجعة"، قم بتعيينها إلى QA") مباشرةً داخل Teams أو قم بالمزامنة بسلاسة مع منصة PM.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت إدارة المشاريع في أوائل القرن العشرين تتم باستخدام اللوحات المكتبية والساعات التوقيتية. وكان تتبع المشاريع يعني التجول في أرضية المصنع حاملًا لوحة مكتبية وساعة توقيتية ودفتر حسابات. تضمن نهج "الإدارة العلمية" لفريدريك تايلور تقسيم العمل إلى مهام وتحسين سير العمل يدويًا، وهو شكل مبكر من أشكال تتبع الوقت وتحليل المهام.

فيما يلي أدوات إدارة المشاريع في Microsoft Teams التي تعمل كدعم هيكلي وتعزز إدارة المشاريع، بدلاً من كونها إضافات.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتواصل بين أعضاء الفريق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. فهو يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتواصل في مكان واحد، وكل ذلك مدعوم بأكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تماسكًا في العالم. كما أنه يتكامل مع Microsoft Teams.

لنرى ذلك من خلال مثال. أنت مدير مشروع تشرف على إطلاق معقد. ينسق فريقك في Microsoft Teams، ولكن الإجراءات المهمة غالبًا ما تختفي في تدفق الدردشة. داخل Teams، أضفت تكامل ClickUp Microsoft Teams. عندما يكتب أحد المطورين، "نحتاج إلى نموذج أولي لواجهة المستخدم بحلول يوم الاثنين"، تقوم بتحويله إلى مهمة ClickUp.

تتكامل أداة إدارة المشاريع ClickUp مع Microsoft Teams لتوفير تعاون سلس.

ثم قم بتعيينها للمصمم، وحدد الموعد النهائي، واربطها بمجلد المشروع ذي الصلة. تظهر هذه المهمة مباشرة في Teams، مع جميع التفاصيل.

تتبع طلبات المشاريع وإدارتها باستخدام ClickUp لإدارة المشاريع

يدعم ClickUp أيضًا مساحة عمل إدارة المشاريع في Microsoft Teams ، مما يمنح فريقك عرضًا مرئيًا لحالة المهام، وتراكمات السباقات السريعة، والمعالم القادمة، وأعباء عمل الفريق. يمكنك مراقبة التقدم وإدارة التبعيات في مكان العمل مباشرةً، دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. شاهد هذا الفيديو السريع حول كيفية دمج ClickUp مع MS Teams:

عند تبادل الأفكار في ClickUp Chat، يمكنك أنت ومصممك طرح أفكار واجهة المستخدم وإضافة تعليقات على المتطلبات، وتحويل أي رسالة دردشة إلى مهمة بنقرة واحدة، وإرفاق رسائلك بالمهام أو المشاريع ذات الصلة، للحفاظ على تزامن جميع الأعمال عبر تطبيق الاتصال الخاص بالفريق.

استخدم ClickUp Chat لتبقى على اطلاع بجميع المحادثات

ClickUp Brain هو مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل ClickUp. إذا طلبت منه "تلخيص محادثة التصميم الخاصة بنا وإنتاج عناصر عمل كمهام"، فإن Brain يقوم بإنشاء قوائم مهام مع مالكيها المعينين والخطوات التالية بناءً على سياق المحادثة، مما يوفر لك الوقت والجهد.

وإذا كنت مدير مشروع تقني تتعاون مع مهندسين، يمكنك أيضًا طلب اقتراحات بشأن الكود.

استخدم ClickUp Brain كمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك داخل ClickUp

أخيرًا، أثناء اجتماع مراجعة السباق، يعمل ClickUp Meetings في الخلفية. فهو يسجل القرارات تلقائيًا ويتتبع مهام المتابعة. يمكنك حتى مطالبته بإنشاء ملخصات للاجتماعات يمكن نشرها مباشرة في Teams. وينضم AI Notetaker من ClickUp إلى اجتماعاتك أو يحل محلك كمساعد شخصي مفيد إذا كنت مشغولاً. كأداة اجتماعات عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنها تسجل الصوت، وتنشئ نصوصًا قابلة للبحث، وتلخص النقاط الرئيسية، وتسلط الضوء على بنود العمل في ClickUp Doc.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة سير العمل القابل للتكرار: استخدم استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp لتحديثات المشروع وإنشاء المهام — دون الحاجة إلى مطالبات أو إعدادات.

التحرير في الوقت الفعلي: قم بصياغة المستندات وتحريرها والتعاون عليها باستخدام التعليقات المباشرة والصفحات المتداخلة وربط المهام داخل قم بصياغة المستندات وتحريرها والتعاون عليها باستخدام التعليقات المباشرة والصفحات المتداخلة وربط المهام داخل ClickUp Docs

أذونات متقدمة وخصوصية: قم بإدارة الرؤية باستخدام عناصر تحكم دقيقة في الوصول استنادًا إلى الأدوار للمجلدات والمهام والمستندات

إدارة مبسطة لأعباء العمل: تصور قدرات الفريق باستخدام أكثر من 15 تصور قدرات الفريق باستخدام أكثر من 15 عرضًا من ClickUp ، بما في ذلك عرض أعباء العمل والجدول الزمني، حتى تتمكن من تحقيق التوازن بين المهام قبل حدوث الإرهاق.

تسجيل السياق ومشاركته: استخدم استخدم ClickUp Clips لالتقاط تسجيلات سريعة للشاشة مع الصوت ومشاركتها مباشرةً ضمن المهام أو الدردشات.

تصور الجداول الزمنية باستخدام مخططات جانت: خطط للمشاريع المعقدة وقم بإدارتها باستخدام خطط للمشاريع المعقدة وقم بإدارتها باستخدام عرض مخطط جانت في ClickUp

أنشئ قاعدة معرفية قابلة للبحث: نظم إجراءات التشغيل القياسية الداخلية وإرشادات الاستخدام ومراجع المشاريع، ثم اربطها بالمهام — واجعل كل شيء قابلاً للبحث باستخدام البحث الشامل في ClickUp.

قيود ClickUp

قد يشعر المستخدمون الجدد ببعض الإرباك بسبب كثرة الميزات والخيارات المتاحة للاختيار من بينها.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك مراجعة G2:

يقدم ClickUp مجموعة رائعة من الميزات التي تسهل تخصيص سير العمل وإدارة المهام وتتبع التقدم في مكان واحد. يعجبني كيف يمكنني إنشاء طرق عرض مخصصة لكل مشروع، وتعيين عمليات التشغيل التلقائي، ودمجها مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها بالفعل.

💡 مكافأة: هل تبحث عن تطبيق سطح مكتب يخلصك من الفوضى ويمنحك كل ما تريده في ذكاء اصطناعي للعمل؟ قد يكون ClickUp Brain MAX مناسبًا لك. حوّل طريقة إدارتك للمشاريع باستخدام: أتمتة سلسة: استبدل العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة واحصل على إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية المتميزة مثل ChatGPT و Gemini و Claude من خلال منصة ذكية تعمل على أتمتة المهام الروتينية وتتبع التقدم وتقدم رؤى قابلة للتنفيذ لكل مشروع.

معلومات مركزية: ابحث عن خطط المشاريع والجداول الزمنية والملفات وادخل إليها على الفور عبر ClickUp وGoogle Drive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة، بالإضافة إلى الويب.

تحويل الكلام إلى نص: استخدم الأوامر الصوتية لنسخ الملاحظات وإنشاء المهام وتحديث حالات المشاريع وتعيين المسؤوليات دون استخدام اليدين، مما يجعل إدارة المشاريع أسرع وأكثر كفاءة. استخدم الأوامر الصوتية لنسخ الملاحظات وإنشاء المهام وتحديث حالات المشاريع وتعيين المسؤوليات دون استخدام اليدين، مما يجعل إدارة المشاريع أسرع وأكثر كفاءة. ClickUp Brain MAX هو تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنجاز العمل وإنشاء المستندات وتعيين المهام لأعضاء الفريق والمزيد.

2. Wrike (الأفضل لتبسيط سير العمل)

عبر Wrike

Wrike هي أداة إدارة مشاريع قائمة على السحابة مصممة لإدارة أحمال العمل والموارد بشكل مرئي. وهي توفر مخططات أحمال العمل بالسحب والإفلات وتقارير استخدام الموارد الديناميكية التي تمنح مديري المشاريع رؤية في الوقت الفعلي لقدرات الفريق.

كأداة مرئية لإدارة المشاريع، يتيح لك Wrike أيضًا إنشاء مخططات جانت تفاعلية ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، مما يسهل تخطيط المهام وترتيبها وتعديلها عبر المشاريع المعقدة.

بفضل تكامل Wrike مع Microsoft Teams، يمكنك دمج تخطيط المشاريع وتنفيذها مباشرة في تدفق الاتصالات اليومية لفريقك. كما يتيح لك إضافة إمكانيات تحرير المهام والتحديثات ثنائية الاتجاه لتحسين كفاءة المشاريع.

أضف مشروع Wrike كعلامة تبويب في أي قناة Teams لإدارة المهام في عرض القائمة أو عرض Gantt، وتحديث الحالات، وتعيين المالكين، وتحرير المواعيد النهائية. يمكن إنشاء المهام مباشرة من محادثات الدردشة، وتسهل المعاينات المباشرة مشاركة التحديثات أو الرجوع إلى العمل أثناء الاجتماع.

أفضل ميزات Wrike

أتمتة سير العمل باستخدام الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستخدم Work Intelligence® للحصول على توصيات وتقليل المهام الروتينية.

استخدم نماذج الطلبات لاستلام المهام المتكررة في المشروع وتعيينها تلقائيًا، بناءً على القواعد والعمليات المخصصة.

قم بتكوين قواعد أتمتة سير العمل في نطاقات مختلفة، إما على مستوى الحساب أو داخل المساحات/المشاريع الفردية.

قيود Wrike

قد تكون عملية إدارة المهام مرهقة للمستخدمين الجدد والحاليين على حد سواء.

أسعار Wrike

مجاني: 0 دولار شهريًا لكل مستخدم

Team : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعاته

G2: 4. 0/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

إليك تقييم G2:

نحن نستخدم Wrike منذ أكثر من ست سنوات، وقد أصبح حقًا جوهر عملية مراجعة المحتوى والموافقة عليه لدينا. ما بدأ كحل سريع لإدارة المشاريع تطور في النهاية إلى العمود الفقري الأساسي لسير العمل في شركتنا.

3. Microsoft Project (الأفضل لتخطيط وإدارة العمل)

عبر Microsoft Project

Microsoft Planner هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم للفرق المدمجة بالفعل في نظام Microsoft 365. تتيح واجهته القائمة على البطاقات للمستخدمين تنظيم المهام وإدارة المواعيد النهائية بصريًا.

بفضل اللوحات القابلة للسحب والإفلات والمجموعات المرئية، يوفر Planner تصميمًا مألوفًا للفرق التي تسعى إلى إدارة العمل اليومي دون التعقيدات التي ترافق برامج إدارة المشاريع التقليدية. تتيح لك المنصة منخفضة/خالية من التعليمات البرمجية تكوين Planner وأتمتته وتوسيعه ليناسب سير عملك.

باعتباره أحد تطبيقات Microsoft Teams، يتكامل Planner مباشرةً مع قنوات Teams، مما يتيح للمستخدمين عرض لوحات المهام وإدارتها دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بهم. يمكنك تثبيت علامات تبويب Planner في قنوات Teams محددة، وإنشاء مهام من الرسائل، وتعيين مالكيها مع تحديد تواريخ الاستحقاق.

على الرغم من افتقاره إلى الميزات المتقدمة مثل تتبع التبعية أو أتمتة إدارة المشاريع، إلا أن Planner يعمل بشكل جيد للتخطيط الأساسي بالاقتران مع Microsoft To Do و Outlook.

أفضل ميزات Microsoft Project

أتمتة تحديثات المشروع باستخدام رسائل البريد الإلكتروني لتقارير الحالة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تلخص التقدم المحرز والم

قم بتوحيد إدارة المهام من خلال تطبيق Microsoft Planner الجديد في Teams، الذي يجمع بين To Do و Planner للعمل الفردي والتعاوني.

تعاون عن طريق مشاركة الملفات والدردشة وعقد الاجتماعات مباشرةً داخل Microsoft Teams و Planner

قيود Microsoft Project

لا تتضمن وظيفة الدردشة المدمجة بالطريقة التي تتضمنها تطبيقات الدردشة الجماعية التعاونية.

أسعار Microsoft Project

Microsoft Planner: 0 دولار

خطة Planner 1: 10 دولارات لكل مستخدم/شهر

Planner و Project Plan 3: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Planner و Project Plan 5: 55 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Project

G2: 4. 0/5 (أكثر من 1600 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Project؟

إليك تقييم G2:

تتمثل إحدى الميزات البارزة لبرنامج Microsoft PPM في واجهته البديهية وسهلة الاستخدام. أصبح التنقل عبر البرنامج والوصول إلى الوظائف المختلفة أمرًا سهلاً للغاية، حتى بالنسبة للمستخدمين ذوي الخبرة التقنية المحدودة.

4. Basecamp (الأفضل للشركات الصغيرة لإدارة المشاريع)

عبر Basecamp

Basecamp هي أداة بسيطة لإدارة المشاريع مبنية على قوائم المهام ولوحات الرسائل والجداول الزمنية والمستندات المشتركة. وهي مناسبة للفرق الصغيرة التي ترغب في توزيع المهام وتركيز مناقشات المشروع.

على الرغم من أن Basecamp لا يوفر تكاملاً أصليًا مع Microsoft Teams، إلا أنه يمكن توصيله من خلال تطبيقات طرف ثالث مثل Zapier أو Make أو Integrately. تتيح لك هذه التكاملات تشغيل التحديثات في Microsoft Teams استنادًا إلى نشاط Basecamp.

على سبيل المثال، عند إرسال رسالة قناة Teams عند إنشاء مهمة، أو إضافة تعليق، أو تحقيق إنجاز في المشروع. على الرغم من أن هذه سير العمل ليست مدمجة بشكل عميق مثل الأدوات الأخرى، إلا أنها تساعد في جلب تتبع المهام في Basecamp إلى بيئة Teams بأقل جهد ممكن.

أفضل ميزات Basecamp

قم بتعيين وصول العملاء ضمن قوالب المشروع للتحكم في ما يمكن للعملاء عرضه وما يظل خاصًا منذ البداية.

اربط أدوات خارجية مثل Google Docs أو Notion باستخدام ميزة Doors لدمج سير عملك

تتبع قوائم المهام الخاصة بك باستخدام Hill Charts واستخدم Hilltop View لعرض جميع مخططات المشاريع عبر جميع الحسابات على شاشة واحدة.

قيود Basecamp

تفتقر إلى ميزات متقدمة مثل مخططات جانت والتبعيات وتخطيط السباقات السريعة

أسعار Basecamp

مجاني : 0 دولار

بالإضافة إلى : 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا (سعر ثابت)

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4. 0/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 14000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟

إليك تقييم G2:

أكثر ما أحبه في Basecamp هو سهولة استخدامه. منذ البداية، تدرك أنك لست مضطراً إلى إضاعة الوقت في تكوين ملايين الإعدادات. كل شيء منظم بشكل واضح للغاية — المهام والرسائل والتقويمات، كلها في مكان واحد.

📮 ClickUp Insight: 70% من المديرين يستخدمون موجزات مفصلة للمشاريع لتحديد التوقعات، و11% يعتمدون على اجتماعات بدء العمل، و6% يخصصون اجتماعات بدء العمل بناءً على المهام ومدى تعقيدها. وهذا يعني أن معظم عمليات البدء تتطلب الكثير من التوثيق، ولا تعتمد على السياق. قد يكون الخطة واضحة، ولكن هل هي واضحة للجميع بالطريقة التي يحتاجونها؟ تساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain على تخصيص الاتصالات منذ البداية. استخدمها لتلخيص مستندات البدء في موجزات مهام خاصة بالوظائف، وإنشاء خطط عمل حسب الوظيفة، وتحديد من يحتاج إلى مزيد من التفاصيل ومن يحتاج إلى تفاصيل أقل. 💫 نتائج حقيقية: قلصت Hawke Media تأخيرات المشاريع بنسبة 70٪ بفضل ميزات تتبع المشاريع المتقدمة والأتمتة في ClickUp.

5. ProjectManager (الأفضل لتخطيط المشاريع وإنشاء سير العمل)

عبر ProjectManager

عندما تسير اتصالات Teams بشكل سلس ولكن تحديثات المشروع تتعثر، فإن ProjectManager يسد هذه الفجوة. ProjectManager هو أداة إدارة مشاريع مرئية قائمة على السحابة وتحتوي على مخططات Gantt ولوحات Kanban وقوائم المهام ولوحات المعلومات ومخططات عبء العمل.

بفضل تكامل إدارة المشاريع في Teams، يمكنك إنشاء المهام والبحث عنها وتحديثها باستخدام أوامر بسيطة. تتم مزامنة التعديلات التي يتم إجراؤها في Teams على الفور مع أداة إدارة المشاريع، مما يضمن التوافق بين المنصتين.

سواء كان ذلك لتحديث حالات المهام من رسالة قناة أو الإشارة إلى معرف مهمة في الدردشة، فإن ProjectManager يدمج سير عملك في التعاون اليومي. يوفر أتمتة سير العمل بدون كود عبر جميع عروض المشروع لتقليل اعتماد مؤسستك على فريق تكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات ProjectManager

قم بتوزيع قدرات الفريق وتحقيق التوازن بينها باستخدام مخططات عبء العمل وخرائط طريق المحفظة وتتبع الموارد/الوقت المتكامل.

تتبع حالة مشروعك باستخدام لوحة معلومات المشروع، التي تتضمن ستة عناصر، وهي: حالة المشروع والمهام والتقدم والوقت والتكلفة وحجم العمل.

استيراد خطط المشاريع من Microsoft Excel أو CSV أو MS Project مع تعيين الحقول والكشف التلقائي عن الرؤوس

قيود ProjectManager

تكامل محدود، خاصة على التطبيق؛ كما أن الموقع الإلكتروني بطيء مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

أسعار ProjectManager

Team : 17 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ProjectManager

G2: 4. 4/5 (90+ تقييمًا)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ProjectManager؟

إليك تقييم G2:

واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتسهل التواصل مع الآخرين. توفر بيئة عمل جماعية رائعة للالتزام بأنشطة إدارة المشاريع المعتادة. تحتوي على لوحة تحكم وتقرير يمكن استخدامهما بسهولة، مما يجعلها أداة قوية لإدارة المشاريع.

6. Trello (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية)

عبر Trello

Trello هي أداة لإدارة المشاريع تعتمد على البطاقات وتساعد مديري المشاريع على تنظيم العمل بصريًا. اعتبرها لوحة رقمية يمكنك سحب القوائم وإفلاتها عليها. يمكنك تعيين مالكين لهذه القوائم وحتى تتبع التقدم المحرز.

داخل Trello، يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ. كل ما عليك فعله هو إعادة توجيهها إلى صندوق الوارد في Trello، وستقوم Atlassian Intelligence (AI) بتحويلها إلى مهام منظمة، مع روابط ذات صلة.

داخل Microsoft Teams، يتيح لك Trello تحويل الرسائل المباشرة إلى إجراء معين، على سبيل المثال، أثناء اجتماع الفريق. يمكنك تثبيت لوحة على أي قناة للوصول السريع إليها، وإنشاء بطاقات جديدة من رسائل الدردشة، وتلقي إشعارات عندما يعلق زملاؤك في الفريق أو يقومون بتحديث مهمة أو إكمال قائمة مراجعة.

أفضل ميزات Trello

ادمج أدوات مثل UBit Trello Tool وBetterBugs وPegasus وCostello لتوسيع نطاق سير عملك داخل Trello.

حسّن لوحاتك باستخدام Power-Ups التي تضيف ميزات مثل التقويمات والمهام المتكررة والحقول المخصصة وإعداد التقارير.

اعرض تفاصيل المشروع في طرق عرض متعددة، مثل اللوحة والجدول والتقويم والجدول الزمني والخريطة ولوحة المعلومات، للحصول على الوضوح الذي تحتاجه.

قيود Trello

لا يوفر Trello تبعيات مهام مدمجة، ولذلك ستحتاج إلى Power-Ups مثل Planyway أو Elegantt لمحاكاة التسلسل.

أسعار Trello

مجاني: 0 دولار

قياسي: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا

الاشتراك المميز: 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

إليك تقييم G2:

ما أحبه في Trello هو سهولة استخدامه ووضوح كل شيء فيه. أنا من النوع الذي يحب أن يرى كل شيء موضحًا بوضوح، وTrello يقوم بذلك بشكل مثالي. تتيح لي اللوحات والبطاقات تنظيم مهامي بالطريقة التي أريدها تمامًا، ومن السهل جدًا تخصيص المهام وتتبع التقدم المحرز.

👀 هل تعلم: قامت مجموعة أساسية مكونة من 8 أشخاص في البداية بإنشاء Microsoft Teams سراً، بعد أن قررت Microsoft عدم الاستحواذ على Slack، لإنشاء منافس خاص بها. بقيادة Jigar Thakkar و Brian MacDonald، تم تكليف الفريق الصغير بهدف طموح يتمثل في إنشاء منصة تعاون قائمة على الدردشة لتعزيز مجموعة إنتاجية Microsoft والتنافس مع شعبية Slack المتزايدة في مكان العمل.

7. Jira (الأفضل لإدارة مشاريع تطوير البرامج المعقدة باستخدام Agile)

Jira هي أداة لإدارة المشاريع مصممة لفرق البرمجيات والهندسة لتقديم العمل باستخدام سير عمل Agile. عندما تدور محادثات حول الأخطاء أو الميزات أو الحوادث في Microsoft Teams، تسهل Jira التقاطها والتصرف بشأنها على الفور.

باستخدام تطبيق Jira Cloud، يمكنك تحويل أي رسالة في Teams إلى مشكلة في Jira. يتيح لك الكاتب المدمج الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ملء الملخصات والأوصاف تلقائيًا استنادًا إلى سياق الرسالة. تظهر بطاقة المشكلة مباشرة في الدردشة، مع عرض الحالة والمسؤول والأولوية.

من هناك، يمكنك البحث عن المشكلات أو مشاهدتها أو تحديثها أو التعليق عليها دون مغادرة Teams. تساعد الأوامر المختصرة مثل /jira find أو @Jira Cloud أو /create المستخدمين على سحب التذاكر إلى المحادثة أو تلقي إشعارات عند ذكرها أو تعيينها.

يمكن لأتمتة Jira أيضًا دفع الأنشطة الرئيسية، مثل انتقالات المشكلات أو تقارير الأخطاء الجديدة، مباشرة إلى قنوات Teams.

أفضل ميزات Jira

أنشئ عناصر العمل مباشرة من محادثات Teams باستخدام وكيل ذكاء اصطناعي لإدارة المشاريع

قم بتحديث مشكلات Jira (تعيين، تعليق، تغيير الحالة أو الأولوية) مباشرة من واجهة Teams.

استخدم قائمة المهام المتأخرة الديناميكية لتحديد أولويات المهام وتخطيط السباقات السريعة لتحقيق التوازن في عبء عمل الفريق.

قيود Jira

يعتمد تكامل Teams على قواعد أتمتة Jira (مثل webhooks) التي تخضع لقيود التنفيذ.

أسعار Jira

مجاني : مجاني إلى الأبد لـ 10 مستخدمين

قياسي : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

بريميوم : 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 15000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

إليك تقييم G2:

أكثر ما يعجبني في Jira هو أن كل شيء يتم في مكان واحد، ومن السهل إدارة المشاريع المعقدة. إن قدرته على تخصيص سير العمل، وإنشاء تذاكر وصفية، وتتبع التقدم بصريًا يساعد حقًا في التنظيم.

8. Teamwork (الأفضل لإدارة الموارد)

عبر Teamwork

Teamwork هي منصة لإدارة المشاريع والموارد مصممة للشركات التي تركز على العملاء. وهي تحل مشكلة الانفصال بين المحادثة والعمل للفرق التي تعمل داخل Microsoft Teams والتي تركز على العملاء.

من خلال التكامل مع Teams، لا تحتاج إلى أن يغير المستخدمون التطبيقات، فهم يظلون في Teams بينما يحولون الدردشة إلى عمل منظم. وهذا يقلل الجهد ويخلق شفافية حول المخرجات.

تجعل علامات تبويب Teamwork المثبتة داخل قنوات Teams لوحات المشاريع (مثل Kanban أو Gantt) مرئية للجميع. يمكنك حتى إضافة تحديثات المهام ومزامنة المواعيد النهائية داخل Teams.

أفضل ميزات Teamwork

قم بتحديث المهام مباشرة من Teamwork Spaces واربط المشاريع بـ Spaces لتركيز إجراءات التشغيل القياسية وموجزات العملاء.

أنشئ مهام Teamwork من رسائل Teams عن طريق تحديد رسالة وتحويلها مباشرة إلى مهمة، مع اختيار المشروع وتاريخ الاستحقاق والمسؤول والعلامات عبر رمز قصير.

قم بالتعليق والرد على المهام وعرض التحديثات والتعاون في السياق دون العودة إلى تطبيق Teamwork.

قيود العمل الجماعي

بينما تتم مزامنة المهام والتعليقات بين Teamwork و Teams، لا يزال يتعين التعامل مع القوالب وإعدادات الأتمتة أو سير العمل الإداري في بوابة Teamwork.

أسعار Teamwork

مجاني : 0 دولار

التسليم : 13.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

Grow : 25.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

النطاق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teamwork؟

إليك تقييم G2:

يتيح لنا العمل الجماعي مشاركة عبء العمل بين الزملاء بسهولة مع رؤية كاملة للتقدم المحرز حتى الآن. يتم تعيين المهام وتتبعها وأرشفتها بكل بساطة، مما يعني أن فريقنا بأكمله على دراية مستمرة بالصورة الكاملة.

👀 هل تعلم: في عام 2019، أعلنت Microsoft أن Skype for Business سيتم إيقافه لصالح Teams. اكتملت عملية الانتقال في عام 2021، مما جعل Teams أداة الاتصال الرئيسية لـ Microsoft.

9. Todoist (الأفضل لإدارة المهام)

عبر Todoist

يساعد تطبيق إدارة المهام Todoist المستخدمين على تسجيل أفكارهم وتنظيم مشاريعهم وتحديد أولويات الإجراءات في المجالات الشخصية والمهنية باستخدام إدخال اللغة الطبيعية.

يمكن للمستخدمين تحويل أي رسالة في Teams بسرعة إلى مهمة في Todoist دون مغادرة الدردشة — ما عليك سوى النقر على قائمة "المزيد من الإجراءات" في الرسالة واختيار "إضافة مهمة إلى Todoist".

بالإضافة إلى التكامل الأصلي، يعمل Todoist أيضًا مع أدوات أتمتة لا تتطلب كتابة أكواد مثل Zapier لأتمتة سير العمل بين Microsoft Teams و Todoist. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مهمة Todoist تلقائيًا عند نشر رسالة Teams جديدة في قناة معينة، أو إرسال إشعار Teams عند إكمال مهمة. تقلل عمليات التكامل هذه من العمل اليدوي وتحافظ على تزامن الجميع.

أفضل ميزات Todoist

استخدم طرق العرض المفلترة لإنشاء أي طريقة عرض تريدها، على سبيل المثال، جميع المهام التي تحمل علامة @waiting في مشروع "العمل" الخاص بك.

شارك مهام Todoist وتفاصيلها مع زملائك في الفريق من داخل Microsoft Teams

تحديد المواعيد النهائية والأولويات لمشاريعك

قيود Todoist

موضوعات وأيقونات محدودة في الإصدار المجاني

أسعار Todoist

مبتدئ : 0 دولار

Pro : 2.50 دولار لكل مستخدم/شهر

الأعمال: 8 دولارات أمريكية + الضريبة المحلية لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Todoist؟

إليك تقييم G2:

أستخدم Todoist منذ عام 2016. لقد أكملت 57.500 مهمة حتى الآن. في السنوات الأخيرة، لاحظت الكثير من التقدم في هذا البرنامج. أعتقد أنه برنامج سهل الاستخدام ويحتوي على الكثير من الأدوات والخيارات المفيدة. لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدون أداة مثل Todoist.

10. Zoho Projects (الأفضل لإدارة المشاريع القابلة للتطوير)

عبر Zoho Projects

يقدر تقرير Grammarly أن الشركات الأمريكية تتكبد خسائر سنوية تبلغ 1.2 تريليون دولار بسبب فشل الاتصالات. أحد الأسباب المحتملة؟ إدارة المشاريع التي تتم خارج أداة الاتصال الرئيسية لفريقك.

يتكامل Zoho Projects بشكل عميق مع Microsoft Teams لسد هذه الفجوة، وتحويل المحادثات إلى تعاون منظم. فهو يجلب قوائم المهام ومخططات جانت والمعالم الرئيسية وتتبع المشكلات مباشرة إلى واجهة Teams.

يمكنك تثبيت عروض المشروع بالكامل كعلامات تبويب داخل القنوات، وإنشاء مهام من رسائل الدردشة، واستخدام روبوت Zoho Projects لتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، والتحقق من الإنجازات.

عندما يشير أحد أعضاء الفريق إلى عائق في الدردشة، لا يتعين عليك نسخه إلى أداة أخرى. حوّل هذه الرسالة إلى مهمة، وقم بتعيينها على الفور، وشاهدها تنعكس فورًا في لوحة معلومات المشروع في Microsoft Teams.

أفضل ميزات Zoho Projects

أتمتة سير عمل المشاريع باستخدام Blueprint Editor من خلال تحديد حالات المهام وإجراءات التشغيل مثل تحديثات الحقول أو تنبيهات البريد الإلكتروني.

يدعم إدارة محفظة المشاريع عبر مخططات جانت عبر المشاريع ولوحات معلومات المحفظة والتكامل مع Zoho Analytics لتقارير أكثر تفصيلاً.

قم بتشغيل عمليات أتمتة ذكية باستخدام وظائف مخصصة، على سبيل المثال، إعادة تعيين المشكلات تلقائيًا، وإخطار أصحاب المصلحة عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال بـ webhooks، أو تشغيل منطق معقد.

قيود Zoho Projects

لا يمكن الوصول إلى علامات تبويب المشاريع في قنوات Teams إلا للمستخدمين الذين ينتمون إلى بوابة Zoho Projects.

أسعار Zoho Projects

خطة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Projects؟

إليك تقييم G2:

Zoho Projects سهل الاستخدام بشكل مدهش بالنسبة لأداة إدارة مشاريع كاملة الميزات. تمكنا من البدء بسرعة دون أي تعقيدات في عملية التهيئة.

🧠 هل تعلم؟ ابتكر هنري ل. جانت، المهندس الميكانيكي والمستشار الإداري الأمريكي، مخطط جانت في عام 1910 لتقديم تمثيل مرئي لأنشطة المشروع مقابل الوقت.

11. Hive (الأفضل لتبسيط إدارة المشاريع)

عبر Hive

عندما تدير المشاريع، فإن آخر ما تحتاجه هو علامة تبويب أخرى للتحقق منها. يساعد Hive الفرق على تخطيط العمل وتنفيذه باستخدام أدوات مدمجة لتتبع الوقت وإدارة عبء العمل. تعرض لوحات المعلومات الخاصة به نشاط مساحة العمل المباشر، ويمكنك ضبط عوامل التصفية والأدوات المصغرة للتركيز على ما يهم.

يعني تكامل Hive أنه يمكنك الوصول إلى جميع وظائف تطبيق Hive مباشرةً من داخل MS Teams. يمكنك أيضًا الوصول إلى مساحة عمل المشروع مباشرةً من داخل القنوات التي يتعاون فيها فريقك.

ما عليك سوى تثبيت مشروع كعلامة تبويب لتزويد الجميع بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المهام والجداول الزمنية والتحديثات.

أفضل ميزات Hive

تصور مشاريعك باستخدام ثمانية عروض مختلفة للمشاريع

قم بإجراء مراسلات خاصة بالفريق والمشروع باستخدام ميزة المراسلة المدمجة في Hive.

قم بمركزية حلقات التغذية الراجعة باستخدام نماذج الطلبات القابلة للتخصيص وتدفقات الموافقة، ولا داعي لمتابعة سلاسل الب

قيود Hive

لا يمكنك إرفاق ملفات أو وسائط مباشرة ببطاقات المهام، بل يمكنك إرفاق النصوص فقط.

أسعار Hive

مجاني

المبتدئ : 1.50 دولار لكل مستخدم/شهر

Teams : 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hive

G2: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hive؟

إليك مراجعة G2:

يساعد Hive فريقنا حقًا على البقاء منظمًا في العديد من المشاريع المختلفة. نحن فريق كبير يضم حوالي 21 شخصًا يعملون في حرم جامعي مختلف. يساعدنا Hive على البقاء متزامنين معًا وفي الوقت المحدد كما لو كنا جميعًا في نفس المكتب.

اختر ClickUp وتخلص من توسع العمل

التواصل مهم، لكن التنفيذ هو ما يحرك الأمور. في كثير من الأحيان، تقضي الفرق ساعات في مناقشة بنود العمل التي لا تتجاوز مرحلة الاجتماعات.

إذا كنت تبحث عن برنامج لإدارة المشاريع يعمل في المكان الذي يتواصل فيه فريقك بالفعل، فإن تكامل ClickUp مع Microsoft Teams هو خيارك الأفضل.

تحول المحادثات إلى مهام قابلة للتتبع، بحيث يمكنك على الفور تحويل الرسائل إلى مهام، وتعيين العمل، ومراقبة التقدم المحرز.

تريد أن تكون فرق إدارة المشاريع لديك في أفضل حالاتها من حيث الكفاءة. و ClickUp يحقق ذلك من خلال مجموعة ميزاته.

سجّل في ClickUp مجانًا لتبدأ.