16 أفضل أدوات البرمجيات كخدمة لعام 2025 (الميزات والأسعار)

بصفتي شخصًا أمضى سنوات في مجال التكنولوجيا، يمكنني أن أخبرك بكل ثقة أن أدوات البرمجيات كخدمة (SaaS) قد غيرت قواعد اللعبة. لقد أحدث نهجها القائم على السحابة ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع البرامج - لا تنزيلات مرهقة ولا عمليات تثبيت مملة - فقط إمكانية الوصول الفوري من أي مكان. هذا بالكاد يخدش سطح عدد لا يحصى من الفوائد التي تقدمها أدوات SaaS.

في هذه المقالة، سأساعدك في إزالة الغموض عن مفهوم أدوات البرمجيات كخدمة SaaS، وسأوضح لك مزاياها بالتفصيل، وسأشاركك قائمتي المختارة بعناية لأفضل 16 أداة SaaS لعام 2024. سواء كنت رئيسًا تنفيذيًا لشركة ناشئة أو قائدًا تقنيًا بارزًا في مؤسسة عالمية، فإن هذه المقالة ستكون مفيدة لك. دعنا نتعمق في الأمر!

ما هي أدوات SaaS؟

SaaS (البرمجيات كخدمة)

هو نظام حوسبة سحابية أو نموذج لتوزيع البرمجيات يستضيف فيه موفر الخدمة السحابية التطبيقات ويتيحها لك عبر الإنترنت.

ما هي أدوات SaaS التي يجب أن تجربها شركتك في عام 2024؟

إليك قائمة تطبيقات SaaS التي تغطي الأدوات الـ 16 التي يجب أن تجربها شركتك:

1.

ClickUp

الأفضل لإدارة المشاريع

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

ClickUp هو واحد من أكثر تطبيقات

الأعلى تصنيفًا

المشروع

أدوات SaaS للإدارة

محبوب من

الشركات الكبيرة والمتوسطة والناشئة

.

يمكن لهذه الأداة المتكاملة بناء أعمالك لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

بدءاً من تخطيط المشروع إلى إبقاء العملاء على اطلاع، ClickUp هنا من أجلك.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

دعنا نتحقق من سبب كون ClickUp منصة شاملة:

A. تحديد مراحل المهام مع

الحالات المخصصة

باستخدام الحالات المخصصة، يمكنك إنشاء العديد من المراحل (قيد التقدم، مراجعة، قيد الانتظار، مكتمل) لتخصيص احتياجات مشروعك.

استمر في تحديث حالاتك وشاهد المهام تنتقل من قيد التنفيذ إلى مكتمل!

B. إضافة المزيد من التفاصيل مع

الحقول المخصصة

تتيح لك الحقول المخصصة تخصيص أي سير عمل عن طريق إضافة معلومات خاصة باحتياجاتك.

هل تخطط لإقامة؟ أضف المواقع حتى لا تنسى!

أضف أي معلومات لتتبعها وفرزها وتصفيتها باستخدام الحقول المخصصة

C. تتبع كل شيء باستخدام

لوحات المعلومات

لوحات المعلومات رائعة لتتبع كل مهمة، ومشروع، وهدف، ومُعيَّن.

يمكنك حتى التحقق مما إذا كان زميلك في العمل على المسار الصحيح لإكمال مهامه حتى لا يتمكن من إلغاء خططك لعطلة نهاية الأسبوع. 🥂

قم ببناء التحكم في مهمتك الخاصة مع

أدوات مخصصة

مثل المخططات الشريطية,

أدوات المحفظة

والمخططات الدائرية والحسابات والمزيد لتمثيل بياناتك.

إضافة عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص لتصور عملك في لوحات المعلومات

**_هل تريد إنشاء لوحة معلومات لإدارة المشروع؟

تحقق من دليلنا على

كيفية إنشاء لوحة معلومات إدارة المشروع

.

D. تعيين التوقعات مع

تقديرات الوقت

إضافة تقديرات الوقت إلى المهام لتحسين إمكانية التنبؤ بها وتوضيح الجدول الزمني.

يساعدك أيضًا على الالتزام بالجدول الزمني، حتى لا تضطر إلى البحث عن كلمات أثناء اجتماعات التقدم مع عملائك. ـ

تجنب التأخير في المشروع عن طريق إضافة تقديرات الوقت للمهام

E. إدارة المهام وعبء العمل باستخدام

عرض المجلس

إنشاء بسيط و

سير عمل رشيق

مع عرض مجلس الإدارة

يتيح لك استخدام

لوحة كانبان

وسحب المهام وإسقاطها من حالة إلى أخرى، وإدارة أعباء العمل باستخدام طريقة

حد العمل قيد التقدم (WIP)

.

سحب المهام وإفلاتها بسرعة إلى المرحلة التالية في عرض اللوحة

F. إدارة الموارد باستخدام

عرض عبء العمل

تصور قدرة فريقك في جميع الأوقات لتجنب إرهاق العمل. قسّم العمل بشكل صحيح، ولن يضطر أحد للعمل في عطلات نهاية الأسبوع! 🎉

قياس السعة بالساعات والمهام

النقاط السريعة

و

الحقول المخصصة

.

تحديد أعضاء الفريق الذين لديهم عمل زائد وإدارة الموارد بسهولة في عرض عبء العمل

ز. تصور أفكارك ومهامك مع

الخرائط الذهنية

لا تستخدم فرق العمل عن بُعد اللوحات البيضاء؛ بل يستخدمون

الخرائط الذهنية

.

استخدم الخرائط الذهنية الخاصة ب ClickUp لرسم خطتك التالية

خطة المشروع

عصف ذهني

استراتيجية تسويق المحتوى

، أو التخطيط لكيفية إنهاء موسم كامل من مسلسل Grace and Frankie خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قم بتبسيط جلسات العصف الذهني الخاصة بك باستخدام الخرائط الذهنية لتخطيط الأفكار وتنظيمها بصريًا

_تريد أن تتعلم كيف تستخدم الشركات الناجحة ClickUp كأداة _SaaS_SaS ؟

اقرأ كيف تدير فونازون مشاريع التسويق لشركات SaaS باستخدام ClickUp.

إيجابيات ClickUp

واجهة مستخدم بسيطة تسمح باعتماد المنتج بشكل كبير

قوية برنامج إدارة المشاريع الناشئة إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من منصتنا مع البريد الإلكتروني في ClickUp يحتوي على وضع عدم الاتصال عندما يكون الإنترنت لديك معطلاً

يقدم الكثير من الإعدادات المعدة مسبقًا قوالب للفرق في القانون , تصميم , المبيعات ، والمزيد

إدارة المهام والجداول الزمنية والتبعيات بسهولة باستخدام عرض مخطط جانت البياني حماية خصوصيتك ومعلوماتك الحساسة باستخدام الأذونات دمج مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثل تايم دكتور , زندسك , زووم ، والمزيد

يدعم منصات أبل وويندوز ولينكس قيود ClickUp

لا توجد عرض الجدول على تطبيق الجوال (حتى الآن!)

ألقي نظرة على خريطة طريق ClickUp _لرؤية كيف نسعى جاهدين لإصلاح هذه القيود وتطوير أداة أكثر ذكاءً لك

تسعير ClickUp *مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا شركة : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص يتوفر ClickUp Brain على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp تقييمات العملاء

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 2800 تقييم)

2. Zendesk - الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي

_هل تحتاج إلى تقديم دعم الدردشة المباشرة في الوقت الفعلي لعملائك بسرعة؟

Zendesk هي الأداة المناسبة لك.

إنها منصة دردشة مباشرة قائمة على السحابة مصممة لجميع أحجام الأعمال.

استخدم تطبيق SaaS هذا لإدارة فريق دعم العملاء الخاص بك في جميع أنحاء العالم.

مع وجود العديد من الجنسيات في جدول الرواتب الخاص بك، قد تلتقط بعض الكلمات الأجنبية لتتباهى بها!

الميزات الرئيسية لـ Zendesk

قنوات متعددة للتواصل مع العملاء مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابة على استفسارات العملاء الشائعة

إدارة ملاحظات العملاء

تقارير وتحليلات لتحسين خدمة العملاء

مئات منتكامل Zendesk #### تسعير #### Zendesk

تبدأ خطط Zendesk المدفوعة من 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Zendesk Zendesk

Capterra : 4.3/5 (أكثر من 2500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 2500 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 2500 تقييم)

3. Leadpages - الأفضل لتوليد العملاء المحتملين

الصفحات الرئيسية هي عبارة عن منصة SaaS لتوليد العملاء المحتملين، تتيح لك إنشاء صفحات هبوط متجاوبة مع الهاتف المحمول بدون تعليمات برمجية.

اعرض نشاطك التجاري، واجمع عملاء محتملين وعملاء محتملين ذوي جودة عالية، وقم ببيع المنتجات والخدمات باستخدام أداة إنشاء السحب والإفلات. يمكنك تخصيص رحلة عملائك المحتملين وتحسين معدلات التحويل من خلال اختبار A/B، والتحليلات المبسطة، والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات والسرعات القصوى.

من خلال أكثر من 40 عملية تكامل، يربط Leadpages بين إدارة علاقات العملاء في شركتك وسير عمل رعاية العملاء المحتملين.

الميزات الرئيسية لـ Leadpages

صفحات ونوافذ منبثقة تستجيب للهاتف المحمول

قوالب عالية التحويل لتبدأ العمل بسرعة

اختبار تقسيم A / B

استضافة مجانية وميزات التجارة الإلكترونية

تسعير #### Leadpages

تقدم أداة SaaS هذه نسخة تجريبية مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 37 دولارًا شهريًا.

تقييمات عملاء Leadpages

Capterra : 4.6/5 (260+ تقييم)

: 4.6/5 (260+ تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

4. Whatagraph - الأفضل لأتمتة التسويق

عبر Whatagraph

Whatagraph هو أداة إعداد التقارير التسويقية التي تتيح لك إنشاء تقارير تسويقية عن العمل الذي قمت به. كل ما يتطلبه الأمر هو ربط أدوات التسويق الخاصة بك ويمكنك إنشاء تقارير في دقائق بدلاً من ساعات.

إذا كنت تقوم بعمل تسويقي رائع، فأنت بحاجة إلى طريقة رائعة لإظهار نتائجك. تتيح لك أداة SaaS هذه إنشاء تقارير من القوالب (أكثر من 100 نموذج متاح) بحيث يمكنك فقط توصيل بياناتك وإنجاز تقاريرك في غضون دقائق. يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات محدثة دائمًا ببيانات مباشرة - كل ما يحتاجه عملاؤك هو رابط للوحة المعلومات.

ما هي الميزات الرئيسية للفقرة

أكثر من 40 تكامل بيانات

أكثر من 100 قالب تقرير لبداية سهلة

وضع العلامات البيضاء (إزالة جميع العلامات التجارية ل Whatagraph من التقارير ولوحات المعلومات)

تقديم التقارير تلقائيًا في الفترات الزمنية المفضلة لديك (أسبوعيًا، شهريًا، فصليًا، إلخ)

تسعير Whatagraph

تتوفر نسخة تجريبية مجانية وتبدأ الخطط من 199 دولارًا شهريًا.

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Whatagraph

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا) G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. JotForm - الأفضل للتعليقات التوضيحية بتنسيق PDF

محرر جوت فورم PDF هو حل سهل لإنشاء مستندات ذات مظهر احترافي مثل العقود أو الفواتير وتحويل بيانات النماذج المجمعة إلى ملفات PDF تلقائيًا.

إذا كنت جزءًا من الموارد البشرية القسم، ستحب قدرات جمع البيانات والنماذج السريعة للتوظيف.

توفر الأداة أيضًا أكثر من 600 نموذج بحيث يمكنك بسهولة تعديل مستند احترافي في غضون دقائق قليلة.

الميزات الرئيسية لمحرر PDF JotForm PDF

وظيفة السحب والإفلات

أطنان من تخطيطات PDF

أداة التوقيع الإلكتروني

يدعمشرح PDF #### تسعير محرر JotForm PDF

تحتوي هذه الأداة SaaS على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا.

تقييمات عملاء محرر JotForm PDF Editor

Capterra : 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/33124/undefined/ بدائل جوتفورم %/%href/_

!

6. تايم دكتور - الأفضل لمراقبة الموظفين وتتبع الوقت

طبيب الوقت .

يساعدك على إنشاء ملخص دقيق للوقت المستغرق في كل مهمة وعميل ومشروع.

وبهذه الطريقة، ستعرف أين تقوم بعمل رائع، وأين تحتاج إلى التحسين، وكيف تحافظ على التوازن بين العمل والحياة.

هل تحتاج حقًا إلى تتبع الوقت؟

اعثر على الإجابة في دليلنا على_ كيفية استخدام تتبع الوقت لإنهاء المشاريع بشكل أسرع .

الميزات الرئيسية لـ #### Time Doctor

تنبيهات الإلهاء للحفاظ على تركيزك

إمكانيات مراقبة الموظفين

لقطات شاشة تلقائية لشاشات الموظفين

مراقبة مواقع الويب والتطبيقات

تسعير #### تايم دكتور

ليس لديهم خطة مجانية. تبدأ باقاتهم المدفوعة من 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء تايم دكتور

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

7. Bit.ai - الأفضل لإدارة الملفات والمستندات

Bit.ai هي أداة للتعاون في المستندات ومشاركة الملفات تساعد الفرق على إنشاء المستندات وتنظيمها والتعاون في مكان واحد من أي مكان في العالم.

تتيح لك ميزة المستندات التعاونية في أداة SaaS هذه التواصل بشكل أكثر ذكاءً مع تكامل الوسائط مثل صور GIF ومقاطع الفيديو والبودكاست الموسيقي والعروض التقديمية.

هل تبحث عن أدوات مشابهة؟

تحقق من هذه أفضل برامج قاعدة المعرفة .

Bit.ai الميزات الرئيسية

وظيفة إدارة المحتوى

نماذج التقاط العملاء المحتملين القابلة للتخصيص

دعم ملاحظات المستندات

رؤى مساحة العمل مثل من أنشأ المستندات، وأعضاء الفريق المدعوين، إلخ.

تسعير Bit.ai

تقدم هذه الأداة SaaS خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Bit.ai

Capterra : 5/5 (7 تقييمات)

: 5/5 (7 تقييمات) G2: 4.6/5 (4 مراجعات)

8. فايل - الأفضل لإدارة النفقات

هل تحتاج إلى إدارة النفقات في الوقت الفعلي على البطاقات التي لديك بالفعل؟

حسناً فايل يمكن أن يساعد في حل ما تبحث عنه.

إنها أداة SaaS لإدارة النفقات تقدم تغذية مباشرة للمعاملات لمستخدم أي بطاقة ائتمان تعمل ببطاقة فيزا.

وهذا يعني أن أي شركة صغيرة ومتوسطة الحجم أو شركة متوسطة الحجم يمكنها الآن الوصول إلى مجموعة قوية من الميزات في برنامج إدارة النفقات دون تغيير بطاقاتها.

والأكثر من ذلك؟ إن التكامل مع Mastercard على بعد بضعة أشهر فقط.

الميزات الرئيسية لـ #### فييل

إعداد تقارير النفقات وتتبعها لتطبيقات مثل G-suite وSlack وTeams وOutlook وغيرها

تطبيق الامتثال الآلي

التكامل السلس مع برامج المحاسبة البارزة

إشعار الإنفاق في الوقت الفعلي لبطاقات فيزا

تسعير #### فايل

تبدأ باقات Fyle المدفوعة من 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، ويتم دفعها سنويًا.

تقييمات عملاء Fyle

G2: 4.6/5 (885 تقييم)

4.6/5 (885 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 14 تقييم)

9. زووم - الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو

جوجل "فشل التكبير / التصغير"

ستشكرنا على الضحك الجيد 😛

قد يمر مستخدمو زووم بلحظات oops! ، لكن الأداة هي المنصة السحابية المثالية لأي فريق العمل عن بُعد لمواءمة أنفسهم وإجراء اجتماعات وندوات سلسة عبر الإنترنت.

وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك استضافة اجتماع يضم أكثر من 100 مشارك!

هل أنت مهتم بـ Zoom؟

اقرأ تقريرنا الشامل مراجعة التكبير .

تكبير #### الميزات الرئيسية

يدعم تكامل التقويم

يوفر خلفيات افتراضية

غرفة انتظار للتحقق ممن يريد الانضمام إلى الاجتماع

سهولة البحث للعثور على جهات الاتصال أو الرسائل أو الملفات أو قنوات الدردشة

تسعير زووم

لدى Zoom خطة مجانية للاجتماعات الشخصية. وتبدأ الخطط المدفوعة للمجموعات الصغيرة والفرق الكبيرة من 14.99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

Zoom تقييمات العملاء

Capterra : 4.6/5 (أكثر من 8000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 8000 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 35,500 تقييم)

10. Salesforce - الأفضل لإدارة علاقات العملاء

Salesforce هي قوة حقيقية عندما يتعلق الأمر بإدارة علاقات العملاء (CRM).

يتيح البرنامج للشركات استخدام التكنولوجيا السحابية للتواصل مع العملاء الحاليين والعملاء المحتملين وأصحاب المصلحة.

لنأمل ألا تكون السحابة مليئة بالمطر! 🤞

مع هذا تطبيق SaaS CRM يمكنك

جمع العملاء المحتملين ومراقبتهم

التنبؤ بدورات المبيعات والتخطيط لها

التعامل مباشرة مع العملاء المحتملين

بشكل أساسي قوة المبيعات يساعدك على تتبع كل خطوة من خطوات البيع بدءاً من المكالمات الهاتفية الأولية وحتى العمل مع زملاء العمل. كما يتيح لك التواصل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين.

الميزات الرئيسية لـ #### Salesforce

توليد العملاء المحتملين والإدارة

أتمتة التسويق

تتبع عروض الأسعار والطلبات

التكامل مع أداة التنقيب مثل Ring.io

تسعير قوة المبيعات

تبدأ الباقات من 25 دولاراً لكل مستخدم شهرياً وتصل إلى 300 دولار لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء #### تقييمات عملاء Salesforce

Capterra : 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

11. Hootsuite - الأفضل للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

سواء كان ذلك لتنمية أعمالك، أو لجذب العملاء، أو للتسوق لشراء مليون زوج من الأحذية، فإن وسائل التواصل الاجتماعي هي الخيار الأمثل لكل شيء!

لمساعدتك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك استخدام Hootsuite، وهو تطبيق من الدرجة الأولى لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي . تتيح لك هذه الأداة التسويقية SaaS تخطيط حملات وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى الخاص بك والتفاعل مع جمهورك.

الميزات الرئيسية لـ Hootsuite

مراقبة رسائل ومنشورات قنوات التواصل الاجتماعي

يدعم أتمتة التسويق عبر منصات وسائط اجتماعية متعددة

تحليلات أداء وسائل التواصل الاجتماعي

العديد من عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة، بما في ذلك HubSpot,Airtableإلخ.

تسعير #### هوتسويت

تقدم هذه الأداة التسويقية خططًا مدفوعة تبدأ من 49 دولارًا شهريًا.

تقييمات عملاء Hootsuite

Capterra : 4.3/5 (أكثر من 2600 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 2600 تقييم) G2: 4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم)

12. تحليلات جوجل - الأفضل لذكاء الأعمال

جوجل - محرك البحث الذي لا يمكننا مجاراة خوارزميته 😛

باستخدام Google Analytics، برنامج ذكاء الأعمال، يمكنك (محاولة) التغلب على محرك البحث. يبدو الأمر وكأن جوجل هو أفضل صديق وعدو لك في نفس الوقت.

من قياس جميع أنواع مقاييس حركة المرور على الموقع الإلكتروني لتصنيف الزائرين حسب نوع حركة المرور، فإن Google Analytics هنا من أجلك.

كما أنه يعمل أيضًا كـ أداة تحسين محركات البحث للكثير من الشركات!

الميزات الرئيسية لبرنامج Google Analytics

تقارير حركة المرور

تتبع التحويلات

لوحات معلومات التحليلات المخصصة

تقارير الجمهور

تسعير تحليلات جوجل أناليتكس

تقدم أداة التحليلات هذه خطة مجانية وخطة متميزة (تسعير مخصص).

تقييمات عملاء Google Analytics

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 5800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5800 تقييم) G2: 4.5/5 (5200+ تقييم)

13. كاليندلي - الأفضل لجدولة المواعيد

هل تستمر في نسيان حضور اجتماعات Zoom؟ 🤦

ليس عند استخدام Calendly. إن حل SaaS هذا هو حل سهل الاستخدام برنامج جدولة الفريق مصمم للمساعدة في توفير الوقت وعدم تفويت المواعيد أو الاجتماعات.

تحتاج أنت والحضور فقط إلى تعيين تفضيلات التوافر.

بمجرد الانتهاء من ذلك، تتم إضافة التاريخ والوقت تلقائياً إلى التقويمين الخاصين بكما. 📅

الآن، لا مجال لتفويت الاجتماع!

طرحت Calendly مؤخرًا خطة المؤسسة التي توفر للشركات أمانًا على مستوى المؤسسات وفريقًا مخصصًا لنجاح العملاء وخططًا لإدارة التغيير. تكاملاتها العديدة، بما في ذلك تكامل ClickUp يسمح للفرق بتضمين Calendly بسهولة في العمليات الحالية.

الميزات الرئيسية لـ Calendly

التذكيرات والمتابعة التلقائية

تقويم قابل للمشاركة

قوالب الأحداث

عرض تقارير أنشطة الفريق والفعاليات والمستخدمين

تسعير #### كاليندلي

يحتوي Calendly على خطة أساسية مجانية، وتبدأ خططه المدفوعة من 8 دولارات شهريًا.

تقييمات عملاء Calendly

Capterra : 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

هل تحتاج إلى المزيد من أدوات الجدولة؟ تحقق من أفضل صانعي الجداول الزمنية ._

14. Slack - الأفضل للتواصل والتعاون

سلاك هي أداة اتصال SaaS ممتازة للاتصال عن بُعد اتصالات الفريق .

يسمح للفرق بإنشاء مجموعات مراسلة تسمى قنوات للتواصل المفتوح.

أعتقد أنك لن تحتاج إلى رسائل البريد الإلكتروني!

كما أنه يدعم الكثير من الرموز التعبيرية حتى تتمكن أنت وفريقك من التواصل بلغتك السرية.

يتكامل Slack مع جميع تطبيقات مكان العمل تقريباً، حتى ClickUp !

Slack لإدارة المشاريع؟ %

اقرأ لدينا إدارة مشروع Slack دليل لفكرة واضحة._

الميزات الرئيسية لـ #### سلاك

قنوات لتنظيم اتصالاتك

منشئ سير العمل لأتمتة المهام

يتكامل مع أكثر من 2000 أداة

يدعم مكالمات الصوت والفيديو

تسعير سلاك

يقدم Slack باقة مجانية، وتبدأ الباقات المدفوعة من 6.67 دولار لكل مستخدم شهرياً.

تقييم عملاء سلاك

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

15. Zapier - الأفضل لعمليات التكامل والأتمتة

هناك العديد من التسويق و أدوات المبيعات هناك، ولكن في بعض الأحيان تمنعهم الاختلافات الإبداعية من العمل معًا.

أدخل: زابير .

باستخدام Zapier، يمكنك إنشاء اتصالات تأخذ حدثًا من إحدى الأدوات وتؤدي إلى تنفيذ إجراء في أداة أخرى.

على سبيل المثال، قيام أحد أعضاء الفريق بتغيير حالة المهمة إلى "مراجعة" في انقر فوق * أداة مؤتمرات الفيديو

أداة التواصل

أداة التواصل

أداة التحليلات

على سبيل المثال لا الحصر

قم بتحسين سير عملك باستخدام أدوات SaaS

لقد أوضحنا لك أفضل أدوات SaaS أدوات للشركات الناشئة والشركات الكبيرة.

بدون نفقات تثبيت أو دعم للأجهزة، فهي تتيح لك العمل مع أفضل المواهب في جميع أنحاء العالم. ويمكنهم أتمتة معظم عملياتك التجارية أيضاً.

وإذا لم تكن هذه هي الصفقة الكاملة، فلا نعرف ما هي الصفقة الكاملة!

تذكر أن الخلطة السرية للنجاح هي تجميع أفضل منتجات SaaS معًا، بما في ذلك تتبع الوقت والتحليلات وخدمة العملاء والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، في مجموعتك.

ولكن الأهم من ذلك، برنامج كامل لإدارة المشاريع لمساعدتك في الحفاظ على مزامنة كل شيء وعلى المسار الصحيح.

مثل ClickUp!

يمكن لهذا البرنامج SaaS المساعدة في إدارة المهام, إدارة علاقات العملاء , شرح PDF ، تعاون الفريق تتبع الوقت , تقارير المشروع وغير ذلك الكثير!

لا تتأخر! انضم إلى انقر فوق مجانًا لتقديم مشاريع ناجحة من أريكتك مباشرةً.