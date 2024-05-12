أفضل 10 أدوات برمجية لتحسين مواقع الويب في 2025

يتطلب تحسين الموقع الإلكتروني جهدًا مستمرًا. يجب أن تكون مبدعاً وقادراً على التكيف وتجربة أشياء جديدة باستمرار للبقاء في صدارة المنافسة. علاوة على كل ذلك، يجب أن تكون مستعداً عندما تجري محركات البحث تغييرات على خوارزمياتها.

إن امتلاك أدوات تحسين الموقع الإلكتروني يجعل العملية أسهل وأكثر سهولة. هناك الكثير من الخيارات المختلفة للاختيار من بينها، بما في ذلك الأدوات المتخصصة و

برنامج الكل في واحد

.

سنشارك هنا 10 من أفضل أدوات تحسين المواقع الإلكترونية لفرق التسويق وأصحاب المشاريع الفردية. من الأدوات التي تساعد في تحديد الكلمات الرئيسية إلى البرامج التي تتعمق في تجربة المستخدم، هناك الكثير من الأدوات المتاحة لمساعدتك في تعزيز حركة المرور على الموقع الإلكتروني، وزيادة التحويلات، وتعزيز المشاركة. 🙌

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحسين الموقع الإلكتروني؟

قد يجعل العدد الهائل من أدوات تحسين الموقع الإلكتروني من الصعب اختيار الأدوات المناسبة. بعضها أفضل للمبادرات التسويقية الأكثر تعقيداً بينما البعض الآخر بسيط بما يكفي للمستخدمين الأفراد. 🌻

تساعد الحقول المخصصة فريق تحسين محركات البحث لديك على البقاء على اطلاع على جميع تحديثات المدونة ومهامها في ClickUp

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار أدوات تحسين الموقع الإلكتروني:

التعاون: تعمل فرق التسويق باستمرار على مبادرات متعددة في وقت واحد. ابحث عن الأداة التي توفر وظيفة العمل الجماعي حتى يعرف الجميع مهامهم وما هي المهام التالية في خط سير العمل

تعمل فرق التسويق باستمرار على مبادرات متعددة في وقت واحد. ابحث عن الأداة التي توفر وظيفة العمل الجماعي حتى يعرف الجميع مهامهم وما هي المهام التالية في خط سير العمل التحليلات: البيانات هي حجر الزاوية في أي مشروع لتحسين الموقع الإلكتروني. اختر أداة توفر تحليلات متعمقة لمتابعة أرقام زيارات الموقع الإلكتروني ومعدلات التحويل وغيرها من المقاييس

البيانات هي حجر الزاوية في أي مشروع لتحسين الموقع الإلكتروني. اختر أداة توفر تحليلات متعمقة لمتابعة أرقام زيارات الموقع الإلكتروني ومعدلات التحويل وغيرها من المقاييس الرؤى: بناء خطط أفضل لتسويق المحتوى يعني فهم كيفية تفاعل القراء والمستهلكين مع المحتوى الخاص بك. يجب أن تقدم أداة تحسين موقعك الإلكتروني رؤى حول سلوك المستخدم وكيفية زحف المتصفحات المختلفة على موقعك وتحديد العوائق أو الإحباطات

بناء خطط أفضل لتسويق المحتوى يعني فهم كيفية تفاعل القراء والمستهلكين مع المحتوى الخاص بك. يجب أن تقدم أداة تحسين موقعك الإلكتروني رؤى حول سلوك المستخدم وكيفية زحف المتصفحات المختلفة على موقعك وتحديد العوائق أو الإحباطات عمليات التكامل: في حين أن بعض أدوات تحسين الموقع الإلكتروني تقوم بالكثير في آنٍ واحد، إلا أنك في معظم الأحيان ستستخدم عدة أدوات مختلفة لعمليات تحسين محددة. اختر الأدوات التي توفر عمليات تكامل حتى يعمل كل شيء معًا بسلاسة

أفضل 10 أدوات لتحسين المواقع الإلكترونية لاستخدامها في عام 2024

من

أدوات تصميم الويب من لقواعد بيانات التحليلات و

برنامج خطة التسويق

، هناك خيارات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر ببرامج التحسين. هنا، قمنا بتسليط الضوء على أفضل 10 أدوات مجانية ومدفوعة لتحسين الموقع الإلكتروني للمساعدة في التخلص من الضوضاء. 👀

1.

ClickUp

الأفضل لإدارة مشروع تحسين الموقع الإلكتروني

استخدم التنقل لأسفل في لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتغيير المهام أو تحديثها داخل المخطط لإجراء تعديلات سلسة

ClickUp هو

إدارة المشاريع التسويقية

ضروري لمختلف مهام تحسين الموقع الإلكتروني. تم تصميم التطبيق كمحور شامل لعملياتك. سواء أكنت تتتبع تقويمات المحتوى وعروض منشورات المدونة أو تتعمق في مشاريع CSS و HTML، تتيح لك هذه الأداة البقاء منظمًا. 💪

كما

برنامج إدارة مشروع الموقع الإلكتروني

، استخدم ClickUp لإعداد مركز لعمل المحتوى الخاص بك. أنشئ مهام سير العمل للتنسيق مع أعضاء الفريق في مختلف الأقسام، واترك تعليقات على المهام لتحسين تواصل الفريق.

قسِّم مشاريع الموقع الإلكتروني إلى خطوات يسهل إدارتها بفضل أتمتة المهام. حدِّد تواريخ البدء والاستحقاق، واستخدم علامات تحديد الأولويات الأربع المختلفة لإعلام فريقك بما يجب العمل عليه أولاً.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم القوالب لجعل عملية إنشاء المحتوى أسرع من أي وقت مضى. مع

قالب تطوير الموقع الإلكتروني من ClickUp

حدد أهداف المشروع، وحدد أهداف المشروع، وحدد الخطوط العريضة لعملية التحسين. يمكنك تعيين المهام على الفور، ومراقبة التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت، وإنشاء اختبارات لمعرفة مدى جودة أداء التغييرات.

ClickUp أفضل الميزات

يمنحك التكامل مع العشرات من أدوات التسويق، بما في ذلك HubSpot و Grammarly و Jira، بيئة عمل سلسة

مع أكثر من 1,000 قالب - بما في ذلك قالب إدارة مشروع تحسين محركات البحث -يمكنك تحسين الصفحات المقصودة والمكونات الإضافية والنوافذ المنبثقة والمزيد في وقت أقل

التعاون في الوقت الحقيقي يعني أنه يمكنك العمل على تغييرات المحتوى مباشرةً في التطبيق

ClickUp AI يجعل كتابة أوصاف المنتج ونسخة صفحة الويب ومقالات المدونة أسهل من أي وقت مضى

يمكنك إنشاء قاعدة بيانات المحتوى مع طريقة عرض الجدول والحقول المخصصة مثل عنوان URL للمقالة، ومجموعة المواضيع، والحث على اتخاذ إجراء، والمؤلف، ودرجة المحتوى

تساعد مشغلات التشغيل التلقائي للمهام، مثل وضع علامة على المدير عندما تتأخر مهمة ما، في الحفاظ على المشروع في الموعد المحدد

تتيح لك مشاركة الضيف تقييد الوصول إلى مهام معينة عند العمل مع المستقلين، بينما تتيح لك طرق العرض العامة إعطاء العملاء نظرة عامة عالية المستوى لما تعمل عليه

قيود ClickUp

يعني العدد الهائل من الميزات أنه سيتعين عليك قضاء بعض الوقت في البحث وتعلم كيفية استخدام الميزات التي تناسب عملك

ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة متوفرة فقط في الباقات المدفوعة، وهو ما قد يكون مقيداً للفرق الصغيرة

تسعير ClickUp

مجانية للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. الضفدع الصارخ

الأفضل لتدقيق المواقع الإلكترونية

عبر

الضفدع الصارخ

تم تصنيفها في منشورنا عن

أفضل برنامج وكالة تحسين محركات البحث

، Screaming Frog هو أفضل أداة لتحسين محركات البحث على الصفحة وتحسين محركات البحث التقني. استخدمه في عمليات تدقيق الموقع للعثور على الروابط المعطلة، وتقييم خرائط مواقع XML، وفحص أداء الموقع.

استفد من هذه الأداة المجانية لتسليط الضوء على المحتوى المكرر وإنشاء عمليات إعادة توجيه فورية لإرسال المستخدمين إلى صفحات الويب الصحيحة. شارك الرؤى مع فريقك كجزء من

إدارة مشروع الموقع الإلكتروني

العملية

تُظهر لك اختبارات السرعة الأعطال في CSS وتصميم موقعك الإلكتروني التي قد تزيد من معدل الارتداد وتقلل من تجربة المستخدم. استفد من أدوات الاختبار لقياس سرعة تحميل موقعك الإلكتروني، وشارك الملاحظات مع فريق التطوير لديك لإجراء التغييرات على الفور.

صرخة الضفدع أفضل الميزات

تعمل أداة Spider SEO على تدقيق الجوانب الفنية لموقعك حتى تتمكن المتصفحات من الزحف إلى صفحات الويب بفعالية

تتميز أداة التحسين الشاملة بخدمات الدفع لكل نقرة (PPC) بالإضافة إلى حملات بناء الروابط وتحسين معدل التحويل ( CRO ) التحليلات

يتضمن الإصدار المجاني ما يصل إلى 500 عنوان URL، مما يجعله خيارًا ممتازًا للشركات الناشئة والمؤثرين والمدونين المنفردين

قيود برنامج Screaming Frog

قد يستغرق الزحف إلى المواقع الإلكترونية الكبيرة وقتاً طويلاً، لذا سيتعين عليك تخطيط وقت إضافي في جدولك لهذه المهام

الطبيعة التقنية للأداة تعني وجود منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

تسعير أداة Screaming Frog

مجاني: 0 دولار مع وجود قيود

0 دولار مع وجود قيود مدفوع: 259 دولاراً في السنة

صراخ الضفدع الصارخ التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. سيرفر

الأفضل لتدقيق المواقع الإلكترونية

عبر

راكب الأمواج

Surfer هي واحدة من أفضل أدوات تحسين محركات البحث لمساعدة المسوقين على تحديد الكلمات الرئيسية وتحسين التحسين على الصفحة. استخدم سيرفر لتخطيط استراتيجية المحتوى وتحديد مجالات التحسين على صفحات الويب الخاصة بك. 🛠️

يجعل محرر المحتوى المدمج من السهل تنظيف المحتوى القديم أو تحسين الأجزاء الجديدة بحيث يكون لها أفضل فرصة لترتيبها بشكل جيد. قم بإنشاء مخطط تفصيلي سريع لمشاركته مع موظفيك أو الكتّاب المستقلين لبدء عملهم على المسار الصحيح عند إنشاء محتوى جديد.

لتحسين المحتوى بشكل أسرع، استخدم الوظيفة الإضافية Surfer AI لإنشاء مقالات كاملة في أقل من 20 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على الكلمات المفتاحية ذات الصلة، وتحديد الموضوعات الجديدة، وبناء سلطتك. يمكنك التواصل مع جماهير جديدة، أو العثور على أسئلة قد تهتم بها شرائح معينة من العملاء.

سيرفر #### أفضل الميزات

أكاديمية راكب الأمواج تقدم ندوات عبر الإنترنت وتدريبًا وقواعد معرفية لمساعدتك في معرفة المزيد عن تحسين محرك البحث والميزات لتحقيق أهدافك

تنمية المهام التي ينشئها الذكاء الاصطناعي توفير الوقت الذي تقضيه في العمل المزدحم وتتيح لك معرفة ما سيحدث بعد ذلك

التكامل مع ووردبريس وجاسبر وSEMRush يجعل إنشاء المحتوى سلسًا

قيود متصفح الإنترنت

تركز الأداة أكثر على فرص المحتوى وأقل على الجوانب التقنية، لذا ستحتاج إلى استخدام أداة أخرى للحصول على رؤى أعمق

يشعر بعض المستخدمين أن أداة البحث عن الكلمات المفتاحية ليست قوية مثل البدائل الأخرى

تسعير #### سيرفر

أساسي: 69 دولارًا شهريًا

69 دولارًا شهريًا متقدم: 149 دولارًا أمريكيًا في الشهر

149 دولارًا أمريكيًا في الشهر الحد الأقصى: 249 دولارًا في الشهر

249 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

سيرفر التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. ترتيب SE

الأفضل للبحث عن الكلمات الرئيسية

عبر

تصنيف SE

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول المحتوى الخاص بك وأداء موقعك الإلكتروني باستخدام تصنيف SE Ranking. استخدم هذه الأداة لمراقبة تصنيفات الصفحات حتى تتمكن من إجراء تغييرات عندما ترى انخفاضًا في عدد الزيارات. تتيح لك أدوات مراقبة الروابط الخلفية وأدوات فحص تحسين محركات البحث في الموقع رؤية الجوانب الفنية لأداء موقعك الإلكتروني.

استخدم أداة البحث عن تحسين محركات البحث المدمجة للعثور على فرص كلمات رئيسية جديدة وتقييم المنافسة. يمكنك أيضًا تحليل درجة صعوبة الكلمة المفتاحية وحجم البحث ومتوسط سعر النقرة.

إذا كنت تدير وكالة، يمكنك إنشاء تحسين مخصص لتحسين محركات البحث على الفور

تقارير لعملائك

باستخدام مولد البيانات الغنية بالبيانات. كما يمكن تسليمها تلقائياً إلى البريد الوارد لعملائك.

SE الترتيب أفضل الميزات

يتيح متتبع ترتيب الكلمات المفتاحية رؤية المنشورات التي تحقق أداءً جيدًا وتلك التي تحتاج إلى تحسين

خاصية أداة تحليل المنافسين تحدد الأشياء التي يقوم بها المنافسون بشكل جيد حتى تتمكن من التكيف حسب الحاجة

توفر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتصنيف SE Ranking API قدرات محسّنة للوكالات

قيود تصنيف SE

شعر بعض المستخدمين أن الرؤى كانت أقل تعمقًا مقارنةً بالمنافسين مثل Ahrefs وMoz

لا توجد العديد من الميزات لتحسين الدفع بالنقرة

تصنيف SE Ranking التسعير

أساسي: 44 دولارًا شهريًا

44 دولارًا شهريًا المحترف: 87.20 دولارًا/شهريًا

87.20 دولارًا/شهريًا الشركات: 191.20 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات تصنيفات ومراجعات تصنيف SE

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. أهريفز

الأفضل للبحث عن الكلمات الرئيسية

عبر

Ahrefs

Ahrefs هي أداة رئيسية لاستراتيجيات التحسين المختلفة. باستخدام مستكشف الكلمات المفتاحية Ahrefs، قم بملء

تقويم المحتوى

بالمواضيع التي ربما فاتتك حتى الآن. يمكنك أيضًا تحليل درجة صعوبة الكلمة المفتاحية، وحجم البحث، والعدد التقديري للنقرات.

بالنسبة للمحتوى المنشور بالفعل، تتبّع ترتيبك على صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) للبقاء على رأس المنشورات التي ترتفع أو تنخفض.

باستخدام أداة مستكشف الموقع، أدخل عنوان URL الخاص بالمنافسين لمعرفة الكلمات المفتاحية التي يتم ترتيبها من أجلها والمقالات التي تحقق أفضل أداء لهم. تتيح لك هذه الميزة أيضًا رؤية جودة الروابط الخلفية الخاصة بهم وما إذا كانوا يستخدمون البحث المدفوع.

يمكنك أيضًا إجراء تدقيق للموقع لتقييم سهولة استخدام موقعك. بعد الفحص، ستحصل على رؤى حول كيفية تحسين المحتوى الخاص بك لزوار موقعك الإلكتروني وعمليات الزحف إلى محركات البحث. 🤩

أفضل ميزات Ahrefs

لوحة تحكم شاملة توفر نظرة عامة قوية على أداء المحتوى

استخدم مستكشف الكلمات المفتاحية للإبلاغ عن إنشاء محتوى جديد وتحسين المقالات القديمة

يتيح لك متتبع التصنيف مراقبة الأداء بسلاسة

أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية بمساعدة الذكاء الاصطناعي مدمجة في مستكشف الكلمات المفتاحية

قيود Ahrefs

لا توجد نسخة تجريبية مجانية، لذا سيتعين عليك الدفع حتى لو كنت ترغب فقط في تجربتها

لا تقدم هذه الأداة معلومات عن نوايا البحث، مما يعني أنك بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في البحث في التقارير وإجراء تقييمك الخاص

تسعير Ahrefs

لايت: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا عادي: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا متقدم: 399 دولارًا في الشهر المؤسسة: $999 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Ahrefs

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

6. سيمروش

الأفضل للبحث عن الكلمات الرئيسية

عبر

سمروش

Semrush هي واحدة من أفضل أدوات تحسين مواقع الويب لتشغيل عمليات تدقيق الموقع وإجراء البحث عن الكلمات الرئيسية. استخدم خاصية التدقيق لتشغيل أكثر من 130 عملية تدقيق لاكتشاف مشكلات تحسين محرك البحث، وتقييم العناصر الحيوية للموقع، وتحسين سرعة تحسين الموقع.

تتيح لك أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية تحليل اتجاهات حركة البحث العضوية لمعرفة المصطلحات التي يصنف منافسوك في الترتيب والعثور على أفكار جديدة للمحتوى. باستخدام أداة "سحر الكلمات المفتاحية"، يمكنك الحصول على أفكار جديدة من كلمة مفتاحية أساسية واحدة، وباستخدام أداة "فجوة الكلمات المفتاحية"، يمكنك معرفة المجالات التي قد تفتقد فيها المحتوى في البحث العضوي.

أفضل ميزات Semrush

تعزيز حركة المرور على موقع الويب باستخدام عمليات تدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة وأدوات تحليل المنافسين من Semrush

إنشاء استراتيجية تسويق المحتوى مع البحث عن المواضيع، وإدارة التقدم المحرز باستخدام تقويم المحتوى المدمج

إجراء تدقيق وتحليل الروابط الخلفية لتحسين استراتيجية بناء الروابط الخاصة بك

قيود Semrush

تعتمد بيانات حركة المرور على التقديرات، لذا فهي ليست دقيقة مثل بعض البدائل الأخرى

تقتصر بيانات SemRush على Google، لذلك لن تحصل على رؤى من محركات البحث الأخرى مثل Bing

تسعير Semrush

المحترف: 129.95 دولارًا شهريًا

129.95 دولارًا شهريًا المحترف: 249.95 دولارًا في الشهر

249.95 دولارًا في الشهر الشركات: 499.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4.5/5 (1,700+ تقييم)

4.5/5 (1,700+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

7. PageSpeed Insights

الأفضل لتحسين الموقع #### الأفضل لتحسين الموقع

عبر

PageSpeed Insights

تُعد Google PageSpeed Insights أداة لسرعة صفحات الويب التي تُعلم

تطوير المشروع

استراتيجيات من خلال تسليط الضوء على المجالات التي ينقصها أداء الموقع الإلكتروني. أدخل عنوان URL في الأداة المجانية، واحصل على ملاحظات فورية حول سرعة التحميل وسرعة صفحة الويب والرؤى الفنية.

تقدم الأداة اقتراحات لتحسين أوقات التحميل والسرعة الإجمالية للموقع الإلكتروني. يتضمن ذلك تغييرات تقنية مثل تقليل الجافا سكريبت غير المستخدم، واستخدام الصور ذات الحجم المناسب، والاستفادة من ضغط النص. 👨🏽‍💻

أفضل ميزات PageSpeed

الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام دون الكثير من الميزات المشتتة للانتباه

إنه قابل للتكيف بحيث يمكنك استخدامه على صفحات الهبوط ومواقع التجارة الإلكترونية وصفحات المدونات

يتضمن بيانات المختبر والبيانات الميدانية، مما يجعله مفيدًا لتصحيح الأخطاء وتقييم تجربة المستخدم في العالم الحقيقي

قيود PageSpeed:

لا توجد تقارير شهرية، لذا عليك إعادة تشغيل الاختبارات إذا كنت ترغب في تتبع بيانات الموقع الإلكتروني مع مرور الوقت

الأداة مصممة للموظفين التقنيين، لذلك قد تكون مربكة للمستخدمين المبتدئين

تسعير PageSpeed

مجاني

تقييمات ومراجعات PageSpeed

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. جي تي ميتريكس

الأفضل لتحسين الموقع #### الأفضل لتحسين الموقع

عبر

GTmetrix

هل تبحث عن طرق لبناء استراتيجية تحسين موقعك الإلكتروني؟ انتقل إلى GTmetrix، وهي أداة مصممة لمساعدتك في تقييم أداء موقعك الإلكتروني وتحسينه. للبدء، أدخل عنوان URL، واضغط على "اختبار موقعك"

في ثوانٍ، ستحصل في ثوانٍ على ملاحظات حول سرعة الموقع وهيكل الموقع وأوقات التحميل. باستخدام هذه المعلومات، قم بإجراء تغييرات لزيادة إمكانية الزحف والفهرسة على محركات البحث.

أفضل ميزات GTmetrix

نتائج مرمزة بالألوان تجعل من السهل تحديد مجالات التحسين بسرعة

أثناء إنشاء الاختبارات، يمكنك النقر على علامة التبويب "السجل" لمعرفة مدى تحسن الأداء أو انخفاضه بمرور الوقت

الواجهة سهلة الاستخدام بدون الكثير من الأجراس والصفارات

قيود GTmetrix

النتائج تقنية إلى حد ما، لذلك قد لا تكون مفيدة للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفيات تطويرية

لا يوجد ترتيب للمقاييس التي لها تأثير أكبر على نتائج سيربس، مما قد يجعل تحديد الأولويات أكثر صعوبة

تسعير GTmetrix

أساسي: مجانًا

مجانًا منفرد: 13 دولارًا في الشهر

13 دولارًا في الشهر مبتدئ: 25 دولارًا في الشهر

25 دولارًا في الشهر النمو: 50 دولار/شهر

تقييمات ومراجعات GTmetrix

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. هوتجار

الأفضل لتحسين الموقع #### الأفضل لتحسين الموقع

عبر

هوتجار

هوتجار هي أداة تحسين تتيح لك

مراقبة المشاريع

واحصل على رؤى عميقة حول تجربة المستخدم على موقعك. صُمِّمت الأداة لاختبار A/B والاختبارات متعددة المتغيرات، وهي مصممة لاختبار A/B، حيث تقوم الأداة بإنشاء تسجيلات لمعرفة كيفية تصفح المستخدمين الواقعيين لموقعك.

استخدم الخرائط الحرارية لتحسين معدل التحويل للحصول على رؤى حول ما ينقر عليه المستخدمون وأين يواجهون الإحباط. قم بإجراء تغييرات على موقعك بعد إجراء الاختبارات أو إطلاق مبادرات جديدة بناءً على الرؤى. 📚

احصل على تعليقات وتعرف على المزيد عن رحلة عملائك بفضل النماذج والاستبيانات من المستخدمين لديك. يمكنهم توثيق تجربة العملاء، وطلب منتجات جديدة، ومشاركة الأفكار حول كيفية تحسين موقعك للقراء.

هوتجار أفضل الميزات

استخدم الخرائط الحرارية لتصور مسار التسويق الخاص بك ومعرفة الأماكن التي ينخفض فيها المستخدمون، حتى تعرف أين يحتاج فريق التطوير لديك إلى إجراء تغييرات

زيادة التحويلات من خلال تحديد وتصحيح الإحباطات في عرض موقعك الإلكتروني

قم بإجراء اختبارات لمعرفة القنوات والمبادرات التسويقية الأفضل أداءً

قارن الأداء وتتبع سلوك المستخدم على تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول

قيود Hotjar

عليك إعداد خرائط الحرارة على كل موقع على حدة

تتطلب أدوات Hotjar - المراقبة للخرائط الحرارية والتسجيلات، و"اسأل" للاستطلاعات والتعليقات، و"انخراط" لمقابلات المستخدمين - اشتراكات منفصلة

أسعار هوتجار

Observe Basic: 0 دولار للأبد

0 دولار للأبد أوبرسيرف بلس: 32 دولارًا شهريًا

32 دولارًا شهريًا أوبسيرف بيزنس: 80 دولارًا في الشهر

80 دولارًا في الشهر مراقبة النطاق: 171 دولارًا أمريكيًا في الشهر

171 دولارًا أمريكيًا في الشهر أسك الأساسي: 0$ للأبد

0$ للأبد أسك بلس: 48 دولارًا شهريًا $48/شهرًا

48 دولارًا شهريًا $48/شهرًا أسك بيزنس: 64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مقياس أسك: 128 دولارًا في الشهر

128 دولارًا في الشهر الانخراط الأساسي: 0 دولار للأبد

0 دولار للأبد إينججج بلس: 280 دولارًا شهريًا

280 دولارًا شهريًا الإشراك التجاري: 440 دولار/شهرياً

440 دولار/شهرياً مقياس المشاركة: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار باقة مخصصة: اجمع بين باقتي Observe و Ask المدفوعة للحصول على خصم

تقييمات ومراجعات هوتجار #### تقييمات ومراجعات هوتجار

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. نيتروباك

الأفضل لتحسين الموقع #### الأفضل لتحسين الموقع

عبر

نيتروباك

NitroPack عبارة عن منصة شاملة لتحسين الويب. يتكامل مع مواقع الاستضافة والإضافات ومديري المواقع الإلكترونية مثل WordPress وWooCommerce. إنه مثالي للمبتدئين لأنك لست بحاجة إلى معرفة لغات البرمجة لاستخدامه بفعالية.

استخدم هذه الأداة لتحسين الصور وضغطها، وتحديث ذاكرة التخزين المؤقت تلقائيًا حتى يصل المستخدمون دائمًا إلى أحدث المعلومات وأروعها. تضمن أدوات تحسين CSS وHTML أن تكون شفرتك نظيفة وأن يتم تحميل الموقع بسرعة. ✅

NitroPack أفضل الميزات

أدوات CDN مدمجة تعمل على تحسين وقت التحميل تلقائيًا مع تقليل تكاليف التطوير

تحسين جافا سكريبت ينظف ترميزك ويجعلها أصغر حجماً لرفع سرعة الموقع

يعالج NitroPack جميع العناصر الحيوية الأساسية للويب لضمان تحسين موقعك لمحركات البحث

قيود NitroPack

لا يتكامل مع جميع أنظمة إدارة المحتوى

واجه بعض المستخدمين مشاكل مع تغييرات ترميز جافا سكريبت، ولكن يمكن تعديلها في إعداداتك

تسعير NitroPack

الشركات: 17.50 دولارًا في الشهر

17.50 دولارًا في الشهر النمو: 42.50 دولار/شهريًا

42.50 دولار/شهريًا النطاق: 146.67 دولار/شهريًا

146.67 دولار/شهريًا مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات نيتروباك #### تقييمات ومراجعات نيتروباك

G2: 5/5 (1 تقييم)

5/5 (1 تقييم) Capterra: غير متاح

تحسين موقعك الإلكتروني باستخدام ClickUp

مع أدوات تحسين مواقع الويب المختلفة هذه، ستجد طرقًا جديدة لتحسين المحتوى الخاص بك، وزيادة سرعة الموقع، وتحسين كيفية تفاعل المستخدمين مع موقعك على الويب. من الأدوات المتكاملة إلى الخيارات المستقلة التي تتكامل مع البرامج التي تستخدمها بانتظام، هناك ما يناسب الجميع.

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك اشترك في ClickUp اليوم ولتحسين موقعك الإلكتروني وعمليات إنشاء المحتوى. استخدم مركز إدارة المشاريع في ClickUp لجدولة إنشاء المحتوى، وتعيين مهام تحسين الموقع لفريق التطوير، ومراقبة تصنيفات البحث بمرور الوقت. استفد من عمليات التكامل والقوالب لجعل سير عملك أكثر سلاسة وفعالية. ✨