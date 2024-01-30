كيفية استخدام محاسبة المشاريع: المبادئ والعمليات والنصائح التي يجب معرفتها لفرق المشروع

لا يعني أن مجرد رنين السجل النقدي لا يعني أن كل مشروع هو نجم الروك. فالأداء المالي للمشروع لا يتعلق فقط بأرقام الإيرادات. عليك أن تأخذ في الاعتبار عناصر مثل الميزانية المستخدمة، ووقت الإنجاز، والفوائد النسبية المستمدة لقياس النجاح.

والآن، سؤال المليون دولار: كيف يمكنك فرز الفائزين والخاسرين بكفاءة؟ من خلال تطبيق نظام محاسبة متوازن لمحاسبة المشاريع، بالطبع.

تخيل هذا: إيرادات مشكوك فيها، وميزانية ضائعة، وعدم وجود سجل ملموس للتكاليف الفعلية - هذه أمور مرعبة لمحاسبي المشاريع ومديري المشاريع على حد سواء، تركز محاسبة المشاريع على تحويل هذه المشاكل المالية إلى مشاكل مالية من خلال تحقيق النظام في عمليات الإيرادات اليومية! 🥳

نحن هنا لنشرح لك المحاسبة القائمة على المشاريع ونوضح لك كيف يمكن أن تغير قواعد اللعبة في عملك. لا توجد مصطلحات خيالية - فقط رؤى مباشرة حول:

مفهوم وفوائد محاسبة المشاريع

المبادئ الراسخة وأفضل الممارسات

عملية تنفيذ محاسبة المشاريع

ما هي محاسبة المشاريع؟

قد تكون على دراية بالمحاسبة المالية العامة، ولكن محاسبة المشاريع وحش مختلف. بعبارات بسيطة، يتعلق الأمر بتتبع البيانات المالية للمشروع على أي نطاق لقياس ربحية العمل. يمكنك تتبع مراكز التكلفة والأرباح للمشاريع الفردية في شركتك.

على عكس المحاسبة العامة، التي توفر نظرة عامة على الوضع المالي العام للشركة، فإن محاسبة المشاريع تتعمق في تفاصيل الصحة المالية لكل مشروع. تتيح لك النظرة العامة المجهرية رؤية التفاصيل المعقدة التي قد تضيع في المشهد الأوسع لبياناتك المالية. 🔬

بصفتك صاحب عمل، فإنك تبحث دائمًا عن طرق لزيادة ربحية المشروع، وتتيح لك محاسبة المشاريع ذلك بالضبط. من خلال تتبع نفقات وإيرادات كل مشروع، يمكنك تحديد المبادرات الأكثر ربحًا والمبادرات التي يجب مراجعتها أو تنقيحها أو حتى التخلي عنها.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال الفهم الدقيق لكيفية إنفاق الأموال وكسبها في كل مشروع، يمكنك توقع مشكلات التدفق النقدي المحتملة بشكل أسرع، وتخطيط إدارة الموارد بشكل أكثر فعالية، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المشاريع المستقبلية.

نصيحة إضافية: يمكنك الآن استخدام ClickUp لإدارة الشؤون المالية للمشروع للحصول على رؤى كاملة حول ربحية مشاريعك. من تتبع ميزانية مشروعك إلى إدارة المواعيد النهائية للدفع، تعامل مع كل شيء من منصة واحدة. 🤠

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محاسبة المشاريع: المبادئ الواجب اتباعها

من خلال استيعاب مبادئ محاسبة المشاريع التي تم تدقيقها بعناية، يمكنك ضمان سير عمل أكثر سلاسة وإدارة مالية أفضل لمحفظتك. فيما يلي المبادئ الخمسة الرئيسية التي يجب الالتزام بها:

استخدم نظامًا محاسبيًا متميزًا للمشاريع: افصل أنظمة المحاسبة على أساس كل مشروع على حدة للحصول على مقاييس أداء أوضح. على سبيل المثال، المشروع أ و المشروع ب يتبعان طريقتين مختلفتين في إثبات الإيرادات، فالأول يستخدم طريقة النسبة المئوية للإنجاز بينما يحسب الثاني الأرباح على أساس نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق. مع وجود نظام محاسبة منفصل لكل منهما، ستتمكن من تتبع تكاليف وإيرادات المشاريع الفردية بدقة توقع ميزانيتك قبل بدء المشروع: تمنحك الميزانية المحددة مسبقًا خريطة طريق مالية يمكنك اتباعها، وتوفر لك معايير يمكنك قياس التكاليف الفعلية على أساسها وتجنب المفاجآت غير الضرورية تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): مؤشرات الأداء الرئيسية المالية تتيح لك تتبع التقدم المحرز عبر المشاريع والإبلاغ عن أي مشاكل محتملة في وقت مبكر. يتيح وجود أرقام محددة مسبقًا لأي فريق مشروع أن يكون لديه بصيرة أكثر وضوحًا وممارسة حل المشاكل الاستباقية إنشاء رموز تكلفة لنفقاتك: يتطلب منك هذا المبدأ الإقرار بجميع الالتزامات المحتملة مسبقاً، بما في ذلك غرامات العقد. وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة إدارة التكاليف في مختلف مجالات مشروعك، مما يضمن أن كل شيء يتماشى مع توقعاتك اجعلها عادة لإعداد تقارير مالية منتظمة: احرص باستمرار على متابعة حالة مشروعك باستمرار وتحديد أي مشاكل ناشئة. ولضمان اتباع هذا المبدأ، فإن معظم المديرين المشغولين يفوضون مهام إعداد التقارير إلى محاسب المشروع

لماذا تعتبر محاسبة المشروع مهمة؟

هل ما زلت تفكر في أسباب اعتماد محاسبة المشاريع؟ فيما يلي أربع فوائد رئيسية تصبح متاحة عند التنفيذ.

1. رؤية تفصيلية للنفقات اليومية

تسمح محاسبة المشروع بتتبع كل من التكاليف اليومية و التكاليف التراكمية للمشروع لتسلسلات هرمية محددة عبر الأقسام ومراكز التكلفة. مع وجود رادار مالي في الوقت الفعلي لكل تدفق خارجي، فإنه من السهل للغاية أن تقوم بعمل تخصيص الموارد والقرارات الإدارية الأخرى والبقاء متقدمًا بخطوة واحدة على العقبات المحتملة.

2. ميزانيات دقيقة وواقعية للمشروع

تساعد محاسبة المشاريع على تحديد الوفورات المحتملة في التكاليف وتسمح للمديرين بإجراء تعديلات أثناء التنقل على ميزانيات المشاريع وضمان إدارة الموارد بكفاءة.

كما تساعدك البيانات المدرجة في الميزانية ومقارنتها بالأرقام الفعلية على إجراء توقعات مالية أكثر دقة، بالإضافة إلى تقديم عروض بتقديرات قوية للمشاريع المستقبلية. وعندما يتعلق الأمر بتسعير منتجاتك وخدماتك، فإن محاسبة المشاريع هي رمز الغش الخاص بك للبقاء في المنافسة والربحية دون المبالغة في الإنفاق. 💸

3. إعداد التقارير المالية في الوقت الفعلي

يمكنك إنشاء تقارير مالية شاملة لكل مشروع، مما يوفر لأصحاب المصلحة - الذين قد لا يفهمون دائمًا تعقيدات العمل المحاسبي للمشروع - رؤية واضحة تمامًا لأداء المشروع. عادةً ما تكون التقارير مقارنة، مما يسمح بتتبع الفروق المالية وتحديد موقع الوفورات المحتملة بشكل هادف.

ويعزز هذا المستوى من الشفافية ما يلي العلاقات المهنية لا سيما مع العملاء، وترفع من سمعتك ككيان تجاري موثوق وجدير بالثقة. إنها خطوة استراتيجية تتجاوز الأرقام، وتظهر التزامك بالنزاهة المالية. 🌼

4. تحكم أفضل في التكلفة وفواتير المشروع وتقليل مخاطر الفشل

محاسبة المشاريع هي تذكرتك للتحكم في المعاملات المالية و لوجستيات الفوترة . يتقدّم ليُبقيك على اطلاع دائم على آخر المستجدات، على سبيل المثال، طلبات المواد أو المواعيد النهائية للدفع. كل شيء يعمل كالساعة، وهناك خطر أقل بكثير من خروج المشروع عن مساره.

كيفية تنفيذ نظام محاسبة ناجح قائم على المشاريع: 7 خطوات

إن استثمار الوقت والموارد في محاسبة المشروع وتنفيذه بدقة سيعود عليك بأضعاف مضاعفة. بالإضافة إلى ذلك، هذا هو دليلك لمعرفة العملاء والمشاريع الرابحين الحقيقيين أو ما الذي أوجه القصور في العمليات تكلفك وقتاً طويلاً المشكلة الوحيدة التي تواجه معظم مديري المشاريع هي _ من أين أبدأ؟

لقد قمنا بتقسيم دورة محاسبة المشروع القياسية إلى سبع خطوات. اقرأ هذه الخطوات، وقم باختبارها، وشاهد بنفسك كيف يمكن لتدفق عملية محاسبة المشروع الصحيحة أن يغير الطريقة التي تدير بها الشؤون المالية للمشروع. 🔥

الخطوة 1: تحديد احتياجات محاسبة المشروع واختيار برنامج محاسبة المشروع الخاص بك

الخطوة الأولى، وربما الخطوة الأكثر أهمية، هي إنشاء أساس متين من خلال تحديد احتياجات محاسبة مشروعك. فكر في الأمر على أنه حجر الزاوية في البناء - فبدونه قد لا يصمد البناء أمام اختبار الزمن.

اجمع فريق المشروع معًا لهذا التمرين، بما في ذلك الأشخاص الرئيسيين مثل مدير المشروع ومحاسب المشروع ورؤساء الأقسام. بشكل جماعي، يمكنكم:

تحديد نطاق المشروع : فهم حجم ومدة وتعقيد المشاريع المستهدفة. سيحدد هذا مستوى التفاصيل والتنوع المطلوب في أنظمة محاسبة المشاريع المحددة

تحديد المقاييس المالية القابلة للقياس : تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي تحتاج إلى تتبعها. يمكن أن تشمل هذه المؤشرات التكاليف أو الإيرادات أو الهوامش أو التدفقات النقدية

: تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي تحتاج إلى تتبعها. يمكن أن تشمل هذه المؤشرات التكاليف أو الإيرادات أو الهوامش أو التدفقات النقدية تحديد احتياجات إعداد التقارير المالية : حدد عدد المرات والصيغة التي ترغب في تلقي التحديثات المالية، ومن يقوم بإعداد التقارير، وما هي الأطراف التي يجب إخطارها

: حدد عدد المرات والصيغة التي ترغب في تلقي التحديثات المالية، ومن يقوم بإعداد التقارير، وما هي الأطراف التي يجب إخطارها النظر في متطلبات البرمجيات: قم بتقييم ما إذا كنت بحاجة إلى برنامج محاسبة المشروع وما هي الميزات التي يجب أن تتوفر فيه لتلبية احتياجاتك

إذا كنت تبحث عن برنامج إدارة المشاريع مع ميزات مدمجة للتعامل مع مهام محاسبة المشروع ومراجعة الحسابات، يمكنك التفكير في ClickUp . من إعداد قابل للقياس أهداف المشروع لتخصيص الموارد ضمن قيود الوقت والأشخاص والميزانية - إنه حل شامل مع أدوات محاسبية مثالية لكل من مديري المشاريع الجدد وذوي الخبرة!

قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

نظرًا لأن هذه الخطوة تركز على إنشاء مخطط تفصيلي للمشروع، فلماذا لا تبدأ بـ نموذج مقترح مشروع محاسبة ClickUp للمحاسبة ? هذا القالب هو دليلك المفضل لتوضيح ماذا ومتى وكيف لمشروع معين. فهو يساعدك على توضيح العائد على الاستثمار أو هامش الربح الذي تهدف إلى تحقيقه بالضبط ووضع قواعد محاسبة المشروع. ✍️

باستخدام هذا القالب يمكنك تحديد نطاق المشروع وأهدافه ومخرجاته

الخطوة 2: إعداد خطة محاسبة المشروع الوظيفية

بمجرد أن تحدد احتياجاتك المحاسبية لمشروعك، فقد حان الوقت لإعداد خطة مناسبة تتماشى معها. تكمن الفكرة في مواءمة أنظمة محاسبة مشروعك مع الإطار المحاسبي المالي العام لعملك. أجب عن الأسئلة المتعلقة بالتداعيات الضريبية والقانونية والتداخلات المالية وصناديق الطوارئ.

ابدأ التخطيط المالي للمشاريع بالطريقة الصحيحة باستخدام مجموعة ClickUp للمحاسبة . تأتي مع أكثر من 1000 نموذج مناسب لفرق المحاسبة والمشاريع. 😍

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في التعاون مع أعضاء الفريق في خطة المحاسبة الخاصة بك، فما عليك سوى الانتقال إلى قالب العمليات المحاسبية ClickUp . يمكن استخدام هيكله الجاهز لتنظيم العمليات وتتبعها داخل المشاريع الفردية، مما يسهل عليك جعل مهامك المحاسبية مركزية.

يمكن أن يساعدك هذا القالب، جنبًا إلى جنب مع ClickUp Accounting، في إعداد خطط محاسبية خاصة بالمشروع باستخدام طريقتك المفضلة

تشمل المزايا الأخرى لـ ClickUp ما يلي:

ميزات واسعة النطاق لميزانية المشروع وإعداد التقارير والتتبع

التكامل مع أنظمة وتطبيقات الأعمال الأخرى لضمان التدفق السلس للبيانات والمعلومات المالية التي يمكن الوصول إليها

مزايا مساعد عمل بالذكاء الاصطناعي , ClickUp AI -يستخدم معالجة اللغة الطبيعية للمساعدة في مهام المشروع المتعددة، مثل:

تلخيص الخطط المحاسبية كتابة ملخصات المشاريع، والتواصل مع العملاء، وما إلى ذلك. العصف الذهني للأفكار

منصة متكاملة لإدارة المستندات- ClickUp Docs واجهة سهلة الاستخدام تتيح استخدام البرنامج بكفاءة لجميع أعضاء الفريق



من السهل إضافة قيم مالية إلى المهام لإبقاء ميزانيات المشاريع على المسار الصحيح

في حين أن الاستثمار في البرامج الجيدة أمر حيوي، إلا أنه يجب أن يتناسب مع حجم محفظتك. لحسن الحظ، فإن برنامج إدارة المشاريع هذا يشبه زوجاً من السراويل القابلة للتمدد - فهو ينمو معك! وأفضل ما في الأمر أنه يأتي مع برنامج مجاني وصديق للجيب و خطط مشاريع قابلة للتخصيص .

الخطوة 3: تحديد تكاليف المشروع بتقديرات دقيقة

صدق أو لا تصدق، يشكل وضع الميزانية الدقيقة وتقدير التكاليف حجر الأساس لإدارة المشروع بكفاءة، مما يضمن بقاء مشروعك قابلاً للاستمرار مالياً ومستداماً. إليك كيفية القيام بذلك:

حدد جميع التكاليف العامة المحتملة: ضع في اعتبارك جميع مراكز التكاليف المحتملة، من الموارد والعمالة إلى الطوارئ تقدير التكاليف: استخدم البيانات التاريخية أو أسعار السوق أو آراء الخبراء لتحديد هذه التكاليف إعداد الميزانية: اجمع تقديرات التكاليف في ميزانية شاملة المراجعة والمراجعة: مراقبة ميزانيتك وتعديلها باستمرار مع تقدم المشروع

القول أسهل من الفعل، ولكننا نوفر لك الجزء الخاص بـ _"التنفيذ" أيضًا. إن نموذج مقترح ميزانية ClickUp يعمل مثل نظام تحديد المواقع المالي الخاص بك. فهو يقسم تكاليف المشروع إلى أجزاء صغيرة الحجم، مما يضمن لك ولأصحاب المصلحة لديك خارطة طريق مالية موثوقة. 🛣️

تم تصميم قالب مقترح الميزانية الخاص ب ClickUp لمساعدتك في إنشاء وتتبع مقترحات ميزانيتك

الخطوة 4: تحديد الإيرادات

لا تجلب جميع مشاريع الشركة المال على الفور. فبعض المشاريع، مثل تبسيط نظام بطاقات الوقت، لا تجلب المال بشكل مباشر، ولكنها تمهد الطريق لهامش ربح أوسع في المستقبل. على الجانب الآخر، يمكن لمشاريع مثل بناء منزل، أو إنشاء طريق، أو إنشاء منتج برمجي جديد أن تدر إيرادات تغطي تكاليفها ضمن جدول زمني محدد.

عندما يتعلق الأمر بالحصول على أموال مقابل المشاريع، يختلف الاعتراف بالإيرادات - ويجب أن يتكيف نظام محاسبة المشروع الخاص بك مع ذلك. فبعض المشاريع تدفع بمجرد إنجاز العمل، بينما تتبع مشاريع أخرى طريقة التكلفة إلى التكلفة وتسجيل المدفوعات الجزئية مع تقدم العمل.

من الذكاء أن تضع قواعد واضحة بشأن وقت الدفع ومتى يتم احتساب تلك الأموال كإيرادات - افعل ذلك قبل بدء المشروع. 💲

يمكنك تتبع الإيرادات والنمو للمشاريع الفردية من خلال قالب تتبع نمو الإيرادات ومؤشرات الأداء الرئيسية ل ClickUp . أنشئ نسخًا من هذا القالب وخصصه باستخدام أنماط فريدة للتعرف على الإيرادات ومعايير الأداء.

الخطوة 5: إعداد النفقات وتتبع الوقت في الوقت الفعلي

لماذا يجب عليك تنفيذ تتبع النفقات والوقت في الوقت الفعلي؟ أمر سهل: لضمان التزام كل شيء بالميزانية والجدول الزمني. ستتمكن من تحديد أي نفقات غير متوقعة أو التأخيرات بمجرد ظهورها، مما يتيح لك اتخاذ إجراءات سريعة لنجاح المشروع.

قد ترغب في استخدام ClickUp تتبع وقت المشروع لتتبع ساعات العمل والجداول الزمنية المنفصلة والمصروفات والحصول على لقطة محدثة لتقدم المشروع. ⏳

للحصول على طريقة أسرع لـ متابعة نفقاتك تحقق من قالب إدارة تكاليف مشروع ClickUp . لنفترض أنك تتعامل مع محاسبة تكاليف المشروع لمشروع بناء. هذا القالب يجعل تتبع تكاليف المشروع لأشياء مختلفة مثل المواد والعمالة والتصاريح والمعدات أمراً سهلاً. شاهد كيف تصمد ميزانيتك في الوقت الفعلي وقم بتحديثها في حالة ارتفاع الأسعار والتغيرات المماثلة.

تتبع التكاليف لأشياء مختلفة بناءً على نوع المشروع

الخطوة 6: إنشاء تقارير منتظمة للمشروع

محاسبة المشروع تشبه إلى حد كبير المحاسبة الإدارية: يجب أن تفهم ما تمثله الأرقام وكيف تؤثر على نجاح المشروع. مع خيارات إعداد التقارير الأصلية داخل ClickUp، أصبح من السهل الحصول على تقارير رقمية ومرئية لمختلف معايير المشروع، بما في ذلك موارد الفريق ومسارات الميزانية. استخدم هذه الرؤى لتعزيز ممارساتك المحاسبية لمشروعك وتحسين الكفاءة وزيادة الربحية. 💯

نصيحتان إضافيتان:

قم بإنشاء هذه التقارير ومراجعتها بانتظام لمراقبة السلامة المالية للمشروع - قم بذلك أسبوعيًا أو شهريًا حسب حجم مهام المشروع حافظ على مرونة أسلوبك في إعداد التقارير - خصص التقارير بمقاييس ذات صلة توفر نظرة ثاقبة لأداء المشروع

تحقق من مخصصات ميزانيتك، وتتبع الإنفاق الفعلي، وشاهد أرباحك باستخدام ClickUp

هل تحتاج إلى الانتقال؟ إن نموذج الإبلاغ عن مشروع ClickUp يسمح لمدير المشروع بتكبير تلك المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من خلال رسم صورة مفصلة عن مؤشرات الأداء الرئيسية عالية المستوى والأداء العام. يساعدك على متابعة العناصر المهمة مثل مهام المشروع والنفقات والبنود العالقة التي يجب القيام بها.

الخطوة 7: تحديد المشكلات المحتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية

لا تكتفِ بالبيانات المجمّعة، بل قم بتحليلها على الفور. استخدمها لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بالنتائج وتحديد مخاطر الإنجاز. ترقب أي مشاكل محتملة يمكن أن تعرقل تمويل المشروع. قد تتراوح هذه المشاكل من تجاوزات التكلفة وتأخر الجداول الزمنية إلى احتياجات تخصيص الموارد غير المتوقعة.

لنفترض أن بعض هذه السيناريوهات قد تحققت. كيف ستتعامل معها؟ حسناً، يمكن لـ ClickUp رفع مستوى إدارة المشكلات لديك من خلال:

Agile-Scrum لوحات المعلومات : احصل على عرض سريع وشامل لسير العمل الخاص بك وتابع تقدم فريقك في معالجة العيوب

لوحات المعلومات : احصل على عرض سريع وشامل لسير العمل الخاص بك وتابع تقدم فريقك في معالجة العيوب ClickUp Sprints : يمكن للشركات الهندسية أن تجعل من سحق الأخطاء أمرًا سهلاً باستخدام التخطيط السريع السريع تعيين المهام : من خلال مجموعة إدارة المهام لن يكون هناك أي لبس حول من يقوم بمعالجة ماذا

خرائط الطريق : حدد التفاصيل الدقيقة لسير العمل التصحيحي الخاص بك وشاركها بسهولة مع فريق المشروع الخاص بك

: حدد التفاصيل الدقيقة لسير العمل التصحيحي الخاص بك وشاركها بسهولة مع فريق المشروع الخاص بك حالات المهام المخصصة : إنشاء تدفق مخصص لعملية محاسبة المشروع من خلال إعطاء حالات مخصصة لأنشطة حل المشكلات الجارية

ClickUp Gantt Charts : تعامل مع مشاكل التأخير وإدارة الموارد بثقة من خلال تحديد أولويات المهام تتطلب اهتمامًا فوريًا وفق جدول زمني مرن 🆘

تسهّل قائمة ClickUp Issue Tracker List متابعة المشكلات المفتوحة، ومن يعمل عليها، وحالة المهمة في لمحة سريعة

كن استباقيًا هنا، حيث يمكن للإجراءات التصحيحية السريعة أن تخفف من أي تأثير سلبي على ربحية المشروع.

أفضل ممارسات محاسبة المشاريع

تتمحور أفضل ممارسات محاسبة المشاريع حول العمليات والضوابط والإجراءات الفعالة لإدارة المشاريع عند معالجة المشاكل. هناك بعض أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسعير وتقديم العطاءات وعمليات التعاقد وأحكام العقد. والهدف من ذلك هو تحسين تطوير الضوابط والتوثيق.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات الرئيسية التي يجب اتباعها:

الاحتفاظ بجدول زمني للقيم (SOV)

بالنسبة لمحاسبة المشاريع داخل الشركات الهندسية، احتفظ بجدول تفصيلي للقيم (SOV) يحدد تكلفة أجزاء العمل المختلفة في العقد المكتمل. يتيح ذلك إمكانية حساب نسبة مئوية شفافة للإنجاز.

مراجعة محاضر الاجتماعات والتقارير المرحلية

مراجعة منتظمة محاضر الاجتماعات و التقارير المرحلية لاكتشاف الانحرافات عن الاتفاقية الأصلية وتنبيه فريق المحاسبة وفقًا لذلك.

يفضل تقارير التكاليف القائمة على الأدلة

احتفظ بفحص مستمر لتقارير المشروع، وخاصة تقارير التكاليف، لضمان عدم وجود معاملات مالية غير مدعومة بالأدلة. استخدم طلب المعلومات (RFI) مستندات لمعالجة ثغرات المعلومات في الخطط أو العقود أو المستندات أو المواصفات عند الضرورة.

كن يقظًا بشأن أوامر التغيير

يمكن أن تؤدي أوامر التغيير التي تشير إلى إجراء تعديلات على بيان العمل الأصلي إلى إرباك الفريق بأكمله وتؤدي إلى تعطيل ميزانية المشروع وتوقف العمل. ضع خطة لأوامر التغيير للسماح لمديري المشروع بتعديل كل مركز تكلفة بعناية.

قم دائمًا بمراجعة ساعات العمل وفواتير المقاول من الباطن

قم بمراجعة وثائق ساعات العمل بانتظام، ربما كل أسبوع، لتتماشى مع توقعات المشروع. التحقق من أن جميع فواتير المقاول من الباطن هي للرسوم المعتمدة.

مراجعة الجدول الزمني للمشروع على فترات منتظمة

إعادة حساب الجدول الزمني للمشروع بانتظام، بدءًا من مستوى المهمة والتقدم إلى المستوى العام للمشروع والمستوى الكلي (على مستوى الشركة)، مع ضمان توافق الجداول الزمنية مع التوقعات.

استخدم ClickUp لدعم المحاسبة القائمة على المشروع

يعد تطبيق محاسبة المشاريع أمرًا ضروريًا لازدهار الأعمال القائمة على الخدمات. فهو يعزز الشفافية، ويقدم لمديري المشاريع الرؤى اللازمة لتحسين الأداء المالي وتحقيق نجاح المشروع على المدى الطويل.

تتميز برمجيات محاسبة المشاريع عن أنظمة المحاسبة المالية التقليدية، فهي بمثابة طريقة مجربة لمؤسسات الخدمات لتعزيز الاستفادة من الموارد.

يقوم كل من المحاسبين ومديري المشاريع بمجموعة متنوعة من المهام، وغالبًا ما يستخدمون مجموعة من الأدوات المنفصلة. ولكن من خلال الاشتراك في ClickUp يمكنك إدارة كل شيء بسلاسة على منصة واحدة وشاملة لإدارة المشاريع! 😎