10 أفضل بدائل Canva للتصميم الجرافيكي في 2025

هل شعرت يومًا بأنك تصل إلى مرحلة من مراحل التصميم مع Canva؟ بصفتك متخصصًا في وسائل التواصل الاجتماعي أو مسوقًا، فأنت تعلم أن العناصر المرئية الجذابة هي مفتاح نجاح حملة تسويقية ناجحة .

ومع ذلك، فإن الاعتماد على منصة واحدة فقط لتلبية احتياجات التصميم الخاصة بك يمكن أن يحد من إبداعك ويجعل المحتوى الخاص بك يبدو قديمًا. إذا كنت تبحث عن حل أكثر تقدمًا يتجاوز أدوات التحرير الأساسية، فقد حان الوقت لاستكشاف خيارات أخرى.

دعنا نتعمق في أفضل بدائل كانفا والرسوم البيانية أدوات التصميم لمساعدتك في التخفيف من المشاكل التي تواجهك وتحسين سير عملك وإثارة الإبداع. ✨

ما هو كانفا؟

اكتسبت Canva شهرة واسعة كأداة تصميم عبر الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين إنتاج رسومات وعروض تقديمية ومقاطع فيديو لافتة للنظر دون الحاجة إلى معرفة سابقة بالتصميم. وتوفر المنصة مجموعة واسعة من القوالب والصور ومكونات التصميم، مما يتيح للمستخدمين إنشاء صور مرئية لتسويق المحتوى من العيار الاحترافي دون عناء.

عبر كانفا بفضل واجهتها البديهية ومجموعة مواردها الشاملة، برزت Canva كمنصة تصميم رسومات مفضلة للعديد من الشركات والأفراد الذين يسعون إلى تطوير صور مبهرة بسرعة وسهولة.

أفضل 10 بدائل Canva في عام 2024

1. ClickUp

ClickUp: أفضل أداة شاملة لإدارة المشاريع وبديل ل Canva Whiteboard

اطلع على نشاط الجميع واعملوا عن كثب كفريق واحد، حتى عند العمل عن بُعد. قم بالعصف الذهني وأضف الملاحظات واجمع أفضل أفكارك معاً على لوحة إبداعية باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تساعد الفرق من جميع الأحجام في مختلف المجالات على إدارة مهامهم ومشاريعهم وسير العمل.

ما يجعل ClickUp واحدة من أفضل الأدوات المتاحة اليوم هو ميزاتها المتقدمة لإدارة المشاريع وتعاون الفريق ومنصتها القابلة للتخصيص بالكامل التي تتيح للأفراد والفرق تهيئة ClickUp لتناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم. وهذا يعني أن هذه الأداة يمكنها تلبية احتياجات أي نوع من الفرق، بما في ذلك المصممين وغير المصممين.

إذن، ما الذي يجعلها أفضل بديل لـ Canva؟

على الرغم من أن ClickUp ليست أداة تصميم جرافيك، إلا أنها تقدم قائمة واسعة من الميزات للمسوقين، بما في ذلك ميزة السبورة البيضاء التي تقدم العديد من المزايا عن السبورة البيضاء من Canva، مما يجعلها بديلاً رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن ميزة أكثر شمولاً وتنوعًا أيضًا تتجاوز تصميم الجرافيك.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي تجعل من سبورة ClickUp Whiteboards مميزة:

التكامل مع إدارة المشاريع : تتكامل سبورات ClickUp Whiteboards مع منصة إدارة المشاريع ClickUp، بحيث يمكنك التعاون بسهولة مع أعضاء فريقك، وتعيين المهام مباشرةً من السبورة البيضاء، وتحويل السبورات البيضاء إلى مهام قابلة للتنفيذ، وإرفاق الملفات أو المستندات، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد

: تتكامل سبورات ClickUp Whiteboards مع منصة إدارة المشاريع ClickUp، بحيث يمكنك التعاون بسهولة مع أعضاء فريقك، وتعيين المهام مباشرةً من السبورة البيضاء، وتحويل السبورات البيضاء إلى مهام قابلة للتنفيذ، وإرفاق الملفات أو المستندات، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد التعاون في الوقت الفعلي : تسمح ألواح الكتابة ClickUp Whiteboards لعدة مستخدمين بالتعاون في الوقت الفعلي، وترك التعليقات والملاحظات مباشرةً على اللوحات البيضاء، وربط المهام، وغير ذلك الكثير، مما يسهل العمل معًا على المشاريع ومشاركة الأفكار

: تسمح ألواح الكتابة ClickUp Whiteboards لعدة مستخدمين بالتعاون في الوقت الفعلي، وترك التعليقات والملاحظات مباشرةً على اللوحات البيضاء، وربط المهام، وغير ذلك الكثير، مما يسهل العمل معًا على المشاريع ومشاركة الأفكار ميزات مرنة : تأتي سبورات ClickUp Whiteboards مزودة بميزات مثل الملاحظات اللاصقة وأدوات الرسم وتحميل الصور، مما يسهل إنشاء محتوى مرئي ديناميكي وجذاب

: تأتي سبورات ClickUp Whiteboards مزودة بميزات مثل الملاحظات اللاصقة وأدوات الرسم وتحميل الصور، مما يسهل إنشاء محتوى مرئي ديناميكي وجذاب قوالب قابلة للتخصيص لكل حالة استخدام: سواء كنت تصمم عرضًا تقديميًا، أو جلسة عصف ذهني، أو ترسم خارطة طريق لمشروع، يمكنك الاختيار من مكتبة من القوالب ذات الهياكل المعدة مسبقًا التي تسهل عليك بدء عملك. للتعرّف على سبورات ClickUp Whiteboards، ما عليك سوى استخدام مقدمة في قالب السبورات البيضاء من click on للبدء

بشكل عام، تقدم ClickUp Whiteboards حلاً أكثر شمولاً ومرونة من لوحات الكتابة من Canva. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ ClickUp مساعدتك في جعل التعليقات مركزية وتسريع عمليات الموافقة باستخدام ميزة التدقيق في ClickUp للتعليق مباشرةً داخل الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF.

قم بتركيز الملاحظات وتسريع عمليات الموافقة من خلال التدقيق من خلال تعيين التعليقات مباشرةً على مرفقات المهام

تجعل ميزات التعاون هذه، بالإضافة إلى قائمة شاملة من الميزات لإدارة العلامة التجارية والتسويق وإدارة الفريق وغير ذلك، من ClickUp أحد أفضل بدائل Canva للمستخدمين الذين يحتاجون إلى ميزات أكثر تقدمًا ومرونة مع خيارات التخصيص.

أفضل الميزات

منصة قابلة للتخصيص بالكامل : قم بتخصيص كل جزء من ClickUp وتهيئته ليناسب احتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة و ClickApps والمزيد

: قم بتخصيص كل جزء من ClickUp وتهيئته ليناسب احتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة و ClickApps والمزيد أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك ClickUp Whiteboards والتقويم والجدول الزمني واللوحة ومخطط جانت والمزيد

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك ClickUp Whiteboards والتقويم والجدول الزمني واللوحة ومخطط جانت والمزيد وظيفة السحب والإفلات : تجعل هذه الميزة إجراء التغييرات عبر مساحة عمل ClickUp أسهل وأسرع. ما عليك سوى سحب العناصر وإسقاطها دون الحاجة إلى مهارات فنية

: تجعل هذه الميزة إجراء التغييرات عبر مساحة عمل ClickUp أسهل وأسرع. ما عليك سوى سحب العناصر وإسقاطها دون الحاجة إلى مهارات فنية التعاون الجماعي : تعاون في الوقت الفعلي، أو اعمل بشكل غير متزامن مع طريقة عرض الدردشة والتعليقات المخصصة واكتشاف التعاون والتحرير عبر مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

: تعاون في الوقت الفعلي، أو اعمل بشكل غير متزامن مع طريقة عرض الدردشة والتعليقات المخصصة واكتشاف التعاون والتحرير عبر مساحة عمل ClickUp الخاصة بك التدقيق والتعليقات التوضيحية : إضفاء الطابع المركزي على التعليقات وتسريع عمليات الموافقة باستخدام ميزة التدقيق في ClickUp لإضافة التعليقات التوضيحية مباشرةً داخل الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF

: إضفاء الطابع المركزي على التعليقات وتسريع عمليات الموافقة باستخدام ميزة التدقيق في ClickUp لإضافة التعليقات التوضيحية مباشرةً داخل الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF إمكانيات التكامل : ربط ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل، بما في ذلكبرنامج إدارة العلامة التجاريةوأدوات التصميم الجرافيكيلتوحيد تطبيقاتك وجمع كل أعمالك في مكان واحد

: ربط ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل، بما في ذلكبرنامج إدارة العلامة التجاريةوأدوات التصميم الجرافيكيلتوحيد تطبيقاتك وجمع كل أعمالك في مكان واحد متوفر على جميع الأجهزة: متاح لسطح المكتب والجوال (تطبيق Android و iOS) والصوت ومنصات المتصفح

القيود

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

قد يتطلب منحنى تعليمي

التسعير

مجاني للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بزنس بلس : 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم/مستخدم

: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم/مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.7 من أصل 5 (أكثر من 6,680 تقييم)

: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 6,680 تقييم) Capterra: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 3,640 تقييمًا) جرب هذه أدوات إدارة الحملات !

2. محرر فيديو موفافي

الأفضل لعروض الفيديو الديناميكية

استخدام ميزات تحرير Movavi لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة

بينما يوفر Canva إمكانات تحرير الفيديو الأساسية, محرر فيديو موفافي هو أداة تحرير فيديو قوية تقدم مجموعة واسعة من الميزات. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام، فهو مناسب لكل من المحترفين إنتاج الفيديو والهواة على حدٍ سواء، مما يسمح لهم بإنشاء مقاطع فيديو ديناميكية ذات صور مذهلة بسهولة.

يحتوي Movavi على العديد من خيارات التخصيص، مثل التحولات والرسوم المتحركة والعناوين والمقطوعات الموسيقية، مما يجعل من السهل إضفاء الحيوية على أي مشروع. بالإضافة إلى ذلك، يسمح محرر الصوت المدمج فيه للمستخدمين بضبط مستويات الصوت وإضافة موسيقى خلفية أو مؤثرات صوتية. من بين الميزات الرائعة الأخرى أكثر من 150 إعدادًا مسبقًا للمرشحات التي توفر نتائج مرئية عالية الجودة بنقرة واحدة. هذه الميزات تجعل Movavi واحدًا من أفضل بدائل Canva، حيث إن إمكانيات تحرير الفيديو في Canva محدودة.

أفضل الميزات

سهل الاستخدام : واجهة المستخدم البديهية تجعل من السهل على أي شخص تعلم هذا البرنامج وإتقانه

: واجهة المستخدم البديهية تجعل من السهل على أي شخص تعلم هذا البرنامج وإتقانه تأثيرات فيديو خاصة : يمكنك استخدام ميزات التحرير لإضافة انتقالات ورسوم متحركة وعناوين وغيرها لإنشاء مقاطع فيديو ديناميكية في دقائق

: يمكنك استخدام ميزات التحرير لإضافة انتقالات ورسوم متحركة وعناوين وغيرها لإنشاء مقاطع فيديو ديناميكية في دقائق أدوات تحرير الصوت : تسمح لك بضبط مستويات الصوت أو إضافة موسيقى خلفية أو مؤثرات صوتية

: تسمح لك بضبط مستويات الصوت أو إضافة موسيقى خلفية أو مؤثرات صوتية أكثر من 150 إعدادًا مسبقًا للتصفية: يوفر نتائج مرئية عالية الجودة بنقرة واحدة فقط

القيود

لا توجد إمكانيات تحرير فيديو بزاوية 360 درجة

خيارات محدودة من خيارات العناوين من بين بدائل Canva الأخرى

تضيف النسخة التجريبية علامة مائية إلى مقاطع الفيديو

التسعير

نسخة تجريبية مجانية : متاح

: متاح اشتراك لمدة عام : $54.95

: $54.95 رخصة مدى الحياة: $74.95

تقييمات ومراجعات العملاء

Trustpilot : 4.7 من 5 (أكثر من 18,000 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 18,000 تقييم) Capterra: 4.8 من 5 (أكثر من 400 تقييم)

3. فينج

أفضل بديل لإنشاء الرسوم البيانية

أنشئ رسوماً بيانية لوسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والمزيد باستخدام Venngage Venngage هو بديل شائع ل Canva يركز بشكل أساسي على إنشاء الرسوم البيانية. فهو يحتوي على مكتبة واسعة من القوالب والأيقونات والمخططات والرسوم التوضيحية التي يمكن استخدامها لإنشاء رسوم بيانية ومحتوى مرئي مذهل، مثل أصول وسائل التواصل الاجتماعي، في دقائق.

كما يتميز البرنامج أيضاً بأدوات تصميم سهلة السحب والإفلات وخيارات تنسيق تلقائية، مما يسهل على المستخدمين تخصيص شكل ومظهر الرسوم البيانية الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع Venngage بقدرات تعاونية تسمح للعديد من أعضاء الفريق بالعمل على مشروع واحد في نفس الوقت.

أفضل الميزات

واجهة مستخدم بسيطة : يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة عبر منصة Venngage من خلال واجهة المستخدم المباشرة

: يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة عبر منصة Venngage من خلال واجهة المستخدم المباشرة مكتبة واسعة من العناصر : تتضمن قوالب وأيقونات ومخططات ورسوم توضيحية لجميع أنواع الرسوم البيانية

: تتضمن قوالب وأيقونات ومخططات ورسوم توضيحية لجميع أنواع الرسوم البيانية أدوات تصميم بالسحب والإفلات : تجعل من السهل على المستخدمين تخصيص شكل ومظهر الرسوم البيانية الخاصة بهم

: تجعل من السهل على المستخدمين تخصيص شكل ومظهر الرسوم البيانية الخاصة بهم التنسيق التلقائي: ينسق النص والصور والعناصر الأخرى تلقائيًا للحصول على مظهر مصقول

القيود

لا توجد إمكانيات لتحرير الفيديو

لا يوجد دعم لصور GIF

التسعير

خطة مجانية بميزات محدودة

قسط : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 499 دولاراً شهرياً ل 10 مقاعد

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 120 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (أكثر من 300 تقييم)

4. تيبيتو

الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو بنصوص

تحرير مقاطع الفيديو وإضافة نص باستخدام Typito تيبيتو هي أداة تحرير فيديو تعتمد على الويب مع بعض ميزات التحرير الفريدة التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية بسهولة.

تقدم المنصة مجموعة واسعة من القوالب وعناصر التصميم، مما يسهل على المستخدمين إنشاء مقاطع فيديو جذابة لأغراض مختلفة. يأتي مع أكثر من 300 قالب احترافي ومكتبة تضم أكثر من مليون صورة وملفات موسيقى ومقاطع فيديو وخطوط خالية من حقوق الملكية. يوفر Typito للمستخدمين أيضًا خيارات تصميم النص التلقائي، والتي يمكن استخدامها لإنشاء عناوين أو ترجمات أو وسائل شرح جذابة.

يدعم النظام الأساسي أيضًا التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Dropbox وGoogle Drive و يوتيوب . بالإضافة إلى ذلك، يقدم Typito أيضًا واجهة برمجة تطبيقات للمطورين حتى يتمكنوا من إنشاء عمليات تكامل مخصصة في المنصة.

أفضل الميزات

واجهة مستخدم بديهية : يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة عبر منصة البرنامج من خلال واجهة المستخدم المباشرة.

: يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة عبر منصة البرنامج من خلال واجهة المستخدم المباشرة. أدوات تصميم بالسحب والإفلات : يسهل على المستخدمين تخصيص شكل ومظهر مقطع الفيديو الخاص بهم.

: يسهل على المستخدمين تخصيص شكل ومظهر مقطع الفيديو الخاص بهم. قوالب مصممة باحترافية: يوفر مجموعة كبيرة من القوالب للاختيار من بينها.

القيود

لا يوجد دعم 4K/HD

خيارات ألوان محدودة

التسعير

خطة مجانية : متوفرة بميزات محدودة

: متوفرة بميزات محدودة منفردة : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا الإحترافية: متوفرة بـ 29 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.7 من 5 (أكثر من 80 تقييمًا)

5. بلاسيت

أفضل بديل لقوالب العروض التقديمية

الوصول إلى قوالب العروض التقديمية في Placeit بلاسيت هو أحد بدائل Canva التي تقدم مكتبة واسعة من القوالب والنماذج والشعارات وعناصر التصميم الجرافيكي. تقدم المنصة أكثر من 50,000 صورة ورسومات وقوالب خالية من حقوق الملكية للاختيار من بينها، بحيث يمكنك تخصيص تصميماتها وإضافة النص أو الشعار الخاص بك دون أي صعوبة.

تأتي المنصة أيضاً بأدوات رسوم متحركة متقدمة تتيح للمستخدمين تحريك صورهم بسرعة وسهولة. علاوة على ذلك، تتيح للمستخدمين مشاركة تصميماتهم مباشرةً عبر البريد الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي بنقرة واحدة. أخيرًا، تتكامل المنصة مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث الشهيرة، بحيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من أدواتهم وخدماتهم الحالية للحصول على المزيد من الفائدة من Placeit.

أفضل الميزات

أكثر من 50,000+ صورة خالية من حقوق الملكية : يوفر مجموعة واسعة من المرئيات والقوالب عالية الجودة للاختيار من بينها

: يوفر مجموعة واسعة من المرئيات والقوالب عالية الجودة للاختيار من بينها أدوات رسوم متحركة متقدمة : يتيح للمستخدمين إنشاء رسوم متحركة جذابة بسرعة وسهولة بنقرة زر واحدة

: يتيح للمستخدمين إنشاء رسوم متحركة جذابة بسرعة وسهولة بنقرة زر واحدة خيارات تصدير متنوعة: يمكن للمستخدمين مشاركة تصميماتهم بنقرة واحدة فقط لتحقيق أقصى قدر من الانتشار

القيود

لا توجد خطة مجانية متاحة

التسعير

تجربة مجانية : متاح

: متاح اشتراك غير محدود: من 7.47 دولار شهرياً

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

Trustpilot : 3.2 من أصل 5 (أكثر من 1100 تقييم)

: 3.2 من أصل 5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 10 تقييمات)

6. فيستاكريت (كريلو)

أفضل بديل لأداة عمل شعارات Canva

إنشاء شعارات وتصميمات رسومية باستخدام VistaCreate VistaCreate المعروفة سابقًا باسم Crello، هي منصة تصميم جرافيك قوية وسهلة الاستخدام تقدم مجموعة واسعة من القوالب وعناصر التصميم القابلة للتخصيص. تُعد هذه المنصة بديلاً ممتازاً لمنصة Canva لأنها توفر واجهة ووظائف مماثلة مع تقديم بعض الميزات الفريدة التي تلبي الاحتياجات المختلفة.

تأتي المنصة مع أكثر من 25,000 قوالب تصميم والتي تشمل الشعارات والنشرات والكتيبات والملصقات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر VistaCreate للمستخدمين أيضًا إمكانية الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 10 ملايين صورة وعناصر خالية من حقوق الملكية. كما تقدم أداة تصميم شعارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على إنشاء شعار مثالي في لحظات.

أفضل الميزات

أدوات سحب وإسقاط سهلة الاستخدام : تتيح للمستخدمين نقل عناصر التصميم وتغيير حجمها وتخصيصها بسرعة

: تتيح للمستخدمين نقل عناصر التصميم وتغيير حجمها وتخصيصها بسرعة أكثر من 10,000 قالب قابل للتخصيص : يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لإنشاء الشعارات والإعلانات وأصول وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها

: يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لإنشاء الشعارات والإعلانات وأصول وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها أكثر من 12 مليون صورة ورسوم توضيحية وأيقونات ومقاطع فيديو : يتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة من محتوى الوسائط الخالية من حقوق الملكية

: يتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة من محتوى الوسائط الخالية من حقوق الملكية ميزة مجموعة العلامات التجارية : أضف الخطوط المخصصة ولوحات الألوان والشعارات الخاصة بك إلى مجموعة العلامات التجارية والوصول إليها بسهولة في أي وقت تحتاج فيه إلى تمييز المحتوى الخاص بك

: أضف الخطوط المخصصة ولوحات الألوان والشعارات الخاصة بك إلى مجموعة العلامات التجارية والوصول إليها بسهولة في أي وقت تحتاج فيه إلى تمييز المحتوى الخاص بك أداة تغيير الحجم الذكية: قم بتغيير حجم صورتك أو حتى التصميم بأكمله بنقرة واحدة، وقم بإعداد المحتوى بسرعة للعديد من منصات النشر، وقم بالترويج لعلامتك التجارية عبر الإنترنت عبر حسابات وسائط اجتماعية متعددة

القيود

بعض الأدوات متاحة فقط مع الباقة المدفوعة

التسعير

المبتدئين : مجاناً

: مجاناً المحترف: 10 دولارات شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.5 من 5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.6 من أصل 5 (390+ تقييم)

7. بيكتوشارت

الأفضل لإنشاء رسومات وسائل التواصل الاجتماعي والرسوم البيانية

إنشاء صور ورسومات وسائط التواصل الاجتماعي والرسوم البيانية باستخدام Piktochart بيكتوشارت هي واحدة من أفضل بدائل Canva المتخصصة في إنشاء الرسوم البيانية والعروض التقديمية والتقارير الجذابة بصريًا. تم تصميم هذه المنصة للمستخدمين والمسوقين على وسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء الذين يرغبون في تقديم البيانات والمعلومات بطريقة جذابة بصريًا دون قضاء ساعات في عملية التصميم.

يقدم البرنامج محرر سحب وإفلات سهل الاستخدام ومجموعة متنوعة من القوالب التي تتيح للمستخدمين إنشاء صور وتصميم رسومات مخصصة وأيقونات وغيرها.

أفضل الميزات

أكثر من 1,000 قالب إنفوجرافيك : الوصول إلى عناصر التصميم وقوالب وسائل التواصل الاجتماعي لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي,محتوى مرئيوالمزيد

: الوصول إلى عناصر التصميم وقوالب وسائل التواصل الاجتماعي لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي,محتوى مرئيوالمزيد أدوات تصور البيانات : يجعل من السهل إنشاء تصورات تفاعلية من بياناتك

: يجعل من السهل إنشاء تصورات تفاعلية من بياناتك مساعد تصميم متكامل بمساعدة الذكاء الاصطناعي: يوفر طريقة بسيطة لصياغة مرئيات معقدة بسرعة وسهولة

القيود

منصة تصميم أقل تنوعًا مقارنة بغيرها

بعض الميزات والقوالب متاحة فقط مع الاشتراك المدفوع

التسعير

خطة مجانية : متاحة

: متاحة إيجابي : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.4 من 5 (أكثر من 160 تقييم)

: 4.4 من 5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 160 تقييم)

8. بلاي بلاي

الأفضل لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية

أنشئ مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي في دقائق بدون مهارات تقنية أو إبداعية باستخدام PlayPlay بلاي بلاي هو بديل Canva متخصص في إنشاء مقاطع الفيديو لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والاتصالات الداخلية. وبفضل واجهته البسيطة والبديهية، يسهّل PlayPlay على المستخدمين الذين لا يملكون خبرة في تحرير الفيديو إنشاء مقاطع فيديو جذابة وذات مظهر احترافي.

يحتوي PlayPlay أيضًا على ميزة تحرير الفيديو القوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي التي تبسط عملية إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مع تكامل لكل منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مما يتيح لك مشاركة إبداعاتك كمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومع الآخرين بسهولة.

أفضل الميزات

خيار تحريك النصوص والصور ومقاطع الفيديو : يساعد في إنشاء الرسوم البيانية والمرئيات الديناميكية

: يساعد في إنشاء الرسوم البيانية والمرئيات الديناميكية مجموعة متنوعة من القوالب : يقدم للمستخدمين مجموعة واسعة من خيارات التصميم لمشاريعهم

: يقدم للمستخدمين مجموعة واسعة من خيارات التصميم لمشاريعهم دعم دقة HD/4K: يدعم دقة HD/4K: يضمن أعلى جودة للإخراج

القيود

لا يتوفر إصدار مجاني

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بالمنصات الأخرى

التسعير

إصدار تجريبي مجاني : متاح

: متاح مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.8 من 5 (أكثر من 20 تقييم)

9. بيكسلر

الأفضل لتعديل وتحسين صور وسائل التواصل الاجتماعي

قم بتحرير الصور وإنشاء رسومات مباشرة في متصفحك باستخدام Pixlr بيكسلر هو برنامج متقدم لتحرير الصور يسهل على المستخدمين تحرير صورهم وتحسينها بسرعة وسهولة لإنشاء محتوى مرئي مذهل.

يوفر محرر الرسوم الثابت هذا مجموعة واسعة من أدوات تحرير الصور، بما في ذلك الفلاتر والتأثيرات وتصحيح الألوان وأداة الاقتصاص السريع للصور. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة نصوص وإطارات وملصقات لتحسين صورهم.

وعلاوة على ذلك، يتيح محرر الصور للمستخدمين تنقيح صورهم بسرعة باستخدام أدوات ذات مستوى احترافي، مثل التوضيح، والتمويه، وتعديل التباين.

يوفر Pixlr أيضًا محرر صور مجاني على الهاتف المحمول لأجهزة iOS و Android، مما يسمح للمستخدمين بتحرير الصور أثناء التنقل. بشكل عام، يعد Pixlr أحد أفضل بدائل Canva لمن يرغبون في تحسين صورهم بسرعة وسهولة لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

أفضل الميزات

مجموعة واسعة من أدوات تحرير الصور : يوفر مجموعة واسعة من الأدوات لتحرير الصور وتحسينها بسرعة وسهولة

: يوفر مجموعة واسعة من الأدوات لتحرير الصور وتحسينها بسرعة وسهولة أدوات التنقيح : يتيح للمستخدمين تنقيح صورهم بشكل احترافي باستخدام أدوات متقدمة مثل التوضيح والتعتيم وتعديل التباين

: يتيح للمستخدمين تنقيح صورهم بشكل احترافي باستخدام أدوات متقدمة مثل التوضيح والتعتيم وتعديل التباين أدوات إزالة الخلفية بسرعة: محو الخلفية من أصعب الأشياء، وتحميل ما يصل إلى 50 صورة، وإزالة الخلفية مرة واحدة، حتى مع اختلاف حجم الاقتصاص

القيود

تحرير يركز على الصور فقط

الأسعار

خطة مجانية : متوفرة بميزات محدودة

: متوفرة بميزات محدودة بالإضافة : 0.75 دولار شهريًا

: 0.75 دولار شهريًا القسط : متوفرة بميزات محدودة: 4.90 دولار شهرياً

: متوفرة بميزات محدودة: 4.90 دولار شهرياً الفريق: 9.91 دولار شهرياً

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.5 من 5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (95+ تقييم)

10. بيكمونكي

الأفضل لإنشاء لافتات يوتيوب

إنشاء صور وشعارات وصور جميلة لوسائل التواصل الاجتماعي وأغلفة فيسبوك باستخدام PicMonkey بيكمونكي هو بديل Canva متخصص في إنشاء لافتات اليوتيوب وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والشعارات. بفضل واجهته البديهية ومكتبة القوالب الواسعة، يعد PicMonkey بديلاً رائعًا لـ Canva للمستخدمين الذين يريدون أداة تصميم بسيطة لكنها قوية.

توفر المنصة مجموعة كبيرة ومتنوعة من القوالب المصممة باحترافية للافتات اليوتيوب وغيرها من التصميمات بحيث يمكن للمستخدمين إنشاء رسومات مذهلة في دقائق. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المنصة أيضًا بمحرر للسحب والإفلات يجعل من السهل تخصيص القوالب الموجودة أو إنشاء تصميمات أصلية بالكامل.

علاوة على ذلك، يقدم PicMonkey فلاتر وقوام وأشكال، مما يمنح المستخدمين القدرة على إنشاء مرئيات معقدة، مما يجعله أحد أفضل بدائل Canva اليوم.

أفضل الميزات

محرر السحب والإفلات : يجعل إنشاء المرئيات أمرًا سهلاً للغاية

: يجعل إنشاء المرئيات أمرًا سهلاً للغاية مكتبة متكاملة من الصور والخطوط : يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مئات من عناصر التصميم المختلفة

: يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مئات من عناصر التصميم المختلفة قوالب معدة مسبقاً : يوفر للمستخدمين طريقة سريعة للبدء في مشاريعهم

: يوفر للمستخدمين طريقة سريعة للبدء في مشاريعهم أدوات تحرير متقدمة: يسمح للمستخدمين بتخصيص مرئياتهم بكل سهولة

القيود

لا يتوفر إصدار مجاني

بعض الميزات والأدوات المتقدمة متاحة فقط مع اشتراكات أعلى مستوى

التسعير

أساسي : 72 دولارًا سنويًا

: 72 دولارًا سنويًا محترف : 120 دولارًا سنويًا

: 120 دولارًا سنويًا الأعمال: 228 دولاراً سنوياً

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.4 من 5 (أكثر من 380 تقييم)

: 4.4 من 5 (أكثر من 380 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 1000 تقييم)

## ما الذي يجعل بديل كانفا جيدًا

عند البحث عن بدائل Canva، من الضروري مراعاة العوامل التالية:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وسهلة التصفح، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم خبرة بسيطة في تصميم الجرافيك

يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وسهلة التصفح، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم خبرة بسيطة في تصميم الجرافيك تنوع القوالب: يجب أن يقدم البديل القابل للتطبيق مجموعة واسعة من القوالب الاحترافية المناسبة لمختلف الصناعات والأغراض

يجب أن يقدم البديل القابل للتطبيق مجموعة واسعة من القوالب الاحترافية المناسبة لمختلف الصناعات والأغراض خيارات التخصيص: يجب أن تسمح لك المنصة بتخصيص القوالب وعناصر التصميم لإنشاء صور فريدة ومخصصة

يجب أن تسمح لك المنصة بتخصيص القوالب وعناصر التصميم لإنشاء صور فريدة ومخصصة التسعير: يجب أن يوفر بديل Canva الجيد خيارات تسعير مختلفة لتناسب احتياجات وميزانيات مختلف المستخدمين

يجب أن يوفر بديل Canva الجيد خيارات تسعير مختلفة لتناسب احتياجات وميزانيات مختلف المستخدمين ميزة التعاون الجماعي: يجب أن تدعم الأداة التعاون الجماعي والمشاركة لتسهيل عمل المستخدمين معًا حتى عندماالعمل عن بُعد # ## عزز مشاريع التصميم الخاصة بك باستخدام بدائل Canva

في حين أن Canva لا تزال أداة تصميم شائعة ومتعددة الاستخدامات، إلا أن هناك العديد من بدائل Canva المتاحة في عام 2024 والتي تقدم ميزات وقدرات فريدة من نوعها.

سواء كنت تبحث عن منصة تركز على التصميم الجرافيكي أو إنشاء الرسوم البيانية أو تحرير الفيديو أو تحرير الصور لمساعدتك في احتياجاتك التسويقية يجب أن توفر قائمة بدائل Canva هذه خيارًا مناسبًا لاحتياجاتك. تذكر أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل سهولة الاستخدام، وتنوع القوالب، وخيارات التخصيص، والتسعير، وميزات التعاون عند اختيار أفضل بديل ل Canva لمتطلباتك الخاصة.

على سبيل المثال، إذا كانت إستراتيجيتك التسويقية تدور حول مقاطع الفيديو، فاختر حلاً كاملاً مثل موفافي . إذا كنت بحاجة إلى صور ملفتة للنظر لـ Instagram، فقم بتحريرها باستخدام Pixlr.

وإذا كنت بحاجة إلى تبسيط سير عملك باستخدام خرائط الطريق المرئية والمزيد، تعرف على ClickUp Whiteboard وكل المزايا التي يقدمها ClickUp .

حظًا موفقًا، وتصميمًا سعيدًا! جرّب ClickUp مجانًا اليوم ---

الكاتب الضيف:_

فيكتوريا هي مديرة محتوى تتمتع بخبرة تزيد عن 4 سنوات في مجال التسويق، وقد عملت سابقًا في مجالات التسويق والتدوين. وهي تستمتع بالكتابة والبحث عن مواضيع جديدة لمشاركة خبراتها مع مصادر جديرة بالثقة _