10 من أفضل خيارات برامج إدارة العلامات التجارية لعام 2025

إدارة العلامة التجارية فن وعلم في آن واحد. 👩‍🎨

سواءً كان الأمر يتعلق بابتكار أفكار لحملات جديدة أو إدارة المشاريع، يمكن القول إن مديري العلامات التجارية مشغولون للغاية. ويتطلب ذلك اهتماماً شديداً بالتفاصيل، وفهماً للسوق، وموهبة في التفكير الإبداعي.

وللمساعدة في تحقيق أقصى استفادة من جهودك وإحداث تأثير إيجابي على أرباح الشركة، يمكنك اللجوء إلى أدوات إدارة العلامة التجارية لمراقبة وإدارة وقياس صحة علامتك التجارية وأدائها.

تتنوع هذه الأدوات من الأشكال التقليدية لأبحاث السوق إلى حلول التحليلات الأكثر تطوراً - يمكنها أن توفر لك رؤية ثاقبة لمكانة علامتك التجارية، واستهداف العملاء المناسبين وتحسين

استراتيجيات التسويق الخاصة بك

لضمان تميز علامتك التجارية عن منافسيها.

لذا، إذا كنت تبحث عن حل جديد لإدارة علامتك التجارية لإضافته إلى مجموعتك التقنية أو تبحث ببساطة عن حل يقوم بكل شيء، فقد قمنا بتغطيتك. لقد قلصنا القائمة إلى عشرة من أفضل برامج إدارة العلامات التجارية المتاحة اليوم. ألقِ نظرة على كل منها للتعرف على أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها ومراجعات العملاء.

ولكن قبل أن تتعمق في القائمة، اكتشف ما الذي يجعل برنامج إدارة العلامة التجارية جيدًا لمساعدتك أنت و

التسويق

اختر الأداة المناسبة لعلامتك التجارية! 🤝

ما الذي تبحث عنه في برنامج إدارة العلامة التجارية

إدارة العلامة التجارية هي استراتيجية تسويقية

وعملية إنشاء ورعاية وحماية هوية العلامة التجارية وسمعتها. وهي تشمل جميع جوانب كيفية تواصل الشركة مع عملائها، بما في ذلك

مبادرات التسويق

وخدمة العملاء، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات الصناعة، وغير ذلك الكثير.

تساعد هذه الأدوات التسويقية مديري العلامات التجارية وفرق التسويق في:

استراتيجية العلامة التجارية : إدارة استراتيجية علامتك التجارية وتنفيذها بفعالية

: إدارة استراتيجية علامتك التجارية وتنفيذها بفعالية اتساق العلامة التجارية : الحفاظ على إرشادات العلامة التجارية متسقة عبر مختلف القنوات

: الحفاظ على إرشادات العلامة التجارية متسقة عبر مختلف القنوات تنظيم الأصول : قاعدة بيانات مركزية لأصول العلامة التجارية الرقمية

: قاعدة بيانات مركزية لأصول العلامة التجارية الرقمية الوعي بالعلامة التجارية والوصول إليها : جذب العملاء المحتملين وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية والولاء لها

: جذب العملاء المحتملين وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية والولاء لها تعزيز رحلة العميل : التأثير على قرارات الشراء لدى جمهورك وزيادة المبيعات

: التأثير على قرارات الشراء لدى جمهورك وزيادة المبيعات عمليات سير العمل الآلية : إدارة عمليات سير العمل وتبسيطها

: إدارة عمليات سير العمل وتبسيطها المعلومات والبيانات : تتبع وقياس صحة العلامة التجارية وأداء الحملة

: تتبع وقياس صحة العلامة التجارية وأداء الحملة إدارة الموارد: إدارة الموارد: تحديد الهوية والفعالية تخصيص الميزانية وعبء العمل والوقت والموارد الأخرى المتاحة

ولكن تذكر - ليست كل برامج إدارة العلامات التجارية مبنية بنفس الطريقة. ☝️

عند البحث عن أداة إدارة العلامة التجارية المناسبة، إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

مركز منظم ومركزي لأصول علامتك التجارية

أنظمة قوية للتسلسل الهرمي وإدارة الأصول الرقمية

قابلية التخصيص وقابلية التوسع وواجهة سهلة الاستخدام

بيانات في الوقت الحقيقي و لوحات معلومات التقارير أتمتة سير العمل

نظام بحث وتصفية متقدم

إمكانيات التكامل

تعاون الفريق الأدوات

...على سبيل المثال لا الحصر.

والآن، حان وقت الغوص في أفضل عشر أدوات لإدارة العلامات التجارية في السوق اليوم. تقدم كل أداة مجموعة فريدة من الميزات، لذا ألقِ نظرة على كل منها لمعرفة أي منها يدعم احتياجاتك الحالية والمستقبلية بشكل أفضل!

## أفضل 9 أدوات لإدارة العلامات التجارية في عام 2024

1.

ClickUp

الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي

يعمل ClickUp على جعل التعاون بين الفرق مركزياً بحيث يعمل الجميع على تحقيق نفس الهدف وتجنب الانعزال

هل أنت مستعد للارتقاء بعلامتك التجارية إلى المستوى التالي وتعزيز إنتاجية فريقك؟ قم بإدارة علامتك التجارية ومشاريعك وفرقك بفعالية - كل ذلك في مكان واحد مع ClickUp.

ClickUp هو برنامج متكامل لإدارة المشاريع و

أداة إنتاجية

التي توفر منصة قابلة للتخصيص بالكامل لمساعدة الفرق في مختلف الأقسام والصناعات على إدارة أي نوع من أنواع العمل، وتعزيز تعاون الفريق، وتبسيط سير العمل.

سواء كنت مدير علامة تجارية مسؤولاً عن علامة تجارية واحدة أو عدة علامات تجارية، فإن المنصة بأكملها قابلة للتخصيص بالكامل، ويمكنك ضبط ClickUp بأي طريقة لدعم أي نوع من الأعمال وتلبية تفضيلات سير العمل الفريدة والمعقدة.

تتميز المنصة بالقوة هيكل التسلسل الهرمي يمنحك المرونة والتحكم في تنظيم مشاريعك وفرقك بالطريقة التي تناسب عملك، بينما تتيح لك ميزات إدارة المشاريع الرئيسية في ClickUp تخطيط مشاريعك وإدارتها وتتبعها, الحملات التسويقية وسعة عبء العمل، وأهداف الشركة والفريق، وغير ذلك الكثير.

لديك الكثير من الأمور التي تشغل بالك كمدير للعلامة التجارية، لذا دع ClickUp يساعدك في إدارة كل ما تحتاج إليه - كل ذلك في مكان واحد!

خطط لاستراتيجيات وحملات تسويق علامتك التجارية مع الأدوات التعاونية مثل ClickUp Whiteboards و مستندات ClickUp ، اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لإدارة عبء عمل فريقك، وتواصل مع فريقك باستخدام عرض الدردشة المدمج والتعليقات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف الخاصة بك في أهداف ClickUp .

يمكن لمحترفي التسويق استخدام لوحات ClickUp Whiteboards كأداة تعاون مرئية للعصف الذهني وخرائط الطريق وتخطيط الاستراتيجيات وأي احتياج، وربطها بسهولة بعملك في ClickUp

كما تتيح لك أيضًا الوصول إلى

لوحة تحكم مخصصة

التي تمنحك القدرة على إنشاء عرض عالي المستوى لعملك مع إعداد تقارير في الوقت الفعلي وتتبع جميع أنواع البيانات المهمة مثل تقدم المشروع والأولويات والأداء وأي شيء آخر تقريبًا ترغب في رؤيته في لمحة سريعة.

ومع

الأتمتة المخصصة في ClickUp

يمكنك أخيرًا إنشاء عمليات سير عمل فعالة تتطلب اهتمامًا وطاقة أقل. يمكنك تبسيط عمليات فريقك باستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا في ClickUp، أو إنشاء عملياتك الخاصة، لتبسيط سير عملك ووضع المهام اليدوية في الوضع التجريبي التلقائي حتى تتمكن من التركيز أكثر على ما هو أكثر أهمية - بناء العلامة التجارية وإدارتها!

بالحديث عن تبسيط سير عملك، فإن ClickUp

يتكامل مع أكثر من 1,000 أداة عمل أخرى

بما في ذلك تطبيقاتك الأكثر استخدامًا مثل Slack وGmail وDropbox وHubspot وJotform وغيرها الكثير. اربطها معًا لتجمع كل أعمالك معًا في مكان مركزي شامل. 😌👌

_هل تريد معرفة المزيد حول كيفية مساعدة ClickUp لك في إدارة العلامة التجارية؟ ألقِ نظرة على الميزات أدناه لمعرفة ذلك!

أفضل الميزات

15 + طرق العرض المخصصة: اختر رؤية عملك على طريقتك (الجدول الزمني، اللوحة، الدردشة, عرض عبء العمل والمزيد)

اختر رؤية عملك على طريقتك (الجدول الزمني، اللوحة، الدردشة, عرض عبء العمل والمزيد) الحقول المخصصة و الحالات المخصصة : أضف أكبر عدد ممكن من الحقول المخصصة حسب الحاجة لمنح فريقك وأصحاب المصلحة السياق الذي يحتاجونه للوصول إلى نفس الصفحة وإنشاء حالات مخصصة للمساعدة في تتبع التقدم

الحالات المخصصة أضف أكبر عدد ممكن من الحقول المخصصة حسب الحاجة لمنح فريقك وأصحاب المصلحة السياق الذي يحتاجونه للوصول إلى نفس الصفحة وإنشاء حالات مخصصة للمساعدة في تتبع التقدم عرض نموذج ClickUp : قم بتخصيص النماذج مع السمات والصور الرمزية لتعكس علامتك التجارية، واستخدمها لجمع التعليقات من عملائك

طريقة عرض تقويم النقر فوق التقويم: قم بإنشاء تقويم للحملة بسهولة وربط المهام المهمة معًا في طريقة عرض واحدة عالية المستوى

قم بإنشاء تقويم للحملة بسهولة وربط المهام المهمة معًا في طريقة عرض واحدة عالية المستوى التدقيق (صور وفيديو وتعليقات توضيحية بصيغة PDF): مركزية التعليقات على أصول العلامة التجارية وتسريع عملية الموافقة عليها

لوحات بيضاء تعاونية : طرح الأفكار بمفردك أو مع فريقك وإنشاء خريطة طريق مرئية لحملاتك ومشاريعك والمزيد

: طرح الأفكار بمفردك أو مع فريقك وإنشاء خريطة طريق مرئية لحملاتك ومشاريعك والمزيد مستندات النقر فوق المستندات : أنشئ مستندات شاملة خطة اتصالات المشروع باستخدام المستندات للمساعدة في تخطيط استراتيجية رسائل المشروع بسهولة

: أنشئ مستندات شاملة خطة اتصالات المشروع باستخدام المستندات للمساعدة في تخطيط استراتيجية رسائل المشروع بسهولة الأذونات والخصوصية : دعوة الضيوف مثل العملاء والمستقلين إلى مساحة العمل الخاصة بك، والتحكم في إعدادات المشاركة والخصوصية والأذونات

: دعوة الضيوف مثل العملاء والمستقلين إلى مساحة العمل الخاصة بك، والتحكم في إعدادات المشاركة والخصوصية والأذونات تطبيق الهاتف المحمول : متاح عبر الأجهزة لمنحك إمكانية الوصول إلى عملك في جميع الأوقات ومن أي مكان

: متاح عبر الأجهزة لمنحك إمكانية الوصول إلى عملك في جميع الأوقات ومن أي مكان لوحات التحكم المخصصة: اختر أكثر من 50 أداة للوحة التحكم وقم ببناء مركز التحكم المثالي لمهامك لتتبع جهودك التسويقية ومشاريعك وعبء العمل وغير ذلك الكثير

اجمع كل أعمالك معًا في نظرة عامة عالية المستوى باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

القيود

منحنى التعلم بسبب عدد الميزات المتاحة

يستغرق الأمر بعض الوقت لتعتاد على واجهة المستخدم وتتخطى منحنى التعلّم لفهم جميع الوظائف، تماماً كما هو الحال مع أي برنامج جديد، ولكن مهلاً، ما تنفقه من وقت الآن يمكن أن يوفر لك ساعات لا تحصى بعد ذلك." -

مراجعة Capterra

التسعير

مجاني للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,519 تقييم)

_هل تريد البدء ولكنك بحاجة إلى دفعة بسيطة؟ استخدم هذا مجاناً

قالب إدارة العلامة التجارية من ClickUp

_لإعطائك طريقة منظمة ومنسقة لإدارة مشاريعك وفريقك وغير ذلك

يسمح لك قالب إدارة العلامة التجارية هذا بتتبع جميع الأنشطة لعملائك بالإضافة إلى توثيق أدلة الأنماط والعمليات الداخلية

تنزيل نموذج إدارة العلامة التجارية

2. هبسبوت

الأفضل لإدارة علاقات العملاء

عبر Hubspot

هبسبوت

هي منصة شاملة لإدارة العلامة التجارية تتيح للشركات بناء علاقات مع العملاء ورعايتها. وهي توفر مجموعة شاملة من الأدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء وتصميم المواقع الإلكترونية والتحليلات.

باستخدام هذه الأداة، يمكنك أنت وفريقك إنشاء تجارب مخصصة للعملاء وبناء علاقات أقوى مع العملاء لزيادة ولائهم وتوليد المزيد من العملاء المحتملين. ويمكنك أيضاً استخدام HubSpot لإدارة سمعة علامتك التجارية من خلال تتبع المحادثات التي تدور حولها عبر قنوات التواصل الاجتماعي والرد بسرعة على أي تعليقات سلبية.

أفضل الميزات

إدارة علاقات العملاء المجانية لمساعدتك على رعاية وتنمية أعمالك

تتيح لك الدردشة المباشرة التواصل مع الزائرين في الوقت الفعلي لتقديم الدعم وإتمام الصفقات

أداة إنشاء المواقع الإلكترونية تتيح لك تخصيص موقعك الإلكتروني باستخدام واجهة السحب والإفلات

تحليلات وتقارير ولوحة تحكم مدمجة لمساعدتك في قياس أداء حملاتك التسويقية

إضفاء طابعك الشخصي على حملاتك التسويقية على نطاق واسع من خلال الاستهداف السلوكي

القيود

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد أو عديمي الخبرة

"على الرغم من أن الميزات شاملة، إلا أن عملية الإعداد قد تكون مربكة بعض الشيء، وهناك منحنى تعليمي حاد" - -

مراجعة Capterra

التسعير

مركز التسويق مبتدئ : يبدأ من 45 دولارًا شهريًا احترافي : يبدأ من 800 دولار شهريًا المؤسسات : يبدأ من 3,600 دولار شهرياً



التقييمات والمراجعات

G2: 4.4 من 5 (أكثر من 9,191 تقييم)

4.4 من 5 (أكثر من 9,191 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 5,360 تقييم)

3. سبروت سوشيال

الأفضل لـ

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

عبر سبراوت سوشيال

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى المضي قدماً في عالم وسائل التواصل الاجتماعي وبناء حضور على الإنترنت، فإن Sprout Social هو خيار رائع.

سبروت سوشيال

هي عبارة عن منصة مقنعة لإدارة العلامات التجارية مصممة لمساعدة الشركات على إدارة حضورها على الإنترنت وتعظيمه. تقدم المنصة مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك المراقبة والجدولة والتحليلات وغيرها، لمساعدة العلامات التجارية على البقاء على اطلاع على تفاعلات العملاء الرقمية.

من خلال واجهة Sprout Social سهلة الاستخدام، يمكن للشركات إدارة حسابات متعددة بسهولة مع الحفاظ على تنظيمها واطلاعها. بالإضافة إلى ذلك، توفر رؤى Sprout Social التفصيلية حول سلوك العملاء بيانات قيّمة يمكن أن تساعد الشركات على اكتساب فهم أفضل لجمهورها ووضع استراتيجيات تسويق أكثر فعالية.

أفضل الميزات

يوفر رؤى وتحليلات لتحسين النمو الاجتماعي

سهولة الاستخدام وجدولة المنشورات مسبقاً

أدوات تعاون مدمجة

صندوق وارد ذكي لتوحيد جميع الشبكات والملفات الشخصية المتصلة في ملف شخصي واحد لتسهيل المراقبة

إدارة المراجعات عبر منصات متعددة للمساعدة في الحفاظ على السمعة عبر الإنترنت وتعزيزها

الجودة قوالب التسويق بتصاميم رائعة

القيود

يمكن أن يكون السعر أغلى مقارنة بمنصات جدولة الوسائط الاجتماعية الأخرى

"قد تكون تكلفة الباقات المدفوعة مرتفعة بعض الشيء، خاصة للشركات الصغيرة. كما أنني أجد أن بعض الميزات الأكثر تقدماً قد تكون مربكة بعض الشيء عند استخدامها." -

مراجعة Capterra

التسعير

يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

قياسي : 249 دولارًا شهريًا (مستخدم إضافي + 199 دولارًا شهريًا)

: 249 دولارًا شهريًا (مستخدم إضافي + 199 دولارًا شهريًا) احترافي : 399 دولارًا شهريًا (مستخدم إضافي + 299 دولارًا شهريًا)

: 399 دولارًا شهريًا (مستخدم إضافي + 299 دولارًا شهريًا) متقدم : 499 دولارًا شهريًا (مستخدم إضافي + 349 دولارًا شهريًا)

: 499 دولارًا شهريًا (مستخدم إضافي + 349 دولارًا شهريًا) مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3 من أصل 5 (أكثر من 2,093 تقييم)

4.3 من أصل 5 (أكثر من 2,093 تقييم) Capterra: 4.4 من 5 (أكثر من 531 تقييم)

4. براندفولدر

الأفضل لإدارة الأصول الرقمية

عبر براندفولدر

مع

مجلد العلامة التجارية

، يمكن لمديري العلامات التجارية تخزين الأصول الرقمية وإدارتها ومشاركة الملفات من قاعدة بيانات واحدة آمنة ومركزية. يتميز بمكتبات أصول قوية وعمليات مشاركة ملفات مبسطة وعناصر تحكم في الوصول قابلة للتخصيص لمنحك التحكم في أصولك الرقمية والحفاظ على

هوية العلامة التجارية

عبر المنصات والمواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي وغيرها.

بالإضافة إلى توفير وظائف إدارة العلامة التجارية الأساسية، يتيح براندفولدر للمستخدمين قياس أداء علامتهم التجارية. من خلال لوحة معلومات التحليلات الخاصة به، ستتمكن من الوصول إلى رؤى المستخدم وتحليلات الأصول وتحليلات Brandfolder والمجموعة لمساعدتك على تحسين عائد الاستثمار وضمان أداء أصول علامتك التجارية بشكل جيد عبر قنوات توزيع متعددة.

أفضل الميزات

تحميل عدد غير محدود من الملفات وتخزينها وتنظيمها ومشاركتها من موقع واحد آمن

تتيح لك العلامة التجارية المخصصة إمكانية تخصيص الشكل والمظهر والمجال والبحث لتقديم تجربة تتوافق مع علامتك التجارية

تنظيم الأصول حسب المجموعات والأقسام والتسميات

تضيف العلامات التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي علامات منطقية تلقائياً إلى الأصول عند الاستيراد

محرر فيديو متقدم يتيح لك تحرير ملفات الفيديو داخل التطبيق

القيود

منحنى التعلم خلال فترة الإعداد

"يكون من المربك في البداية معرفة الأقسام والتسميات والمجموعات والدبابيس."

مراجعة Capterra

التسعير

الأساسيات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5 من 5 (1,035+ تقييم)

4.5 من 5 (1,035+ تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 433 تقييم)

5. سلاك

الأفضل لبرامج الاتصالات الموحدة

عبر Slack

سلاك

هي منصة مراسلة توفر مركزًا مركزيًا للفرق للتواصل بشكل أكثر فعالية ومشاركة الأفكار وتسريع عملية تقديم الملاحظات.

يمكن لمديري العلامات التجارية والفرق إنشاء قنوات مخصصة لفصل سلاسل المحادثات، وإرسال الرسائل إلى شخص واحد أو عدة أشخاص، وإرسال الملفات ضمن التعليقات. ولتعزيز تواصل الفريق بشكل أكبر، يتيح لك Slack إمكانية إجراء مكالمة جماعية أو مكالمة فيديو جماعية، وهو ما يمكن أن يكون مفيداً عند العمل عن بُعد أو شرح مواضيع معقدة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح سلاك كونكت إمكانية دعوة و

التعاون مع العملاء

والفرق الخارجية في مساحة العمل الخاصة بك. كل هذه الميزات وغيرها تجعل من السهل توصيل التحديثات، وجمع الملاحظات، وتفويض المهام، وتسريع عملية تقديم الملاحظات، خاصةً مقارنةً بالتواصل عبر البريد الإلكتروني.

يمكن أن يتكامل Slack أيضًا مع أدوات العمل الأخرى، مثل

أدوات إدارة المشاريع

مثل ClickUp وتطبيقات إدارة علاقات العملاء مثل Hubspot، لمساعدة الفرق على تبسيط عملها وإدارة المشاريع وتتبع الحملات التسويقية.

أفضل الميزات

القنوات تساعد الفرق على تتبع المحادثات

تسمح الجلسات والمقاطع للفرق بالتواصل والتواصل بشكل أكثر فعالية

بدء محادثة مع شخص واحد أو عدة أشخاص في وقت واحد

ربط Slack بأدوات العمل الأخرى مثل ClickUp و Google Drive و Zoom والمزيد

القيود

يمكن أن تكون القنوات مربكة ومشتتة للانتباه إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح

"يمكنك أن تضيع في بعض القنوات، خاصةً إذا كان هناك الكثير من القنوات مع فرق مختلفة." -

مراجعة Capterra

التسعير

مجاناً

الإيجابي 7.25 دولار شهريًا

7.25 دولار شهريًا العمل + : 12.50 دولار/شهرًا

: 12.50 دولار/شهرًا شبكة المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5 من 5 (أكثر من 30,841 تقييم)

4.5 من 5 (أكثر من 30,841 تقييم) Capterra: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 22,811 تقييم)

6. فريش بوكس

الأفضل للمحاسبة والفواتير عبر الإنترنت

عبر FreshBooks

فريش بوكس

هو حل للفوترة والمحاسبة يساعد العلامات التجارية والمحاسبين وأصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال في مختلف المجالات على تبسيط مسك دفاترهم.

تبسيط سير عملك وترويض

زحف النطاق

من خلال استخدام ميزات المحاسبة ومسك الدفاتر سهلة الاستخدام، مثل الفواتير الاحترافية، التي تتيح لك إنشاء تقارير احترافية وتخصيص الفواتير ذات العلامات التجارية وتتبع البيانات المالية. استخدم التطبيق لإنشاء تقارير التجنيب وإرسالها في أي وقت خلال فترة التجنيب، ووضع مدفوعاتك على نظام الفوترة التلقائية مع الفوترة التلقائية والمدفوعات المتكررة والتذكيرات التلقائية.

أفضل الميزات

تعيين المدفوعات المتكررة والتذكير بالدفع التلقائي بسهولة

يتصل بأكثر من 14,000 بنك وشركات بطاقات ائتمان مختلفة

يتكامل مع أكثر من 100 تطبيق لتبسيط أعمالك وربط فرقك وعملائك

معاينة الفواتير قبل إرسالها والحصول على تحديثات فورية عند عرض الفاتورة ودفعها

احتساب الضرائب تلقائياً وتتبع المخزون المفوتر في الفواتير

القيود

يمكن أن تكون الأداة مربكة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالمحاسبة

"قد يجد بعض المستخدمين البرنامج معقدًا ومربكًا، خاصةً إذا لم يكونوا على دراية بممارسات الفوترة والمحاسبة." -

مراجعة Capterra

التسعير

لايت : 4.50 دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر (5 عملاء مدفوعة الفواتير)

: 4.50 دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر (5 عملاء مدفوعة الفواتير) زائد : 9 دولارات شهريًا لمدة ثلاثة أشهر (50 عميلًا قابلين للفوترة)

: 9 دولارات شهريًا لمدة ثلاثة أشهر (50 عميلًا قابلين للفوترة) بريميوم : 16.50 دولار/شهرًا لمدة ثلاثة أشهر (عدد غير محدود من العملاء القابلين للفوترة)

: 16.50 دولار/شهرًا لمدة ثلاثة أشهر (عدد غير محدود من العملاء القابلين للفوترة) اختيار: أسعار مخصصة؛ اطلب عرضًا توضيحيًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5 من 5 (657+ تقييم)

4.5 من 5 (657+ تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 4,037+ تقييم)

7. فرونتيفاي

الأفضل لبرنامج إدارة أصول العلامة التجارية

عبر فرونتفاي

فرونتفاي

هو برنامج لإدارة العلامات التجارية والأصول الرقمية يوفر للمصممين والعلامات التجارية والمطورين وفرق التسويق نظامًا بيئيًا رقميًا للعلامة التجارية يتناسب مع أعمالهم.

وهو يوفر مكانًا مركزيًا لكل أصول العلامة التجارية وأدوات لـ

تخصيص إرشادات العلامة التجارية

تعزيز الإبداع

تعاون الفريق

وإنشاء قوالب رقمية ومطبوعة قابلة لإعادة الاستخدام. يمكنك الوصول إلى الإرشادات الرقمية وتعديلها وتحديثها بسهولة، والوصول إلى أكثر من 40 عنصر محتوى مختلف لمساعدتك في تخصيص إرشاداتك.

أما بالنسبة للتعاون الإبداعي، فتعمل هذه الأداة على تحسين عملية الملاحظات من خلال السماح للفرق بمشاركة المعلومات التفصيلية والمراجعات برابط واحد. بالإضافة إلى ذلك، فهي تمنح مديري العلامات التجارية حلاً مبسطاً لمشاركة قوالب التصميم. ما عليك سوى إنشاء مكتبات

قوالب العلامات التجارية

والسماح لأي عضو في الفريق بإنشاء تصميمات معتمدة مسبقًا بمفرده لتشجيع الاستقلالية ومنع الاختناقات وتسريع عملية إنشاء المحتوى.

أفضل الميزات

تبسيط سير عملك وفرز أصولك باستخدام مكتبات الأصول المخصصة

كتلة المحتوى المدمجة مسبقًا أو مجموعة تطوير البرمجيات SDK لإنشاء عناصر مخصصة تناسب احتياجات علامتك التجارية

قم بدمجها مع تطبيقاتك المفضلة للتصميم والتواصل والإنتاجية والتسويق و إدارة المشاريع المزيد

إمكانية الوصول إلى الأصول والإرشادات مباشرةً من تطبيق سطح المكتب

ميزات الرؤى والتحليلات لتتبع الاستخدام والتأكد من أن استثمار إدارة علامتك التجارية يؤتي ثماره عبر كل قناة

القيود

يمكن تحسين وظيفة البحث داخل المنصة

"وظيفة البحث غير متقنة بعض الشيء، حيث تقوم بإرجاع كل النص المحيط بمصطلح البحث." -

مراجعة Capterra

التسعير

الأساسيات مجاناً بداية 79 دولارًا شهريًا الفريق : 279 دولاراً في الشهر

مؤسسة: احجز عرضًا توضيحيًا لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6 من 5 (أكثر من 104 تقييمات)

: 4.6 من 5 (أكثر من 104 تقييمات) Capterra: 4.8 من 5 (63+ تقييمات)

8. أوبرال

الأفضل لإدارة التسويق عبر الموقع

عبر أوبرال

أوبرال

هي أداة لإدارة التسويق في الموقع الجغرافي تتيح للمستخدمين تقديم تجربة عملاء هجينة سلسة. وهي تقدم مجموعة من الأدوات التي تسمح للعلامات التجارية بإدارة تواجدها على الإنترنت عبر محركات البحث الشائعة وقنوات التواصل الاجتماعي ومواقع المراجعات وغيرها.

وباعتباره برنامج ذكاء الموقع الجغرافي، فهو مصمم لتحسين ظهور علامتك التجارية على محركات البحث المحلية، وزيادة مشاركة العلامة التجارية، وزيادة الإيرادات من خلال تحسين كل قناة رقمية تؤثر على قرارات الاكتشاف والشراء، خاصةً على المستوى المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Uberall تحليلات قوية وحلولاً تلقائية وتكاملات مع أفضل مواقع المراجعات حتى تتمكن الشركات من زيادة ظهورها للعملاء المحتملين واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

أفضل الميزات

المراقبة في الوقت الفعلي والنشر الآلي للمواقع الأكثر أهمية

يحسِّن كل إشارة لضمان التوصية بعلامتك التجارية، سواء كان ذلك على Google أو Google Home أو خرائط Apple أو Siri

القيود

قد تكون الأسعار باهظة الثمن، وهناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

"إنه مكلف للغاية بالنسبة للمسوقين غير المتمرسين ومتوسطي الخبرة، ويأتي مع منحنى تعليمي صغير لتحقيق أقصى استفادة منه، حيث يتعين عليك أن تتكيف مع التطبيق وميزاته." -

مراجعة Capterra

التسعير

تم العثور على : الاتصال للتسعير

: الاتصال للتسعير اختر : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ازدهر: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4 من 5 (أكثر من 81 تقييم)

: 4.4 من 5 (أكثر من 81 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (29+ تقييم)

9. زندسك

الأفضل لإدارة الشكاوى وحل خدمة العملاء وإدارة علاقات العملاء والمبيعات CRM

عبر Zendesk

زندسك

هو برنامج لإدارة السمعة عبر الإنترنت يُمكِّن العلامات التجارية من حلّ التذاكر بشكل أسرع، وتتبع شكاوى العملاء عبر القنوات، وتقديم أفضل تجربة للعملاء.

Zendesk

أنظمة التذاكر القابلة للتخصيص

وملفات تعريف العملاء، وحلول الدعم الآلي يمكن أن تساعدك على إنشاء تجربة متناسقة ومخصصة لكل عميل يزور شركتك، بينما تتيح لك أداة التحليلات القوية تتبع تفاعلات العملاء وشكاواهم وما إلى ذلك.

علاوةً على ذلك، تتيح أدوات Zendesk التعاونية للفرق إنشاء سير عمل سلس يسمح للفرق بالتفاعل السريع مع مشكلات العملاء واستفساراتهم ومشاركة المعلومات والتعليقات والملاحظات مع بعضهم البعض بسهولة. يساعد ذلك على ضمان قيام أعضاء الفريق والمديرين المشاركين في عملية إدارة العلامة التجارية بتحسين سير العمل واتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً معاً.

الميزات

إدارة الشكاوى والاستفسارات والمزيد، والرد على العملاء من مكان واحد موحد

يمكنك توصيل Zendesk بأكثر من 1,000 عملية تكامل مبنية مسبقًا ، بما في ذلك تطبيقاتك الشائعة، بما في ذلك ClickUp و Slack و Dropbox و Salesforce والمزيد

استخدم المحادثات الجانبية للسماح لفرقك الداخلية والخارجية داخل مساحة عمل وكيل Zendesk بالتعاون في التذاكر

جدولة وبدء اجتماعات Zoom مع عملائك مباشرةً من تذكرة الدعم باستخدام تكامل Zoom؛ سيتم نشر تسجيل الاجتماع تلقائياً كتعليق خاص على التذكرة للحفاظ على جميع المحادثات المهمة في مكان واحد

تتيح لك إمكانات الذكاء الاصطناعي ومنشئ التدفق أتمتة التفاعلات

القيود

قد تكون عملية الإعداد معقدة للغاية بالنسبة للمستخدمين الآخرين

"تتطلب الكثير من الإعدادات وبالتالي تستغرق وقتًا أطول لتنفيذ البرنامج، وخاصة مركز المساعدة." -

مراجعة Capterra

التسعير

زندسك للخدمة سويت تيم: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا سويت النمو: 79 دولارًا أمريكيًا/عاما/شهريًا يتم دفعها سنويًا سويت بروفيشنال: 99 دولارًا أمريكيًا/عاما/شهريًا يتم دفعها سنويًا

زيندسك للمبيعات الفريق : 19 دولاراً/مستخدماً/شهرياً تُدفع سنوياً النمو : 49 دولاراً/مستخدماً/شهرياً تُدفع سنوياً احترافي : 99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً تُدفع سنوياً



التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3 من أصل 5 (أكثر من 467 تقييم)

: 4.3 من أصل 5 (أكثر من 467 تقييم) Capterra: 4.4 من أصل 5 (3,382+ تقييمات)

10.

العمل الجماعي

عبر

مشاريع العمل الجماعي

العمل الجماعي مشروع

برنامج تعاون

مثالي لفرق التسويق التي تتطلع إلى تحسين إدارة علامتها التجارية. يمكّن فريق العمل الجماعي الفرق من تحسين هيكلها التنظيمي من خلال إنشاء مساحة عمل مركزية حيث يمكن تخزين جميع أصول المشروع والوصول إليها من قبل أعضاء الفريق.

الميزات

دردشة المشروع للتواصل في الوقت الفعلي

عرض المحفظة لإلقاء نظرة سريعة على جميع المنتجات والخدمات بسهولة

إعداد التقارير المتتالية وتقارير الاستخدام والفواتير

القيود

قوالب المشاريع غير متوفرة في الباقة المجانية

ميزة الدردشة الجماعية المتكاملة هي ميزة مدفوعة

الباقات المدفوعة باهظة الثمن مقارنة بالباقات الأخرى برنامج إدارة المشاريع التسويقية في هذه القائمة

تسعير مشاريع العمل الجماعي

تقدم Teamwork Projects خطة مجانية وخططاً مدفوعة تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات عملاء مشاريع العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 990+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

ارتقِ بعلامتك التجارية إلى المستوى التالي باستخدام الأدوات المناسبة

برنامج إدارة العلامة التجارية ضروري للارتقاء بعلامتك التجارية إلى المستوى التالي.

من تتبع

أهداف التسويق

وإدارة أصول علامتك التجارية إلى خدمة العملاء، والتحليلات، و

تخصيص الموارد

هناك العديد من الأدوات التي تساعدك على تنمية أعمالك وبناء علامة تجارية قوية. المفتاح هو العثور على الأدوات المناسبة التي تساعدك في الحفاظ على اتساق العلامة التجارية وتسمح لك بتحريك مشاريعك بمعدل أسرع.

وعندما تبحث عن تطبيق لإدارة كل جانب من جوانب عملك، يمكنك الاعتماد على ClickUp لتبسيط إدارة المشاريع وربط فرق التسويق والأقسام الأخرى تحت سقف واحد. فهو لا يمنحك أنت وفريقك منصة قابلة للتخصيص بالكامل مع مئات الميزات القوية لدعم علامتك التجارية أثناء توسعها فحسب، بل يتكامل أيضًا مع أكثر من 1000 أداة عمل أخرى، مما يجعل من الأسهل من أي وقت مضى جمع كل أعمالك في مكان واحد والعمل بكفاءة. 😌⚡️

إذا كان كل ذلك يبدو جيداً بالنسبة لك، فجرّبه، فهو مجاني للبدء!