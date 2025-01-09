ما هي المزايا التي تجعل ClickUp فريداً من نوعه

هل تتنقل بين عشرات التطبيقات لمجرد قضاء يوم عملك؟ أداة إدارة مشروع هنا، ومنصة دردشة هناك، ومستندات مبعثرة في مختلف خدمات التخزين السحابية، وأكثر من 25 علامة تبويب متصفح مفتوحة في أي وقت؟

يقوم عامل المعرفة العادي بالتبديل بين التطبيقات المختلفة تقريبًا 1200 مرة في اليوم الواحد . هذا التبديل المستمر في السياق يكلف المؤسسات ما يصل إلى 9% من الوقت الإنتاجي لكل موظف سنويًا.

هذا التلاعب يستنزف أكثر من مجرد وقتك. إنه يستنزف تركيزك وإبداعك وقدرتك على تقديم عمل رائع.

ولكن الحل ليس مجرد أداة أخرى لإدارة المشاريع. أنت بحاجة إلى منصة موحدة - مكان يتوفر فيه كل ما تحتاجه لإنجاز عملك: إدارة المهام، والوقت الفعلي تواصل الفريق والتعاون في المستندات، وحتى المدعوم بالذكاء الاصطناعي أتمتة سير العمل .

شيء مثل "تطبيق كل شيء للعمل". شيء مثل ClickUp .

يعالج ClickUp هذا التحدي مباشرةً من خلال جمع سير عملك بالكامل في منصة واحدة متماسكة. في منشور المدونة هذا، سنوضح لك ما الذي يجعل ClickUp فريدًا من نوعه - ولماذا هذا مهم لأداء فريقك.

## 🎯 ClickUp's One-Ups في 60 ثانية

يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع، وإدارة المعرفة، والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً

ClickUp Chat يربط المحادثات مباشرةً بالمهام باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحافظ على جميع أعمالك في سياقها

يربط المحادثات مباشرةً بالمهام باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحافظ على جميع أعمالك في سياقها ClickUp Brain هو الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp الذي يقوم بأكثر من مجرد الأتمتة - إنه يتعلم. فهو يقترح إجراءات بناءً على عادات فريقك، ويسهّل متابعة العمل، بل ويجيب على الأسئلة باستخدام معرفة مساحة العمل الخاصة بك

هو الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp الذي يقوم بأكثر من مجرد الأتمتة - إنه يتعلم. فهو يقترح إجراءات بناءً على عادات فريقك، ويسهّل متابعة العمل، بل ويجيب على الأسئلة باستخدام معرفة مساحة العمل الخاصة بك يعمل كل فريق بشكل مختلف. ونحن نتفهم ذلك. في ClickUp، يمكنك تخصيص طرق العرض ومهام سير العمل وقواعد الأتمتة لتناسب عمليتك، سواء كنت تدير سباقات السرعة السريعة أو تنسق حملات التسويق

تم تصميم ClickUp للتعامل مع احتياجات شركات Fortune 500، ولكنه مرن وسريع الحركة، مما يجعله مثاليًا للشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الفردية أيضًا

مع ميزات هي الأولى من نوعها في المجال مثل الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي واللوحات البيضاء الديناميكية التي تدعم إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام السياقية ، تم تصميم ClickUp لينمو ويتكيف معك

بالنسبة للفرق التي سئمت من الأدوات غير المترابطة وتبحث عن طريقة أكثر ذكاءً للعمل، يقدم ClickUp نهجاً مختلفاً جذرياً لإدارة المشاريع وتعاون الفريق.

دعنا نستكشف بالضبط كيف يقلل ClickUp من "العمل حول العمل"، حتى تتمكن من التركيز على ما يحقق النتائج.

## الميزات الفريدة التي تميز ClickUp عن غيره

هل تعرف ذلك الشعور عندما تكتشف أداةً تتفهم طريقة عملك؟

هذه هي ClickUp. إليك ملخص سريع لـ 12 ميزة مذهلة تجعلها فريدة من نوعها:

1. إدارة المشروع المنطقي

فكر في يوم عملك المعتاد. أنت تتعامل مع مشاريع متعددة، لكل منها جدوله الزمني الخاص به وتبعياته وأصحاب المصلحة. وغالبًا ما تجبرك أدوات إدارة المشاريع التقليدية على تكييف سير عملك مع هيكلها الصارم. ClickUp تقلب السيناريو. ميزات إدارة المهام في ClickUp تتيح لك تعيين المهام ومعالجة ما هو أكثر أهمية مع مستويات أولوية مخصصة وخيارات فرز ذكية.

إنشاء المهام وتعيينها والتعاون بشأنها باستخدام ClickUp

هل تريد تصور مشروعك على شكل مخطط جانت في الاجتماع الصباحي، والتبديل إلى لوحة كانبان من أجل اجتماع فريق التطوير الخاص بك، ثم سحب عرض التقويم لتخطيط الموارد؟

يمكنك القيام بكل ذلك (وأكثر!) باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة في ClickUp .

تتبع تقدم المهام بالطريقة التي تريدها من خلال إحدى طرق عرض ClickUp العديدة المتاحة

بل والأفضل من ذلك، يمكن لفريقك بأكمله استخدام طرق عرض مختلفة لنفس المشروع في وقت واحد، بحيث يعمل كل منهم بطريقة منطقية بالنسبة له ويحسن الإنتاجية.

📌إليك مثالاً واقعياً: أحد عملائنا من المؤسسات، فيناسترا وهي أكبر شركة برمجيات خدمات مالية خالصة، عانت من عدم اتساق تسليم الحملات بسبب عدم وجود خطط مركزية لإدارة التسويق عبر الإنترنت.

فقد جعل الهيكلية المجزأة من الصعب على القيادة العليا الحصول على رؤية واضحة لأنشطة إدارة التسويق عبر التسويق عبر الإنترنت التي كانت تجري في أي وقت، ولأي وحدة أعمال. تخيل 200 شريحة من خطط التسويق التي عفا عليها الزمن في اللحظة التي ننتجها فيها

يورغ كلوكمان، نائب رئيس التسويق في فيناسترا

بعد التحول إلى ClickUp، شهدوا زيادة بنسبة 30% في فعالية التعاون و40% في إجمالي كفاءة إدارة التسويق عبر الإنترنت لمجرد أن الفرق الإقليمية يمكنها العمل بنفس البيانات في طريقة العرض المفضلة لديهم.

_ يمكننا عرض ما حدث مع مبادراتنا التسويقية في عرض إقليمي أو عرض الحملة. يتضمن ذلك النظر إلى أنواع الأنشطة التي نقوم بها ومرحلة التحويل التي قمنا بتمييزها. وبهذه الطريقة، يمكن للإدارة العليا الاطلاع بسهولة على حالة المشروع

داريا جريجو، قائدة الطلب الرقمي العام في فيناسترا

2. التعاون الذي يبقي الجميع على اطلاع دائم 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون في المقام الأول على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل مع الفريق، مما يؤدي إلى تشتيت المعلومات الحيوية عبر قنوات غير متصلة ويحد من التعاون الفعال.

هل تتذكر عندما كان عليك البحث في سلاسل لا تنتهي من رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الدردشة للعثور على تفاصيل المشروع المهمة؟ لقد ولّت تلك الأيام.

مع ClickUp الدردشة لا تعيش محادثاتك إلى جانب عملك فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ منه.

اختبر التقارب الحقيقي بين مهامك ومحادثاتك مع ClickUp Chat

تخيل هذا: أنت تناقش ميزة جديدة مع فريقك في الدردشة. يذكر أحدهم مطلباً مهماً. بدلاً من أن تأمل أن يتذكر شخص ما إنشاء مهمة لاحقاً، يمكنك القيام بذلك - يدوياً أو تلقائياً، باستخدام الذكاء الاصطناعي - مباشرةً من محادثتك.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. تحافظ هذه المهام على علاقتها بالمناقشة الأصلية، بحيث لا تفقد أبداً هذا السياق القيّم.

ما الذي يجعل ClickUp Chat قويًا حقًا هو كيفية عمل كل ذلك معًا:

ابدأ مزامنة سريعة بالصوت والفيديو مباشرةً من نافذة الدردشة عندما يحتاج موضوع معقد إلى مناقشة وجهاً لوجه

استخدم الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp لتلخيص المناقشات الطويلة ومواكبة المناقشات تلقائيًا

ابحث عن المهام والمستندات ذات الصلة لكل محادثة على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنشاء ومشاركة اللوحات البيضاء في ClickUp المتصلة بمهامك ومستنداتك، وحتى إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي، وهي مثالية لجلسات العصف الذهني

إنشاء صور مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل ClickUp Whiteboards

التعاون على مستندات ClickUp في الوقت الفعلي أثناء الدردشة مع فريقك

لا مزيد من التبديل بين التطبيقات أو فقدان مسار المعلومات المهمة. سير عملك بالكامل، من الدردشات غير الرسمية إلى التخطيط الرسمي للمشروع، في مكان واحد, تبسيط العمل غير المتزامن . فيدا هيلث، وهي شركة رعاية صحية افتراضية، استخدمت ClickUp ميزات التعاون المتكاملة لزيادة إنتاجية عمليات التسويق بنسبة 50%.

كما أبلغوا أيضًا عن توفير ساعة أسبوعيًا في البحث عن المعلومات والسياق، واستعادة ثماني ساعات في الاجتماعات أسبوعيًا لجميع أصحاب المصلحة.

هذا كثير من الوقت الثمين الذي يمكن أن تقضيه في العمل المنتج بدلاً من التدبير المنزلي الرقمي.

3. الذكاء الاصطناعي الذي يجعل عملك أسهل حقاً

دعنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. ليس النوع الطنان من الكلمات الطنانة، ولكن النوع العملي اليومي الذي يجعلك تتساءل كيف عملت بدونه. ClickUp Brain ™ يشبه وجود عضو في فريق العمل فائق الكفاءة لا ينام أبدًا، ولا يأخذ استراحات لتناول القهوة، ويتذكر بطريقة ما كل ما حدث في مكان عملك.

ولكن ماذا عن ChatGPT وClaude وGemini، تسأل؟ كلهم متشابهون، أليس كذلك؟ حسناً، ليس تماماً.

إليك ما يجعل نهج ClickUp للذكاء الاصطناعي مختلف: بدلًا من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة منفصلة، قمنا بنسجه في نسيج طريقة عملك بالفعل.

تخيل أنك في اجتماع صباحي، تناقش الأهداف الفصلية مع فريقك. أثناء تحديدك لعناصر العمل وإنشاء مهام ClickUp لتنظيمها ومتابعتها، يمكن لـ Brain إنشاء مهام فرعية منسقة بشكل مثالي من أسماء المهام تلقائيًا.

قم بإنشاء مهام فرعية من مهامك على الفور باستخدام ClickUp Brain

ماذا عن تلك اللحظات التي تحتاج فيها إلى العثور على شيء محدد من اجتماع قبل ثلاثة أشهر؟ لا يتذكر الدماغ ما قيل فحسب، بل يتذكر السياق أيضاً.

اسأله، "ما الذي قررناه بشأن ميزانية التسويق للربع الثاني؟"، وسيقوم بسحب المعلومات من المحادثات ذات الصلة, وثائق المشروع والمهام لإعطائك إجابة شاملة.

💡 نصيحة احترافية: أكثر من 60% من وقت الفريق في البحث عن السياق والمعلومات وعناصر الإجراءات. يمكنك بسهولة توفير 2-3 ساعات أسبوعيًا باستخدام Brain للعثور على القرارات السابقة وتلخيصها بسرعة.

طرق عملية يجعل بها Brain يوم عملك أكثر سلاسة :

ينشئ تلقائيًا استنادًا إلى الأنشطة الأخيرة والمهام المكتملة

استخدم ملخصات الذكاء الاصطناعي الخاصة ب ClickUp Brain للحصول على ملخصات فورية للمشروع حتى تتمكن من التركيز على العمل المهم حقًا

يقوم بتحليل بيانات مشروعك للتنبؤ بالتأخيرات المحتملة واقتراح طرق لتخفيف المخاطر

يمكنك استخدامه لإنشاء جميع أنواع المحتوى - بدءًا من الردود السريعة عبر البريد الإلكتروني إلى منشورات المدونة الكاملة والموثوقة

أنشئ أي نوع من المحتوى في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

إذا سأل شخص ما سؤالاً في الدردشة تمت الإجابة عليه من قبل، يمكن ل Brain توفير الإجابة على الفور، مما يوفر وقت فريقك

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية

4. كل شيء في مكان واحد (لا، كل شيء حقًا)

ربما تكون قد سمعت من قبل عن "منصة الكل في واحد". ولكن إليك سبب اختلاف نهج ClickUp للتقارب اختلافًا جوهريًا: نحن لا نقوم فقط بربط أدوات مختلفة - بل نعيد تصور كيفية عملها معًا في المقام الأول.

خذ مثلاً سارة، وهي مديرة منتج في شركة تقنية ناشئة، تبدأ يومها في ClickUp Chat، وتناقش أولويات الميزات مع فريقها. وبينما هم يتحدثون، تفتح مستند ClickUp Doc جديد من نافذة الدردشة مباشرةً لصياغة المتطلبات. يساعدها ClickUp Brain من خلال سحب المعلومات ذات الصلة من المناقشات السابقة والمهام الحالية.

وعندما يضعون اللمسات الأخيرة على المتطلبات، تقوم بتحويل النقاط الرئيسية إلى مهام بنقرة واحدة - مهام تحافظ على اتصالها بكل من الدردشة الأصلية والمستند.

لاحقاً، لا يحتاج المطورون إلى البحث في منصات متعددة عندما يسألون عن السياق وراء متطلبات معينة. كل شيء متصل: المناقشة الأولية، ومستند المتطلبات، وتفاصيل المهمة، والمحادثات اللاحقة.

في معظم الإعدادات، ستحتاج إلى أربع أدوات مختلفة على الأقل لتنفيذ سير العمل هذا. أما في ClickUp، فهو عبارة عن سير عمل واحد سلس حيث يتدفق كل جزء بشكل طبيعي إلى الجزء التالي. أحد عملائنا، RevPartners مقياسًا مثيرًا للاهتمام: بعد تبنيهم الكامل لنهج ClickUp للتقارب في ClickUp، قاموا بتخفيض تكاليف اشتراكهم في البرمجيات بنسبة 50%. فقد حصلوا على قوة ثلاث أدوات في منصة واحدة بنصف السعر. ولكن القيمة الحقيقية لم تكن فقط في توفير التكاليف - فقد أفاد فريقهم أن

تقديم الخدمة بشكل أسرع بنسبة 64% باستخدام قوالب ClickUp

انخفاض بنسبة 83% في وقت تخطيط المشروع (من 30 دقيقة إلى 5 دقائق)

زيادة كفاءة اجتماعات الحالة بنسبة 36%

5. مهام سير عمل قابلة للتخصيص تتكيف مع أسلوبك

هل شعرت يومًا بأنك تقاتل ضد أداة إدارة مشروعك بدلاً من جعلها تعمل من أجلك؟ هذا هو الإحباط الشائع الذي قمنا بحله مع تدفقات سير العمل القابلة للتخصيص في ClickUp.

بدلاً من إجبارك على الدخول في مربع محدد مسبقًا أثناء إدارة المشاريع, الحقول المخصصة لـ ClickUp تتيح لك إنشاء مهام سير عمل تعكس عمليات فريقك.

استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لتصنيف البيانات وتصفيتها بفعالية

يمكنك استخدامها لالتقاط وعرض البيانات التي تحتاجها بالضبط لكل مهمة في ClickUp، سواء كانت المواعيد النهائية أو الميزانيات أو مراحل المشروع أو تفضيلات العميل. باستخدام القوائم المنسدلة المخصصة، أو مربعات الاختيار، أو حقول التاريخ، أو الأرقام، أو حتى أشرطة التقدم، فإنها تضمن أن كل مهمة لها السياق الذي يحتاجه فريقك للمضي قدمًا. حالات المهام المخصصة في ClickUp تدعم هذا الأمر بشكل أكبر. قد يحتاج فريق التصميم، على سبيل المثال، إلى حالات مثل "قيد التصميم" و "قيد المراجعة" و "جاهز للتطوير"، بينما يحتاج فريق المحتوى إلى "مسودة" و "تحرير" و "مجدول"

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مهام سير عمل فريدة لكل فريق أو مشروع أو حتى قائمة مهام فردية. ما يجعل هذا الأمر قويًا حقًا هو القدرة على إنشاء تدفقات عمل مشروطة لأتمتة المهام المتكررة.

إنشاء تسلسلات أتمتة "إذا ثم" في ClickUp لأتمتة مهام المشروع المتكررة

على سبيل المثال، يمكنك إعداد انقر فوق التشغيل التلقائي حيث:

عندما تتغير حالة المهمة إلى "جاهز للمراجعة"، يتم تعيينها تلقائيًا إلى فريق ضمان الجودة الخاص بك

إذا بقيت المهمة في حالة "قيد التقدم" لأكثر من 5 أيام، فسيتم تشغيل إشعار لمديري المشروع

عندما يقوم شخص ما بإضافة علامة الأولوية "عاجل"، يتم إنشاء إشعار في قناة الدردشة المخصصة لك

6. تقارير في الوقت الحقيقي تحكي القصة وراء بياناتك

انسَ التقارير الثابتة التي عفا عليها الزمن لحظة إنشائها. تتبع التقدم المحرز من خلال التقارير في الوقت الفعلي في ClickUp. فهو يمنحك نبضًا مباشرًا لمشاريعك من خلال لوحات المعلومات التي يتم تحديثها أثناء حدوث العمل.

لنفترض أنك تدير عملية إطلاق منتج. أنت لوحات معلومات ClickUp يمكن أن تعرض في نفس الوقت:

التقدم المحرز في سباق السرعة عبر فرق العمل المختلفة

تخصيص الموارد والقدرة الاستيعابية

تتبع الميزانية مع الساعات المنقضية مقابل الساعات المتبقية

الجدول الزمني و طرق عرض مخطط جانت في ClickUp مع معدلات إنجاز المهام الرئيسية

مؤشرات المخاطر بناءً على تأخيرات المهام أو معوقات إنجازها

يمكنك التعمق في أي مقياس باستخدام بطاقات القياس والمخططات البيانية المختلفة لرؤية البيانات الأساسية.

على سبيل المثال، إذا لاحظت انخفاض سرعة فريقك، يمكنك النقر على المخطط الخطي لمعرفة المهام التي تستغرق وقتًا أطول من المقدر وسبب ذلك. وهذا يساعدك على إدارة الموارد بشكل أفضل.

🧠 حقيقة ممتعة: مستخدم ClickUp، ستانلي سيكيوريتي عن انخفاض بنسبة 50% في الوقت الذي يقضيه في إنشاء التقارير ومشاركتها منذ التحول إلى ClickUp. الأرقام في ClickUp تقوم بأكثر من مجرد جمع الأرقام، فهي تتراصف لتروي قصة!

7. تتبع الوقت الذي يتم احتسابه (أكثر من الساعات)

هل تعتقد أن تتبع الوقت مهم لمعرفة المدة التي تستغرقها المهام؟ فكر مرة أخرى. يتعلق الأمر أيضًا بفهم كيف يقضي فريقك وقته حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل. تتبع وقت المشروع الأصلي في ClickUp يساعدك على القيام بذلك بالضبط.

تتبع الوقت المرتبط بأي مهمة من أي مكان باستخدام ClickUp لتتبع وقت المشروع

ولكن هذه هي البداية فقط. إليك ما يجعلها مميزة:

بدء تتبع الوقت مباشرةً من أي مهمة (على سطح المكتب _والجوال)

تصنيف إدخالات الوقت تلقائياً بناءً على علامات المهام والحقول المخصصة

استخدم مؤقت بومودورو المدمج لجلسات العمل المركزة

تتبع الساعات القابلة للفوترة مقابل الساعات غير القابلة للفوترة باستخدام معدلات مخصصة

🔑 ما هو التأثير الواقعي لهذا الأمر تقارير تتبع الوقت ?

قد تجد أن ساعات عملك المدفوعة تزيد ببساطة لأنك بدأت في تسجيل جميع أعمال العميل بدقة أكبر. وقد تتحسن تقديرات مشروعك مع إمكانية الوصول إلى بيانات الوقت السابقة للمهام المماثلة.

لقد قمنا بفحص خيارات متعددة وشعرنا أن ClickUp بشكل عام أعطانا المزيج الصحيح من القوة والمرونة. كنا بحاجة أيضًا إلى حل مشكلة تتبع الوقت لقياس وقياس سجلات الوقت للمقاولين الخارجيين دون الحاجة إلى تطبيقات وخدمات خارجية إضافية. يعمل تتبع الوقت الأصلي لـ ClickUp بسلاسة بين الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة سطح المكتب.

أليستير ويلسون، استشاري التحول الرقمي في Compound

8. النماذج التي تحوّل أفضل الممارسات إلى معايير

من منا لا يحب الاختصارات؟ إذا كانت هناك طريقة أذكى وأسرع للعمل، فإن ClickUp سيجدها.

لهذا السبب يحب المستخدمون قوالب إدارة المشاريع ! القوالب في ClickUp ليست أنماطًا أساسية ومبتكرة؛ إنها مخططات ديناميكية تلتقط أفضل ممارسات فريقك.

سواء أكنت تقوم بإعداد مشروع عميل جديد، أو تخطط لإطلاق منتج، أو تدير عدة بائعين، أو تنظم حملة تسويقية، تساعدك القوالب في الحفاظ على الاتساق مع توفير وقت الإعداد الثمين.

بعض حالات الاستخدام لتحقيق أقصى استفادة من قوالب ClickUp:

يستخدم قسم الموارد البشريةقالب قائمة التحقق من التأهيل في ClickUp التي تنسق المهام عبر إدارات متعددة، مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الثغرات

قد تعتمد وكالة التسويق علىقالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp الذي يقوم تلقائيًا بإعداد سير العمل بالكامل، بدءًا من الموجز الأولي وحتى إعداد التقارير النهائية، مع جميع المهام الفرعية والتبعيات اللازمة

قد يستخدم فريق تطوير البرمجيات بانتظامقوالب التخطيط للسباق السريع في ClickUp التي تتضمن طرق عرض مخصصة لأعضاء الفريق المختلفين، وتحديثات الحالة التلقائية، وقوائم مراجعة ضمان الجودة المدمجة

💡 نصيحة احترافية: استخدم متغيرات قالب ClickUp لجعل القوالب أكثر قوة. عند إنشاء مشروع جديد من أحد القوالب، يمكنك ملء الحقول المخصصة والتواريخ والمكلفين تلقائيًا بناءً على مدخلاتك.

أبلغ أحد عملائنا عن تقليل وقت إعداد مشروعه الجديد من ساعات إلى دقائق باستخدام هذه الميزة. استمع إلى قصتهم أدناه!

9. تطبيق الهاتف المحمول والتكاملات: مساحة عملك الكاملة في جيبك

لا يتوقف عملك عندما تبتعد عن مكتبك، ولا يجب أن تتوقف قدرتك على الحفاظ على إنتاجيتك. تطبيق ClickUp للهاتف المحمول يتيح لك:

إنشاء المهام وتحديثها بإمكانيات تنسيق كاملة

تتبع الوقت بنقرة واحدة

استخدام المراسلة الفورية عبر ClickUp Chat لمشاركة التحديثات السريعة

الوصول إلى جميع مستنداتك وملفاتك دون اتصال بالإنترنت

تحدث عن مساحة عمل كاملة الميزات تناسب جيبك!

ما الذي يجعلها أكثر قوة؟ تكاملات ClickUp العميقة ذات الاتجاهين التي تجعل أدواتك الحالية تعمل معًا بشكل أفضل. فكّر في الأمر على أنه إضافة طبقة من الذكاء إلى مجموعة أدواتك التقنية بدلاً من مجرد إنشاء نقطة اتصال أخرى.

➡️ خذ تكامل Zoom على سبيل المثال. فبالإضافة إلى السماح لك ببدء اجتماعات Zoom والانتقال إليها مباشرةً من مهام ClickUp Tasks، فإنه يضمن أيضاً إرفاق التسجيلات والنصوص تلقائياً بالمهمة ذات الصلة، مع الاحتفاظ بكل السياق في مكان واحد.

استخدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من تكاملات ClickUp لتحسين سير عملك المرئي باستخدام الأدوات التي ترتاح لها أكثر

وهذا تطبيق واحد فقط. تخيل كم يمكنك أن تكون أكثر إنتاجية مع أكثر من 1000 تكامل ل ClickUp بما في ذلك:

أدوات التطوير: GitHub، GitLab، Bitbucket

أدوات التصميم: فيجما، أدوبي كريتيف كلاود

تطبيقات التواصل: Slack، Microsoft Teams

تطبيقات إدارة الملفات: جوجل درايف، دروب بوكس، ون درايف

مزامنة التقويم: تقويم جوجل، أوتلوك

وغيرها الكثير عبر Zapier

10. جامعة ClickUp: زيادة 1% كل يوم

👀 هل تعلم؟ لدينا 10 قيم أساسية في ClickUp . نمو 1% كل يوم هي واحدة منها!

قد يكون تعلم أداة جديدة أمرًا مربكًا، ولهذا السبب أنشأنا جامعة ClickUp -منصة تعليمية شاملة تنمو معك. على عكس مراكز المساعدة التقليدية، تتكيف ClickUp University مع دورك ومستوى خبرتك، وتقدم مسارات تعليمية مخصصة تتناسب مع احتياجاتك.

من خلال جامعة ClickUp، يمكنك الحصول على:

إكمال دورات تدريبية ذاتية محددة الأدوار لتكييف ClickUp بشكل أفضل مع سير عملك

الحصول على شهادات تثبت خبرتك في المنصة

الوصول إلى دورات تدريبية مباشرة مع خبراء ClickUp

إذا كنت ترغب في الحصول على معدل اعتماد أسرع والإبلاغ عن عدد أقل من تذاكر الدعم باستخدام منصتنا ، فلديك الآن السبق الصحفي الداخلي حول كيفية القيام بذلك!

_جامعة ClickUp مجانية وسهلة الفهم وترشدك إلى كل ما قد تحتاجه لاستخدام البرنامج، أو تطوير مساحة لفريقك

مراجعة G2 تم التحقق منها

11. القدرة على تحمل التكاليف وقابلية التوسع: قوة المؤسسات بسعر بدء التشغيل

نحن نؤمن بأن الأدوات القوية لا ينبغي أن تكون محجوزة لميزانيات الشركات. فنموذج التسعير الخاص ب ClickUp مبني على مبدأ أنك يجب أن تدفع فقط مقابل ما تستخدمه، مع المرونة في التوسع مع نمو احتياجاتك.

فخطتنا المجانية للأبد، على سبيل المثال، تكفي العديد من الفرق الصغيرة كأداة أساسية لإدارة المشاريع. ومع نموك، يضمن لك تسعيرنا المتدرج عدم الدفع مقابل ميزات لا تحتاج إليها مع إمكانية الوصول إلى كل ما تحتاج إليه.

👀 هل كنت تعلم؟ ClickUp Brain أقل تكلفة (وسياقًا) من ChatGPT. يمكنك إضافته إلى أي خطة مدفوعة على ClickUp مقابل 7 دولارات فقط لكل عضو شهرياً!

12. دعم العملاء الذي يهتم

هل سئمت من التحدث إلى مسؤولي الدعم الذين لا يفهمون تحدياتك الواقعية؟

عندما تتواصل مع ClickUp طلبًا للمساعدة، فأنت تتواصل مع خبراء المنتج الذين هم حقًا الأفضل في ما يفعلونه. إنهم بارعون في المنصة بالتأكيد، ولكن لديهم أيضًا موهبة في عدم الاستسلام حتى يتم حل مشكلاتك.

نحن نقسم بالعمل الجاد (وهو أيضاً أحد قيمنا الأساسية!) ولكننا ندرك أن منصتنا قد لا تعمل أحياناً بالطريقة التي تريدها بالضبط.

لذلك، فإن فريق الدعم لدينا متاح لك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال قنوات متعددة:

الدردشة المباشرة

مكالمات الفيديو لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها المعقدة

دعم مفصل عبر البريد الإلكتروني مع تسجيلات الشاشة

منتديات المجتمع التي يديرها مستخدمون بارزون

دعم ذو أولوية لعملاء المؤسسات

دعمنا فريد من نوعه لأننا نتعامل مع نجاح العملاء كفلسفة وليس مجرد قسم.

خلاصة القول؟ التشتت، والأدوات المبعثرة، وسير العمل الجامد - بغض النظر عن مشكلة الإنتاجية التي تعيقك عن الإنتاجية، كما تظهر مجموعة ميزاتنا القوية، فإن ClickUp هو الحل.

كيف تقوم الفرق المختلفة بتحويل عملها باستخدام ClickUp

لقد فهمنا ذلك. نحن ClickUp، نتحدث عن ClickUp. يمكننا عمليًا نحن ClickUp سماع نحن نلتفت بأعيننا. لذا سندع عملاءنا يتحدثون بالنيابة عنا. 🤩

فيما يلي أفضل قصص نجاح عملائنا في تحويل سير العمل مع ClickUp.

فرق التكنولوجيا: من البدء إلى التوسع

تواجه فرق تطوير البرمجيات تحديات فريدة من نوعها في تنسيق المشاريع المعقدة مع الحفاظ على خفة الحركة.

⚠️ واجه سام بافيت، رئيس قسم المنتجات في Gatekeeper، لحظة محورية في حياته المهنية عندما اضطر إلى إنشاء بنية قابلة للتطوير من شأنها أن تحل مشاكل إدارة المشاريع الحديثة لفريقه.

🔁 بعد أن دافع سام عن تطبيق Jira سابقًا في أدوار مختلفة، كان مصممًا على تكرار نجاحه في Gatekeeper. ومع ذلك، سرعان ما علم أن الرئيس التنفيذي كان لديه نفور شديد من Jira بسبب طبيعتها المقيدة وسير العمل غير المرن والتعقيد المتأصل فيها بالنسبة للفرق غير التقنية. وقد دفعه ذلك إلى استكشاف منصة ClickUp، وهي منصة مستخدمة بالفعل في جميع أنحاء الشركة لفرق العمل المختلفة.

🏆 في غضون عامين فقط من استخدام ClickUp، Gatekeeper ازدهرت فرق إدارة المنتجات وفرق التطوير. فقد حققوا انخفاضًا بنسبة 50% في الاختناقات الإدارية وانسيابية في سير العمل دون الحاجة إلى مسؤول مخصص. أتاحت لهم مرونة ClickUp تكييف عمليات دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بسلاسة.

سلط سام الضوء على ثلاث مزايا رئيسية جعلت ClickUp متفوقًا لفريقه:

بفضل إمكانات وضع العلامات المخصصة، يمكن لمالكي المنتجات إدارة سباقات السرعة والأعمال المتراكمة دون الحاجة إلى استعلامات شبيهة باستعلامات SQL، مما يعزز التعاون بين الفرق المختلفة

على عكس Jira، حيث غالبًا ما يؤدي وجود مسؤول واحد إلى اختناق الإنتاجية، فإن ClickUp يمكّن جميع أعضاء الفريق من إدارة التكوينات وسير العمل بشكل مستقل

أتاح غياب الهياكل الجامدة في ClickUp لحارس البوابة تكييف عمليات SDLC الخاصة بهم بحرية، مما أدى إلى التخلص من الإحباطات المرتبطة بانتقالات الحالة المقيدة في Jira

من خلال تبني ClickUp، حسّن Gatekeeper من رؤية المشروع وعزز ثقافة التعاون بين الفرق التقنية وغير التقنية.

فرق التسويق: تنظيم الحملات المعقدة

تقوم فرق التسويق بالتوفيق بين العديد من الحملات والمواعيد النهائية والتسليمات عبر قنوات مختلفة.

⚠️ واجهت شركة Shopmonkey، وهي منصة إدارة ورش إصلاح السيارات القائمة على السحابة الإلكترونية، تحديًا حقيقيًا في موافقاتها التسويقية. فمع تزايد عدد الفريق والطلبات الواردة من جميع الاتجاهات - مثل Google Docs وSlack - كان من الصعب تتبع المشاريع ومن يقوم بماذا.

🔁 لاحظت راشيل غيلستراب، مديرة مشروع التسويق، أن هذه الفوضى أدت إلى فقدان المعلومات وتأخر الموافقات. ولمعالجة هذه المشكلة، أخذت راشيل زمام المبادرة في تطبيق ClickUp، حيث أصبحت معتمدة وصممت المنصة لتناسب احتياجات فريقها.

🏆 كانت النتائج مبهرة: فقد حققوا انخفاضًا بنسبة 50% في أوقات المراجعة والموافقة وانخفاضًا بنسبة 33% في الوقت الذي استغرقه إكمال طلبات التصميم.

والآن، مع عمليات ClickUp المبسطة وعمليات سير العمل الآلية والعروض القابلة للتخصيص, لم يعد Shopmonkey أكثر تنظيماً فحسب، بل أصبح أكثر كفاءة أيضاً -إنجاز أكثر من 230 مهمة في خمسة أشهر فقط! ويشمل ذلك 404 إعلانات جديدة، و46 حملة بريد إلكتروني جديدة، وتسع فعاليات. كما أصدروا ثلاثة منتجات مختلفة في أقل من ثلاثة أشهر.

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فرق المؤسسات: النمو بدون آلام

غالبًا ما تواجه المؤسسات الكبيرة صعوبة في الحفاظ على الرؤية والاتساق في العمليات.

⚠️ واجهت شركة VMware، وهي شركة كبيرة في مجال الخدمات السحابية المتعددة، بعض التحديات الحقيقية أثناء محاولتها تبسيط عملياتها. فمع وجود أكثر من 10,000 موظف، كانت طلبات المشاريع منتشرة في كل مكان، حيث كانت تأتي عبر البريد الإلكتروني و Slack والاجتماعات. هذا النهج المبعثر جعل من الصعب على الفرق البقاء على نفس الصفحة وأدى إلى إبطاء عملية إعداد التقارير وتتبع الأهداف.

🔁 لمعالجة هذه المشكلات, قررت شركة VMware الدخول في شراكة مع ClickUp . وأوضحت تيريزا سوثكوت، مديرة مكتب إدارة المشاريع، أنهم كانوا بحاجة إلى منصة واحدة لإدارة كل شيء بكفاءة.

🏆 مع ClickUp، شهدوا تحسنًا مذهلاً بمقدار 8 أضعاف في استيعاب المشاريع وتحديد أولوياتها. ساعدت الأتمتة في تقليل الأعمال المزدحمة، مما سمح للفرق بالتركيز على ما هو مهم حقًا. والآن، مع وجود جميع أعمالهم في مكان واحد، أصبح لدى شركة VMware رؤية واضحة للمشاريع ويمكنها اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة.

يحب الفريق أن يكون لدينا أداة واحدة. نحن الآن نتمتع براحة البال ونحن نعلم أن لدينا المعلومات الصحيحة.

تيريزا سوثكوت، مديرة مكتب إدارة المشاريع في شركة VMWare

تشترك كل هذه الأمثلة في قاسم مشترك: تسمح قدرةClickUp على التكيف لجميع أنواع الفرق وأحجامها ببناء تدفقات عمل تتوافق مع احتياجاتها الفريدة مع الحفاظ على فوائد مركز عمل موحد. سواء كنت شركة تسويق ناشئة مكونة من شخصين أو مؤسسة تقنية عالمية، فإن قابلية ClickUp للتوسع تضمن لك إمكانية نمو مساحة العمل الخاصة بك وتطورها أثناء عملك.

مقارنة شاملة بين ClickUp والأدوات الأخرى

ميزات ClickUp Asana Monday.com Notion Jira إدارة المهام متقدم مع الأتمتة والمهام المتكررة والتبعيات والحالات المخصصة. جيد، لكن المهام المتكررة والتبعيات تتطلب خططًا ذات مستوى أعلى. إدارة مهام قوية ولكن التبعيات والأتمتة قد تبدو غير متقنة. محدود لسير عمل المهام المنظمة. قوي في التنظيم الحر. ممتاز لتتبع المشكلات ولكنه أقل سهولة لإدارة المهام العامة. طرق عرض القائمة واللوحة وجانت والتقويم والخرائط الذهنية والجدول وعبء العمل والصندوق والنشاط وكل شيء والمستندات والنماذج واللوحات البيضاء والخريطة والنماذج والجدول الزمني. تقتصر على طرق عرض القائمة واللوحة والتقويم والجدول الزمني والجدول الزمني وجانت (متميزة). طرق عرض القائمة واللوحة والجدول الزمني والمخطط الزمني والتقويم وجانت. طرق عرض نمط قاعدة البيانات: الجدول، وكانبان، والتقويم. لا يوجد جانت. لوحات Scrum وKanban، بالإضافة إلى طرق عرض Backlog وSprint. قابلية التخصيص قابلة للتخصيص بالكامل: الحالات والحقول وسير العمل والقوالب. بعض التخصيص، ولكنه محدود بدون خطط متميزة. تخصيص جيد للوحات وسير العمل. قواعد بيانات قابلة للتخصيص بشكل كبير، ولكنها تفتقر إلى بنية لسير عمل المهام. مهام سير عمل وحقول مخصصة للمشكلات. الأفضل للفرق التقنية. التعاون دردشة مدمجة وتعليقات داخل المهمة ومناقشات مترابطة ومشاركة الملفات. تعليقات داخل المهمة ولكن تفتقر إلى الدردشة في الوقت الفعلي. تعليقات وتحديثات، لكن لا توجد دردشة في الوقت الفعلي. تعليقات في الصفحات/قواعد البيانات؛ لا توجد دردشة. تعليقات على المهام/المشاكل. تعليقات على المهام/المسائل. الأتمتة قوالب مدمجة وقوية ومحفزات قابلة للتخصيص. فقط في خطط المستوى الأعلى، مع عدد أقل من القوالب. أتمتة مدمجة مع سير عمل مرئي. لا يوجد أتمتة للمهام؛ صيغ قاعدة بيانات محدودة. أتمتة متقدمة لسير عمل التطوير. عمليات التكامل أكثر من 1000 عملية تكامل، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وZoom. أكثر من 100 عملية تكامل، بما في ذلك Slack وGoogle Drive. أكثر من 50 عملية تكامل، جيدة لإدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق. عمليات تكامل أساسية؛ تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات لمزيد من الخيارات. قوي لأدوات التطوير مثل Bitbucket وGitHub. التقارير والتحليلات لوحات معلومات متقدمة، وعبء العمل، وتتبع الوقت، وتتبع الأهداف لتقدم المشروع. تقارير أساسية في الفئة المجانية، ومتقدمة في الفئة المدفوعة. تقارير قوية ولكنها تفتقر إلى التحليلات المتقدمة في المستويات الأدنى. تحليلات محدودة؛ الأفضل للتتبع المتعلق بالمحتوى. تقارير متقدمة للمقاييس الرشيقة مثل السرعة والمخططات البيانية المتتالية. تتبع الوقت مدمج. مدمج. مدمج. لا يوجد تتبع زمني أصلي. مدمج القوالب قوالب مبنية مسبقاً وقابلة للتخصيص للمهام والمستندات وسير العمل. قوالب المهام في الخطط المميزة فقط. خيارات قوالب جيدة ولكن أقل تنوعًا في الوظائف وحالات الاستخدام من ClickUp. لا توجد قوالب منظمة؛ يقوم المستخدمون بإنشاء قوالبهم الخاصة. الحد الأدنى من القوالب لفرق البرمجيات. التسلسل الهرمي والتنظيم شامل: مساحات ومجلدات وقوائم ومهام ومهام فرعية. المشاريع والمهام فقط؛ المهام الفرعية محدودة. لوحات ومجموعات؛ لا يوجد تسلسل هرمي عميق. مرنة ولكنها تفتقر إلى طبقات مهام منظمة. المشاريع والمشكلات والمهام الفرعية. الأفضل للتسلسلات الهرمية التقنية. قاعدة معرفية أداة المستندات مع الربط والتحرير في الوقت الفعلي وتضمين المهام. لا توجد قاعدة معرفية مدمجة. لا توجد قاعدة معرفية مدمجة. ممتاز لإدارة المعرفة. الحد الأدنى من الدعم المدمج للمستندات. تطبيق الهاتف المحمول مميز بالكامل مع إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت ووظائف قوية. قوي، ولكن الميزات محدودة أكثر من سطح المكتب. تطبيق قوي للأجهزة المحمولة مع إشعارات قابلة للتخصيص. وظائف محدودة؛ الأفضل لتدوين الملاحظات. تطبيق جوال أساسي لعرض المشكلات وتحريرها. سهولة الاستخدام واجهة مستخدم بديهية مع ميزات السحب والإفلات وأدلة الإعداد. واجهة مستخدم نظيفة، لكن الميزات المتقدمة تحتاج إلى جهد لتعلمها. واجهة سهلة الإعداد ولكنها مزدحمة للفرق الكبيرة. بسيطة ولكنها تفتقر إلى /href/https://clickup.com/ar/blog/3892/undefined/task عمق الإدارة /%href/. واجهة مستخدم معقدة مصممة للمطورين. إدارة المشاريع الرشيقة ميزات مدمجة مثل: مخططات السرعة ولوحات المعلومات الرشيقة والمخططات البيانية المتتابعة. لا يوجد دعم أصلي؛ يحتاج إلى إعداد يدوي. دعم رشيق محدود. الحد الأدنى من أدوات أجايل. دعم أجايل الأفضل في فئتها. التسعير الخطة المجانية تشمل جميع الميزات تقريبًا؛ الخطط المدفوعة تتوسع بشكل معقول. الخطة المجانية تفتقر إلى الميزات المتقدمة، والخطط المدفوعة أغلى ثمناً. باهظة الثمن للفرق الصغيرة؛ خطة مجانية محدودة. خطط مجانية وبأسعار معقولة، ولكنها تفتقر إلى ميزات متقدمة لمدراء الفرق. الخطط المدفوعة باهظة الثمن؛ مصممة للفرق الكبيرة

| ## تخلَّص من العمل عن العمل - أنجز المزيد من المهام مع ClickUp

بدأنا هذه المناقشة بمناقشة تحديات العمل غير المترابط.

تقريبًا 92% من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة بسبب التوثيق المبعثر، حيث يستخدم 8% فقط منهم أدوات إدارة المشاريع لتتبع بنود العمل.

ولكن من خلال كل ميزة ومثال قمنا باستكشافه، يتضح شيء واحد: هناك طريقة أفضل للعمل.

كنا نستخدم مستندات SharePoint وExcel وWord لإنشاء المحتوى وتتبعه، مما جعل من الصعب الحصول على الرؤية والحفاظ على الدقة. وقد حل ClickUp الكثير من هذه المشاكل.

كاثرين أوريتش، سموك بول

ClickUp ليس مجرد برنامج لإدارة المشاريع لإضافته إلى مجموعتك التقنية . إنها فرصة لإعادة التفكير بشكل جذري في كيفية تعاون فريقك وتواصله وإنجاز العمل. سواء كنت تدير عمليات إطلاق المنتجات المعقدة، أو تنسق حملات التسويق، أو تقود مبادرات على مستوى المؤسسة، فإن ClickUp يتكيف مع احتياجاتك مع الحفاظ على السياق الذي يجعل العمل ذا معنى.

الجزء الأفضل؟ ليس عليك أن تثق بكلامنا. تمنحك خطةClickUp المجانية للأبد إمكانية الوصول إلى مساحة عمل كاملة الوظائف حيث يمكنك أن تختبر بشكل مباشر كيف يمكن لميزات مثل الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل المخصص والتعاون في الوقت الفعلي أن تجعلك أكثر إنتاجية.

هل أنت مستعد لتحقيق نجاح المشروع؟ إليك كيفية البدء:

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يتمحور مستقبل العمل حول جمع كل شيء معًا - مهامك ومحادثاتك ومستنداتك وفريقك - في منصة ذكية واحدة. تقود ClickUp هذا الأمر التحول لفرق المشاريع وندعوك لتكون جزءًا منه.

السؤال ليس ما إذا كنت بحاجة إلى طريقة أفضل للعمل. بل إلى متى يمكنك تحمل العمل بالطريقة القديمة. ابدأ مع ClickUp اليوم واختبر شعور التقارب الحقيقي في مكان العمل.