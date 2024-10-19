أفضل 10 أدوات برمجية لإدارة الحملات في 2025

مذهل 71% من الحملات التسويقية تفشل في تحقيق الأهداف المحددة على الرغم من تخصيص الشركات ما يقرب من 10% من إيراداتها لجهود التسويق.

وهذا ليس بالأمر المستغرب، بالنظر إلى أن إدارة الحملات التسويقية يمكن أن تبدو وكأنها تتلاعب بأنظمة مفككة وعمليات مجزأة، معصوبة العينين تمامًا.

ويؤدي عدم وجود رؤية في الوقت الفعلي عبر المشاريع والحملات إلى زيادة التأخير وعدم كفاءة تحديد موقع الموارد، وتتفاقم هذه المشكلة بسبب تشتت التواصل.

يمكن لبرامج وأدوات إدارة الحملات أن تساعد الشركات على تحسين تنظيم وتحسين الأمور المهمة بالفعل، مما يؤدي إلى حملات تسويقية أكثر نجاحًا.

سيقدم لك هذا الدليل ما يجب عليك تجربته في إدارة الحملات أدوات عام 2024 وتساعدك على فهم أفضل ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها حتى تتمكن من اختيار منصة إدارة الحملات المناسبة لاحتياجات عملك. 📣 📈

ما هي أداة إدارة الحملة؟

أدوات إدارة الحملات هي حلول برمجية مصممة لمساعدة الشركات على تخطيط حملاتها التسويقية وتتبعها وتنفيذها وتحليلها بشكل أكثر كفاءة، بدءًا من تحديد الأهداف إلى تحليل الأداء.

تتيح لك أداة إدارة الحملات عبر الإنترنت إدارة دورة التسويق بأكملها في مكان واحد، ومطابقة القوى العاملة والوقت والميزانية مع المهام والعمليات والجداول الزمنية والمقاييس.

ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة الحملات التسويقية

إن الاختيار من بين عدد كبير من خيارات برامج إدارة الحملات ليس بالأمر السهل. بشكل عام، قد ترغب في التحقق من الإمكانيات التالية:

واجهة بديهية لسهولة الاستخدام اليومي

قدرات إدارة المشروع من البداية إلى النهاية

إمكانات أتمتة التسويق

مهام سير عمل قابلة للتخصيص

ميزات تعاون واتصال قوية

القدرة على التكامل مع أدوات تسويق أخرى موجودة مسبقًا أو شائعة في العصر الحديث أو أدوات التسويق القديمة

إمكانات متخصصة مثل إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الحملات الإعلانية، إلخ.

مقاييس وتحليلات قوية في الوقت الفعلي لإعداد التقارير والتحليلات

فعالية التكلفة

تطبيق الهاتف المحمول للعمل أثناء التنقل، وغير ذلك الكثير

سواء كنت تبحث عن طريقة أبسط لإدارة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عبر قنوات تسويقية متعددة أو تبحث عن أداء أكثر تعقيدًا للحملات و تحليلات البيانات أدوات، هناك شيء لكل المتطلبات.

دون مزيد من اللغط، دعونا نلقي نظرة على الكأس المقدسة لأدوات إدارة الحملات التسويقية.

## أفضل 10 برامج لإدارة الحملات التسويقية في عام 2024

عندما يتعلق الأمر بحملات التسويق الرقمي، فإن العديد من برامج إدارة الحملات التسويقية يوجد العديد من المنصات، بما في ذلك تلك الخاصة بتخطيط الحملات، وإدارة المشاريع، وإنشاء المحتوى، وتتبع النفقات، والجدول الزمني، وإدارة الأهداف، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأتمتة التسويق، وغير ذلك.

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة المشاريع وإدارة الحملات التسويقية وتعاون الفريق

اجمع كل أعمالك وفرق العمل الخاصة بك في مكان واحد مع ClickUp

ClickUp هو نظام شامل لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية التي تساعدك على تنظيم وإدارة عملك وتعاونك وتواصلك من مكان واحد.

إذن ما الذي يجعل ClickUp من أفضل أدوات إدارة الحملات للمسوقين؟

لا يقتصر الأمر على تقديم المئات من الميزات المتقدمة فحسب، بل إنه يوفر أيضًا منصة قابلة للتخصيص بالكامل للسماح لأي فريق أو شركة بتهيئة ClickUp لتناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم وحالات استخدامهم، بما في ذلك إدارة المشاريع التسويقية برنامج وأداة لإدارة الحملات

يسمح هذا المستوى من المرونة لفرق المبيعات والتسويق بتهيئة ClickUp لتلبية احتياجاتهم المتطورة باستمرار، بدءًا من تخطيط الحملات وتخطيط تقويم الحملة إلى تتبع أداء الحملة والمشاريع أو الاحتياجات التسويقية الأخرى.

استخدام اللوحات البيضاء الرقمية لتخطيط الاستراتيجية, مستندات ClickUp لملخصات الحملات، وإجراءات التشغيل الموحدة، وعرض القائمة مع الحقول المخصصة والحالات المخصصة لسير عمل إدارة الحملات بشكل مبسط، ولوحات المعلومات المخصصة لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لزيادة أداء الحملة إلى أقصى حد.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp ميزات متقدمة لأتمتة سير العمل وتعاون الفريق وتتبع الأهداف لمساعدتك على تحسين تخصيص الموارد وأتمتة المهام المتكررة وإدارة كل جزء من حملتك.

ومن الميزات المثيرة الأخرى التي يقدمها ClickUp مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، ClickUp AI. ⚡️ ClickUp AI عبارة عن أداة ثورية مدمجة في منصة ClickUp لمساعدتك على العمل بشكل أسرع، والكتابة بشكل أكثر ذكاءً، وإثارة إبداعك من خلال مئات الأدوات التي صممها الخبراء لكل حالة استخدام، بما في ذلك إنشاء أفكار الحملات وكتابة ملخصات الحملات وتخطيط الحملات التسويقية وغير ذلك الكثير.

أفضل الميزات

إدارة المهام: اختر من بين أكثر من 35 ClickApps لتخصيص إدارة المهام وفقًا لاحتياجاتهم، بما في ذلك أتمتة المهام، وتعيين نقاط العدو، وإضافة بيانات الحقول المخصصة، والمزيد

اختر من بين أكثر من 35 ClickApps لتخصيص إدارة المهام وفقًا لاحتياجاتهم، بما في ذلك أتمتة المهام، وتعيين نقاط العدو، وإضافة بيانات الحقول المخصصة، والمزيد هيكل التسلسل الهرمي للمشروع : يقدم ClickUp طريقة فريدة من نوعها بشكل منعش لتنظيم الفرق والمشاريع والحملات وغير ذلك من خلال هيكل التسلسل الهرمي للمشروع . يتضمن ذلك إنشاء مساحات للفرق والأقسام، ومجلدات منفصلة للمشاريع المختلفة، وقوائم للمهام

: يقدم ClickUp طريقة فريدة من نوعها بشكل منعش لتنظيم الفرق والمشاريع والحملات وغير ذلك من خلال هيكل التسلسل الهرمي للمشروع . يتضمن ذلك إنشاء مساحات للفرق والأقسام، ومجلدات منفصلة للمشاريع المختلفة، وقوائم للمهام سير العمل الأتمتة : تبسيط إدارة الحملات من خلال أتمتة العمليات اليدوية والمهام الروتينية. من خلال أكثر من 50 إجراءً ومحفزًا وشرطًا لإنشاء تدفقات الأتمتة، يمكنك التخلص من المهام المتكررة، مما يوفر الوقت والجهد

: تبسيط إدارة الحملات من خلال أتمتة العمليات اليدوية والمهام الروتينية. من خلال أكثر من 50 إجراءً ومحفزًا وشرطًا لإنشاء تدفقات الأتمتة، يمكنك التخلص من المهام المتكررة، مما يوفر الوقت والجهد المهام الفرعية وقوائم المراجعة المتداخلة : تبسيط المشاريع المعقدة عن طريق تقسيمها إلى مهام ومهام فرعية. كما يسمح بإنشاء قوائم مراجعة ضمن مهام محددة لتخطيط التقدم المحرز ومراقبته;

: تبسيط المشاريع المعقدة عن طريق تقسيمها إلى مهام ومهام فرعية. كما يسمح بإنشاء قوائم مراجعة ضمن مهام محددة لتخطيط التقدم المحرز ومراقبته; التتبع والتحليلات : يتميز ClickUp بالتتبع والتحليلات في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين قياس مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال المخططات والرسوم البيانية والتقارير التفصيلية لاعتماد نهج قائم على البيانات لإدارة موارد مشاريعهم

: يتميز ClickUp بالتتبع والتحليلات في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين قياس مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال المخططات والرسوم البيانية والتقارير التفصيلية لاعتماد نهج قائم على البيانات لإدارة موارد مشاريعهم قوالب قابلة للتخصيص : يمكنك الوصول إلى أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص لكل فريق وحالات استخدام مختلفة مثلتتبع الحملات والتحليلات,حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني,تخطيط الحملةوغيرهاقوالب للتسويق قدرات التكامل : قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1000 أداة عمل، بما في ذلك أدوات التسويق الشائعة مثل Tableau و Hubspot و Salesforce، مما يجعل ClickUp أحد أفضل أدوات إدارة الحملات التسويقية اليوم لفرق التسويق اليوم

: يمكنك الوصول إلى أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص لكل فريق وحالات استخدام مختلفة مثلتتبع الحملات والتحليلات,حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني,تخطيط الحملةوغيرهاقوالب للتسويق تطبيق الهاتف المحمول: تطبيق ClickUp للجوال يتيح لك إدارة حملاتك أثناء التنقل - الوصول إلى المهام والتواصل مع أعضاء الفريق والبقاء على اطلاع دائم بالمستجدات في جميع الأوقات

نصيحة للمحترفين قم بتخطيط حملاتك التسويقية وتنفيذها وإدارتها كلها في منصة واحدة مع تطبيق قالب الحملة التسويقية من ClickUp . هذه القائمة مليئة بنماذج للمهام في كل مرحلة من مراحل التسويق إلى جانب عناصر مهمة أخرى لتبدأ بها.

قم بإدارة سير عملك من البداية إلى النهاية باستخدام برنامج لإدارة الحملات مثل ClickUp، واستخدم قالب الحملة والترويج لتبسيط عملية تلقي الطلبات إلى تخطيط الحملة وتنفيذها

القيود

من المرجح أن يواجه المستخدمون الجدد منحنى التعلم

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

التسعير

مجاني للأبد: خطة مجانية غنية بالميزات

خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم/مستخدم

7 دولارات شهرياً لكل مستخدم/مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا/المستخدم

12 دولارًا شهريًا/المستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp AI: يتوفر الإصدار التجريبي المجاني؛ ويمكنك إضافته إلى أي مساحة عمل مدفوعة مقابل 5 دولارات فقط لكل عضو/شهر

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.7 من 5 (أكثر من 8200 تقييم)

4.7 من 5 (أكثر من 8200 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 3,700 تقييم)

جرّب ClickUp لفرق التسويق

2. المرسل #### الأفضل لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة

لوحة معلومات عامة عن الحملة عبر Sender.net المرسل هي عبارة عن منصة لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة تساعد الشركات على إدارة حملاتها التسويقية بسهولة وبشكل مربح.

صمم بريدك الإلكتروني الخاص بك من البداية أو اختر من مكتبة من قوالب التصميمات الجميلة المعدة مسبقًا. باستخدام أداة جدولة البريد الإلكتروني، يمكنك بسهولة إدارة حملات البث عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، بينما تتيح لك أداة إنشاء الأتمتة أتمتة حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

يتيح لك Sender، بوصفه أداة قادرة على إدارة الحملات، أتمتة استقبال العملاء المحتملين بشكل كامل باستخدام النوافذ المنبثقة ونماذج التسجيل. يمكنك بعد ذلك إعداد حملات التنقيط على الطيار الآلي لرعاية العملاء المحتملين الجدد من خلال رحلات الشراء المخصصة على نطاق واسع مع التجزئة الذكية.

الأفضل ل: العلامات التجارية الصغيرة و متاجر التجارة الإلكترونية التي ترغب في تنمية أعمالها باستخدام أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة

أفضل الميزات

أتمتة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة : قم بإعداد حملات أتمتة قوية، بما في ذلك سلاسل الترحيب، وتذكيرات سلة التسوق المتروكة، وعمليات البيع والبيع بعد الشراء، والمزيد، باستخدام أداة إنشاء الأتمتة بالسحب والإفلات

: قم بإعداد حملات أتمتة قوية، بما في ذلك سلاسل الترحيب، وتذكيرات سلة التسوق المتروكة، وعمليات البيع والبيع بعد الشراء، والمزيد، باستخدام أداة إنشاء الأتمتة بالسحب والإفلات التقسيم الذكي والتخصيص : تجزئة العملاء المحتملين تلقائيًا أثناء الاستقبال بناءً على التفضيلات أو الحقول المخصصة أثناء استخدام التخصيص لجعل الجميع يشعرون بأن رسالتك كُتبت لهم فقط

: تجزئة العملاء المحتملين تلقائيًا أثناء الاستقبال بناءً على التفضيلات أو الحقول المخصصة أثناء استخدام التخصيص لجعل الجميع يشعرون بأن رسالتك كُتبت لهم فقط نوافذ منبثقة ونماذج تفاعلية عالية التحويل من الدوران إلى الفوز : استخدم النوافذ المنبثقة والنماذج المنبثقة الجذابة للغاية لإنشاء قائمة بريد إلكتروني للعملاء المحتملين وزيادة عدد العملاء المحتملين

: استخدم النوافذ المنبثقة والنماذج المنبثقة الجذابة للغاية لإنشاء قائمة بريد إلكتروني للعملاء المحتملين وزيادة عدد العملاء المحتملين أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات والقوالب : مكتبة Sender الغنية بالميزات لقوالب البريد الإلكتروني القابلة للتحرير والمتوافقة مع الجوال، وكذلك أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات لبدء إنشاء تصميماتك الخاصة من الصفر

: مكتبة Sender الغنية بالميزات لقوالب البريد الإلكتروني القابلة للتحرير والمتوافقة مع الجوال، وكذلك أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات لبدء إنشاء تصميماتك الخاصة من الصفر تقارير قوية: استفد من التحليلات التفصيلية من خلال تحليلات وتقارير سهلة المتابعة، في أي وقت ومن أي مكان

أتمتة البريد الإلكتروني في المرسل (عبر Sender.net)

القيود

الباقة المجانية سخية ولكنها تحمل العلامة التجارية لـ Sender

لا تدعم المنصة الحملات التابعة

التسعير

خطة مجانية للأبد: خطة مجانية غنية بالميزات ل 2,500 مشترك و15,000 رسالة بريد إلكتروني شهريًا

خطة مجانية غنية بالميزات ل 2,500 مشترك و15,000 رسالة بريد إلكتروني شهريًا قياسي: 8 دولارات شهريًا لما يصل إلى 30,000 بريد إلكتروني و2,500 مشترك

8 دولارات شهريًا لما يصل إلى 30,000 بريد إلكتروني و2,500 مشترك احترافية: 29 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 60,000 بريد إلكتروني و2,500 مشترك

29 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 60,000 بريد إلكتروني و2,500 مشترك المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.4 من 5 (44 تقييم)

4.4 من 5 (44 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (143 تقييم)

3. هب سبوت

الأفضل لتتبع الحملات التسويقية والتحليلات

عرض لوحة التحكم في Hubspot (عبر Hubspot) هبسبوت هي في المقام الأول منصة لإدارة علاقات العملاء (CRM) توفر إمكانات قوية للشركات لتبسيط وإدارة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والعمليات.

يوفر مركز التسويق في HubSpot مجموعة كاملة من الميزات والأدوات المتميزة، بما في ذلك إنشاء المحتوى والصفحات المقصودة والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة حملات تحسين محركات البحث وحملات البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وغير ذلك، للشركات لجذب جمهورها المثالي وتحويلهم بشكل مربح إلى عملاء يدفعون.

أنشئ حملات بريد إلكتروني جذابة وعالية التحويل على نطاق واسع، وقم بتسليمها وأتمتتها. صمم الصفحات المقصودة لحملاتك التسويقية باستخدام أداة إنشاء السحب والإفلات (ما تراه هو ما تحصل عليه) وقم بزيادة التحويلات بشكل مربح.

استخدم لوحات المعلومات القوية لعرض أداء الحملة وتحسينها باستخدام نهج قائم على البيانات. وأخيرًا، استخدم أدوات Hubspot لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة وقياس واستثمار الحملات الإعلانية وحملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذات العائد الاستثماري المرتفع.

أفضل الميزات

أتمتة التسويق : رعاية العملاء المحتملين وتسجيل العملاء المحتملين على الطيار الآلي مع استهداف العملاء المحتملين والعملاء بالليزر بناءً على سلوك متجرهم عبر الإنترنت وتفاعلاتهم مع علامتك التجارية

: رعاية العملاء المحتملين وتسجيل العملاء المحتملين على الطيار الآلي مع استهداف العملاء المحتملين والعملاء بالليزر بناءً على سلوك متجرهم عبر الإنترنت وتفاعلاتهم مع علامتك التجارية منشئ النماذج عبر الإنترنت : إنشاء عملاء محتملين مؤهلين باستخدام نماذج مخصصة جاهزة للتحويل باستخدام أداة تصميم النماذج سهلة الاستخدام

: إنشاء عملاء محتملين مؤهلين باستخدام نماذج مخصصة جاهزة للتحويل باستخدام أداة تصميم النماذج سهلة الاستخدام إدارة علاقات العملاء (CRM) : إنشاء سجلات العملاء وتحديثها تلقائيًا وتتبع أنشطتهم والوصول إلى تفاعلات الأجزاء، مما يساعد على تبسيط سير العمل وتعزيز العلاقات طويلة الأمد

: إنشاء سجلات العملاء وتحديثها تلقائيًا وتتبع أنشطتهم والوصول إلى تفاعلات الأجزاء، مما يساعد على تبسيط سير العمل وتعزيز العلاقات طويلة الأمد منشئ الصفحات الرئيسية: التصميمصفحات هبوط عالية التحويل التي تحول الزوار العاديين إلى عملاء محتملين مهتمين. علاوة على ذلك، قم بتحسين التحويلات باستخدام التحليلات واقتراحات تحسين محركات البحث بسهولة

التصميمصفحات هبوط عالية التحويل التي تحول الزوار العاديين إلى عملاء محتملين مهتمين. علاوة على ذلك، قم بتحسين التحويلات باستخدام التحليلات واقتراحات تحسين محركات البحث بسهولة تحليلات متعمقة: تتبع البريد الإلكتروني وأداء حملة الصفحة المقصودة مع الحصول على رؤى قيّمة مدعومة بالبيانات من خلال التحليلات والتقارير ولوحات المعلومات التفاعلية المدمجة

القيود

باهظ التكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة، ويزداد ذلك مع زيادة متطلباتك

قد يحتاج كل من التخصيصات واستخدام الميزات المتقدمة إلى مساعدة الخبراء

التسعير

مجاناً: أتمتة بريد إلكتروني واحد، و2000 رسالة بريد إلكتروني/شهرية، وأدوات مجانية أخرى

أتمتة بريد إلكتروني واحد، و2000 رسالة بريد إلكتروني/شهرية، وأدوات مجانية أخرى مبتدئ: 20 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال تسويقية

20 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال تسويقية احترافي: 890 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 2,000 جهة اتصال تسويقية

890 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 2,000 جهة اتصال تسويقية المؤسسات: 3,600 دولار شهريًا لما يصل إلى 10,000 جهة اتصال تسويقية

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.4 من 5 (أكثر من 9,536 تقييم)

4.4 من 5 (أكثر من 9,536 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 5,537 تقييم)

تحقق من هذه

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4. قوة المبيعات

الأفضل لإدارة بيانات العملاء وأتمتة العمليات

لوحة معلومات عامة للبريد الإلكتروني عبر Salesforce فريق المبيعات هي عبارة عن منصة شاملة لإدارة العملاء والتسويق والمبيعات مصممة للشركات الكبيرة والمؤسسات التي ترغب في تحسين العلاقات مع العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات، وزيادة العائد على الاستثمار (ROI) في جهودهم التجارية.

تُساعد إمكانات التخصيص عالية الجودة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في Salesforce الشركات على إنشاء حملات ذات صلة كبيرة وتوسيع نطاقها. تسهل وحدة GPT التسويقية الخاصة بها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل توفير الوقت عبر دورة حياة الحملة مع المطالبة بتقليل تكاليف اكتساب العملاء. قم بتشغيل حملات أكثر ذكاءً من خلال الاستفادة من قوة مصدر بيانات العميل الموحّد لتقديم معلومات في الوقت الفعلي عبر قنوات متعددة.

وأخيرًا، تساعد وحدة العميل 360 الشركات على ربط فرق المبيعات والخدمات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات عبر منصة تعاونية واحدة، مما يعزز الكفاءة والفعالية في جميع المجالات.

أفضل الميزات

إدارة علاقات العملاء (CRM) : تساعد Salesforce، المعروفة في المقام الأول بقدراتها في إدارة علاقات العملاء، الشركات على إدارة معلومات الاتصال بالعملاء المحتملين، وتسجيل تفاعلات العملاء، وتحديد الفرص، وتتبع العملاء المحتملين، وتحفيز الحملات التسويقية، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة

: تساعد Salesforce، المعروفة في المقام الأول بقدراتها في إدارة علاقات العملاء، الشركات على إدارة معلومات الاتصال بالعملاء المحتملين، وتسجيل تفاعلات العملاء، وتحديد الفرص، وتتبع العملاء المحتملين، وتحفيز الحملات التسويقية، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة أتمتة التسويق : تتيح وحدة أتمتة التسويق في Salesforce للشركات أتمتة الحملات التسويقية وتحسينها. وهي تتضمن أدوات ذكية للتسويق عبر البريد الإلكتروني، ورعاية العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، وإدارة الحملات التسويقية وغيرها

: تتيح وحدة أتمتة التسويق في Salesforce للشركات أتمتة الحملات التسويقية وتحسينها. وهي تتضمن أدوات ذكية للتسويق عبر البريد الإلكتروني، ورعاية العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، وإدارة الحملات التسويقية وغيرها تخطيط رحلة العميل : تصور رحلات المشتري المخصصة ووضع استراتيجيات لها عبر نقاط اتصال مختلفة. تحديد الفرص المتاحة لإشراك العملاء وتقديم تجارب مخصصة، مما يؤدي إلى تحسين تجارب العملاء

: تصور رحلات المشتري المخصصة ووضع استراتيجيات لها عبر نقاط اتصال مختلفة. تحديد الفرص المتاحة لإشراك العملاء وتقديم تجارب مخصصة، مما يؤدي إلى تحسين تجارب العملاء إدارة حملات البريد الإلكتروني : إنشاء حملات بريد إلكتروني مستهدفة وإرسالها إلى قوائم أو شرائح جهات الاتصال الخاصة بك. استخدم قوالب البريد الإلكتروني سريعة الاستجابة والتخصيص الذكي والتحليلات التفصيلية لتصميم وتنفيذ حملات البريد الإلكتروني عالية التحويل بسهولة

: إنشاء حملات بريد إلكتروني مستهدفة وإرسالها إلى قوائم أو شرائح جهات الاتصال الخاصة بك. استخدم قوالب البريد الإلكتروني سريعة الاستجابة والتخصيص الذكي والتحليلات التفصيلية لتصميم وتنفيذ حملات البريد الإلكتروني عالية التحويل بسهولة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي : إدارة تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبته من خلال جدولة المنشورات، والتفاعل مع المتابعين والآفاق، ومراقبة المحادثات الاجتماعية، والمزيد

: إدارة تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبته من خلال جدولة المنشورات، والتفاعل مع المتابعين والآفاق، ومراقبة المحادثات الاجتماعية، والمزيد تقييم العملاء المحتملين وتوجيههم: تعيين القيم تلقائيًا للعملاء المحتملين استنادًا إلى سلوكهم ومشاركتهم المستمرة مع ضمان توجيه العملاء المحتملين الأكثر قيمة إلى أفضل موارد المبيعات في مؤسستك

القيود

مكلفة بشكل كبير، وترتفع هذه التكلفة بشكل أكبر مع الوظائف الإضافية والتخصيصات والتطبيقات والخدمات الإضافية

يمكن أن يكون إعداد Salesforce صعباً ومعقداً في البداية بقدر ما هو غني بالميزات ومتعدد الاستخدامات

التسعير

مجاني للأبد: نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا الأساسي: 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم/مستخدم

25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم/مستخدم المحترف: 75 دولارًا شهريًا/المستخدم

75 دولارًا شهريًا/المستخدم المؤسسات: 150 دولاراً شهرياً/المستخدم

150 دولاراً شهرياً/المستخدم غير محدود: 300 دولار شهرياً/المستخدم: 300 دولار شهرياً/المستخدم

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.3 من 5 (أكثر من 14,105 تقييم)

4.3 من 5 (أكثر من 14,105 تقييم) Capterra: 4.4 من أصل 5 (أكثر من 17,664 تقييم)

تحقق من هذه

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5. هوتسويت

الأفضل لجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإدارتها ونشرها

عرض اللوحات عبر Hootsuite هوتسويت هي أداة لإدارة الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي تساعد المستخدمين على إنشاء المحتوى وجدولته ونشره عبر الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. وهي أداة قوية لإشراك العملاء المحتملين، ومراقبة الاتجاهات، والترويج للمحتوى، وتشغيل الحملات الإعلانية، والاستفادة من النهج القائم على البيانات باستخدام تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.

يساعد Hootsuite الشركات في إلهام المحتوى من خلال قوالب جاهزة للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي بأبعاد متنوعة، وتدفقات اكتشاف المحتوى لمعرفة ما يدور في الجولات الإعلانية واقتراحات الهاشتاجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشافها من قِبل جمهورك المستهدف. تساعد ميزات تقويم الوسائط الاجتماعية المستخدمين على تخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية ووضع استراتيجياته، بالإضافة إلى التعاون في سير عمل الموافقة لضمان سلامة المحتوى.

إحدى ميزاته الأكثر إثارة للاهتمام هي صندوق الوارد المشترك الذي يجعل التعليقات والرسائل المباشرة مركزية عبر قنوات التسويق، مما يسمح لممثلي شركتك بالتفاعل بكفاءة وتعاون.

تساعد Hootsuite الشركات من جميع الأحجام، ومديري وسائل التواصل الاجتماعي، ووكالات التسويق الرقمي، والمسوقين الرقميين المستقلين في إدارة حملات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بشكل أكثر إنتاجية مع البقاء على اطلاع على الاتجاهات ومقاييس الأداء طوال الوقت.

أفضل الميزات

برنامج جدولة وتقويم لوسائل التواصل الاجتماعي : تحديد الفرص المتاحة في تقويم محتوى الوسائط الاجتماعية وجدولة مئات المنشورات ليتم نشرها في أفضل الأوقات لتحقيق أقصى قدر من المشاركة

: تحديد الفرص المتاحة في تقويم محتوى الوسائط الاجتماعية وجدولة مئات المنشورات ليتم نشرها في أفضل الأوقات لتحقيق أقصى قدر من المشاركة صندوق الوارد الآلي : اجعل جميع تفاعلاتك على وسائل التواصل الاجتماعي مركزية في صندوق وارد واحد، مما يجعل مشاركة العملاء أكثر سهولة وفعالية

: اجعل جميع تفاعلاتك على وسائل التواصل الاجتماعي مركزية في صندوق وارد واحد، مما يجعل مشاركة العملاء أكثر سهولة وفعالية الذكاء الاصطناعي للكتابة : الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكّنك من إنشاء تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وأفكار للنشر على الفور لإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يفوز في كل مرة

: الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكّنك من إنشاء تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وأفكار للنشر على الفور لإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يفوز في كل مرة الاتصال : استخدم أكثر من 150 تطبيقًا لمشاركة الأصول والبيانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك بما في ذلك Facebook وLinkedIn وInstagram وGoogle My Business وTikTok وغيرها

: استخدم أكثر من 150 تطبيقًا لمشاركة الأصول والبيانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك بما في ذلك Facebook وLinkedIn وInstagram وGoogle My Business وTikTok وغيرها إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي: تصميم الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها وتحليلها على فيسبوك ولينكد إن وإنستجرام من لوحة تحكم مركزية سهلة الاستخدام

القيود

Hootsuite هي واحدة من أكثر أدوات إدارة الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي تكلفةً

أبلغ المستخدمون عن وجود أخطاء في بعض الأحيان

التسعير

مجاناً: تجربة مجانية لمدة 30 يوماً

تجربة مجانية لمدة 30 يوماً احترافي: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمستخدم واحد و10 حسابات اجتماعية

99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمستخدم واحد و10 حسابات اجتماعية فريق: 249 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين و20 حسابًا اجتماعيًا

249 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين و20 حسابًا اجتماعيًا الشركات: 739 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين و35 حسابًا اجتماعيًا

739 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين و35 حسابًا اجتماعيًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.1 من 5 (أكثر من 3,906 تقييمات)

4.1 من 5 (أكثر من 3,906 تقييمات) Capterra: 4.4 من 5 (3,442+ تقييم)

تحقق من هذه

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6. ميلشيمب

الأفضل لأتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني

مثال على لوحة معلومات الجمهور عبر Mailchimp Mailchimp هي عبارة عن منصة أتمتة تسويقية شاملة تقدم ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ المتاجر الإلكترونية، وجدولة المواعيد، ومنشئ الصفحات المقصودة، وغير ذلك الكثير لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وخدماتها بشكل أفضل.

تحتوي وحدة إدارة علاقات العملاء التسويقية على إدارة جهات الاتصال الميزات والشرائح الجاهزة لمساعدتك على فهم بيانات العملاء والرؤى والاستفادة منها لتخصيص استراتيجيات المشاركة والتسويق الخاصة بك.

أنشئ تجارب مصممة خصيصًا لعملائك المحتملين الذين يقدمون الرسالة المناسبة في الوقت المناسب باستخدام ميزات الاستهداف السلوكي والتخصيص في Mailchimp.

يوفر Mailchimp للشركات من جميع الأنواع والأحجام، والوكالات، والعاملين لحسابهم الخاص إمكانيات شاملة لتصميم حملات تسويق رقمية مُحسَّنة بالكامل، والتي تعمل على تنمية أعمالك من خلال زيادة المبيعات والقيمة الدائمة للعملاء.

أفضل الميزات

حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني : استخدم ميزات مثل قوالب البريد الإلكتروني المصممة مسبقًا وتخصيص المحتوى الديناميكي ومساعد سطر الموضوع لتصميم رسائل بريد إلكتروني جميلة المظهر تعمل على التحويل

: استخدم ميزات مثل قوالب البريد الإلكتروني المصممة مسبقًا وتخصيص المحتوى الديناميكي ومساعد سطر الموضوع لتصميم رسائل بريد إلكتروني جميلة المظهر تعمل على التحويل مدير الحملة : إدارة مشاريع متعددة عبر قنوات مختلفة من لوحة تحكم موحدة. راقب نقاط الاتصال الرئيسية للحملة والمهام والتحليلات الموحدة بكل سهولة

: إدارة مشاريع متعددة عبر قنوات مختلفة من لوحة تحكم موحدة. راقب نقاط الاتصال الرئيسية للحملة والمهام والتحليلات الموحدة بكل سهولة التركيبة السكانية التنبؤية : استخدم قوة الذكاء الاصطناعي التنبؤي (الذكاء الاصطناعي) لتخصيص التسويق الخاص بك باستخدام البيانات الديموغرافية المتوقعة بذكاء، مما يؤدي إلى حملات ذات تفاعل أعلى

: استخدم قوة الذكاء الاصطناعي التنبؤي (الذكاء الاصطناعي) لتخصيص التسويق الخاص بك باستخدام البيانات الديموغرافية المتوقعة بذكاء، مما يؤدي إلى حملات ذات تفاعل أعلى قوالب الحملات : استخدم أكثر من 100 قالب مُعدّ مسبقًا مع مجموعة متنوعة من كتل المحتوى وعناصر التصميم لإطلاق حملات بريد إلكتروني وصفحات مقصودة ذات مظهر احترافي في وقت قصير

: استخدم أكثر من 100 قالب مُعدّ مسبقًا مع مجموعة متنوعة من كتل المحتوى وعناصر التصميم لإطلاق حملات بريد إلكتروني وصفحات مقصودة ذات مظهر احترافي في وقت قصير اختبار أ/ب: اختبر كل شيء بدءًا من سطور الموضوعات، مرورًا بالأسماء والمحتوى والصور والتخطيطات وأوقات الإرسال لتحديد المتغيرات الفائزة وتأمينها باستخدام اختبار A/B والاختبارات متعددة المتغيرات

القيود

قد يصعب على المبتدئين التنقل في واجهة المستخدم والتعود عليها

خيارات تخصيص محدودة

التسعير

مجاناً: 500 جهة اتصال و1000 بريد إلكتروني/شهرياً

500 جهة اتصال و1000 بريد إلكتروني/شهرياً الأساسيات: مجاناً لمدة شهر واحد. يبدأ من 9.28 دولار شهرياً ل 500 جهة اتصال و 5000 بريد إلكتروني/شهرياً

مجاناً لمدة شهر واحد. يبدأ من 9.28 دولار شهرياً ل 500 جهة اتصال و 5000 بريد إلكتروني/شهرياً قياسي: مجاناً لمدة شهر واحد. يبدأ من 13.86 دولار/شهر ل 500 جهة اتصال و 6,000 بريد إلكتروني/شهر وميزات الأتمتة الكاملة

مجاناً لمدة شهر واحد. يبدأ من 13.86 دولار/شهر ل 500 جهة اتصال و 6,000 بريد إلكتروني/شهر وميزات الأتمتة الكاملة القسط: يبدأ من 277.14 دولار/شهر ل 10,000 جهة اتصال، و150,000 بريد إلكتروني/شهر ومستخدمين غير محدودين

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.4 من 5 (أكثر من 4,967 تقييم)

4.4 من 5 (أكثر من 4,967 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (16,155 تقييم)

تحقق من هذه

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7. Snov.io

الأفضل لأتمتة المبيعات والتنقيب والتواصل البارد

قائمة العملاء المحتملين في Snov.io Snov.io هي عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات لأتمتة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين تساعد الشركات على تبسيط حملات التوعية. وهي توفر ميزات شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتوليد العملاء المحتملين، والتحقق من البريد الإلكتروني، وأتمتة التواصل.

وباستخدام أداة البحث عن البريد الإلكتروني، يمكن للمستخدمين اكتشاف العملاء المحتملين الذين تم التحقق منهم مسبقًا استنادًا إلى ملف تعريف العميل المثالي المستهدف، بينما تساعد ميزة التحقق من البريد الإلكتروني في تقليل معدلات الارتداد عن طريق تنظيف قوائم البريد الإلكتروني.

استفد من إدارة علاقات العملاء المحتملين القوية الخاصة بالمبيعات لإنشاء خطوط أنابيب مبيعات تصل إلى 100 مرحلة، وتهيئة إدارة مراحل الصفقات، وإدارة وثائق وملاحظات الصفقات والعملاء المحتملين، وتتبع العملاء المحتملين باستخدام العلامات، والدفع نحو عمل جماعي أفضل باستخدام التقويم المشترك.

يُقدِّم Snov.io ميزات قوية للشركات التي تبحث عن طرق أفضل لإدارة حملات التوعية الخاصة بها، بما في ذلك البحث عن العملاء المحتملين والتحقق منهم، والتوعية عبر البريد الإلكتروني، وأتمتة الحملات، وإدارة علاقات العملاء المحتملين للمبيعات، للمساعدة في تحسين كفاءة وفعالية الحملات التسويقية.

أفضل الميزات

مكتشف البريد الإلكتروني : اجمع العملاء المحتملين المستهدفين الذين تم التحقق منهم مسبقًا لتقليل وقت البحث عن العملاء المحتملين والتحقق منهم، بالإضافة إلى التخلص من رسائل البريد الإلكتروني المرتدة

: اجمع العملاء المحتملين المستهدفين الذين تم التحقق منهم مسبقًا لتقليل وقت البحث عن العملاء المحتملين والتحقق منهم، بالإضافة إلى التخلص من رسائل البريد الإلكتروني المرتدة حملات التنقيط : قم بتوسيع نطاق حملاتك باستخدام تسلسلات البريد الإلكتروني المخصصة التي تم حقنها بالتخصيص ودعمها بالمتابعة الآلية

: قم بتوسيع نطاق حملاتك باستخدام تسلسلات البريد الإلكتروني المخصصة التي تم حقنها بالتخصيص ودعمها بالمتابعة الآلية مدقق البريد الإلكتروني : اجعل عناوين البريد الإلكتروني تمر بعملية تحقق من 7 مستويات تقلل من معدلات الارتداد وتزيد من احتمالية نجاح الحملة

: اجعل عناوين البريد الإلكتروني تمر بعملية تحقق من 7 مستويات تقلل من معدلات الارتداد وتزيد من احتمالية نجاح الحملة إحماء البريد الإلكتروني : تحسين قابلية تسليم البريد الوارد من خلال أتمتة إرسال رسائل البريد الإلكتروني بمرور الوقت لبناء سمعة إيجابية للمرسل مع مزودي خدمة البريد الإلكتروني

: تحسين قابلية تسليم البريد الوارد من خلال أتمتة إرسال رسائل البريد الإلكتروني بمرور الوقت لبناء سمعة إيجابية للمرسل مع مزودي خدمة البريد الإلكتروني إدارة علاقات العملاء للمبيعات: تحسين سير عمل المبيعات من خلال تتبع العملاء المتوقعين والصفقات والمهام والموارد والتواصل والتعاون بفعالية وكفاءة

القيود

إمكانيات إدارة علاقات العملاء أساسية

يمكن أن تكون واجهة المستخدم وتجربة المستخدم غير بديهية عند بدء التشغيل

التسعير

مجانًا: تجربة تجريبية يتم تجديدها ذاتيًا كل 30 يومًا وتتضمن 150 رصيدًا للبريد الإلكتروني و100 مستلم بريد إلكتروني

تجربة تجريبية يتم تجديدها ذاتيًا كل 30 يومًا وتتضمن 150 رصيدًا للبريد الإلكتروني و100 مستلم بريد إلكتروني المبتدئ: 39 دولارًا شهريًا مقابل 1,000 رصيد بريد إلكتروني و 5,000 مستلم بريد إلكتروني

39 دولارًا شهريًا مقابل 1,000 رصيد بريد إلكتروني و 5,000 مستلم بريد إلكتروني الخدمة الاحترافية 5K: 99 دولارًا شهريًا مقابل 5,000 رصيد بريد إلكتروني و10,000 مستلم بريد إلكتروني

99 دولارًا شهريًا مقابل 5,000 رصيد بريد إلكتروني و10,000 مستلم بريد إلكتروني خدمة مُدارة بالكامل: بدءاً من 2,999 دولاراً شهرياً لأكثر من 1,000 رصيد بريد إلكتروني و1,000 مستلم للبريد الإلكتروني

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.5 من 5 (262 تقييم)

4.5 من 5 (262 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (195 تقييمًا)

8. ما الفقرة

الأفضل لإدارة بيانات الحملة

نظرة عامة على لوحة معلومات الحساب عبر Whatagraph وات فقرات هي منصة بيانات تتيح للشركات إدارة بياناتها التسويقية بشكل أفضل للاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات.

استورد بياناتك بسلاسة باستخدام عمليات التكامل الأصلية، واعرضها باستخدام عناصر واجهة مستخدم وقوالب مُعدّة مسبقًا، وشارك رؤاك مع العملاء وأصحاب المصلحة الداخليين باستخدام لوحة معلومات مباشرة وتنبيهات البريد الإلكتروني الآلية وصادرات البيانات. استفد من أحدث مستودعات البيانات المتطورة مثل Big Query من Google لإجراء التحليلات على نطاق واسع وتخصيص شكل تقاريرك ومقاييسها.

وبغض النظر عن نوع الحملة وحجمها، تساعد منصة Whatagraph الشركات على تبسيط عملية إدارة الحملة من خلال السماح لها بربط مصادر بيانات التسويق الخاصة بها مباشرةً، وتصور البيانات دون عناء ومشاركة الرؤى بسرعة.

أفضل الميزات

مصادر بيانات غير متجانسة : سحب البيانات من قنوات متعددة بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والإعلانات المدفوعة، ومنصات التحليل وتحسين محركات البحث باستخدام أكثر من 40 تكامل أصلي أو واجهة برمجة تطبيقات مخصصة

: سحب البيانات من قنوات متعددة بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والإعلانات المدفوعة، ومنصات التحليل وتحسين محركات البحث باستخدام أكثر من 40 تكامل أصلي أو واجهة برمجة تطبيقات مخصصة تحليلات البيانات الضخمة : نقل أي وجميع بيانات التسويق بسهولة وأمان إلى سحابة BigQuery السحابية الخاصة بك للحفاظ على قاعدة بيانات مركزية وللتحليلات على نطاق واسع

: نقل أي وجميع بيانات التسويق بسهولة وأمان إلى سحابة BigQuery السحابية الخاصة بك للحفاظ على قاعدة بيانات مركزية وللتحليلات على نطاق واسع وصول مباشر ومشاركة آلية : شارك الوصول الآمن إلى التقارير في الوقت الفعلي مع تمكين المشاركة التلقائية للتقارير التي تم إنشاؤها مع أصحاب المصلحة في جداول زمنية محددة مسبقًا;

: شارك الوصول الآمن إلى التقارير في الوقت الفعلي مع تمكين المشاركة التلقائية للتقارير التي تم إنشاؤها مع أصحاب المصلحة في جداول زمنية محددة مسبقًا; إعداد التقارير عبر القنوات : تحويل بيانات التسويق الأولية إلى تقارير ثاقبة متعددة القنوات بسهولة باستخدام ميزة "المنشئ الذكي"

: تحويل بيانات التسويق الأولية إلى تقارير ثاقبة متعددة القنوات بسهولة باستخدام ميزة "المنشئ الذكي" علامة تجارية مخصصة: اترك انطباعًا قويًا لدى العملاء من خلال تخصيص تقاريرك إلى تعكس علامتك التجارية المرئية . يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال إعداد نطاق مخصص للتقارير المشتركة وإرسال البريد الإلكتروني

القيود

يمكن أن تكون الواجهة عرضة للأخطاء في بعض الأحيان

خطط التسعير باهظة الثمن للغاية، ولا توجد فئة مجانية أيضًا

التسعير

مجاني: لا توجد فئة مجانية. ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا فقط على جميع الباقات المدفوعة

لا توجد فئة مجانية. ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا فقط على جميع الباقات المدفوعة الاحترافية: تبدأ من 223 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مصدر بيانات وخمسة مستخدمين

تبدأ من 223 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مصدر بيانات وخمسة مستخدمين القسط: تبدأ من 335 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مصدر بيانات و10 مستخدمين

تبدأ من 335 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مصدر بيانات و10 مستخدمين مخصص: يشمل أكثر من 100 مصدر بيانات ومستخدمين غير محدودين. اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.1 من 5 (أكثر من 3,906 تقييمات)

4.1 من 5 (أكثر من 3,906 تقييمات) Capterra: 4.4 من أصل 5 (أكثر من 3,442 تقييم)

9. تريندهيرو

الأفضل للتسويق المؤثر، والتحليلات، والتوعية

لوحة معلومات التقرير التجريبي في TrendHERO تريندهيرو هي أداة تسويق رقمي شاملة تساعد المستخدمين على اكتشاف المؤثرين وتحليلهم والتواصل معهم بكفاءة. وبفضل أكثر من 90 مقياسًا لتقييم المؤثرين، تساعد Trendhero الشركات على إدارة حملات التسويق عبر المؤثرين أكثر ربحًا.

استخدم أكثر من 20 فلترًا قويًا لاكتشاف المؤثرين حسب الفئات والحجم والموقع واللغة والحسابات المشابهة. استفد من الرؤى اليومية التي تتضمن سجل عدد المتابعين وتأثير الإشارات وأفضل وقت للنشر. وأخيراً، يمكنك التواصل بسرعة وسهولة مع مئات المؤثرين عبر البريد الإلكتروني لمناقشة متطلبات العمل وتلقي المقترحات.

يتميّز Trendhero بميزات قوية لإدارة الحملات، بما في ذلك مهام سير العمل سهلة الاستخدام، والوصول بنقرة واحدة إلى جهات اتصال المؤثرين، والتحليلات التفصيلية لمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع على حملات التسويق عبر المؤثرين.

أفضل الميزات

التحليلات : الوصول إلى تحليلات متعمقة مع أكثر من 90 مقياسًا، بما في ذلك التحقق من المتابعين المزيفين والتركيبة السكانية واهتمامات الجمهور لتقييم ما إذا كان جمهور المؤثر يناسب الفئة السكانية المستهدفة

: الوصول إلى تحليلات متعمقة مع أكثر من 90 مقياسًا، بما في ذلك التحقق من المتابعين المزيفين والتركيبة السكانية واهتمامات الجمهور لتقييم ما إذا كان جمهور المؤثر يناسب الفئة السكانية المستهدفة البحث : يتميز بأداة بحث متطورة تطبق أكثر من 20 فلترًا على أكثر من 100 مليون قاعدة بيانات قوية، يمكن لشركتك اكتشاف المؤثرين الصغار والصغار وحتى الكبار الذين يتوافقون حقًا مع أهداف علامتك التجارية وحملتك

: يتميز بأداة بحث متطورة تطبق أكثر من 20 فلترًا على أكثر من 100 مليون قاعدة بيانات قوية، يمكن لشركتك اكتشاف المؤثرين الصغار والصغار وحتى الكبار الذين يتوافقون حقًا مع أهداف علامتك التجارية وحملتك التتبع : احصل على معلومات في الوقت الفعلي حول حساباتك وحسابات منافسيك وحسابات المؤثرين، مثل نمو عدد المتابعين والإشارات وأفضل أوقات النشر

: احصل على معلومات في الوقت الفعلي حول حساباتك وحسابات منافسيك وحسابات المؤثرين، مثل نمو عدد المتابعين والإشارات وأفضل أوقات النشر التواصل: تواصل مع المئات من المؤثرين عبر البريد الإلكتروني في وقت قصير من خلال التواصل التلقائي عبر البريد الإلكتروني، والتخلص من عمليات البحث اليدوية والتأخيرات الكتابية. يتضمن Trendhero قوالب بريد إلكتروني ديناميكية مخصصة للغاية مصممة لزيادة معدلات الاستجابة

القيود

عدد محدود من الفلاتر لتمشيط قاعدة بيانات ضخمة

أبلغ بعض المستخدمين أنه يستغرق الكثير من الوقت للتحليل

التسعير

مجاني: حساب مجاني محدود مع ميزات أساسية، بالإضافة إلى نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا لجميع الخطط المدفوعة

حساب مجاني محدود مع ميزات أساسية، بالإضافة إلى نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا لجميع الخطط المدفوعة لايت: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ويتضمن 10 تقارير/شهريًا وتتبع ثلاثة حسابات

9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ويتضمن 10 تقارير/شهريًا وتتبع ثلاثة حسابات الإحترافية: 29.99 دولارًا شهريًا وتتضمن 50 تقريرًا شهريًا وتتبع 20 حسابًا

29.99 دولارًا شهريًا وتتضمن 50 تقريرًا شهريًا وتتبع 20 حسابًا متقدمة: 99.99 دولارًا شهريًا وتتضمن 200 تقرير شهريًا وتتبع 50 حسابًا

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.4 من 5 (79 تقييم)

4.4 من 5 (79 تقييم) Capterra: غير متوفر

10. سبراوتلاود

الأفضل لأتمتة التسويق من خلال القناة

لوحة معلومات تحليلات التسويق عبر SproutLoud سبراوت لاود هو حل لأتمتة التسويق يهدف إلى زيادة المبيعات والإيرادات للشركات من خلال شركاء القنوات في التسويق المحلي. يساعدك على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة عائد الاستثمار التسويقي من خلال عدد من الميزات، بما في ذلك إدارة الأصول وأتمتة التسويق المحلي والتحليلات والمزيد

قم بتخصيص حملات التسويق المحلي وتنفيذها بطريقة مبسطة مع استخدام بيانات تحليلية شاملة لفهم عائد الاستثمار على كل حملة، بما في ذلك مشاركة الشركاء وإحصائيات استخدام المنصة.

يمكن لبائعي التجزئة والتجار والموزعين والوكلاء تنظيم أصول التسويق والتحكم فيها، وتوحيد عمليات التسويق المتعددة في مركز مركزي واحد، وتنفيذ حملات محلية في وقت أقل مع تحقيق نتائج أفضل. والأكثر من ذلك، توفر وحدة التحليلات الخاصة به لكل من الشركات وشركاء القنوات الخاصة بهم ميزة تحسين أداء الحملات من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات.

أفضل الميزات

منشئ الإعلانات وإدارة الأصول الرقمية : التعاون في إنشاء إعلانات وأصول تسويقية مخصصة متوافقة مع العلامة التجارية مع شركائك المحليين، وتجنب التأخيرات المكلفة ورسوم الوكالات الباهظة

: التعاون في إنشاء إعلانات وأصول تسويقية مخصصة متوافقة مع العلامة التجارية مع شركائك المحليين، وتجنب التأخيرات المكلفة ورسوم الوكالات الباهظة أتمتة التسويق المحلي : قم بتسريع الحملات الرقمية عبر فيسبوك وLinkedIn وYelp وغيرها من جهة، مع تحقيق التوازن بين إعلانات الصحف التقليدية والراديو والإعلانات المطبوعة المخصصة من جهة أخرى

: قم بتسريع الحملات الرقمية عبر فيسبوك وLinkedIn وYelp وغيرها من جهة، مع تحقيق التوازن بين إعلانات الصحف التقليدية والراديو والإعلانات المطبوعة المخصصة من جهة أخرى إدارة الأموال : مراقبة التمويل المقدم للشبكات الشريكة والمساهمات المستلمة منها، وبالتالي، تشغيل حملات إعلانية شفافة وآمنة متعددة الأطراف، حملات إعلانية تعاونية

: مراقبة التمويل المقدم للشبكات الشريكة والمساهمات المستلمة منها، وبالتالي، تشغيل حملات إعلانية شفافة وآمنة متعددة الأطراف، حملات إعلانية تعاونية تحليلات التسويق: تتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية حول التكتيكات والحملات والشركاء لكل من الوسائط الرقمية وغير المتصلة بالإنترنت والوسائط التقليدية. استفد من التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية

الأمان: منصة SproutLoud متوافقة مع معايير SOC 2 من النوع الثاني، وPCI، وHIPAA، وGDPR، وCCPA، كما أن مراكز البيانات التي تحتوي على بياناتها تتوافق مع نفس المعايير العالية لمتطلبات أمن البيانات

القيود

أبلغ المستخدمون عن وجود منحنى تعليمي أولي حاد مع الأداة

لا توجد خطة مجانية

التسعير

مجانية: لا توجد فئة مجانية، فقط نسخة تجريبية مجانية محدودة

لا توجد فئة مجانية، فقط نسخة تجريبية مجانية محدودة الخطط المدفوعة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.9 من 5 (166 تقييم)

4.9 من 5 (166 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (10 تقييمات)

هذا يقودنا إلى نهاية الرحلة التي قضيناها في مقارنة أفضل أدوات إدارة الحملات التي نعتقد أنها تستحق التجربة إذا كانت شركتك تبحث عن طرق لإدارة حملاتها التسويقية وعملياتها التجارية الداخلية بشكل أكثر إنتاجية.

فوائد أدوات إدارة الحملات ## فوائد أدوات إدارة الحملات

يمكن لأدوات إدارة الحملات الصحيحة أن تساعد شركتك:

تشغيل تدفقات عمل أفضل انسيابية

تحسين التخطيط والتنفيذ

تتبع الوقت الفعلي تخصيص الموارد وتحليلات الأداء

التعاون بشكل أكثر كفاءة

التواصل بشكل أكثر فعالية

أتمتة المهام المتكررة والعمليات الفرعية، والمزيد

يجب على أي شركة، بغض النظر عن المجال أو الصناعة التي يمكن أن تستفيد من تحسين مواردها، أن تفكر في الاستثمار في أداة لإدارة الحملات.

إدارة حملاتك التسويقية باستخدام ClickUp

تتطلب أوقات اليوم التي تتسم بالسرعة والتنافسية في مجال الأعمال التجارية إدارة فعالة لموارد الأعمال المحدودة.

يمكن لأدوات إدارة الحملات أن تساعد الشركات على تبسيط سير العمل وتحسين عمليات التسويق ومواءمة كل شيء بما يتماشى مع أهداف أعمالها.

سواء كانت قدرات إدارة المشاريع التي لا تُضاهى في ClickUp، أو ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني القوية التي يوفرها Sender، أو براعة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي التي يوفرها HootSuite وSproutLoud، فإن كل أداة من هذه الأدوات تجلب نقاط قوتها الفريدة إلى الطاولة. وتشكل هذه الأدوات مجتمعةً مجموعة أدوات قوية تتيح للشركات إدارة الحملات بفعالية عبر قنوات متعددة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأدوات إدارة الحملات التي تمت تغطيتها هنا أن تعزز مجموعة أدوات إدارة الحملات في الشركة.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون ClickUp بمثابة مركز مركزي لتخطيط الحملات وتعيين المهام وتتبع الأهداف. عند دمجها مع ميزات الأتمتة والتخصيص المتقدمة في Sender أو التحليلات المتعمقة للبيانات وإعداد التقارير في Whatagraph، يمكن للشركات الحصول على رؤى لا تُقدَّر بثمن واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بها.

من خلال دمج المزيج الصحيح من الحملات أدوات الإدارة في عملياتهم ، يمكن للشركات الاستفادة من أحدث التقنيات التسويقية (تكنولوجيا التسويق) لزيادة الكفاءة، وتعزيز التواصل، وزيادة عوائد جهودها التسويقية.

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الكاتب الضيف:

Sender.net