أفضل 10 أدوات لتصميم المنتجات &؛ برامج في عام 2025

إن مصممي المنتجات وفرقهم مسؤولون عن كل شيء بدءاً من وضع النماذج الأولية وحتى التصميم، ولكن هذا مجرد غيض من فيض. كقائد منتج، تحتاج أيضاً إلى إدارة الفريق التعاون والتحقق من تحليلات سلوك المستخدم لمعرفة ما يعمل (وما لا يعمل) طوال دورة حياة المنتج.

هناك الكثير لإدارته في وقت واحد، أليس كذلك؟

الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى قيادة هذا السيرك بمفردك. برنامج تصميم المنتجات يمنح فريقك مساحة عمل رقمية لإدارة كل شيء من تصميم واجهة المستخدم إلى إدارة المشروع إلى تخطيط الرحلة.

سنشرح في هذا الدليل كيفية عمل برامج تصميم المنتجات والميزات التي يجب أن تبحث عنها. كما سنقدم لك مراجعات لأفضل أدوات تصميم المنتجات لبدء بحثك عن البرنامج المثالي عملية تطوير المنتج المنصة 🤩

ما هي أداة تصميم المنتج؟

تساعد برمجيات تصميم المنتجات فرق تصميم المنتجات على تصور المنتجات ونماذجها وتكرارها في عملية التصميم . يستخدم المطورون ومصممو الويب المحترفون هذه الأدوات في مراحل مختلفة من عملياتهم - سواء كانوا يجمعون أبحاث المستخدمين، أو يبنون خرائط رحلة العميل، أو ينشئون نماذج أولية.

بدلاً من محاولة إدارة ميزانيتك ومهامك واتصالات فريقك ومستنداتك بشكل منفصل، فإن برامج تصميم المنتجات القوية تجمع كل شيء في منصة واحدة لمساعدة فريقك على القيام بعمل أفضل وأسرع.

لا يقتصر دور برنامج التصميم هذا على تمكينك من تنقيح أفكارك قبل التطوير فحسب، بل يجعل عملك أسهل بكثير. باستخدام الأداة المناسبة، لن تحتاج أبدًا إلى البحث عن نماذج بالحجم الطبيعي, ملخصات التصميم أو أوراق المواصفات مرة أخرى

يُستخدم قالب موجز التصميم على السبورة البيضاء في إجراء الموجز الأولي للتصميم. يمكنك بسهولة ملء ومشاركة التفاصيل حول مشروع التصميم مثل طلبات العميل والأهداف والمزيد

ما الميزات التي يجب البحث عنها في أداة تصميم المنتج

هناك الكثير من خيارات برامج تصميم المنتجات في السوق، ولكن هذه الحلول لا تفي دائمًا بالمطلوب. ابحث عن أدوات تصميم المنتجات ذات وظائف مثل:

العملية و سير العمل إدارة سير العمل : بالتأكيد، برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد الصلبة رائع وكل شيء، ولكن ألن يكون من الأفضل أن يدير عملية التصميم أيضًا؟ تقدم أدوات تصميم المنتجات عالية الجودة إطار عمل قائم على السحابة لإبقاء جميع أصحاب المصلحة والمشاريع والمهام على نفس الصفحة

: بالتأكيد، برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد الصلبة رائع وكل شيء، ولكن ألن يكون من الأفضل أن يدير عملية التصميم أيضًا؟ تقدم أدوات تصميم المنتجات عالية الجودة إطار عمل قائم على السحابة لإبقاء جميع أصحاب المصلحة والمشاريع والمهام على نفس الصفحة تصميم واجهة بسيطة: من لديه الوقت أو النطاق الترددي الذهني لمنحنى تعليمي حاد؟ وفر المزيد من الوقت باختيار برنامج تصميم المنتج بواجهة مستخدم بسيطة. استخدم أدوات السحب والإفلات حيثما أمكن. كما يساعد اختيار أداة متوافقة مع أجهزة iOS وMac وAndroid في اعتمادها على مستوى الفريق

من لديه الوقت أو النطاق الترددي الذهني لمنحنى تعليمي حاد؟ وفر المزيد من الوقت باختيار برنامج تصميم المنتج بواجهة مستخدم بسيطة. استخدم أدوات السحب والإفلات حيثما أمكن. كما يساعد اختيار أداة متوافقة مع أجهزة iOS وMac وAndroid في اعتمادها على مستوى الفريق القوالب: يجب أن توفر لك برامج تصميم المنتجات الوقت. ابحث عن أداة تتضمن قوالب الإطار السلكي , قوالب إطلاق المنتج وغيرها. لتوفير المزيد من الوقت، ابحث عن الحلول التي تقدم قوالب للمستندات التي تقضي معظم الوقت في إنشائها

يجب أن توفر لك برامج تصميم المنتجات الوقت. ابحث عن أداة تتضمن قوالب الإطار السلكي , قوالب إطلاق المنتج وغيرها. لتوفير المزيد من الوقت، ابحث عن الحلول التي تقدم قوالب للمستندات التي تقضي معظم الوقت في إنشائها الذكاء الاصطناعي والأتمتة: تسليم المهام آليًا و أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي موفرة للوقت بشكل كبير لفرق المنتجات. سواء كان ذلك من خلال الأتمتة المستندة إلى المشغل أو مولدات وصف المنتج فانتقل إلى برنامج تصميم المنتج الذي يتولى المهام الصعبة نيابةً عنك

## أفضل 10 أدوات لتصميم المنتجات في 2024

توفر أدوات تصميم المنتجات لفرق التصميم مساعدة جادة في عملية التطوير. احصل على أداة تحتفي بـ التفكير التصميمي بميزات تدعم طموحات فريقك. اطلع على أفضل 10 أدوات لتصميم المنتجات لتمنح فريقك الأفضلية.

1. انقر فوق

حوّل أفكار تصميم منتجك إلى مهام ضمن ميزة ClickUp Whiteboard (اللوحة البيضاء)

هذا صحيح: ClickUp عبارة عن أجزاء متساوية أداة إدارة المشروع وأداة تصميم المنتج - ولكن هناك الكثير من الأدوات الأخرى في هذا المجال. 🛠️ تستخدم فرق المنتجات ClickUp لإدارة جميع المستندات وخرائط الطريق والأهداف في لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. تتبع المشكلات، وإدارة سباقات السرعة، وإنشاء تقارير المشروع تلقائيًا في وقت قصير جدًا.

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في غربلة رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack، انقل كل شيء إلى ClickUp. يحفظ ClickUp التعليقات على جميع المهام والمشاريع بحيث يتم عرض اتصالاتك بجوار عملك مباشرةً. عرض ClickUp للدردشة هي أيضًا أداة مفيدة في الوقت الفعلي لمشاركة التحديثات والروابط والمزيد لجميع مشاريعك.

إذا كنت تركز بشكل أقل على جانب المنتج وتعمل في الغالب على التصميم، فهناك ClickUp Workspace لذلك أيضًا. تستخدم فرق التصميم ClickUp لتنظيم أفكارهم الكبيرة في مساحة رقمية واحدة - حتى لو كانت المسافة بينكم أميال. حتى أنه يساعدك على تخطيط قدرات الفريق وإدارة مشاريع التصميم وتتبع الملاحظات والموافقات في مكان واحد.

ClickUp أفضل الميزات

الوصول إلى مئات القوالب، مثلقالب إجراءات التشغيل الموحدة لتصميم المنتج ClickUpلقضاء وقت أقل في الكتابة ووقت أكثر في التصميم

ClickUp Whiteboards اجعل التعاون الإبداعي في الوقت الفعلي أمرًا سهلاً

اعتمد على ClickUp AI لإنشاء نسخة التقرير، وتحديثات البريد الإلكتروني، وأوصاف المنتجات، وغير ذلك الكثير

إنشاء مستندات ClickUp وربطها بسير عمل تصميم منتجك بنقرة واحدة فقط

قيود ClickUp

يجد المستخدمون الجدد أحيانًا أن ميزات ClickUp مربكة في البداية

لا يتوفر ClickUp AI إلا على الباقات المدفوعة فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. فيجما

عبر فيجما هل تقود فريق تطوير؟ صُمم Figma من أجل وضع الأفكار الرقمية، لذا فهو مثالي لمحاكاة مواقع الويب والتطبيقات وأي تجربة مستخدم رقمية في عملية التصميم.

نظرًا لأن كل التعاون يحدث بشكل متزامن عبر الإنترنت، فإن Figma مثالي لفرق تصميم المنتجات عن بُعد. استخدم برنامج تصميم المنتج هذا للتلاعب بخيارات التصميم، وإنشاء واختبار النماذج الأولية، وإنشاء التعليمات البرمجية.

فيجما أفضل الميزات

شارك في التصميم في الوقت الفعلي مع فريقك لتصميم تجارب عالمية المستوى

قم بإنشاء نماذج أولية واقعية واحصل على تعليقات على التجربة لبناء منتج أفضل وأسرع

بناء مستودع للأصول القابلة لإعادة الاستخدام مع مكتبات فيجما المشتركة

فيج جام هو لوحة بيضاء على الإنترنت للتعاون في مجال المنتجات والعصف الذهني

قيود فيجما

تدّعي فيجما أنه يمكنك تصدير شيفرتها البرمجية لبناء مشاريع فعلية، لكن هذه الشيفرة البرمجية ضخمة وعرضة للكسر

تحتاج الأذونات والتحكم في الإصدار إلى بعض العمل

أسعار فيجما

مبتدئ: مجانًا

مجانًا فيجما احترافي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا فيجما المنظمة: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسة: 75 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات فيجما #### تقييمات ومراجعات فيجما

G2: 4.7/5 (أكثر من 960 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 960 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 660 تقييم)

3. إنكيباي

عبر إنكي باي InkyBay هو نوع خاص جداً من أدوات تصميم المنتجات. فهي تسمح لعملائك بتخصيص منتجاتهم القابلة للتكوين، لذلك إذا كنت تبيع قمصاناً أو منتجات ترويجية أو غيرها من المنتجات المخصصة، فهذه أداة رائعة بالنسبة لك.

ما عليك سوى تثبيت InkyBay والسماح لعملائك باختيار منتج ونص ورسومات (أو شعار مخصص) باستخدام أداة تصميم InkyBay بالسحب والإفلات. يرسل لك InkyBay ملف الطباعة ويبدأ فريق التصميم الخاص بك في العمل.

أفضل ميزات InkyBay

InkyBay متوافق مع Shopify و BigCommerce

يقوم مصمم المنتج المرئي بمعاينة المنتجات قبل أن يقدم العملاء طلباتهم

إضافة أجزاء قابلة للتكوين، مثل خيارات الألوان أو الأنماط، باستخدام أداة تكوين المنتج

أخبر InkyBay بالمنتجات أو التخصيصات التي تأتي مع تكلفة إضافية

قيود InkyBay

لا يأتي InkyBay مع مجموعة أدوات إدارة المشروع

يقول بعض المستخدمين أن تطبيق InkyBay يتجمد بشكل متكرر

أسعار إنكي باي

المبتدئ: 19.99 دولارًا في الشهر

19.99 دولارًا في الشهر المتقدم: 49.99 دولارًا شهريًا

49.99 دولارًا شهريًا احترافي: 99.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا غير محدود: 249.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات InkyBay

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: غير متاح

4. رسم تخطيطي

عبر رسم تخطيطي هل أنت شركة حصرية لشركة Apple؟ Sketch هو تطبيق Mac يستخدمه مصممو منتجات Mac للتعاون ووضع النماذج الأولية وغيرها. 💻

ضع علامة على المستخدمين الآخرين لمشاركة التعليقات مباشرةً على تصميمات Sketch الخاصة بك. حتى أن المنصة تنظم تصاميمك، وتسمح بطبقات تصميم متعددة، وتتضمن اختصارات قابلة للتخصيص لعمل أسرع.

أفضل ميزات #### Sketch

تصميم أيقوناتك المتجهة وإدارتها في Sketch

إنشاء قالب تصميم في Sketch لتوفير الوقت في المشاريع المستقبلية

يعمل Sketch دون اتصال بالإنترنت إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت

استخدم أدوات Sketch المستندة إلى المتصفح لوضع النماذج الأولية وتسليم التصميمات إلى المطورين

قيود Sketch

لا يتوفر Sketch إلا لأجهزة Mac، لذا فإن محبي Windows غير محظوظين

يتمنى بعض المستخدمين أن تأتي المنصة بالمزيد من القوالب

تسعير سكيتش

عادية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا ماك \ ترخيص فقط: 120 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات #### Sketch

G2: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 770 تقييم)

5. أونشيب

عبر أونشيب هل تحتاج إلى شيء أكثر تقنية؟ Onshape هو برنامج لتصميم المنتجات بمساعدة الحاسوب (CAD) مصمم خصيصاً لفرق العمل الرشيقة. إنها منصة تطوير سحابية أصلية، مما يجعلها مثالية لفرق تطوير البرمجيات.

ولكنه أكثر بكثير من مجرد أداة برمجية قوية لتصميم المنتجات. يجمع Onshape بين أدوات التعاون، والتكامل، والدعم متعدد الأجهزة في منصة واحدة رائعة.

أفضل ميزات Onshape

محاكاة التصميمات وعرضها وأتمتتها في Onshape

التحكم في إدارة الإصدار والإصدار

التحقق من تحليلات مشروعك حسب الموظف أو المورد أو الإصدار

تنظيم المستندات ومشاركتها مع العديد من المشاريع والمستخدمين

قيود Onshape

يتمنى بعض المستخدمين أن يرتبط Onshape بالمزيد من تطبيقات التصميم والهندسة

يقول مستخدمون آخرون إنه من الصعب العثور على ميزات معينة، مثل تنبيهات المسؤول والميزات الفاشلة

أسعار أونشيب

مجاني

قياسي: 1,500 دولار لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

1,500 دولار لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا احترافي: 2,500 دولار لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

2,500 دولار لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات أونشيب

G2: 4.7/5 (أكثر من 570 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 570 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. سوليدووركس

عبر سوليدووركس سوليدووركس هي واحدة من أشهر أدوات تصميم المنتجات في العالم. إنها ليست منتجًا واحدًا، بل مجموعة ضخمة من المنتجات التي تجمعها لإدارة التصميم وإدارة البيانات والتصنيع والتسويق والمحاكاة في منصة واحدة. 📚

تشتهر SolidWorks بالتطبيقات الهندسية، فإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في نمذجة الأنظمة الكهربائية أو الهياكل ثلاثية الأبعاد، فهذه هي الأداة المناسبة لك. قم بنمذجة التصاميم مع فريقك لتقليل رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة والتكرار بسرعة أكبر.

أفضل ميزات #### SolidWorks

مشاركة التصاميم ثلاثية الأبعاد مع فريقك عبر السحابة

تتبع جميع الملاحظات والموافقات على التصميم

تخزين جميع الإصدارات وبيانات المنتج في السحابة

إدارة البيانات، والموافقات، ومهام المشروع في مكان واحد

قيود برنامج SolidWorks

لدى سوليدووركس العديد من الخطط والمنتجات بحيث يصعب عليك اختيار الخيار المناسب لاحتياجاتك

سوليدووركس أداة عالية الأداء، لذلك تحتاج إلى جهاز سريع جدًا لاستخدامها

تسعير #### تسعير سوليدووركس

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سوليدووركس

G2: 4.4/5 (أكثر من 530 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 530 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

7. لابفيو

عبر لابفيو هل تعمل مع فريق من المهندسين؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن LabVIEW أمر لا بد منه. هذه أداة برمجة رسومية تقوم بالبحث والتحقق من الصحة والاختبار نيابةً عنك.

هذه منصة لا معنى لها مصممة للبطولات الكبيرة، لذلك قد يكون لديها الكثير من القوة النارية إذا كنت تريد فقط برنامجًا بالحجم الطبيعي. ولكن إذا كنت تعمل مع أنظمة كهربائية أو حتى شيء كبير مثل البعثات الفضائية، فإن ميزات LabVIEW ضرورية. 🚀

أفضل ميزات LabVIEW

أتمتة تسلسلات الاختبار والوصول إليها عن بُعد

تعلم أساسيات تطوير التطبيقات من خلال تدريب LabVIEW المجاني

تكوين عناصر العرض التفاعلية في تصميماتك

تثبيت برامج تشغيل LabVIEW لدمج بيانات الأجهزة والأدوات تلقائيًا في نظام الاختبار الخاص بك

قيود LabVIEW

LabVIEW هو في المقام الأول أداة برمجة واختبار رسومية، لذا فهو لا يتضمن ميزات لإدارة مشروع المنتج

يقول بعض المستخدمين أن البرنامج يمكن أن يكون ضخمًا ويستغرق وقتًا طويلاً

تسعير #### LabVIEW

المختبر الأساسي: 528 دولارًا في السنة

528 دولارًا في السنة الاختبار سير العمل المعيار: 1,995 دولارًا أمريكيًا

1,995 دولارًا أمريكيًا الاختبار سير العمل محترف: 3,995 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات LabVIEW

G2: 4.3/5 (أكثر من 180 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

8. فيوجن 360

عبر فيوجن 360 فيوجن 360 من أوتوديسك هو أداة برمجية ثلاثية الأبعاد للتصميم بمساعدة الحاسوب لتصميم وتصنيع المنتجات. إنها أداة نمذجة ثلاثية الأبعاد جادة، لذا فهي الأفضل لفرق التصميم الصناعي والتصنيع.

يتيح فيوجن 360 إمكانية تبسيط عملية تطوير المنتجات من خلال الجمع بين التعاون وعملية تصميم المنتج في منصة واحدة قائمة على السحابة. استخدم هذا البرنامج لاختبار تصميماتك في بيئة رقمية وإجراء تعديلات قبل الانتقال إلى نماذج أولية مادية باهظة الثمن.

فيوجن 360 أفضل الميزات

توفير الوقت والموارد مع سير عمل Fusion 360 الآلي

التعاون في تصميمات التصميم بمساعدة الحاسوب في الوقت الفعلي

استخدام التصميم التوليدي لإنشاء تصميمات جاهزة للمصنع

محاكاة التصاميم ثلاثية الأبعاد في بيئة اختبار رقمية

قيود Fusion 360

يقول بعض المستخدمين أن برنامج Fusion 360 يفتقر إلى خدمة العملاء والدعم الفني

يقول مستخدمون آخرون إن برنامج CAD هذا تقني للغاية ومربك للمبتدئين

أسعار فيوجن 360

545 دولارًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات فيوجن 360

G2: 4.5/5 (أكثر من 420 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 420 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 220 تقييم)

9. أدوبي كريتيف كلاود

عبر أدوبي كريتيف كلاود سواء أكان Photoshop أو Acrobat Pro أو Lightroom، فمن المحتمل أنك استخدمت أحد منتجات Adobe من قبل. إن Adobe Creative Cloud عبارة عن مجموعة من أكثر من 20 منتجًا تطبيقات إبداعية التي تستخدمها فرق المنتجات لإنشاء رسومات وصور مرئية من إنشاء الذكاء الاصطناعي ومقاطع فيديو لافتة للنظر.

إن مجموعة Adobe ليست تقنية مثل أدوات تصميم المنتجات الأخرى في قائمتنا لأفضل 10 أدوات، ولكن سهولة استخدامها تجعلها مناسبة للفرق في أي نوع من الأعمال تقريبًا، بما في ذلك الشركات الناشئة. لا تتضمن أدوات التصميم فحسب، بل تمنحك أيضًا إمكانية الوصول إلى التعاون في الوقت الفعلي أدوات، ومكتبات عناصر العلامات التجارية، ودروس تعليمية مفيدة.

أفضل ميزات Adobe Creative Cloud الإبداعية

محاكاة تصميمات تجربة المستخدم في الوقت الفعلي مع فريقك

إنشاء الصور والخطوط والرسومات والأيقونات الخاصة بك

يبني Adobe Dimension نماذج تفاعلية ثلاثية الأبعاد لتكرار المنتج

استخدم Adobe Capture لتحويل هاتفك الذكي إلى برنامج تصميم منتج أثناء التنقل

قيود Adobe Creative Cloud

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في الترخيص وخدمة العملاء

هذه برامج ضخمة تعمل في السحابة، لذا فإن الأعطال ليست نادرة الحدوث

تسعير Adobe Creative Cloud

اتصل لمعرفة الأسعار

Adobe Creative Cloud تقييمات ومراجعات Adobe Creative Cloud

G2: 4.6/5 (أكثر من 35,700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 35,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,160 تقييم)

10. إنفيجن

عبر إن فيجن InVision Prototype هو برنامج تصميم منتج خالٍ من التعليمات البرمجية ومثالي لبناء تجارب تفاعلية عبر الإنترنت. يمكن لفريق التصميم الخاص بك التعليق ووضع علامات على بعضهم البعض من داخل النموذج الأولي لسهولة التعاون، مما يجعله الحل الأمثل للفرق غير التقنية. ✨

إذا كنت تستخدم Sketch بالفعل، فإن InVision يتكامل بسلاسة مع أداة التصميم هذه. وهذا يجعل من الممكن بناء تصميماتك الخاصة في Sketch وتحويل كل شيء إلى نموذج أولي قابل للتطبيق باستخدام InVision.

أفضل ميزات InVision

استخدم خرائط InVision الحرارية لتحديد النقاط الساخنة في تصميماتك

تصميم لأي جهاز بفضل تصميم InVision سريع الاستجابة

مشاركة الأصول بسهولة بين أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

قم بتكرار الإطارات السلكية أو تبديل أشكال الألوان ببضع نقرات فقط

قيود InVision

على الرغم من أن تكامل Sketch رائع، إلا أن بعض المستخدمين يتمنون أن يكون لدى InVision المزيد من الإضافات

يقول مستخدمون آخرون أن لديهم مشاكل في تضمين أصول InVision في برامج أخرى

تسعير InVision

مجاني

الإيجابي: 7.95 دولار شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً

7.95 دولار شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

InVision التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 670 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 670 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 730 تقييم)

الجمع بين إدارة المنتجات وأداة التصميم الخاصة بك

يتوقع عملاؤك (ورئيسك) من مصممي المنتجات الآن أكثر من أي وقت مضى. تحتاج إلى كل ميزة يمكنك الحصول عليها لإنشاء عمل عالي الجودة في جداول زمنية متقلصة. إذا لم يكن لديك واحدًا بالفعل، احصل على برنامج تصميم منتج لإدارة أفكار فريقك الكبيرة واتصالاته وتصاميمه وغير ذلك. 🙌

على الرغم من أن أدوات نمذجة المنتج ستوصلك إلى أبعد الحدود، استخدم أداة متكاملة مثل ClickUp لجلب جميع الأدوات والعمل الذي تحتاجه في نفس المنصة. استفد من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتوفير الوقت مع هذه الأداة البديهية والغنية بالميزات التي تجعل تصميم المنتج - كما نقول - ممتعًا!

أنشئ أول مساحة عمل ClickUp لترى الفرق. اشترك في ClickUp الآن : إنه مجاني للأبد