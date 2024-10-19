أفضل 10 برامج إدارة البرمجيات كخدمة SaaS للعمليات

يواجه المديرون التشغيليون تحديًا شاقًا: التوفيق بين تطبيقات SaaS المتعددة في جميع أنحاء المؤسسة.

تخيل وجود محطة قيادة مركزية حيث يمكن الوصول إلى جميع أدواتك البرمجية من مكان واحد. فبدلاً من التبديل المستمر بين المنصات المختلفة، أو التعامل مع مشكلات التكامل، أو التعامل مع البيانات المبعثرة، ماذا لو كان بإمكانك الحصول على لوحة تحكم واحدة؟ مكان تتعايش فيه كل أداة ومهمة وجدول زمني بشكل متناغم؟

في هذا الدليل، سنغطي في هذا الدليل أهم 10 تطبيقات SaaS منصات إدارة مصممة خصيصًا للعمليات . سواء كنت تقوم بإعادة النظر في مجموعة أدواتك الحالية أو تقوم ببنائها من الألف إلى الياء، فلدينا قائمة مختارة لك!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة SaaS؟

أنت تبحث عن النظام الأساسي المثالي لإدارة SaaS. ولكن ما الذي يجب أن يكون في قائمتك المرجعية؟ دعنا نقسمها:

براعة التكامل: أعط الأولوية لمنصة إدارة SaaS التي تتكامل بسلاسة مع تطبيقاتك الحالية. ابحث عن الأدوات التي يمكن أن تتعاون بسهولة مع نظامك البيئي الحالي للبرمجيات

أعط الأولوية لمنصة إدارة SaaS التي تتكامل بسلاسة مع تطبيقاتك الحالية. ابحث عن الأدوات التي يمكن أن تتعاون بسهولة مع نظامك البيئي الحالي للبرمجيات واجهة سهلة الاستخدام : اختر منصة إدارة SaaS التي لا تتطلب منحنى تعليمي كبير. يجب أن تحتوي المنصة المثالية على واجهة سهلة الاستخدام، وتصفح سلس، ويجب أن تكون سريعة الإتقان

: اختر منصة إدارة SaaS التي لا تتطلب منحنى تعليمي كبير. يجب أن تحتوي المنصة المثالية على واجهة سهلة الاستخدام، وتصفح سلس، ويجب أن تكون سريعة الإتقان قابلية التوسع: سواء كنت شركة ناشئة اليوم أو مؤسسة غدًا، يجب أن تكون أفضل منصة إدارة SaaS قابلة للتكيف مع متطلباتك المتطورة

سواء كنت شركة ناشئة اليوم أو مؤسسة غدًا، يجب أن تكون أفضل منصة إدارة SaaS قابلة للتكيف مع متطلباتك المتطورة دعم من الدرجة الأولى: استعد لمواجهة التحديات غير المتوقعة من خلال اختيار منصة ذات دعم ممتاز. ابحث عن المراجعات واطلب المشورة من الأقران وحتى اختبر خدمات الدعم لقياس فعاليتها

استعد لمواجهة التحديات غير المتوقعة من خلال اختيار منصة ذات دعم ممتاز. ابحث عن المراجعات واطلب المشورة من الأقران وحتى اختبر خدمات الدعم لقياس فعاليتها التخصيص: اعلم أن الحل الشامل قد لا يناسب احتياجاتك الفريدة. يجب أن تكون أداة إدارة SaaS الخاصة بك مرنة وقابلة للتخصيص لتتماشى مع أساليبك التشغيلية المحددة

الأداة المناسبة لا تدير عملياتك فحسب، بل ترتقي بها. لذا، خذ وقتك، وكن انتقائيًا، ودعنا نعثر على الحل الأمثل لك!

أفضل 10 منصات لإدارة البرمجيات كخدمة لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

ClickUp هو حل شامل برنامج إدارة مشاريع المؤسسات مصمم بدقة للفرق الحديثة. وتتمثل إحدى ميزاته البارزة العديدة في قدرته على التكيف مع عمليتك الفريدة من خلال تدفقات عمل مخصصة بحيث يبقى الفريق على المسار الصحيح في كل مرحلة. كما أن طرق عرض المهام المتنوعة للمنصة، بدءاً من القوائم المبسطة إلى مخططات جانت المعقدة، تلبي احتياجات المخططين والمنفذين على حد سواء.

بالنسبة للفرق التي تتبنى المنهجيات الرشيقة، فإن منصة ClickUp نقاط العدو السريع تألق، وتسهيل كفاءة إدارة الأعمال المتراكمة وتحليل الأداء السريع. التعاون منسوج بسلاسة في إطار عمل ClickUp. مع الدردشة الأصلية، والتقويمات المشتركة، والمستندات التعاونية، والمزيد لكل حالة استخدام.

ولكن ماذا عن تلك الأخطاء غير المتوقعة أو ملاحظات المستخدمين الأساسية؟ ClickUp يوفر لك ذلك. يمكنك الإبلاغ بسرعة عن الأخطاء، وتتبع المشاكل، وجمع الملاحظات، كل ذلك في مساحة واحدة موحدة. وبالنسبة لأولئك الذين يضعون نصب أعينهم الصورة الأكبر، تتيح لك أدوات ClickUp لرسم خرائط الطريق والأهداف صياغة رؤية منتجك وتحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ لفرقك.

أما بالنسبة لحلول إدارة البرمجيات كخدمة SaaS، فإن ClickUp تقف شامخة، ليس فقط كأداة ولكن كشريك قوي لبرامجك و احتياجات المنتج .

ClickUp أفضل الميزات

البرمجيات و المنتج تعمل الميزات على تبسيط دورة حياة التطوير والإدارة الشاملة

استخدم الحالات المخصصة لإنشاء وتخصيص أكبر عدد ممكن من المراحل (قيد التقدم، مراجعة، قيد الانتظار، مكتمل) ل أهداف المشروع أضف سياقًا لكل مهمة باستخدام انقر فوق الحقول المخصصة تتبع المهام، والمكلفين، والمشاريع، والأهداف في لوحة معلومات المشروع أضف تقديرات الوقت إلى المهام لتحسين إمكانية التنبؤ، وجدول زمني أوضح، والمساءلة

استخدام الخرائط الذهنية ل ClickUp لتصور الأفكار والمهام

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من منصتنا باستخدام البريد الإلكتروني في ClickUp استخدم الآلاف من قوالب معدة مسبقًا لفرق العمل في القانون والتصميم والمبيعات والمزيد

أدوات إدارة البائعين للتعاون في المهام والمشاريع

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

منحنى تعليمي حاد بسبب العدد الكبير من الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. بصاص

عبر بصاص في عالم منصات إدارة البرمجيات كخدمة الذي يتطور باستمرار، تتقدم Basaas إلى الأمام كلاعب متميز. تم تصميم Basaas لدمج وإدارة وتبسيط جميع اشتراكات SaaS الخاصة بك في مساحة عمل موحدة، حيث يوفر Basaas للمستخدمين طريقة مبتكرة للوصول إلى عدد لا يحصى من حلول SaaS والإشراف عليها والتحكم فيها.

إذا كنت تبحث عن لوحة تحكم مدمجة تزيد من الكفاءة وتزيل الفوضى في مساحتك الرقمية، فقد يكون Basaas هو النظام الأساسي الذي تبحث عنه.

أفضل ميزات Basaas

إدارة مهام العمل اليومية وعرض الإشعارات في موقع مركزي واحد

التكامل مع أدوات مثل Microsoft To Do وPlanner وAsana وMeisterTask لإدارة المهام بشكل موحد

دمج حسابات OneDrive للحصول على حل متماسك للمستندات، مما يقلل من وقت البحث غير الضروري

استمتع بإمكانيات بحث فائقة تقوم بالبحث في تطبيقات مثل Outlook وOneDrive وSharepoint

قيود باساس

وفقًا للمستخدمين، يتعارض تراكب امتداد المتصفح أحيانًا مع عناصر موقع الويب، مما يتسبب في حدوث مشكلات في الرؤية

أبلغ المستخدمون عن ارتفاع استخدام وحدة المعالجة المركزية من حين لآخر

تسعيرة باساس

مجاني

ذكي: 6.50 دولار/مستخدم شهريًا

6.50 دولار/مستخدم شهريًا المحترف: 9.50 دولار/مستخدم شهريًا

9.50 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات باسياس

G2: 4.7/5 (25 تقييم)

4.7/5 (25 تقييم) Capterra: 4.8/5 (9 تقييمات)

3. أكتيف تراك

عبر أكتيف تراك التحليلات في قلب الإدارة هو المكان الذي تتألق فيه ActivTrak. وباعتبارها منصة إنتاجية وتحليلات للقوى العاملة، تزود ActivTrak الشركات بالرؤى اللازمة لفهم كيفية عمل فرقها على أفضل وجه وتحسينها.

في عالم يعج بأدوات SaaS، تتميز المنصة بالتركيز على البيانات السلوكية حتى تتمكن من إدارة تطبيقاتك مع تحقيق أفضل النتائج في الوقت نفسه الاستخدام الأمثل للموارد .

ActivTrak أفضل الميزات

يقدم تقارير قابلة للتخصيص لتحليل سريع لسلوك الموظفين

لوحة تحكم سهلة الاستخدام لمراقبة المقاييس الحيوية بسهولة

دعم عملاء سريع الاستجابة متاح من خلال الدردشة

يوفر تدريب الموظفين بناءً على التحليلات السلوكية

مراقبة الفريق في الوقت الفعلي باستخدام نبض الفريق

قيود أكتيف تراك #### قيود ActivTrak

منحنى تعليمي صعب بسبب ميزاته الواسعة

يفتقر إلى تطبيق قوي للهاتف المحمول

قد تكون عملية التثبيت معقدة بالنسبة لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير ActivTrak

مجاني

الأساسية: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم سنويًا

10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم سنويًا المحترف: 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم سنويًا

17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أكتيف تراك

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. توري

عبر توري تعرّف على Torii، حليفك الجديد في إدارة SaaS. يستخدم أتمتة العمليات التجارية لإدارة دورة حياة تراخيص البرامج والتطبيقات داخل المؤسسة.

بدءاً من المشتريات وصولاً إلى إلغاء الترخيص، يقدم Torii عدسة شاملة في نظام SaaS البيئي الخاص بك، مما يساعد على تبسيط العمليات وخفض التكاليف وضمان عدم إهمال أي أداة.

أفضل ميزات Torii

تخطيط وتتبع وتحسين الإنفاق على SaaS من خلال الاتصال بأنظمة الأعمال المختلفة

إدارة وترشيد كل من تطبيقات برمجيات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة وتطبيقات برمجيات الظل

يتميز بسير عمل مؤتمت للغاية وقابل للتخصيص ومناسب للمستخدمين من أي خلفية تقنية

قيود توري

عمليات تكامل أقل مقارنة بالمنافسين

مستوى أكبر من التخصيص في عمليات سير العمل من شأنه تحسين إدارة أصول الأداة

تسعير Torii

متاح عند الطلب مع توفر نسخة تجريبية مجانية

تقييمات ومراجعات توري

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 5/5 (25 تقييم)

5. زلوري

عبر زلوري من خلال الدخول إلى ساحة إدارة عمليات البرمجيات كخدمة SaaS، تتبنى Zluri نهجًا شاملاً. لا يتعلق الأمر فقط بإدارة البرامج؛ بل يتعلق بخلق بيئة يتم فيها تحسين كل أداة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

من خلال قدرتها على اكتشاف تطبيقات SaaS وإدارتها وتأمينها، تعد Zluri مديري العمليات بتجربة إدارة اشتراكات مبسطة وآمنة ومبسطة.

أفضل مزايا Zluri

رؤية شاملة مع أكثر من 800 عملية تكامل، وعمليات تكامل SSOs، ووكلاء، وتغطية واسعة للتطبيقات

تحسين استخدام البرامج لتقليل التكاليف والتخلص من التطبيقات الزائدة عن الحاجة

يستخدم التعلم العميق والذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات الترخيص

سهولة تصنيف وتتبع كل ترخيص وعقد بسهولة

منصة مركزية لإدارة التطبيقات، والمستخدمين، والإنفاق، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود Zluri

قد تواجه بعض عمليات التكامل مشاكل في التوافق

نظرًا لكونه أحد أحدث منصات إدارة البرمجيات كخدمة SaaS، فقد تظهر فجوات أو مشكلات في التغطية من حين لآخر

تسعير Zluri

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات زلوري

G2: 4.8/5 (99 تقييم)

4.8/5 (99 تقييم) Capterra: 4.9/5 (24 تقييم)

6. سايل بوينت

عبر نقطة الإبحار هل تبحر في بحار حوكمة الهوية المعقدة؟ ستدعمك شركة SailPoint. في مشهد يعتبر فيه الأمان والامتثال أمرًا بالغ الأهمية، تركز SailPoint على تزويد المؤسسات بحل إدارة SaaS لإدارة الهوية الذي يركز على حوكمة الهوية.

أفضل ميزات SailPoint

واجهة سهلة الاستخدام مع سهولة التنقل

ميزات إعداد تقارير الامتثال التلقائي، مما يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت

يوفر إمكانات تكامل واسعة النطاق مع الأدوات والبرامج الأخرى

قيود SailPoint

أكثر ملاءمة للمؤسسات كبيرة الحجم وقد يكون مربكاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الأصغر حجماً

تسعير SailPoint

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات SailPoint

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. إنتاجية

عبر برودكتيف تتخذ Productiv نهجًا ديناميكيًا لإدارة SaaS. فبدلاً من مجرد تقديم الإشراف، فإنه يتعمق في تحليلات المشاركة في الوقت الفعلي.

من خلال منح المديرين التشغيليين رؤية دقيقة لاستخدام البرمجيات، تضمن Productiv الاستفادة من كل أداة إلى أقصى إمكاناتها، مما يعزز الكفاءة والعائد على الاستثمار.

أفضل ميزات برودكتيف #### أفضل ميزات برودكتيف

تنبيهات للمستخدمين عند اكتشاف تطبيقات جديدة، مما يوفر رؤى حول الاستخدام وتكاليف البرمجيات كخدمة

يقدم رؤى تفصيلية حول استخدام التطبيقات على مختلف المستويات

يوفر رؤية شاملة للإنفاق على البرمجيات كخدمة عبر المحفظة

يدير البيانات الوصفية للتطبيق، ودورة الحياة، وسياسات الحوكمة، والملكية في عرض واحد

قيود الإنتاجية

لا يزال كتالوج التطبيقات قيد التطوير وقد يفتقر إلى بعض الميزات

قدرات إعداد التقارير المحسّنة ستكون مفيدة للمستخدمين الحاليين

تسعير برودكتيف

متاح عند الطلب، وتتوفر عروض تجريبية مخصصة

تقييمات ومراجعات برودكتيف

G2: 4.7/5 (49 تقييم)

4.7/5 (49 تقييم) Capterra: غير متاح

8. بيتر كلاود

عبر بيتر كلاود رحّب بمنصة BetterCloud، وهي منصة إدارة البرمجيات كخدمة مع التركيز على عمليات تكنولوجيا المعلومات. من عمليات الأمان إلى إدارة المستخدمين، تم تصميم BetterCloud لتوفير موقع مركزي لمراقبة وإدارة وتأمين جميع تطبيقات SaaS الخاصة بك. إذا كان تنسيق تكنولوجيا المعلومات المتناسق مع الأمن من الدرجة الأولى هو ما تحتاجه، فإن BetterCloud تتقدم إلى اللوحة.

أفضل ميزات BetterCloud

يكتشف جميع تطبيقات SaaS المصرح بها وغير المصرح بها في بيئتك

يتميز بسير عمل آلي لتوفير حساب دقيق وفي الوقت المناسب من مصادر الموارد البشرية

يوفر رؤية مركزية لوصول المستخدم إلى التطبيقات والبيانات الحساسة المحتملة

قيود BetterCloud

مشاكل في إنشاء دُفعات كبيرة من المستخدمين أو التعيين غير الصحيح للمجموعات

منحنى التعلّم الأولي للتعرف على منصة إدارة SaaS

تخصيص محدود لسير العمل في بعض السيناريوهات

تسعير BetterCloud

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات BetterCloud BetterCloud

G2: 4.4/5 (أكثر من 340 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 340 تقييم) Capterra: 4/5 (27 مراجعة)

9. زيلو

عبر زيلو تقدم Zylo، الناشئة في مجال إدارة البرمجيات كخدمة SaaS، منظورًا جديدًا. تكمن قوتها الأساسية في قدرتها على توفير رؤى حول الإنفاق والاستخدام وتعليقات المستخدمين.

من خلال منح الشركات نظرة شاملة على مجموعة البرمجيات كخدمة (SaaS)، تضمن Zylo أن يكون كل استثمار وقرار وعملية قائمة على البيانات ومؤثرة.

أفضل ميزات Zylo

يستخدم الذكاء الاصطناعي للحفاظ على سجل محدث لجميع البرمجيات كخدمة تنظيمية

يترجم كميات هائلة من البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين SaaS

يضمن الحوكمة من خلال تسليط الضوء على تكنولوجيا المعلومات في الظل والحفاظ على كتالوج للتطبيقات المعتمدة

قيود Zylo

أبلغ المستخدمون عن تحديات في تصفية البيانات

محدودية خيارات التخصيص

مشاكل في نظافة البيانات بسبب معالجة كميات هائلة من المعلومات

تسعير #### Zylo

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات Zylo

G2: 4.8/5 (50 تقييم)

4.8/5 (50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (5 مراجعات)

10. كورسويت

عبر CoreSuite يُعد CoreSuite مركزًا قويًا في عالم إدارة SaaS للمؤسسات. صُمم CoreSuite مع وضع العمليات واسعة النطاق في الاعتبار، حيث يوفر CoreSuite ميزات إدارة SaaS الرئيسية التي تلبي كل جانب من جوانب إدارة SaaS، بدءًا من مراقبة الامتثال إلى إدارة البيانات.

بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن منصة قوية وشاملة، يعد CoreSuite بعمق واتساع لا مثيل له.

أفضل ميزات CoreSuite

يوفر المصمم قوالب فعالة للوثائق، مما يسهل عملية تسويق الوثائق

يتتبع المحاسبة البيانات المالية بسهولة، بما في ذلك البيانات المصرفية وتقارير الميزانية

وظائف الحفر لأسفل تسمح بإجراء تحليل مالي أعمق

تخصيصات سهلة الاستخدام لبرنامج SAP Business One؛ مناسبة لكل من الاحتياجات البسيطة والمعقدة

قيود CoreSuite

لا تتوفر تعليقات من المستخدمين

تسعير CoreSuite

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات CoreSuite

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

# # تسخير قوة الأفضل: لماذا يعد ClickUp خيارك النهائي

قد يشعرك التنقل بين عدد لا يحصى من خيارات إدارة أصول البرمجيات بالارتباك. فكل منها يعد بعالم من الميزات، ولكن في نهاية المطاف، ما يهم حقًا هو الموثوقية والتكامل وسهولة الاستخدام.

بعد استكشاف أفضل المتنافسين في هذا المجال، تبرز ClickUp بلا شك. ClickUp ليس مجرد أداة، بل هو حل شامل. فهو يعمل على سد الفجوات بين المهام والفرق والأدوات دون عناء، مما يخلق تدفقًا تشغيليًا سلسًا.

وبفضل واجهته البديهية وعمليات التكامل القوية والتزامه بالابتكار المستمر، لا يعتبر ClickUp مجرد برنامج، بل شريكًا لا يُقدّر بثمن في رحلتك التشغيلية.

اختبر إمكانات المنصة بشكل مباشر، وشاهد كيف تعمل على تحسين نهج إدارة SaaS الخاص بك. لأنه عندما يتعلق الأمر بالتميز التشغيلي، فإن الاكتفاء بالجيد لا يكفي.

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