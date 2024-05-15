أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للشركات الناشئة والصغيرة في 2025

صدق أو لا تصدق، يعود تاريخ مصطلح "الذكاء الاصطناعي" (AI) إلى عام 1956 عندما صاغ جون مكارثي، وهو عالم كمبيوتر أمريكي، المصطلح خلال أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي على الإطلاق.

وبالانتقال سريعاً إلى عام 2023، أصبحنا الآن في عصر جديد ومثير، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي، الذي تغذيه خوارزميات التعلم الآلي القوية، يشغل بال الجميع. لقد تحوَّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كلمة تقنية طنانة إلى عامل تغيير حقيقي في حياة الناس. المزيد من الشركات الصغيرة و تتبنى الشركات الناشئة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدفع نموها ونجاحها، وأنت لا تريد أن تتخلف عن الركب.

إذا كنت تبحث عن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة لتبسيط وتحسين سير العمل والعمليات الخاصة بك، فقد قمنا بتغطيتك. سنستكشف 10 من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة في السوق اليوم والتي لن تنجز المهمة فحسب، بل ستعزز أيضًا كفاءة وربحية عملك!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة؟

عند تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي لفريقك، عليك أن تنتبه جيدًا للمجالات الرئيسية التالية:

سهولة الاستخدام: يجب أن تتمتع الأداة بواجهة سهلة الاستخدام وبديهية، بحيث يمكنك أنت وفريقك تعلم كيفية استخدامها والتكيف معها بسرعة دون تدريب مكثف أو خبرة تقنية. وهذا يجعل من السهل الاستفادة من إمكانيات الأداة بسرعة بدلاً من قضاء الكثير من الوقت في اكتشاف تعقيدات الأداة التدريب والدعم:أدوات الذكاء الاصطناعيمثل أي أداة جديدة لست معتادًا عليها، ستحتاج إلى بعض الوقت لتعتاد عليها. تحقق مما إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي التي تخطط لاستخدامها تحتوي على وثائق شاملة وموارد ودروس تعليمية وفريق دعم عملاء متجاوب الاندماج: تحقق من أن الأداة يمكن أن تتكامل بسلاسة مع البرامج والأنظمة الموجودة في عملك، خاصةً إدارة المشروع ومنصات الاتصالات، وإدارة علاقات العملاء (CRM) القابلية للتطوير: تأكد منأداة مرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب احتياجاتك المتزايدة و OKRs طويلة الأجل والأهداف طويلة الأجل، مثل التوسع مع فريقك المتنامي وقاعدة عملائك المتزايدة والتعامل مع كميات متزايدة من البيانات السعر: لا يجب أن تستبعد الأداة بناءً على سعرها فقط، بل يجب أن توازن بين التكلفة والقيمة. يجب أن تحقق عائدًا جيدًا على الاستثمار مع عدم الابتعاد كثيرًا عن حدود ميزانيتك

أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للشركات الناشئة

بعد أن غطينا العوامل الأساسية التي يجب البحث عنها عند اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة، دعنا نتعمق في أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي يجب أن تفكر في دمجها في سير عملك كشركة ناشئة أو شركة صغيرة. 🛠️

1. انقر فوق

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ClickUp هو برنامج قائم على السحابة برنامج إدارة المشاريع مصمم لمساعدة الأفراد والفرق على تبسيط تخطيط المهام وتنظيمها والتعاون والتواصل. يتضمن ClickUp الآن مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكن الوصول إليه على مستوى المنصة. شاهد سحر الذكاء الاصطناعي في العمل عند إنشاء مهام جديدة، أو كتابة نسخة تسويقية، أو تخطيط الأحداث، أو صياغة وتعديل مستندات ClickUp !

ClickUp أفضل الميزات

يمكن الوصول إليه عبر الويب وسطح المكتب وتطبيقات الأجهزة المحمولة

أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي قائمة على الأدوار (مجمعة حسب الأقسام) معمطالبات جاهزة لتسريع سير عملك

استخدم الأمر /Write With AI Slash لتبادل الأفكار الجديدة بسرعة، وإنشاء الخطوط العريضة، وإكمال المسودات الأولى

الوصول إلى أمر AI من شريط الأدوات النصية لتحرير أو تعديل جملة أو كتلة نصية

تلخيص محتوى طويل بنقرة زر واحدة

تحويل الكتل النصية الطويلة إلى مهام قابلة للتنفيذ

إعادة هيكلة الأفكار وتصورها باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية و ClickUp Whiteboards إعداد أتمتة بدون تعليمات برمجية للمهام المتكررة

الوصول إلىقالب إدارة المشروع مكتبة (جرب %/مرجع/ https://clickup.com/blog/best-clickup-templates// أفضل القوالب %/%/ClickUp %/%href/ !)_

تصور مهام كل عضو من أعضاء الفريق لـإدارة أفضل لعبء العمل توصيل التطبيقات الخارجية عبر واجهة برمجة التطبيقات ClickUp، أو مباشرةً مع التطبيقات الشائعةأدوات SaaS مثل Slack و HubSpot و Zoom و Calendly وأكثر من 1,000 تطبيق آخر عبر Zapier



قيود ClickUp

قد تكون ميزات ClickUp الشاملة مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد

ClickUp AI غير متاح حاليًا على الباقة المجانية

يمكنك فقط شراء ClickUp AI لمساحة عملك بالكامل

أسعار ClickUp ClickUp

يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

مجاني للأبد: 0 دولار

0 دولار غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/64946/undefined/ برامج إدارة المشاريع للشركات الناشئة %/%href/_

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2. ChatGPT

عبر ChatGPT ChatGPT عبارة عن روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يفهم مدخلات اللغة الطبيعية من المستخدمين ويمكنه المشاركة في محادثات ثنائية الاتجاه ذات مغزى. كما أنه قادر على تقديم إجابات مفصّلة وغنية بالمعلومات بناءً على تلك الاستفسارات مع الحفاظ على السياق طوال المحادثة. ونتيجةً لذلك، يمكنه أداء مجموعة كبيرة من المهام، مثل شرح الموضوعات المعقدة، والمساعدة في البحث وإنشاء المحتوى، وتقديم التوصيات، وحتى إنشاء نماذج من التعليمات البرمجية.

أفضل ميزات ChatGPT

واجهة مستخدم نظيفة وبسيطة، مما يجعلها سهلة الاستخدام للغاية

معالجة اللغة الطبيعية وتفاصيل المحادثة السابقة لحوار تفاعلي ثنائي الاتجاه

يدعم أكثر من 50 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية والإيطالية واليابانية

قاعدة معرفية واسعة تغطي العديد من الصناعات والمجالات المختلفة

قيود ChatGPT

يمكن أن تكون الردود غير دقيقة أو عامة أو متكررة

يمكن أن تكون النسخة المجانية بطيئة جداً في بعض الأحيان أو قد تتعطل بسبب مشاكل في الشبكة أو عندما تكون الإجابات طويلة جداً

يمكن للمستخدمين إجبارها على قبول إجابات خاطئة، مما قد يؤثر على دقة الإجابات التي يتم إنشاؤها في المستقبل

تسعير #### ChatGPT

مجاني: $0

$0 بالإضافة: 20 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.6/5 (192 تقييم)

4.6/5 (192 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات

_/مرجع/ _https://clickup.com/ar/blog/63248/undefined/ جرب بدائل ChatGPT هذه البدائل %/%href/

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3. دال-إي 2

عبر دال-إي 2 DALL-E 2 هو منشئ تحويل النص إلى فن قائم على السحابة تم تطويره بواسطة OpenAI، وهي نفس الشركة التي تقف وراء ChatGPT. للبدء في استخدام المنصة، كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب، وإدخال نص موجه للصورة التي تريدها، والضغط على إنشاء.

DALL-E 2 أفضل الميزات

واجهة بديهية للغاية تجعلها سهلة الاستخدام

يُنشئ صورًا فريدة وعالية الجودة في ثوانٍ بناءً على مطالبة نصية

تولد كل مطالبة نصية أو صورة تم تحميلها أربعة أشكال فريدة من الصور، بحيث يمكنك اختيار أفضلها

تتيح لك أداة التحرير الأصليةإنشاء نص مطالبات لاستبدال عناصر مختلفة في صورة ما (على سبيل المثال، يمكنك مطالبة DALL-E 2 بتغيير خلفية الصورة لتضمين ملصق معين)

لديه ميزة الرسم الخارجي التي تتيح لك توسيع الصور إلى ما وراء اللوحة الأصلية

قيود DALL-E 2

يستغرق وقتاً أطول لإنشاء صور معقدة

يواجه صعوبة في توليد أنواع معينة من الصور، مثل تلك التي تحتوي على نصوص أو وجوه بشرية أو عدد محدد (على سبيل المثال، صورة تحتوي على 10 قطط)

يتبع عملية أحادية الاتجاه، مما يعني أنه لا يمكنك الانخراط في تفاعلات ذهابًا وإيابًا لضبط الصور التي تم إنشاؤها وإتقانها

DALL-E 2 التسعير

15 دولارًا لكل 115 رصيدًا (1 رصيد = 1 مطالبة نصية واحدة مع 4 أشكال مختلفة من الصور)

DALL-E 2 التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (15 تقييم)

4.2/5 (15 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات

4. بريكابراك

عبر بريكابراك لم تعد مهارات البرمجة الواسعة شرطًا أساسيًا لبناء التطبيقات. لذا بدلاً من توظيف مطورين باهظين يستغرقون الكثير من الوقت لتصميم تطبيقات مخصصة لشركتك، يمكنك اللجوء إلى Bricabrac. بريكابراك هو تطبيق منخفض الكود/ منصة بدون كود التي تتيح لك إحياء أفكار تطبيقاتك المبتكرة من خلال تحويل مدخلاتك النصية إلى تطبيقات ويب كاملة الوظائف.

بريكابراك أفضل الميزات

أداة ذكاء اصطناعي موفرة للوقت وفعالة من حيث التكلفة لتوظيف مطورين محترفين وذوي خبرة

بناء تطبيقات وظيفية من الصفر في دقائق باستخدام النص

محرر سحب وإفلات بديهي يتيح لك تخصيص أداة الذكاء الاصطناعي لتناسب احتياجاتك ومتطلباتك

تصدير تطبيقك بتنسيقات ملفات مثل HTML وCSS وJavascript

استضافة تطبيقات ويب مجانية غير محدودة

قيود بريكابراك

خيارات تخصيص مقيدة مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

غير قادر على التعامل مع تطوير تطبيقات معقدة للغاية

إضافة المزيد من الميزات المتقدمة إلى تطبيقك قد يتطلب خبرة في البرمجة أو مساعدة من المطورين

تسعير بريكابراك

لا توجد خطة مجانية: نسخة تجريبية مجانية لمدة يومين

نسخة تجريبية مجانية لمدة يومين خطة الطاقة: 68 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات بريكابراك #### تقييمات ومراجعات بريكابراك

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: لا توجد تقييمات

مكافأة:_

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5. Jasper.ai

عبر Jasper.ai Jasper.ai هو مساعد للكتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على التغلب على مشكلة الكتابة وإنتاج محتوى أسرع 10 مرات. يمكنك استخدامه لإنشاء أي نوع من المحتوى الطويل (على سبيل المثال، منشورات المدونة وأوصاف المنتجات والصفحات المقصودة) أو المحتوى القصير (على سبيل المثال, التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي، والنسخ الإعلانية ).

جاسبر.ai أفضل الميزات

لا داعي للقلق بشأن الانتحال لأن المحتوى الذي يتم إنتاجه فريد من نوعه بنسبة 100% تقريبًا

يحتوي على أكثر من 50 نموذجًا لتسريع عملية إنشاء المحتوى

ينشئ محتوى بأكثر من 30 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية والألمانية

يتيح لك إعادة توظيف المحتوى لمنصات متعددة

أدوات تعاون مدمجة للعمل مع فريقك

صقل مخرجات المحتوى لتتناسب مع أسلوب علامتك التجارية ونمطها

يتكامل مع Grammarly وCopyscape وSurferSEO لإنتاج مقالات فريدة وعالية الجودة وخالية من الأخطاء ومحسّنة لتحسين محركات البحث

قيود Jasper.ai

يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام أداة الذكاء الاصطناعي على أكمل وجه

قد تقدم في بعض الأحيان حقائق وتفاصيل غير دقيقة

لا تزال بحاجة إلى تدخل بشري لتحرير مخرجاتها النهائية للنشر

تسعير #### Jasper.ai

لا توجد خطة مجانية: تجربة لمدة 7 أيام على الخطط المدفوعة

تجربة لمدة 7 أيام على الخطط المدفوعة المنشئ: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الفرق: 125 دولارًا/شهريًا

125 دولارًا/شهريًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Jasper.ai.ai

G2: 4.7/5 (1,209 تقييمات)

4.7/5 (1,209 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (1,793 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/63039/undefined/ بدائل جاسبر للذكاء الاصطناعي* %/%href/_

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6. تومي

عبر تومي إذا سبق لك أن أنشأت مجموعة شرائح، فأنت تدرك كم يمكن أن تكون العملية مستهلكة للوقت ومحبطة. يمكن لـ Tome إنشاء ملخصات وقصص وعروض تقديمية مقنعة وجذابة لجمهورك المستهدف من خلال نص فقط.

أفضل ميزات Tome

إنشاء عرض تقديمي كامل أو إضافة صفحات شرائح محددة (مع النص والصور) إلى عرض تقديمي باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

تحويل مستند تم تحميله إلى عرض تقديمي بنقرة زر واحدة

يتكامل مع DALL-E 2 لإنتاج صور فريدة من نوعها بالذكاء الاصطناعي لعرضك التقديمي

تضمين صفحات مباشرة من أي موقع إلكتروني أو تطبيقات خارجية مثل Giphy وAirtable وFigma وMiro وLooker

يحتوي على ميزات المشاركة والتعليق للتعاون مع فريقك

قيود تومي

لا توجد مكتبات وسائط للصور والأصوات ومقاطع الفيديو

لا يزال يفتقر إلى ميزات متقدمة مثل إنشاء جداول ورسوم بيانية مخصصة، وإضافة انتقالات ورسوم متحركة، وإضافة صور وموسيقى في الخلفية

لا توجد خيارات تصدير حاليًا: الطريقة الوحيدة للمشاركة هي عبر الروابط إلى عرض Tome التقديمي الخاص بك

تسعير Tome

مجانًا: 0 دولار

0 دولار احترافي: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تومي التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات

لا توجد مراجعات Capterra: لا توجد مراجعات

7. لومن5

عبر التجويف5 Lumen5 هي أداة لإنشاء مقاطع الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وجذابة بسرعة من الصفر (أو إعادة توظيف المحتوى المكتوب في مقاطع فيديو) للتعليم أو الأخبار أو الترفيه أو لأغراض تسويقية . هذه أداة قيّمة إذا لم تكن خبيرًا في تحرير الفيديو وليس لديك ميزانية لتوظيف محرر فيديو محترف. يمكنك أيضًا الوصول إلى أدوات التحرير المدمجة لتحسين إخراج الفيديو النهائي.

Lumen5 أفضل الميزات

يمكنك إنشاء مقاطع فيديو في بضع دقائق، حتى لو كنت مبتدئًا

مكتبة وسائط أصلية مليئة بمجموعة واسعة من الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو

إخراج الفيديو النهائي بدقة تصل إلى 1080 بكسل

الكثير من قوالب الفيديو القابلة للتخصيص للاختيار من بينها

واجهة سحب وإفلات بسيطة وبديهية لإجراء تعديلات على الفيديو الخاص بك

إنشاء تعليقات تلقائيًا لمقاطع الفيديو الخاصة بك مع خيارات لتخصيص مظهرها

قيود Lumen5

تحتوي الباقة المجانية على عدد محدود من قوالب الفيديو، ودقة 720 بكسل كحد أقصى، ويتم تضمين علامة Lumen5 المائية في الفيديو النهائي الخاص بك

قد يستغرق أحيانًا وقتًا أطول لتجميع الفيديو

خيارات تخصيص محدودة إذا كنت تريد إنشاء مقاطع فيديو أكثر تقدمًا

تسعير Lumen5

مجاني: $0

$0 الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا المبتدئ: 79 دولارًا في الشهر

79 دولارًا في الشهر احترافي: 199 دولارًا في الشهر

199 دولارًا في الشهر المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

لومن5 التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (65 تقييمًا)

4.5/5 (65 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (135 تقييم)

_جرب هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/71400/undefined/ أدوات تسويقية للشركات الناشئة %/%href/_

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8. GrammarlyGO

عبر GrammarlyGO Grammarly هو مساعد شخصي للكتابة يضمن لك خلو المحتوى المكتوب من الأخطاء الإملائية وعلامات الترقيم والنحو. وبفضل GrammarlyGO الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكنك الحصول على وظيفة إضافية تتمثل في العصف الذهني لأفكار المحتوى، وإنشاء الخطوط العريضة والمسودات، وتعديل المحتوى القديم الخاص بك باستخدام موجه النص الفريد الخاص بك أو أي من تلك المقترحة التي يقدمها Grammarly.

أفضل ميزات GrammarlyGO

إنشاء مسودة أولى في ثوانٍ عن طريق إدخال مطالبة أو استخدام أي من مطالبات Grammarly المقترحة

تخصيص صوت المحتوى الفريد الخاص بك عن طريق تحديد مستوى الرسميات والنبرة ونوع اللغة الإنجليزية (الأمريكية والكندية والبريطانية والأسترالية والهندية)

كاشف الانتحال المدمج لضمان الأصالة والإسناد الصحيح

يمكن استخدامها في تطبيقات سطح المكتب الخارجية مثل Notepad وMicrosoft Word والتطبيقات المستندة إلى المتصفح مثل Gmail وGoogle Docs وClickUp Docs وTwitter وLinkedIn وغيرها

قيود GrammarlyGO

يدعم حاليًا اللغة الإنجليزية فقط

يمكنك فقط إنشاء عدد محدد من المطالبات شهرياً اعتماداً على حسابك في Grammarly

يقدم مساعدة عامة في الكتابة، لذلك قد لا تكون الاقتراحات مفيدة في بعض الأحيان للمستخدمين في المجالات التقنية أو المتخصصة للغاية

تسعير GrammarlyGO

مجانًا: $0

$0 القسط (للأفراد): 12 دولارًا/شهرًا

12 دولارًا/شهرًا الشركات (الفرق): 15 دولارًا/عضو/شهرًا

تقييمات ومراجعات GrammarlyGO

G2: 4.7/5 (4,266 تقييم)

4.7/5 (4,266 تقييم) Capterra: 4.7/5 (6,847 تقييم)

9. أوتر

عبر Otter.ai Otter.ai هي أداة للنسخ بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل أي صوت (مثل البودكاست) أو فيديو تقوم بتحميله على المنصة إلى نص. الأداة أيضًا أداة فعالة جدًا في تدوين الملاحظات: يمكنك إعدادها للانضمام إلى اجتماعاتك عبر الإنترنت وتسجيلها، وتدوين نقاط الحديث، وإرسال بريد إلكتروني يتضمن أهم الملاحظات بعد انتهاء الاجتماع. وهذا يُلغي الحاجة إلى تعدد المهام ويتيح لك الحفاظ على تركيزك وتفاعلك الكامل أثناء الاجتماعات.

Otter.ai أفضل الميزات

تتم مزامنة النسخ بشكل مثالي مع التسجيلات ويتم تمييزها أثناء التشغيل

يحتوي النسخ على طوابع زمنية وتسميات لمختلف المتحدثين

يمكن أن تكون سرعات التشغيل منخفضة حتى 0.5 ضعفًا ومرتفعة حتى 3 أضعاف، مع إمكانية تخطي فترات الصمت

يمكن لميزة OtterPilot الانضمام تلقائيًا إلى اجتماعات Google Meet وMicrosoft Teams وZoom وتسجيلها ونسخها تلقائيًا، بالإضافة إلى التقاط صور للشرائح المستخدمة

يمكنك التعاون مع فريقك من خلال تسليط الضوء على النص والتعليق عليه، وتعيين عناصر العمل مباشرةً إلى أعضاء الفريق

تتضمن خيارات التصدير ملفات .mp3 و .txt و .pdf و .docx و .srt

قيود #### Otter.ai

يعمل حاليًا مع اللغة الإنجليزية الأمريكية والبريطانية فقط

يتيح لك الإصدار المجاني نسخ ثلاثة ملفات صوتية فقط، ثم عليك الترقية لمواصلة استخدامه

لا يكتشف دائمًا جميع مكبرات الصوت المختلفة ويسميها بشكل صحيح

ليس مثاليًا بنسبة 100%؛ ستظل بحاجة إلى مراجعة النص وإجراء بعض التعديلات

تسعير #### Otter.ai

مجانًا: 0 دولار

0 دولار المحترف (للأفراد): 16.99 دولارًا/شهرًا

16.99 دولارًا/شهرًا الشركات (الفرق): 30 دولارًا/مستخدم/شهرًا

30 دولارًا/مستخدم/شهرًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

أوتر.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (110 تقييمات)

4.1/5 (110 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (63 مراجعة)

10. الدماغ الثاني

عبر الدماغ الثاني SecondBrain (MagicChat.ai سابقًا) هي منصة ذكاء اصطناعي تتيح لك إنشاء روبوتات تشبه ChatGPT مع معرفة متخصصة حول عملك. يمكنك تدريب الروبوت الخاص بك باستخدام محتوى من عناوين URL للموقع الإلكتروني، أو مستندات .pdf، أو مستندات .txt. بعد ذلك يمكنك تضمين روبوت الدردشة الآلي المُدرَّب حديثاً على موقعك لتقديم الدعم في الوقت الفعلي للمستخدمين من خلال الإجابة عن استفساراتهم حول عملك.

أفضل ميزات SecondBrain

إن تدريب روبوت الدردشة الآلي الجديد الخاص بك وتضمينه على صفحة موقعك (أو كأداة دردشة) سهل للغاية

يمكن تدريب روبوت الدردشة الآلي باستخدام بيانات من أكثر من 90 لغة

يجيب بسرعة ودقة على استفسارات عملائك

يمكنك إنشاء روبوتات متعددة حسب خطتك المدفوعة

رائع لرواد الأعمال

قيود الدماغ الثاني

يمكنك إنشاء روبوت واحد فقط على الخطة المجانية

جودة استجابات الروبوت محدودة بحجم البيانات التي تم تدريبه عليها

توجد حالياً أدلة موارد محدودة مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

تسعير SecondBrain

البداية: $0

$0 الهواية: 19 دولارًا/شهريًا

19 دولارًا/شهريًا القوة: $49/شهرًا

$49/شهرًا المحترف: 99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات SecondBrain الثانية

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: لا توجد مراجعات

اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة للشركات الناشئة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا

في حين أن اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لعملك هو خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن دمجها في سير عملك يمكن أن يمثل تحديًا. وهنا يأتي دور ClickUp كمحور مركزي لربط جميع الأدوات معًا.

مقابل 5 دولارات شهرياً فقط، يمكنك الحصول على وصول غير محدود إلى منصة ClickUp لإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع عمليات التكامل التي تتيح لك الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي الفريدة للتطبيقات الخارجية. يمكنك أيضًا اختيار الاشتراك في الخطة المجانية للأبد لتختبر ما يمكن أن يحققه عملك مع ClickUp. 🌻