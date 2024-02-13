أفضل 8 أدوات للشركات الناشئة في 2025 (الإيجابيات والسلبيات والأسعار)

ليس هناك وقت أفضل من الآن لإدارة شركة ناشئة.

أعني، هل رأيت إلى أي مدى وصلت التكنولوجيا؟

رواد الأعمال يديرون أعمالهم من على أريكتهم مع مجموعة من الأشخاص الذين لم يلتقوا بهم شخصياً!

يمكنك القيام بذلك أيضاً.

كل ما تحتاجه هو أداة مفيدة بجانبك.

إنها أفضل رهان على نمو شركتك الناشئة بشكل مستدام وتوسيع نطاقها بشكل كبير. ✨

ونحن نريد أن نساعدك على تحقيق ذلك.

في هذه المقالة، سوف تكتشف أفضل ثماني أدوات للشركات الناشئة مع إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييمات المستخدمين.

دعنا نبدأ في استكشاف بعض الأدوات المجانية للشركات الناشئة التي سترتقي بشركتك إلى مستويات أعلى. 🚀

كيف تختار أفضل الأدوات للشركات الناشئة؟

قد يكون العثور على أفضل الأدوات للشركات الناشئة رحلة مجنونة.

فالبحث وحده سيجعلك لا تنام الليالي.

لكن لا يجب أن يكون الأمر هكذا.

إليك بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على نفسك حول متطلباتك:

ما هو حجم فريقك؟

هل تحتاج إلى مساعدة في وظيفة معينة مثل إدارة المهام أو الموارد البشرية أو المحاسبة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو إدارة علاقات العملاء؟

هل تحتاج إلى تكامل مع أدوات التسويق؟

ما هي ميزانيتك؟ أم أنك تبحث عن أدوات مجانية لـ الشركات الناشئة ?

هل يمكن أن تدعم الأدوات العمل عن بُعد ?

هل وجدت إجاباتك؟ عظيم!

لقد وضعنا قائمة بأفضل الأدوات المجانية للشركات الناشئة التي يجب أن تغطي جميع هذه الاحتياجات:

أفضل 8 أدوات للشركات الناشئة

قد تكون شركتك الناشئة شركة ناشئة، ولكن طموحاتك كبيرة مثل طموحات الشركات العملاقة.

وهذا يعني أنه سينتهي بك الأمر إلى التعامل مع العديد من الوظائف مثل الشركات الكبيرة.

كل ذلك بنفسك.

وإذا كنت تعتقد أن توظيف المزيد من الأشخاص أو الحصول على تمويل هو الحل الوحيد، فكر مرة أخرى.

فقد تكون الأداة المناسبة هي الحل الحقيقي لتغيير قواعد اللعبة.

لذا اختر إحدى هذه الأدوات المجانية من أجل الشركات الناشئة واجعل حلمك بالتوسع حقيقة واقعة!

1. انقر فوق :: برنامج شامل لإدارة المشاريع

ClickUp هو جهاز الأعلى تصنيفًا أداة إدارة المشاريع والإنتاجية.

تعد أداة SaaS هذه رائعة لأي شركة ناشئة أو فريق صغير، وذلك بفضل الميزة - إصدار مجاني للأبد لجميع أنواع إدارة المشاريع. 😎

انقر فوق الميزات الرئيسية

A. إنشاء و تعيين المهام يمكن لبدء التشغيل أن يكون عش دبابير من المهام التي تبدو وكأنها تمتزج ببعضها البعض.

وإذا كنت تعتقد أنها خليط من المهام الآن، فإن تتبعها جميعًا سيصبح أكثر صعوبة مع نموك.

ومع ذلك، مع ClickUp، يمكنك أن تجعل الأمر يبدو سهلاً.

أنشئ أكبر عدد تريده من المهام وأسندها على الفور إلى واحدة أو تعيينات متعددة .

لا تنس إضافة الأولويات و تواريخ الاستحقاق لتنظيم أفضل!

B. تطبيق طريقة كانبان باستخدام عرض اللوحة هذا واحد لـ لوحة كانبان المتعصبون و الفرق الرشيقة .

استخدمه لتصور سير عمل شركتك الناشئة بالكامل وتبسيطه.

أذهل مؤسس شركتك الناشئة بمدى سهولة إرسال المهام من "مكلف" إلى "منجز"!

C. أتمتة الأنشطة الروتينية

لماذا العمل بجد بينما يمكنك العمل بذكاء؟

دع ClickUp يشاركك بعض أعباء عملك.

فهو يتضاعف كأداة للتشغيل الآلي.

استخدمها لأتمتة مهامك المتكررة باستخدام مزيج من الشروط , الإجراءات و المشغلات .

يوفر لك الكثير من الوقت الذي يمكنك قضاءه في التوقيع مع مستثمرين جدد لشركتك الناشئة. 🤝

D. قل وداعًا للأخطاء مع التدقيق تخيل لو لم يكتشف أحد خطأ مطبعي في إعلانك وتم نشره. *gasp*

انتقل سريعًا إلى العواقب: أنت الآن ميمي.

حظاً موفقاً في إصلاح ذلك.

للإجابة على هذا السؤال: غير ملائم برنامج التدقيق .

جرّب برنامج ClickUp التدقيق الميزات بدلاً من ذلك.

إنها الطريقة المثالية لتمييز نماذج التصميم بالتغييرات.

احصل عليها بشكل صحيح، في كل مرة!

E. إنشاء قواعد معرفية باستخدام المستندات ربما يتعين عليك التعامل مع أطنان من الوثائق مثل إرشادات العمل وعقود الموظفين وبيانات العملاء وما إلى ذلك.

قم بإنشاء مثل هذه المستندات في ClickUp Docs باستخدام تحرير النص المنسق مثل الخطوط، واللافتات، والعناوين، وما إلى ذلك!

علاوة على ذلك، إنه جهد جماعي

يمكنك التعاون في المستندات في الوقت الحقيقي مع أعضاء فريقك.

F. إدارة سير عملك باستخدام حالات المهام المخصصة نحن نحب اللوحات الدبابيس والملاحظات اللاصقة وأقلام المسح الجاف.

لهذا السبب أنشأنا مكافئها الرقمي!

أحضر سير عملك إلى برنامج إدارة المهام هذا، وتصوره باستخدام حالات المهام المخصصة. يتيح لك إنشاء حالات المهام لتناسب سير العمل في شركتك الناشئة.

يمكن أن تكون "قيد التطوير"، "قيد التصميم"، "في انتظار الموافقة"، "متأخرة"، إلخ.

خمن من الذي لن يضطر إلى إضاعة الوقت في المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني للحفاظ على تحديثات تقدم المهام؟ هذا صحيح. إنه أنت!

لدينا أيضًا مهمة قوالب الحالة التي يمكنك استخدامها لـ المبيعات , التطوير وتسويق المحتوى وإدارة علاقات العملاء (CRM) والمزيد!

تعلم كيفية إنشاء إدارة علاقات العملاء الخاصة بك في ClickUp .

ز. اكتساب رؤى باستخدام لوحات المعلومات بصفتك صاحب عمل، فأنت تريد أن تعرف أين تتفوق وكيف تخطئ في العمل وإلى أي مدى يبعد المشروع عن الاكتمال.

ونحن نعرف كيف.

مع لوحات المعلومات !

استخدمها لتصور تقدمك في مخططات مخصصة، واكتساب رؤى حول الأشخاص، وإدارة الموارد , سباقات السرعة إلخ.

بالحديث عن سباقات السرعة، يمكنك إضافة أدوات سبرينت للحصول على تقارير المشروع في شكل مخططات، بما في ذلك مخططات السرعة , مخططات التدفق التراكمي , الحروق و عمليات الاحتراق .

H. تتبع ساعات العمل مع تتبع الوقت الأصلي يقولون إن الوقت هو المال.

أنت تتبع أموالك. ولكن ماذا عن وقتك؟

تعرف على الـ أفضل أدوات تسويق للشركات الناشئة !

لقد حان الوقت لتبدأ!

وهنيئًا لك، أداة إدارة المهام الخاصة بك هي أيضًا خبيرة في تتبع الوقت!

مع أداة تتبع الوقت الأصلية لدينا، يمكنك تتبع ساعات العمل للمهام المختلفة دون أي مساعدة خارجية.

ClickUp الايجابيات

إدارة المشاريع باستخدام الخطة المجانية للأبد الغنية بالميزات

الغنية بالميزات العمل حتى في حالة تعطل الإنترنت باستخدام وضع عدم الاتصال بالإنترنت قم بتحويل برنامج إدارة مشروع بدء التشغيل إلى أداة إدارة علاقات العملاء مع تكامل Zendesk أضف أي تطبيق أو موقع إلكتروني إلى جانب مهام ClickUp الخاصة بك مثل Youtube, تقاويم جوجل وتويتر، وما إلى ذلك باستخدام تضمين العرض احسب بسهولة باستخدام الحقول المخصصة إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من مهام ClickUp باستخدام تطبيق النقر بالبريد الإلكتروني أوتوماتيكي i الاستيراد التلقائي البيانات من أداة أخرى لإدارة المشاريع

استخدم إعلامات مخصصة لتحديد الأنشطة والإجراءات التي يجب أن تؤدي إلى تشغيل الإشعارات

تصور تقدم المشروع وتحديد التبعيات باستخدام عرض مخطط جانت البياني حماية المعلومات الحساسة باستخدام الأذونات حدد كيف تريد عرض مهامك باستخدام طرق عرض متعددة التكامل مع العديد من التطبيقات مثل تكبير , إيفرنوت , كاليندلي إلخ.

ميزات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة

كليك أب سلبيات

لا يمكن تصدير لوحات المعلومات

لا تقلق! فريقنا يتعلم وينمو باستمرار مثل شركتك الناشئة. ولهذا السبب نحرص دائماً على الاستماع إلى توصياتك ومعالجة مخاوفك.

تفقد موقعنا خارطة طريق التطوير لرؤية ما يخبئه لنا المستقبل. _

تسعير #### ClickUp

تقدم ClickUp ثلاثة خيارات للتسعير:

مجاني للأبد: مهام غير محدودة، ومساحة تخزين للملفات تبلغ 100 ميغابايت، و تتبع الوقت غير محدود (5 دولارات للعضو شهريًا): تكامل غير محدود, لوحات المعلومات و أهداف النقر فوق الأهداف الأعمال (9 دولارات للعضو شهريًا): الكل الأتمتة , معرّفات المهام المخصصة وإضافية الضيوف تصنيف المستخدم #### ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2100+ تقييم)

4.7/5 (2100+ تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

هل تريد معرفة مدى جودة أداء ClickUp مقارنةً بمنافسيه؟ تحقق من موقعنا Basecamp , مشاريع زوهو ، و الإثنين مراجعات.

2. Mailchimp: أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني

Mailchimp هي واحدة من أفضل أدوات بدء التشغيل لاحتياجات استراتيجية التسويق الخاصة بك.

كما أنها مشهورة بشعار القرد اللطيف. 🐵

حقيقةممتعة__: عندما تذهب إلى موقعهم الإلكتروني، ضع المؤشر فوق الشعار، وسيغمز القرد. جربها. 😉

Mailchimp هو التطبيق المفضل في مجال التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية. استخدمه لإنشاء حملات تسويقية عبر البريد الإلكتروني ومواقع الويب وتحويل العملاء المحتملين باستخدام أتمتة التسويق.

الميزات الرئيسية لـ Mailchimp

منشئ الصفحات المقصودة

منشئ البريد الإلكتروني للعلامات التجارية والمعاملات

المساعدة في التصميم والإبداع لإعلانات فيسبوك وإنستغرام

محترفي Mailchimp

يسمح بإدارة الجمهور المستهدف

تنفيذ حملات تسويقية ممتازة عبر البريد الإلكتروني

يوفر ميزة إدارة علاقات العملاء للتسويق الفعال

سلبيات Mailchimp

يمكن أن تصبح باهظة الثمن مع استمرار نمو قائمة جهات الاتصال الخاصة بك

دعم البريد الإلكتروني لمدة 30 يومًا فقط للخطة المجانية

خيارات محدودة لتصميمات صفحات الهبوط

تسعير Mailchimp

يقدم Mailchimp أربعة خيارات تسعير:

مجانًا : تحليلات الموقع، والاستهداف السلوكي، ولوحة معلومات الجمهور

: تحليلات الموقع، والاستهداف السلوكي، ولوحة معلومات الجمهور أساسي (10.47 دولار شهريًا) : نشر قنوات التواصل الاجتماعي والاستطلاعات ومشاركات الحملة

: نشر قنوات التواصل الاجتماعي والاستطلاعات ومشاركات الحملة معيار (15.64 دولارًا شهريًا) : نصائح تسويقية، ومنشئ الأتمتة الكلاسيكية، وتقويم التسويق

: نصائح تسويقية، ومنشئ الأتمتة الكلاسيكية، وتقويم التسويق القسط (312.80 دولارًا شهريًا): قوالب مشفرة مخصصة، وجدولة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين وقت الإرسال

تقييم مستخدمي Mailchimp

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 13,900 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 10,900 تقييم)

_تتبع أهداف فريقك مع برنامج_OKR للشركات الناشئة !

3. Buffer: أداة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

إذن لديك علامة تجارية وحساب على وسائل التواصل الاجتماعي. هل تريد الآن زيادة الوصول إلى جمهورك المستهدف وتحويله إلى عملاء محتملين؟

يمكن لميزات النشر على وسائل التواصل الاجتماعي في Buffer مساعدتك.

يتيح لك التطبيق التخطيط والتعاون وجدولة المحتوى الذي يمكن أن يجذب حركة المرور إلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، مما يؤدي إلى نمو أعمالك. يُستخدم على نطاق واسع بين التسويق الرقمي و وكالات التجارة الإلكترونية كذلك

إنها أداة مفيدة لإنشاء صفحات جميلة و وسائل التواصل الاجتماعي الجذابة المنشورات

ولن يفوتك أي تعليق من عملائك المحتملين على إنستجرام!

الميزات الرئيسية لـ #### المخزن المؤقت

يسمح بجدولة النشر المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي

يرسل إشعارات تذكير للمنشورات المخطط لها مسبقًا

يتيح لك إنشاء جداول زمنية للنشر

إيجابيات المخزن المؤقت

يدعم جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك فيسبوك وتويتر وغيرها.

الوصول إلى تقارير منشورات أساسية محدودة مجاناً

تصميم بسيط ونظيف

سلبيات المخزن المؤقت

الباقة المجانية والاحترافية تدعم مستخدم واحد فقط

تحليلات Buffer Analytics باهظة الثمن وغير متضمنة في الباقة المجانية

لا يمكن نشر قصص إنستغرام تلقائيًا

تسعير #### بافر

تقدم Buffer أربعة خيارات تسعير:

مجانياً : مستخدم واحد، وثلاث قنوات اجتماعية، وتكامل مع طرف ثالث

: مستخدم واحد، وثلاث قنوات اجتماعية، وتكامل مع طرف ثالث محترف (15$/شهرًا) : مستخدم واحد، وثماني قنوات اجتماعية، وصور مصغرة مخصصة للفيديو

: مستخدم واحد، وثماني قنوات اجتماعية، وصور مصغرة مخصصة للفيديو القسط (65 دولارًا في الشهر) : مستخدمان وثماني قنوات اجتماعية وعرض الشبكة

: مستخدمان وثماني قنوات اجتماعية وعرض الشبكة الشركة (99 دولارًا شهريًا): ستة مستخدمين و25 قناة اجتماعية ومدير هاشتاج على إنستجرام

تقييم مستخدم #### تقييم مستخدم Buffer

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 800 تقييم)

4. زووم: أداة تواصل

_هل نحتاج حتى إلى مقدمة هنا؟ تكبير هو أحد أفضل تطبيقات مؤتمرات الفيديو مع سعة هائلة من المشاركين.

يمكنك استضافة الاجتماعات الافتراضية والندوات عبر الإنترنت وحتى الحفلات الافتراضية 🎉 بأفضل جودة فيديو في السوق.

والجزء الأفضل؟ الجميع يعرف كيفية استخدامه!

تكبير #### الميزات الرئيسية

يمكنك تسجيل الاجتماعات

التحكم في من يمكنه الانضمام عند استخدام ميزة غرفة الانتظار

إجراء مكالمات مع عدد كبير من المشاركين في الاجتماع

محترفي التكبير/التصغير

اجتماعات فردية وجماعية غير محدودة

عمليات تكامل متعددة مثل Google وZapier وFacebook وغيرها.

يتكامل مع أدوات مثل ClickUp

سلبيات التكبير

لا يمكن البث المباشر لمكالمات Zoom على فيسبوك ويوتيوب وغيرها في الباقة المجانية

يمكن أن يكون مكلفًا للفرق الكبيرة

لا توجد إدارة لجدول أعمال الاجتماعات

تسعير زووم

يقدم Zoom أربع خطط:

الأساسية (مجانية) : ما يصل إلى 100 مشارك، وتسجيل الشاشة، واستطلاع الرأي

: ما يصل إلى 100 مشارك، وتسجيل الشاشة، واستطلاع الرأي الإحترافية (14.99 دولارًا شهريًا لكل ترخيص) : بث الوسائط الاجتماعية، ومساحة سحابية 1 جيجابايت للتسجيلات، واللوحة البيضاء

: بث الوسائط الاجتماعية، ومساحة سحابية 1 جيجابايت للتسجيلات، واللوحة البيضاء الشركات (19.99 دولارًا شهريًا لكل ترخيص) : ما يصل إلى 300 مشارك، وتعيين برنامج جدولة الاجتماعات، وإدارة المستخدمين

: ما يصل إلى 300 مشارك، وتعيين برنامج جدولة الاجتماعات، وإدارة المستخدمين Zoom united business (35 دولارًا شهريًا لكل ترخيص): النسخ المباشر، وتسجيل دخول واحد، وعلامة تجارية للشركة

تقييم مستخدمي زووم

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 6,000 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم)

لست متأكداً من زووم؟ اطّلع على بدائل Zoom هذه ._

5. الموجة: أداة مالية ومحاسبية

Wave هو برنامج المحاسبة المثالي لأي شركة ناشئة.

لماذا؟ لأنه مجاني بالكامل. لا توجد رسوم خفية. لا رسوم إعداد.

لذا لا ليالٍ بلا نوم لأنك لم تقرأ التفاصيل الدقيقة.

Wave هي وجهتك الشاملة ل مسك الدفاتر وإنشاء الفواتير ومسح الإيصالات ضوئيًا .

جهز نفسك لركوب موجة الإنتاجية! 🌊🌊🌊

Wave الميزات الرئيسية

لوحة تحكم مليئة بتحليلات أداء الأعمال

متتبع ضريبة المبيعات للدخل والمصروفات

متتبع التدفق النقدي

موجات المحترفين

إرسال فواتير متكررة

مسح غير محدود للإيصالات

تتبع غير محدود للمصروفات والإيرادات

Wave سلبيات

لا يوجد دعم للمكالمات

لا يوجد تتبع للوقت

لا يوجد تكامل مباشر

تسعير #### Wave

لدى Wave خيار تسعير واحد فقط، وهو مجاني!

تقييم المستخدم #### Wave

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. نماذج HubSpot: منشئ النماذج عبر الإنترنت وإدارة علاقات العملاء مجانًا

HubSpot هي منصة CRM تأتي مع مجموعة من أدوات التسويق والمبيعات والخدمات القوية لمساعدتك على تنمية أعمالك. ومن بين هذه الأدوات منشئ نماذج الويب

أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات سهلة الاستخدام، مصممة لمساعدتك في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين وإرسال الاستبيانات.

يمكنك إنشاء خمسة أنواع مختلفة من النماذج باستخدام HubSpot: النماذج المستقلة والنماذج المضمنة والنوافذ المنبثقة والمربعات المنزلقة، واللافتات المنسدلة. كجزء من الخطة المجانية إلى الأبد، يمكنك إنشاء أي عدد تريده من النماذج بأي عدد تريده من الحقول، دون أي تكاليف إضافية.

ما يميز HubSpot عن أدوات النماذج الأخرى هو حقيقة أنه جزء من منصة CRM قوية. لذلك في كل مرة يملأ فيها شخص ما نموذجًا، يتم تخزين معلومات الاتصال الخاصة به تلقائيًا في CRM المجاني في HubSpot حيث يمكن لفريق المبيعات والتسويق لديك تعزيزها.

مكافأة: اطّلع على أفضل أدوات إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة

الميزات الرئيسية لـ HubSpot Forms

الوصول إلى CRM المجاني من HubSpot حيث يمكنك تخزين المعلومات من أولئك الذين يملأون النماذج الخاصة بك.

منشئ الصفحة المقصودة (متوفر في الخطة المجانية).

أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات.

قوالب قابلة للتخصيص قائمة على الأهداف.

تشمل الميزات المميزة ما يلي أتمتة التسويق المتقدمة التي يمكنك استخدامها لإعداد رسائل البريد الإلكتروني والرد التلقائي عندما يرسل شخص ما نموذجًا.

إيجابيات HubSpot

تكامل أصلي مع أدوات HubSpot المجانية الأخرى: إدارة علاقات العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، إلخ.

تخزين ما يصل إلى مليون جهة اتصال وشركة في CRM مجانًا.

خطة مجانية متاحة للأبد.

سلبيات HubSpot

لا يوجد دعم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للخطط المجانية.

يجب أن تكون مستخدمًا مدفوعًا لإزالة علامة HubSpot التجارية.

أسعار HubSpot

تقدم HubSpot خطة مجانية للأبد تتيح لك إنشاء نماذج غير محدودة وجمع عدد غير محدود من الطلبات. يمكنك أيضًا الوصول إلى CRM مجانًا والتسويق عبر البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة والدردشة المباشرة والمزيد من الأدوات المجانية.

للوصول إلى أدوات HubSpot الأكثر تقدمًا وميزات الأتمتة في HubSpot، تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا.

تقييم مستخدمي HubSpot

Capterra : 4.5/5 لـ HubSpot Marketing Hub (4,455 تقييم)

: 4.5/5 لـ HubSpot Marketing Hub (4,455 تقييم) G2: 4.4/5 لـ HubSpot Marketing Hub (6,656 تقييم)

ملاحظة: يتم عرض نماذج HubSpot كجزء من HubSpot Marketing HubSpot على جميع منصات المراجعة.

7. موسيند : برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة

موسيند تم الاستحواذ عليها مؤخرًا من قبل Sitecore أداة رائعة للتسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الناشئة.

الاشتراك مجاني ولا يتطلب بطاقة ائتمان للحصول على الميزات الأساسية.

Moosend هو برنامجك المفضل لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني لحملات البريد الإلكتروني، والرسائل الإخبارية، والقوائم البريدية، وقوالب البريد الإلكتروني، وتتبع المستخدمين، ومشاركة المشتركين في البريد الإلكتروني لتنمية شركتك الناشئة أو عملك. استعد لتجربة تسويق عبر البريد الإلكتروني رائعة! 🐄🐄🐄

الميزات الرئيسية لأتمتة البريد الإلكتروني #### موسيند ميزات أتمتة البريد الإلكتروني الرئيسية

أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات إلىإنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية صفحات الهبوط ونماذج الاشتراك والنوافذ المنبثقة وأشرطة العناوين والمربعات لعرضها على موقعك الإلكتروني مع آلاف القوالب

سير عمل أتمتة التسويق

موسيند للمحترفين

برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني سهل الاستخدام

تقارير الحملة ونظرة عامة على التحليلات

شاهد كيف يتنقل المستخدمون في موقعك الإلكتروني أو مدونتك أوالمتجر الإلكتروني موسيند سلبيات

لا يوجد الكثير من عمليات التكامل الأصلية

لا يوجد خيار تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة

لا يوجد الكثير من خيارات النماذج

تسعير Moosend

Moosend مجاني للأبد، أو 8 دولارات شهريًا للميزات الموسعة.

تقييم مستخدم موسند

Capterra : 4.8/5 لأتمتة البريد الإلكتروني لـ Moosend Email Automation (156 تقييم)

: 4.8/5 لأتمتة البريد الإلكتروني لـ Moosend Email Automation (156 تقييم) G2: 4.5/5 لأتمتة البريد الإلكتروني لـ Moosend Email Automation (344 تقييم)

8. قابل للتخطيط: أداة تعاون المحتوى

قابل للتخطيط بغض النظر عن حجم فريقك. من خلال 4 أنواع مختلفة من مستويات الموافقة: لا شيء، اختياري، مطلوب، متعدد المستويات، يمكنك منع نشر المنشورات غير المكتملة.

لا تفوّت أي تعليقات من زملائك في الفريق.

ميزات رئيسية قابلة للتخطيط

ما تراه هو ما تحصل عليه من إنشاء المحتوى مع معاينات فورية ومثالية بالبكسل

طرق متعددة لعرض المنشورات وتخطيطها: عرض القائمة والخلاصة والشبكة والتقويم

يحدث التعاون في السياق، بجوار المنشورات مباشرةً، في شكل تعليقات وردود

تصميم بديهي يحاكي شعور وتدفق وسائل التواصل الاجتماعي

مهام سير عمل الموافقة المخصصة لأي فريق: من لا شيء إلى اختياري أو مطلوب أو حتى متعدد الطبقات

إيجابيات قابلة للتخطيط

منحنى تعليمي منخفض

تكامل مع معظم قنوات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل TikTok وGoogle My Business وInstagram وYouTube وLinkedIn وFacebook وTwitter

مساحات عمل منفصلة للحفاظ على تنظيم المحتوى والأشخاص حسب كل علامة تجارية تديرها

يسمح للفرق بالتوسع حيث أن تدفقات التعاون قابلة للتخصيص

سلبيات قابلة للتخطيط

عدد ثابت من المنشورات للخطة المجانية

أسعار قابلة للتخطيط

تحتوي الخطة القابلة للتخطيط على 4 خيارات تسعير:

مجانًا مساحات عمل غير محدودة ومستخدمين غير محدودين وصفحات غير محدودة لأول 50 منشورًا

مبتدئ 33 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) لمساحة عمل واحدة و3 مستخدمين و10 صفحات

بريميوم 83 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) مقابل 5 مساحات عمل و7 مستخدمين وعدد غير محدود من الصفحات والمشاركات

المؤسسة بسعر مخصص لمساحات عمل مخصصة ومستخدمين ومشاركات وصفحات غير محدودة.



تقييم المستخدم القابل للتخطيط

Capterra : 4.5/5 (300 تقييم)

: 4.5/5 (300 تقييم) G2: 4.5/5 (159 تقييم)

ابدأ مع شركتك الناشئة!

إن تنمية شركتك الناشئة ليس بالأمر السهل.

ولكن مع وجود المجموعة المناسبة من الأشخاص والأدوات المناسبة، لديك القدرة على الوصول إلى البطولات الكبرى.

كل أدوات SaaS الخاصة بالشركات الناشئة المذكورة أعلاه ستكون مساعدًا رائعًا في رحلتك، لكنك لا تزال بحاجة إلى قبطان شجاع وذو خبرة وشجاع لسفينتك.

أنت بحاجة إلى أداة واحدة رائعة يمكنها القيام بكل شيء: ClickUp!

إنها الأداة المثالية الشاملة أداة إدارة المشروع التي يمكن أن تساعدك في إدارة المهام , إدارة الموارد , تدقيق التصميم , CRM وغير ذلك الكثير.

إنها المرساة الوحيدة التي تحتاجها وأنت تبحر نحو الأوقات الجيدة.

لذا احصل على ClickUp مجانًا اليوم وتجاوز كل التحديات!