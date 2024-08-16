كيفية إتقان إدارة المشاريع للشركات الناشئة

لا ينتظر الرياضي الفوز بميدالية ليصبح منضبطًا. فهم يبذلون جهودًا متواصلة وعملًا شاقًا منذ البداية لتمهيد طريقهم نحو النجاح.

وبصفتك مؤسس شركة ناشئة، يجب أن تكون لديك عقلية مماثلة.

في عالم الشركات الناشئة السريع والمثير والفوضوي في كثير من الأحيان، تحتاج إلى بناء نظام لعملك منذ المراحل الأولى. كن منضبطًا منذ البداية وركز على إدارة المشروع - ضع قائمة بأهدافك، وقم بتقسيمها إلى مهام يمكن إدارتها، واحرص على الحضور كل يوم، و تتبع التقدم المحرز بانتظام.

في هذه المقالة، سوف نستكشف إدارة المشاريع للشركات الناشئة - استراتيجيات وأدوات لمساعدتك على إنشاء عمليات مستدامة وطرق لتجنب التحديات التي تعترض طريقك.

فهم إدارة المشاريع للشركات الناشئة

إن إدارة المشاريع للشركات الناشئة هي عملية توجيه المشاريع خلال دورة حياتها، من البداية إلى الاكتمال، من خلال وضع أهداف واضحة والتكيف المستمر مع التغييرات لدفع عجلة النمو.

يعزز نظام إدارة المشاريع القوي الشركات الناشئة بعدة طرق. فهو يساعدك على:

تحسين استخدام الموارد: في الشركات الناشئة، كل قرش وكل ساعة مهمة. تساعدك إدارة المشروع على مراقبة ميزانيتك عن كثب، وتتبع أين تنفق المال والوقت، واستخدام مواردك المحدودة بشكل استراتيجي

في الشركات الناشئة، كل قرش وكل ساعة مهمة. تساعدك إدارة المشروع على مراقبة ميزانيتك عن كثب، وتتبع أين تنفق المال والوقت، واستخدام مواردك المحدودة بشكل استراتيجي الالتزام بالمواعيد النهائية: عادةً ما تعمل الشركات الناشئة في ظل جداول زمنية ضيقة. وتتيح لك الإدارة الجيدة للمشروع وضع جدول زمني واضح للمشروع، وتتبع التقدم المحرز، والتأكد من إنجاز الأمور في الوقت المحدد

عادةً ما تعمل الشركات الناشئة في ظل جداول زمنية ضيقة. وتتيح لك الإدارة الجيدة للمشروع وضع جدول زمني واضح للمشروع، وتتبع التقدم المحرز، والتأكد من إنجاز الأمور في الوقت المحدد التغلب على المخاطر: إن حالات عدم اليقين، مثل التغييرات في النطاق أو الميزانية أو خطة المشروع، شائعة في الشركات الناشئة. يساعدك اتباع نهج قوي لإدارة المشروع على اكتشاف المشاكل المحتملة في وقت مبكر والتوصل إلى حلول قبل أن تتحول إلى تهديد كبير

إن حالات عدم اليقين، مثل التغييرات في النطاق أو الميزانية أو خطة المشروع، شائعة في الشركات الناشئة. يساعدك اتباع نهج قوي لإدارة المشروع على اكتشاف المشاكل المحتملة في وقت مبكر والتوصل إلى حلول قبل أن تتحول إلى تهديد كبير تحديد الأهداف والنطاق: أحد أكبر التحديات في الشركات الناشئة هو الحفاظ على التركيز. فأداة إدارة المشروع تبقي الجميع على دراية بأهداف المشروع وما هو مدرج (وما هو غير مدرج) وتساعد على منع زحف النطاق

أحد أكبر التحديات في الشركات الناشئة هو الحفاظ على التركيز. فأداة إدارة المشروع تبقي الجميع على دراية بأهداف المشروع وما هو مدرج (وما هو غير مدرج) وتساعد على منع زحف النطاق تسهيل التنسيق بين الفريق: في الشركات الناشئة، يرتدي الجميع قبعات متعددة، لذلك يجب أن يعمل الفريق بشكل متزامن. أدوات إدارة المشاريع الناشئة إبقاء أعضاء الفريق على اطلاع دائم بمهامهم ومواعيدهم النهائية ومسؤولياتهم

اقرأ أيضًا:_%* أفضل 25 أداة برمجية مجانية لإدارة المشاريع يمكنك تجربتها في عام 2024

منهجيات إدارة المشاريع للشركات الناشئة

الآن يأتي الجانب الأكثر أهمية في إدارة مشاريع الشركات الناشئة - تحديد المنهجية الأنسب.

1. تطوير البرمجيات الرشيقة

أجايل هي منهجية مرنة وتكرارية وتعاونية لإدارة المشاريع وتطوير البرمجيات. على عكس إدارة المشاريع التقليدية، التي تتبع عملية خطية محددة مسبقًا، تقوم أجايل بتقسيم المشاريع إلى دورات أصغر تسمى سباقات السرعة أو التكرارات وتدمج ملاحظات العملاء في كل سباق

إليك بعض أطر عمل أجايل التي تعمل بشكل جيد لإدارة المشاريع الناشئة:

أ. سكروم

Scrum هو إطار عمل داخل أجايل يقسم المشاريع إلى سباقات سريعة صغيرة يمكن إدارتها (عادةً ما تكون مدتها من 2 إلى 4 أسابيع)، مع أدوار محددة (Scrum Master، مالك المنتج، فريق التطوير) ومراسم (الوقوف اليومي، تخطيط السباق، المراجعات والمراجعات والمراجعات).

كيف يناسب الشركات الناشئة:

استخدم سباقات السرعة القصيرة لإعادة تقييم الأهداف والتمحور بشكل متكرر حسب الحاجة

إجراء مراجعات ومراجعات منتظمة للتعلم المستمر وتحسين العملية

إصدار زيادات محتملة في المنتج القابل للشحن لطرح ميزات جديدة في السوق وجمع ملاحظات المستخدمين بسرعة

تحليل قصص المستخدمين وملاحظات العملاء الواقعية للتأكد من أن المنتج يلبي احتياجات السوق

ب. البرمجة القصوى (XP)

البرمجة القصوى (XP) هي منهجية رشيقة لتطوير البرمجيات تحسّن جودة البرمجيات واستجابتها بناءً على المتطلبات المتغيرة. تسمح هذه الطريقة بإجراء تحديثات متكررة في دورات تطوير قصيرة، وتحافظ على إنتاجية الفرق، وتستوعب متطلبات المشروع الجديدة.

كيف تناسب الشركات الناشئة:

تطوير الميزات واختبارها وإصدارها بسرعة لتقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق

تحسين جودة التعليمات البرمجية وتقليل الأخطاء باستخدام ممارسات XP، مثل البرمجة الثنائية والتطوير القائم على الاختبار

تحسين المنتجات بناءً على احتياجات المستخدم الحقيقية

إنشاء ثقافة التعاون مع ممارسات مثل البرمجة الزوجية والملكية الجماعية للأكواد البرمجية

ج. تطوير البرمجيات المرن

تطوير البرمجيات المرن يهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل الهدر في عملية تطوير البرمجيات. وقد نشأت هذه المنهجية من مبادئ التصنيع المرن، وتوفر هذه المنهجية قيمة للعملاء بسرعة من خلال تحديد الأنشطة التي لا تضيف قيمة وإزالتها.

كيف تناسب الشركات الناشئة:

التركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية واستخدام الموارد المحدودة بكفاءة

استخدام أدوات إدارة المشاريع لإلغاء العمليات غير الأساسية وخفض التكاليف

التحقق من ملاءمة المنتج للسوق وبناء قاعدة عملاء مخلصين من خلال تقديم قيمة للعميل منذ البداية

التكيّف بسرعة مع تغيرات السوق وملاحظات العملاء المتطورة

د. تطوير كانبان

إدارة مشروع كانبان هو نهج مرئي لإدارة المهام وسير العمل، تم تطويره في الأصل من قبل شركة تويوتا في مجال التصنيع. وتستخدم لوحة (رقمية في معظم الحالات) مقسمة إلى أعمدة لتمثيل مراحل العملية المختلفة. يتم تمثيل المهام بواسطة بطاقات، والتي تتحرك عبر هذه الأعمدة من اليسار إلى اليمين أثناء تقدمها.

كيف تناسب الشركات الناشئة:

احصل على وضوح بشأن حالة المهام، وحدد أولويات العمل وحدد الاختناقات باستخدام هيكل كانبان المرئي السهل الفهم

تعيين حدود العمل قيد التقدم (WIP) لمساعدة أعضاء الفريق على التركيز بشكل كامل على إكمال عدد قليل من المهام الأساسية

حسِّن الشفافية والتعاون من خلال تقديم صورة واضحة للجميع عن سير العمل الحالي

تحديد نقاط الاختناقات واتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتخصيص الموارد

2. طريقة المسار الحرج (CPM)

طريقة المسار الحرج (CPM) هي تقنية لإدارة المشاريع حيث يمكنك من خلالها تحديد أطول تسلسل للمهام التابعة اللازمة لإكمال المشروع وتقدير مدته. وهي مفيدة للمشاريع الحساسة من حيث الوقت مثل إطلاق المنتجات.

كيف تناسب الشركات الناشئة:

تحديد أولويات المهام وتخصيص الموارد على النحو الأمثل

معرفة الوقت اللازم لإكمال التسلسل الحرج للمهام من البداية حتى النهاية

تحديد المهام التي يمكن أن تؤثر على المشروع بأكمله إذا لم تكتمل في الوقت المحدد - فهم المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات التخفيف من المخاطر

مراجعة العملية بانتظام للبقاء في الموعد المحدد

ومع ذلك، يتطلب تطوير خطة مفصلة للتكلفة لكل ألف ظهور وقتاً وموارد كبيرة، وهو ما قد لا تستطيع الشركات الناشئة تحمله. كما تفترض التكلفة لكل ألف ظهور أيضاً مستوى من القدرة على التنبؤ لا تمتلكه الشركات الناشئة عادةً.

3. نموذج الشلال

الشلال هو نهج خطي ومتسلسل لإدارة المشاريع حيث يجب إكمال كل مرحلة (جمع المتطلبات والتحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار والصيانة) قبل بدء المرحلة التالية. وهو مفيد للمشاريع ذات المتطلبات المحددة جيدًا والحاجة الأقل للمرونة.

كيف يناسب الشركات الناشئة:

استخدام مراحل/مراحل المشروع المحددة جيدًا لتقليل الغموض في تنفيذ المشروع

الاحتفاظ بسجلات مفصلة في كل مرحلة لنقل المعرفة والامتثال والتخطيط المستقبلي للمشروع بسلاسة

التنبؤ بالجداول الزمنية للمشروع والتسليمات بدقة

ولكن، الهيكل الخطي الجامد والخطي يجعل من الصعب التكيف مع التغييرات، وهو ما يمكن أن يكون مصدر قلق كبير للشركات الناشئة. يتم إجراء الاختبار والتغذية الراجعة في وقت متأخر من العملية، لذلك قد تكتشف مشكلات حرجة عند معالجتها، وهو أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً.

ومن بين هذه المنهجيات، تتناسب منهجيتاScrum وXP بشكل جيد مع بيئة الشركات الناشئة بفضل مرونتهما وطبيعتهما التكرارية. * تُعد منهجيتا لين وكانبان رائعتان لتحسين العمليات المعقدة وتصور سير العمل. أما منهجية الشلال ومنهجية التسيير الزمني المستمر فهما أفضل للمشاريع ذات المتطلبات والتبعيات الواضحة وغير المتغيرة، ولكن هذه الظروف نادرة في الشركات الناشئة.

اقرأ أيضًا:_ 7 تحديات في إدارة المشاريع وكيفية حلها

## كيف تختلف إدارة المشاريع في الشركات الناشئة

إدارة المشاريع في الشركات الناشئة هي لعبة كرة قدم مختلفة مقارنة بالشركات القائمة. إليك ملخص سريع لما يجعل إدارة المشاريع في الشركات الناشئة فريدة من نوعها:

1. المهمة والرؤية

تمتلك الشركات الناشئة، في معظم الحالات، مهمة ورؤية جريئة تطمح إلى حل مشكلة فريدة من نوعها. فهي تنبع من الرغبة في التأثير بشكل كبير على العالم وخلق موطئ قدم قوي في الصناعة. يمكن أن تتغير هذه العبارات اعتمادًا على كيفية تطور الشركة الناشئة.

وعلى العكس من ذلك، فإن الشركات الراسخة لديها مهام ورؤى أكثر استقرارًا ومحددة جيدًا للحفاظ على النمو في الأسواق الحالية.

2. التعاون والتواصل

تميل الشركات الناشئة إلى أن يكون لديها أسلوب تواصل غير رسمي. وبفضل صغر حجم الفريق و الهيكل التنظيمي المسطح، يمكنك تشجيع الحوارات المفتوحة والتعاون الوثيق وتسريع عملية اتخاذ القرار.

وهذا يختلف عن الشركات الكبرى حيث يكون التواصل منظمًا وعمليات اتخاذ القرار هرمية.

3. تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)

في الشركات الناشئة، أنت تركز على تطوير وإطلاق منتج MVP لاختبار السوق، وجمع تعليقات المستخدمين، والتكرار بسرعة. أنت تهدف إلى التعلم والتكيف بدلاً من إتقان المنتج الأولي.

يختلف هذا النهج عن نهج الشركات الكبرى. فهي تستطيع أن تنفق المزيد من الوقت والموارد على التطوير الشامل للمنتج وأبحاث السوق.

في عام 2004، بدأت شركة باسم "Snowdevil"، وهو متجر على الإنترنت لمعدات التزلج على الجليد. وفشلت الشركة في اكتساب الجاذبية، ولكن المؤسسين رأوا في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم جانباً إيجابياً. لذا، بعد ذلك بعامين، أطلق توبياس لوتكي ودانيال ويناند وسكوت ليك Shopify. وبعد مرور عامين على ذلك، أصبح Shopify اليوم لاعباً رئيسياً في التجارة الإلكترونية، حيث يساعد الشركات الأخرى على بناء واجهة متجر على الإنترنت.

4. تغيير الأولويات

بصفتك مؤسس شركة ناشئة، يجب أن تكون على درجة عالية من القدرة على التكيف والقدرة على تغيير الأولويات بناءً على ملاحظات السوق وحالة التمويل والعوامل الأخرى ذات الصلة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الشركات القائمة لديها أولويات مستقرة تستند إلى البيانات والخبرة السابقة.

على سبيل المثال، بدأ يوتيوب كموقع للمواعدة حيث يمكن للمستخدمين نشر مقاطع فيديو تصف شركاءهم المثاليين. ولم ينجح هذا المفهوم. ومع ذلك، حافظ المؤسسان المشاركان ستيفن تشين وجاويد كريم على آمالهما الكبيرة. فقد تحوّلا عن فكرتهما الأصلية وفتحا المجال للمستخدمين لنشر أي نوع من محتوى الفيديو الذي يفضلونه. والباقي هو التاريخ!

اقرأ أيضًا:_ أفضل 15 نظام إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة في عام 2024 (المراجعات والأسعار)

تنفيذ إدارة المشاريع في الشركات الناشئة: دليل تفصيلي خطوة بخطوة

غالبًا ما تعمل الشركات الناشئة في بيئة ديناميكية سريعة الوتيرة وذات موارد محدودة. وتعد الإدارة الفعالة للمشاريع أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة:

1. تحديد الأدوار والمسؤوليات

إذا كانت شركتك شركة ناشئة في مرحلة مبكرة مع فريق صغير جدًا، فمن المحتمل ألا يكون هناك خط واضح بين من يتولى التطوير، ومن يعمل على تصميمات المنتج، ومن يجمع ملاحظات أصحاب المصلحة، ومن يضع استراتيجية التسويق.

من الرائع أن يكون لديك نهج تعاوني وإشراك الفريق بأكمله. لكن الافتقار إلى الهيكلية يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الإرهاق والفوضى غير المرغوب فيها.

لذا، إليك الخطوة الأولى لإنشاء نظام فعال لإدارة المشاريع الناشئة: تعيين الأدوار وتحديد مسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق بوضوح

سيبدو الأمر كالتالي

مدير المشروع: تعيين مدير للمشروع للإشراف على المشروع، وضمان بقائه على المسار الصحيح، وفي حدود الميزانية، وتحقيق الأهداف. وتشمل المسؤوليات الأخرى التنسيق مع أعضاء الفريق، وإدارة المخاطر، والتعامل مع التواصل مع أصحاب المصلحة

تعيين مدير للمشروع للإشراف على المشروع، وضمان بقائه على المسار الصحيح، وفي حدود الميزانية، وتحقيق الأهداف. وتشمل المسؤوليات الأخرى التنسيق مع أعضاء الفريق، وإدارة المخاطر، والتعامل مع التواصل مع أصحاب المصلحة أعضاء الفريق: اعتمادًا على نطاق المشروع، قد يشمل ذلك المطورين أو المصممين أو المسوقين أو غيرهم من المتخصصين. حدد مسؤوليات كل شخص لتوضيح مسؤوليات كل شخص

اعتمادًا على نطاق المشروع، قد يشمل ذلك المطورين أو المصممين أو المسوقين أو غيرهم من المتخصصين. حدد مسؤوليات كل شخص لتوضيح مسؤوليات كل شخص مالك المنتج (إن أمكن): في أطر العمل الرشيقة (خاصة في سكرم)، يمثل مالك المنتج أصحاب المصلحة ويضمن أن يقدم الفريق قيمة للأعمال

في أطر العمل الرشيقة (خاصة في سكرم)، يمثل مالك المنتج أصحاب المصلحة ويضمن أن يقدم الفريق قيمة للأعمال SScrum Master (إن أمكن): مسؤول عن إدارة عمليات ومراسم سكروم المختلفة وتذليل العقبات ومساعدة الفريق على اتباع ممارسات أجايل

هذه هي الفكرة الأساسية. تختلف الأدوار والمسؤوليات الدقيقة حسب مجال عملك وحجم الفريق.

2. اختر المنهجية الصحيحة لإدارة المشروع

كما رأينا سابقًا، تعمل منهجيات أجايل بشكل أفضل للشركات الناشئة. سيعتمد إطار العمل الرشيق الذي تختاره على مدى تعقيد المشروع ومتطلباته، وعلى أهداف إدارة المشروع وتفضيلات أعضاء فريقك.

على سبيل المثال، يعد Scrum مثاليًا للمشاريع التي تستفيد من إطار عمل منظم مع أدوار وأحداث ومواد محددة مسبقًا. نظرًا لأنه يعمل في دورات محددة المدة (سباقات السرعة)، فهو أكثر ملاءمة للفرق التي تزدهر في الروتين وتحتاج إلى خارطة طريق واضحة لتسليم زيادات العمل.

من ناحية أخرى، كانبان أكثر مرونة وليس له أدوار ثابتة. وهو يعمل بشكل أفضل عندما يصل العمل في تدفق مستمر بدلاً من فترات زمنية ثابتة. تتيح لوحات كانبان للفرق رؤية حالة المهام في لمحة، مما يسهل تحديد الاختناقات وتحسين العمليات وفقًا لذلك. يمكنك استخدامها للمشاريع ذات الأولويات والمهام المختلفة التي تحتاج إلى معالجة عند ظهورها.

أياً كانت الطريقة التي تختارها، زوّد أعضاء الفريق بالتدريب والموارد المناسبة لفهمها. على سبيل المثال، يعتبر Scrum إطار عمل معقد مع منحنى تعليمي كبير. قد يجد أعضاء الفريق الجدد أنه مخيف، مما قد يؤثر على إنتاجيتهم. ومن خلال التدريب والدعم، يمكنهم فهم الفروق الدقيقة في المنهجية واتباع ممارساتها لتحسين عملية التطوير.

3. ابدأ باستخدام أداة إدارة المشاريع

إن بناء شركة ناشئة عمل شاق. أنت في حالة تأهب دائم، حيث تتنقل باستمرار بين الأجزاء المتعددة المتحركة من عملك، من التطوير والعمليات والتسويق إلى البحث عن مستثمرين محتملين. مع وجود الكثير من الأمور التي تحدث، من الصعب مواكبة الأولويات المتغيرة وتدفق المعلومات الجديدة.

ولكن خمن ماذا؟ مع برنامج إدارة مشاريع الشركات الناشئة من ClickUp ، يمكنك ترويض الفوضى.

صُممت هذه الأداة للتكيف مع سرعة الشركات الناشئة وخفة حركتها وعدم القدرة على التنبؤ بها وقابليتها للتوسع، لتتحول إلى مقر رقمي لك. فهي تحافظ على تنظيمك، وتمنحك صورة واضحة لسير عملك وعملياتك، وتساعدك على تحقيق أهدافك بكفاءة أكبر.

دعنا نفهم كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة:

قم بتوسيع فريقك وإدارة مشاريعك المعقدة بسهولة مع انقر فوق التسلسل الهرمي . قم بإنشاء مساحة العمل الخاصة بك وقم بتقسيمها إلى مسافات وقوائم ومهام ومهام فرعية للاحتفاظ بعلامة تبويب على التسلسل الهرمي لفريقك والمهام والموارد المتعلقة بالمشروع

تبسيط الصورة الكبيرة مع ميزة التسلسل الهرمي للمشروع في ClickUp

حدد أهدافًا محددة (S)، وقابلة للقياس (M)، وقابلة للتحقيق (A)، وذات صلة (R)، ومحددة زمنيًا (T) (SMART) لشركتك الناشئة باستخدام أهداف ClickUp وقم بتقسيمها إلى أهداف قابلة للتنفيذ واتخاذ إجراءات ذات مغزى بانتظام

تتبع المدى الذي وصلت إليه باستخدام ميزة تتبع الأهداف المرئية في ClickUp Goals

فوِّض المهام إلى أعضاء الفريق/الموظفين المستقلين، وحدد تواريخ البدء والاستحقاق، وحدد أولوياتك، ووفر للجميع رؤية واضحة لسير العمل باستخدام أولويات مهام ClickUp

حدد المهام على أنها عاجلة، أو عالية، أو عادية، أو منخفضة باستخدام أولويات ClickUp

تعاون في الوقت الفعلي مع مستندات ClickUp التواصل بشكل غير متزامن باستخدام التعليقات المخصصة على المهام والمستندات، ومشاركة المرفقات، والبقاء دائمًا في الحلقة

تحويل التعليقات إلى مهام ClickUp أو تعيينها لأعضاء الفريق

تصوّر عبء عمل فريقك، وحدد المخاطر المحتملة، وتتبع الوقت، واحصل على رؤى سريعة وتحقق من التقدم والعائد على الاستثمار في حملات التسويق، واحصل على نظرة عامة على المبيعات، والمزيد باستخدام لوحات معلومات ClickUp

ابقَ على اطلاع دائم بالتقدم المحرز وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

يمكنك تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة، والحصول على تحديثات تلقائية للمشروع، وإنشاء مهام فرعية تلقائيًا استنادًا إلى أوصاف المهام، وأتمتة عناصر الإجراءات باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp, ClickUp Brain

أتمتة المهام اليدوية والمتكررة وزيادة إنتاجية فريقك باستخدام ClickUp Brain

4. ادمج برنامج إدارة المشاريع مع مجموعتك التقنية

لتقليل التعقيدات التي لا داعي لها، فأنت تريد أن تجعل مجموعتك التقنية أقل حجماً وأكثر قوة. والخبر السار هو أنك عندما تستخدم تكامل ClickUp يمكنك التكامل مع أكثر من 1000 تطبيق خارجي وإدارة كل شيء من منصة واحدة.

إليك لمحة سريعة عن بعض عمليات التكامل الأساسية:

التواصل: سلاك ومايكروسوفت تيمز وزووم

سلاك ومايكروسوفت تيمز وزووم التطوير: GitHub، GitLab، Bitbucket

GitHub، GitLab، Bitbucket تخزين الملفات: جوجل درايف، دروب بوكس، ون درايف

جوجل درايف، دروب بوكس، ون درايف تتبع الوقت: Toggl، Harvest، Evenhour

Toggl، Harvest، Evenhour إدارة العملاء: Salesforce، HubSpot، Intercom، Salesforce، HubSpot، Intercom

وهذا مجرد غيض من فيض. إلى جانب هذه التكاملات المدمجة، يمكنك أيضًا استخدام واجهة برمجة التطبيقات أو موصلات الطرف الثالث (على سبيل المثال، Zapier) لربط ClickUp ببرامج أخرى في مجموعتك التقنية.

تحب الشركات الناشئة في مختلف المجالات كيف تتكيف ClickUp مع احتياجاتها الفريدة.

_ نحن شركة مبتكرة تعمل بشكل أفضل مع المنصات التي تسمح لنا بمواكبة الوتيرة فائقة السرعة للشركات الناشئة عالية النمو، و ClickUp يخدم هذا الغرض على أفضل وجه

كارا سميث، ماجستير في إدارة الأعمال، PMP®، مدير برنامج العمليات، فرق العمل الفورية

ClickUp لفرق إدارة المشاريع حل ClickUp لإدارة المشاريع الخاص بـ ClickUp ميزات إضافية يمكن أن تفيد الشركات الناشئة بشكل كبير:

عروض قابلة للتخصيص: طرق عرض ClickUp تتيح لك المرونة لتصور مشاريعك بطريقة تناسب سير عملك. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد طريقة عرض Gantt مديري المشاريع على تتبع الجداول الزمنية والتبعيات، بينما يمكن أن تسهل طريقة عرض اللوحة سير العمل على غرار كانبان

طرق عرض ClickUp تتيح لك المرونة لتصور مشاريعك بطريقة تناسب سير عملك. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد طريقة عرض Gantt مديري المشاريع على تتبع الجداول الزمنية والتبعيات، بينما يمكن أن تسهل طريقة عرض اللوحة سير العمل على غرار كانبان إدارة الموارد: استخدم إدارة الموارد ميزات، مثل عرض عبء العمل ومخططات السرعة، لتخصيص الموارد بفعالية وتتبع تعيينات المهام والمواعيد النهائية والأولويات. وهذا يضمن أن تتمكن الفرق من زيادة إنتاجيتها وإدارة أعباء العمل بكفاءة

استخدم إدارة الموارد ميزات، مثل عرض عبء العمل ومخططات السرعة، لتخصيص الموارد بفعالية وتتبع تعيينات المهام والمواعيد النهائية والأولويات. وهذا يضمن أن تتمكن الفرق من زيادة إنتاجيتها وإدارة أعباء العمل بكفاءة التأهيل والدعم للشركات الناشئة: من خلال برنامج ClickUp للشركات الناشئة يمكنك الوصول إلى ميزات متميزة وموارد تأهيلية دون أي تكلفة. تم تصميم هذه المبادرة لمساعدة الشركات الجديدة على بدء رحلة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ClickUp

لقد كان استخدام ClickUp لبناء إدارة مشروع شركتنا الناشئة من الألف إلى الياء _ تجربة رائعة

Kate MacBean، مدير مشروع، Revelstoke Security

نموذج إدارة مشروع ClickUp ClickUp

يمكنك أيضًا استخدام قوالب إدارة المشاريع للبدء على الفور - لا حاجة للبدء من الصفر!

أحد الخيارات الرائعة هو قالب إدارة المشاريع الخاص ب ClickUp . مثالي للمشاريع ذات المراحل المتعددة، يساعدك هذا الإطار على تمييز مهامك باستخدام حالات مخصصة (على المسار، في خطر، قيد التنفيذ، لم يبدأ، مكتمل، مطلوب تحديث، إلخ).

تتبع المهام عبر مراحل مختلفة من دورة الحياة باستخدام قالب إدارة المشاريع من ClickUp

يمكنك تنظيم المهام في فئات متميزة مثل القسم، ومرحلة المشروع، والأولوية، ومدير المشروع، وتقدير الوقت والتفاصيل الأخرى ذات الصلة مع الحقول المخصصة.

مع وجود هذا القالب بجانبك، يمكنك:

الحصول على رؤية شاملة لمشروعك عبر مراحل المشروع وأقسامه

كسر الصوامع وتقديم رؤية واضحة للجميع حول تقدم المشروع

تحديد المخاطر (مثل التأخير ونقص الموارد) واتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدتها

تصور التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت أو لوحات كانبان أو أيًا كانت الطريقة التي تفضلها

يُقرأ أيضًا:_ كيف ستعمل إدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي معًا في المستقبل

استند اختيارنا للانتقال إلى ClickUp إلى مدى سهولة استخدامه مع الحد الأدنى من الحاجة إلى التدريب، وهو بالضبط ما كنا بحاجة إليه كشركة ناشئة في طور النمو

سامانثا دينجيت، مدير مشروع أول، ديجز

اقرأ أيضًا:_ دليل خطوة بخطوة لبدء المشروع بنجاح

نصائح للإدارة الفعالة للمشاريع في الشركات الناشئة

فيما يلي بعض النصائح لإدارة المشاريع الناشئة التي يمكن أن تساعد في تسريع نجاح المشروع:

1. الإفراط في توصيل الرسائل الرئيسية

حافظ على التواصل الواضح والمتسق بين أعضاء الفريق.إنه من الأفضل الإفراط في التواصل من أن تفوتك تفاصيل مهمة. على سبيل المثال، عندما تطلق منتجًا جديدًا، تأكد من أن كل عضو في الفريق يعرف الأهداف والجداول الزمنية والأدوار على ظهر أيديهم. استخدم أدوات التعاون ورسائل البريد الإلكتروني واللقاءات اليومية لإبقاء الجميع على اطلاع.

2. شجع قنوات الاتصال المرنة

خلق بيئة يمكن فيها لأعضاء الفريق مشاركة الأفكار والاهتمامات بحرية. على سبيل المثال، يمكنك ترتيب اجتماع أسبوعي للفريق حيث يناقش الجميع التحديات والنجاحات التي تواجههم. تساعد مثل هذه الحوارات المفتوحة على تحديد العقبات المحتملة في وقت مبكر.

3. إنشاء آلية للتغذية الراجعة

قم بتنفيذ آلية منتظمة للتغذية الراجعة لتشجيع التحسين المستمر. استخدم جلسات فردية ومراجعات الأداء واستطلاعات الرأي لتحديد ما ينجح وما لا ينجح. على سبيل المثال، بعد الانتهاء من مشروع ما، يمكنك تنظيم جلسة مراجعة لمناقشة المكاسب وتقديم اقتراحات للتحسين في المشاريع المستقبلية.

اقرأ أيضًا:_ أفضل الأدوات للشركات الناشئة

التحديات في إدارة مشاريع الشركات الناشئة واستراتيجيات التغلب عليها

على الرغم من أن إدارة شركة ناشئة أمر مجزٍ، إلا أنه يتعين عليك التعامل مع بعض العقبات الرئيسية على طول الطريق إلى نجاح الشركة الناشئة:

1. عمليات أو أدوار غير محددة

في شركة في مراحلها الأولى، تكون أهم أولوياتك هي الابتكار والنمو. ولكن، تركيز كل جهودك على هذه المجالات يمكن أن يطغى على الحاجة إلى الهيكلية ويؤدي إلى الغموض.

يمكن أن يظهر الغموض بعدة طرق - قد لا يعرف أعضاء فريقك من المسؤول عن مهام محددة، وقد تكون عمليات اتخاذ القرار غير واضحة، وقد لا تكون هناك إجراءات موحدة للأنشطة الروتينية. يمكن أن يؤدي هذا الارتباك إلى عدم الكفاءة، وتكرار الجهود، وانزلاق المهام المهمة من خلال الشقوق.

كيف يمكنك مواجهة ذلك:

تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح: حتى لو كان فريقك صغيرًا، فمن الضروري تحديد المسؤول عن ماذا. استخدم إطار عمل مثل مصفوفة RACI (مسؤول، مسؤول، خاضع للمساءلة، استشاري، مطلع) لتحديد الأدوار والحفاظ على الشفافية

حتى لو كان فريقك صغيرًا، فمن الضروري تحديد المسؤول عن ماذا. استخدم إطار عمل مثل مصفوفة RACI (مسؤول، مسؤول، خاضع للمساءلة، استشاري، مطلع) لتحديد الأدوار والحفاظ على الشفافية إنشاء إجراءات تشغيل موحدة (SOPs): قم بإنشاء إجراءات تشغيل موحدة توثق العمليات الرئيسية في شركتك الناشئة وجعل المعرفة قابلة للنقل بسهولة. على سبيل المثال، وجود إجراءات تشغيل موحدة موثقة بشكل جيد يسمح للموظفين الجدد بالتعامل مع الموظفين الجدد بشكل أسرع

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام مستندات ClickUp Docs لإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة ومواقع الويكي الخاصة بالشركة وغيرها من الوثائق والاحتفاظ بها في مستودع مركزي يسهل الوصول إليه.

2. موارد محدودة

غالبًا ما تعمل الشركات الناشئة، خاصةً في الأيام الأولى، بموارد محدودة (على سبيل المثال، الميزانيات المحدودة، والقوى العاملة الصغيرة، ونقص التكنولوجيا المتقدمة). وهذا يقيدك من الاستثمار بشكل صحيح في تطوير المنتجات والتسويق أو توظيف مواهب جديدة.

كيف يمكنك مواجهة ذلك:

تحديد أولويات المهام: استخدم مبدأ باريتو (قاعدة 80/20) لتحديد المهام الأكثر تأثيرًا في سير عملك وتخصيص أكبر حصة من مواردك لمضاعفة العمل عليها

استخدم مبدأ باريتو (قاعدة 80/20) لتحديد المهام الأكثر تأثيرًا في سير عملك وتخصيص أكبر حصة من مواردك لمضاعفة العمل عليها الإستفادة من الموظفين المستقلين والمتعاقدين: بدلاً من تعيين موظفين بدوام كامل لكل دور، فكر في الاستعانة بموظفين مستقلين لمشاريع أو مهام محددة

💡 نصيحة احترافية: تحديد أولويات المهام في ClickUp يساعد الفرق على العمل بذكاء أكبر من خلال التوافق على ما هو أكثر أهمية لإنجازه أولاً

3. مخاوف قابلية التوسع

مع نمو شركتك الناشئة وانضمام عملاء جدد وأعضاء جدد في الفريق، قد لا تدعم الأنظمة الأولية عبء العمل المتزايد والتعقيدات، ونتيجة لذلك، تتأثر كفاءتك.

كيف يمكنك مواجهة ذلك:

قم بتنفيذ حلول قابلة للتطوير في وقت مبكر: اختر البرامج التي يمكن أن تنمو مع عملك. على سبيل المثال، يمكن لأداة قوية لإدارة المشاريع مثل ClickUp أن تستوعب بسرعة أعباء العمل المتنوعة، سواء كان لديك عدد قليل من المستخدمين أو عدة مئات من المستخدمين

اختر البرامج التي يمكن أن تنمو مع عملك. يمكن لأداة قوية لإدارة المشاريع مثل ClickUp أن تستوعب بسرعة أعباء العمل المتنوعة، سواء كان لديك عدد قليل من المستخدمين أو عدة مئات من المستخدمين استثمر في التدريب: زوِّد فريقك بالمهارات المناسبة (المعرفة السليمة بالأدوات ومهارات إدارة الأفراد ومهارات إدارة العملاء، على سبيل المثال لا الحصر) للتعامل مع المسؤوليات المتزايدة. رتب لدورات تدريبية منتظمة ووفر إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية لصقل المهارات

زوِّد فريقك بالمهارات المناسبة (المعرفة السليمة بالأدوات ومهارات إدارة الأفراد ومهارات إدارة العملاء، على سبيل المثال لا الحصر) للتعامل مع المسؤوليات المتزايدة. رتب لدورات تدريبية منتظمة ووفر إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية لصقل المهارات قم بأتمتة المهام حيثما أمكن: حدد المهام المتكررة (مثل تعيين المهام، والحصول على تحديثات المشروع، وإرسال تذكيرات بالموعد النهائي، وما إلى ذلك) في سير عملك. ابحث عن طرق لأتمتتها وتحرير جدولك الزمني لمزيد من العمل الاستراتيجي

💡 نصيحة احترافية: استخدم النقر فوق الأتمتة لإنشاء المهام والمهام الفرعية تلقائيًا، أو تغيير حالات المهام والأولويات، أو نقل المهام/المستندات إلى موقع مختلف. يمكنك أيضًا إعداد التشغيل التلقائي للبريد الإلكتروني لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع على تحديثات المشروع.

4. إدارة الجداول الزمنية

الوقت ثمين في الشركات الناشئة، حيث يكون لديك الكثير من العمل في وقت قصير جدًا. ولكن إذا حاولت أن تنهمك في كل شيء في وقت واحد، ستحترق في وقت أقرب مما هو متوقع، وستعاني نتائج المشروع

كيف يمكنك مواجهة ذلك:

أضف وقتًا احتياطيًا: اسمح بفترات احتياطية لاستيعاب التأخيرات غير المتوقعة ومنع الجداول الزمنية الضيقة من التسبب في الضغط

اسمح بفترات احتياطية لاستيعاب التأخيرات غير المتوقعة ومنع الجداول الزمنية الضيقة من التسبب في الضغط استخدم قوالب إدارة الجدول الزمني: قم بتقدير مدة المشروع بالكامل دورة حياة المشروع بالكامل وقم بتقسيمها إلى تقديرات زمنية على مستوى المهمة باستخدام قوالب الجدول الزمني للمشروع 💡 نصيحة احترافية: استخدم قالب الجدول الزمني لمشروع جانت في ClickUp لإدارة المهام الجديدة والحالية التي من المفترض أن تستمر لفترة طويلة. يمكنك تتبع اللمحات العامة اليومية والشهرية والسنوية للعملية ومتابعة التقدم المحرز.

تبسيط إدارة مشروع بدء التشغيل باستخدام ClickUp

عندما تعمل وفق جداول زمنية وميزانيات وموارد ضيقة، فأنت بحاجة إلى برنامج واحد لإدارة المشاريع الرشيقة ذات القيمة العالية للاهتمام بمشاريعك المتعددة من الألف إلى الياء. وما هو الخيار الأفضل لإدارة المشاريع للشركات الناشئة من ClickUp؟

تساعدك أداة إدارة المشاريع للشركات الناشئة هذه على تخفيف عبء العمل الخاص بك، والحفاظ على تنظيم الأمور، وتعزيز تعاون الفريق مع أصحاب المصلحة الخارجيين، وتحليل كيفية تحرك ممارسات إدارة مشروعك. ابدأ مع ClickUp اليوم وحوّل الشكوك إلى فرص للنمو!