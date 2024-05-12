10 أدوات للذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات لمعالجة المشكلات بكفاءة

لقد ساعد الذكاء الاصطناعي (AI) في بناء أنظمة يمكنها القيام بأشياء كانت تنتمي إلى عالم الخيال العلمي. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث قد لا يكون فائق الوعي مثل Skynet من فيلم The Terminator، إلا أنه يسمح لنا بأتمتة المهام وتبسيط العمليات التجارية.

وعلى الرغم من هذه التطورات المهمة، يتساءل العديد من المستخدمين عما إذا كان بإمكان أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تحل محل الذكاء البشري والفطنة في اتخاذ القرارات الحاسمة. على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل الحكمة البشرية (حتى الآن)، يمكنك بالتأكيد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإتخاذ القرارات لإيجاد الحلول بشكل أسرع!

عندما يصبح نفاد الأفكار مشكلة أكثر من كونه تحديًا صحيًا، تستفيد الفرق الذكية من أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لاستكشاف اتجاهات البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة في سيناريوهات مختلفة.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي التي تكمّل البصيرة البشرية وتساعد في تحويل الطريقة التي نتخذ بها قرارات الأعمال! 🤖

ما هي أداة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات؟

تشير أداة الذكاء الاصطناعي لصنع القرار إلى أي برنامج يستخدم خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإكمال المهام في نطاق التعلم والتحليل وفهم البيانات الإجمالية، بالإضافة إلى حل المشكلات. وبسبب الطبيعة التحليلية لهذه الأنشطة، يمكنك أن تتوقع أن تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تركز على اتخاذ القرار بما يلي:

لديها برمجة موصولة لمحاكاة وظيفة الدماغ البشري إلى حد ما

التعلم من البيانات وتطوير نماذج تنبؤية من التعلم الآلي

ترشيد البيانات وتحليلها واتخاذ الإجراءات المطلوبة

يمكن أن تساعد هذه الأدوات الشركات على اكتساب رؤى قيّمة مثل سلوك المستهلكين والطلب المتوقع - خاصةً لإدارة البيانات. قد تتساءل ما الرائع في هذه الرؤى؟ كلمة واحدة الأنماط.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد لا يكون مبدعًا مثل البشر، إلا أنه يمكنه اكتشاف الأنماط التي عادةً ما نفوتها من تقنيات التعلم الآلي. من خلال جمع الاتجاهات والتحليلات لمجموعات البيانات الكبيرة، فإنه يزودك بفهم أفضل للمشكلة المطروحة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة قراراتك.

على سبيل المثال، عندما تشير أداة الذكاء الاصطناعي التحليلية إلى أن عددًا متزايدًا من المستهلكين يشترون منتجًا معينًا، يمكنك اتخاذ خطوتين رئيسيتين زيادة التصنيع لتلبية الطلب المتوقع أو الاستفادة من شعبية المنتج لطرحه في الأسواق العالمية. 🌍

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار؟

فيما يلي بعض الصفات التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة ذكاء اصطناعي لدعم قرارات الأعمال:

القدرة على تحليل البيانات: نظرًا لأن عملية اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتمحور حول رؤى البيانات، يجب أن تجد أداة متوافقة مع البيانات التي تحتاج إلى تحليلها دقة التقييم: جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي عرضة لارتكاب الأخطاء، لكن الأدوات المدربة جيدًا عادةً ما تتمتع بمعدلات دقة قوية تؤدي إلى اكتساب مقاييس أفضل و اتخاذ قرارات رابحة اكتشاف الأخطاء: لا يمكن أن تخطئ في هذا الأمر. ابحث عن أداة يمكنها تحديد أي أخطاء في سير عملك للابتعاد عن أخطاء المشروع خصوصية البيانات: التأكد من أن النظام يلتزم بلوائح خصوصية البيانات ومعايير الأمان القدرات التوليدية: ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك على إنشاء تقارير أو إنشاء محتوى (على سبيل المثال، دراسات الحالة) لتسهيل التمارين التحليلية المرونة: حاول الحصول على أداة يمكن للجميع في الشركة استخدامها، وليس فقط العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات. قد ترغب أيضًا في معرفة ما إذا كان برنامج الذكاء الاصطناعي الذي اخترته يلبي احتياجات فرق محددة، مثل تطوير البرمجيات أو خدمة العملاء 🎧

10 أدوات ذكاء اصطناعي منتقاة بعناية لعمليات اتخاذ القرار

استنادًا إلى العوامل المذكورة أعلاه، قمنا بتنسيق قائمة أكثر 10 أدوات ذكاء اصطناعي وظيفية في عمليات اتخاذ القرار. يمكنها المساعدة في خطوة أو أكثر من خطوات حل المشكلات، مثل جمع البيانات ومعالجتها وتحسينها والتنبؤ بها. راجع مراجعاتهم الفردية لمعرفة المزيد! 🌈

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هل تحتاج إلى كتابة دراسة حالة أو مقال؟ مع خاصية ClickUp اكتب مع الذكاء الاصطناعي يمكنك الحصول على تقارير وموجزات محتوى ومدونات كاملة مكتوبة في ثوانٍ. عادةً ما يكون الإخراج متسقًا لأن ClickUp AI مدرب تدريبًا عاليًا!

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

يمكنك أيضًا الاستفادة من مساعد الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني المنسقة بشكل مثالي، وأوصاف المنتجات، وغيرها من العناصر اليومية لتوفير الوقت.

ClickUp يتفوق الذكاء الاصطناعي في تحليل الأخطاء واكتشافها داخل البيانات. كما أن لديه القدرة على معرفة التفاصيل، ويمكنه العثور على أي شيء يبدو خاطئًا في المحتوى، بما في ذلك القواعد النحوية والتدفق والنبرة. إذا لم يكن لديك الوقت للغوص في المستندات المطولة قبل اتخاذ قرار، يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي:

تلخيص المحتوى المكتوب، وأوصاف المهام، والتعليقات

استخراج عناصر الإجراءات من البيانات التي تم تحليلها

_¡لا تتردد في اختبار وظيفة أداة الذكاء الاصطناعي للترجمة

ألست متأكدًا مما يعنيه هذا؟ حسنًا، دعنا إمكانية ترجمة ClickUp AI التعامل مع ذلك! يمكنه تحويل أكثر من 10 لغات إلى اللغة الإنجليزية، مما يساعدك على استكشاف البيانات من جميع أنحاء العالم لاتخاذ قرارات واسعة النطاق!

بالنسبة للقرارات التي تجعلك تشعر بالقلق، جرّب إطار عمل اتخاذ القرار في ClickUp لتحليل الخيارات المتنافسة بموضوعية.

استمتع بعملية متسقة وموحدة لاتخاذ القرارات باستخدام قالب وثيقة إطار عمل اتخاذ القرار من ClickUp Decision Framework

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

أداة ذكاء اصطناعي سريعة وموثوقة

تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي آمنة ومختبرة

أكثر من 100 مطالبة محددة الأدوار للمساعدة في سيناريوهات اتخاذ القرار المختلفة

قدرات الكتابة التوليدية

اتخاذ القرار و قوالب خطة التطوير للفرق

يتبع لوائح الصناعة وبروتوكولات الأمان

ألواح بيضاء مدمجة و الخرائط الذهنية لاتخاذ القرارات التعاونية

أدوات الترجمة

اكتشاف الأخطاء وتصحيحها المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تلخيص البيانات من أجل اتخاذ قرارات سريعة

أكثر من 1,000 عملية تكامل مع المنصات الشائعة مثل HubSpot و Zendesk

منشئ مواضيع الذكاء الاصطناعي لتجميع مناقشات الفريق

تحسين المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قيود ClickUp

يستغرق الأمر وقتًا لاستكشاف جميع ميزات الذكاء الاصطناعي - ولكن موارد ClickUp سهلة التعلم يمكن أن تساعد

قد لا تحتوي تطبيقات الأجهزة المحمولة على وظائف الذكاء الاصطناعي الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. أثينيك إيه آي (AskEdith سابقًا)

عبر الذكاء الاصطناعي الأثيني ستحب الفرق التي تعمل مع الرسوم البيانية والمقاييس طوال الوقت هذا التطبيق! Athenic AI، التي كانت تُعرف سابقًا باسم AskEdith، هي أداة تركز على المؤسسات وتوفر تحليلات بيانات الخدمة الذاتية.

هدفها الرئيسي بسيط - لمساعدة الفرق على التركيز أكثر على البيانات الفعلية نفسها بدلاً من قضاء الوقت في إنشاء جداول البيانات والجداول. يمكنك استرداد البيانات لكل من المنتجات والسوق الحالية لمجال عملك.

تخصيص لوحة المعلومات وإضافة رسوم بيانية متعددة للبيانات في مكان واحد. باستخدام تحليل الاحتفاظ بالمجموعة، يمكنك تصور التبعيات الوظيفية في مجموعات بيانات المنتج باستخدام الخرائط الحرارية. ارتقِ بهذه الأداة إلى ما هو أبعد من تحليلات بيانات التسويق والمنتجات من خلال إعداد تقارير تخطيط موارد المؤسسات (ERP). تتيح لك هذه الميزة تقديم بيانات الشركة ذات الصلة لأعضاء الفريق في وقت واحد، مما يتيح لهم ببساطة كتابة الاستفسارات للحصول على إجابات.❓

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي الأثيني

خدمة تحليلات البيانات البديهية

توحيد الرسوم البيانية المتعددة على لوحة تحكم واحدة

تحليل الاحتفاظ بالمجموعة مع خرائط حرارية

إعداد تقارير تخطيط موارد المؤسسات

قيود الذكاء الاصطناعي الأثيني

قد يعمل بشكل أبطأ في بعض الأحيان

يمكن تحسين الميزات الرسومية المتطورة

تسعير Athenic AI

بداية : 10 دولارات شهريًا لكل مقعد

: 10 دولارات شهريًا لكل مقعد محترف : 60 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 60 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي الأثيني

G2: 4.5/5 (أقل من خمسة تقييمات)

3. اللوح

عبر اللوح Baseboard هي أداة أخرى من أدوات الذكاء الاصطناعي التي توفر خيارات تصور البيانات لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ. باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، تُمكِّن فرق تحليل المنتجات والبيانات من إنشاء لوحات معلومات بإحصائيات ومخططات جذابة.

استخدام المنصة سهل ولا يتطلب أي خبرة في البرمجة. لوحة التحكم القابلة للتخصيص بالكامل تجعل عملية تصميم الرسوم البيانية سهلة للغاية! 🍃

شارك لوحات المعلومات مع زملائك لتعزيز تعاون الفريق وإبداء الرأي في نفس المقاييس معًا. نظرًا لأن هذه الأداة تخضع لعملية تجديد صغيرة، يمكنك توقع المزيد من الوظائف بعد إصدارها بالكامل.

أفضل ميزات اللوح

تمثيل البيانات الرسومية المتطورة

سهلة الاستخدام بدون معرفة بالبرمجة

تقارير قابلة للتخصيص

تسمح بمشاركة لوحة المعلومات

قيود اللوحة الأساسية

غير متاح للاستخدام العام حتى الآن

تسعير اللوح

لا توجد أسعار متاحة بعد

تقييمات ومراجعات اللوح

لا توجد تقييمات متاحة بعد

تحقق من هذه

/مراجع/ https://clickup.com/blog/ai-code-tools//** أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي //%href/

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4. أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي

عبر أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي امنح تحليلات أعمالك دفعة قوية مع أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي. مع القدرة على توفير SWOT (نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات) ، PESTEL (سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وتكنولوجية، وقانونية، وبيئية), اللوحة الهزيلة و شخصية المستخدم التقارير، تدعم الأداة اتخاذ قرارات عالية المخاطر.

تم تصميمها في المقام الأول أداة الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية وفرق التسويق، يمكن للمنصة المساعدة في اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية. فهي تستفيد من أوصاف الشركة وبيانات العملاء والسوق لإنشاء تحليل SWOT . وباستخدام نفس الأوصاف، يمكنك الحصول على تحليل PESTEL الذي يفصّل العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على عملياتك التجارية الحالية.

هذه المنصة مناسبة أيضًا لـ فرق العمل الرشيقة التي تحتاج إلى التنبؤ تخطيط القوى العاملة بناءً على الاتجاهات الداخلية.

أفضل ميزات استشارات الذكاء الاصطناعي

تحليلات داخلية وخارجية غنية

تقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي

دعم عدد غير محدود من شخصيات المستخدمين

قيود استشارات الذكاء الاصطناعي

لا توجد خطة مجانية

مجموعة محدودة من التقارير

أسعار استشارات الذكاء الاصطناعي

شهريًا : 12.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

: 12.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا سنوياً: 9.99$/شهرياً

استشارات الذكاء الاصطناعي التقييمات والمراجعات

لا توجد مراجعات متاحة حتى الآن

5. فيندلي للذكاء الاصطناعي

عبر: Findly AI Findly AI هو ChatGPT لاتخاذ القرارات القائمة على تحليلات البيانات. تم إنشاؤه للمحللين ووكلاء المبيعات والاستشاريين و فرق العمل عن بُعد تتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام، تشبه واجهة روبوت الدردشة الآلية، حيث يمكنك ببساطة كتابة مطالبة للحصول على النتيجة المطلوبة.

باستخدام مساعد Findly للذكاء الاصطناعي، يمكنك الاطلاع على اتجاهات التجارة الإلكترونية. على سبيل المثال، يمكنك العثور على المنتجات التي تم طلبها/إرجاعها أكثر من غيرها لاتخاذ قرار إعادة التخزين وفقًا لذلك.

بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية، يتخلى Findly عن لوحات التحكم ويوفر معلومات عن المرضى في الوقت الفعلي وحالة المستلزمات الطبية بصيغة سؤال وجواب.

كما يتوفر للفرق أيضًا خيار استخدام المنصة كـ أداة لتصور البيانات وتحويل البيانات الأولية إلى جداول ومخططات بيانية. من خلال التكامل مع Slack، يمكنك أتمتة عملية إرسال تقارير البيانات إلى قنوات محددة وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم.

Findly AI أفضل الميزات

واجهة أسئلة وأجوبة سهلة الاستخدام

حالات استخدام متعددة

أدوات تصور البيانات

تكامل سهل الاستخدام مع Google Analytics و Slack

يدعم تصدير ملفات CSV

قيود Findly AI

سيكون من المفيد إضافة المزيد من عمليات التكامل

لا توجد شفافية في التسعير

تسعير Findly AI

مجاني

تبدأ خطط التسعير المتدرجة من 49 يورو/شهرًا

تقييمات ومراجعات Findly AI

لا توجد تقييمات متاحة حتى الآن

6. PlotGPT

عبر PlotGPT إليك شيء ليس فقط مستوحى من ChatGPT بل مدعوم منه - PlotGPT هو محلل بيانات يساعدك في العثور على بيانات ChatGPT و Chat GPT Plus وتخصيصها لأي مجال.

طالما أنك تقدم مطالبات لأسواق معروفة، سيقوم PlotGPT بعمل ممتاز في تقديم نتائج دقيقة. عزز مهاراتك في اتخاذ القرار من خلال:

أنماط بيانات تفاعلية تشبه الرسم البياني والارتباطات

رؤى الجدول

الرسوم البيانية

الميزة الفريدة هنا هي أنه يتم منح المستخدمين القدرة على تصميم الرسوم البيانية وتحريرها باستخدام محررات VEGA. إذا كنت تفضّل أدوات عرض أخرى، ستوفر PlotGPT بيانات JSON الأصلية للرسم البياني المخصص.

لاحظ أن هذا المنتج لا يزال في مراحله الأولى، لذا سيتعين عليك الانتظار حتى يتم تحديد الميزات ونماذج التسعير بشكل أوضح. استخدم مجموعتنا من قوالب مطالبة ChatGPT لتحسين تفاعلك مع هذه الأداة.

PlotGPT أفضل الميزات

مفيدة للحصول على رؤى مصممة خصيصاً في مختلف المجالات

رسوم بيانية قابلة للتحرير

الوصول التجريبي متاح

تقارير جدولية غنية بالمعلومات

قيود PlotGPT

قد تكون الرؤى الخاصة ببيانات الصناعة الأقل شهرة غير موثوقة

لا تُقبل المدفوعات إلا عن طريق بطاقة الائتمان

أسعار PlotGPT

شهريًا: 270 يورو/شهريًا (مخفضة حاليًا بسعر 39 يورو/شهريًا)

تقييمات ومراجعات PlotGPT

لا توجد تقييمات متاحة حتى الآن

7. هال 9

عبر هال9 Hal9 هي أداة أخرى سهلة الاستخدام لإعداد تقارير الذكاء الاصطناعي توفر بيانات عند الطلب لأدوار متعددة. تقدم المنصة مطالبات معدة مسبقًا لمساعدة أقسام التسويق والمبيعات والخدمات اللوجستية على تصور المعلومات التي يحتاجون إليها في غضون دقائق، مما يعزز البيانات القائمة على البيانات تحسين العمليات القرارات عبر الفرق.

بمجرد الحصول على الناتج المطلوب، يمكنك توفير المزيد من المطالبات لإجراء تعديلات مرئية. باستخدام الروابط القابلة للمشاركة، يمكن للجميع في مؤسستك الوصول إلى الرسوم البيانية والمخططات التي تم إنشاؤها. يمكنك ربط Hal9 بقاعدة بيانات في الموقع أو استخدامه مع ملفات CSV.

بشكل عام، إنها منصة رائعة ملائمة للمبتدئين لأولئك المبتدئين في التعامل مع البيانات والرؤى الصناعية.

أفضل ميزات Hal9

تحليلات متعددة الأقسام مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

التفاعلات الممكّنة للدردشة مع قواعد البيانات

يدعم البنية التحتية السحابية للمؤسسات

رؤى قابلة للمشاركة

قيود Hal9

قد لا يتمكن المستخدمون من حفظ المخرجات النهائية بتنسيقات Python أو CSV

قد تحتوي النسخة المجانية على ميزات محدودة للغاية

أسعار هال 9

مجاني

اتصل للحصول على العرض التوضيحي والتسعير

تقييمات ومراجعات Hal9

Capterra: 4.5/5 (أقل من 10 تقييمات)

8. إنتيليباز

عبر انتيلي بيس تسهّل Intellibase عملية اتخاذ القرارات التي تركز على المستخدم من خلال السماح للشركات بـ التعرف على طلبات عملائها. من خلال رؤى مثل الطلبات الأكثر طلبًا ومشكلات الدعم، يمكنك بسهولة تحديد الميزات التي يجب العمل عليها بعد ذلك. يتم إعطاء أي اتجاه لطلب العميل علامة تلقائيًا وتقديمه، مما يلغي الحاجة إلى تصفية البيانات الأولية. 🌝

باستخدام الكلمات الرئيسية لكل نوع من أنواع البيانات، يمكنك إنشاء خرائط طريق سريعة لتحديد أولويات المنتجات التي يريدها جمهورك بالفعل وتحسينها نجاح العملاء المعدل. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الكلمة المفتاحية "عمليات التكامل" لاستكشاف طلبات عمليات تكامل محددة.

علاوة على ذلك، قم بتوصيل Intellibase بأدوات مثل Slack و HubSpot و Zendesk من أجل التواصل مع العملاء والحفاظ على تدفق المعلومات

Intellibase أفضل الميزات

يوفر اتجاهات طلب العملاء

وضع علامات تلقائية لكل اتجاه

البحث بالكلمات الرئيسية عن بيانات محددة

التكامل مع المنصات مثل Slack وZendesk

قيود Intellibase

قد تكون أسعار الاشتراك أعلى بالنسبة للشركات الصغيرة

يوفر فقط التحليلات المتعلقة بالعملاء

تسعير Intellibase

المبتدئين : 860 دولارًا في السنة

: 860 دولارًا في السنة محترف : 4300 دولار في السنة

: 4300 دولار في السنة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Intellibase

شريك 4.2/5 (أقل من 10 تقييمات)

9. ChartAI

عبر الرسم البياني ChartAI هو برنامج جاهز للاستخدام مدعوم من GPT-4. كما يوحي الاسم، فهو أقرب إلى أداة رسم تخطيطي ولكنها تركز على إنشاء مرئيات تعزز القرارات القائمة على العمليات. استخدم المنصة لإنشاء:

مخططات انسيابية و الخرائط الذهنية لتصميم العمليات

مخططات العلاقة بين الكيان والعلاقة بين الكيانات

يمكن للشركات استخدام هذه الأداة من أجل توفير الوقت في إنشاء المرئيات والحصول على فهم واضح لأي بيانات يحتاجون إليها. من توقعات السوق إلى اتجاهات الصناعة، طالما أن GPT-4 يمكنه القيام بذلك، فكذلك يمكن لـ ChartAI القيام بذلك. 💪

بعد الاشتراك في ChartAI، ستحصل بعد الاشتراك في ChartAI على عدد محدد من الأرصدة أو الردود التي يمكنك استخدامها على مدار الشهر. كلما زادت خطة اشتراكك، زادت الأرصدة التي تحصل عليها.

أفضل ميزات #### ChartAI

يعمل في نفس الوقت كمخطط تخطيطي و إدارة البحث أداة

إنشاء صور مرئية بناءً على مطالبات بسيطة

يستضيف قوالب رسوم بيانية متنوعة

مقاطع فيديو تعليمية

قيود ChartAI

تسمح الباقة المجانية بما يصل إلى ثلاثة أرصدة فقط

الرسومات المقدمة قد تكون أساسية للغاية مقارنة بالمنتجات المنافسة

تسعير #### تسعير ChartAI

هاكر : 5 دولارات شهرياً

: 5 دولارات شهرياً مستشار : 24 دولارًا شهريًا مع 150 رصيدًا

: 24 دولارًا شهريًا مع 150 رصيدًا شركة ناشئة : 99$/شهرياً مع 1,000 نقطة اعتماد

: 99$/شهرياً مع 1,000 نقطة اعتماد مؤسسة: 900 دولار/شهرياً مع 10,000 رصيد معتمد

تقييمات ومراجعات ChartAI

لا توجد تقييمات متاحة حتى الآن

10. مبيعات أكثر ذكاءً

عبر مبيعات أذكى الشركات التي تتطلع إلى تحسين عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بمكالمات العملاء سيجدون أن المبيعات الأكثر ذكاءً مفيدة للغاية! 🤝

بالنسبة لكل نسخة من مكالمات العملاء، تقدم لك Smarter Sales ملاحظات ورؤى لمساعدتك في اتخاذ قرارات أفضل لمبادرات الدعم. باستخدام الاقتراحات المقدمة، يمكن للمدراء تحديد مجالات التحسين للوكلاء واتخاذ قرارات تدريب مدعومة بالبيانات.

لتحسين تحسين سير العمل ، يمكن للمديرين الدردشة مع الذكاء الاصطناعي المخصص وإنشاء مخططات مصممة خصيصًا لتمثيل بيانات مكالمات المبيعات. وعلاوة على ذلك، فإنهم يتمتعون بـ إدخالات بيانات إدارة علاقات العملاء الآلية لتعزيز الكفاءة.

أذكى المبيعات أفضل الميزات

ملاحظات مولَّدة بالذكاء الاصطناعي لكل مكالمة

رؤى حول أداء الفريق

دردشة مخصصة بالذكاء الاصطناعي

التكامل مع أدوات مثل Google Meet وZoom

قيود المبيعات الأكثر ذكاءً

منتج جديد نسبياً

يمكنه فقط توفير البيانات الخاصة بنصوص دعم العملاء

تسعير المبيعات الأكثر ذكاءً

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المبيعات الأكثر ذكاءً

لا توجد مراجعات متاحة بعد

استخدم ClickUp لدعم اتخاذ القرار المستقر ## استخدم ClickUp لدعم اتخاذ القرار المستقر

لا بد أنك لاحظت أن العديد من الأدوات الموجودة في قائمتنا تقدم تحليلات فورية ودعمًا لتصور البيانات لتعزيز عملية اتخاذ القرار. ومع ذلك، لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار مفهومًا جديدًا نسبيًا، وهذا هو السبب في أن العديد من المنتجات المعروضة لا تزال في مراحل تطورها.

إذا كنت بحاجة إلى أداة ذكاء اصطناعي مستقرة وعالية التصنيف لتسهيل اتخاذ القرارات, جرّب ClickUp . فهو لا يساعدك على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يساعدك أيضًا على الاستفادة من أدوات وقوالب متعددة لإدارة المشاريع لجميع أنواع حل المشكلات! 😻