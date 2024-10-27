أفضل 20 فكرة تجارية مربحة للذكاء الاصطناعي في عام 2025

إذا لم تكن قد جربت بعد استخدام ChatGPT أو Google Gemini أو أحدث إصدار من Notebook LM، فنحن ندعوك للخروج من تحت الصخرة. أمزح فقط، ولكن... ليس في الحقيقة.

على مدار العامين الماضيين، غيّر الذكاء الاصطناعي (AI) عالم الأعمال، وأعاد تشكيل كيفية عمل الشركات واتخاذ القرارات وتقديم القيمة.

إن انتشار الذكاء الاصطناعي ليس بدعة عابرة. تقدر شركة ماكنزي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف ما يصل إلى 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 . إذا كنت ترغب في الحصول على جزء من هذه الكعكة، فإليك 20 مثالاً لأفكار تجارية مربحة في مجال الذكاء الاصطناعي لإلهام مشروعك القادم.

أفضل 20 مثالاً على أفكار أعمال الذكاء الاصطناعي المربحة

يعتقد معظم مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه أداة "لتوليد المحتوى". وعلى الرغم من أن هذه هي حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا، إلا أنها ليست الحالة الوحيدة. فقد حقق الذكاء الاصطناعي خطوات كبيرة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الموسيقى والترفيه والرعاية الصحية والأدوية والتصنيع وتطوير البرمجيات وغيرها.

إليك مقطع عرضي لأفكار أعمال الذكاء الاصطناعي لإثارة اهتمامك، بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه.

1. خطط اللياقة البدنية والتغذية الشخصية

يعد التخصيص من أكثر المهام فعالية التي يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي. حيث يمكنه دراسة الاتجاهات وفهم المدخلات وتخصيص المخرجات على نطاق واسع. يستفيد المثال الأول لأعمال الذكاء الاصطناعي من هذه القدرة.

تقوم تطبيقات اللياقة البدنية والتغذية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتخصيص ممارسات الصحة والعافية لكل مستخدم بناءً على عمره وجنسه ومستوى نشاطه وأهدافه الصحية وتفضيلاته الغذائية. يمكن لهذه التطبيقات:

التوصية بخطط الوجبات والتدريبات

اقتراح تغييرات في نمط الحياة

إرشاد المستخدمين من خلال تمارين تشكيل العادات

المساعدة في الإقلاع عن التدخين أو العادات غير الصحية الأخرى

تذكير المستخدمين بتناول المكملات الغذائية/الأدوية الخاصة بهم

على عكس تطبيقات اللياقة البدنية التقليدية، يمكن للتطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تتكيف مع التغييرات في احتياجات/نمط حياة المستخدم. على سبيل المثال، إذا وصل المستخدم إلى وزنه المستهدف، يمكن للتطبيق تغيير التدريبات تلقائيًا للحفاظ على حالته الحالية.

نصيحة تجارية: كعمل تجاري، تتبع خطط اللياقة البدنية والتغذية المخصصة نماذج الاشتراك من شركة إلى المستهلك (B2C). يمكنك الاختيار من بين نماذج الاشتراكات المدعومة بالإعلانات أو المجانية أو المتدرجة لجعل هذا التطبيق مربحًا.

2. إدارة المخزون الآلي

عادةً ما تكون الأتمتة قائمة على القواعد، أي أنها تتبع نموذج إذا كان هذا وذاك. الذكاء الاصطناعي يغير اللعبة بالكامل. يُمكِّن الذكاء الاصطناعي الفرق من أتمتة العمليات المعقدة بمحفزات/ردود فعل متعددة.

هذا النوع من الأتمتة رائع لإدارة المخزون على نطاق واسع في المستودعات ومؤسسات سلسلة التوريد. يمكن لأداة إدارة المخزون القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي:

إدارة العرض والطلب : فهم الطلب وتتبع مستويات المخزون وإعادة ترتيب الإمدادات تلقائيًا دون تدخلات بشرية

: فهم الطلب وتتبع مستويات المخزون وإعادة ترتيب الإمدادات تلقائيًا دون تدخلات بشرية التعامل مع تقلبات السوق : التنبؤ بتقلبات الطلب الموسمية وتقديم رؤى حول التصنيع أو التسعير أو التدخلات الاستراتيجية الأخرى

: التنبؤ بتقلبات الطلب الموسمية وتقديم رؤى حول التصنيع أو التسعير أو التدخلات الاستراتيجية الأخرى تحسين كفاءة النقل: تحديد الاختناقات في سلسلة التوريد واقتراح طرق التسليم الأكثر كفاءة

نصيحة تجارية: هذا تطبيق B2B عادةً ما يتم إصدار فواتير بعقود طويلة الأجل. في حين أن نماذج الاشتراك بالدفع حسب الاستخدام ممكنة هنا، فإن إنشاء ارتباطات متعددة السنوات قد تكون أكثر ربحية.

3. الصيانة التنبؤية لمصانع التصنيع

يعزز الذكاء الاصطناعي من تأثير إنترنت الأشياء (IoT). تستخدم حلول الصيانة التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي أجهزة استشعار وأجهزة لمراقبة المعدات الصناعية. واستناداً إلى البيانات التي تم جمعها، يتنبأ تطبيق الصيانة التنبؤية القائم على الذكاء الاصطناعي بالوقت الذي من المحتمل أن تتعطل فيه الآلة.

وهذا يسمح للشركات بإجراء مهام الصيانة قبل حدوث الأعطال، مما يمنع حدوث أعطال وإصلاحات مكلفة. وهي مربحة بشكل خاص للصناعات مثل التصنيع والطيران والطاقة، حيث يمكن أن تصل تكلفة تعطل المعدات إلى الملايين.

نصيحة عمل: يتضمن تطبيق الصيانة التنبؤية أكثر من مجرد برنامج. فهو يحتاج إلى مجموعة من أجهزة الاستشعار المتصلة بالشبكة، والتي يمكن أن تكون استثمارًا مقدمًا كبيرًا. من الأفضل تأسيس هذا المنتج B2B كحل طويل الأجل للأجهزة + البرمجيات.

4. أنظمة التعلم التكيفي القائمة على الذكاء الاصطناعي

هناك جميع أنواع المتعلمين - متعلمون بصريون ومستمعون وقراء ومنفذون وما إلى ذلك. نظام التعلم الجيد هو النظام الذي يتكيف مع الاحتياجات الفريدة للمستخدم دون الحاجة إلى إنشاء العشرات من خطط الدروس المختلفة.

يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحقيق ذلك بالضبط. يمكنها توفير تجارب تعليمية مخصصة من خلال تحليل كيفية تعلم الطلاب. على سبيل المثال, دورات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تقدم صورًا ورسومًا بيانية للمتعلمين المرئيين، بينما توفر أدوات الاستذكار للمتعلمين النصيين. ويمكنه أيضًا أن يوصي بمواد تكميلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب، مما يجعل التعلم أكثر جاذبية وفعالية.

إذا كنت تتطلع إلى بناء أنظمة تعلم تكيفية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإليك بعض احتياجات التعلم الشائعة.

تعلم اللغة

المناهج المدرسية، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها

تمارين الإنتاجية والذاكرة

لغات البرمجة

الهوايات مثل الحياكة والحياكة والرسم وما إلى ذلك

المهارات المهنية مثل النجارة، والبناء، والسباكة، وما إلى ذلك

نصيحة تجارية: يمكن أن تكون أنظمة التعلم B2C من خلال الاشتراكات. كما يمكنك أيضاً أن تبنيها على نموذج B2B، وبيع برامج التعلم والتطوير للشركات.

5. إدارة المنزل الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي

تعد إدارة المنزل الذكي أحد أسرع القطاعات نمواً في مجال الذكاء الاصطناعي. تقوم شركات كبيرة مثل Google Nest وSamsung Smart Things ببناء حلول لإدارة كل شيء من التحكم في درجة الحرارة إلى الإضاءة والأمان.

بعض حالات الاستخدام الأكثر جاذبية في إدارة المنزل هي:

إدارة الأجهزة عن طريق تشغيلها وإيقاف تشغيلها من بعيد

تخصيص اللون والدفء والسطوع في الإضاءة

تحسين استخدام الطاقة وكفاءتها عن طريق ضبط أو إيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة تلقائياً

مراقبة النشاط غير المعتاد وتنبيه أصحاب المنازل بالتهديدات المحتملة

عادةً ما تُباع تطبيقات المنزل الذكي من خلال الشركة المصنعة للأجهزة.

على سبيل المثال، إذا كانت سامسونج أو شاومي تصنع ثلاجات أو مكانس كهربائية روبوتية، فإنها توفر أيضاً تطبيقاً للهاتف المحمول للتحكم فيها.

نصيحة عمل: إذا كنت تقوم ببناء نظام إدارة منزلي قائم على الذكاء الاصطناعي، فمن الأفضل لك أن تتعاون مع الشركات المصنعة للأجهزة أو شركات التنفيذ لتجميع منتجاتك معها.

6. الاستشارات المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي

الاستشارات المالية هي أيضًا مسعى تعليمي. فالمستشارون مسؤولون عن ضمان فهم العملاء لشروط وأحكام ومخاطر ومكافآت قراراتهم الاستثمارية. إن عمق هذه المحادثات يجعل من الصعب توسيع نطاقها.

يمكن للاستشارات المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي تغيير ذلك. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات هائلة من البيانات المالية بسرعة تجعلها مثالية للتنبؤ باتجاهات السوق وإدارة المخاطر وتحديد فرص الاستثمار.

بالنسبة للمستثمرين، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم مشورة استثمارية مخصصة بتكلفة بسيطة مقارنة بالمستشارين التقليديين. وبالنسبة للمستشارين، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة وتشغيل العديد من العلاقات مع العملاء دون بذل جهد إضافي.

نصيحة تجارية: بصفتك صانع تطبيق، يمكنك فرض رسوم اشتراك على كلا النوعين من المستخدمين، والاستفادة من نموذج السوق.

7. تشخيص الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

اليوم، الكثير من خدمات الرعاية الصحية هي خدمات تفاعلية في الوقت الحالي، أي أن المرضى يتواصلون مع الأطباء عندما يشعرون بالألم أو المرض. ومع ذلك، فإن الصناعة بأكملها - والسكان المتقدمون في السن - يفكرون في الانتقال إلى نهج استباقي مع عروض الرعاية الصحية القائمة على القيمة.

وتعتمد هذه الخطوة بشكل كبير على البيانات والتنبؤات والأتمتة. يمكن لتطبيقات تشخيص الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تركب هذه الموجة بشكل مربح من خلال:

معالجة بيانات المراقبة/الأجهزة القابلة للارتداء في الوقت الفعلي بحثًا عن الحالات الشاذة

تحليل الصور الطبية ونتائج المختبرات وتاريخ المريض للكشف عن الأمراض في وقت مبكر

قراءة الفحوصات الطبية وتحسين دقة التشخيص

ربط السلوكيات، مثل عادات الأكل، والتدريبات، وتناول السكر، والتدخين، وما إلى ذلك، بالنتائج الصحية

نصيحة عمل: بصفتك جزءًا من صناعة شديدة التنظيم، ستحتاج إلى بذل قصارى جهدك عندما يتعلق الأمر بالامتثال. فكر في إقامة شراكة مع شركات التأمين ذات السمعة الطيبة لطرح خدمات التشخيص الخاصة بك.

8. الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال والوقاية منه في القطاع المصرفي

في النصف الأول من عام 2024، بلغت 570 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 740 مليون دولار) فُقدت بسبب الاحتيال في المدفوعات في المملكة المتحدة . العام الماضي خسر العملاء الأمريكيون 10 مليارات دولار بسبب الاحتيال . نظرًا لأن الجهات الفاعلة الخبيثة تصمم عمليات احتيال دائمة التطور لخداع البنوك والعملاء، فإن كل قائد مصرفي يتطلع إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة.

يمكن لتطبيق كشف الاحتيال والوقاية منه الجاهز للمؤسسات:

تحليل أحجام كبيرة من بيانات المعاملات في الوقت الفعلي لاكتشاف الأنماط

تحديد المعاملات الشاذة أو الاحتيالية

اكتشاف الأنشطة المشبوهة وتنبيه الفرق ذات الصلة

التنبؤ بعمليات الاحتيال المحتملة وتقديم توصيات بشأن التدابير الوقائية

نصيحة عمل: نظرًا لأن أنظمة الكشف عن الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتكيف مع مرور الوقت، فإن تعلم التقنيات الجديدة التي قد يستخدمها المحتالون يجعلها أكثر فعالية من الأنظمة التقليدية القائمة على القواعد.

9. إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي

في عالم التسويق الرقمي، المحتوى هو كل شيء في عالم التسويق الرقمي. يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن ترفع من مستوى ما يمكنك فعله بالمحتوى.

إنشاء المسودات : استخدام معالجة اللغة الطبيعية لفهم المطالبات البشرية لإنشاء المحتوى

: استخدام معالجة اللغة الطبيعية لفهم المطالبات البشرية لإنشاء المحتوى إعادة توجيه المحتوى : أخذ المدخلات في شكل واحد من أشكال المحتوى، مثل مدونة أو دراسة حالة، وإعادة توجيهها تلقائيًا إلى نصوص فيديو، أو بودكاست، أو نشرات إخبارية، أو تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ

: أخذ المدخلات في شكل واحد من أشكال المحتوى، مثل مدونة أو دراسة حالة، وإعادة توجيهها تلقائيًا إلى نصوص فيديو، أو بودكاست، أو نشرات إخبارية، أو تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ تنظيم المحتوى : إنشاء محتوى منظّم، مثل قوائم التشغيل على سبوتيفاي ويوتيوب، من خلال معرفة تفضيلات المستخدم من سجله

: إنشاء محتوى منظّم، مثل قوائم التشغيل على سبوتيفاي ويوتيوب، من خلال معرفة تفضيلات المستخدم من سجله الحفاظ على مراقبة الجودة : التحقق من الانتحال، والأخطاء النحوية، وتحسين محركات البحث، وغير ذلك

: التحقق من الانتحال، والأخطاء النحوية، وتحسين محركات البحث، وغير ذلك إنشاء ملخصات قابلة للقراءة: معالجة المحتوى الطويل وتلخيصه لسهولة القراءة والرجوع إليه

نصيحة للأعمال: أدوات إنشاء المحتوى التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لديها خيارات عديدة لنماذج الأعمال. على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ أداة تدقيق في الانتحال، يمكنك فرض رسوم على عدد الكلمات التي تتحقق منها.

إذا كنت تقوم بإعادة استخدام المحتوى، فمن المنطقي أن تتقاضى رسوم اشتراك ثابتة. يمكن دمج أدوات التخصيص في الأجهزة أو تطبيقات الوسائط وبيعها معًا. مع المحتوى، الفرص لا حصر لها حقاً.

10. الذكاء الاصطناعي للإنتاجية

يُعد تحسين الإنتاجية الشخصية وإنتاجية الفريق أحد أكبر التحديات التي تواجه كل قائد عمل. خاصةً في العمل المعرفي، حيث يكاد يكون من المستحيل تحديد الإنتاجية بشكل لا لبس فيه، فإن أي أداة تعمل على تحسين الأداء هي نعمة للمؤسسات.

إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي: أداة متكاملة للذكاء الاصطناعي مثل click on Brain ضمن برنامج إدارة المشاريع للشركات الناشئة يمكن أن يساعدك

إنشاء التحديثات/التحديثات

استرجاع معلومات المشروع

أتمتة الجدولة والتخطيط

إدارة أعباء العمل للفرق متعددة الوظائف

ذكاء المشروع في متناول يدك مع ClickUp Brain

إدارة تقويم الذكاء الاصطناعي: الاجتماعات شر لا بد منه للعاملين في مجال المعرفة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في ترويض ذلك من خلال تخصيص الجداول الزمنية بناءً على التفضيلات والأنماط والأولويات.

وكلاء الذكاء الاصطناعي: أدى الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الوظائف. يمكنك إنشاء Copilot للكتّاب، والمحررين، والمطورين، وقادة العمليات، ومندوبي المبيعات، والمختصين الماليين، وغيرهم.

نصيحة العمل: يمكنك جعل هذه الأدوات B2C، وبيعها للأفراد. ويمكنك أيضاً أن تبنيها كمنتج تعاوني، فتفرض اشتراكات لكل مستخدم لأدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة وفرق المؤسسات.

11. أتمتة التوظيف والموارد البشرية القائمة على الذكاء الاصطناعي

العمل الحديث معقد. فمع الاستقالة الهادئة، واقتصاد الوظائف المؤقتة، والقوى العاملة الهجينة، ونماذج العمل التحويلية الأخرى، أصبح استقطاب المواهب في حالة من الفوضى. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في إدارة هذه الفوضى بشكل أفضل نحو تحقيق نتائج ذات مغزى.

يمكن أن تكون التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي لأي من حالات الاستخدام التالية فكرة تجارية مربحة.

فحص السيرة الذاتية : استخدام نماذج التعلّم الآلي للقيام بالمستوى الأول من فحص السير الذاتية لمختلف الأدوار

: استخدام نماذج التعلّم الآلي للقيام بالمستوى الأول من فحص السير الذاتية لمختلف الأدوار الاختبارات الآلية : اختبارات مصممة مسبقًا لقياس كفاءة المرشحين في المهارات التي يحتاجونها للوظيفة

: اختبارات مصممة مسبقًا لقياس كفاءة المرشحين في المهارات التي يحتاجونها للوظيفة تقييم الفيديو : تحليل مقابلات الفيديو لمعرفة لغة الجسد ومهارات التواصل وما إلى ذلك

: تحليل مقابلات الفيديو لمعرفة لغة الجسد ومهارات التواصل وما إلى ذلك جدولة المقابلات : المواءمة التلقائية بين الشخص الذي يجري المقابلة والمرشح المتاح لجدولة المقابلات

: المواءمة التلقائية بين الشخص الذي يجري المقابلة والمرشح المتاح لجدولة المقابلات التأهيل : تمكين تدفقات عمل شاملة ومخصصة لإعداد الموظفين الجدد بناءً على القسم والدور ومستوى الأقدمية وما إلى ذلك.

نصيحة عمل: يمكنك إنشاء أي من هذه التطبيقات لعملاء المؤسسات أو شركائهم في التوظيف. بالنسبة لفرق استقطاب المواهب في المؤسسات، يمكن لهذه التطبيقات أن تندمج في سير العمل المؤسسي لرفع فعالية العملية. بالنسبة لوكالات التوظيف، يمكن لهذه التطبيقات أن تخلق كفاءات استثنائية على نطاق واسع.

بالنسبة لكلا العميلين، يمكن أن تعمل هذه التطبيقات على نموذج اشتراك شهري/سنوي. سيكون من المفيد أيضًا أن يكون هناك تسعير قائم على الاستخدام. على سبيل المثال، يمكنك فرض رسوم على كل سيرة ذاتية يتم فحصها أو كل موظف يتم إلحاقه بالعمل.

12. المساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي

يستخدم الجميع مساعداً افتراضياً، سواء أكان ذلك بطلبه من سيري ضبط المنبه أو استخدام تطبيق مالي شخصي لإنشاء تقارير النفقات. يعد المساعدون والوكلاء الافتراضيون أفكاراً تجارية رائعة قائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة لبناء منتجات ذات قيمة هائلة.

فيما يلي بعض التطبيقات التي يمكنك بناء أعمال تجارية مربحة.

المساعدون الشخصيون: سير العمل الآلي المتصل بتطبيقات مختلفة للمستخدمين لأداء المهام الشخصية مثل إرسال بريد إلكتروني أو دفع فاتورة أو طلب البقالة أو حجز المواعيد.

مساعدو دعم العملاء: روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تلعب دور وكلاء خدمة العملاء لمساعدة المستخدمين في العثور على المعلومات وحل المشكلات البسيطة ورفع التذاكر، وما إلى ذلك.

مساعدو الخبراء: أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الذكاء المتخصص في مجالات مثل سوق الأسهم، والطقس، وحجز السفر، والأبحاث، وما إلى ذلك.

المساعدون التنفيذيون: أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد قادة الأعمال على جدولة الاجتماعات، ومعالجة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات، وتخطيط المتابعة، وما إلى ذلك.

نصيحة عمل: اعتمادًا على طبيعة المساعد الافتراضي الخاص بك، يمكنك فرض رسوم اشتراكات. على سبيل المثال، يمكن للمساعدين الخبراء فرض رسوم اشتراك أعلى مقابل معرفتهم المتعمقة، بينما يمكن للمساعدين التنفيذيين الوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع بسعر أقل.

13. التسويق والإعلان القائم على الذكاء الاصطناعي

يتمحور التسويق الرقمي حول القصد والملاءمة. يمكن للبرامج الإعلانية القائمة على الذكاء الاصطناعي تحسين ذلك من خلال تقديم إعلانات وتوصيات منتجات ورسائل تسويقية عالية الاستهداف.

رسائل البريد الإلكتروني التنبؤية : يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمستخدمين في الوقت المناسب بناءً على تفاعلاتهم مع منتجاتك عبر القنوات

: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمستخدمين في الوقت المناسب بناءً على تفاعلاتهم مع منتجاتك عبر القنوات عروض محددة الوقت : يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء تحديد العميل الذي يدخل إلى المتجر وتقديم خصومات في الوقت المناسب لحثه على الشراء

: يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء تحديد العميل الذي يدخل إلى المتجر وتقديم خصومات في الوقت المناسب لحثه على الشراء كتالوجات مخصصة : يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء كتالوجات مخصصة للمنتجات التي قد يحبها العميل من موقع التجارة الإلكترونية الضخم

: يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء كتالوجات مخصصة للمنتجات التي قد يحبها العميل من موقع التجارة الإلكترونية الضخم الإعلانات السياقية : يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات لتقديم إعلانات بناءً على تفضيلات العميل وسياق التصفح

: يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات لتقديم إعلانات بناءً على تفضيلات العميل وسياق التصفح إشعارات خاصة بالوقت: يمكن لتطبيقات الهاتف المحمول دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم الإشعارات في الوقت المناسب باللغة المناسبة للتأثير على سلوك المستخدم

نصيحة عمل: بالإضافة إلى بناء منتجات الذكاء الاصطناعي، لديك أيضًا فرصة أن تصبح وكالة متخصصة في تكنولوجيا التسويق بالذكاء الاصطناعي لعملاء محددين. يمكنك إنشاء حلول تسويق مخصصة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتهم. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء روبوت لتتبع أداء كلمات رئيسية معينة أو إعداد تقرير عن تطورات السوق، وبناء منتجات تقدم ميزة تنافسية.

14. أتمتة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ترتبط قدرة المؤسسة على الوصول إلى المزيد من العملاء وبناء المزيد من الوعي/الاهتمام بشكل مباشر بمقدار الإيرادات التي يمكن أن تحققها. في سيناريوهات السوق شديدة التنافسية، تبحث فرق المبيعات عن طرق لخفض التكاليف دون المساس بالأداء. يمكن أن تتيح المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي ذلك بالضبط.

فيما يلي المنتجات التي يمكنك إنشاؤها لمساعدة مختلف حالات استخدام التسويق والمبيعات.

كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق والمبيعات؟

أتمتة المهام: أنشئ تطبيق أتمتة قائم على الذكاء الاصطناعي لتقليل عدد المهام المتكررة التي يحتاج مندوبو المبيعات إلى القيام بها.

على سبيل المثال، يمكن أتمتة عمليات المتابعة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التخصيص والرسائل التنبؤية.

نسخ مقاطع الفيديو: هناك طلب كبير على مدوني الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي بين محترفي المبيعات، الذين يستخدمون الأداة لتسجيل/نسخ المحادثة بينما يركزون على بناء علاقة هادفة مع العميل المحتمل.

إنشاء عروض توضيحية للفيديو على ClickUp Clips مع النصوص التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي

صمم الخطوات التالية: استنادًا إلى المحادثة، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي إنشاء عناصر إجراءات لكلا الطرفين تلقائيًا. في الواقع، يمكن أن تؤدي القدرة على دمج أداة الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مثل إدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو ومنصات العروض التوضيحية وما إلى ذلك، إلى أتمتة حتى عمليات سير العمل المعقدة.

إنشاء لوحات المعلومات: تقدم معظم أدوات المبيعات اليوم نوعًا من التقارير. ومع ذلك، غالباً ما تكون التقارير القياسية الجاهزة غير كافية. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الفرق على إنشاء لوحات معلومات مخصصة تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية مع المعلومات الأكثر أهمية فقط في أي وقت.

والأكثر من ذلك، يمكنك أيضاً إنشاء روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يستجيب بالأرقام. "ما هو إجمالي المبيعات حتى الآن؟" أو "كم عدد العملاء المحتملين الذين ظلوا خاملين لأكثر من 30 يومًا؟" مما يتيح للفرق استكشاف بيانات المبيعات بشكل ديناميكي دون إزعاج محلل البيانات!

لوحات معلومات تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية لفرق المبيعات باستخدام ClickUp

نصيحة عمل: من المهم أن نفهم أن المبيعات مجال تنافسي للغاية. تهيمن منصات CRM الكبيرة بالفعل على السوق. لذا، من المنطقي أكثر أن تقوم كشركة ببناء منتجات الذكاء الاصطناعي المتخصصة.

بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء تطبيقات للميزات التي تفتقر إليها منصات إدارة علاقات العملاء هذه. وبهذه الطريقة، يمكنك استضافة هذه التطبيقات في سوق Salesforce أو HubSpot وفرض رسوم على أساس الاستخدام.

اقرأ المزيد: إذا كان أي مما سبق يثير اهتمامك، فإليك المزيد عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات .

15. الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات

منذ أكثر من عقد من الزمان، قال المستثمر مارك أندريسن ساخراً البرمجيات تأكل العالم . ومنذ ذلك الحين، أصبحنا محاطين بالمزيد والمزيد من البرمجيات التي تساعدنا على القيام بكل شيء بدءًا من دفع الفواتير إلى ممارسة الألعاب كل يوم.

يأخذ الذكاء الاصطناعي تطوير هذه البرمجيات قفزة عملاقة إلى الأمام. يمكنك بناء منتجات بسيطة لكنها قوية لأي من مشاكل هندسة البرمجيات التي تواجهها المؤسسات اليوم. بعض الأفكار أدناه.

مراقبة الجودة مع مراجعة التعليمات البرمجية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتصحيح الأخطاء والاختبار

التوثيق الآلي مع العناصر المرئية والرسوم البيانية ومخططات سير العمل وما إلى ذلك

برامج مساعدة لمطوري البرمجيات لإنشاء التعليمات البرمجية من مدخلات اللغة الطبيعية

البرمجة المزدوجة والتغذية الراجعة بشأن جودة/أداء التعليمات البرمجية

نماذج التعلم الآلي للأمن السيبراني

من إدارة مشاريع البرمجيات إلى النشر، هناك العشرات من حالات الاستخدام الهندسي التي يمكن تحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي. إذا كنت تعمل في هذا المجال، فقد تجد منشور مدونتنا على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات مثير للاهتمام

نصيحة عمل: هناك بالفعل العديد من الأدوات التي تستخدمها فرق البرمجيات. على سبيل المثال، يتم استخدام Jira لإصدار التذاكر، و Github لإدارة التعليمات البرمجية، وما إلى ذلك من قبل ملايين المطورين في جميع أنحاء العالم. أثناء بناء أعمال تطوير البرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، من المفيد تحديد الثغرات في هذه المنتجات الشائعة بعناية وحلها بعناية.

في المراحل المبكرة من تبني الذكاء الاصطناعي، قد ترغب في استخدام بعض من قوالب خطة التطوير لتوجيه رحلتك.

16. توصيات الموضة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أحد أكبر التحديات في التجارة الإلكترونية هو المرتجعات. فالعملاء يشترون المنتجات لتجربتها وإرجاع المنتجات التي لا تناسبهم. والأسوأ من ذلك هو أن المنتجات مثل المكياج التي لا يمكن إرجاعها - حتى لو كانت غير مناسبة - تخلق ندم المشتري.

تهدف تطبيقات الموضة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى حل هذه المشكلة تحديداً. إليك بعض الأفكار لتطبيقات يمكنك إنشاؤها.

توصيات المقاسات : استنادًا إلى المقاسات المعلنة للعميل ومشترياته السابقة ومعلومات عن المنتجات، يمكنك تقديم توصيات دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي

: استنادًا إلى المقاسات المعلنة للعميل ومشترياته السابقة ومعلومات عن المنتجات، يمكنك تقديم توصيات دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التجربة الافتراضية : بالنسبة لمنتجات مثل الأحذية وأحمر الشفاه والملابس وما إلى ذلك، استخدم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي لتمكين المستخدمين من التجربة الافتراضية قبل الشراء

: بالنسبة لمنتجات مثل الأحذية وأحمر الشفاه والملابس وما إلى ذلك، استخدم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي لتمكين المستخدمين من التجربة الافتراضية قبل الشراء دفاتر المبيعات: استخدام سجل مشتريات العميل، والتوصية بالإكسسوارات التي تتناسب مع خزانة ملابسه الحالية

نصيحة عمل: مع وجود كل هذه البيانات في متناول اليد، يمكن لمنتج الذكاء الاصطناعي الخاص بك أيضًا التنبؤ باتجاهات الموضة المستقبلية، مما يساعد تجار التجزئة على البقاء في صدارة المنافسة. فقط تأكد من حصولك على موافقة المستخدم قبل الاستفادة منها.

17. الذكاء الاصطناعي لإدارة العقارات والممتلكات

العقارات ليست الصناعة الأكثر حماساً عندما يتعلق الأمر بتبني التكنولوجيا. ومع ذلك، يمكن أن يكون المنتج المقنع هو الدفعة التي يحتاجونها. توفر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فرصاً هائلة في هذه الصناعة الجديدة.

تقييم العقارات: تقنيات الذكاء الاصطناعي إجراء تقييمات أكثر دقة للممتلكات بناءً على البيانات التاريخية واتجاهات السوق وعوامل أخرى، مثل نمو الحي أو أسعار الفائدة.

خدمات المستأجرين: يمكن لأدوات إدارة العقارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أتمتة خدمات المستأجرين، مثل تحصيل الإيجار وطلبات الصيانة.

إدارة المرافق: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد مديري العقارات في جدولة أعمال الصيانة القادمة، والتنبؤ بأوقات التعطل/الإصلاحات، وتقييم قرارات الإصلاح أو الاستبدال، وما إلى ذلك.

التعاون: أدوات التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp للعقارات في تحسين النتائج بشكل كبير. على سبيل المثال، باستخدام أدوات ClickUp الخاصة بالموقع الجغرافي، يمكنك تحديد القوائم واستخدام الترميز اللوني للتمييز بين القوائم حسب النطاق السعري، وحفظ المعلومات بسهولة لوقت لاحق.

عرض خريطة تفاعلي لتعاون العميل المرئي على ClickUp

نصيحة للأعمال: بصفتها صناعة حذرة وبطيئة الحركة نسبيًا، قد لا يتسرع عملاء العقارات في شراء أدوات الذكاء الاصطناعي. لذا، فإن النموذج المجاني سيساعد في إظهار القيمة ومن ثم بناء الثقة خلال رحلة العميل.

18. الحلول الزراعية القائمة على الذكاء الاصطناعي

لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على لعب دور حاسم في تحديث الزراعة. يمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل البيانات من أجهزة استشعار التربة وتوقعات الطقس وصور الأقمار الصناعية لتحسين الزراعة في مختلف المجالات.

بعض أهم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي هي:

توصيات بشأن توقيت وكمية سقي المحاصيل

اقتراحات بشأن موعد الزراعة أو الحصاد

استراتيجيات لإدارة الآفات

قرارات قائمة على البيانات حول إدارة المزرعة وإنتاجية المزارعين

نصيحة تجارية: كمنتج ذكاء اصطناعي، لديك خيار فرض رسوم اشتراك على المستهلكين/المزارعين مباشرةً. ومع ذلك، في هذا السوق، يمكنك أيضًا تصميم نموذج B2B من خلال الشراكة مع المنظمات غير الحكومية أو المنظمات المجتمعية لنماذج تقاسم الإيرادات.

19. الذكاء الاصطناعي للسفر والضيافة

تعمل شركات السفر ومنصات الضيافة مثل Airbnb وTripAdvisor منذ فترة طويلة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب سفر مخصصة للمستخدمين. ومع ذلك، هناك الكثير مما يجب القيام به في هذا المجال.

بعض المشاكل التي لا تزال دون حل هي

قرارات الوجهة : اختيار وجهة الإجازة المناسبة بناءً على التفضيلات والمواسم والأحداث والتكاليف وغير ذلك

: اختيار وجهة الإجازة المناسبة بناءً على التفضيلات والمواسم والأحداث والتكاليف وغير ذلك وضع الميزانية والتخطيط : تصميم الإجازة الكاملة، بما في ذلك تذاكر السفر والإقامة في الفندق والتأشيرة والأنشطة والتسوق وما إلى ذلك، في حدود الميزانية

: تصميم الإجازة الكاملة، بما في ذلك تذاكر السفر والإقامة في الفندق والتأشيرة والأنشطة والتسوق وما إلى ذلك، في حدود الميزانية السفر الجماعي : تحقيق التوازن بين التوافر والتفضيلات واحتياجات العديد من الأشخاص في السفر الجماعي

: تحقيق التوازن بين التوافر والتفضيلات واحتياجات العديد من الأشخاص في السفر الجماعي توصيات سياقية : اقتراح الفعاليات/مشاهدة المعالم السياحية بناءً على الموسم والوقت من اليوم والموقع، إلخ

: اقتراح الفعاليات/مشاهدة المعالم السياحية بناءً على الموسم والوقت من اليوم والموقع، إلخ الأتمتة: تمكين عمليات تسجيل الوصول والمغادرة والنقل من المطار بسلاسة، إلخ

نصيحة عمل: نظراً لأن قطاع السفر هو مجال مزدحم، فإن أفضل رهان هو بناء تحسينات وبيعها لمختلف المؤسسات. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حل أتمتة مخصص لسلسلة فنادق يتكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بهم.

20. البحث القانوني القائم على الذكاء الاصطناعي وتحليل العقود

"تحتفظ شركة نموذجية مدرجة في قائمة Fortune 1000 بـ 20,000 إلى 40,000 عقد نشط في أي وقت من الأوقات"، كما يجد دراسة أجرتها شركة التجارة العالمية والمقاولات . يمكن أن تكون معرفة بنود وتواريخ وتفاصيل هذه العقود مهمة يدوية مرهقة.

مع الذكاء الاصطناعي، يتغير ذلك. يقدم الذكاء الاصطناعي قيمة هائلة من خلال الأتمتة:

تحليل العقود للمراجعات والتنفيذ والمدفوعات

مراجعة المستندات قبل تنفيذ العقود

البحث القانوني لضمان أفضل الصفقات لجميع الأطراف

البحث في قواعد البيانات القانونية عن السوابق القضائية ذات الصلة

الامتثال واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)

نصيحة عمل: يعمل كل من التسعير القائم على المستخدم والتسعير القائم على الاستخدام في هذا السوق. على سبيل المثال، في حالة تطبيقات البحث القانوني، يمكنك فرض رسوم اشتراك لكل مستخدم. أما بالنسبة لتطبيقات مراجعة المستندات، فيمكنك فرض رسوم على كل عملية مستند/صفحة.

إذا لم يلفت انتباهك أي من هذه الأمور، فلدينا فكرة رقم 21 - وهي فكرة تعريفية قليلاً ولكنها جديرة بالاهتمام تماماً: اسأل الذكاء الاصطناعي

قم بتشغيل أداة ذكاء اصطناعي مثل ClickUp Brain وتبادل الأفكار معه. إذا كنت تواجه مشكلة في البدء، اطلب من ClickUp Brain اقتراح أفكار وتنقيحها.

ما هي أفكار الشركات الناشئة الأكثر ربحية في مجال الذكاء الاصطناعي؟

تُعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مجالاً واسعاً من الأعمال. عبر إنشاء النماذج، والمنصات، و B2C، و B2B، وعروض الخدمات، العالم هو محارتك. أثناء تقييم الأفكار لشركتك الناشئة، ضع في اعتبارك طبيعة كل لاعب موجود في هذا المجال وقيمته السوقية وقدرته التنافسية.

ولكي تبدأ، إليك بعض الأمثلة على الشركات التي تنشئ لنفسها مكاناً اليوم.

في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، تُعد شركات تطوير النماذج مثل OpenAI و Anthropic من بين الشركات الناشئة الأكثر قيمة اليوم. وفي مجال تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، تبرز شركة Databricks. وتزداد شعبية شركة Abridge الناشئة في مجال الرعاية الصحية بين مجتمع الأطباء.

في الإنتاجية والتعاون، تحقق شركتا Notion و ClickUp خطوات كبيرة. وفي مجال إنشاء المحتوى، تزداد شعبية شركة Writer.

من المهم ملاحظة أن جميع هذه الشركات الناشئة في طور النمو ولم تصل بعد إلى مرحلة الربحية. ومع ذلك، فإن الطريق نحو نجاح الذكاء الاصطناعي في الأعمال التجارية واضح بالفعل.

بمجرد أن تكون لديك فكرة لاستكشافها، إليك كيفية البدء في تطوير أداتك.

فهم عملية تطوير أداة الذكاء الاصطناعي

إن بناء أداة ذكاء اصطناعي هو مسعى شامل يتضمن اعتبارات تجارية وتقنية ومن جانب المستهلك. فيما يلي عرض تفصيلي خطوة بخطوة لكيفية البدء في تطوير أداتك.

وضع الأفكار والبحث

قبل أن تبدأ في تطوير أداتك، قم بتوضيح فكرتك.

حدد مشكلة المستخدم بوضوح

فهم العميل وسلوكه

دراسة الحلول الحالية التي يستخدمونها

قم بتقييم الفرصة التي لديك

بمجرد أن تبلور فكرتك، قم بإجراء أبحاث السوق لمعرفة موقفك. اطرح الأسئلة التالية

هل هناك سوق لهذا المنتج؟

هل لدى المستخدم القدرة والاستعداد لدفع ثمنه؟

هل هناك أدوات أخرى في السوق؟ كيف تعمل؟ كم يتقاضون؟

ما هي التهديدات التي من المحتمل أن تواجهها في نقل منتجك إلى السوق؟

على سبيل المثال، إذا كنت تبني أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فأنت تعتمد بشكل كبير على واجهة برمجة التطبيقات الخاصة ب X (تويتر سابقًا) لأداء المهمة. إذا سحبت X الدعم، فسوف ينهار نموذج عملك.

افهم هذه المعايير قبل أن تغامر ببناء أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

تحديد الأهداف

حدد القيمة المهمة التي يقدمها منتجك القائم على الذكاء الاصطناعي للعميل. وهذا من شأنه أن يجيب على سؤالك "ما هي فوائد الذكاء الاصطناعي؟

يمكن أن تكون الإجابة تحسين الكفاءة، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير التكاليف التشغيلية، وأتمتة خدمة العملاء، وتوفير تحليلات في الوقت الفعلي، وما إلى ذلك.

أثناء تحديد أهدافك، اجعلها محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا. تأكد من أن منتجك يلبي هذه الأهداف باستمرار لعملائك بمرور الوقت.

جمع البيانات وإعدادها لأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

هذه الخطوة هي حجر الزاوية في تطوير الذكاء الاصطناعي. يرتبط أداء نموذج الذكاء الاصطناعي ارتباطًا مباشرًا بكمية ونوعية البيانات التي يتم تدريبه عليها. يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة أو الكاملة أو سيئة التنظيم إلى فشل أدوات الذكاء الاصطناعي.

جمع البيانات ذات الصلة

تنظيفها لإزالة الضوضاء أو التناقضات

قم بتعليق البيانات أو تصنيفها إذا كنت تستخدم نماذج تعلّم تحت الإشراف

تطوير النموذج ونشره

بمجرد إعداد البيانات، قم بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام التعلم الآلي أو خوارزميات التعلم العميق. على المستوى الأساسي، ستكون

اختيار الخوارزمية المناسبة

تدريب النموذج على البيانات المعدة

تحسين النموذج من حيث الأداء

اختبار النموذج والتحقق من صلاحيته لضمان تعميمه بشكل جيد على البيانات الجديدة

نشره على البنية التحتية السحابية أو البنية التحتية المحلية وتمكين استخدامه

اقرأ أيضًا: فيما يلي كتاب تمهيدي عن كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في موقع ويب .

تسويق أداة الذكاء الاصطناعي وبيعها

بمجرد أن تقوم ببناء الأداة، يحين وقت طرحها في السوق. التسويق والمبيعات لمنتج برمجي هو كتاب كامل بمفرده. لذا، نتحدث هنا عن بعض أفضل الممارسات الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار.

🏆 التموضع: استخدم بحثك لوضع منتج الذكاء الاصطناعي الخاص بك في السوق. ركز على ما يفعله بشكل مختلف وأفضل. خاطب فوائد منتجك لاحتياجات المستخدم.

⼮ القنوات: استفد من قنوات مثل التسويق بالمحتوى والإعلانات والفعاليات والعروض التوضيحية والدليل الاجتماعي لبناء الثقة والمصداقية مع العملاء المحتملين.

💵 التسعير: حدد ما الذي ستفرضه على عميلك وكيف. سنستكشف بعض النماذج في القسم التالي.

😎 نجاح العميل: أدوات الذكاء الاصطناعي، حسب التصميم، تتحسن مع الاستخدام. هذا يعني أنك بحاجة إلى أن يستخدم عملاؤك الأداة لفترات طويلة من الوقت حتى تتمكن من جمع البيانات والاستفادة منها. أنشئ فرقًا قوية لنجاح العملاء وشجعهم على استخدامها لفترات طويلة.

مراقبة وتحسين

باعتبارها تقنية دائمة التطور، تحتاج أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مراقبة وتحسين مستمرين. تمكين النموذج من التعلم ديناميكيًا من البيانات الجديدة. مراقبة الأداء للتأكد من أنه يلبي الأهداف المحددة. اجمع ملاحظات المستخدمين وبيانات أداء النظام للحفاظ على كفاية أداة الذكاء الاصطناعي وملاءمتها.

لقد ناقشنا بناء المنتج وطرحه في السوق. لذا حان الوقت الآن لمناقشة المحصلة النهائية - بالمعنى الحرفي للكلمة.

الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي: الربحية وتوليد الإيرادات

مثل أي عمل تجاري, الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كسب المال. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها تحقق إيرادات من خلال قنوات مختلفة.

كيف تجني شركات الذكاء الاصطناعي المال؟

اشتراكات المنتجات: تنشئ الشركات الناشئة أدوات ذكاء اصطناعي يمكن الوصول إليها من خلال دفع رسوم متكررة على نموذج قائم على الاشتراك. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك جوجل جيميني وجاسبر.

الترخيص: تقوم بعض الشركات الناشئة ببناء خوارزميات الذكاء الاصطناعي وترخيصها للبائعين أو الشركات في صناعات مثل الرعاية الصحية أو التمويل أو البيع بالتجزئة. تعمل نماذج Med-PaLM من Google أو نماذج GPT من OpenAI بهذه الطريقة.

الاستشارات: تقدم الشركات الناشئة خدمات استشارية، حيث تقوم بتطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للعملاء أو دمج الذكاء الاصطناعي في تدفقات العمل الحالية.

الاستشارات: هناك أيضًا شركات ناشئة تحقق الدخل من البيانات، أو تبيع الرؤى أو التحليلات التنبؤية المستمدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة. BloombergGPT مثال جيد على ذلك.

بغض النظر عن نموذج الإيرادات الذي تختاره، راقب عائد الاستثمار. نظراً للتكلفة الكبيرة والبنية التحتية والبيانات والمهارة التي ينطوي عليها بناء أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يصبح العائد على الاستثمار (ROI) حلماً بعيد المنال. وهذا في الواقع أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال التجارية وكيفية التغلب عليها

يعد بناء شركة قائمة على الذكاء الاصطناعي أبسط وأسهل من معظم الشركات الأخرى. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في فتح صالة رياضية، فأنت بحاجة إلى الاستثمار في العقارات والمعدات والمدربين والمبيعات والتسويق وما إلى ذلك. من ناحية أخرى، يمكن بناء تطبيق للتمارين الرياضية مدعوم بالذكاء الاصطناعي من مرآب منزلك.

ومع ذلك، هناك العديد من تحديات الذكاء الاصطناعي عليك أن تأخذها بعين الاعتبار.

البيانات

أدوات الذكاء الاصطناعي مبنية على كميات هائلة من البيانات. عند الحصول على هذه البيانات واستخدامها، قد تواجه تحديات مثل:

أخلاقيات كيفية الحصول على البيانات

قضايا الخصوصية المتعلقة باستخدام البيانات، خاصةً إذا كانت معلومات تعريف شخصية

أمن تخزين البيانات

الامتثال للقانون المحلي وقانون الولاية والقانون الفيدرالي والقانون الدولي

قبل إنشاء أداة للذكاء الاصطناعي، فكر ملياً في مشاكل البيانات. احصل على مساعدة خبراء البيانات والمحامين لتبدأ بأفضل طريقة ممكنة.

شكل آخر من أشكال البيانات هو الخبرة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتصميم تمارين تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فأنت بحاجة إلى خبراء في الموضوع للتحقق من دقة وملاءمة التمارين. لا يمكن لأداتك أن توصي العملاء بالانخراط في أنشطة قد تكون محفوفة بالمخاطر لمجرد تحقيق أهدافهم المتعلقة بالوزن.

ضع في اعتبارك الاستدلال/التوصية التي يقدمها تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بك وقم بتسجيل خبراء للتحقق من صحة ذلك. قم ببناء نموذج مساءلة للتأكد من أن المحتوى قد تم فحصه من قبل خبراء في هذا المجال. إذا كنت تعمل في مجالات شديدة التنظيم مثل الرعاية الصحية أو التمويل، فاحرص على إيلاء المزيد من الاهتمام واستشر خبراء قانونيين لإرشادك.

التكلفة

ما هي تكلفة إطلاق شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي؟

يمكن أن تتراوح تكلفة إطلاق شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي من 5000 دولار إلى أكثر من 100000 دولار، اعتمادًا على المنتج والبنية التحتية والحصول على البيانات وحجم الفريق وتعقيد تطوير المنتج. وفي كثير من الأحيان، يتم تكبد هذه التكاليف مقدمًا، قبل وقت طويل من طرح المنتج في السوق أو تحقيق عوائد.

وللقضاء على التحديات المتعلقة بالتكاليف، ضع خطة عمل واضحة طويلة الأجل لاسترداد استثمارك. ابدأ بمنتج MVP أصغر حجمًا وتحقق من صحته قبل أن تقوم بتوسيع نطاقه.

الخصوصية والأمان

نظرًا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على كميات هائلة من البيانات الحساسة، فمن المتوقع أن تكون هناك مخاوف بشأن الخصوصية والأمان. لتجنب الانتهاكات، قم ببناء أنظمة قوية من أجل:

منع سوء التعامل مع البيانات

الحفاظ على الامتثال وتجنب العقوبات التنظيمية

إدارة حوكمة البيانات

ضمان أفضل الممارسات الأمنية، مثل إخفاء الهوية، والتشفير، وما إلى ذلك

تنفيذ تدابير الأمن السيبراني وعمليات التدقيق

ثقة العملاء

على الرغم من الحماس، قد يكون العملاء حذرين من الذكاء الاصطناعي. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص في مجالات مثل الرعاية الصحية أو الاستثمارات أو حتى الموضة، حيث يحظى الإبداع والحكم البشري بتقدير كبير.

عالج هذا الحذر من خلال بناء الثقة. التحلي بالشفافية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات التي يتم جمعها وكيفية اتخاذ القرارات. امنح المستخدمين تحكمًا أكبر في بياناتهم. السماح لهم بالتفاعل مع البشر عندما يريدون ذلك. اطلب التعليقات ونفذها.

ابدأ أعمال الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع ClickUp

منذ إطلاق ChatGPT والنماذج اللغوية الكبيرة المماثلة (LLMs)، أصبح الذكاء الاصطناعي في كل مكان.

كل أداة من أدوات مكان العمل ومنصات الإنتاجية لديها ذكاء اصطناعي الآن. تعمل Apple على دمج ذكاء Apple في نظامي iOS و MacOS. بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي في الظهور في كل مجال وحالة استخدام.

ومع ذلك، فإننا ما زلنا في بداية فرصة هائلة في سوق الذكاء الاصطناعي. وباعتبارها الجيل التالي من منتجات البرمجيات، ستعيد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تعريف أعمال التكنولوجيا. إذا كنت ترغب في الحصول على جزء من هذه الفطيرة، فقد حان الوقت للبدء في أفضل أفكار أعمال الذكاء الاصطناعي.

لدى ClickUp كل ما تحتاجه للقيام بخطوتك. فكّر مع ClickUp Brain. قم بإجراء الاستبيانات وتحليل البيانات باستخدام ClickUp Forms. خطط لتطوير أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك باستخدام مهام ClickUp Tasks. أنشئ إدارة علاقات العملاء، وقم بأتمتة مهام سير العمل، وراقب الأداء، وحسِّنه، كل ذلك في مكان واحد مع ClickUp. جرّب ClickUp اليوم مجانًا!