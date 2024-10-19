أفضل 10 برامج لإدارة جهات الاتصال للخدمات الاحترافية لعام 2025

هل تبحث عن الأداة المثالية للاحتفاظ بتفاصيل الاتصال المهنية الخاصة بك منظمة بدقة؟

يساعد برنامج إدارة جهات الاتصال الوكالات وشركات الخدمات المهنية على إدارة بيانات جهات الاتصال، وتخزين سجلات جهات الاتصال، وتتبع التفاعلات مع جهات الاتصال، و أتمتة المهام ذات الصلة .

في هذه المقالة، نوضح في هذه المقالة ما هي برامج إدارة جهات الاتصال بالضبط ونرشدك إلى أفضل 10 حلول برمجية لإدارة جهات الاتصال لشركات الخدمات المهنية في عام 2024.

تقدم حلول إدارة جهات الاتصال هذه مجموعة متنوعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك على تحسين العلاقات مع العملاء، وتبسيط العمليات، وزيادة المبيعات. 🥳

ما هي برامج إدارة جهات الاتصال؟

برنامج إدارة جهات الاتصال هو أداة تساعد الشركات على تخزين وتنظيم وتتبع سجلات أو معلومات جهات الاتصال للعملاء والعملاء المحتملين وغيرهم من الأشخاص المهمين.

يمكن استخدام أفضل برامج إدارة جهات الاتصال لتخزين معلومات الاتصال الأساسية مثل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. ويمكنك أيضاً استخدامها لتخزين معلومات أكثر تفصيلاً عن العملاء وتفاصيل الشركة، بما في ذلك المسميات الوظيفية والانتماءات الخاصة بالشركة وتاريخ الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل أدوات إدارة جهات الاتصال في نفس السياق مثل برنامج إدارة علاقات العملاء . إلى جانب سجلات جهات الاتصال، يمكن للفرق استخدام هذه المعلومات في عملية المبيعات وتسجيل أي سجل اتصالات وتفاعلات وتحديثات.

ما الفرق بين برنامج إدارة جهات الاتصال وإدارة علاقات العملاء؟

تعد كل من برامج إدارة جهات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) رائعتين لتتبع عملائك وعملائك. ولكن ما الفرق بين هذين النظامين أدوات إدارة العملاء ?

برنامج إدارة جهات الاتصال هو كل ما يتعلق بتخزين وتنظيم بيانات الاتصال الأساسية، أي تفاصيل ومعلومات الاتصال الخاصة بك مثل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. إنها طريقة رائعة للاحتفاظ بجهات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد وتسهيل العثور على المعلومات التي تحتاجها.

إدارة بيانات العميل والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

يذهب نظام CRM للمبيعات إلى أبعد من ذلك من خلال تتبع بيانات العملاء وتحليلها. ويمكنه مساعدتك في تتبع الفرص، وتفاعلات خدمة العملاء، وأي شيء آخر في مسار المبيعات.

تعمل أنظمة CRM أيضاً على أتمتة المهام مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وجدولة المواعيد. هذا يمكن أن يحرر فريق المبيعات الخاص بك للتركيز على أشياء أكثر أهمية، مثل إتمام الصفقات في خط أنابيب المبيعات وتقديم خدمة عملاء ممتازة.

ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة جهات الاتصال؟

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها شركات الخدمات المهنية في أفضل برامج الأعمال وبرامج إدارة جهات الاتصال وبرامج إدارة العملاء:

قاعدة بيانات قوية لجهات الاتصال يمكنها تخزين جميع جهات الاتصال الخاصة بك وتنظيم بيانات العملاء المحتملين والعملاء في مسار المبيعات، وغيرها من معلومات الاتصال المهمة في مكان واحد

يمكنها تخزين جميع جهات الاتصال الخاصة بك وتنظيم بيانات العملاء المحتملين والعملاء في مسار المبيعات، وغيرها من معلومات الاتصال المهمة في مكان واحد تتبع التفاعل لتتبع جميع تفاعلاتك مع جهات الاتصال، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والاجتماعات

لتتبع جميع تفاعلاتك مع جهات الاتصال، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والاجتماعات أتمتة المهام لأتمتة المهام الأساسية مثل جدولة المواعيد وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة - من خلال أدوات إدارة المشاريع

لأتمتة المهام الأساسية مثل جدولة المواعيد وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة - من خلال أدوات إدارة المشاريع تقارير شاملة توفر رؤى حول بيانات جهات الاتصال والتفاعلات لتتبع تقدمك وتحديد مجالات التحسين في عملية المبيعات الخاصة بك

أفضل برنامج لإدارة جهات الاتصال هو البرنامج الذي سيساعد وكالتك أو شركتك على إقامة علاقات أفضل مع العملاء، وزيادة المبيعات، وتحسين الكفاءة الإجمالية لبيانات عملك.

## أفضل 10 أدوات لإعداد تقارير العملاء للوكالات الرقمية 2024

هل تبحث عن أفضل أدوات الاتصال و برنامج إدارة العملاء المحتملين لتبسيط عملية إعداد التقارير الخاصة بوكالتك الرقمية؟ فيما يلي اختياراتنا لأفضل خيارات برامج إدارة علاقات العملاء المحتملين وإدارة جهات الاتصال للوكالات والشركات وفرق المبيعات.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد ClickUp CRM هو أداة قوية يمكن أن تساعدك في إدارة قائمة جهات الاتصال، وتتبع خط المبيعات الخاص بك، وإتمام المزيد من الصفقات.

استخدم ClickUp Tasks للتأكد من متابعة فريقك بعد مكالمات المبيعات. الذكاء الاصطناعي ClickUp مساعد الكتابة يمكن أن يساعدك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني التي تساعد في الحفاظ على قوة العلاقة مع العملاء.

لجعل تتبع كل هذه المعلومات أكثر بساطة، يمكنك استخدام أحد قوالب ClickUp مثل قالب إدارة جهات الاتصال من ClickUp فإن قالب إدارة حساب ClickUp أو قالب ClickUp CRM .

إدارة الصفقات

المهام والملاحظات

الحقول المخصصة

مساعد الذكاء الاصطناعي

يتكامل ClickUp CRM أيضًا مع ClickUp Docs، بحيث يمكنك بسهولة إنشاء وتخزين المستندات المتعلقة بجهات الاتصال والصفقات الخاصة بك. يمكنك تتبع كل هذه المعلومات باستخدام لوحات معلومات مشروع ClickUp .

إذا كنت تبحث عن حل قوي وسهل الاستخدام لإدارة علاقات العملاء، فإن ClickUp CRM و قوالب إدارة علاقات العملاء هي خيارات رائعة للنظر فيها.

ClickUp أفضل الميزات

قابلة للتطوير لاستيعاب النمو

يقدم مجموعة متنوعة من خطط التسعير لتناسب الميزانيات المختلفة

أكثر من 1,000 تكامل متاح

الاختيار من بين أكثر من 1,000 قالب

إدارة جهات الاتصال وخط أنابيب المبيعات

يتكامل مع ClickUp Docs، بحيث يمكنك بسهولة إنشاء وتخزين المستندات المتعلقة بجهات الاتصال والصفقات الخاصة بك

قيود ClickUp

برنامج معقد يتطلب التدريب والصبر لتعلمه

لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول العديد من الميزات مثل إصدار سطح المكتب (ولكنه سيوفر قريبًا!)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: 5 دولارات إضافية لأي خطة مدفوعة

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,566+ تقييمات)

: 4.7/5 (8,566+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3,796+ تقييمات)

2. فيسيتا

عبر فيسيتا Vcita هو برنامج لإدارة جهات الاتصال وإدارة علاقات العملاء قائم على السحابة لمقدمي خدمات الشركات الصغيرة. وهو يساعد إدارة العلاقات مع العملاء والمواعيد والفواتير. كما يتيح لك أتمتة المهام وتحرير وقتك لخدمة العملاء بشكل أفضل.

يمكن ل Vcita أتمتة أشياء مثل جدولة المواعيد وإرسال الفواتير وتتبع المدفوعات.

يتيح لك نظام إدارة علاقات العملاء أيضًا تأهيل العميل بسهولة حتى يتمكنوا من حجز المواعيد وعرض معلومات حساباتهم ودفع الفواتير من خلال بوابة الخدمة الذاتية.

أفضل ميزات #### Vcita

فريق خدمة عملاء ودود ومتعاون للغاية

أسعار معقولة ومناسبة للشركات الصغيرة

توفر منصة إدارة جهات الاتصال الرئيسية تصميمًا نظيفًا وسهل الاستخدام

قيود Vcita

مشكلات فنية متكررة ومواطن الخلل التي تؤثر على الوظائف وإمكانية الوصول

قد تكون عمليات تكامل البريد الإلكتروني المحدودة مقيدة لبعض الأشخاص

تسعيرة Vcita

الأساسيات : 24 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 24 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الشركات : 49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد بلاتيني: 83 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لمستخدم واحد

Vcita التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 63 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 63 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (249+ تقييمات)

3. التوعية

عبر التوعية يساعد برنامج Outreach الشركات على أتمتة وتخصيص تواصلها مع المبيعات.

تتكامل منصة التواصل مع المبيعات وأداة إدارة جهات الاتصال هذه مع مجموعة متنوعة من أفضل حلول إدارة علاقات العملاء بين الشركات مثل Salesforce و HubSpot CRM و Zoho CRM. يمكن لمستخدمي Outreach استيراد بيانات جهات الاتصال الخاصة بهم من برامج إدارة جهات الاتصال الخاصة بهم إلى Outreach.

وبمجرد استيراد البيانات من حل إدارة جهات الاتصال، يمكن استخدام Outreach لأتمتة التواصل مع جهات الاتصال هذه وتخصيصه.

على الرغم من أن Outreach قد يكون خياراً جيداً لفرق المبيعات وفرق خدمة العملاء، إلا أنه ليس نظاماً مخصصاً لإدارة جهات الاتصال للوكالات أو الشركات الخدمية.

أفضل ميزات برنامج Outreach

يرسل رسائل بريد إلكتروني تلقائية إلى العملاء المحتملين

ينظم ويبسط عملية تمكين المبيعات

التسلسل والقوالب والمقتطفات سهلة الاستخدام للغاية

قيود التوعية

إعداد معقد وصعب على فرق التدريب، وفقًا لبعض المراجعين

يعتقد المراجعون أن بعض الميزات، مثل التخصيص، لم يتم تنفيذها بسلاسة

يمكن أن يكون صعباً بالنسبة للتسلسلات لمرة واحدة مقارنة بأنظمة إدارة جهات الاتصال الأخرى

تسعير التواصل

اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (3,233+ تقييم)

: 4.3/5 (3,233+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (289+ تقييمات)

4. نيكستيفا

عبر نيكستيفا Nextiva هو بمثابة متجر شامل لجميع احتياجات اتصالات الأعمال الخاصة بك.

يوفر حل إدارة جهات الاتصال خدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت ومؤتمرات الفيديو والمراسلة والرسائل النصية القصيرة والدردشة والاستطلاعات و أدوات التعاون لمساعدتك في بناء علاقات أعمق مع عملائك.

يحتوي Nextiva على عدد قليل من أدوات وميزات إدارة جهات الاتصال الأخرى التي تتيح لك تخزين معلومات جهات الاتصال وإدارتها وتتبع التفاعلات وإنشاء تقارير مخصصة.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن برنامج مخصص لإدارة جهات الاتصال أو إدارة علاقات العملاء، فهناك عدد من الخيارات الأخرى التي تقدم مجموعة واسعة من ميزات إدارة جهات الاتصال.

Nextiva أفضل الميزات

خيارات إضافية ممتازة تعزز الخدمة

سهل الاستخدام مع دعم عملاء مفيد

جودة صوت رائعة للمكالمات الهاتفية

قيود Nextiva

يمكن أن تكون الخدمة متقطعة في بعض الأحيان مع انخفاض المكالمات وانقطاع الاتصال

الخدمة عرضة للمشاكل التقنية عبر برنامج إدارة الاتصال الخاص بها

من الصعب حل المشاكل التقنية حتى مع وجود الدعم الفني

تسعيرة Nextiva

خدمة اتصالات الأعمال الأساسية: 26 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

26 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الاتصالات التجارية الاحترافية: 31 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

31 دولارًا شهريًا لكل مستخدم اتصالات الأعمال التجارية للمؤسسات: 41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Nextiva التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,496 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,496 تقييم) Capterra: 4.0/5 (229+ تقييمات)

5. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign ActiveCampaign CRM و أتمتة المبيعات يعزز المبيعات من خلال تحسين طريقة حصولك على العملاء المحتملين وفحصهم وإشراكهم.

يتيح لك برنامج إدارة جهات الاتصال الخاص به تتبع جميع جهات اتصال العملاء ومعلوماتهم، بالإضافة إلى أتمتة المهام المتكررة. يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية تلقائيًا إلى كل عميل محتمل جديد، أو إنشاء عمليات متابعة المواعيد، أو إنشاء جهة اتصال في Salesforce عند زيارة الصفحة.

قد يكون ActiveCampaign خيارًا رائعًا لشركات B2C لدمج بيانات العملاء مع خطوط الأنابيب والأتمتة لتحقيق الكفاءة المثلى.

أفضل ميزات ActiveCampaign

الكثير من خيارات التخصيص عبر برنامج إدارة جهات الاتصال

وظائف وافرة لتطوير الأعمال

خيارات أتمتة قوية، قادرة على إعداد سيناريوهات متعددة

قيود ActiveCampaign #### قيود ActiveCampaign

يشعر بعض المستخدمين أن الواجهة ليست سهلة الاستخدام

تتطلب منحنى تعليمي حاد وهناك الكثير مما يجب تذكره

يتكامل مع عناوين بريد إلكتروني متعددة للأشخاص الذين لديهم أكثر من شركة واحدة

لا توجد نسخة مجانية

تسعير #### تسعير ActiveCampaign

بالإضافة : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign #### تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (2,254+ تقييمات)

6. بيع زندسك

عبر بيع Zendesk Zendesk Sell هو حل CRM لمندوبي المبيعات يساعد في إدارة بيانات العملاء وتتبع التفاعلات وأتمتة المهام.

يوفر النظام الأساسي لعلاقات العملاء مجموعة متنوعة من جهات الاتصال و ميزات إدارة رحلة العميل مثل قاعدة بيانات جهات الاتصال، وتتبع التفاعل، وأتمتة المهام.

إذا كنت تهدف إلى تحسين إدارة جهات الاتصال الخاصة بك مع برنامج قاعدة بيانات العملاء أو CRM، قد يكون Zendesk Sell خيارًا رائعًا!

أفضل ميزات Zendesk Sell

الأسعار معقولة بالنسبة لما يقدمه مقارنة بخيارات برامج إدارة جهات الاتصال الأخرى في هذه القائمة

ممتاز لفريق المبيعات أو اتصالات العملاء بحاجة إلى بيانات اتصال موجزة

نظام بديهي سهل الاستخدام

قيود بيع Zendesk Zendesk

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة في دمج البريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف

محدودية التخصيص والعروض مع صعوبة التصفية

محدودية إمكانيات إعداد التقارير للمسؤولين

تسعير بيع Zendesk Zendesk

فريق البيع: 19 دولارًا شهريًا ل 5 وكلاء

19 دولارًا شهريًا ل 5 وكلاء بيع النمو: 55 دولارًا شهريًا ل 5 وكلاء

55 دولارًا شهريًا ل 5 وكلاء البيع الاحترافي: 115 دولاراً شهرياً لكل وكيل

تقييمات ومراجعات بيع Zendesk Zendesk

G2 : 4.2/5 (477+ تقييمات)

: 4.2/5 (477+ تقييمات) Capterra: 4.3/5 (150+ تقييم)

7. هب سبوت

عبر هبسبوت HubSpot هو نظام قوي لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات من جميع الأحجام على إدارة العملاء وإشراكهم.

كما يقدم برنامج مجاني لإدارة جهات الاتصال يتيح لك الاحتفاظ بتفاصيل جهات الاتصال. يمكنك بسهولة إنشاء جهات الاتصال وسجلات جهات الاتصال، وتسجيل أنشطة المبيعات ذات الصلة، وعرض سجل اتصالات العملاء.

يتيح لك HubSpot CRM تخزين جميع معلومات الاتصال بالعملاء في مكان واحد، وتتبع التفاعلات مع العملاء، وأتمتة المهام، وإنشاء التقارير.

أفضل ميزات HubSpot

يدمج بسلاسة بين إدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات

نظام أساسي سهل الاستخدام مع مكتبة تدريب ضخمة ومدونة وموارد مفيدة

عمليات أتمتة رائعة مع مهام سير عمل سهلة الإنشاء

قيود HubSpot

يشكو بعض المستخدمين من قدرات التكامل والوظائف عبر برامج الإدارة

يمكن أن تصبح باهظة الثمن عندما تحتاج إلى المزيد من الميزات والترقيات

بعض الأدوات لها تخصيصات محدودة

تسعير HubSpot

مجاني

مبتدئ : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا احترافي : 1,600 دولار شهريًا

: 1,600 دولار شهريًا مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,624 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,624 تقييم) Capterra: 4.5/5 (3,788+ تقييمات)

8. بايبيدرايف

عبر Pipedrive يوفر PipeDrive خط أنابيب مبيعات مرئي يجعل من السهل معرفة مكان كل صفقة في عملية المبيعات الآن. كما أنه يتضمن ميزات لإدارة المهام وإعداد التذكيرات وإنشاء التقارير.

يسهّل خط أنابيب PipeDrive المرئي رؤية مكان كل صفقة في العملية حتى تتمكن من إدارة المهام وتعيين التذكيرات وتتبع تقدمك.

يقوم PipeDrive أيضاً بإنشاء تقارير تساعدك على تتبع أداء مبيعاتك وتحديد الاتجاهات.

بشكل عام، PipeDrive هو برنامج قوي لإدارة علاقات العملاء للمبيعات يمكن أن يساعد الشركات من جميع الأحجام على إتمام المزيد من الصفقات.

أفضل ميزات PipeDrive

يقدم قيمة كبيرة مقابل السعر

المنصة سريعة وسهلة الاستخدام

نهج مرئي رائع لإدارة خطوط الأنابيب

قيود Pipedrive

محدودية خيارات التخصيص المتقدمة

واجهة تطبيق الجوال والأداء بحاجة إلى تحسين

يشكو العديد من المراجعين من أن مظهره يحتاج إلى تحديث

تسعير #### تسعير Pipedrive

متقدم : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة : 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99$/شهرًا لكل مستخدم

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (1,662+ تقييم)

: 4.2/5 (1,662+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,866+ تقييمات)

9. فريشوركس

عبر فريشوركس قائم على السحابة و إدارة علاقات العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي يساعد برنامج Freshworks الشركات على إدارة تفاعلات العملاء بكفاءة أكبر.

تقدم Freshworks أيضًا مجموعة من المنتجات المصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على تحسين خدمة العملاء ودعم تكنولوجيا المعلومات وعمليات الموارد البشرية.

يوفر برنامج CRM الخاص بها مجموعة متنوعة من الميزات لإنشاء نظام إدارة جهات الاتصال، بما في ذلك قاعدة بيانات جهات الاتصال، وتتبع التفاعل، وأتمتة المهام.

يُعد Freshworks خيارًا شائعًا للشركات من جميع الأحجام لأنه يقدم مجموعة واسعة من الميزات، كما أنه سهل الاستخدام، وبأسعار معقولة. كما تم الاعتراف به من قبل عدد من المؤسسات، بما في ذلك Gartner وForrester وCapterra.

Freshworks أفضل الميزات

تساعد ميزات الأتمتة على تحسين الكفاءة وضمان الاستجابة للعملاء في الوقت المناسب

يتكامل مع الأدوات والمنصات الشائعة الأخرى

واجهة مستخدم بديهية وسهلة التنقل تجعل عملية الإعداد سلسة

قيود برنامج Freshworks

بطء الاستجابة من حين لآخر من قبل فريق خدمة العملاء

قد يحتاج إصدار الهاتف المحمول إلى تحسين فيما يتعلق بوظائفه

محدودية التخصيص عند استخدام مجموعة من تطبيقات Freshworks

تسعير #### تسعير فريشوركس

النمو : 29 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 29 دولارًا شهريًا لكل وكيل محترف : 69 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 69 دولارًا شهريًا لكل وكيل المؤسسات: 109 دولارات شهرياً لكل وكيل

تقييمات ومراجعات Freshworks

G2 : 4.5/5 (أكثر من 7,310 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 7,310 تقييمات) Capterra: غير متاح

10. نحاس

عبر النحاس Copper عبارة عن منصة CRM سهلة الاستخدام مصممة للشركات التي تستخدم Google Workspace.

صُمِّمت أداة إدارة جهات الاتصال لتكون سهلة الاستخدام، حتى لو لم تكن معتاداً على برامج إدارة علاقات العملاء.

تتكامل Copper مع Gmail وتقويم Google وجهات اتصال Google وGoogle Drive، بحيث يمكنك تتبُّع جهات الاتصال والصفقات والأنشطة بسهولة.

أفضل ميزات برنامج Copper

سهولة الاستخدام والتكامل مع جميع أدوات Google Workspace

يمكنه أتمتة المهام مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وجدولة المواعيد

يقوم بعمل جيد في المساعدة على إقامة علاقات قوية مع العملاء

القيود النحاسية

نظرًا لوجود العديد من الميزات، يمكن أن يكون استخدامه في البداية مربكًا بعض الشيء

خيارات إنشاء التقارير محدودة

لا يتعرف دائماً على جهات الاتصال التجارية المكررة

التسعير النحاسي

أساسي : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات النحاسية

G2 : 4.5/5 (1,111+ تقييم)

: 4.5/5 (1,111+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (574+ تقييمات)

اختيار أفضل برنامج لإدارة جهات الاتصال لشركتك ## اختيار أفضل برنامج لإدارة جهات الاتصال لشركتك

يعتمد أفضل برنامج لإدارة جهات الاتصال لشركتك على احتياجاتك ومتطلباتك الخاصة.

لقد قمنا بمراجعة أفضل 10 خيارات لبرامج إدارة جهات الاتصال أعلاه، وعرضنا مجموعة واسعة من الميزات والوظائف لمساعدتك على تحسين علاقاتك مع العملاء. والآن، حان دورك. جربها من خلال التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية، لتتعرف على أفضل ما يناسب شركتك.

عندما يتعلق الأمر بالاحتياجات الأساسية لإدارة جهات الاتصال، غالبًا ما تحتاج فرق المبيعات والتسويق إلى أكثر من نظام إدارة جهات الاتصال. لتتبع العملاء المحتملين للمبيعات، وأتمتة إدارة جهات الاتصال والتسويق عبر البريد الإلكتروني، ودعم مسار المبيعات، وإنشاء أتمتة سير العمل، والتعامل مع إدارة البيانات وتتبع جهات الاتصال بسهولة، فإن إدارة علاقات العملاء مفيدة للغاية.

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ClickUp هو أفضل خيار لبرامج إدارة جهات الاتصال للخدمات الاحترافية والوكالات التي تتوقع التوسع مع نموها. جرّب ClickUp مجانًا اليوم وشاهد كيف يمكن أن يساعدك في تحسين إدارة جهات الاتصال والمشاريع أيضًا!