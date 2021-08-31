كيفية تكامل ClickUp و Salesforce

في الماضي، كانت فرق المبيعات تطرق الأبواب وتجري مكالمات هاتفية عشوائية من دليل الهاتف، أما اليوم، فقد أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا. فرحلة المبيعات تتم الآن إلى حد كبير من خلال أداة إدارة علاقات العملاء (CRM).

مع وصول العملاء المحتملين، يتم إدخال فرص المبيعات الجديدة إلى CRM. ومن هناك، يتم تقسيمها إلى مراحل ومهام مختلفة تمثل الأجزاء الرئيسية من عملية المبيعات.

وهنا قد تصبح الأمور صعبة بعض الشيء.

لا تتم المبيعات في عزلة. فجزء من العمل يتطلب حتماً مشاركة أقسام وفرق أخرى داخل الشركة.

على سبيل المثال:

مراجعة أو توقيع نموذج أو عقد اتفاقية عدم إفشاء المعلومات ، بمشاركة فريق قانوني

توفير مراجعات أمنية بمساعدة قسم تكنولوجيا المعلومات أو فريق أمني متخصص

تقديم حلول مخصصة، والتي تحتاج إلى تحديد نطاقها ومراجعتها من قبل فريق التطوير لديك

معالجة المشكلات أو الأخطاء أثناء مرحلة التجربة بمساعدة فريق الدعم الخاص بك

هذه مجرد أمثلة قليلة على الأعمال متعددة الوظائف التي تنطوي عليها المبيعات.

لماذا يمثل ذلك تحديًا؟

حسنًا، بالإضافة إلى تحديات التعاون الشائعة، لا تعمل أي من هذه الفرق الأخرى في CRM. وهذا يعني أنك بحاجة إلى نظام لتعيين هذه المهام المشتركة ومراقبتها والتعاون فيها.

لهذا الغرض، هناك عدة خيارات.

أولاً، يمكنك القيام بذلك بشكل مخصص، باستخدام الاجتماعات والدردشة والبريد الإلكتروني. وهذا يتضمن أيضًا نسخ المهام ولصقها عبر أدوات مختلفة. يعرف أي شخص يعمل في مجال المبيعات أن هذا حل غير مرضٍ.

قد تقضي ساعات في الاجتماعات لمجرد محاولة الحصول على المعلومات أو تضيع نصف يومك في محاولة متابعة المهام في مواقع مختلفة. وهذا يمثل عائقًا كبيرًا لفرق المبيعات، حيث أن السرعة هي المفتاح لإبرام الصفقات وتريد أن يكون العملية سريعة وسلسة للعملاء المحتملين. ناهيك عن مشاكل سلسلة الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي.

ثم هناك الخيار الثاني: القيام بكل ذلك باستخدام أداة واحدة.

يوفر ClickUp معظم الوظائف التي تجدها في CRM.

يمكنك إنشاء مساحة لاستضافة CRM وإضافة قالب المجلد المسمى "CRM"، والذي يوفر أساسًا جيدًا للبناء عليه. تتيح لك طرق العرض المتعددة في ClickUp التحكم الكامل في كيفية عرض بيانات العملاء.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام عرض الجدول لعرض جميع معلومات الحساب في لمح البصر أو عرض اللوحة لتتبع العملاء في مسار المبيعات.

تتيح لك الحقول المخصصة في ClickUp تتبع حقول CRM الأساسية مثل حالة العملاء المحتملين وحجم الشركة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني و LTV والمزيد. ومع ClickUp، لديك كل ما تحتاجه للتواصل مع العملاء وإعداد تقارير المبيعات وإنشاء قواعد بيانات قوية مدمجة.

على الرغم من أن ClickUp حل رائع، إلا أنه لا تزال هناك حالات، خاصة في الشركات الكبيرة، قد يكون فيها استخدام CRM خارجي أفضل. وقد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى العمل مع شركاء أو وكالات أو عملاء يستخدمون CRM مثل Salesforce أيضًا.

في هذه الحالات، هناك الخيار 3: تكاملات ClickUp القوية.

هناك طريقتان لدمج ClickUp مع Salesforce: Unito و Zapier.

فيما يلي تفاصيل كلا التكاملين.

دمج Salesforce + ClickUp مع Unito

يوفر Unito تكاملًا عميقًا ثنائي الاتجاه بين أهم أدوات العمل لديك، بما في ذلك ClickUp و Salesforce و HubSpot وقائمة متزايدة تضم أكثر من 25 تطبيقًا آخر. هذه التكاملات لا تتطلب كتابة أي كود، مما يعني أن أي شخص يمكنه إعداد سير عمل جديد في دقائق.

بفضل تكامل Unito مع ClickUp-Salesforce، يمكنك إنشاء تدفقات ثنائية الاتجاه بين مهام Salesforce وClickUp تغطي جميع الحقول التي تحتاجها لتعاون سلس بين الوظائف المختلفة.

يمكن تخصيص هذه التدفقات لتناسب احتياجاتك بالضبط من خلال تصفية المعلومات المحددة وتخصيص التعيينات بين الحقول عبر الأدوات والمزيد.

تعمل تكاملات Unito في الوقت الفعلي، لذا تكون المعلومات في كلا الأداتين محدثة دائمًا.

كيف يبدو ذلك في الواقع

تخيل أنك تعمل في Salesforce ولكنك تريد حلاً أفضل لإدارة مهام المبيعات الخاصة بك. ربما لديك مهام متعددة مرتبطة بحسابات متعددة وتريد دمجها جميعًا في قائمة مهام يمكن إدارتها.

بدلاً من نسخها ولصقها يدويًا في ClickUp، يمكنك إنشاء سير عمل Unito بسيط.

للقيام بذلك، عليك أولاً التسجيل في Unito. يمكنك تجربته لمدة أسبوعين مجانًا تمامًا. بمجرد تسجيل الدخول، ابدأ في إنشاء سير العمل الخاص بك.

اختر مشروع Salesforce الذي يمثل أحد الحسابات التي تديرها، ثم اختر مشروع "قائمة المهام" في ClickUp. ستحتاج إلى مصادقة هاتين الأداتين، وتزويد Unito بإمكانية الوصول حتى تتمكن من تحديثهما.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك اختيار اتجاه التدفق. إذا كنت تريد أن تنتقل المعلومات بين الأدوات، فاحتفظ بهذا كاتجاه ثنائي.

بعد ذلك، أنشئ قاعدة بحيث يتم سحب المهام المخصصة لك فقط من Salesforce إلى ClickUp. هنا، يمكنك تقييد أو فتح تدفق المعلومات لتتناسب مع حالة الاستخدام الخاصة بك.

الآن بعد أن قررت المهام التي سيتم مزامنتها، يمكنك تحديد المعلومات التي تريد مشاركتها ضمن تلك المهام.

هل تريد نقل جميع الحقول أم فقط مجموعة فرعية منها؟

ربما ترغب في ترك معلومات العملاء السرية في Salesforce، على سبيل المثال. قد تقرر أيضًا مزامنة حقول معينة في اتجاه واحد فقط، حتى إذا كان سير العمل بأكمله يعمل في اتجاهين.

بمجرد الانتهاء من تعيين الحقول، يمكنك المضي قدمًا وتشغيل سير العمل. عندما يتم تعيين مهمة جديدة لك في Salesforce تتعلق بهذا الحساب، سيتم إنشاء مهمة مقابلة لها في قائمة المهام في ClickUp.

سيتم نقل جميع معلومات المهام، بما في ذلك الموعد النهائي، وستظل متزامنة عند تغييرها في إحدى الأدوات. ويمكنك تكرار هذه العملية مع حسابات عملاء متعددة لتوحيد جميع أعمال Salesforce في مكان واحد تلقائيًا.

هذه حالة استخدام شخصية، ولكن Unito تبرز حقًا عند استخدامها للتعاون بين الفرق. يمكنك، على سبيل المثال:

قم بتصعيد أي مشكلة محتملة تتعلق بالعقد أو الأمان إلى الفريق المناسب في ClickUp مباشرة من Salesforce

قم تلقائيًا بإنشاء مهمة لفريق المنتج في ClickUp عند تسجيل طلب العميل في Salesforce

حافظ على مزامنة مهام تجديد العملاء المهمة بينك وبين فريق الفوترة، للحفاظ على التواصل المستمر وتجنب العوائق التي قد تؤدي إلى فقدان العملاء

قم بتقديم طلبات الضمانات من فريق التسويق الخاص بك في ClickUp دون مغادرة Salesforce

هذه مجرد أمثلة قليلة على كيفية قيام Unito بتسريع التعاون بين الوظائف المختلفة والقضاء على الحاجة إلى الاجتماعات التي تستغرق وقتًا طويلاً ونسخ المعلومات ولصقها. تنتقل معلومات المهام الرئيسية تلقائيًا بين الفرق والأدوات، مما يتيح لك تسريع دورة المبيعات.

دمج Salesforce + ClickUp مع Zapier

بينما يعمل Unito بشكل رائع عندما تريد تدفق المعلومات في اتجاهين للتعاون عبر الأدوات، فإن Zapier هو طريقة سهلة لأتمتة بعض الأعمال المزدحمة التي قد تستغرق وقتًا من يومك.

Zapier هي منصة أتمتة تضم آلاف الموصلات، مما يعني أن ClickUp و Salesforce هما مجرد غيض من فيض. تعمل Zaps باستخدام نظام بسيط من المشغلات والاستجابات، بمعنى "إذا حدث x، فافعل y"

إذا كنت ترغب في التركيز على مكالمات العملاء والتواصل معهم، بدلاً من إنشاء مهام جديدة، فإن Zapier هو الحل الأمثل لك.

كيف يبدو ذلك في الواقع

Zapier سهل الإعداد، لأنه يعتمد على "Zaps" الجاهزة — وهي في الأساس وصفات أنشأها آخرون بالفعل.

في حالة ClickUp و Salesforce، هناك Zap شائع سيقوم بإنشاء مهمة ClickUp جديدة لأي فرصة يتم إنشاؤها في Salesforce.

لبدء الاستخدام، كل ما عليك فعله هو التسجيل في Zapier ثم المصادقة على ClickUp و Salesforce.

ثم اختر مشغل Salesforce لأتمتة عملياتك.

بعد ذلك، حدد النتيجة التي تريد تحقيقها في ClickUp.

أخيرًا، اختر البيانات التي تريد تبادلها بين التطبيقات، إن وجدت.

بمجرد القيام بذلك، يمكنك تشغيل Zap ومشاهدة المهام وهي تظهر تلقائيًا. ومن الممكن إنشاء Zaps مماثلة بناءً على محفزات أخرى.

عند إضافة سجل جديد إلى Salesforce، انشر تعليقًا على المهمة في ClickUp

عند استلام رسالة صادرة جديدة في Salesforce، قم بإنشاء قائمة مرجعية في مهمة ClickUp

عند تحديث حقل سجل معين في Salesforce، قم بإنشاء مهمة فرعية في ClickUp

دع Zapier يتولى المهام الصغيرة والمتكررة بينما تركز أنت على إنجاز عملك.

متى تستخدم Unito و Zapier

استخدم Unito في الحالات التالية:

تريد نقل المعلومات بين ClickUp و Salesforce

تريد تمكين التعاون متعدد الوظائف بين الفرق

تريد مزامنة حقول متعددة في وقت واحد وتعيين الحقول بطرق محددة

استخدم Zapier في الحالات التالية:

تريد أن تؤدي العملاء المحتملون الجدد أو الفرص الجديدة إلى إنشاء المهام تلقائيًا في ClickUp

تريد التخلص من الأعمال الشخصية التي تبطئ يومك

أنت تريد حلاً جاهزًا، وليس حلاً مخصصًا

قوة (المبيعات) مع ClickUp

إذا كانت احتياجات CRM الخاصة بك تتجاوز القدرات القوية لـ ClickUp، فإن تكامل Unito و Zapier Salesforce يوفران حلولاً قوية لمساعدتك على التعاون أو الأتمتة عبر الفرق والأدوات.

قمنا بتفصيل إمكانات CRM القوية لـ ClickUp والتكامل السلس لـ Unito مع Salesforce في ندوة عبر الإنترنت عقدت مؤخرًا.

شاهد "تحسين دورة المبيعات باستخدام ClickUp و Unito" عند الطلب هنا!