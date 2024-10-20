أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع مع بوابات العملاء 2025

اليوم، تعطي الشركات اليوم الأولوية لمشاركة العملاء المباشرة من خلال البرامج التي تقدم بوابات العملاء .

تضمن هذه المنصات أن تحافظ الشركات على مواءمة فرقها وتعزز الثقة والتغذية الراجعة في الوقت المناسب والمشاركة التعاونية مع عملائها.

تسرد هذه المقالة أفضل 10 خيارات برمجية تُشرك العملاء بسلاسة في سير عمل المشروع. دعنا ننتقل مباشرةً ونساعدك في العثور على الأفضل برامج إدارة المشاريع مع بوابات العملاء لمؤسستك!

ما هو برنامج بوابة العميل؟

برنامج بوابة العميل هو عبارة عن منصة آمنة عبر الإنترنت تسمح للشركات بمشاركة المستندات والملفات والأصول الرقمية والمعلومات والرسائل مع عملائها.

هناك العديد من المزايا لدمج بوابة العميل مع عملية إدارة مشروعك:

تعاون وتواصل أفضل: مع وجود موقع مركزي لمشاركة معلومات المشروع، يمكن لمديري المشاريع تقليل كمية رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات التي يجب تبادلها. توفر العديد من برامج بوابة العملاء أنظمة دردشة وتعليقات في الوقت الفعلي لتعزيز التواصل بشكل أكبر

مع وجود موقع مركزي لمشاركة معلومات المشروع، يمكن لمديري المشاريع تقليل كمية رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات التي يجب تبادلها. توفر العديد من برامج بوابة العملاء أنظمة دردشة وتعليقات في الوقت الفعلي لتعزيز التواصل بشكل أكبر تحسين مشاركة العملاء: توفر طريقة تواصل وتعاون سلسة تشجع العملاء على مشاركة المدخلات والتعليقات والطلبات بحرية

توفر طريقة تواصل وتعاون سلسة تشجع العملاء على مشاركة المدخلات والتعليقات والطلبات بحرية زيادة الشفافية: يمنح العملاء إمكانية الوصول إلى معلومات المشروع في الوقت الفعلي

يمنح العملاء إمكانية الوصول إلى معلومات المشروع في الوقت الفعلي زيادة الكفاءة: يساعدك على توفير الوقت والمال من خلال أتمتة المهام مثل مشاركة الملفات وإدارة المستندات

أمان محسّن: حماية المعلومات الحساسة من خلال توفير طريقة آمنة لمشاركة الملفات والمستندات

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين التواصل والتعاون والكفاءة مع عملائك، فإن العثور على برنامج جيد لبوابة العميل مع ميزات رئيسية مثل أدوات التعاون يجب أن يكون على قائمتك.

فوائد بوابة العميل في برمجيات إدارة المشاريع

هناك العديد من الفوائد لاختيار برنامج إدارة المشاريع مع بوابة العملاء، بما في ذلك تحسين

التكامل

الأمان

فعالية التكلفة

سهولة الاستخدام

إذا كنت تبحث عن أدوات إدارة العملاء لتحسين التواصل والتعاون والكفاءة مع عملائك، فإن دمج بوابة العميل مع برنامج إدارة المشروع الخاص بك قد يكون خيارًا رائعًا.

أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع مع بوابة العميل ## أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع مع بوابة العميل

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك برنامج إدارة المشاريع في ClickUp عبارة عن منصة قوية مزودة بأدوات بوابة عملاء تتيح لك إنشاء مكان عمل عالمي لفرق العمل مع اتصالات سلسة مع العملاء.

وهو يوفر العديد من ميزات إدارة المشاريع، بما في ذلك لوحات المعلومات والتعليقات واللوحات البيضاء وأدوات التعاون. يمكنك إنشاء المهام، وتعيين المواعيد النهائية، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتتبع تقدم المشروع.

إذا كنت تبحث عن حل متكامل لإدارة المشاريع وبرنامج يساعد فريقك على بناء علاقات قوية مع العملاء, ClickUp CRM خيار رائع.

يقدم ClickUp أيضًا العديد من أدوات إعداد التقارير لمساعدتك في قياس نجاح مشاريعك.

برنامج ClickUp أدوات العمل قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ويمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات المحددة لأهداف عملك وفريقك وعملائك. يمكنك أيضًا استخدام بوابة العميل لضم عملاء جدد، وإدارة العقود، وتقديم الدعم للعملاء

ClickUp أفضل الميزات

قابلة للتخصيص بالكامل لإدارة الموارد

الوصول إلى سطح المكتب والهاتف المحمول بحيث يمكنك التعاون مع العملاء من أي مكان

يسمح لك أكثر من 1,000 قالب بإضافة ميزات ووظائف وأدوات أثناء نموك

إعداد العميل على متن الطائرة أمر سهل للغاية مع خاصية التخصيصقالب تأهيل العملاء من ClickUp لمساعدتك على تبسيط تأهيل العميل وتوفير تجربة إيجابية للعملاء

تتتبع لوحات المعلومات تقدم المشاريع، وتصور البيانات، وتتخذ قرارات مستنيرة. يمكن تخصيصها لإظهار المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك، ويمكنك إنشاء لوحات معلومات متعددة لتتبع جوانب مختلفة من عملك

يمكن استخدام التعليقات للتعاون مع أعضاء الفريق وتقديم الملاحظات وطرح الأسئلة. يمكنك تعيين التعليقات لمهام محددة أو الإشارة إلى أعضاء الفريق لجذب انتباههم

تعد اللوحات البيضاء طريقة رائعة لتصور عملك وجعل الجميع على نفس الصفحة

قيود ClickUp

يمكن أن تؤدي مجموعة ميزاته الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8566 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8566 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,775+ تقييمات)

2. الإثنين

عبر الاثنين Monday هو برنامج لإدارة المشاريع مع بوابة للعملاء يساعد الفرق على التعاون وإنجاز المهام.

إن واجهة المستخدم البديهية والبسيطة والمرونة التي يتمتع بها تجعل برنامج Monday متميزًا. على عكس العديد من بدائل الاثنين، يمكن استخدامه من قبل فرق من جميع الأحجام والصناعات.

الاثنين مثالي للشركات التي تعمل مع العملاء عن بُعد أو تحتاج إلى مشاركة المعلومات الحساسة.

أفضل ميزات الاثنين #### أفضل ميزات الاثنين

منصة بديهية للغاية وسهلة الاستخدام

الكثير من الوظائف الإضافية والقوالب وخيارات التخصيص

تتوسع بشكل جميل كلما توسعت

قيود يوم الاثنين

يشكو بعض المستخدمين من كثرة رسائل البريد الإلكتروني اليومية الواردة من المنصة

يقول بعض المراجعين إن دعم العملاء يحتاج إلى تحسين

تسعير يوم الاثنين

مجاني

أساسي 8 دولارات شهريًا لكل مقعد

8 دولارات شهريًا لكل مقعد قياسي : 10 دولارات/شهرًا لكل مقعد

: 10 دولارات/شهرًا لكل مقعد محترف : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2 : X/5 (تقييمات X+)

: X/5 (تقييمات X+) Capterra: X/5 (X+ مراجعات)

تحقق من المقارنة الكاملة على مقارنتنا الكاملة على*مقارنة_مثلاً .

3. زوهو

عبر زوهو برنامج Zoho Projects عبارة عن منصة إدارة مشاريع قائمة على السحابة مع ميزة بوابة العميل. إنه عميل إدارة المشاريع بوابة تسمح للشركات بمشاركة معلومات المشروع مع عملائها في بيئة آمنة ومنظمة.

على عكس العديد من بدائل Zoho فإن المنصة ميسورة التكلفة للغاية وسهلة الاستخدام. وهذا يجعله خيارًا رائعًا للشركات الصغيرة والفرق التي تبحث عن طريقة فعالة من حيث التكلفة لإدارة مشاريعها.

Zoho أفضل الميزات

يوفر العديد من الوظائف والإمكانيات

لوحات معلومات ووظائف إعداد التقارير القابلة للتخصيص

دعم عملاء رائع

قيود Zoho

قد يكون من الصعب التنقل بين الإعدادات

أبلغ بعض المراجعين عن عمليات تكامل غير مستقرة

لا يتم دعم جميع المتصفحات

تسعير Zoho

مجاني

قسط : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو

G2 : 4.3/5 (376+ تقييم)

: 4.3/5 (376+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (372+ تقييم)

4. فريش ديسك

عبر فريش ديسك يوفر برنامج بوابة عملاء Freshdesk منصة مكتب المساعدة المعززة بالأتمتة والذكاء الاصطناعي التي تعمل على تبسيط دعم العملاء.

صُمم هذا الحل سهل الاستخدام وقابل للتطوير، وهو مصمم خصيصًا للشركات، سواء كانت شركات بين الشركات أو التجارة الإلكترونية أو الخدمات كخدمة أو عن بُعد، ويركز هذا الحل سهل الاستخدام وقابل للتطوير على التعامل الآمن مع البيانات والتعاون والتكامل السهل مع الأدوات الموجودة.

إذا كنت مؤسسة حديثة تبحث عن نظام دعم سهل الاستخدام، فقد يكون Freshdesk خياراً جيداً.

أفضل ميزات Freshdesk

القدرة على توحيد العديد من الوظائف في منصة واحدة، مثل التسويق والمبيعات وما إلى ذلك.

سهولة التنقل مع رسائل البريد الإلكتروني والدردشة والمكالمات في موقع مركزي واحد

تبسّط عبء العمل بحل واحد متكامل

قيود Freshdesk

في أوقات معينة، قد تكون استجابة العملاء بطيئة، حتى بالنسبة للمشكلات العاجلة

من الصعب تنسيق جميع الأدوات الصحيحة لإنشاء نظام أساسي مخصص

هناك القليل من المرونة مع الوحدات المخصصة

تسعير #### تسعير Freshdesk

مجاني

النمو : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا محترف : 49 دولارًا/شهريًا

: 49 دولارًا/شهريًا مؤسسة: 79 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Freshdesk #### تقييمات ومراجعات Freshdesk

G2 : 4.4/5 (2,961+ تقييم)

: 4.4/5 (2,961+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (3,127+ تقييم)

المكافأة:_

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5. وريك

عبر وريك Wrike هي أداة شاملة لإدارة الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) تتميز بلوحات كانبان ومخططات جانت وتتبع الوقت وأكثر من 400 تكامل.

وبفضل تدفقات العمل المخصصة والتعيين التلقائي وإعداد التقارير التلقائية، تعمل هذه الأداة على تحسين التسليم وتوفر رؤية واضحة لتقدم الفريق.

في حين أن بعض بدائل Wrike قد تكون أسهل، حيث توفر المنصة حلاً متيناً متكاملاً مع طرق عرض وتكامل لا يمكن مقارنتها بسهولة.

Wrike مثالي للفرق التي تهدف إلى تبسيط تحقيق الأهداف.

أفضل ميزات Wrike

حل شامل متعدد الإمكانات

ميزات مفيدة لإدارة التبعية

يمنع المهام من "السقوط من خلال الشقوق"

قيود Wrike

الخوادم تعمل ببطء في بعض الأحيان

أقل قابلية للتخصيص من بعض منافسيه

يشعر بعض المستخدمين أن النظام مربك

تسعير Wrike

مجاني

فريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2 : 4.2/5 (3,469+ تقييمات)

: 4.2/5 (3,469+ تقييمات) Capterra: 4../5 (2,454+ تقييمات)

6. أكسيلو

عبر أكيلو هل تتطلع إلى إدارة مشاريع العملاء وأعباء العمل، وحل مشكلات المشروع بشكل استباقي، وفهم حالة المشروع بوضوح؟ قد يكون برنامج إدارة عمل العميل Accelo خيارًا جيدًا لك!

توفر المنصة عرضًا شاملاً للمشاريع مع بيانات في الوقت الفعلي عن التوظيف والميزانية والتقدم المحرز. وبوابة العميل الخاصة به سهلة الاستخدام لكل من الشركات والعملاء. يمكن للعملاء العثور بسهولة على المعلومات وتذاكر الدعم وتحميل الملفات وترك التعليقات.

تُستخدم Accelo من قبل الوكالات والشركات الاستشارية وشركات تكنولوجيا المعلومات وشركات التسويق وغيرها.

أكيلو أفضل الميزات

وصول سهل وسريع إلى المعلومات المهمة

يتعامل مع كل شيء بدءًا من المهام إلى التذاكر والحملات والمزيد

واجهة مستخدم رائعة

قيود أكيلو

صعوبة في اتفاقيات التوكيل، يقوم Accello أحياناً بتعيين الساعات المتبقية تلقائياً

أبلغ بعض المراجعين عن وجود أخطاء ومشكلات وظيفية عرضية

تخصيصات محدودة

تسعير أكسيلو

بالإضافة إلى : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قسط : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم باقة: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Accelo

G2 : 404/5 (490+ تقييمات)

: 404/5 (490+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (159+ تقييمات)

7. أسانا

عبر أسانا أسانا هي أداة لإدارة المشاريع التي تساعد الفرق على التعاون وإنجاز المهام.

تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك إدارة المهام ومشاركة الملفات وأدوات الاتصال.

لدى Asana أيضًا ميزة إدارة مشروع بوابة العميل الكاملة التي تتيح للشركات مشاركة معلومات المشروع مع عملائها بطريقة آمنة ومنظمة.

إذا كنت تبحث عن بدائل أسانا ، يمكنك التفكير في ClickUp أو الاثنين.

أفضل ميزات #### أسانا

واجهة نظيفة وملونة وبديهية تجعل التتبع سهلاً

مجموعة واسعة من خيارات التكامل

يقدم خطة مجانية سخية

قيود أسانا

وظائف محدودة للمهام المتكررة

يتطلب اتصالاً قويًا بالإنترنت للعمل بشكل صحيح

يجب شراء رخصتين على الأقل للترقية من المجانية إلى المدفوعة

تسعير #### تسعير أسانا

أساسي : مجاني

: مجاني قسط : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9,457 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9,457 تقييم) Capterra: 4.5/5 (12,096+ تقييم)

8. سمارتشيت

عبر ورقة ذكية برنامج جداول البيانات Smartsheet هو عبارة عن منصة قائمة على السحابة لتنفيذ العمل تساعد الفرق على تخطيط جميع أعمالهم وتتبعها وأتمتتها وإعداد التقارير عنها. وهو يوفر أدوات أتمتة قوية، ومرونة عالية وتخصيص، وميزات تعاونية لتحسين التواصل.

تُعد بوابة عملاء Smartsheet طريقة آمنة وقابلة للتخصيص لمشاركة معلومات المشروع مع العملاء والعملاء. وهي تتيح للعملاء عرض الجداول الزمنية والميزانيات والمراحل الرئيسية للمشروع وتحميل الملفات وترك التعليقات.

بينما بدائل الورقة الذكية يمكن أن يوفر مجموعة أكبر بكثير من الميزات والأدوات والأتمتة، فهو خيار ممتاز للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى تبسيط الأمور.

أفضل ميزات Smartsheet

ميزات اتصال قوية تسمح بوضع خطط اتصال شاملة

ميزات ممتازة للأتمتة وتتبع الوقت وإعداد التقارير المرحلية

يقوم بعمل رائع في تتبع وتحديد أولويات أعباء العمل

قيود Smartsheet

يواجه العديد من المستخدمين مشاكل في العثور على طريقهم إلى التخصيصات وطرق العرض الأكثر سلاسة

يأتي مع منحنى تعليمي حاد

تسعير #### سمارتشيت

مجاني

محترف : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2 : 4.4/5 (14,193+ تقييم)

: 4.4/5 (14,193+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,980+ تقييم)

9. تريلو

عبر تريلو يوفر Trello نهجًا مرئيًا للغاية للمشروع و إدارة العملاء . يساعد نظام لوحة كانبان الخاص به فرق العمل على تنظيم وتتبع أعمالهم بطريقة تجعل كل شيء ممتعًا.

أخيرًا، يمكنك استخدام Power-Ups في Trello لإضافة وظيفة بوابة العميل إلى لوحاتك. هناك عدد من Power-Ups التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، مثل Power-Up بوابة العميل وPower-Up المتعاونين.

من الصعب العثور على بدائل Trello التي تساوي بساطته البصرية، ولكن يمكنك التفكير في Wrike أو ClickUp لأن كلاهما يوفران أيضًا طرق عرض لوحة كانبان.

أفضل ميزات Trello

تصميم رائع ومرئي ومنصة سهلة الاستخدام

سهل الاستخدام للغاية، حتى بالنسبة للمبتدئين

صفقة رائعة بالنسبة للسعر

قيود Trello

في بعض الظروف، يمكن أن يكون تصميمه محدودًا (مثل عدم وجود تمرير جانبي)

قد يكون من الصعب إدارة المهام عند التعامل مع مشاريع متعددة وعملاء متعددين

من السهل فقدان المعلومات إذا أخطأت

تسعير Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: أكثر من 7.38 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (13,367+ تقييم)

: 4.4/5 (13,367+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (22,691+ تقييم)

10. ون ديسك

عبر ون ديسك هل تبحث عن مزيج من مكتب المساعدة وأدوات إدارة المشاريع؟ تساعد بوابة العميل لإدارة المشاريع OneDesk لإدارة المشاريع فرق العمل على التعاون وتتبع التقدم المحرز وتحقيق النتائج.

يساعد OneDesk فرق العمل على إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية، وتوفير دعم العملاء والاتصالات، وإنشاء تقارير تتبع التقدم المحرز وتحديد الاتجاهات.

يعد برنامج إدارة المشاريع المستند إلى السحابة OneDesk خيارًا جيدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في الوصول إلى البيانات من أي مكان متصل بالإنترنت.

OneDesk أفضل الميزات

يجمع بين ميزات متعددة في منصة واحدة

سهل الاستخدام والتهيئة

يقوم بعمل جيد في تبسيط جميع بيانات المشروع

قيود OneDesk

خيارات التخصيص المحدودة

لا يناسب الشركات على مستوى المؤسسات

لا توجد نسخة مجانية

تسعير OneDesk

قياسي : 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قسط : 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 15.99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات OneDesk #### تقييمات ومراجعات OneDesk

G2 : 4.3/5 (31+ تقييمات)

: 4.3/5 (31+ تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 9 مراجعات)

اختيار برنامج إدارة المشاريع المناسب لتعاون العملاء ## اختيار برنامج إدارة المشاريع المناسب لتعاون العملاء

تعاون فعال بين فريق إدارة المشاريع والتعاون السلس التواصل مع العملاء أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تؤكد أدوات برامج إدارة المشاريع الـ 10 مع بوابات العملاء التي استكشفناها في هذه المقالة على مزيج من الوظائف وسهولة الاستخدام والشفافية التي تطلبها الشركات في عام 2023.

تقدم ClickUp مجموعة شاملة من الأدوات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل فريق عمل.

سواء كنت تعمل على مشاريع متعددة، أو تتعاون مع العملاء، أو تبحث عن تنظيم أفضل للمهام، فإن ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه. تعمّق في مئات الميزات التي يوفرها التطبيق وشاهد عن كثب كيف يمكنه إحداث ثورة في طريقة عمل فرقك.

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