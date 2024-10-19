أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Freshdesk في عام 2025

العملاء هم جوهر عملك. إذا كنت تريد النجاح، فعليك أن تجعل رضا العملاء أحد أهدافك الأساسية. وهذا يعني بيع منتجات أو خدمات رائعة، مع التركيز على تجربة العميل ودعمه من بداية رحلة العميل إلى نهايتها.

لكن دعم العملاء قد يستغرق وقتاً طويلاً، ومراكز الاتصال ليست رخيصة الثمن. لهذا السبب تعتمد العديد من الشركات على برامج مكتب المساعدة لتحسين إنتاجية وكيل الدعم و تبسيط سير العمل . 🎧

أحد حلول برامج دعم العملاء المعروفة هو Freshdesk، وهو جزء من مجموعة منتجات Freshworks. إنه خيار جيد، لكنه قد لا يكون مناسبًا لعملك. لذا قبل أن تختار حل مكتب المساعدة - و إعادة هندسة عمليات عملك حول ذلك - الأمر يستحق التحقق من بعض البدائل.

لنبدأ بفهم أنواع الميزات والوظائف المتوفرة في أنظمة دعم العملاء. ثم سنلقي نظرة على بعض من أفضل بدائل Freshdesk لتضعها في الاعتبار. 🤔⚖️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Freshdesk؟

في حين أن هناك العديد من بدائل Freshdesk، من المهم العثور على بديل يتناسب مع احتياجات وميزانية عملك.

من الجدير بالذكر أيضًا أن منصة خدمة العملاء الجيدة تجعل فرق الدعم سعيدة والتي بدورها تخلق خدمة عملاء عالية الجودة. 😊

هذه بعض العناصر التي يجب البحث عنها:

واجهة سهلة الاستخدام مع خيارات دعم متعددة القنوات، مثل البريد الإلكتروني, المراسلة وتكامل الوسائط الاجتماعية بالإضافة إلى روبوتات الدردشة 🤖

برنامج التذاكر يسجل المشكلات ثم يتتبع تذاكر الدعم حتى حلها

بوابة خدمة ذاتية مع بوابة خدمة ذاتية قوية قاعدة معرفية لإعطاء العملاء إجابات سريعة على الأسئلة الشائعة

برنامج إدارة المشاريع يساعد في إدارة الأولويات حتى تعمل فرق دعم العملاء لديك على الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب

Aإدارة علاقات العملاء (CRM) نظام يخزن بيانات العملاء ويسجل كل تفاعل مع العملاء

لوحة تحكم قابلة للتخصيص تقيس المقاييس الصحيحة وتجعل مراقبة المشروع سهلة، بحيث يمكنك دائمًا معرفة ما يحدث

أدوات التعاون في إدارة المشاريع التي تساعد فريقك على العمل معاً بسلاسة لحل المشكلات

أفضل 10 بدائل لـ Freshdesk لاستخدامها في عام 2024

كل حل SaaS لدعم العملاء له إيجابياته وسلبياته، وعندما تعرف ما هي هذه الحلول، ستتمكن من اتخاذ قرار جيد لعملك. دعونا نرى ما تقدمه بدائل Freshdesk هذه.

1. انقر فوق

جمع المعلومات وتبسيط عملية إنشاء المهام باستخدام طريقة عرض نموذج ClickUp

ClickUp هو حل شامل لإدارة العمل وفريق العمل يمكن أن يتضاعف كمنصة مرنة لخدمة العملاء. مع التركيز القوي على كل من إدارة المشروع وتوفير خدمة عملاء ممتازة يحتوي ClickUp على جميع الميزات التي تحتاجها لإدارة تذاكر دعم العملاء بفعالية، مع توفير دعم عملاء عالي الجودة.

استخدم عرض نموذج ClickUp و قالب تذكرة مكتب المساعدة ClickUp لتسهيل قيام العملاء بالإبلاغ عن المشكلات وإرسال الاستفسارات وتقديم الملاحظات. يتم بعد ذلك تحويل النماذج المكتملة تلقائيًا إلى مهام قابلة للتتبع، وتوجيهها إلى مهام سير العمل لديك. تسمح لك ميزات إدارة المشروع بتعيين المهام وإعادة تعيينها وتحديد أولوياتها وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات التلقائية وتتبع الوقت المستغرق حتى الانتهاء. ✅

اختر قالب تتبع المشكلة الذي يناسب عملك لإدارة التذاكر من أول تفاعل مع العميل وحتى حل المشكلة.

على سبيل المثال، يستخدم قالب ClickUp Helpdesk قوالب مخصصة مثل مفتوحة، قيد التقدم، قيد الانتظار، تم حلها لتمنحك صورة واضحة عن وضع كل مشكلة في نظام التذاكر الخاص بك في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحقول المخصصة نوع العميل ورقم الحساب والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والإجراء المتخذ. هذا يجعل التواصل مع العملاء بسيطة ودقيقة عندما يحين وقت إطلاعهم على التقدم المحرز.

ClickUp أفضل الميزات

استخدم طريقة عرض نقاط ضمان الجودة لمراقبة أداء فريق خدمة العملاء لديك وتحديد مجالات المشاكل، حتى تتمكن من ضبط عملية الدعم لديك

إنشاء لوحة معلومات قابلة للتخصيص للحصول على نظرة عامة عالية المستوى باستخدام البطاقات (المعروفة سابقًا باسم الحاجيات) في فئات مختلفة - على سبيل المثال، المهام حسب مستوى الأولوية أو عضو الفريق، أو عدد المهام قيد التنفيذ أو المكتملة

تمكين انقر فوق ClickUp ClickApps مثل التحذيرات التبعية، أو أتمتة المهام المتكررة، أو إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من ClickUp، وذلك حسب خطتك

اختر الحل الذي يناسبك، على سبيل المثال، تُعد الباقة المجانية خيارًا رائعًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة، بينما قد تناسب الباقة المدفوعة الشركات الكبيرة التي تبحث عن المزيد من الميزات

يمكنك الوصول إلى لوحة تحكم ClickApp المستندة إلى السحابة من أي مكان لمراقبة ما يحدث

قيود ClickUp

هناك العديد من الميزات المتاحة في بديل Freshdesk هذا الذي يمكن أن يبدو منحنى التعلم حادًا

لا تتوفر جميع الميزات على تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. زوهو ديسك

عبر مكتب زوهو يعد هذا البديل ل Freshdesk حلاً متعدد القنوات يركز على تحسين إنتاجية وكيل مكتب الخدمة مع إسعاد العملاء.

يجمع برنامج خدمة العملاء تذاكر الدعم من نماذج الويب، ورسائل البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، والوسائط الاجتماعية، والمكالمات الهاتفية إلى مركز الاتصال الداخلي لديك، ويخزنها كلها في مكان مركزي واحد. ما عليك سوى إعداد قواعد التخصيص لتوجيه تلك التذاكر إلى القسم الصحيح لحلها. يمكن أيضًا فرزها باستخدام عوامل تصفية مثل نوع العميل أو درجة الاستعجال أو حالة التذكرة.

تسمح لك وظيفة سجل التذاكر بالإضافة إلى التكامل مع Zoho CRM بسحب بيانات العميل إلى شاشة التذاكر لتزويد وكلائك بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها، مما يجعل محادثات العملاء سهلة ومثمرة. وإذا كان لديك أقسام مختلفة تدعم العملاء، يمكن لوظيفة الأقسام المتعددة التعامل مع كل ذلك. 💪

أفضل ميزات Zoho Desk

تقليل تكاليف مركز الاتصال لديك من خلال جعل Zia، روبوت الدردشة الآلي Zoho، يتعامل مع الأسئلة والطلبات الروتينية

استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج لتحليل مشاعر العملاء حتى تتمكن من التعامل مع المشاكل المتكررة في وقت مبكر

إنشاء اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لأنواع مختلفة من العملاء، على سبيل المثال، تحديد الأولوية ووقت الحل

استخدام واجهات برمجة تطبيقات مخصصة للتكامل مع برامج Zoho الأخرى وبرامج الجهات الخارجية

قيود Zoho Desk

لا يتوفر الذكاء الاصطناعي إلا في خطة Enterprise فقط

على الرغم من أن واجهة المستخدم سهلة الاستخدام تمامًا، إلا أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للإلمام ببعض الميزات الأكثر تقدمًا

تسعير Zoho Desk

نسخة تجريبية مجانية: 15 يومًا

15 يومًا قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho Desk التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. السحب

عبر السحب يستخدم Drag Gmail لإنشاء مساحة عمل مركزية واحدة لفريق الدعم، مما يجعل التعاون سهلاً. يمكنك دعم العملاء، وإنشاء المهام وإدارتها، وتدوين الملاحظات حول التقدم أو التفاعلات، كل ذلك من صندوق وارد مشترك، على سبيل المثال، support@example.com. يمكنك الرد بصفتك الشخصية أو بالنيابة عن فريقك. 📤

تنظم هذه المنصة رسائل البريد الإلكتروني الواردة لك وتتيح لك إنشاء قواعد لـ أتمتة سير عملك ثم تصورها وإدارتها باستخدام اللوحات المشتركة.

سحب #### أفضل الميزات

توفير الوقت باستخدام قوالب البريد الإلكتروني وأتمتة عمليات متابعة البريد الإلكتروني

تحديد فرص التحسين بسرعة باستخدام رؤى من التقارير حول أداء الفريق

استخدم تكامل Zapier لربط برنامج دعم العملاء بأكثر من 5,000 تطبيق آخر، مثل Google وSlack وAsana

احصل على كل المساعدة التي تحتاج إليها من فريق دعم دراج الحائز على جوائز

قيود السحب

الوظائف وخيارات التخصيص محدودة إلى حد ما، لذلك إذا كانت عملية دعم العملاء لديك أكثر تعقيداً، فستحتاج إلى البحث في مكان آخر

يؤدي برنامج Drag إلى إبطاء صندوق البريد الخاص بك، خاصةً إذا كنت تستخدم أيضاً عمليات تكامل أخرى

تسعير برنامج Drag

مجاني: حتى 3 مستخدمين

حتى 3 مستخدمين المبتدئين: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم بالإضافة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

سحب التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (230+ تقييم)

4.5/5 (230+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 120 تقييم)

4. سبايس وركس

عبر سبايس وركس SpiceWorks هو حل مجاني قائم على السحابة لمكتب المساعدة وإدارة التذاكر. وهو يساعدك على تتبع طلبات المستخدمين والمهام ذات الصلة وتحديد أولوياتها، مما يبسّط إدارة خدمة العملاء.

يدير SpiceWorks التذاكر باستخدام بوابة ويب قابلة للتخصيص. يمكنك تهيئتها لتعيين المهام تلقائياً مع تواريخ الاستحقاق بناءً على الفئات أو الأولويات. قم بتحرير فريق خدمة العملاء لديك بشكل أكبر من خلال الردود التلقائية التي تجيب على الأسئلة المتداولة (FAQs). يمكنك أيضًا إعداد قاعدة معرفية مخصصة لفريقك حتى يكونوا مجهزين تمامًا لتقديم خدمة رائعة. 📚

أفضل ميزات SpiceWorks

وفّر المال باستخدام أداة دعم العملاء المجانية بالكامل هذه

ابقَ على اطلاع على مهامك من خلال التقارير المتعمقة المتاحة يوميًا أو شهريًا

اطلب المساعدة عندما تحتاج إليها من الخبراء في منتدى مجتمع SpiceWorks

استخدم SpiceWorks في أي مكان عبر تطبيق الهاتف المحمول الأصلي، المتوفر لنظامي Android أو iOS

قيود SpiceWorks

على الرغم من أنه يقدم الكثير بالنسبة لأداة مجانية، إلا أن وظائفه قد لا تكون مناسبة لتطبيقات المؤسسات الكبيرة، خاصة إذا كان لديك فرق دعم متفرقة

التقارير ليست قابلة للتخصيص كما يرغب بعض المستخدمين

تسعير SpiceWorks

مجاني

تقييمات ومراجعات SpiceWorks

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة الكشافة Help Scout هو بديل Freshdesk قابل للتطوير يعطي الأولوية لمشاركة العملاء. تم تصميمه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو يساعد في إدارة محادثات العملاء عبر البريد الإلكتروني ودعم الدردشة المباشرة والرسائل داخل التطبيق، ويتم توجيهها جميعًا إلى صندوق وارد مشترك. يمكن بعد ذلك تخصيص المحادثات لوكلاء محددين مع إرفاق ملاحظات خاصة. 📫

تتيح قاعدة البيانات لفريق الدعم الخاص بك الوصول إلى معلومات العملاء بالإضافة إلى سجل مواقعهم الإلكترونية وتفاصيل التفاعلات السابقة. وإذا قمت بنقل بيانات عملائك من منصة أخرى، فإن Help Scout يجعل الأمر سهلاً للغاية، دون الحاجة إلى مشاركة تكنولوجيا المعلومات.

Help Scout أفضل الميزات

التعرّف بسرعة على كيفية استخدام واجهة المنصة سهلة الاستخدام

إنشاء قاعدة معرفية للخدمة الذاتية للعملاء لتحرير فريق الدعم الخاص بك لمساعدة الآخرين الذين يحتاجون إلى دعم أكثر تخصيصاً

استخدام الأتمتة لتسريع المهام المتكررة

تتبع مقاييس الفريق وسعادة العملاء من خلال تقارير من بوابة العملاء

قيود برنامج Help Scout

القنوات الاجتماعية وسجل التقارير غير المحدود متاحان فقط في خطتي Plus وPro

يشعر بعض المستخدمين أن المنصة المعرفية ليست سهلة الاستخدام كما ينبغي أن تكون

تسعير Help Scout

نسخة تجريبية مجانية: 15 يومًا

15 يومًا المعيار: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 390 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 390 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. مركز خدمة HubSpot

عبر مركز خدمة HubSpot HubSpot Service HubSpot هو جزء من مجموعة برامج HubSpot الأوسع نطاقاً. فهو يربط معلومات العملاء وقنوات الخدمة الخاصة بك على منصة واحدة.

يمكنك قبول الاستفسارات من العملاء عبر المكالمات الواردة أو رسائل البريد الإلكتروني أو الدردشة المباشرة أو قنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook Messenger. تحتفظ بوابة العملاء بالمحادثات بين العملاء ووكلاء الخدمة لديك في مكان واحد، بغض النظر عن مكان بدايتها. وهذا يمنح فريق مكتبك الأمامي جميع البيانات والسياق الذي يحتاجونه لتقديم خدمة سريعة ومخصصة. 🙋

أفضل ميزات HubSpot

دعم عملائك أينما كانوا باستخدام نظام التذاكر وأدوات الإدارة متعددة القنوات

استخدم قاعدة المعرفة لإنشاء مكتبة من الإجابات على الأسئلة المتداولة حتى يتمكن العملاء من مساعدة أنفسهم

معاودة الاتصال بعملائك باستخدام برنامج VoIP المدمج

ابقَ على اطلاع على كل ما يجري باستخدام لوحة معلومات التقارير

يوفر HubSpot خدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى تتمكن من الاتصال بهم في أي وقت للمساعدة في النظام

قيود HubSpot

تحتاج إلى استخدام HubSpot CRM أيضًا إذا كنت تريد وصولاً سلسًا إلى جميع بيانات عملائك

ميزات الأتمتة متاحة فقط في الخطط المدفوعة وبوابة العملاء متاحة فقط من الخطة الاحترافية وما فوق

تسعير HubSpot

البداية: 45 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

45 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين الاحترافية: 450 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

450 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المؤسسات: 1,200 دولار شهرياً ل 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (2,000+ تقييم)

4.4/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 140 تقييم)

7. سحابة خدمة Salesforce السحابية

عبر فريق المبيعات سحابة Salesforce Service Cloud هي حل خدمة العملاء لـ منصة Salesforce CRM . بفضل عرضها الشامل لقاعدة عملائك، يعمل برنامج مكتب المساعدة هذا على تبسيط دعم العملاء عبر قنوات متعددة.

تتميز المنصة بأداة مساعدة عن بُعد تتيح مشاركة سطح المكتب. يتيح ذلك لوكلاء الخدمة لديك رؤية ما يراه العميل بالضبط على شاشته حتى يتمكنوا من تحديد المشكلة. يتعرّف الذكاء الاصطناعي على أجزاء من الصور من العرض عن بُعد ويوصي بخطوات لأعضاء فريق الدعم لمساعدتهم على حل مشاكل العملاء بسرعة.

إذا لم يتمكنوا من حل المشكلة، فيمكنهم التصعيد بسهولة إلى مستوى أعلى. تحيل أداة الذكاء الاصطناعي أيضًا الوكلاء إلى مقالات في نظام إدارة المعرفة للمساعدة في تحسين الإنتاجية ومستويات الخدمة. ✨

أفضل ميزات سحابة خدمة Salesforce السحابية

تقديم الدعم عبر الهاتف، أو من خلال روبوت الدردشة على موقع التجارة الإلكترونية، أو عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام

استخدم تطبيق Service Cloud لتطبيق Slack لمساعدة الوكلاء على التعاون مع الخبراء لحل استفسارات الدعم

مراقبة المخاطر التي تتعرض لها علاقات العملاء باستخدام أدوات اكتشاف الحوادث وإدارتها حتى تتمكن من معالجة المشكلات في وقت مبكر

استخدام الذكاء الاصطناعي لالتقاط سير العمل وأتمتته، مما يوفر الوقت والتكلفة

قيود سحابة خدمة Salesforce السحابية

تحتاج إلى استخدام سحابة الخدمة مع Salesforce CRM حتى تتمكن من الوصول إلى بيانات العملاء

تكلف العديد من ميزات البرنامج مثل الذكاء الاصطناعي والتوجيه متعدد القنوات ومنصة الخدمة الذاتية تكلفة إضافية

تسعير سحابة خدمة Salesforce السحابية

نسخة تجريبية مجانية: 30 يوماً

30 يوماً المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 165 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

165 دولاراً شهرياً لكل مستخدم غير محدود: 330 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سحابة خدمة Salesforce السحابية

G2: 4.3/5 (أكثر من 3500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 3500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

8. وكيل مباشر

عبر وكيل مباشر LiveAgent هي منصة دعم العملاء التي تتميز بأسرع وأسهل إعداد وتنفيذ. يُعرف بديل Freshdesk هذا ببرنامج LiveChat الفعال وسهل الاستخدام.

كما أنه يوفر خدمة العملاء عبر الهاتف من خلال حل مركز اتصال LiveAgent، بالإضافة إلى الدعم عبر واتساب وماسنجر وفايبر، وقنوات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتويتر وفيسبوك. يجمع نظام التذاكر جميع اتصالات العملاء في مكان واحد، حتى تتمكن من حل المشكلات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى تبديل المنصات. 🙌

LiveAgent أفضل الميزات

تكييف واجهة المستخدم مع عملك باستخدام الحقول والفلاتر المخصصة

إعداد إجابات تلقائية للأسئلة الشائعة حتى يتمكن الوكلاء من التركيز على المكان الذي يحتاجون إليه بالفعل

تحفيز فريق دعم العملاء من خلال الشارات والمكافآت ولوحات المتصدرين

إنشاء قاعدة معرفية لتقديم حلول للعملاء عبر بوابة العملاء

التكامل مع أكثر من 200 أداة وتطبيق آخر، مثل Gmail وFacebook وWhatsApp وShopify وMailchimp وWordPress

قيود LiveAgent

هناك العديد من الميزات التي قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور عليها وتعلم استخدامها جميعًا

يجد بعض المستخدمين أن وظيفة التحليلات وإعداد التقارير بسيطة بعض الشيء بالنسبة لاحتياجاتهم

تسعير LiveAgent

نسخة تجريبية مجانية: 30 يومًا

30 يومًا صغير: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم متوسط: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الكبير: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LiveAgent

G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

9. مكتب مساعدة ProProfs

عبر مكتب مساعدة ProProfs يهدف مكتب المساعدة ProProfs Help Desk إلى توفير خدمة عملاء متعددة القنوات مع تحسين إنتاجية الوكيل وفريق العمل. يتم تنظيم محادثات العملاء الداخلية والخارجية في نظام إدارة الدعم المركزي. إلى جانب الملاحظات والمحادثات الداخلية، مما يسهل التعاون لحل مشكلات العملاء. 🎯

يتم تتبُّع جميع الطلبات الواردة إلى بديل Freshdesk هذا في صناديق بريد وارد مشتركة بعناوين مفيدة، مثل support@ أو help@ أو contact@.

أفضل ميزات مكتب مساعدة ProProfs ProProfs

مدير مخصص للإعداد لمساعدتك على بدء العمل

استخدام الأتمتة لتعيين التذاكر بشكل عادل باستخدام نظام دائرية أو قواعد التذاكر المتقدمة

تجنب الارتباك والرسائل المتداخلة مع خاصية الكشف عن التصادم بين الوكلاء

إنشاء قاعدة معرفية حتى يتمكن العملاء من الحصول بسرعة على إجابات للأسئلة المتداولة

قم بقياس تجربة العملاء باستخدام مقاييس مثل حل المكالمة الأولى (FCR) ودرجات رضا العملاء (CSATs)

قيود مكتب مساعدة ProProfs ProProfs

خيارات التكامل مع الجهات الخارجية محدودة إلى حد ما وقد لا تكون كافية للشركات الكبيرة

لا يقدم ProProfs الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يكون عائقًا لبعض المستخدمين

تسعير مكتب مساعدة ProProfs ProProfs

نسخة تجريبية مجانية: 15 يومًا

15 يومًا الخطة السنوية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مكتب مساعدة ProProfs ProProfs Help Desk

G2: 4.7/5 (18 تقييمًا)

4.7/5 (18 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (13 مراجعة)

10. زندسك

عبر زندسك تم تصميم هذا البديل المعروف ل Freshdesk للشركات الكبيرة ويركز على إنشاء تجارب عملاء رائعة من خلال التفاعلات الشخصية. وهو يجمع بين الدعم البشري ووظائف الذكاء الاصطناعي ليمنحك أفضل ما في العالمين.

واعتماداً على ما يحتاجون إليه، يتم توجيه العملاء إلى بوابة الخدمة الذاتية للأسئلة الشائعة أو إلى وكيل الخدمة الأكثر تأهيلاً لحل استفساراتهم. الذكاء الاصطناعي أدوات أتمتة سير العمل تأكد من أن جميع عمليات الخدمة لديك مبسطة قدر الإمكان. 🛠️

في حين أن هناك مجموعة من الخطط المتاحة لأحجام مختلفة من الأعمال، في حالة احتياجك لنظام حجز التذاكر فقط، فإن لديهم أيضًا خطة أساسية تبدأ من 19 يورو.

Zendesk أفضل الميزات

إدارة الطلبات التي تأتي عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل القصيرة أو وسائل التواصل الاجتماعي

استخدم Zendesk على الويب، أو على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS عبر عمليات التكامل

التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق آخر، بما في ذلك Jira وTymeshift وTymeshift وTeamviewer وHarvest

استخدم التحليلات و أدوات إعداد التقارير للكشف عن رؤى حول عملية خدمة العملاء لديك

قيود Zendesk

في حين أنه يمكنك إنشاء طرق عرض مخصصة، لا يمكنك تصديرها، لذا تحتاج إلى إنشائها يدويًا لكل مستخدم

ستدفع 50 يورو إضافية شهرياً لكل وكيل للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي المتقدمة

تسعير #### Zendesk

نسخة تجريبية مجانية: 30 يومًا

30 يومًا Suite Team: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Suite Growth: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Suite Professional: 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Suite Enterprise: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Suite Enterprise Plus: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الذكاء الاصطناعي المتقدم (الوظيفة الإضافية): 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

اجعل عملاءك (وفريقك) سعداء ## اجعل عملاءك (وفريقك) سعداء

خدمة عملائك بشكل جيد هو عنصر أساسي لبناء شركة مزدهرة، بغض النظر عما تبيعه.

إذا كنت تبحث عن نظام يوفر وظائف خدمة العملاء ودعمًا لمعظم عملياتك التجارية الأخرى، فلا تبحث عن نظام يوفر وظائف خدمة العملاء ودعمًا لمعظم عملياتك التجارية الأخرى، فلا تبحث عن نظام شامل لتحسين دعم العملاء - وسير عملك. 🤩 اشترك مجانًا مع ClickUp اليوم وشاهد عملك ينمو.