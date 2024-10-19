5 أسباب لدمج أدوات أعمالك التجارية والتوفير مع ClickUp

هل تشعر أن عدد الأدوات في مجموعة أدواتك التقنية في تزايد مستمر، ولكن العمل الفعلي يزداد صعوبة في إنجازه؟

إنه أمر شائع أكثر مما تظن - إن تقرير اتجاهات البرمجيات كخدمة لعام 2020 أن شركات المؤسسات تستخدم في المتوسط 288 أداة عمل مختلفة في المؤسسة بأكملها.

وحاليًا، تدفع الشركة المتوسطة حاليًا مقابل 7.6 أدوات عمل إضافية بنفس الوظائف. مع وجود هذا العدد الكبير من اشتراكات SaaS وأدوات الاتصال الموزعة على المؤسسة بأكملها، هناك قدر كبير وغير ضروري من الأموال المهدرة.

في الواقع، يرتفع عدد أدوات الأعمال المكررة عبر الإنترنت بنسبة 80% على أساس سنوي. 🤯

على الأرجح، فإن شركتك الصغيرة أو منظمة المؤسسة يمكن أن تستفيد مالياً من خلال دمج مجموعة التقنيات الخاصة بك. لكنك لا تريد التخلص من الأشياء لمجرد توفير بعض المال. بدلاً من ذلك، أنت بحاجة إلى أدوات عمل توفر المال و تحسّن سير العمل، بحيث ينجز فريقك المزيد في وقت أقل! ⚡️ سنمضي قدمًا ونقولها - هناك مبررات جدية لكيفية توفير عملك مع ClickUp.

لا يتعلق الأمر فقط بتقليل عدد أدوات العمل. فباستخدام ClickUp، يمكنك منح فرقك مساحة للتعاون، وتعيين المهام، والحفاظ على سير المشاريع من خلال منصة قابلة للتخصيص بسهولة وقابلة للتخصيص لتناسب الجميع.

وبالنسبة لمعظم الناس، لا شيء يؤثر على النتيجة النهائية مثل الإنتاجية!

لماذا يعد تقليل أدوات العمل أكثر من مجرد توفير المال

شركة أمن ستانلي سيكيوريتي وجدت STANLEY نفسها منعزلة عبر العديد من أدوات العمل عبر الإنترنت قبل اعتماد ClickUp. وباعتبارها مؤسسة افتراضية، احتاجت STANLEY إلى اتباع نهج من الأسفل إلى الأعلى لتحسين العمليات والتعاون في أي مكان.

استطلعت شركة ستانلي سيكيوريتي آراء موظفيها الداخليين لفهم تأثير ClickUp

قال كونور ناش، مدير تحليلات الخبرة العالمية في STANLEY Security: "بصفتنا فريقاً للابتكار التكنولوجي، نحتاج إلى البقاء منظمين ومرنين للتكيف مع متطلبات المشروع المتغيرة".

وأضاف ناش: "نحن نستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات إدارة المشاريع للوصول إلى أهدافنا، وكان ClickUp محورياً في ذلك". "نحن قادرون على تخصيص وأتمتة ClickUp بما يتناسب مع كل مبادرة محددة، وقد أتاح لنا ذلك تبسيط سير العمل لدينا وتيسيره، مما زاد من قدرة فريقنا بشكل كبير."

كانت نتائج الانتقال إلى مساحة عمل مركزية للإنتاجية مثيرة للإعجاب:

توفير أكثر من 8 ساعات كل أسبوع في الاجتماعات وتحديثات الفريق

انخفاض بنسبة 50% في الوقت المستغرق في إنشاء التقارير ومشاركتها

زيادة بنسبة 80% في تحسين العمل الجماعي

كيف يمكن للشركات توفير المزيد من الوقت باستخدام ClickUp؟

اطلع على خمسة أسباب تجعل من ClickUp المركز التعاوني الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتجميع العمل معًا في مكان واحد في جميع الفرق.

1. تعمل الفرق معاً بشكل أفضل تحت سقف واحد

التنقل بين أدوات العمل عبر الإنترنت ذهاباً وإياباً أمر متعب.

عندما تكون المعلومات محاصرة داخل أدوات العمل المختلفة الخاصة بك، يتعب الموظفون في البحث عما يحتاجون إليه لإنجاز أعمالهم. تظهر الأبحاث 45% من الموظفين يعتقدون تبديل السياق يجعلها أقل إنتاجية.

لهذا السبب من الضروري أن تجعل فريقك بأكمله يعمل معًا تحت سقف واحد مصمم خصيصًا لمساعدة الفرق على التعاون من البداية إلى النهاية. فمساحة واحدة تجعل من السهل على الفرق أن تستعيد يومها وتساعدها على تحقيق نمو حقيقي في الأعمال. 🌱

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو خصصها بناءً على احتياجات عملك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

لهذا السبب تجد الكثير من الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة أن ClickUp حل حقيقي لتوفير المال. يكتشف أصحاب الأعمال بسرعة كيف يقلل ClickUp من عدد الأدوات التي تتداخل مع ميزاتنا العديدة.

لا تثق بكلامنا فقط - نيك فوستر، مدير إدارة المنتجات في لولو برس وهي شركة النشر الذاتي للكتب، أوضح كيف أن فريقه شهد على الفور زيادة بنسبة 12% في كفاءة العمل عند استخدام ClickUp كمصدر للحقيقة.

وفي هذه العملية، استبدل الناشر اثنين من أدوات إدارة المشاريع بواحدة

عندما كنا نستخدم Jira، كان المطورون لدينا يقومون بتحديث كود النظام الأساسي الذي لم يكن مرتبطًا بـ Jira على الإطلاق. ثم كان عليهم قضاء الوقت في العودة إلى جيرا وإجراء تغيير الحالة يدويًا. لقد أمضينا الكثير من الوقت في محاولة تحديد حالات الميزات بدلاً من التركيز على تسليمها.

نيك فوستر، مدير إدارة المنتجات في لولو برس

جعلت Lulu Press فريقها مركزيًا من خلال مركز عمل واحد وسرّعت بشكل كبير من إصدارات المنتج من خلال التخلص من المهام المكررة عبر منصات متعددة مثل Jira.

مع تكامل GitHub القوي في ClickUp وخاصية الأتمتة القوية، اختصر فريق تطوير الويب في Lulu العمل اليدوي المتكرر ووفر أكثر من 8 ساعات أسبوعيًا باستخدام تطبيق واحد. 🧑‍💻

تعرف على المزيد حول كيفية تقليل عدد التطبيقات المكررة في مؤسستك باستخدام

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2. أطلق العنان لمشاركة المعرفة داخل مساحة عمل مركزية

هل سبق لك أن عانيت من الفوضى العارمة في محاولة تحديد موقع مستند أو معلومة ما عندما لا يتوفر شخص ما للمساعدة؟

الأمر ليس ممتعاً.

والأسوأ من ذلك هو كيف يمكن أن تستغرق إدارة الملفات وقتاً طويلاً عبر أدوات العمل المختلفة. تُظهر أبحاث السوق المذكورة سابقًا أن الموظفين يقضون في المتوسط 59 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المخبأة في أدوات العمل المؤسسية.

قم بتخصيص اللوحات البيضاء بسهولة عن طريق إضافة المستندات والمهام والمزيد

بدون مركز واسع النطاق وقابل للبحث لمشاركة المعرفة، يضيع فريقك الوقت والمال في البحث عن الأشياء التي يحتاجونها لإنجاز أعمالهم. ClickUp هو أداة العمل المناسبة لمساعدة فرق العمل على إطلاق العنان للمعرفة من خلال وظيفة البحث الدقيقة! 🔍

كما يمكنك استخدام ميزات التصفية والبحث داخل عرض القائمة لعرض المهام أو العثور عليها أو تنظيمها في سهولة ويسر. يمكنك استخدام شرطة مائلة تكامل للحصول على قوة بحث عالمية منخفضة الكمون في ClickUp.

ومع الأوامر، يمكنك إنشاء المهام والتنقل عبر مساحة العمل باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح. وهذا يمنح فريقك طريقة أسرع للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها.

إنشاء أوامر لزيادة التخصيص وإطلاق العنان للمعرفة

تسمح الميزات المتقدمة مثل البحث والتصفية للمؤسسات بتحسين إدارة الملفات ومشاركة الملفات بحيث يبقى كل شيء في مساحة واحدة. سواء كنت تخزن نسخة تسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي أو تنشئ تقويمًا للتواصل عبر البريد الإلكتروني، فإن ClickUp هي واحدة من أفضل أدوات الأعمال عبر الإنترنت لإنشاء الأصول ومشاركتها.

في الواقع، يعد تنظيم الأصول أمراً ضرورياً إذا كنت تريد الحفاظ على مرونة عمليات عملك واستيعاب الموظفين في عملهم. لهذا السبب يتعين على أصحاب الأعمال الصغيرة منح فرق العمل مكاناً مركزياً للعمل والعثور بسرعة على ما يحتاجون إليه. مستندات ClickUp ينظم المعلومات في مساحة واحدة لمشاركة الملفات بشكل أفضل، بحيث توفر للفرق وصولاً أسهل إلى المستندات عبر الشركة بأكملها. يمكن للمستخدمين ربط المستندات بسير العمل وعدم القلق أبدًا من الاضطرار إلى ترك أداة عمل لأخرى أو فقدان المعلومات في حسابات Google Drive العشوائية.

إدراج طريقة عرض جدول بسهولة لإعطاء المزيد من السياق داخل مستندات ClickUp Docs الخاصة بك

3. احصل على الصورة الكاملة مع ميزات شاملة ومفيدة

لا تتسم فرق العمل بالكفاءة في استخدام العشرات من أدوات العمل المتشابهة بدلاً من استخدام أداة واحدة. والخبر السار هو أن أصحاب الأعمال الصغيرة والشركات الكبيرة على حد سواء بدأوا يدركون مشكلة اللامركزية في أدوات العمل وأدوات التسويق عبر الفرق.

في الواقع، فإن دليل السوق لعام 2021 لـإدارة SaaS يتوقع التقرير أن نصف المؤسسات ستعتمد مركزية تطبيقات SaaS الخاصة بها بشكل كبير بحلول عام 2026. وبالإضافة إلى عدم التنظيم وقوائم أدوات العمل المكررة باهظة الثمن، فإن مخاطر أمن الأعمال هي علبة أخرى من المخاطر مع ارتفاع عدد أدوات العمل - وما يتبعها من مشاركة كلمات المرور. 🌎

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

تكمن مشكلة معظم منصات الإنتاجية في أنها لا تقوم إلا بأشياء قليلة جداً. والآن، قارن ذلك بمجموعة ClickUp الهائلة من الميزات التي تساعد الشركات على رؤية الصورة الكاملة للمشروع.

من المحتمل أن تكون قد سمعت عن ClickUp. وربما تكون قد قارنته بالمعايير برامج إدارة المشاريع . ولكن ما لا يدركه الكثيرون حتى يدخلون إلى ClickUp يومياً هو أن هذه المنصة الإنتاجية وأداة الأعمال التجارية عبر الإنترنت تقوم بأكثر من ذلك بكثير.

لذا، ولإعطاء أصحاب الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة وقادة الفرق نظرة أفضل على إمكانياتها، سنتعمق في ثلاث من الميزات المتقدمة الأقل شهرة في ClickUp التي تساعد الفرق في الحصول على صورة كاملة لعملهم:

الميزة 1: اللوحات البيضاء

قم بتحويل الأشكال إلى مهام على لوحة ClickUp Whiteboard لوضع أفكارك موضع التنفيذ على الفور

بينما تتوفر منتجات أخرى مشابهة من شركات شهيرة مثل Miro و Mural, كليك أب السبورات البيضاء هي الأداة الافتراضية الوحيدة للسبورة البيضاء الافتراضية التي يمكنها أخذ أفكار فرقك وتحويلها إلى إجراءات منسقة. 🎯

سواء كان أصحاب الأعمال الصغيرة بحاجة إلى العصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو بناء تدفقات عمل رشيقة، فإن سبورة ClickUp البيضاء يمكنها القيام بكل ذلك! على عكس أدوات الأعمال الأخرى الخاصة بالألواح البيضاء، يمكن لـ ClickUp نقل فكرة ما إلى مشروع محدد بشكل أسرع مع إدارة المهام قدرات مباشرة من اللوحات البيضاء الخاصة بك.

من السهل إضافة سياق إلى مهام سير العمل الخاصة بك مع المهام المضمنة والتنسيق الغني. ويمكن لأي شخص في مؤسستك الوصول والتعاون في الوقت الفعلي كما لو كنتم جميعاً في نفس الغرفة!

الميزة 2: التعليق التوضيحي والتدقيق

تعيين تعليقات على الملفات للتعاون بشكل أسرع مع ميزة التعليقات التوضيحية في ClickUp

تقوم فرق التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتصميم الجرافيكي، وتسويق المحتوى، ومالكي المواقع الإلكترونية، وفرق تسويق المنتجات بمراجعة مختلف المستندات والملفات والأصول يومياً. تستخدم العديد من هذه الفرق أدوات تسويقية مثل Prodigy وFilestage وAnotate. ولكن ميزة التعليقات التوضيحية في ClickUp تأخذ خطوة إلى الأمام. ✍️

مع ميزات التعليقات التوضيحية والتدقيق، لم يعد المساهمون في المشروع وأصحاب المصلحة يفوتون الموافقات المهمة في صناديق البريد الوارد الخاصة بهم ويخلقون اختناقات أطول. إليك ما يمكنك فعله لتسريع الملاحظات والمراجعات في ClickUp:

قم بتحميل أنواع الملفات الشائعة مثل PNG و GIF و JPEG و WEBP و MP4 كمرفقات للمهام

معاينة جميع تعليقات التدقيق التي لم يتم حلها في قسم المهام في المهمة

فتح تعليق من شريط التشغيل لإثبات محتوى الفيديو بشكل أسرع

استخدم التعليقات للتحدث عن التحديثات مباشرة على الملفات

الميزة 3: لوحات المعلومات

نظّم البيانات التي تحتاج إليها باستخدام الأدوات المصغّرة المخصصة في ClickUp Dashboards

هذه ليست لوحة تحكم عادية. في الواقع، تساعد لوحة معلومات ClickUp فريقًا قريبًا من فريق سان دييغو بادريس تعمل بكفاءة أكبر!

أوضح كين كواشي، نائب رئيس عمليات البيسبول في فريق Padres، كيف ساعد ClickUp فريقه على تتبع وإدارة تقدم المشروع والإنفاق المدرج في الميزانية مقابل الإنفاق الفعلي والتكاليف والفواتير - كل ذلك في لمحة واحدة في تقارير مخصصة.

احتاج فريق MLB إلى أداة عمل مركزية واحدة لإدارة وتتبع التقدم المحرز في مشروع تجديد جناحهم في بيتكو بارك. وقد تطلّعوا إلى ClickUp لتفسير الصورة الكبيرة لتلك التكاليف والميزانيات المخصصة ونمو الأعمال والإنفاق على التجديد في الوقت الفعلي من خلال صيغ التباين في لوحة معلومات ClickUp. 📊

تتعلق العمليات بإيجاد طرق للحفاظ على التنظيم. يتضمن ذلك الاستفادة من التكنولوجيا مثل ClickUp لجعل العمل أكثر كفاءة والتعاون أسهل. ClickUp واضحة وموجزة للغاية، ومع ذلك فهي تسمح للمستخدم النهائي بتخصيص المنصة بالقدر الذي يريده بناءً على تفضيلاته. لقد ساعدتني كثيرًا في عملي اليومي.

كين كواتشي، نائب الرئيس لعمليات البيسبول في سان دييغو بادريس

4. تبسيط سير العمل مع التخصيص المتقدم

التعطيل هو لعنة الإنتاجية. لهذا السبب تحتاج الفرق إلى أدوات عمل مريحة وسهلة الاستخدام للتركيز على العمل الأكثر جاذبية حتى يتمكن الأشخاص من تبسيط سير العمل.

وأفضل طريقة للوصول إلى ذلك هي تزويد فريقك بأداة عمل قوية يمكن تخصيصها حسب تفضيلاتهم. تجنب الجلسات التأهيلية التي لا حصر لها والأدوات المتغيرة باستمرار التي يجلبها قادة الفريق الذين يأتون ويذهبون!

تم تصميم ClickUp مع وضع التخصيصات في الاعتبار بحيث لا تكون الأقسام المختلفة محصورة في تدفقات عمل مصممة لفرق أخرى.

سواء أكان الأمر يتعلق بتتبع تذاكر تكنولوجيا المعلومات، أو المسوقين الذين يديرون المحتوى، أو المهندسين الذين ينفذون تدفقات العمل الرشيقة، يصبح التخصيص أمرًا بالغ الأهمية عندما يكون الموظفون مشتتين عبر العديد من الأدوات المدفوعة والمجانية (خاصة مع الفرق البعيدة). 🌐

قم بتخصيص نطاق المشروع قالب السبورة البيضاء بإضافة المستندات والمهام والمزيد

كان الفريق الذي احتاج إلى المساعدة في بناء المزيد من تدفقات العمل التعاونية هو قسم خدمات الخريجين والمانحين (ADS) في جامعة ويك فورست . أوضح موري غراهام، مدير مشاريع ADS، كيف كافح القسم لتحسين الإنتاجية لأن الفرق لم تتزحزح عن جهودها التعاونية.

وقد أدى ذلك إلى استخدام أقسام مختلفة في ويك فورست لأدوات العمل عبر الإنترنت مثل أسانا , جيرا , تريلو , فكرة و Workfront و Google Drive لتبسيط سير العمل. تتنقل فرق العمل باستمرار بين أدوات الأعمال الصغيرة للعثور على المستندات في مستندات Google Docs، وتخزين الملفات عبر الحسابات، وتعيين العمل، وتوفير تحديثات المهام، وإضافة البيانات.

ثم قرروا تجربة ClickUp بدلاً من ذلك. 📈

لاحظ الفريق على الفور تحسنًا في المواءمة بين الأقسام بين مشاريع الفريق حيث أصبح ClickUp المصدر الحقيقي الوحيد للمعلومات. سمح تخصيص لوحة المعلومات للفرق بالحصول على ما يحتاجونه بالضبط من أداة الأعمال عبر الإنترنت، بحيث عمل الجميع من مركز واحد - وهو أمر افتقدوه مع الحلول الأخرى المختلفة.

يمكننا الآن التعاون داخل نظام واحد والاطلاع على البيانات المهمة. وهذا يسمح لفرقنا المختلفة بالإبلاغ عن التقدم المحرز، وتحديد مشكلات عبء العمل والقدرات، والتخطيط بطريقة أكثر دقة.

موري غراهام، مدير مشاريع ADS في جامعة ويك فورست

5. وفر الوقت مع واحد من أكثر الخيارات ميسورة التكلفة

ترغب فرق العمل في توفير الوقت في العمل الأكثر أهمية، مع توفير السياق اللازم لإنجازه - كل ذلك دون تشتيت الانتباه الذي يوقف الإنتاجية. ويريد أصحاب الأعمال أيضاً القيام بذلك دون أن يكلفهم ذلك الكثير من المال. هناك الكثير من أدوات الأعمال المجانية المتاحة - ولكن ماذا عن التكلفة الفعلية لـ ClickUp؟

وكيف يمكن مقارنتها بأدوات الأعمال عبر الإنترنت التي تستخدمها بالفعل أو تفكر في استخدامها؟ لديك خيارات، ولكن ليس هناك الكثير من الخيارات القوية وبأسعار معقولة مثل ClickUp. إنها بسهولة واحدة من أفضل الأدوات المجانية في هذا المجال. ✨

اطلع على تحليلنا للتكلفة لكل مستخدم مقارنةً بأدوات الأعمال الرائدة على الإنترنت للإنتاجية:

ClickUp Jira Monday Trello Asana 10 مستخدمين 50 دولارًا في الشهر 600 دولار في السنة 70 دولارًا في الشهر 840 دولارًا في السنة 100 دولار في الشهر 1200 دولار في السنة 100 دولار في الشهر 1200 دولار في السنة 110 دولارات في الشهر 1320 دولارًا في السنة 50 مستخدماً 250 دولاراً في الشهر و3000 دولار في السنة 320 دولاراً في الشهر و4200 دولار في السنة 500 دولار في الشهر و6000 دولار في السنة 500 دولار في الشهر و6000 دولار في السنة 550 دولاراً في الشهر و6000 دولار في السنة أكثر من 100 مستخدم 500 دولار/شهرياً 6,000 دولار/سنة 700 دولار/شهرياً 8,400 دولار/سنة 1,000 دولار/شهرياً 12,000 دولار/سنة 1,000 دولار/شهرياً 12,000 دولار/سنة 1,000 دولار/شهرياً 13,200 دولار/سنة

لا يزال ClickUp هو أفضل أدوات الأعمال الإنتاجية سعراً في السوق، ولكن هذا لا يعني أنه الأضعف. يحصل المستخدمون على المزيد من الميزات وقدرات التخصيص مقارنةً بمعظم أدوات الأعمال الرئيسية عبر الإنترنت في هذا المجال.

كانت RevPartners، وهي منصة لبناء محركات Revops، في وضع مشابه لما كانت عليه جامعة ويك فورست، فقد كان لديها الكثير من أدوات الأعمال عبر الإنترنت في الشركة التي تقوم بنفس الشيء.

وقد شرح داين داستهيمر، شريك حركة المرور في RevPartners، كيف أنه بعد اعتماد ClickUp، قام الفريق بتوحيد تطبيقات الإنتاجية من ثلاثة إلى أداة عمل واحدة، مما أدى إلى توفير 50% من التكاليف للمؤسسة.

مع ClickUp، يمكننا الوصول إلى جميع الوظائف التي نحتاجها في مكان واحد، وهو أمر ضخم بالنسبة لنا. نحن نهتم بالاعتماد، وبدون منصة سهلة الاستخدام حقًا يمكنها تمكين ذلك، سيكون من المستحيل دفع جميع الفرق والعملاء إلى اعتمادها.

داين داستهايمر، شريك حركة المرور في RevPartners

أفضل أدوات الأعمال عبر الإنترنت يجب أن توفر لك الوقت والمال

هل حان الوقت لتمكين فريقك بأفضل الأدوات عبر الإنترنت التي يمكن أن تقلل من إنفاقك على التطبيق في نفس الوقت؟ نحن نأمل ذلك بالتأكيد لأننا نود أن تكون في مقعد القيادة في خطة ClickUp المجانية للأبد لإنشاء حساب مجاني ومعرفة سبب كون ClickUp واحدة من أفضل الأدوات المجانية المتاحة.

يساعد ClickUp أصحاب الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على الاحتفاظ بجميع أدوات العمل الأساسية عبر الإنترنت في مكان واحد. من المستندات إلى المهام إلى الاتصالات التجارية - يمكنك توفير يوم واحد كل أسبوع على فريقك

تعرَّف على سبب كل هذه الضجة وابدأ في توفير المال باستخدام أفضل تصنيف أداة أعمال عبر الإنترنت للتعاون والإنتاجية!