أفضل 11 أداة ترجمة بالذكاء الاصطناعي في 2025

لقد غيرت أدوات ترجمة الذكاء الاصطناعي الطريقة التي نتواصل بها من خلال ضمان تقليل حاجز اللغة إلى الحد الأدنى.

يمكن لهذه الأدوات فك رموز اللغات وترجمتها وتفسيرها في الوقت الفعلي. كما أنها تستخدم تقنيات التعلم الآلي ومعالجة التعلم الطبيعي لترجمة النص مع الحفاظ على معناه وسياقه كما هو.

قد يكون العثور على الأداة المناسبة أمرًا صعبًا، حيث يعج السوق بالعديد من الأدوات المختلفة، وكلها تدعي أنها الأفضل. لكن لا تقلق، سوف نأخذك في جولة على أفضل أدوات ترجمة الذكاء الاصطناعي في السوق مع قائمة بالميزات الأكثر أهمية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات ترجمة الذكاء الاصطناعي؟

أثناء اختيار أداة ترجمة بالذكاء الاصطناعي، إليك الأشياء التي يجب أن تأخذها في الاعتبار:

الدقة: ابحث عن الأدوات التي توفر ترجمات دقيقة ودقيقة عبر اللغات والسياقات المختلفة. تضمن الدقة العالية نقل رسائلك بشكل صحيح دون فقدان المعنى أو الفوارق الدقيقة

ابحث عن الأدوات التي توفر ترجمات دقيقة ودقيقة عبر اللغات والسياقات المختلفة. تضمن الدقة العالية نقل رسائلك بشكل صحيح دون فقدان المعنى أو الفوارق الدقيقة دعم اللغات: تحقق من اللغات التي تدعمها الأداة. توفر أفضل أدوات ترجمة الذكاء الاصطناعي لغات متعددة لاستيعاب احتياجات التواصل المتنوعة

تحقق من اللغات التي تدعمها الأداة. توفر أفضل أدوات ترجمة الذكاء الاصطناعي لغات متعددة لاستيعاب احتياجات التواصل المتنوعة الترجمة في الوقت الفعلي: اختر الأدوات التي توفر الترجمة في الوقت الفعلي أثناء المحادثات أو الاجتماعات أو أثناء السفر

اختر الأدوات التي توفر الترجمة في الوقت الفعلي أثناء المحادثات أو الاجتماعات أو أثناء السفر الأمان والخصوصية: انتبه إلى تدابير الأمان التي توفرها الأداة لحماية البيانات الحساسة، وضمان الامتثال للوائح خصوصية البيانات ومعايير الصناعة

انتبه إلى تدابير الأمان التي توفرها الأداة لحماية البيانات الحساسة، وضمان الامتثال للوائح خصوصية البيانات ومعايير الصناعة واجهة المستخدم: قم بتقييم واجهة المستخدم الخاصة بالأداة لسهولة الاستخدام والتصفح السهل. واجهة سهلة الاستخدام تعزز الإنتاجية والكفاءة

قم بتقييم واجهة المستخدم الخاصة بالأداة لسهولة الاستخدام والتصفح السهل. واجهة سهلة الاستخدام تعزز الإنتاجية والكفاءة التسعير وقابلية التوسع: قم بتقييم هيكلية التسعير وخيارات قابلية التوسع لتحديد ما إذا كانت الأداة تتوافق مع ميزانيتك وخطط النمو

قم بتقييم هيكلية التسعير وخيارات قابلية التوسع لتحديد ما إذا كانت الأداة تتوافق مع ميزانيتك وخطط النمو الاندماج: إذا كنت تخطط لاستخدام الأداة ضمن عمليات سير العمل أو التطبيقات الحالية، فتأكد من توافقها وقدرات التكامل مع المنصات أو البرامج الأخرى

إذا كنت تخطط لاستخدام الأداة ضمن عمليات سير العمل أو التطبيقات الحالية، فتأكد من توافقها وقدرات التكامل مع المنصات أو البرامج الأخرى دعم العملاء: ابحث عن أدوات ترجمة الذكاء الاصطناعي التي توفر دعمًا موثوقًا للعملاء، بما في ذلك المساعدة الفنية وموارد استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لمعالجة أي مشاكل على الفور

أفضل 11 أداة ترجمة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

فيما يلي أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للترجمة التي يجب عليك استخدامها في عام 2025:

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ترجمة الإجراء باستخدام ClickUp AI

ClickUp Brain عبارة عن مركز مركزي للمعرفة يربط جميع مستنداتك وأشخاصك ومعارف شركتك بالذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة سلسة وذكية. وهو متاح عبر جميع ميزات ClickUp، بحيث يمكنك استخدامه من أي مكان وفي أي وقت.

استخدم ClickUp Brain لترجمة ملاحظاتك وموجزاتك وتقاريرك والمزيد لدعم الأشخاص من جميع الخلفيات في شركتك. من البحث وإنشاء المحتوى إلى تلخيص البيانات وتحليل المعلومات، يتمتع ClickUp Brain بالقدرة على إحداث ثورة في طريقة عملك. يمكنك بسهولة نسخ المقاطع الصوتية وترجمة المحتوى الخاص بك وتعريبه.

ولا ينتهي الأمر هنا! يمكنك إنشاء محتوى عن طريق إدخال مطالبات مخصصة، وتحرير المدخلات، وإنشاء محتوى خاص بالأدوار، وتحرير المحتوى الموجود، وكتابة تحديثات الفريق، وتلخيص المحتوى والمحادثات، وحتى الرد على رسائل البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات #### ClickUp Brain

ترجمة وتوطين المحتوى الخاص بك دون عناء

إنشاء محتوى باستخدام قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي الرد بسرعة على رسائل البريد الإلكتروني

دمجها مع أكثر من 1,000 أداة لتحسين الإنتاجية

اطرح أسئلة واحصل على إجابات دقيقة من مهامك ومستنداتك ومعلوماتك المخزنة في ClickUp

لخص دردشاتك وتعليقاتك ومحتواك

استخدم التدقيق الإملائي والتدقيق النحوي المدمج لكتابة خالية من الأخطاء

أنشئ جداول وقوالب لتنظيم معلوماتك

تمتع براحة البال مع تدابير الخصوصية والأمان الصارمة للبيانات

إنشاء محتوى خاص بالأدوار مثل خطط المشاريع، وما إلى ذلك.

قيود عقل النقر

لديه منحنى تعليمي

يجد بعض العملاء أن خيارات التخصيص مربكة للغاية

تسعير ClickUp Brain

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2: 4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. كويلبوت الذكاء الاصطناعي

via مترجم الذكاء الاصطناعي QuillBot إضافة حديثة إلى مجموعة خدمات الكتابة في Quillbot - QuillBot Translator هي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تقديمها في عام 2023. وهي تقدم ترجمات بأكثر من 40 لغة ويمكنها اكتشاف لغة الإدخال تلقائيًا.

وهي مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يستخدمونها لأغراض إعادة الصياغة أو التحرير، حيث يمكنهم ترجمة النص على نفس المنصة.

يمكنك ترجمة ما يصل إلى 5,000 حرف دفعة واحدة. الأداة مجانية تمامًا، مع إضافة لغات جديدة باستمرار، مما يجعلها الأداة المثالية أداة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات غير الربحية والأفراد والشركات.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي QuillBot AI

ترجمة النصوص القصيرة والطويلة إلى لغتك المستهدفة

الوصول إلى ترجمة مجانية إلى أكثر من 40 لغة

التحرير وإعادة الصياغة والاستشهاد والترجمة على منصة واحدة

استمتع بواجهة سهلة الاستخدام ومتوافقة مع الهاتف المحمول

ترجم إلى لغات جديدة حيث يعمل التطبيق باستمرار على إضافة المزيد من اللغات والميزات

قيود الذكاء الاصطناعي QuillBot AI

نظرًا لأن المنتج لا يزال في مراحله الأولى، فإنه يدعم لغات أقل من منافسيه

ليس لديه خيار ترجمة المستندات

يسمح بترجمة 5,000 حرف فقط في آن واحد

تسعير QuillBot AI

مجاني

البريميوم: 9.95 دولار شهريًا

9.95 دولار شهريًا خطة الفريق: 5-10 مقاعد: 3.75 دولار شهرياً لكل مقعد 11-50 مقعداً: 3.33 دولار/شهرياً لكل مقعد أكثر من 51 مقعداً: 2.91 دولار/شهرياً لكل مقعد



تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي QuillBot AI

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

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3. Copy.ai

via مترجم Copy.ai يستفيد Copy.ai من الذكاء الاصطناعي لتقديم قدرات ترجمة ممتازة. فهو يقوم بما تفتقده الترجمة الآلية في كثير من الأحيان - ترجمة الكلمات مع الاحتفاظ بالفوارق الدقيقة والمقصود منها. يمكنك استخدامه لإنشاء نسخ تسويقية، ومنشورات مدونات، وتسلسلات بريد إلكتروني باردة، وغير ذلك الكثير.

وهي مفيدة بشكل خاص لفرق التسويق والمبيعات، حيث تعمل كـ أداة كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لتحويل رسائلك وتوطينها. يمكن للفرق إضافة دليل صوت علامتهم التجارية لضمان أن تكون النتائج دقيقة وملائمة قدر الإمكان.

يوفر ترجمات بأكثر من 25 لغة. وأفضل ما يميزه هو سياسة خصوصية البيانات التي لا تحتفظ بالبيانات. والعيب الوحيد هو أنه ليس أداة ترجمة في المقام الأول.

أفضل ميزات Copy.ai

استكشف أكثر من 25 لغة

احصل على ترجمات ذات صلة وعالية الجودة

عزز ترجماتك عن طريق إضافة أدلة صوتية للعلامة التجارية للحصول على نتائج أفضل

التنقل دون عناء من خلال واجهة سهلة الاستخدام

استفد من قوالب سير العمل المعدة مسبقًا

استفد من تعدد استخداماته لكتابة وترجمة المدونات، وأوصاف المنتجات، وترجمة المحتوى، وغير ذلك الكثير

ضمان أمن بياناتك وخصوصيتها من خلال تدابير قوية

التكامل بسلاسة مع أكثر من 2,000 منصة

قيود Copy.ai

ليست أداة ترجمة في المقام الأول، لذا فإن الميزات محدودة

اشتكى بعض المستخدمين من عدم استجابة دعم العملاء

تسعير Copy.ai

مجاني

المحترف: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الفريق: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Copy.ai

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (60 مراجعة)

4. ترجمة جوجل

via

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بدأت Google Translate كخدمة ترجمة آلية مجانية في عام 2006، ويمكنها ترجمة النصوص والصور والمستندات والمواقع الإلكترونية بسهولة ودقة. في عام 2016، تحوّلت إلى الترجمة الآلية العصبية للسماح بترجمة أكثر طبيعية وملائمة.

يمكن الوصول إلى الأداة بسهولة، مع واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين الترجمة إلى أكثر من 130 لغة.

ما يميز هذه الأداة هو قدرتها على ترجمة الكلمات المكتوبة، والمواقع الإلكترونية، والمستندات المختلفة، والكلام، والصور، واللغات المكتوبة بخط اليد. كما أنها تعمل أيضًا في ترجمة المحادثات ثنائية اللغة وكأداة أداة النسخ بالذكاء الاصطناعي .

تُعد Google Translate مثالية للأفراد ومتعلمي اللغات والفرق الذين لا يحتاجون إلى ميزات ترجمة شاملة.

أفضل ميزات ترجمة Google Translate

استمتع بتجربة مستخدم بسيطة وتفاعلية

الوصول إلى ترجمات لأكثر من 130 لغة مجانًا

الاستفادة من ميزة اكتشاف اللغة

الوصول إلى الترجمات دون اتصال بالإنترنت في تطبيق الجوال

الترجمة مباشرةً عن طريق مسح النص ضوئيًا باستخدام الكاميرا

تنزيل اللغات للترجمة دون اتصال بالإنترنت

حفظ الكلمات والعبارات لترجمة أسرع

تسهيل المحادثة السلسة بين الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة

قيود ترجمة Google للترجمة

يمكن أن تقدم ترجمات غير دقيقة

لا تضمن خصوصية المدخلات أو المخرجات المشتركة

اشتكى بعض المستخدمين من أن الأداة لا تلتقط الفروق الدقيقة في اللغات

أسعار ترجمة Google Translate

مجاناً

تقييمات ومراجعات ترجمة جوجل مجاناً

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

5. سمارتلينج

via ترجمة ذكية Smartling هي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر ترجمة سريعة ودقيقة وتوطين المحتوى. وهي تقدم العديد من الميزات، مثل لوحات معلومات الأداء والتقدم، وأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب، والتكاملات المبنية مسبقًا.

سواء كنت تريد الترجمة البشرية أو الترجمة الآلية العصبية، فإن Smartling تقدم كل شيء. يدعم الترجمة بأكثر من 150 لغة ويتيح لك دمج نظام إدارة المحتوى الخاص بك لإدارة المحتوى بسلاسة.

يمكنك ترجمة البرامج التعليمية، والشهادات، والإعلانات، ومقاطع الفيديو، والمقابلات، وغيرها إلى لغتك المستهدفة. يوفر Smartling أيضًا خدمات ترجمة الكلام، والنسخ، والتعليق.

أفضل ميزات Smartling

الترجمة لأكثر من 150 لغة

الاستفادة من الترجمة البشرية

دمج Smartling مع نظام إدارة المحتوى بسهولة

تجربة سير العمل بشفافية تامة

الاستفادة من التقييم الصارم لجودة الترجمة

تطوير أدلة الأنماط ومسارد المصطلحات

استخدام ذاكرة الترجمة وإدارة المصطلحات

القيود الذكيّة

لا يقدم أسعارًا شفافة

لديها منحنى تعليمي حاد

تسعير الذكاّرة

الأساس: غير متاح

غير متاح النمو: غير متاح

غير متاح المؤسسات: غير متاح

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 3.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

6. DeepL

via DeepL مترجم من بين العديد من أدوات الترجمة الآلية المتوفرة في السوق، تشتهر DeepL بترجماتها الدقيقة والفارغة. وهي تركز على التقاط الفروق الدقيقة والمعاني الكامنة وراء الكلمات لتقديم أكثر المخرجات ملاءمة.

الواجهة بديهية وتدعم 30 لغة. بمساعدة الشبكات العصبية، تقوم الأداة بإنشاء ترجمات دقيقة ومناسبة للسياق.

يمكنك استخدامها لترجمة ملفات PDF، ومستندات Word، وملفات PowerPoint. كما تتيح لك أيضًا تحديد كلمات أو عبارات بديلة وتعديل العبارات الأخرى تلقائيًا وفقًا للاختيار.

يمكّنك الإصدار المجاني من DeepL من إنشاء مسرد المصطلحات الخاص بك، ويقدم قاموسًا مدمجًا، ويضع قواعد تتعلق بترجمات محددة.

باستخدام DeepL Pro، يمكنك أيضًا ضبط نغمة ترجماتك ودمجها مع أداة الترجمة بمساعدة الحاسوب وغير ذلك الكثير.

DeepL أفضل الميزات

استخدام واجهة سهلة وسهلة الاستخدام

التكامل بسلاسة مع ويندوز، وiOS، وكروم

الوصول إلى خبير ودقة استثنائية في اللغات المعروضة

وضع قواعد للكلمات والعبارات

ترجمة الملفات الكبيرة بسهولة مع الترجمة اللغوية البسيطة

حافظ على التنسيق الأصلي للنص مع الإصدار الاحترافي

ضمان مستوى عالٍ من أمان البيانات لمدخلاتك ومخرجاتك

DeepL القيودDeepL

العديد من الميزات متوفرة فقط في النسخة المدفوعة

يمكن ترجمة 1,500 حرف فقط في الإصدار المجاني

خيارات تخصيص محدودة

DeepL التسعيرDeepL

مجاني

المبتدئين: 10.49 دولار شهريًا لكل مستخدم

10.49 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 34.49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

34.49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 68.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

DeepL التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 130 تقييم)

7. مترجم مايكروسوفت بينج

via

_ / href/ _https://www.bing.com/translator Microsoft Bing Translator /%href/

مترجم Microsoft Bing Translator هو جزء من خدمات Microsoft Cognitive Services التي تعمل مع Microsoft Office وEdge وBing وSkype وغيرها. وهو يوفر النصوص، والكلام، والمحادثات متعددة الأجهزة، والصور، والترجمات دون اتصال بالإنترنت (لنظام Android فقط).

تدعم أداة الترجمة أكثر من 100 لغة. الواجهة سهلة الاستخدام. توفر تكاملًا سلسًا مع منتجات Microsoft. يمكنك إضافة المترجم إلى Outlook الخاص بك إذا كنت تترجم رسائل البريد الإلكتروني بانتظام.

يوفر Microsoft Translator for Business ميزات ترجمة مخصصة للحصول على ترجمات أفضل وأكثر ملاءمة.

أفضل ميزات مترجم Microsoft Bing Translator

الترجمة دون عناء مع واجهة سهلة الاستخدام

الانخراط في المحادثات في الوقت الفعلي وترجمة الكلام

التكامل بسلاسة مع تطبيقات Microsoft

اكتشاف اللغة للترجمة السريعة تلقائيًا

ترجمة سريعة باستخدام العبارات المستخدمة على نطاق واسع والمتوفرة على المنصة

الترجمة إلى أكثر من 100 لغة

قيود مترجم مايكروسوفت Bing Translator

اشتكى المستخدمون من عدم دقة الترجمة اللغوية في النصوص الطويلة

ميزة التحدث غير متوفرة لجميع اللغات

لا يسمح لك بتغيير الكلمات المترجمة

تسعير مترجم Microsoft Bing Translator

مجاناً

الدفع حسب الاستخدام: ترجمة النصوص: 10 دولارات/مليون حرف ترجمة المستندات: 15 دولارًا/مليون حرف ترجمة مخصصة: 40 دولارًا/مليون حرف لكل من الترجمة النصية وترجمة المستندات



تقييمات ومراجعات مترجم مايكروسوفت بينج

G2: 4.3/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: NA

8. غير قابل للنشر

via

_/مرجع/ _https://help.unbabel.com/hc/en-us/articles/360057591253-Translation-Models-what-are-they-and-what-options-do-I-have مترجم أنبابيل /%href/

Unbabel هي عبارة عن منصة LangOps تقدم مزيجًا من الترجمات البشرية والذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج عالية الدقة. وهو الأفضل للشركات وفرق العمل لأنه يقدم مجموعة شاملة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك التقارير في الوقت الحقيقي، والشفافية، وسير العمل القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يوفر الوقت والتكاليف.

يوفر تقدير الجودة بالذكاء الاصطناعي نظرة شفافة على أداء الترجمة لديك. علاوة على ذلك، فهي حاصلة على شهادة ISO 27001، مما يجعلها منصة آمنة.

أفضل ميزات Unbabel

الوصول إلى ترجمات إلى 90 لغة

الاستفادة من مزيج من الذكاء الاصطناعي والمترجمين البشريين للحصول على ترجمات عالية الجودة

التكامل مع مجموعة كبيرة من الأدوات مثل Zendesk وSalesforce وHubSpot

تقييم جودة الترجمات لضمان الدقة في الترجمة

تخصيص مهام سير عمل الترجمة لتناسب احتياجاتك

استخدام القوالب الجاهزة

قيود Unbabel

إمكانية حدوث أخطاء في الترجمات

اشتكى بعض المستخدمين من طول وقت الترجمة

أسعار Unbabel

المبتدئين: عادي: من 0.00050 دولار أمريكي للكلمة الواحدة مع التزام سنوي لا يقل عن 30,000 دولار أمريكي

من 0.00050 دولار أمريكي للكلمة الواحدة مع التزام سنوي لا يقل عن 30,000 دولار أمريكي المؤسسات: من 0.00046 دولار أمريكي للكلمة الواحدة مع التزام سنوي لا يقل عن 125,000 دولار أمريكي

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (190 تقييمًا)

4.6/5 (190 تقييمًا) Capterra: 3.8/5 (4 مراجعات)

9. سمارت كات

via

ويكيبيديا_

Smartcat هي أداة ترجمة تعمل بالذكاء الاصطناعي تقدم ترجمات سياقية وواجهة سهلة الاستخدام. توفر سير عمل تعاوني وترجمات سريعة، مما يجعلها مثالية للمؤسسات والفرق العالمية. يسمح لك بإضافة أي عدد تريده من المستخدمين.

تتحسن جودة الترجمة ودقتها كلما واصلت استخدامها. تدعم الأداة أكثر من 280 لغة و50 تنسيق ملف. يمكنك الاتصال بأكثر من 30 عملية تكامل لتبسيط عملك.

أفضل ميزات سمارت كات

الوصول إلى مسارد المصطلحات وذاكرات الترجمة لتحسين الاتساق

عرض تقييمات الدقة لأزواج لغات محددة

الترجمة إلى أكثر من 280 لغة

الاستفادة من مزيج من الخبرة البشرية مع ترجمات الذكاء الاصطناعي

استفد من قوة GPT-4 لتحسين قدرات الترجمة

استخدام مطابقة الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل اللغويين

تحرير المحتوى المترجم والتحقق منه في محرر Smartcat Editor

قيود سمارت كات

لا توجد نسخة مجانية

بعض المستخدمين اشتكوا من عدم استجابة دعم العملاء

تسعير سمارت كات

البداية : 99 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 99 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سمارت كات

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

10. ترجمة ريفيرسو

via

_/مرجع/ _https://www.reverso.net/text-translation ترجمة %مترجم /%href/_

يستخدم Reverso نماذج الترجمة الآلية العصبية لإعطاء ترجمات طبيعية ودقيقة لأكثر من 25 لغة. يمكنك كتابة النص أو إضافة مستند مثل PPT أو مستند Word أو PDF.

يمكّنك التطبيق المجاني من الوصول إلى ميزات مثل وضع الإشارات المرجعية، والأوضاع المظلمة، وعدم وجود إعلانات، والترجمات بنقرة واحدة. ويمكنك استخدام القاموس المدمج لتعديل مخرجاتك وضبطها، والتحقق من القواعد النحوية باستخدام أدوات التدقيق النحوي المدمجة، وتحسين النطق من خلال الاستماع إلى النصوص.

التطبيق متاح لأجهزة Mac وWindows وiOS وAndroid وChrome وFirefox.

أفضل ميزات الترجمة Reverso Translation

احصل على ترجمة سهلة وسريعة

إنشاء المفردات والتعلم باستخدام البطاقات التعليمية

الوصول إلى أمثلة داخل المحتوى

ترجمة المستندات والنصوص بسهولة

استفد من الحماية القوية للبيانات

افتح ترجمة نصية أطول وترجمة فورية وبدون إعلانات مع الإصدار المدفوع

قيود الترجمة قيود الترجمة

تتوفر العديد من الميزات في النسخة المدفوعة

يدعم لغات أقل من البدائل

تسعير Reverso Translation

مجاني

القسط: 9.99 يورو/شهريًا

9.99 يورو/شهريًا مترجم الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الترجمة تقييمات ومراجعات الترجمة

G2: 5/5 (1 تقييم)

5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

11. سيستران

via

مترجم سيستران_

Systran هو برنامج ترجمة فورية مثالي للشركات التي تتطلع إلى التعاون مع العملاء والموظفين العالميين. وتستخدمه بعض أكبر الأسماء في مختلف المجالات، مثل ديلويت، ونستله، والبريد السويسري.

يدعم أكثر من 55 لغة ويقدم ما يصل إلى 5,000 حرف ترجمة في الإصدار المجاني. يوفر الإصدار المدفوع ميزات ترجمة خاصة بمجال محدد، وترجمة نصية غير محدودة، وترجمة المستندات.

أفضل ميزات #### Systran

يضمن سياسة خصوصية قوية لحماية البيانات

تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك للحصول على نتائج أفضل

احصل على ترجمة خاصة بالمجال والمجال

تخصيص الترجمات لتلبية احتياجاتك الفريدة

إنشاء مسرد المصطلحات وذاكرة الترجمة الخاصة بك

استخدم قواميس المستخدم المتقدمة

حدد قواعد مخصصة لتحسين مخرجات الترجمة

قيود سيستران

ترجمة المستندات متاحة فقط في الإصدار المدفوع

منحنى تعليمي حاد

تسعير Systran

مجاني

البرو بلس : 19.99 يورو شهريًا/مستخدم/مستخدم

: 19.99 يورو شهريًا/مستخدم/مستخدم البرو بريميوم: 44.99 يورو/شهرًا/مستخدم

44.99 يورو/شهرًا/مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (2 مراجعات)

: 4.8/5 (2 مراجعات) Capterra: 4.7/5 (6 مراجعات)

## تسخير قوة أدوات الترجمة بالذكاء الاصطناعي

من الترجمات في الوقت الحقيقي إلى الحلول القابلة للتخصيص التي تلبي احتياجات محددة، يمكن لأدوات الترجمة القائمة على الذكاء الاصطناعي القيام بكل شيء. فهي تمكّن الشركات من دخول أسواق جديدة، والأفراد من التنقل في مناطق غير مألوفة، والأشخاص من تعزيز علاقات أكثر تنوعًا.

توفر عمليات الترجمة اللغوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي دقة أفضل، ووعيًا بالسياق، وتكاليف منخفضة، وترجمات سريعة. أثناء اختيار أداتك، ابحث عن الدقة، والسرعة، والواجهة سهلة الاستخدام، وعمليات التكامل، وعدد اللغات المدعومة.

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