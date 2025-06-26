أفضل 11 بديلاً لـ HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

كان إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي في الماضي مهمة تقتصر على الوكالات أو البرامج باهظة الثمن أو قضاء ساعات طويلة في تعلم حيل التحرير. غيرت HeyGen هذا الوضع من خلال توفير شخصيات افتراضية قابلة للتخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي والقدرة على نشر مقاطع فيديو للمتحدثين الرسميين في غضون ساعات قليلة، إن لم يكن دقائق

ولكن إذا واجهتك مشكلة في حدود التخصيص أو الأسعار أو خيارات الصوت، فأنت لست وحدك.

يحب العديد من المستخدمين فكرة إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen، لكنهم يجدونها غير مرنة بما يكفي لحالات استخدام محددة، مثل سرد قصص العلامات التجارية أو المحتوى متعدد اللغات أو التعاون الديناميكي بين أعضاء الفريق.

لهذا السبب، يجمع هذا المنشور أفضل بدائل HeyGen التي تمنحك مزيدًا من التحكم والإبداع أو الأسعار المعقولة، حسب ما تبحث عنه.

لماذا تختار بدائل HeyGen؟

HeyGen يجعل إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي أسهل، ولكنه لا يناسب الجميع. إليك الأسباب التي تدفع المستخدمين إلى استكشاف البدائل (بناءً على تقييمات حقيقية):

تخصيص محدود للأفاتار والبيئات: أبلغ المستخدمون عن وصولهم إلى الحد الأقصى للإبداع — لا يوجد تحكم حقيقي في الإيماءات أو الخلفيات أو العناصر ذات العلامات التجارية دون بيع إضافي

قد تبدو جودة الصوت آلية أو غير متسقة: تفتقر بعض الأصوات إلى الدقة العاطفية أو الإيقاع، خاصة في مقاطع الفيديو الطويلة أو متعددة اللغات، مما يؤدي إلى نتائج أقل جاذبية

تتغير الأسعار بسرعة حسب الحجم: على الرغم من أن البرنامج يبدأ مجانًا، إلا أن الميزات المتقدمة مثل استنساخ الصوت أو استخدام عدة صور رمزية تصبح باهظة الثمن بسرعة. وهذا يجعل من الصعب توسيع نطاق HeyGen بتكلفة معقولة

لا توجد مساحة عمل تعاونية حقيقية للفرق: يفتقر HeyGen إلى أدوات إدارة المشاريع أو المراجعة المدمجة، مما قد يؤدي إلى إبطاء العمل لفرق أو وكالات يفتقر HeyGen إلى أدوات إدارة المشاريع أو المراجعة المدمجة، مما قد يؤدي إلى إبطاء العمل لفرق أو وكالات التسويق بالفيديو

إمكانيات التحرير الأساسية: لا يمكنك القيام بأكثر من تبديل المشاهد أو تراكب النصوص. يتطلب إنتاج مقاطع فيديو أكثر تخصيصًا (مثل B-roll وتسجيل الشاشة والطبقات) أدوات أخرى

أدوات محدودة لكتابة السيناريو أو ابتكار الأفكار باستخدام الذكاء الاصطناعي: يجب أن تأتي بسيناريو جاهز؛ لا يساعد الذكاء الاصطناعي في العصف الذهني أو وضع الخطوط العريضة أو كتابة السيناريو الفعلي

تأخير أو تأخر في العرض في بعض الأحيان: من الشكاوى الشائعة على مواقع التقييم أن وقت العرض قد يكون بطيئًا أثناء ارتفاع حركة المرور، مما يؤثر على المشاريع التي تتطلب إنجازًا سريعًا

هذه القيود هي السبب في أننا اخترنا بعناية أدوات إنشاء الفيديو التي تعمل بشكل أفضل بكثير من HeyGen في الميزات الأساسية للفيديوهات ذات الجودة الاحترافية. دعنا نستكشفها.

نظرة عامة على بدائل HeyGen

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة مشاريع الفيديو من البداية إلى النهاية، وكتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain، والمستندات واللوحات البيضاء التعاونية، وتدقيق الفيديو، ومقاطع الفيديو لتسجيل كاميرا الويب/الشاشة الفرق الصغيرة والمؤسسات التي تدير إنتاج الفيديو من النص إلى التعليقات في مكان واحد تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Synthesia أفاتار AI بأكثر من 120 لغة، وتحويل النصوص إلى فيديو، وتحويل PowerPoint، وإنشاء مقاطع فيديو مجمعة، ومزامنة الشفاه الفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تنشئ مقاطع فيديو تدريبية وداخلية متعددة اللغات تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات VEED محرر قائم على المتصفح مع صور رمزية بالذكاء الاصطناعي وترجمات وتحويل النص إلى كلام و Magic Cut وتغيير الحجم للاستخدام على مواقع التواصل الاجتماعي المستقلون والفرق الصغيرة التي تنشئ محتوى قصير ومقاطع فيديو جاهزة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Rask استنساخ الصوت، الدبلجة مع مزامنة الشفاه، فصل المتحدثين، تصدير الترجمة، ذاكرة الترجمة فرق المحتوى والتوطين المتوسطة إلى الكبيرة التي تعيد استخدام الفيديو للجمهور العالمي تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 60 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات InVideo تحويل النصوص إلى فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، لقطات جاهزة، تعليقات صوتية، تسميات توضيحية، تنسيقات تصدير جاهزة للن الفرق الصغيرة والمسوقون الذين ينتجون محتوى ذي علامة تجارية ومقاطع فيديو اجتماعية سريعة الو تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Runway تحويل النص إلى فيديو، اتساق الصور الرمزية من الجيل الرابع، إزالة الخلفية، تأثيرات سينمائية، أدوات حركة AI الفرق الإبداعية ومنشئو المحتوى الفرديون الذين ينتجون قصصًا متقدمة باستخدام الذكاء الا تتوفر خطة مجانية (استخدام محدود)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Elai. io حوّل المستندات إلى مقاطع فيديو بقيادة شخصيات افتراضية، واختبارات تفاعلية، وتصدير SCORM، وأكثر من 75 لغة فرق L&D و HR الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل على إنشاء مقاطع فيديو تدريبية ومواد للتأهيل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات AI Studios (DeepBrain) أكثر من 2000 صورة رمزية، وأكثر من 150 لغة، وبرمجة مدعومة بتقنية GPT، وإيماءات، والتحكم الصوتي فرق التدريب والمبيعات والاتصالات المتوسطة إلى الكبيرة التي تنتج محتوى أفاتار واقعيًا تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Lumen5 حوّل منشورات المدونة إلى مقاطع فيديو ومجموعات العلامات التجارية ومقاطع فيديو جاهزة للتحميل وتصدير بتنسيقات الفرق الصغيرة والمسوقون الفرديون الذين يعيدون استخدام المحتوى المكتوب في أصول مرئية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Colossyan Creator دعم SCORM، وأفاتار متعددة اللغات، وقوالب فيديو، واختبارات، وميزات التعلم الإلكتروني فرق L&D وتمكين صغيرة إلى متوسطة الحجم تعمل على إنشاء محتوى فيديو داخلي أو للتأهيل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 27 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات الساعة الأولى معالج النصوص، أكثر من 100 صورة رمزية، أكثر من 60 لغة، وصول قائم على الأدوار، مجموعات العلامات التجارية فرق الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل على توسيع نطاق الاتصالات الداخلية والتوضيحات تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات

أفضل بدائل HeyGen للاستخدام

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

فيما يلي نظرة متعمقة على أفضل بدائل HeyGen:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع الفيديو والتعاون بين أعضاء الفريق)

قم بإدارة إنتاج الفيديو من البداية إلى النهاية في ClickUp استخدم ClickUp Brain لتسريع سير عمل إنتاج الفيديو بمساعدة في كتابة النصوص والتخطيط وما قبل الإنتاج وما بعده

إذا كنت لا تقوم فقط بإنشاء مقاطع فيديو، بل تدير كل ما يتعلق بها، فإن ClickUp مصمم خصيصًا لك.

على عكس HeyGen، الذي يركز فقط على الصور الرمزية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يساعد ClickUp الفرق الإبداعية على التخطيط والكتابة والتسجيل والمراجعة وتتبع التقدم المحرز في جميع مراحل إنتاج الفيديو. لا تعتبره محرر فيديو بقدر ما هو مركز تحكم شامل — أو التطبيق الشامل — لفرق المحتوى.

ابدأ بصياغة النص مباشرة في ClickUp Docs، حيث يمكن للمتعاونين تحرير النص مباشرة وإضافة تعليقات للتعليق، ووضع علامات على زملاء الفريق لاتخاذ إجراءات، وتضمين روابط مرجعية أو وسائط.

قم بالإنشاء والتحرير والتعاون في الوقت الفعلي باستخدام تنسيقات غنية وصفحات متداخلة والتحكم في الإصدارات في ClickUp Docs

لا داعي لأن تفعل ذلك بمفردك. استخدم المساعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لإنشاء النص الأول أو تحسين مسودتك بناءً على موجز إبداعي. إنها ليست أداة GenAI العادية.

ما يجعله أقوى من Claude أو ChatGPT هو إدراكه للسياق. فهو يتمتع بمعرفة عميقة بالمهام والمستندات والدردشات في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، مما يساعد على تخصيص مقاطع الفيديو وفقًا لاحتياجاتك الدقيقة ويقلل من إعادة العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى أحدث LLMs (بما في ذلك Claude و ChatGPT و Gemini والمزيد) مباشرة من ClickUp Brain أيضًا!

قم بالتبديل بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) باستخدام ClickUp Brain وقم بتحسين النموذج للمهمة المطلوبة

بعد تحديد رؤيتك، يساعدك ClickUp Brain أيضًا في تلخيص الأبحاث وإعادة صياغة الجمل غير الملائمة أو حتى تقسيم النصوص الطويلة إلى أجزاء معيارية.

عندما تكون جاهزًا لتصور أو تصور القصة، تسهل ClickUp Whiteboards عملية رسم المشاهد وتوضيح التعليقات الصوتية ورسم مخطط الفيديو الخاص بك، وهي ميزة رائعة لإنشاء قصة مصورة أو الحصول على موافقة العملاء.

💡 نصيحة احترافية: يُعد قالب لوحة القصة من ClickUp رائعًا لتخطيط المشاهد والتسلسلات بصريًا قبل بدء التسجيل.

من هناك، يتيح لك ClickUp Clips تسجيل شروحات أو تعليقات صوتية للشاشة وكاميرا الويب مباشرة من متصفحك دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. هل تحتاج إلى التكرار؟ راجع أي مقطع أو مستند أو لوحة بيضاء داخل المنصة وقم بالتعليق عليها، دون الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية.

سجل وشارك شاشتك والصوت بسهولة باستخدام ClickUp Clips، مما يسهل التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق

ونظرًا لأن كل شيء موجود داخل ClickUp Tasks، فإن تعيين الخطوات التالية، مثل إنشاء الرسوم المتحركة أو الحصول على لقطات B-roll أو مراجعة المقاطع، أصبح على بعد نقرة واحدة فقط. تساعد الحالات المخصصة وأولويات المهام والتبعيات ودردشة ClickUp في الوقت الفعلي الفرق الإبداعية على العمل بسرعة أكبر والبقاء على اتصال.

لتسريع الأمور أكثر، يمكنك البدء باستخدام قالب إنتاج الفيديو في ClickUp — وهو مساحة عمل جاهزة للاستخدام تساعدك على تخطيط عمليات التصوير وتتبع كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج، من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

احصل على قالب مجاني ابدأ سير عملك على الفور باستخدام قالب إنتاج الفيديو من ClickUp، المصمم لتنظيم عمليات التصوير والتحرير والمراجعة من البداية إلى النهاية

سجل تواريخ التصوير والمواهب والموقع وروابط الملفات وحالة الموافقة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp. قم بتعيين مهام فردية للكتاب والمحررين والمراجعين، وتتبع كل شيء باستخدام مخططات جانت والتقويمات ولوحات المعلومات المدمجة للحصول على رؤية واضحة للجداول الزمنية والعقبات.

✅ اختره إذا: كنت بحاجة إلى منصة مركزية لتخطيط مشاريع الفيديو وكتابة نصوصها وإدارتها ومراجعتها مع فريقك. ⚠️ لا تختره إذا: كنت تبحث عن أفاتار AI أو أداة تركز فقط على إنشاء محتوى فيديو نهائي.

أفضل ميزات ClickUp

سجل وشارك الأفكار والتعليقات والاقتراحات على الفور باستخدام ClickUp Clips للتواصل غير المتزامن

نسخ مقاطع مع طوابع زمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي

أدرج الفيديو في سير العمل عن طريق إسقاط المقاطع في المستندات أو التعليقات أو الدردشة أو المهام

اكتب ولخص النصوص والمسودات في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain (بدون تطبيقات ذكاء اصطناعي تابعة لجهات خارجية)

راجع وعلق على ملفات الفيديو الاحترافية داخل ClickUp باستخدام على ملفات الفيديو الاحترافية داخل ClickUp باستخدام ميزات التدقيق الأصلية

انتقل بسرعة أكبر من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة ما بعد الإنتاج باستخدام قوالب سير عمل الفيديو المصممة خصيصًا لهذا الغرض

قيود ClickUp

غير مصمم للتحرير السينمائي أو التحرير باستخدام الصور الرمزية

قد تكون مجموعة الميزات الضخمة مربكة للمستخدمين الجدد في سير عمل إنتاج الفيديو

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يصف أحد المستخدمين على G2 ClickUp بأنه "الحل الشامل" لجميع فرقه ومشاريعه:

لدينا عملية معقدة لإنتاج الفيديو تشمل عدة أشخاص في مراحل مختلفة من العملية، وعدة جولات من المراجعة، مع كل منتج فريد يتطلب موعدًا نهائيًا خاصًا به. يمكنني تبسيط كل هذا باستخدام الأتمتة المتوفرة في ClickUp، مما يحافظ على سير العمل بشكل سلس.

لدينا عملية معقدة لإنتاج الفيديو تشمل عدة أشخاص في مراحل مختلفة من العملية، وعدة جولات من المراجعة، مع كل منتج فريد يتطلب موعدًا نهائيًا خاصًا به. يمكنني تبسيط كل هذا باستخدام الأتمتة المتوفرة في ClickUp، مما يحافظ على سير العمل بشكل سلس.

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات والمزيد — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات ذات صلة وثيقة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

2. Synthesia (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو بأفاتار AI للتدريب والاتصالات الداخلية)

عبر Synthesia

هل ترغب في إنشاء مقاطع فيديو بأفاتار ذكية ومصقولة مثالية للتدريب والاتصالات الداخلية والمحتوى التوضيحي دون الحاجة إلى توظيف ممثلين أو استوديوهات؟

تقدم Synthesia مكتبة غنية من الصور الرمزية الواقعية مع تعابير وجهية معبرة ومزامنة شفاه طبيعية بأكثر من 120 لغة. تدعم منصة الفيديو بالذكاء الاصطناعي سير عمل تحويل النصوص إلى فيديو، وتحويل PowerPoint إلى فيديو، وصور رمزية مخصصة (عبر تحميل كاميرا الويب أو تسجيل احترافي في الاستوديو)، ومجموعة متنامية من أدوات التعاون.

✅ اختره إذا: كنت تريد مقاطع فيديو رائعة بقيادة شخصيات افتراضية للتدريب أو التوجيه أو التواصل متعدد اللغات. ⚠️ لا تختره إذا: كنت بحاجة إلى تحكم إبداعي عميق في تصميم المشاهد أو العناصر المرئية أو سير عمل التحرير.

أفضل ميزات Synthesia

قم بتصدير النصوص وإنشاء مقاطع فيديو بأكثر من 120 لغة بنقرة واحدة

استخدم مزامنة الشفاه الطبيعية لضمان الواقعية.

أتمتة العمل على نطاق واسع من خلال إنشاء مقاطع فيديو مجمعة من المستندات

حافظ على أسلوب علامتك التجارية في جميع مقاطع الفيديو باستخدام أصول وخلفيات قابلة لإعادة الاستخدام

قيود Synthesia

لا يدعم تحرير المشاهد المتقدم — مرونة محدودة للمرئيات الديناميكية

تختلف سرعة العرض حسب قائمة انتظار المشروع وطول الفيديو

أسعار Synthesia

المبتدئين: 18 دولارًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

المبدع: 64 دولارًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Synthesia

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Synthesia؟

تقول إحدى تقييمات G2:

هناك مجموعة متنوعة من المواد والتأثيرات الجاهزة التي يمكنك مزجها معًا، مما يمنحك الكثير من المرونة الإبداعية. على الرغم من أن جميع الصور الرمزية ليست مثالية، إلا أنه من الممكن العثور على صور تناسب المحتوى الخاص بك.

هناك مجموعة متنوعة من المواد والتأثيرات الجاهزة التي يمكنك مزجها معًا، مما يمنحك الكثير من المرونة الإبداعية. على الرغم من أن جميع الصور الرمزية ليست مثالية، إلا أنه من الممكن العثور على صور تناسب المحتوى الخاص بك.

📚 اقرأ أيضًا: بدائل Synthesia لمقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

عبر VEED

VEED هو محرر قائم على المتصفح مصمم للمبدعين الذين يرغبون في تحرير مقاطع الفيديو وترجمة النصوص وتصميم الصور الرمزية وتسجيل الشاشة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مكان واحد.

يوفر VEED مزيجًا قويًا من الميزات: التحرير بالسحب والإفلات، وتحويل النص إلى كلام، وإزالة الخلفية، وقطع الكلمات الملء، ومسجل الشاشة/كاميرا الويب، ومكتبة ملفات قابلة للبحث. يمكن للفرق التعاون في الوقت الفعلي، وتشمل عمليات التصدير تنسيقات خاصة بالمنصة تصل إلى 4K.

✅ اختره إذا: كنت مبدعًا فرديًا أو فريقًا اجتماعيًا وتريد تحريرًا سريعًا باستخدام الذكاء الاصطناعي وترجمات ونشرًا عبر المتصفح. ⚠️ لا تختره إذا: كنت بحاجة إلى تحرير جدول زمني احترافي أو سرد صوتي عالي الجودة للأفاتار.

أفضل ميزات VEED

نسخ تلقائي وترجمة مقاطع الفيديو إلى لغات متعددة

أزل الضوضاء والكلمات الزائدة للحصول على صوت نقي بنقرة واحدة

استخدم الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي أو أصوات مستنسخة لتسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بك

استخدم Magic Cut لإزالة الصمت تلقائيًا وتسريع الإيقاع

تغيير حجم الفيديو تلقائيًا لـ Instagram و TikTok و YouTube وغيرها.

قيود VEED

تضيف الخطة المجانية علامة مائية وتحد من طول مدة التحميل

يفتقر إلى عناصر تحكم عميقة في الخط الزمني

أسعار VEED

Lite : 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Pro : 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات VEED وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 3. 3/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن VEED؟

تقول مراجعة Capterra:

ميزة إضافة الترجمة والنصوص هي الأفضل في VEED. يمكنني جعل مقاطع الفيديو الخاصة بي أكثر وصفية وإثارة للاهتمام للمشاهدين.

ميزة إضافة الترجمة والنصوص هي الأفضل في VEED. يمكنني جعل مقاطع الفيديو الخاصة بي أكثر وصفية وإثارة للاهتمام للمشاهدين.

👀 هل تعلم؟ أهم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج/تسويق الفيديو هي: إنشاء نصوص أو تسميات توضيحية (59٪ من المستجيبين)

طرح الأفكار أو صياغة النص (50٪)

إنشاء عناصر مرئية أو إصلاح التعليقات الصوتية (35٪)

4. Rask (الأفضل للدبلجة وترجمة مقاطع الفيديو)

عبر Rask

مثالي للشركات التي تحتاج إلى ترجمة ودبلجة وتوطين سلسة، Rask يقوم بكل هذا وأكثر مع الحفاظ على هوية المتحدث ونبرة العلامة التجارية.

يتيح الدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي بأكثر من 130 لغة مع مزامنة شفاه حقيقية وفصل المتحدثين وتصدير الترجمة (SRT). تشمل الميزات الفريدة استنساخ الصوت بـ 29 لغة وذاكرة الترجمة ومساحات عمل جماعية. مما يجعله مثاليًا لعمليات إنتاج الفيديو متعددة اللغات على نطاق واسع.

✅ اختره إذا: كنت بحاجة إلى توطين مقاطع فيديو موجودة على نطاق واسع باستخدام الدبلجة واستنساخ الصوت والترجمة الدقيقة. ⚠️ لا تختره إذا: كنت تبدأ من الصفر وتحتاج إلى أداة لإنشاء مقاطع فيديو جديدة بالفعل.

أفضل ميزات Rask

أنشئ تعليقات صوتية بصوتك الخاص بـ 29 لغة

ضع علامات تلقائية على أصوات متعددة في محتوى متعدد المتحدثين

استخدم ذاكرة الترجمة للحفاظ على اتساق الصياغة

اكتشف قيود Rask

غير مناسب لإنشاء محتوى فيديو جديد — يركز فقط على التوطين

أسعار Rask

المطور: يبدأ من 60 دولارًا شهريًا

Creator Pro: يبدأ من 150 دولارًا شهريًا

الأعمال: تبدأ من 750 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rask

G2 : 4. 7/5 (270+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rask؟

مباشرة من مراجعة G2:

تعمل الترجمة والترجمة الفورية الافتراضية في 99٪ من الحالات فور استخدامها، كما أن استنساخ الصوت يعمل جيدًا أيضًا... في RaskAI، كانت حركات الشفاه والأنف وخاصة الذقن المزيفة التي تم إنشاؤها متزامنة بشكل واضح جدًا ولم تكن متزامنة مع بعضها البعض.

تعمل الترجمة والترجمة الفورية الافتراضية في 99٪ من الحالات فور استخدامها، كما أن استنساخ الصوت يعمل جيدًا أيضًا... في RaskAI، كانت حركات الشفاه والأنف وخاصة الذقن المزيفة التي تم إنشاؤها متزامنة بشكل واضح جدًا ولم تكن متزامنة مع بعضها البعض.

5. InVideo (الأفضل لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو تسويقية جاهزة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي)

عبر InVideo

InVideo هو أداة إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي، مزودة بنصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأفاتار متحركة ومكتبة محتوى جاهز وقوالب قابلة للتعديل، وتعمل مباشرة في متصفحك.

يتيح للمستخدمين تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو جاهزة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام انتقالات سلسة وتسميات توضيحية وتعليقات صوتية. تتيح مكتبة المقاطع التي تضم ملايين المقاطع إنشاء محتوى خاص بالعلامة التجارية بسرعة. يقدر المستخدمون سرعتها الثابتة حتى في أوقات الذروة.

✅ اختره إذا: كنت ترغب في تحويل النصوص بسرعة إلى مقاطع فيديو تسويقية باستخدام لقطات جاهزة وتعليقات صوتية تلقائية. ⚠️ لا تختره إذا: كنت بحاجة إلى صور أو صور رمزية أو ميزات تحرير سينمائية أصلية.

أفضل ميزات InVideo

حوّل موجهاتك إلى نص صوتي كامل على الفور

تحويل النص إلى فيديو. مطابقة المشاهد والأصوات تلقائيًا بنقرة واحدة

استبدل المقاطع أو التعليقات الصوتية أو الموسيقى على الفور دون إعادة العرض

أضف تسميات توضيحية بعدة لغات وأعد ضبط التوقيت

احصل على تصدير بنقرة واحدة بتنسيقات خاصة بالمنصة (TikTok وYouTube وغيرها)

قيود InVideo

قد تبدو القوالب عامة بالنسبة لحالات الاستخدام الموجهة للعلامات التجارية

أسعار InVideo

مجاني (لا يشمل الذكاء الاصطناعي)

بالإضافة إلى: 35 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Generative: 120 دولارًا شهريًا

الفريق: 999 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات InVideo

G2 : 4. 5/5 (160+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن InVideo؟

إليك رأي أحد المراجعين في Capterra:

هناك الآلاف من قوالب التصميم التي توفر مجموعة واسعة من الميزات بما في ذلك الموسيقى ومقاطع الفيديو والمسارات ، وهي سهلة الاستخدام للغاية ، يمكنك ببساطة كتابة موجه بناءً على الفيديو الذي تريد إنشاؤه وسيتم إنشاء الفيديو في بضع دقائق.

هناك الآلاف من قوالب التصميم التي توفر مجموعة واسعة من الميزات بما في ذلك الموسيقى ومقاطع الفيديو والمسارات ، وهي سهلة الاستخدام للغاية ، يمكنك ببساطة كتابة موجه بناءً على الفيديو الذي تريد إنشاؤه وسيتم إنشاء الفيديو في بضع دقائق.

🧠 حقيقة ممتعة: 51% من المسوقين استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو، مقابل 49% لم يستخدموه.

6. Runway (الأفضل لمبدعي المحتوى الأصلي بالذكاء الاصطناعي الذين يعملون على تحويل النص إلى فيديو)

عبر Runway

يعد Runway بمثابة قوة دافعة لمبدعي الفيديو الأصليين بالذكاء الاصطناعي، حيث يوفر أحدث تقنيات تحويل النص إلى فيديو وإزالة الخلفية وتوسيع الفيديو وتحرير بجودة الاستوديو في مجموعة واحدة أصلية على السحابة.

يجمع Runway بين نماذج تحويل النص إلى فيديو (Gen‑1/2/3/4) وتحويل الصور إلى فيديو والتأثيرات وأدوات توسيع المشاهد، وكل ذلك مدعوم بابتكارات على مستوى هوليوود. يحافظ نموذج Gen‑4 على اتساق الشخصيات عبر لقطات متعددة، وهو ما يمثل طفرة في مجال سرد القصص بالفيديو.

✅ اختره إذا: كنت مبدعًا متقدمًا تستكشف سرد القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل تحويل النص إلى فيديو أو إنشاء مشاهد. ⚠️ لا تختره إذا: كنت جديدًا في استخدام أدوات التسويق بالفيديو أو كنت بحاجة فقط إلى منصة بسيطة لتحرير المحتوى الاجتماعي.

أفضل ميزات Runway

حافظ على الشخصيات والأشياء عبر اللقطات باستخدام Gen 4 — باستخدام صورة مرجعية واحدة

قم بإزالة الخلفيات وإضافة انتقالات وتصميم المشاهد بسهولة

استخدم "توسيع الفيديو" لإطالة المقاطع الرأسية في الوضع الأفقي والعكس

قيود Runway

نظرًا لأنه موجه بشكل أساسي للمحترفين، فإن هناك منحنى تعلم للمستخدمين الجدد

أسعار Runway

مجاني (للاستخدام مرة واحدة)

قياسي: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المزايا: 35 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

غير محدود : 95 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Runway

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Runway؟

إليك ما كتب أحد مستخدمي G2 في تقييمه:

معدلات إطارات سلسة مع التحكم في التعديلات عند الحاجة، وأدوات التحكم في تغيير المخرجات مرنة للغاية... في بعض الأحيان، قد تكون الأجيال بعيدة تمامًا عن الأصل عند عدم استخدام مواد مرجعية

معدلات إطارات سلسة مع التحكم في التعديلات عند الحاجة، وأدوات التحكم في تغيير المخرجات مرنة للغاية... في بعض الأحيان، قد تكون الأجيال بعيدة تمامًا عن الأصل عند عدم استخدام مواد مرجعية

📚 اقرأ أيضًا: قوالب قصة مصورة

7. Elai. io (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية تفاعلية مع اختبارات وتصدير SCORM)

صُمم Elai. io لفرق التعلم والتطوير والمسوقين والمعلمين، ويحول ملفات PDF أو النصوص إلى مقاطع فيديو تدريبية تفاعلية معروضة بواسطة شخصيات افتراضية ومزودة باختبارات مدمجة وإمكانية تصدير SCORM.

🧠 حقيقة ممتعة: SCORM هي اختصار لـ Sharable Content Object Reference Model، وهي مجموعة من المعايير الفنية المستخدمة لضمان عمل محتوى التعلم الإلكتروني عبر أي نظام إدارة التعلم (LMS). إذا كانت أداة الفيديو الخاصة بك تصدر ملفات SCORM، فهذا يعني أن مقاطع الفيديو التدريبية الخاصة بك يمكن توصيلها مباشرة بمنصات مثل Moodle أو Docebo أو TalentLMS، مع تتبع التقدم والاختبارات وبيانات الإكمال.

تبدأ بإدخال نص أو ملف PowerPoint، ثم تختار من بين أكثر من 80 صورة رمزية، وتختار من بين أكثر من 75 لغة، وتضيف اختبارات قابلة للنقر أو تفاعلات متفرعة. يبرز هذا البرنامج في حالات استخدام التعلم الإلكتروني التي تتطلب مشاركة منظمة من المشاهدين.

✅ اختره إذا: كنت تقوم بإنشاء محتوى تدريبي منظم وتحتاج إلى سرد بواسطة شخصيات افتراضية وتصدير SCORM وتفاعلية. ⚠️ لا تختره إذا: كنت تريد حرية إبداعية عالية أو صور تسويقية مصقولة مع B-roll وتأثيرات.

أفضل ميزات Elai. io

تعلم سريع من خلال إنشاء اختبارات تفاعلية ومنطق متفرع

قم بتحميل صورتك الرمزية أو صوتك لضمان دقة العلامة التجارية

قيود Elai. io

تم تصميم الواجهة بشكل أكبر لتناسب المحتوى المنظم، مما يوفر حرية إبداعية أقل

يفتقر إلى التحرير السينمائي

أسعار Elai. io

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

متقدم : 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Elai. io

G2 : 4. 6/5 (110+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Elai. io؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لقد غيرت Elai. io عملية إنشاء المحتوى لدينا، مما منحنا القدرة على إنتاج المحتوى داخليًا. الآن، يمكننا الاستجابة بسرعة أكبر لتعديلات الدورات التدريبية وتحديثات المنتجات وتعليقات المتعلمين... تواجه بعض الأصوات والأفاتار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أحيانًا صعوبة في مزامنة الشفاه والنطق الدقيق، مما يتطلب في كثير من الأحيان استخدام تهجئات بديلة من أجل الوضوح.

لقد غيرت Elai. io عملية إنشاء المحتوى لدينا، مما منحنا القدرة على إنتاج المحتوى داخليًا. الآن، يمكننا الاستجابة بسرعة أكبر لتعديلات الدورات التدريبية وتحديثات المنتجات وتعليقات المتعلمين... تواجه بعض الأصوات والأفاتار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أحيانًا صعوبة في مزامنة الشفاه والنطق الدقيق، مما يتطلب في كثير من الأحيان استخدام تهجئات بديلة من أجل الوضوح.

8. AI Studios من DeepBrain AI (الأفضل للأفاتار الواقعية ومقاطع الفيديو المؤسسية متعددة اللغات)

عبر AI Studios من DeepBrain AI

تتخصص AI Studios من DeepBrain AI في إنشاء مقاطع فيديو بأفاتار تشبه البشر لأغراض التسويق وخدمة العملاء والتدريب، وتوفر الوصول إلى أكثر من 2000 أفاتار وأكثر من 150 لغة على أساس نموذج الائتمان.

يوفر تحريرًا بديهيًا للمشاهد وإيماءات للأفاتار وأدوات كتابة نصوص على غرار ChatGPT . إنه خيار فعال من حيث التكلفة للشركات التي تسعى إلى توطين أو تخصيص محتوى الفيديو على نطاق واسع.

✅ اختر هذا الخيار إذا: كنت بحاجة إلى مقاطع فيديو بأفاتار بأسلوب تجاري مع تقديم احترافي بعدة لغات. ⚠️ لا تختره إذا: كنت تبحث عن مرونة إبداعية أو تحرير مشاهد كثيفة أو محتوى اجتماعي قصير.

أفضل ميزات AI Studios

أنشئ مقاطع فيديو سردية دون الحاجة إلى معدات باهظة الثمن

عكس تعابير الإنسان وحركاته الطبيعية باستخدام صور رمزية تعبيرية

اختر مستويات مرنة لدقائق الفيديو بدون علامة مائية

قيود AI Studios

أفاد المستخدمون أن التحرير الإبداعي (مثل دمج B-roll) هو في أفضل الأحوال أساسي

أسعار AI Studios

مجاني

شخصي: 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الفريق: يبدأ من 69 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات واستعراضات AI Studios

G2 : 4. 3/5 (860+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AI Studios؟

يوصي أحد مستخدمي G2 بهذه الأداة:

توفر ميزتا "تحويل النص إلى فيديو" و"تحويل URL إلى فيديو" ساعات من وقت الإنتاج، مما يجعلها أداة ثورية لفرق التسويق والمحتوى

توفر ميزتا "تحويل النص إلى فيديو" و"تحويل URL إلى فيديو" ساعات من وقت الإنتاج، مما يجعلها أداة ثورية لفرق التسويق والمحتوى

9. Lumen5 (الأفضل لتحويل منشورات المدونات إلى مقاطع فيديو جذابة تحمل علامة تجارية)

عبر Lumen5

Lumen5 هو أداة إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام ومثالية للمسوقين والفرق الصغيرة التي ترغب في إنشاء محتوى سريع ومصقول للوسائط الاجتماعية أو لتحويل المدونات إلى مقاطع

يحول Lumen5 النصوص (مثل منشورات المدونات أو النصوص) إلى مقاطع فيديو جذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمطابقة العناصر المرئية والسرد والسرعة، مع إمكانية الوصول إلى الوسائط المخزنة وتخصيص العلامة التجارية. تساعد القوالب والتخطيطات التلقائية على إكمال العملية في غضون دقائق، مع الحد الأدنى من مهارات التصميم.

✅ اختره إذا: كنت ترغب في إعادة استخدام المدونات أو النصوص في مقاطع فيديو واضحة تحمل علامتك التجارية بأقل جهد ممكن. ⚠️ لا تختره إذا: كنت بحاجة إلى سرد صوتي للأفاتار أو استنساخ الصوت أو عناصر تحكم في التحرير العميق.

أفضل ميزات Lumen5

قم بتطبيق الألوان والشعار والخطوط على جميع مقاطع الفيديو بسهولة

قم بتصدير المحتوى بنسب عرض إلى ارتفاع متعددة (16:9، 9:16، إلخ) بنقرة واحدة

استخدم التعليقات الصوتية بالذكاء الاصطناعي أو قم بتحميل تعليقاتك الصوتية لتخصيص م

قيود Lumen5

قد تختلف جودة الصوت ودقة مزامنة الشفاه

أبلغ بعض المستخدمين عن تلقي مطالبات بحقوق النشر عند استخدام أصول مخزنة لمقاطع فيديو YouTube الخاصة بهم

أسعار Lumen5

المجتمع: مجاني

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

المبتدئين: 79 دولارًا شهريًا

احترافي: 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Lumen5 وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (140+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lumen5؟

أبرز ما ورد في تقييم Capterra:

من السهل جدًا إنشاء مقاطع فيديو من النصوص ومنشورات المدونات... أحيانًا لا تكون مقاطع الفيديو التي يعثر عليها دقيقة تمامًا، ولكن يمكنك اختيار أفضلها يدويًا.

من السهل جدًا إنشاء مقاطع فيديو من النصوص ومنشورات المدونات... أحيانًا لا تكون مقاطع الفيديو التي يعثر عليها دقيقة تمامًا، ولكن يمكنك اختيار أفضلها يدويًا.

📚 اقرأ أيضًا: قوالب نصوص البودكاست

10. Colossyan Creator (الأفضل لمحتوى التعلم الإلكتروني القابل للتطوير مع ميزات تفاعلية)

عبر Colossyan Creator

أداة فيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على التدريب مع شخصيات افتراضية واقعية ودعم متعدد اللغات وإمكانية تضمين الاختبارات وتصدير SCORM، Colossyan Creator مثالية لإنشاء محتوى التعلم الإلكتروني وتدريب الفرق الجديدة.

تقوم التطبيق بتحويل النصوص أو الشرائح التي تم تحميلها إلى مقاطع فيديو مصحوبة بتعليق صوتي من شخصيات افتراضية بأكثر من 70 لغة، مما يتيح مشاهد في وضع المحادثة مع شخصيات افتراضية متعددة واختبارات تفاعلية. إنها خيار مناسب إذا كنت ترغب في تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والحجم.

✅ اختره إذا: كنت تعمل في مجال التعلم الإلكتروني أو الموارد البشرية وتحتاج إلى مقاطع فيديو تدريبية تفاعلية متعددة اللغات تدعم SCORM. ⚠️ لا تختره إذا: كنت بحاجة إلى سرد قصصي سينمائي أو تنسيقات تركز على الجانب الاجتماعي أو توجيه إبداعي على العناصر المرئية.

أفضل ميزات Colossyan Creator

قم بتوطين المحتوى عالميًا عن طريق إنشاء مقاطع فيديو تلقائيًا بأكثر من 70 لغة

ادعُ عددًا غير محدود من المشاهدين مع ضوابط الأدوار

دمجها في منصات LMS بسلاسة

قيود Colossyan Creator

المرونة الإبداعية وخيارات التحرير محدودة

أسعار Colossyan Creator

مجاني

المبتدئين: يبدأ من 27 دولارًا شهريًا

الأعمال: يبدأ من 88 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Colossyan Creator

G2 : 4. 5/5 (470+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Colossyan؟

تقول إحدى تقييمات G2:

الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي واقعية، ووظيفة تحويل النص إلى كلام سلسة مع مجموعة متنوعة من خيارات الصوت. أقدر حقًا الدعم متعدد اللغات، والذي يعد مفيدًا للغاية لإنشاء مواد تدريب وتأهيل متنوعة.

الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي واقعية، ووظيفة تحويل النص إلى كلام سلسة مع مجموعة متنوعة من خيارات الصوت. أقدر حقًا الدعم متعدد اللغات، والذي يعد مفيدًا للغاية لإنشاء مواد تدريب وتأهيل متنوعة.

11. Hour One (الأفضل للمقدمين الافتراضيين فائق الواقعية في الاتصالات المؤسسية)

عبر Hour One

Hour One هو برنامج إنشاء مقاطع فيديو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي على مستوى الأعمال، يوفر مقدمي عروض افتراضيين فائقين الواقعية وسرعة في الإنجاز، وهو مصمم للتسويق والتدريب والاتصال الداخلي على نطاق واسع.

يوفر أكثر من 100 صورة رمزية ويدعم أكثر من 60 لغة. كما يوفر معالجات للنصوص والقوالب، ومجموعات العلامات التجارية، وأدوات تعاون آمنة.

✅ اختره إذا: كنت بحاجة إلى مقدمين واقعيين للاتصالات المؤسسية أو مقاطع فيديو توضيحية عن المنتجات أو تحديثات داخلية. ⚠️ لا تختره إذا: كنت تريد إنتاج فيديوهات منخفضة التكلفة أو كنت تجرب فيديوهات الذكاء الاصطناعي بشكل غير رسمي.

أفضل ميزات Hour One

أنجز مقاطع الفيديو في دقائق باستخدام معالجات النصوص

ابدأ بسرعة مع واجهة مستخدم بسيطة

ادعُ المحررين والمشاهدين باستخدام أذونات أدوار آمنة

ترجم مقاطع الفيديو بسهولة بفضل الدعم متعدد اللغات والترجمة المدمجة

قيود الساعة الأولى

يشعر المستخدمون أن بعض الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي تبدو غريبة

قد يتطلب إعداد الصور الرمزية المخصصة مساعدة من الدعم الفني

أسعار الساعة الأولى

تجربة مجانية

Lite: 30 دولارًا شهريًا

الأعمال: 112 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Hour One

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hour One؟

إليك رأي أحد مستخدمي G2 حول هذه الأداة:

لقد تم عرض الفيديو بسرعة كبيرة، كما أن ميزة مساحة العمل المشتركة عملت بشكل رائع، حيث تمكن زميلي من مراقبة التغييرات التي أجريتها في الوقت الفعلي. أعجبتني الخيارات المتاحة للأفاتار، كما أن استنساخ صوتي كان رائعًا... لكنني وجدت هيكل الأسعار غير واضح بعض الشيء، ولم أدرك كيف تمت محاسبتي حتى واجهت مشكلة في نوع اشتراكي.

لقد تم عرض الفيديو بسرعة كبيرة، كما أن ميزة مساحة العمل المشتركة عملت بشكل رائع، حيث تمكن زميلي من مراقبة التغييرات التي أجريتها في الوقت الفعلي. أعجبتني الخيارات المتاحة للأفاتار، كما أن استنساخ صوتي كان رائعًا... لكنني وجدت هيكل الأسعار غير واضح بعض الشيء، ولم أدرك كيف تمت محاسبتي حتى واجهت مشكلة في نوع اشتراكي.

📚 اقرأ أيضًا: قوالب كتابة المحتوى

اختيار أفضل بديل لـ HeyGen

ربما فتح HeyGen الباب أمام المحتوى الذي يقوده الأفراتار، ولكن مع نمو الفرق، تزداد التوقعات: تحكم أفضل، وتعاون أكثر ذكاءً، وأسعار مرنة، وميزات تتجاوز تبديل الوجوه أو مزامنة الشفاه.

تتميز أدوات مثل Synthesia و Colossyan في إنشاء مقاطع فيديو تدريبية سريعة بقيادة شخصيات افتراضية. بينما تتألق Rask و DeepBrain في التوطين. أما بالنسبة للمحتوى القصير سريع الحركة، فإن VEED و Runway و InVideo AI تقدمه بأسلوب أنيق.

ستحدد حالة الاستخدام وحجم الفريق والأهداف الإبداعية ما يعنيه "الأفضل" بالنسبة لك.

لكن ClickUp هو خيارنا الموصى به إذا كنت تبحث عن إدارة كامل عملية إنتاج الفيديو — من كتابة السيناريو إلى مراجعة المهام — ضمن منصة واحدة.

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