كيفية إتقان التسويق عبر الفيديو: الاستراتيجيات والاتجاهات والأدوات

في عصرنا الحالي، لا يمكنك إنكار قوة الفيديو في التسويق. لقد اكتسح عالم وسائل التواصل الاجتماعي، ولسبب وجيه.

وفقاً ل إحصائيات تسويق الفيديو الخاصة ب Wyzowl أن 88% من المسوقين يعتبرون الفيديو "جزءًا مهمًا" من استراتيجيتهم التسويقية. الأمر الأكثر إثارة للإعجاب, 91% من الشركات تستخدم بالفعل الفيديو للترويج لمنتجاتها وخدماتها.

لذا، لا أريد أن أثقل عليك بـ FOMO، ولكن قد يفوتك الكثير إذا لم تكن بالفعل على متنها!

يغطي هذا الدليل لتسويق الفيديو كل ما تحتاج إلى معرفته لإنشاء استراتيجية ناجحة لمحتوى الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، نلقي نظرة على دراسات حالة واقعية لشركات نجحت في التسويق عبر الفيديو. تابع القراءة لتعرف لماذا يجب أن يكون الفيديو في صميم أعمالك خارطة طريق التسويق هنا والآن

ما هو التسويق عبر الفيديو؟

ببساطة، يستخدم التسويق عبر الفيديو مقاطع الفيديو لنشر الكلمة عن علامتك التجارية أو منتجاتك أو خدماتك.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالبيع. مقاطع الفيديو رائعة لبناء علاقات مع جمهورك، وسرد قصتك، والحفاظ على تفاعل الناس. سواء كنت تتطلع إلى تعزيز الوعي بعلامتك التجارية أو جذب المزيد من العملاء المحتملين أو زيادة المبيعات، يمكن أن يساعدك الفيديو في تحقيق أهدافك.

لا يمكن إنكار أهمية التسويق عبر الفيديو. تظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والندوات عبر الإنترنت وحملات البريد الإلكتروني، مما يجعلها متعددة الاستخدامات. ولا يقتصر الأمر على الإعلانات فقط. هناك أنواع لا تعد ولا تحصى من محتوى الفيديو، من البث المباشر إلى فيديوهات شهادات العملاء

إذا لم تكن قد جعلت الفيديو جزءًا من خطتك لوسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن، فهذا هو الوقت المثالي. إليك كيف يمكن أن يساعد التسويق عبر الفيديو في نمو أعمالك:

أهمية التسويق عبر الفيديو

🤝 تعزيز المشاركة

تعد مقاطع الفيديو من أفضل الطرق لجذب الانتباه والتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين. فهي أكثر جاذبية من الصور الثابتة أو النصوص العادية. تشتهر مقاطع الفيديو القصيرة بإثارة المشاعر وجذب الانتباه لفترة أطول، مما يتيح للمستخدمين فرصة استكشاف منتجك.

📈 تحسين تحسين محركات البحث

هل تعلم أن إضافة مقاطع الفيديو إلى صفحاتك المقصودة يمكن أن يحسن تصنيفات محرك البحث لموقعك؟ تجعل مقاطع الفيديو الأشخاص يستمرون في البحث لفترة أطول، ومحركات البحث تحب ذلك. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تظهر مقاطع الفيديو في نتائج البحث. يوتيوب، على سبيل المثال، هو محرك بحث مستقل. لا يشاهد العديد من الأشخاص مقاطع الفيديو هناك فقط - بل يستخدمونه للبحث عن المعلومات أيضًا.

🎯 زيادة التحويلات

لا تجذب مقاطع الفيديو الانتباه فحسب، بل يمكنها أيضًا المساعدة في تحويل المشاهدات إلى إجراءات. وهذا يعني المزيد من المبيعات والمزيد من الإيرادات لنشاطك التجاري. تختتم العديد من مقاطع الفيديو بعبارة تحث على اتخاذ إجراء (CTA)، مثل اعرف المزيد أو تسوق الآن، مما يدفع المشاهدين إلى اتخاذ الخطوة التالية.

🚀 بناء علامة تجارية أقوى

يمكن أن يلعب محتوى الفيديو أيضًا دورًا كبيرًا في تشكيل هوية علامتك التجارية. تتمحور العلامة التجارية القوية حول كيفية إدراك الناس لنشاطك التجاري، وقدرة الفيديو على التواصل مع المشاهدين عاطفيًا تجعله أداة مثالية للعلامة التجارية.

✨ إنشاء تجربة أفضل للمستخدمين

دعنا نكون صادقين - مقاطع الفيديو أسهل في الاستيعاب من الكتل النصية الطويلة. يمكن لجمهورك الجلوس والاسترخاء والمشاهدة. هذه التجربة الخالية من المتاعب تجعلهم يعودون للمزيد.

البرامج التعليمية والشروحات والعروض التوضيحية والعروض التوضيحية للمنتجات مفيدة. هل تريد تسليط الضوء على الميزات البارزة لمنتجك أو شرح كيفية عمله؟ الفيديو المصمم جيدًا هو أفضل رهان لك لتقديم هذه المعلومات بسلاسة.

رؤى أساسية في تسويق الفيديو

على عكس طرق التسويق التقليدية، يركز التسويق عبر الفيديو على صياغة رسالة مقنعة تلقى صدى لدى الجمهور. وهذا يجعله أداة قوية للتوعية بالعلامة التجارية وإشراك العملاء.

في الواقع 76% من المستهلكين يشترون منتجًا أو خدمة فقط بعد مشاهدة مقطع فيديو - ويقفز هذا الرقم إلى 85% لدى جيل الألفية.

الربط بين النقاط: الفيديو والتسويق

من السهل معرفة سبب نجاح التسويق عبر الفيديو. فهو يستغل الطريقة التي يفضلها الناس لاستهلاك المحتوى - بسرعة وبصورة مرئية وعاطفية. يمكن أن تنقل مقاطع الفيديو معلومات معقدة في ثوانٍ، وتخلق روابط عاطفية وتجذب الانتباه لفترة أطول من أي وسيط آخر.

وسواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو حملات البريد الإلكتروني، يتكامل الفيديو بسلاسة مع مختلف المنصات. نظرًا لأن العملاء أصبحوا أكثر انتقائية فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتفاعلون معه، سيزداد الطلب على التنسيقات الجذابة والموجزة والتفاعلية مثل الفيديو.

المشهد المتغير للتسويق عبر الفيديو من 2023 إلى 2024

شهد كل عام في العقد الماضي تحولاً كبيراً في كيفية استخدام الشركات للفيديو.

اكتسب المحتوى القصير مثل مقاطع فيديو TikTok زخمًا مدهشًا، مع 66% من الشركات التي تستخدمه للتسويق المؤثر لجذب ملايين المشاهدات في ثوانٍ.

يستمر هذا الاتجاه في التطور، ولكن مع التركيز بشكل أكبر على التخصيص والمصداقية. يتوقع المستهلكون الآن المزيد من مقاطع الفيديو الإنسانية والمرتبطة بالآخرين، وليس مجرد إعلانات مصقولة.

يكتسب البث المباشر والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون ومقاطع الفيديو من وراء الكواليس شعبية متزايدة، مما يسمح للشركات بتكوين اتصالات في الوقت الفعلي مع جمهورها. ظهور أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي جعلت من السهل أيضًا إنشاء محتوى مستهدف ومخصص يخاطب احتياجات المستهلكين مباشرةً.

أهمية استراتيجية التسويق عبر الفيديو

هل ترغب في زيادة الوعي بالعلامة التجارية أو توليد عملاء محتملين أو زيادة المبيعات؟ تضمن استراتيجية تسويق الفيديو القوية توافق المحتوى الخاص بك مع أهدافك. كما تساعدك أيضًا على اختيار منصات تسويق الفيديو المناسبة وقياس فعالية مقاطع الفيديو الخاصة بك، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين المحتوى المستقبلي.

مع تطور المشهد الرقمي باستمرار، ستسمح لك الاستراتيجية المصممة جيدًا بالبقاء في صدارة الاتجاهات والمنافسين، مما يضمن أن مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب.

البدء بالتسويق عبر الفيديو

لا تحدث حملات تسويق الفيديو الناجحة عن طريق الصدفة. فهي تتطلب التخطيط والأدوات المناسبة وفهم ما يجعل الفيديو يلقى صدى لدى جمهورك.

الخطوة 1: كيفية بناء استراتيجية تسويق الفيديو

تتضمن استراتيجية تسويق الفيديو الفعالة عدة إجراءات رئيسية. وهذه الإجراءات هي:

حدد أهدافك: ضع أهدافًا واضحة لجهودك في التسويق عبر الفيديو، مثل زيادة الوعي بالعلامة التجارية أو زيادة العملاء المحتملين أو زيادة المبيعات

ضع أهدافًا واضحة لجهودك في التسويق عبر الفيديو، مثل زيادة الوعي بالعلامة التجارية أو زيادة العملاء المحتملين أو زيادة المبيعات تحديد جمهورك المستهدف: تطوير شخصيات المشترين لتخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك لشرائح محددة من جمهورك

تطوير شخصيات المشترين لتخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك لشرائح محددة من جمهورك اختر المنصات المناسبة: اختر المنصات التي تتماشى مع عادات المشاهدة لدى جمهورك. تشمل الخيارات الشائعة يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك وسناب شات

اختر المنصات التي تتماشى مع عادات المشاهدة لدى جمهورك. تشمل الخيارات الشائعة حدد أنواع مقاطع الفيديو: حدد أنواع مقاطع الفيديو التي ستنقل رسالتك على أفضل وجه. تشمل الخيارات مقاطع الفيديو التوضيحية والشهادات ومقاطع الفيديو الإرشادية ومقاطع الفيديو التسويقية والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون

حدد أنواع مقاطع الفيديو التي ستنقل رسالتك على أفضل وجه. تشمل الخيارات مقاطع الفيديو التوضيحية والشهادات ومقاطع الفيديو الإرشادية ومقاطع الفيديو التسويقية والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون خطط لإنتاج المحتوى: ضع خطة إنتاج مفصّلة تتضمن كتابة السيناريو والقصص المصورة والجدول الزمني للتصوير. ولا تنسَ مرحلة التحرير

ضع خطة إنتاج مفصّلة تتضمن كتابة السيناريو والقصص المصورة والجدول الزمني للتصوير. ولا تنسَ مرحلة التحرير الترويج لمقاطع الفيديو الخاصة بك: بمجرد أن يصبح الفيديو الخاص بك جاهزًا، قم بالترويج له عبر جميع القنوات ذات الصلة

بمجرد أن يصبح الفيديو الخاص بك جاهزًا، قم بالترويج له عبر جميع القنوات ذات الصلة قم بتحليل مقاييس الأداء: بعد إطلاق مقاطع الفيديو الخاصة بك، تتبع أداءها باستخدام مقاييس مثل المشاهدات ومعدلات المشاركة ونسب النقر إلى الظهور والتحويلات

تذكير ودّي: ربما يكون توزيع محتوى الفيديو الخاص بك هو الجزء الأكثر أهمية إلى جانب إنشائه. فحتى لو كان لديك المحتوى الأكثر متعة وجاذبية ولكن فشلت استراتيجية التوزيع الخاصة بك، فقد تذهب كل الجهود سدى. هذا أيضًا هو المكان الذي يحتاج فيه المسوقون إلى بناء قنوات توزيع عميقة وموثوقة والعثور على المستخدمين أينما كانوا.

الخطوة 2: إعداد استوديو تسويق الفيديو الخاص بك

لست بحاجة إلى إنفاق الكثير من المال لإنشاء استوديو تسويق فيديو عملي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي امتلاك المعدات المناسبة إلى تحسين جودة المحتوى الخاص بك بشكل كبير.

إليك بعض النصائح التي ستساعدك في ذلك:

ابدأ بكاميرا جيدة. إن الاستثمار في كاميرا DSLR أو كاميرا بدون مرآة يمكن أن يمنح المحتوى الخاص بك طابعاً أكثر احترافية

بعد ذلك، تأكد من وجود ميكروفون مناسب. الصوت الواضح لا يقل أهمية عن جودة الفيديو. تُعد ميكروفونات Lavalier أو ميكروفونات البندقية خيارات ممتازة لالتقاط صوت واضح

الإضاءة عنصر أساسي آخر. حتى أفضل كاميرا لن تساعدك إذا كان الفيديو الخاص بك ضعيف الإضاءة. يمكن للأضواء الحلقية أو أطقم الإضاءة الناعمة أن تحدث فرقاً كبيراً، خاصةً في التصوير الداخلي

وأخيراً، فكّر في الخلفية. يمكن لخلفية نظيفة ومرتبة أو خلفية ذات علامة تجارية أن تجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك تبدو مصقولة واحترافية

لا تنس برنامج التحرير. أدوات مثل Adobe Premiere Pro أو Final Cut Pro هي معايير الصناعة للمحترفين الذين ينشئون محتوى الفيديو. ومع ذلك، يمكن أن تساعدك الكثير من الخيارات الملائمة للمبتدئين مثل iMovie على التحرير دون الحاجة إلى منحنى تعليمي طويل.

الخطوة 3: إنشاء محتوى تسويق الفيديو

لا يجب أن يكون إنشاء محتوى تسويق فيديو عالي الجودة أمرًا مرهقًا. باستخدام النهج الصحيح، يمكنك إنتاج مقاطع فيديو تلقى صدى لدى جمهورك مع الحفاظ على معايير علامتك التجارية.

إليك كيف يمكنك البدء:

1. طوّر سيناريو

ابدأ بكتابة نص يسلط الضوء على النقاط الرئيسية. حافظ على نبرة الحوار، وتجنب اللغة التقنية المفرطة. تأكد من جذب جمهورك على الفور بمقدمة مثيرة للاهتمام لإبقائهم متفاعلين.

ولا تنسَ أيضًا الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA).

ماذا تريد أن يفعل المشاهدون بعد مشاهدة الفيديو الخاص بك؟

هل تريد منهم زيارة موقعك الإلكتروني؟

هل تهدف إلى الحصول على تعليقات؟

هل تريد منهم إجراء عملية شراء؟

بغض النظر عن هدفك، تأكد من أن الحث على الشراء واضح ومقنع. قم بتضمين توجيه مرئي في نصك لمساعدة فريق الفيديو على معرفة المكان الذي يجب أن تظهر فيه مرئيات أو انتقالات محددة.

وأخيرًا، تدرّب على الإلقاء واطلب التعليقات للتأكد من أن رسالتك تصل إلى الجمهور.

التصوير والتحرير

بمجرد أن يصبح السيناريو الخاص بك جاهزاً، حان الوقت لبدء التصوير. وكما ذكرنا، فإن الاستثمار في كاميرا جيدة هو المفتاح لتجنب اللقطات منخفضة الجودة. تأكد من الإضاءة المناسبة، ويفضل أن تكون إضاءة طبيعية، وثبّت لقطاتك باستخدام حامل ثلاثي القوائم للحصول على أفضل النتائج.

عند الانتهاء من التصوير، تبدأ مرحلة التحرير. استخدم برنامج تحرير فيديو جيد لتحسين المحتوى الخاص بك، مع إضافة تصحيح الألوان والانتقالات عند الحاجة.

تذكر أهمية الصور المصغرة القوية إذا كان سيتم استضافة الفيديو الخاص بك على المنصات الاجتماعية. يمكن للصورة المصغرة جيدة التصميم أن تحسن بشكل كبير من معدلات النقر إلى الظهور (CTRs) والمشاركة.

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى

يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير اللعبة بالنسبة للمسوقين والمبدعين في إنتاج الفيديو. لا يقتصر الأمر على الصور الرمزية والتعليقات الصوتية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في كل شيء بدءًا من العصف الذهني للأفكار إلى تحرير المحتوى وإعادة استخدامه.

تسمح أدوات مثل Pictory وLumen5 للمستخدمين بتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو جذابة دون عناء عند إنشاء مقاطع الفيديو. توفر أدوات مثل Descript و Kapwing حلولاً قوية لإضافة الترجمات. يوفر Adobe Premiere Pro إمكانات قوية للذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى بكفاءة وتحسين تحرير الفيديو وإعادة توظيفه.

هل كنت تعلم: من المتوقع أن يقفز السوق العالمي لأدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من 411.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 1.08 مليار دولار بحلول عام 2027 . وهذا معدل نمو ملحوظ بنسبة 17.5% سنويًا!

استخدام البيانات للعثور على ما هو ناجح

بمجرد نشر مقاطع الفيديو الخاصة بك، حان الوقت لتتبع أدائها. تُعد التحليلات ومنصات البيانات ضرورية في تحسين استراتيجية تسويق الفيديو الخاصة بك؛ فهي تضمن لك التحسين المستمر وتكييف المحتوى الخاص بك مع سلوك الجمهور.

فيما يلي بعض المقاييس التي يمكنك أخذها في الاعتبار لتحسين المحتوى الخاص بك أثناء المضي قدمًا:

عدد المشاهدات

أوقات المشاهدة

التفاعل (الإعجابات، والتعليقات، والمشاركات)

معدلات النقر إلى الظهور (CTR)

معدلات التحويل

متوسط مدة المشاهدة

الاحتفاظ بالجمهور

المشاركات وعمليات الحفظ

معدلات الارتداد

مصادر الزيارات

وغني عن القول، يجب عليك تعديل المحتوى الخاص بك بناءً على ما ينجح وما لا ينجح.

الخطوة 4: إعداد موهبتك

سواء كنت تعمل مع ممثلين محترفين أو مؤثرين أو فريقك الداخلي، فإن تخصيص الوقت الكافي لإعدادهم بشكل صحيح يضمن لك تصويراً سلساً ومنتجاً نهائياً أكثر صقلاً.

إليك كيفية القيام بذلك:

ابدأ بالتأكد من أن موهبتك مرتاحة مع النص. امنحهم متسعاً من الوقت للتدرب على السيناريو

قم بإجراء تمرين تدريبي قبل يوم التصوير للتعرف على السيناريو

شجّعهم على استخدام نبرة محادثة لإضفاء شعور أكثر واقعية

ذكّرهم بأن يتحدثوا كما لو كانوا يتحدثون مع المشاهدين على انفراد

تأكد من أن مظهرهم وملابسهم تتماشى مع صورة علامتك التجارية وإعدادات الفيديو ونبرته

تقديم ملاحظات بين اللقطات لتحسين الأداء

الخطوة 5: دمج عناصر العلامة التجارية

إن دمج عناصر العلامة التجارية مثل شعارك ونظام الألوان والشعار في الفيديو الخاص بك أمر بالغ الأهمية. فهو يعزز هوية علامتك التجارية ويجعل المحتوى الخاص بك أكثر قابلية للتمييز. تساعد تجربة العلامة التجارية المتسقة المشاهدين على ربط المحتوى الخاص بك بشركتك.

وهنا يأتي دور انقر فوق يمكن أن ينقذك.

ClickUp هو أداة متعددة الاستخدامات منصة إدارة المشاريع لإنتاج الفيديو التي توفر العديد من الميزات لمساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو مؤثرة. على سبيل المثال، فإن منصة تسويق ClickUp مساحة عمل مرنة لفرق التسويق. دعنا نتعرف أكثر على ميزاتها وأدواتها الغنية:

ClickUp Brain

طرح الأفكار وتخطيط وتنفيذ حملات تسويق الفيديو الخاصة بك باستخدام ClickUp

باعتباره حلاً شاملاً لفرق تسويق الفيديو، فإن ClickUp لديه الكثير ليقدمه. على سبيل المثال, ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي، وهو مساعد ذكاء اصطناعي، يمكنه إنشاء نصوص تسويق الفيديو والعصف الذهني للأفكار في ثوانٍ معدودة عند إعطائه التعليمات الصحيحة.

استخدم ClickUp AI لكتابة نصوص فعالة لمقاطع الفيديو على ClickUp Docs

إليك ما يمكن أن يفعله:

إنشاء نص برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي : يشتمل ClickUp Brain على مُنشئ نصوص الفيديو الذي يسمح للمستخدمين بإدخال التفاصيل الرئيسية مثل الغرض من الفيديو والجمهور المستهدف والرسالة الرئيسية والنبرة المطلوبة. ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بتحليل اتجاهات الصناعة وتقنيات سرد القصص لإنتاج نص مصمم خصيصًا يجذب المشاهدين

: يشتمل ClickUp Brain على مُنشئ نصوص الفيديو الذي يسمح للمستخدمين بإدخال التفاصيل الرئيسية مثل الغرض من الفيديو والجمهور المستهدف والرسالة الرئيسية والنبرة المطلوبة. ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بتحليل اتجاهات الصناعة وتقنيات سرد القصص لإنتاج نص مصمم خصيصًا يجذب المشاهدين الوضوح : تساعدك خوارزمية ClickUp Brain اللغوية والنحوية في إنشاء نصوص مصقولة واحترافية

: تساعدك خوارزمية ClickUp Brain اللغوية والنحوية في إنشاء نصوص مصقولة واحترافية التفاعل : يمكنه أيضًا تحليل تفضيلات الجمهور وتحسين النصوص وفقًا لذلك، والتأكد من أنها تلقى صدى في السوق المستهدفة

: يمكنه أيضًا تحليل تفضيلات الجمهور وتحسين النصوص وفقًا لذلك، والتأكد من أنها تلقى صدى في السوق المستهدفة العصف الذهني للأفكار: باستخدام المطالبات المصممة خصيصًا للتسويق عبر الفيديو، يمكن للمستخدمين طرح أفكار مبتكرة لمحتوى الفيديو

يحفّز ClickUp Brain التفكير خارج الصندوق ويساعد في صياغة قصص فيديو فريدة من نوعها.

يمكن أن تساعد ميزات ClickUp الأخرى أيضًا. يمكنك صياغة السيناريو الخاص بك باستخدام مستندات ClickUp بينما ClickUp Whiteboard تساعد في تصور المحتوى الخاص بك، بما في ذلك الخطوات والانتقالات والعناصر المرئية للفيديو. لتبسيط عملية إنشاء الفيديو بشكل أكبر، تقدم ClickUp قوالب تحافظ على التنسيق بين فريقك من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

قالب إنتاج الفيديو ClickUp

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك قالب إنتاج الفيديو ClickUp مصمم لمساعدة فرق العمل على العمل بكفاءة وفعالية.

قم بتخطيط وإدارة وتنفيذ مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام قالب إنتاج الفيديو ClickUp

يتضمن هذا القالب كل ما تحتاجه. يأتي مزودًا بـ

الحالات المخصصة: إنشاء مهام بـ 9 حالات مخصصة مختلفة مثل المفهوم، التحرير، التحرير النهائي، التحرير المباشر، النشر لتتبع التقدم المحرز في كل خطوة في عملية إنتاج الفيديو

إنشاء مهام بـ 9 حالات مخصصة مختلفة مثل المفهوم، التحرير، التحرير النهائي، التحرير المباشر، النشر لتتبع التقدم المحرز في كل خطوة في عملية إنتاج الفيديو الحقول المخصصة: قم بتصنيف وإضافة 14 حقلاً مخصصاً مختلفاً مثل عنوان الموقع و متطلبات الموظفين، والوصف، والوكالة الشريكة، وفئة الفيديو_ لإدارة وتصور عملية إنتاج الفيديو الخاص بك

قم بتصنيف وإضافة 14 حقلاً مخصصاً مختلفاً مثل عنوان الموقع و متطلبات الموظفين، والوصف، والوكالة الشريكة، وفئة الفيديو_ لإدارة وتصور عملية إنتاج الفيديو الخاص بك طرق عرض مخصصة: افتح 4 طرق عرض مختلفة بتكوينات مختلفة من ClickUp، مثل قائمة المشاريع، وعملية إنتاج الفيديو، وتاريخ العرض الأول، ودليل البدء، بحيث يمكنك إدارة جميع جوانب عملية إنتاج الفيديو

افتح 4 طرق عرض مختلفة بتكوينات مختلفة من ClickUp، مثل قائمة المشاريع، وعملية إنتاج الفيديو، وتاريخ العرض الأول، ودليل البدء، بحيث يمكنك إدارة جميع جوانب عملية إنتاج الفيديو إدارة المشروع: تحسين تتبع إنتاج الفيديو من خلال إمكانيات تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد

أخيرًا، يمكن لـ ClickUp تخزين أصول تسويق الفيديو الخاص بك بطريقة منظمة حتى تسير عملية الإنشاء بسلاسة. إليك الطريقة:

استخدم مستندات ClickUp Docs لتوثيق كل مشروع فيديو، بما في ذلك النصوص، ولوحات القصة المصورة، وملاحظات الإنتاج

التقط تفاصيل محددة للمشروع مثل طول الفيديو والجمهور المستهدف وتواريخ الإصدار باستخدام الحقول المخصصة لتسهيل التعاون

قم بجدولة التواريخ المهمة المتعلقة بإنتاج الفيديو، مثل أيام التصوير وتواريخ الإصدار، باستخدام عرض تقويم ClickUp أخيرًا، استخدم ميزات التعاون في ClickUp مثل التعليقات والإشارات @ لتسهيل التواصل بين أعضاء فريق تسويق الفيديو



كحل شامل لتلبية احتياجات تسويق الفيديو، يهتم ClickUp بالأساسيات حتى تتمكن أنت وفريقك من التركيز على إطلاق العنان لإبداعك. أليس هذا رائعاً؟

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أنواع مختلفة من محتوى الفيديو

إليك نظرة على بعض أكثر أنواع محتوى الفيديو فعالية التي يمكنك إنشاؤها:

فيديو قصة الشركة

يسلط هذا النوع من الفيديو الضوء على رحلة علامتك التجارية ورسالتك وقيمك. فهو يسمح للمشاهدين بالتواصل مع شركتك على مستوى أعمق، ويعرض ما يجعلك فريدًا من نوعك.

فيديوهات الشهادات

تضيف مشاركة شهادات العملاء مصداقية لعلامتك التجارية. وعادةً ما تعرض مقاطع الفيديو هذه عملاء راضين يناقشون تجاربهم مع منتجاتك أو خدماتك

مقاطع الفيديو التوضيحية

تقدم مقاطع الفيديو التوضيحية محتوى تعليمي حول منتجات أو خدمات معينة. وعادةً ما تكون مقاطع الفيديو التوضيحية هذه موجزة وتهدف إلى تبسيط الأفكار المعقدة. وهي جذابة بشكل خاص للعملاء المحتملين في مرحلة الوعي أو التفكير.

مقاطع الفيديو المباشرة

توفر مقاطع الفيديو المباشرة طريقة ديناميكية للتفاعل مع جمهورك في الوقت الفعلي، مما يعزز مستويات التفاعل والمشاركة بشكل كبير.

فيديوهات تجريبية

مقاطع الفيديو التوضيحية تتعمق أكثر في ميزات منتجك ووظائفه، لتلبية احتياجات العملاء المستعدين للشراء. غالبًا ما تعرض مقاطع الفيديو هذه عمليات فك العلبة والتركيبات والتكوينات، مما يساعد المشاهدين على فهم الجوانب العملية للمنتج.

مقاطع الفيديو التعليمية أو الإرشادية

تعالج مقاطع الفيديو التعليمية (أو مقاطع الفيديو الإرشادية) التحديات الشائعة التي قد يواجهها جمهورك مع تقديم معلومات قيّمة تتعلق بمنتجاتك. تعد مقاطع الفيديو هذه مثالية ل تسليط الضوء على الميزات والفوائد الرئيسية وشرح سبب أهميتها لعملائك.

فيديوهات العلامة التجارية

تساعدك مقاطع الفيديو الخاصة بعلامتك التجارية على مشاركة رسالة شركتك وقيمها، مما يخلق اتصالاً شخصيًا مع جمهورك من خلال سرد القصص. يثير هذا النهج المشاعر ويزيد من الوعي بالعلامة التجارية. يمكن أن تتخذ مقاطع الفيديو الخاصة بالعلامة التجارية أشكالاً عديدة، من الأفلام الوثائقية القصيرة إلى مقاطع الفيديو المتحركة.

من الأمثلة البارزة لفيديو العلامة التجارية فيديو أبل "فكر بطريقة مختلفة" الذي يجسد روح الابتكار لدى العلامة التجارية ويشجع المشاهدين على تبني تفردهم.

هذا ليس كل ما يمكنك القيام به مع ClickUp، فهناك المزيد، وهو سحري!

مقاطع كليك أب

مع كليك أب كليب يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو مباشرةً من شاشتك ومشاركتها بنقرة واحدة. أنشئ عروضاً توضيحية للمنتج ودروساً تعليمية وتعمّق في المنتج لتسويق ميزاته المختلفة وحالات استخدامه. إضافة تعليقات داخل كل مقطع يضيف مرجعاً ويعزز التعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق.

يمكن أيضًا استخدام المقاطع لتسجيل العروض التوضيحية للمنتج أو مشاركة التقدم المحرز في المشروع أو تقديم رؤى تصميمية بسلاسة. يعزز هذا التنوع من قدرة فريقك على التواصل بفعالية والحفاظ على التوافق في جميع جوانب مشاريعك.

سجّل لقطات الشاشة أو نوافذ التطبيقات أو علامات تبويب المتصفح وشاركها بسلاسة ضمن المهام باستخدام ClickUp Clips

بالإضافة إلى ذلك، مع مركز المقاطع، لا داعي للقلق بشأن وضع تسجيلاتك في غير مكانها الصحيح. تعمل هذه الميزة تلقائيًا على تنظيم كل مقطع تنشئه في التعليقات أو المهام أو المستندات داخل ClickUp. يمكنك البحث في مركزك وفرزه وتصوره بسهولة، مما يضمن سهولة الوصول إلى كل مقطع متى احتجت إليه.

تنفيذ تحسين محركات البحث للفيديو

في حين أن تحسين مُحسّنات محرّكات البحث في المحتوى المكتوب مفهوم إلى حد ما، فإن تطبيق تقنيات تحسين محركات البحث في مقاطع الفيديو أمر مختلف تمامًا.

إليك الأشياء التي يمكنك البدء بها:

لتنفيذ تحسين محركات البحث في الفيديو بفعالية، ابدأ بالبحث عن الكلمات المفتاحية.

حدد الكلمات المفتاحية ذات الصلة التي تتوافق مع محتوى الفيديو الخاص بك. استخدم أدوات مثل Google Keyword Planner أو SEMrush للعثور على مصطلحات البحث الشائعة المتعلقة بمجال تخصصك

بعد ذلك، ركّز على عنوان الفيديو ووصفه. قم بتضمين هذه الكلمات الرئيسية بشكل طبيعي، مع التأكد من أن عنوانك جذاب ويعكس المحتوى بدقة. يجب أن يلخص الوصف المصمم بشكل جيد الفيديو ويتضمن كلمات رئيسية ذات صلة لتحسين ظهوره على محركات البحث.

تلعب الصور المصغّرة أيضًا دورًا حيويًا في تحسين محركات البحث للفيديو. قم بإنشاء صور مصغرة لافتة للنظر تشجع النقرات وتمثل محتوى الفيديو بدقة. يمكن أن يؤثر هذا العنصر المرئي بشكل كبير على أداء الفيديو الخاص بك.

وأخيرًا، تذكّر تحسين الفيديو لمستخدمي الجوّال. مع إنفاق المشاهدينفي المتوسط 3 ساعات و50 دقيقة يوميًا على هواتفهم الذكية، من المهم التأكد من أن مقاطع الفيديو الخاصة بك متوافقة مع الجوّال. ويشمل ذلك استخدام محتوى قصير وجذاب يجذب الانتباه بسرعة، حيث يفضل مستخدمو الجوّال غالبًا مقاطع الفيديو الموجزة.

لاحظ: أن محتوى الفيديو القصير، مثل تلك الموجودة على منصات مثل TikTok وInstagram، اكتسب شعبية سريعة، خاصة بين الجمهور الأصغر سنًا. فهي تجذب المشاهد وتبقيه متعلقاً بها. ولكن على الجانب الآخر، من المعروف أنها تسبب الإدمان، وما يتبعه من ضعف القدرة الإدراكية وزيادة أعراض الاكتئاب. يجب على المبدعين أن يضعوا في اعتبارهم هذه الجوانب.

توزيع الفيديو والترويج له

يأتي بعد ذلك الجزء الأكثر أهمية، وقد نقول الجزء الأصعب من العمل - توزيع الفيديو.

يمكنك أن تبدأ بجدولة مقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل استراتيجي عبر مجموعة متنوعة من المنصات لتحقيق أقصى قدر من الوصول والمشاركة. تصل استراتيجية تسويق الفيديو الناجحة حقًا إلى هناك من خلال الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعي، وإعلانات الفيديو، و قوالب تقويم المحتوى (لتخطيط المنشورات).

عند الترويج لمقاطع الفيديو الخاصة بك، خصص أسلوبك لكل منصة:

بالنسبة لمقاطع فيديو يوتيوب، ركّز على العناوين والأوصاف الملائمة لتحسين محركات البحث. قم بتحسين الصور المصغرة للحصول على صور لافتة للنظر

على إنستغرام، استفد من القصص والبكرات للحصول على مقاطع قصيرة وجذابة توجه المتابعين إلى مقاطع الفيديو الكاملة

بالنسبة إلى تيك توك، يجب أن تعتمد على الاتجاهات الحالية لجذب الانتباه بسرعة

اقرأ أيضًا: 10 حيل للنمو على تيك توك لجعل علامتك التجارية تنتشر في عام 2024 لزيادة التفاعل ونسب النقر إلى الظهور، ضع في اعتبارك استخدام عناصر تفاعلية مثل استطلاعات الرأي أو الأسئلة. شجع المشاهدين على التعليق أو مشاركة أفكارهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي توسيع نطاق إنتاج المحتوى إلى تبسيط إنشاء تنسيقات فيديو متعددة تحافظ على تفاعل جمهورك.

قياس نجاح التسويق عبر الفيديو

ما لا يقاس لن يحصد نتائج أبدًا. للبدء، حدد مسبقًا المقاييس المهمة بالنسبة لك لتتبعها:

إليك بعض المقاييس المهمة للبدء:

عدد المشاهدات

معدل التشغيل

معدل المشاركة

نسبة النقر إلى الظهور (CTR)

معدل إكمال الفيديو (VCR)

معدل التحويل

معدل الارتداد

الوقت على الصفحة

تقدم معظم المنصات أدوات تحليلات مدمجة لمساعدتك في تتبع هذه المقاييس.

لقياس العائد على الاستثمار، قارن تكاليف إنتاج الفيديو الخاص بك مقابل إيراداته. يساعدك هذا على تحديد ربحية حملات الفيديو الخاصة بك. استفد من أدوات مثل Google Analytics و Moz و Vidyard و YouTube Analytics لجمع رؤى حول سلوك الجمهور ومشاركته.

هناك أيضًا أدوات خارجية متاحة يمكن أن تجمع كل بياناتك في مكان مناسب.

إنشاء تمثيل مرئي للفيديو الخاص بك لفريقك بأكمله

علاوة على ذلك، فإن دمج ClickUp Dashboards تبسيط هذه العملية من خلال السماح لك بتصور جميع مقاييسك في مكان واحد. يمكنك إعداد لوحات معلومات مخصصة لمراقبة الأداء وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. وهذا يزيد من تحسين توسيع نطاق إنتاج المحتوى مما يسهل تكييف استراتيجيتك بناءً على البيانات في الوقت الفعلي.

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دراسات حالة وأمثلة: الشركات التي تحقق النجاح في التسويق عبر الفيديو

لقد نجحت العديد من الشركات في الاستفادة من التسويق عبر الفيديو لزيادة النمو والمشاركة.

GoPro

قامت شركة GoPro، "الكاميرا الرسمية للمرح"، ببناء علامتها التجارية بالكامل حول المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. فهي تشجع العملاء على مشاركة لقطات المغامرة التي تم التقاطها بكاميرات GoPro الخاصة بهم.

ولهذه الاستراتيجية فائدة مزدوجة: فهي لا تعرض قدرات المنتج فحسب، بل تخلق أيضاً مجتمعاً من المستخدمين الذين يواصلون الترويج للمنتج. وغالبًا ما تنتشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على نطاق واسع، مما يعزز بشكل كبير من ظهور العلامة التجارية وثقة المستهلكين بشكل أكبر.

✔️ الخلاصة: لا يوجد سفير للعلامة التجارية أفضل من عميل راضٍ - مع وجود دليل بالفيديو يدعم ادعاءاته!

كوكا كولا

كوكا كولا هي شركة رائدة عالمياً في مجال المشروبات الغازية، مع عروض شهيرة مثل دايت كولا وفانتا وسبرايت. تركز مهمتهم على خلق لحظات من السعادة، وهو ما يظهر جليًا في حملات الفيديو الخاصة بهم.

تركز استراتيجية تسويق الفيديو الخاصة بشركة كوكاكولا على عنصرين أساسيين:

سرد القصص العاطفية: فهي تصيغ قصصاً ذات صلة تثير مشاعر قوية. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك "مشاركة الكولا" التي أُطلقت عالميًا في عام 2014 لتشجيع الناس على مشاركة الكولا مع أحبائهم. وقد حققت الحملة نجاحًا كبيرًا لدرجة أنهم قاموا بتكييفها في الولايات المتحدة مع حملة "شارك كوكاكولا وأغنية" _من منا لا يرغب في الحصول على كوكاكولا مع كلمات أغنيته المفضلة؟

فهي تصيغ قصصاً ذات صلة تثير مشاعر قوية. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك "مشاركة الكولا" التي أُطلقت عالميًا في عام 2014 لتشجيع الناس على مشاركة الكولا مع أحبائهم. وقد حققت الحملة نجاحًا كبيرًا لدرجة أنهم قاموا بتكييفها في الولايات المتحدة مع حملة "شارك كوكاكولا وأغنية" _من منا لا يرغب في الحصول على كوكاكولا مع كلمات أغنيته المفضلة؟ تعاون مدفوع الأجر: تتعاون كوكا كولا أيضاً مع مشاهير معروفين. فعلى سبيل المثال، قاموا بإبراز جيجي حديد لتسليط الضوء على كيفية اندماج كوكاكولا في المحادثات اليومية.

✔️ الوجبات الجاهزة: اختر الشخصيات المؤثرة التي تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف. فكر في العواطف التي سيثيرها الفيديو الخاص بك لإشراك المشاهدين وإلهامهم لاتخاذ إجراء.

مستقبل التسويق عبر الفيديو

مع تطور تسويق الفيديو، يجب أن تظل العلامات التجارية في المقدمة من خلال تبني الاتجاهات والتقنيات الناشئة. لا يكفي أن تقوم بعمل فيديوهات الفانيليا وتتوقع أن تحقق المعجزات. فيما يلي بعض الاتجاهات الناشئة التي يمكن أن تغير قواعد اللعبة بالنسبة لعملك:

🔮 الواقع المعزز (AR) والفيديوهات المباشرة والفيديوهات القصيرة

تكتسب مقاطع فيديو الواقع المعزز (AR) إقبالاً متزايدًا، حيث توفر تجارب غامرة تأسر المشاهدين.

على سبيل المثال، يمكن للشركات السماح للعملاء بتصور المنتجات في الفضاء الخاص بهم قبل شرائها. تُظهر الأبحاث أن الواقع المعزز يمكنه زيادة معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 90% .

هذا ليس كل شيء. وفقًا للدراسات الحديثة 73% من المستهلكين يفضلون مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة على مقاطع الفيديو الطويلة، مما يشير إلى التحول نحو المحتوى القصير. وفي الوقت نفسه، تعزز مقاطع الفيديو المباشرة التفاعل في الوقت الفعلي، حيث يقضي الجمهور 8 مرات أطول من المحتوى المسجل مسبقًا.

🔮 اتجاهات فيديو الذكاء الاصطناعي المعطلة

من المقرر أن تُحدث اتجاهات الفيديو التخريبية للذكاء الاصطناعي ثورة في استراتيجيات التسويق. ستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على تبسيط تحرير الفيديو، مما يسمح للمسوقين بإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة بسرعة. ستسمح هذه التقنيات أيضًا للأشخاص بإنشاء محتوى فيديو مخصص على نطاق واسع، بما يلبي تفضيلات المشاهدين الفردية.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر التحليلات المحسّنة رؤى أعمق حول مشاركة الجمهور، مما يجعل برنامج إدارة الحملات حاسم لتتبع الأداء وحساب عائد الاستثمار.

### 🔮 ظهور الأفلام القصيرة على YouTube

أصبح YouTube Shorts منصة حيوية، مع وجود أكثر من 70 مليار مشاهدة يومية .

تستفيد العلامات التجارية من هذه الميزة لصياغة مقاطع فيديو ديناميكية تجذب الانتباه وتجذب المشاهدين في ثوانٍ معدودة. يشجع هذا التنسيق على الإبداع والعفوية مع تحقيق مستويات عالية من التفاعل، مما يجعله مثاليًا للوصول إلى المستهلكين اليوم.

باستخدام ClickUp، يمكنك التأكد من أن استراتيجية الفيديو الخاصة بك مخططة ومنظمة بشكل جيد مع العديد من قوالب خطة التواصل . سيضمن ذلك اتساق الرسائل وصوت العلامة التجارية عبر جميع مقاطع الفيديو وتنسيقات المحتوى الأخرى. أخيرًا، من خلال التخطيط، يمكن للعلامات التجارية استهداف جمهورها بفعالية وإنتاج محتوى مقنع يحفز المشاركة ويبني الولاء للعلامة التجارية.

استخدم ClickUp لاكتشاف آفاق جديدة في التسويق عبر الفيديو

محتوى الفيديو هو الطفل الرائع في مجال المحتوى. يتم الاحتفاء به كوسيلة يمكن أن تجذب المعجبين إلى علامتك التجارية. وفي حين أنه من الصحيح أن الفيديو جذاب بشكل لا يصدق، إلا أن سر النجاح يكمن في البدء باستراتيجية فيديو قوية.

لتحقيق عائد استثمار مثير للإعجاب، ركز على الأساسيات: حدد أهدافك، وافهم جمهورك، واختر قنواتك، ونظم مزيج المحتوى الخاص بك. ولا تنسَ أن تترك مجالاً للتجربة - فالاختبار والتعلم هما ما يميز الأفضل عن البقية.

يعمل ClickUp على تبسيط عملية إنشاء الفيديو بالكامل من أجلك!

بفضل أدواته سهلة الاستخدام، يمكنك بسهولة تخطيط وإنشاء وإدارة مشاريع تسويق الفيديو الخاصة بك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها مباشرةً داخل التطبيق تعني أنه يمكنك إنتاج محتوى عالي الجودة دون التنقل بين أدوات متعددة. اشترك مجاناً لتبسيط جهودك في تسويق الفيديو اليوم!