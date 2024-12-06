11 أفضل مولدات البرامج النصية للذكاء الاصطناعي لعام 2025

عائق الكاتب أمر حقيقي. سواء كنت منشئ محتوى أو مسوقاً أو منتجاً للفيديو، ربما واجهت معاناة التحديق في شاشة فارغة بحثاً عن الكلمات المثالية.

قم بتشغيل مولد نصوص الذكاء الاصطناعي. 🤖

هذه الأدوات الذكية تخلصك من صداع كتابة السيناريو، وتحول أفكارك إلى محتوى مصقول وجاهز للاستخدام في ثوانٍ. يقوم الذكاء الاصطناعي بكل العمل الشاق حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك - التواصل مع جمهورك.

فيما يلي، قمنا بتجميع أفضل (وأفضل) كتّاب نصوص الذكاء الاصطناعي المفضلين لدينا، والتي ستنتشر في عام 2024 وستبقى هنا. ولكن أولاً، دعنا نستكشف كيفية اختيار أفضل أداة ذكاء اصطناعي لك.

⏰ ملخص 60 ثانية

1. ClickUp: الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع المتكاملة

رايتر: الأفضل لإنشاء محتوى قصير سريع مدعوم بالذكاء الاصطناعي

3. Squibler: الأفضل لكتابة مشاريع طويلة باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي

Writecream: الأفضل لكتابة الوسائط المتعددة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتوعية Copy.ai: الأفضل لأتمتة إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق الإخراج باستخدام الذكاء الاصطناعي

6. Invideo AI: الأفضل لإنشاء فيديو سريع وعالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي

7. ChatGPT: الأفضل للعصف الذهني القائم على الذكاء الاصطناعي وتخطيط المحتوى

8. جاسبر للذكاء الاصطناعي: الأفضل لتبسيط سير العمل التسويقي بمحتوى الذكاء الاصطناعي

Writesonic: الأفضل لإنشاء محتوى ذكاء اصطناعي متعدد الاستخدامات ومتعدد المزايا مبسّط: الأفضل للتعاون في مشاريع محتوى الذكاء الاصطناعي وإدارتها

11. ContentBot: الأفضل لأتمتة سير عمل المحتوى من البداية إلى النهاية باستخدام الذكاء الاصطناعي

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد نصوص الذكاء الاصطناعي؟

ليس كل شيء أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي متشابهة، ويمكن أن يؤدي العثور على الأداة المناسبة إلى تحسين سير عملك أو تعطيله. إليك الميزات التي يجب مراعاتها:

سهولة الاستخدام: اختر كاتب نصوص الذكاء الاصطناعي الذي يتميز بواجهة سهلة الاستخدام، مما يتيح لك البدء بسرعة دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد

اختر كاتب نصوص الذكاء الاصطناعي الذي يتميز بواجهة سهلة الاستخدام، مما يتيح لك البدء بسرعة دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد خيارات النغمة والأسلوب : ابحث عن أداة تتيح لك المرونة في الأسلوب، سواء كان احترافيًا أو محادثة أو سرد قصصي يتناسب مع الغرض من المحتوى الخاص بك

: ابحث عن أداة تتيح لك المرونة في الأسلوب، سواء كان احترافيًا أو محادثة أو سرد قصصي يتناسب مع الغرض من المحتوى الخاص بك معززات الإبداع : اختر أداة تثير الإلهام بخطافات أو شعارات أو أفكار لتحفيز العملية الإبداعية لديك

: اختر أداة تثير الإلهام بخطافات أو شعارات أو أفكار لتحفيز العملية الإبداعية لديك توافق التنسيق : اختر الأداة التي تناسب وسيطك ، سواء كنت تكتب نصوص فيديو مقنعة أو عروض تقديمية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

: اختر الأداة التي تناسب وسيطك سواء كنت تكتب نصوص فيديو مقنعة أو عروض تقديمية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي جودة الإخراج : اختر الأداة التي تنتج نصوصًا واضحة ومنظمة بشكل جيد وتحتاج إلى الحد الأدنى من التحرير

: اختر الأداة التي تنتج نصوصًا واضحة ومنظمة بشكل جيد وتحتاج إلى الحد الأدنى من التحرير إمكانيات التكامل: ابحث عن أداة تتكامل مع الأداة المفضلة لديكأدوات الإنتاجيةمما يوفر لك المزيد من الوقت

ابحث عن أداة تتكامل مع الأداة المفضلة لديكأدوات الإنتاجيةمما يوفر لك المزيد من الوقت القدرة على تحمل التكاليف: ابحث عن أداة تناسب ميزانيتك (توفر بعض الأدوات وظائف رائعة دون أن تكلفك الكثير)

أفضل 11 مولدًا للبرامج النصية للذكاء الاصطناعي

استكشف أفضل أدوات كتابة السيناريوهات بالذكاء الاصطناعي هذه لتخفيف الضغط عن نفسك في الكتابة وإثارة إبداعك.

1. ClickUp (الأفضل لتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع المتكاملة)

حقق أقصى استفادة من أداة الذكاء الاصطناعي للشبكة العصبية ClickUp، ClickUp Brain، لتلبية احتياجاتك من المحتوى بسرعة ClickUp يجمع بين إنشاء البرامج النصية وإدارة المشاريع في حزمة واحدة أنيقة. مع الشبكة العصبية لـ ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يمكنك استخلاص الرؤى بسرعة وإنشاء نصوص برمجية لتسريع سير عمل مشروعك.

سواء كنت تقوم بكتابة نص فيديو أو ملخص تسويقي أو ملخص تقرير، فإن أداة الذكاء الاصطناعي هذه تبسّط العملية بأكملها، بدءاً من وضع الأفكار إلى التعديلات النهائية.

ما يميز ClickUp أيضًا هو تركيزها على التعاون في الوقت الفعلي.

يمكنك تحرير النصوص التي ينشئها الذكاء الاصطناعي والتعليق عليها وتنقيحها على الفور مع فريقك في مستندات ClickUp . من خلال تنسيق النص المنسق والتعاون في الوقت الفعلي، يمكنك العمل على الأفكار مع فريقك وربطها بالمهام وسير العمل للحصول على سياق إضافي. النص الأكثر جاذبية يمكن تحويل الأفكار إلى مهام وتخصيصها لأعضاء الفريق المعنيين لزيادة المساءلة داخل الفرق.

ما عليك سوى النقر بزر الفأرة الأيمن على الصفحة لتقول "اكتب مع الذكاء الاصطناعي" وشاهد السحر يتكشف. يمكنك أيضًا تحديد النص والطلب من الذكاء الاصطناعي توسيع النص أو اختصاره أو تلخيصه بناءً على احتياجاتك.

اجعل العمل تعاونيًا وممتعًا مع ClickUp Docs

مع الإدارة المتكاملة للمهام من خلال تعيين الأدوار وتحديد المواعيد النهائية، ومراقبة التقدم المحرزأسهل من أي وقت مضى، وكل ذلك في مساحة العمل نفسها أيضًا. يمكنك حتى أتمتة مهام سير العمل من خلال أتمتة ClickUp .

إذا كنت بحاجة إلى القليل من التنظيم لبدء الأمور، فإن قالب البرنامج النصي للبودكاست ClickUp Podcast يساعدك على تنظيم تدفق برنامجك والحفاظ على جاذبيته. من العصف الذهني للأفكار الجديدة على ClickUp Whiteboards لصياغة الخطوط العريضة في ClickUp Docs، يحتوي القالب على كل ما تحتاجه لإنتاج عرض رائع.

علاوة على ذلك، فإن قالب كتابة محتوى ClickUp يضع إطارًا واضحًا لإنشاء مقالات جيدة التنظيم وملائمة للقارئ. باستخدام هذا القالب، يمكنك أيضًا التأكد من تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث للحفاظ على تدفق حركة المرور العضوية.

إليك لمحة عن ClickUp Brain أثناء العمل.

لخص محادثات الفريق المطولة على الفور والصق الرؤى في مستند يمكن الوصول إليه داخل مساحة العمل الموحدة في ClickUp

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

مطالبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالدور: إنشاء مسودات عالية الجودة بسرعة باستخدام خاصيةمطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعيمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المحتوى المختلفة

إنشاء مسودات عالية الجودة بسرعة باستخدام خاصيةمطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعيمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المحتوى المختلفة نسخ الصوت والفيديو : تحويل التسجيلات إلى نص قابل للتحرير والبحث، مما يسهل استخراج التفاصيل الرئيسية ودمجها في المحتوى الخاص بك

: تحويل التسجيلات إلى نص قابل للتحرير والبحث، مما يسهل استخراج التفاصيل الرئيسية ودمجها في المحتوى الخاص بك مكتبة قوالب النصوص : استخدم قوالب معدة مسبقًا تخطيطات مثلقوالب البودكاست التي تساعد في كتابة نص فيديو تلقائيًا والمزيد

: استخدم قوالب معدة مسبقًا تخطيطات مثلقوالب البودكاست التي تساعد في كتابة نص فيديو تلقائيًا والمزيد مركز تكامل الأدوات : تواصل مع أكثر من 1000 تطبيق مثلGrammarly للتحرير وFigma للتصميم وGoogle Drive للتخزين لإدارة جميع المهام في مكان واحد

: تواصل مع أكثر من 1000 تطبيق مثلGrammarly للتحرير وFigma للتصميم وGoogle Drive للتخزين لإدارة جميع المهام في مكان واحد تواصل الفريق المدمج: استخدم ClickUp Chat لمناقشة النصوص، وطرح الأفكار، والتوافق مع فريقك دون تبديل المنصات

قيود ClickUp

يمكن أن تكون مساحة العمل الغنية بالميزات مربكة بعض الشيء في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

2. Rytr (الأفضل لإنشاء محتوى قصير سريع مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر ريتر Rytr هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي مثالي لسرعة إنشاء نصوص لمحتوى قصير ، مثل عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) والرسائل النصية القصيرة والتعليقات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو مثالي للمسوّقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يحتاجون إلى إنتاج المحتوى بسرعة دون التضحية بالإبداع.

Rytr أفضل الميزات

تخصيص النغمة والأسلوب : اضبط نبرة وأسلوب المحتوى الخاص بك باستخدام نغمات صوت مدمجة - رسمية أو غير رسمية أو ودية - لتتناسب مع تفضيلات جمهورك المستهدف

: اضبط نبرة وأسلوب المحتوى الخاص بك باستخدام نغمات صوت مدمجة - رسمية أو غير رسمية أو ودية - لتتناسب مع تفضيلات جمهورك المستهدف مدقق الانتحال : تأكد من أصالة المحتوى الخاص بك ، وهو أمر ضروري لمنشئي المحتوى الذين يهدفون إلى تجنب التكرار غير المقصود

: ، وهو أمر ضروري لمنشئي المحتوى الذين يهدفون إلى تجنب التكرار غير المقصود اقتراحات تحسين محركات البحث من الذكاء الاصطناعي: عزز ظهور المحتوى عبر محركات البحث من خلال نصائح تحسين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخيارات تكامل الكلمات الرئيسية

قيود ريتر

يمكن أن تفتقر المخرجات إلى العمق أو الدقة، خاصة عند معالجة الموضوعات الأكثر تعقيدًا أو المتخصصة

يوفر الحد الأدنى من الدعم للنص الغني (لا يمكن إبراز أي جزء من النص)، كما أن الحد الأقصى لعدد الأحرف في الشهر منخفض نسبيًا

تسعير #### ريتر

خطة مجانية

غير محدودة : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم بريميوم: 29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: ضبط كتابة المدونات الصوتية هي أيضًا طريقة رائعة للحفاظ على الإلهام وصقل مهاراتك في الكتابة. دوّن ملاحظات حول التقنيات والنصائح الأساسية أثناء الاستماع، ثم قم بتطبيقها على عملك الخاص.

3. سكويبلر (الأفضل لكتابة المشاريع الطويلة باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي)

عبر سكويبلر Squibler هي أداة مصممة ل مشاريع الكتابة الأطول والأكثر إبداعًا مثل الروايات والسيناريوهات والقصص القصيرة. سيجد المؤلفون وكتّاب السيناريو والروائيون الطموحون الذين يبحثون عن نهج منظم لإنشاء محتوى طويل مفيد في تنظيم مشاريعهم والحفاظ على تركيزهم أثناء كتابة مشاريعهم.

أفضل ميزات #### سكويبلر

تنسيق الشاشة المنقسمة: اعمل على أقسام متعددة من مخطوطتك في وقت واحد باستخدام طريقة عرض الشاشة المنقسمة

اعمل على أقسام متعددة من مخطوطتك في وقت واحد باستخدام طريقة عرض الشاشة المنقسمة تنظيم لوحة الفلين: نظّم أفكارك باستخدام لوحة الفلين التي تتيح لك نقل عناصر القصة وربطها بسهولة

نظّم أفكارك باستخدام لوحة الفلين التي تتيح لك نقل عناصر القصة وربطها بسهولة سجل الإصدارات المدمج: تتبع التغييرات والمراجعات بسهولة باستخدامالتحكم التلقائي في إصدار المستند قيود السكويبلر

القوالب المتاحة مقيدة للمشاريع الإبداعية أو المتخصصة للغاية

لم يتم تحديد دعم اللغة للكتّاب غير الإنجليزية

تسعير سكويبلر

Squibler Limited : مجاني

: مجاني Squibler Pro: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

4. Writecream (الأفضل لإنشاء الوسائط المتعددة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتوعية)

عبر كتابة الكريم Writecream يُنشئ محتوى نصي ومحتوى وسائط متعددة، مما يجعله مناسبًا لإنشاء نسخ إعلانية ومنشورات مدونات وتعليقات صوتية في البودكاست. كما أنه مثالي للمسوقين الرقميين ومنشئي المحتوى ورواد الأعمال، حيث يساعد في إنشاء مسودة سريعة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في صياغة رسائل توعية مخصصة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الباردة ومقدمات LinkedIn.

Writecream أفضل الميزات

وضع الأوامر: تسريع إنشاء المحتوى باستخدام أوامر سهلة الاستخدام للتحكم الدقيق في المخرجات

تسريع إنشاء المحتوى باستخدام أوامر سهلة الاستخدام للتحكم الدقيق في المخرجات توليد الصور: إنشاء صور مولدة بالذكاء الاصطناعي لاستكمال المحتوى النصي الخاص بك

إنشاء صور مولدة بالذكاء الاصطناعي لاستكمال المحتوى النصي الخاص بك التعليق الصوتي للفيديو على اليوتيوب: تحويل مقالات المدونة إلى محتوى صوتي مع خيارات صوتية مدمجة

كتابة قيود البث الصوتي

بالنسبة لإعادة الصياغة، فهو يسمح بـ 2000 حرف فقط في المرة الواحدة

تكون النتائج متواضعة في بعض الأحيان وتتطلب المزيد من التحرير

تسعير برنامج Writecream

مجاني للأبد

غير محدود: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Writecream التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. Copy.ai (الأفضل لأتمتة إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق الإخراج باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Copy.ai من بين وظائفه العديدة، يجعل Copy.ai إنشاء المحتوى سهلاً من خلال أتمتة المهام مثل كتابة محتوى ملائم لتحسين محركات البحث، وتحويل المقابلات إلى مقالات، وإعادة استخدام النصوص إلى روايات مصقولة. إنه مثالي ل الشركات التي تتطلع إلى إنشاء مواد عالية الجودة بسرعة وعلى نطاق واسع مع الحفاظ على صوت العلامة التجارية المتسق.

أفضل ميزات #### Copy.ai

الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات وتشغيل سير العمل بالجملة: أتمتة إنشاء المحتوى من خلال التكامل السلس لواجهة برمجة التطبيقات، وهو مثالي للتعامل مع كميات كبيرة من النسخ

أتمتة إنشاء المحتوى من خلال التكامل السلس لواجهة برمجة التطبيقات، وهو مثالي للتعامل مع كميات كبيرة من النسخ نماذج تعلّم اللغة المحدّثة: استخدم نماذج تعلّم اللغة المحدّثة لإنشاء محتوى ديناميكي يتكيف مع مختلف الموضوعات والصناعات

استخدم نماذج تعلّم اللغة المحدّثة لإنشاء محتوى ديناميكي يتكيف مع مختلف الموضوعات والصناعات مهام سير عمل التسويق والمبيعات: كتابة نص سريع بمحتوى مستهدف باستخدام مهام سير عمل معدة مسبقًا

قيود Copy.ai

تفتقر الأداة إلى التحقق من الحقائق والاقتباسات من المصادر للمحتوى الذي تم إنشاؤه

تميل الأداة إلى تكرار المحتوى، خاصةً عند إنشاء أجزاء متعددة حول موضوعات متشابهة

تسعير Copy.ai

خدمة ذاتية (الأفضل للأفراد) * مجاناً * بداية : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم * متقدم : 249 دولارًا شهريًا لكل فريق مكون من خمسة أعضاء

مجاناً بداية متقدم 249 دولارًا شهريًا لكل فريق مكون من خمسة أعضاء القفاز الأبيض (الأفضل للمؤسسات): أسعار مخصصة

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 180 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

➡️ قراءة المزيد: أفضل 10 بدائل ومنافسين لنسخ الذكاء الاصطناعي

6. Invideo AI (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو سريعة وعالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر إنفيديو الذكاء الاصطناعي يعمل Invideo AI على تبسيط إنتاج الفيديو من خلال أتمتة المهام الرئيسية مثل كتابة السيناريو وتحديد مصادر الوسائط وإضافة التعليقات الصوتية. يُعد منشئ نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذا مثاليًا لمسوّقي الفيديو ومنشئي مقاطع الفيديو على YouTube والشركات التي تنتج محتوى ترويجيًا. يساعدك على إنشاء مقاطع فيديو احترافية بسرعة دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية.

Invideo AI أفضل الميزات

الوسائط المخزنة التي يمكن الوصول إليها: استكشف مكتبة من الصور المخزنة ، ومقاطع الفيديو والموسيقى (بما في ذلك وسائط iStock) لتحسين محتوى الفيديو الخاص بك

استكشف مكتبة من الصور المخزنة ومقاطع الفيديو والموسيقى (بما في ذلك وسائط iStock) لتحسين محتوى الفيديو الخاص بك قوالب الفيديو المدمجة: اختر من بين مجموعة من القوالب (من مقاطع الفيديو التوضيحية إلى العروض التوضيحية للمنتجات) لتسريع عملية إنشاء الفيديو الخاص بك

اختر من بين مجموعة من القوالب (من مقاطع الفيديو التوضيحية إلى العروض التوضيحية للمنتجات) لتسريع عملية إنشاء الفيديو الخاص بك تعليقات صوتية واقعية بالذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء تعليقات صوتية نابضة بالحياة بلغات متعددة، مع إمكانية إنشاء نسخ صوتية مخصصة

قيود الذكاء الاصطناعي للفيديو بالذكاء الاصطناعي

لم يتم تحسين المحرر للمتصفحات، ويمكن أن يكون هناك تأخيرات

يفتقر إلى القدرة على التحكم في التنغيم وسرعة الكلام، لذلك فهو غير قادر على إنتاج صفات كلام تشبه الإنسان الحقيقي

تسعير Invideo AI

مجاني

بالإضافة: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الحد الأقصى: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم عام: 120 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Invideo AI

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. ChatGPT (الأفضل للعصف الذهني القائم على الذكاء الاصطناعي وتخطيط المحتوى)

عبر ChatGPT ChatGPT هي أداة ذكاء اصطناعي متعددة الاستخدامات يمكنها المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من توليد المحتوى والعصف الذهني إلى الإجابة عن الأسئلة والترميز. إنها مفيدة للطلاب والمعلمين والباحثين والباحثين والمتخصصين في مجال الأعمال الذين يحتاجون إلى المساعدة في حل المشكلات أو صياغة المحتوى أو جمع المعلومات حول مواضيع مختلفة.

دردشةGPT أفضل الميزات

معالجة اللغة الطبيعية : توليداستجابات شبيهة بالإنسان مقابل إجابات الذكاء الاصطناعي ، جعل المحادثات تبدو طبيعية وسلسة

: توليداستجابات شبيهة بالإنسان مقابل إجابات الذكاء الاصطناعي جعل المحادثات تبدو طبيعية وسلسة الفهم السياقي : الانخراط في محادثات متماسكة ومتعددة الأدوار حيث يمكن ل ChatGPT تذكر التفاعلات السابقة داخل الجلسة

: الانخراط في محادثات متماسكة ومتعددة الأدوار حيث يمكن ل ChatGPT تذكر التفاعلات السابقة داخل الجلسة التخصيص: تكييف النموذج لحالات استخدام محددة من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات، مما يسمح بتفاعلات أكثر تخصيصاً

قيود ChatGPT

عند العمل مع بيانات معقدة، تفتقر الاستجابات أحيانًا إلى الدقة

لا يعمل بشكل جيد لإنشاء محتوى متعدد اللغات

تسعير ChatGPT

مجاناً

بالإضافة : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 25$/شهرًا لكل مستخدم

25$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

الدردشةGPT التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

8. Jasper AI (الأفضل لتبسيط سير عمل التسويق باستخدام محتوى الذكاء الاصطناعي)

عبر جاسبر AI Jasper عبارة عن أداة ذكاء اصطناعي مصممة لإنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة عبر تنسيقات مختلفة، بما في ذلك منشورات المدونات وأوصاف المنتجات ونسخ المواقع الإلكترونية. وهو مفيد بشكل خاص لفرق التسويق، ووكالات المحتوى، والشركات التي تحتاج إلى إنتاج كميات كبيرة من المحتوى بجودة وأسلوب متسق.

يقدم Jasper AI قوالب، وسير عمل قابل للتخصيص، وتكامل مع المدققات النحوية مثل Grammarly، مما يساعدك على كتابة البرامج النصية وتحسينها بسرعة.

جاسبر جاسبر للذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

الأخبار والاقتباس في الوقت الحقيقي: اطلب من Jasper الكتابة عن الأحداث الجارية، وسيقوم بتضمين روابط لمصادرها، مما يسهل عليك الحفاظ على المحتوى الخاص بك حديثًا ودقيقًا

اطلب من Jasper الكتابة عن الأحداث الجارية، وسيقوم بتضمين روابط لمصادرها، مما يسهل عليك الحفاظ على المحتوى الخاص بك حديثًا ودقيقًا إدارة المشروع: مشاركة المستندات بسهولة مع فريقك وإضافة تصنيفات الحالة لتحديد ما هو جاهز للمراجعة أو ما زال قيد التنفيذ بسرعة

مشاركة المستندات بسهولة مع فريقك وإضافة تصنيفات الحالة لتحديد ما هو جاهز للمراجعة أو ما زال قيد التنفيذ بسرعة إنشاء الحملة: قم بتحميل موجز حملتك وإنشاء جميع الأصول اللازمة لحملة تسويقية كاملة

قيود جاسبر للذكاء الاصطناعي

وجد بعض المستخدمين أن النص الذي تم إنشاؤه مليء بعدم الدقة والتناقضات، مما يتطلب الكثير من التحرير والتدقيق في الحقائق

يفتقر إلى إمكانات المعالجة اللغوية المتقدمة، مما يؤدي إلى تدني جودة المخرجات وتجربة مستخدم أقل سهولة.

تسعير Jasper AI

المنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: أفضل 10 أدوات برمجية لتقويم المحتوى

9. Writesonic (الأفضل لإنشاء محتوى متعدد الاستخدامات ومتعدد الميزات بالذكاء الاصطناعي)

عبر يكتبونك تقدم منصة Writesonic منصة شاملة لإنشاء محتوى عالي الجودة، بدءًا من المقالات المحسّنة لتحسين محركات البحث إلى نسخ الصفحات المقصودة، المصممة خصيصًا لتسويق المحتوى والاحتياجات الإبداعية. أحد أشهر مولدات نصوص الفيديو، وهو الأفضل للمسوقين الرقميين ومتخصصي تحسين محركات البحث ومنشئي المحتوى الذين يبحثون عن بدائل جاسبر لإنشاء محتوى ملائم لمحركات البحث.

يكتب أفضل الميزات

إخراج متعدد الأجيال: إنشاء إصدارات متعددة وفريدة من المحتوى الخاص بك في خطوة واحدة

إنشاء إصدارات متعددة وفريدة من المحتوى الخاص بك في خطوة واحدة أنسنة المحتوى : تعزيز الطابع الطبيعي والنسبية للنص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله أكثر جاذبية

: تعزيز الطابع الطبيعي والنسبية للنص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله أكثر جاذبية محلل ثغرات المحتوى: تحليل ثغرات المحتوى ومقارنتها بالمنافسين لتحسين استراتيجية المحتوى الخاص بك

قيود الكتابة الصوتية

لا يمكن استخدام الأداة إلا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لذلك لا يمكنك إنشاء محتوى أثناء التنقل

قد يتطلب المحتوى الذي تم إنشاؤه تحريرًا كبيرًا ليتناسب بشكل أفضل مع نغمات العلامة التجارية المحددة أو الموضوعات المعقدة

تسعير أداة Writesonic

مجاني

فردي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مستوى قياسي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 249 دولارًا شهريًا لكل فريق من ثلاثة أعضاء

249 دولارًا شهريًا لكل فريق من ثلاثة أعضاء متقدم: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل فريق من خمسة أعضاء

499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل فريق من خمسة أعضاء الذكاء الاصطناعي + خدمة المحتوى البشري: 2,000 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

4.7/5 (1,900+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

10. مبسط (الأفضل للتعاون في مشاريع محتوى الذكاء الاصطناعي وإدارتها)

عبر مبسط Simplified عبارة عن نظام أساسي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويغطي مجموعة من أنواع المحتوى، بما في ذلك الرسومات وتحرير الفيديو ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك في مكان واحد. مثالي لإدارة الأصول الإبداعية وتوحيد مهام سير العمل، فهو يساعدك على توفير الوقت مع الحفاظ على الاتساق بين مختلف مشاريع المحتوى.

أفضل الميزات المبسطة

أدوات تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكنك إنشاء صور مرئية بسهولة باستخدام مقاطع التصميم التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وميزات تحرير الفيديو ومولدات الترجمة التلقائية

يمكنك إنشاء صور مرئية بسهولة باستخدام مقاطع التصميم التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وميزات تحرير الفيديو ومولدات الترجمة التلقائية موافقة العميل الخارجية: تبسيط سير عمل العميل من خلال مشاركة المشاريع للحصول على الملاحظات والموافقة عليها مباشرةً من خلال المنصة

تبسيط سير عمل العميل من خلال مشاركة المشاريع للحصول على الملاحظات والموافقة عليها مباشرةً من خلال المنصة دفتر العلامات التجارية المخصص: حافظ على اتساق هوية علامتك التجارية من خلال الالتزام بإرشادات العلامة التجارية وجعل الشعارات والألوان والخطوط مركزية ضمن مجموعة أدوات العلامة التجارية القابلة للتخصيص

القيود المبسطة

يمكن أن يبدو أحيانًا محدودًا في خيارات التخصيص للمستخدمين الأكثر تقدمًا

يبدو أنها تستخدم لوحة ألوان محدودة على الرغم من المطالبات

التسعير المبسط

مجاني مبسط

واحد مبسط : 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو المبسط: 119.99 دولارًا شهريًا لكل فريق مكون من خمسة أعضاء

119.99 دولارًا شهريًا لكل فريق مكون من خمسة أعضاء المؤسسة المبسطة: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات المبسطة: #### التقييمات والمراجعات المبسطة

G2: 4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

11. ContentBot (الأفضل لأتمتة سير عمل المحتوى من البداية إلى النهاية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر ContentBot ContentBot عبارة عن أداة ذكاء اصطناعي مصممة لمساعدة المسوقين والمدونين ومديري المحتوى على إنشاء المحتوى بكفاءة، بما في ذلك منشورات المدونة و حملات البريد الإلكتروني والكتابة التي تركز على تحسين محركات البحث. تُعد المنصة مفيدة بشكل خاص لمواءمة إنشاء المحتوى مع أهدافك التسويقية.

أفضل ميزات ContentBot

سلاسة الاستيراد والتصدير: تحميل مجموعات بيانات كبيرة لتسريع عملية الإنشاء وتلقي المخرجات كملفات CSV أو مستندات أو حتى تحديثات بريد إلكتروني منتظمة

تحميل مجموعات بيانات كبيرة لتسريع عملية الإنشاء وتلقي المخرجات كملفات CSV أو مستندات أو حتى تحديثات بريد إلكتروني منتظمة ميزة المُؤنسن: إنشاء محتوى مكتوب بالذكاء الاصطناعي غير قابل للكشف، بحيث يُقرأ بشكل طبيعي، مما يضمن لك أن تبدو كتاباتك أصيلة

إنشاء محتوى مكتوب بالذكاء الاصطناعي غير قابل للكشف، بحيث يُقرأ بشكل طبيعي، مما يضمن لك أن تبدو كتاباتك أصيلة دعم متعدد اللغات: الوصول إلى جمهور عالمي من خلال إنشاء محتوى بلغات متعددة

قيود برنامج ContentBot

قد لا يكون بعض المحتوى محدّثًا أو دقيقًا دائمًا

لا يزال المحتوى بحاجة إلى ضمان الجودة والتحرير بعد الإنتاج بسبب الأخطاء، مثل عدم التعرف على أسماء العلم وكتابة الأحرف الكبيرة بشكل مناسب

تسعير برنامج ContentBot

مدفوعة مسبقًا: 0.5 دولار لكل 1000 كلمة

0.5 دولار لكل 1000 كلمة مبتدئ : 9 دولارات شهرياً لكل 50,000 كلمة

: 9 دولارات شهرياً لكل 50,000 كلمة قسط : 29$/شهرًا مقابل 150,000 كلمة

: 29$/شهرًا مقابل 150,000 كلمة القسط +: 49$/شهرياً مقابل 400,000 كلمة

تقييمات ومراجعات ContentBot

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

نسج البرامج النصية للذكاء الاصطناعي في سير عمل مشروعك باستخدام ClickUp

لا يوجد نقص في أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى اليوم. وعلى الرغم من أن العديد منها رائع في ضخ المحتوى بسرعة، إلا أن ميزاتها عادةً ما تتوقف عند هذا الحد. ستحتاج في كثير من الأحيان إلى التبديل إلى أداة أخرى للحصول على التعليقات، أو تمرير المسودة لمزيد من العمل، أو حتى تنفيذ المحتوى الذي تم إنشاؤه.

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية بزاوية 360 درجة مع مولد نصوص الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ClickUp Brain. بينما يتعامل هذا الأخير مع احتياجاتك الكتابية، فإن بقية نظام إدارة المشاريع في ClickUp يدمج المحتوى في سير عملك الأكبر. 🏋️‍♂️

يمكنك بسهولة إنشاء المهام، وتعيين المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مساحة عمل واحدة منظمة وبديهية. يمكنك حتى أتمتة المهام المتكررة (مثل تنسيق النصوص) ودمج أدواتك المفضلة مع ClickUp.

هل تريد تعاونًا سلسًا؟ تم. باستخدام ClickUp، يمكنك مشاركة البرامج النصية على الفور، وأتمتة مهام سير العمل، والحصول على موافقات سريعة. اشترك في ClickUp مجانًا وقم بتبسيط سير عمل كتابة السيناريو الخاص بك.