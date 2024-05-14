أفضل 10 بدائل ومنافسين لنسخ الذكاء الاصطناعي لعام 2025

نسخ الذكاء الاصطناعي هو أداة تقنية تتيح للمحتوى فرق العمل توفير الوقت وإنتاج محتوى عالي التحويل. كما هو الحال مع معظم أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي الأخرى في السوق، فهي جديدة إلى حد ما في اللعبة - لكنها صنعت اسمًا لنفسها بالفعل.

ويحب المستخدمون أن Copy AI تجعل من السهل على المستخدمين صياغة شعار الشركة، وتبسيط التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد، وصياغة منشورات مدونة تحسين محركات البحث المبرمجة. من بين أفضل الميزات هي أدوات توليد الأفكار، التي تتغلب على عوائق الكاتب وتتيح لك رسم أفكار محتوى جديد في لمح البصر.

على الرغم من فائدتها، إلا أن ميزة Copy AI لا تفي بالغرض إذا كنت ترغب في إدخال الكثير من المعلومات في مطالبات الذكاء الاصطناعي. خيارات الإدخال المحدودة تجعلها أقل فائدة لمنشورات القيادة الفكرية والمحتوى البحثي المتعمق.

لكنها ليست اللعبة الوحيدة في المدينة. 👀

يستعرض هذا الدليل أفضل بدائل نسخ الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تفاصيل عن أفضل الميزات والقيود والأسعار والمراجعات لكل منافس حتى تتمكن من الحصول على أفضل أداة لفريقك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Copy AI؟

اختيار أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي هي واحدة من أسرع الطرق لزيادة إنتاجية الألعاب، ولكن ليس من السهل دائمًا معرفة الخيار الذي يتناسب مع أسلوب فريقك. إن العثور على الميزات المناسبة مع تحقيق التوازن بين ميزانيتك يجعل العملية صعبة. بسّط العملية بسؤال نفسك

هل النسخة المجانية منأداة إنشاء المحتوى تلبي احتياجاتي؟ هل أحتاج إلى الترقية إلى مستوى أعلى وكيف سيؤثر ذلك على ميزانيتي؟

منأداة إنشاء المحتوى تلبي احتياجاتي؟ هل أحتاج إلى الترقية إلى مستوى أعلى وكيف سيؤثر ذلك على ميزانيتي؟ هل ستستخدم الشركة بأكملها أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي؟ فقط عدد قليل من الأقسام؟ فقط عدد قليل من أعضاء الفريق؟

أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي؟ فقط عدد قليل من الأقسام؟ فقط عدد قليل من أعضاء الفريق؟ ما أنواع المحتوى التي ستستخدم الأداة لإنشائها؟ هل تحتاج إلى التكامل مع التطبيقات والمنتجات الأخرى التي تعتبر حيوية لعملك؟

التي ستستخدم الأداة لإنشائها؟ هل تحتاج إلى التكامل مع التطبيقات والمنتجات الأخرى التي تعتبر حيوية لعملك؟ هل تقدم الأداة المحتملة ميزات هي الأكثر أهمية لأهداف المحتوى الخاصة بك؟

ستختلف أفضل بدائل Copy.ai وفقًا لأولوياتك، وكيفية استخدامك للأدوات في عملك اليومي، واحتياجات ميزانيتك. تابع القراءة للعثور على تحليل لأفضل منافسي Copy.ai الذي سيجعل قرارك أسهل (وأسرع!).🙌

## أفضل 10 بدائل لنسخ الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد؟ جاهز؟ انطلق! فيما يلي أفضل بدائل النسخ بالذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وجعل نحلاتك العاملة أكثر نجاحاً. 🐝

استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp مساعد الكتابة لتعديل وتلخيص وتحسين المحتوى الخاص بك_

من الواضح أننا نشيد بـ ClickUp، ولكننا لسنا الوحيدين! فأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا تثير ضجة كبيرة في مجلات أخبار الأعمال مثل Fast Company تقديم الثناء على الوظائف وتعزيز الإنتاجية التي توفرها أدواتنا.

ولا عجب في ذلك. ClickUp AI هو مساعد في الكتابة تستخدمه مجموعة كبيرة من الأقسام لإنشاء محتوى يحفز الأعمال. ستحب فرق المبيعات استخدام هذه الأداة لصياغة رسائل البريد الإلكتروني للتوعية، بينما ستحب فرق المبيعات استخدام تستخدمه فرق الهندسة لإنشاء خطط الاختبار ودراسات المستخدم. فرق التسويق توفر الوقت من خلال إنشاء ملخصات للكتاب وصياغة دراسات الحالة لدعم الحملات التسويقية.

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

سواء كنت تقوم بتوليد الأفكار أو كتابة نسخة للصفحات المقصودة أو إنشاء محتوى طويل لجمهورك المستهدف, مساعد الكتابة في ClickUp AI يجعلك أكثر كفاءة. فبدلاً من قضاء 30 دقيقة في ابتكار الأفكار، أدخل بضع جمل وستحصل على أفكار جديدة في ثوانٍ. وهذا يحرر وقتك للتركيز على المهام الأخرى التي بين يديك.📚

ClickUp أفضل الميزات

يتمتع المستخدمون المدفوعون بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 أداة قائمة على البحث مصممة خصيصاً لأقسام محددة داخل الشركة. بعد الاختيار من بين أدوات الأقسام المختلفة، اختر القوائم المنسدلة لنبرة الصوت والمدخلات لإنشاء نوع المحتوى الذي تحتاجه

الوصول بسهولة إلىأداة الذكاء الاصطناعي عن طريق كتابة /AI والبدء على الفور في توليد الأفكار وكتابة محتوى حول موضوع معين

إنشاء عناصر عمل لتعيين المهام بسهولة إلى أعضاء الفريق الآخرين وتبسيط عملية إنشاء المحتوى القصير أو الطويل

استخدم شريط أدوات ClickUp AI لتحسين كتابتك ببساطة عن طريق تسليط الضوء على أي نص داخل ClickUp. تعمل الأداة بسحرها في ثوانٍ، وتقدم اقتراحات لجعل المحتوى أقصر أو أطول، أو تحسين الإملاء والنحو

توليد النص بالذكاء الاصطناعي

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض على الهاتف المحمول... حتى الآن

تقدم باقة ClickUp المجانية للأبد 5 مساحات فقط، مما يجعلها صعبة على الفرق (ولكن يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية من الباقة المدفوعة)

تسعير #### ClickUp

يمكنك بسهولة إضافة ClickUp AI إلى أي مساحة عمل مدفوعة مقابل 5 دولارات فقط لكل عضو شهرياً.

مجانًا للأبد

غير محدود: 7$/شهريًا لكل مستخدم

7$/شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. جاسبر

عبر جاسبر أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي من Jasper هي أداة تطبيق إنشاء المحتوى الذي يدّعي أنك ستقضي وقتًا أقل بنسبة 80% من ذي قبل في المسودات - وهو حلم لمنشئي المحتوى وفرق التسويق.

كما هو الحال مع معظم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، فهم يعملون دائماً على منتجاتهم. لقد ألغوا باقتي Boss Mode وStarter السابقتين ولديهم الآن ثلاثة مستويات مختلفة ليختار المستخدمون من بينها. وهذا يجعل من السهل العثور على خيار يناسب ميزانيتك.

يتكامل بديل نسخ الذكاء الاصطناعي هذا مع جوجل كروم لإنشاء محتوى سريع. تصفح مكتبة القوالب الخاصة بهم حيث ستجد تخطيطات لأكثر من 50 حالة استخدام مختلفة - سواء كان محتوى طويل، أو نسخة لإعلانات جوجل، أو محتوى مكتوب للبريد الإلكتروني، أو أوصاف المنتج .

جاسبر أفضل الميزات

تسمح لك الأداة بإدخال نبرة الصوت التي تريدها، مما يسهل دمج علامتك التجارية وأسلوبك في كل جزء من المحتوى

تحسين القواعد النحوية والإملائية وتركيب الجمل بسهولة باستخدام أداة إعادة الصياغة ومحرر المستندات على الموقع الإلكتروني. كما أنه يتكامل مع Grammarly حتى تتمكن من دمج التدقيق النحوي والتحقق من الانتحال مباشرةً في المحتوى الذي أنشأه جاسبر دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب

خمسة قوالب تجعل من السهل إنشاء مجموعة واسعة من المحتوى، بما في ذلك منشورات المدونة، ومراجعات المنتجات، ونسخة الإعلان، وتعليقات الصور، ورسائل البريد الإلكتروني

ساعد في ترتيب المحتوى الخاص بك على محركات البحث باستخدام أداة إدخال الكلمات المفتاحية لتحسين محركات البحث، والتي تتعقب ما يصل إلى ثلاث كلمات مفتاحية في المحتوى الخاص بك

جاسبر آرت لـالفن الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي قيود جاسبر

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت، لذا لا يمكنك العمل على الأشياء عندما لا تكون متصلًا بالإنترنت

تميل الأسعار إلى أن تكون أعلى من بعض المنافسين، وسيظل عليك الدفع مقابل الوظائف الإضافية، حتى مع الباقات عالية المستوى

تسعير جاسبر

المُنشئ: بدءًا من 39 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد)

بدءًا من 39 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد) الفرق: بدءًا من 99 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين، مع خيار إضافة ما يصل إلى سبعة مستخدمين آخرين)

بدءًا من 99 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين، مع خيار إضافة ما يصل إلى سبعة مستخدمين آخرين) الشركة: تسعير مخصص (ل 10 أعضاء فريق أو أكثر)

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,700 تقييم)

تحقق من هذه بدائل جاسبر للذكاء الاصطناعي

4. Writesonic

عبر يكتبونك تعمل منصة الكتابة بالذكاء الاصطناعي من Writesonic على تسريع تنفيذ المشروع من خلال تقليل الوقت الذي تستغرقه في ابتكار الأفكار وكتابة المحتوى. باستخدام GPT-4 لجميع الخطط المدفوعة، سيكون لديك أحدث التقنيات في متناول يدك.✨

يتم تقسيم ميزاتها للتركيز على فرق التسويق، ومواقع التجارة الإلكترونية، ورواد الأعمال، والكتّاب. سواء كنت تنشئ صفحة مقصودة لمساعدة المستخدمين على فهم نشاطك التجاري، أو تسليط الضوء على فوائد منتج معين، أو صياغة منشور مدونة لشرح مفاهيم معقدة، فإن أداة Writesonic توفر الوقت وتجعل فريقك أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Writesonic

مع وجود أكثر من 100 ميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال والأوامر الصوتية وإمكانيات تحويل النص إلى فن، هناك العشرات من الطرق لتحسين المحتوى الخاص بك

تسمح لك تقنية GPT-4 بالكتابة عن الأحداث الجارية، والتي لم تكن محدثة مع الإصدارات السابقة مثل GPT-3

إضافات جوجل كروم والتكامل مع تويتر ولينكد إن وغيرها يعني أنه لم يكن أسهل من أي وقت مضى إعادة توظيف المحتوى الخاص بك عبر القنوات

مكتبة قوالب واسعة تحتوي على كل أنواع المحتوى الذي ترغب في إنشائه، مما يوفر لك المزيد من الوقت عندما يتعلق الأمر بالمخططات والتخطيطات

قيود الكتابة

تقتصر خطة التسعير التجريبية المجانية على مستخدم واحد فقط

يجب عليك استخدام أرصدة لكل نوع من أنواع المحتوى الذي تنشئه، مما يجعل من الصعب التخطيط المسبق لدفعات كبيرة من المحتوى (تحقق من بدائل Writesonic هذه!)

تسعير #### Writesonic

نسخة تجريبية مجانية: يُسمح لمستخدم واحد بما يصل إلى 10,000 كلمة

يُسمح لمستخدم واحد بما يصل إلى 10,000 كلمة النموذج الطويل: بدءًا من 12.67 دولار شهريًا لمستخدم واحد باستخدام ما يصل إلى 60,000 كلمة

بدءًا من 12.67 دولار شهريًا لمستخدم واحد باستخدام ما يصل إلى 60,000 كلمة مخصص: أسعار خاصة للفرق والشركات

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2: 4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

المكافأة:_

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5. أي كلمة

عبر أي كلمة Anyword هي أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي مصممة للمدونين والمسوقين. تسهّل هذه الأداة إنشاء محتوى تسويقي عالي الأداء مثل حملات الدفع لكل نقرة (PPC) بالإضافة إلى أجزاء تسويق المحتوى التقليدية بما في ذلك المدونات والصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني.

هذه الأداة مثالية للشركات الصغيرة والأفراد الذين يركزون على استخدام المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لتعزيز حركة المرور والتحويلات. هذه الأداة البسيطة لا تتعثر بمئات من عمليات التكامل والميزات الخاصة. إنها طريقة مباشرة لإنشاء محتوى يركز على التسويق.

أفضل ميزات Anyword

تتيح لك أداة تسجيل النقاط في Anyword تقييم العناوين، وأوصاف المنتجات، والفقرات، وأسطر الموضوعات لتحديد الأفضل أداءً بسهولة

أربعة أوضاع مختلفة - بما في ذلك AIDA وPAS وPAS والقائمة والإبداع - تجعل من السهل وضع الأفكار وهيكلة المحتوى بالطريقة التي تريدها

الواجهة النظيفة سهلة الاستخدام، حتى للمبتدئين الذين لم يسبق لهم اللعب مع كاتب الذكاء الاصطناعي من قبل

قيود أي كلمة

الأداة مبدعة ولكنها تتطلب الكثير من التدقيق في الحقائق

وجد بعض المستخدمين أن خاصية التحقق من الانتحال لم تكن دقيقة دائمًا وتتطلب الكثير من الرقابة

لا توجد خطط تسعير غير محدودة

تسعير #### تسعير Anyword

للمبتدئين: ابتداءً من 24 دولارًا في الشهر

ابتداءً من 24 دولارًا في الشهر مدفوعة بالبيانات: بدءًا من 83 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Anyword

G2: 4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 360 تقييم)

6. نيشس

عبر المتخصصة Nichesssss هي أداة كتابة بتقنية الذكاء الاصطناعي مصممة لمسوّقي المحتوى ومديري وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز إنتاجيتهم. تقدم أداة التعلم الآلي 150 قالباً لإنشاء كل شيء بدءاً من منشورات المدونة الطويلة والأوصاف الوصفية إلى إعلانات جوجل وموجزات المحتوى.

أضف أداة المحتوى هذه إلى أتمتة سير العمل لتوفير الوقت للعمل على مشاريع أخرى وإنتاج المحتوى بشكل أسرع.🛠️

Nichesss أفضل الميزات

تقارير متخصصة تميز أداة الذكاء الاصطناعي هذه عن غيرها. استخدم هذه الميزة للعثور على العملاء المحتملين، وتحديد شرائح مختلفة من جمهورك المستهدف لإنشاء المحتوى الأكثر إفادة

تصفح حسب نوع العمل لتحديد أنواع المحتوى المختلفة وما يبحث عنه المستخدمون في تلك الجماهير

يتيح لك محرر المحتوى الطويل إنشاء منشورات مدونة كبيرة في ثوانٍ

قيود Nicheshesss

لا تعالج الخوارزمية البيانات كما يعالجها الإنسان، لذلك ستحتاج إلى إجراء مراجعات وتدقيق الحقائق على كل جزء من المحتوى

وجد المستخدمون أنهم بحاجة إلى استخدام مدقق انتحال من طرف ثالث للتأكد من أن المحتوى أصلي

قد تكون النسخة التجريبية المجانية محدودة بعض الشيء

تسعير #### Nichesss

المبتدئ: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا المتوسط: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر محترف: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (4 تقييمات)

4.5/5 (4 تقييمات) Capterra: NA

7. بيبرتايب

عبر نوع الفلفل صُمم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذا من Peppertype للموظفين المستقلين وفرق كتابة المحتوى الصغيرة، ولكنه يُستخدم أيضاً من قبل فرق إنتاج المحتوى الأكبر حجماً. تغلّب على مشكلة الكتابة وتوصّل إلى أفكار جديدة في دقائق، ثم استخدم هذا البديل للذكاء الاصطناعي للنسخ لصياغة محتوى لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات وأوصاف المنتجات وغيرها.

Peppertype أفضل الميزات

يتيح لك مدقق الانتحال وأداة التدقيق النحوي ومحرر الأسلوب صياغة محتوى غني بالمعلومات وممتع للقراءة دون الكثير من المتاعب

تُظهر لك مقاييس المشاركة وعمليات التدقيق التلقائية ما هي أجزاء المحتوى التي تحقق أداءً جيدًا لتعزيز التحويلات وجعل المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية

التكامل مع ووردبريس يجعل نشر محتوى طويل عندما تكون جاهزاً أمراً سهلاً

تتبع عائد الاستثمار في المحتوى وتلبية مؤشرات الأداء الرئيسية في لوحة التحكم البديهية

قيود نوع بيبرتايب

خطط التسعير أغلى من بدائل Copy.ai الأخرى (لكنها تتضمن خيارًا تجريبيًا مجانيًا)

هناك قيود على المحتوى، ولا يوجدنجاح العملاء مدير لتقديم دعم إضافي

التسعير

القسط: 399 دولارًا شهريًا بما في ذلك ثلاثة مستخدمين، ثم 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إضافي

399 دولارًا شهريًا بما في ذلك ثلاثة مستخدمين، ثم 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إضافي المؤسسات: أسعار مخصصة للشركات الكبيرة

تقييمات ومراجعات Peppertype

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. داشوورد

عبر كلمة السر Dashword عبارة عن منشئ محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إنشاء ملخصات وتحسين المحتوى ومراقبة النجاح في مكان واحد. مثل غيره من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذا البديل للنسخ بالذكاء الاصطناعي هو الأنسب للفرق التي تتطلع إلى إنشاء منشورات مدونة ومحتوى طويل لتحسين محركات البحث. ويتميز بلوحة تحكم وواجهة بسيطة، مما يلغي الوظائف الإضافية والميزات الفاخرة التي لا يحتاج إليها المستقلون والمدونون.

Dashword أفضل الميزات

يعرض منشئ موجز المحتوى الخطوط العريضة والكلمات المفتاحية والأسئلة الشائعة للمنافسين لتطوير أفكار المحتوى وتخطيطاته

التحسين أسهل - وأسرع من أي وقت مضى لأنك تحصل على تعليقات في الوقت الفعلي على الكلمات المفتاحية لتحسين محركات البحث وجودة المحتوى في التطبيق مباشرةً

تحديد المنشورات ذات الأداء الضعيف وتتبع ترتيب الكلمات المفتاحية بعد النشر باستخدام أداة مراقبة المحتوى

قيود Dashword

لا يوجد سوى خطتي تسعير فقط، لذلك لا يوجد مجال للتخصيص للفرق

بساطة الأداة مفيدة للبعض، ولكنها تحدّ من الفرق التي ترغب في إنشاء محتوى إلى جانب منشورات المدونة ذات المحتوى الطويل

تسعير Dashword

بدء التشغيل: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الشركات: بدءًا من 349 دولارًا شهريًا

Dashword التقييمات والمراجعات

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

9. ريتر

عبر ريتر تقدم Rytr أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي يستخدمها أكثر من 5 ملايين شخص، بما في ذلك مؤلفو الإعلانات ورواد الأعمال والأفراد. الواجهة سريعة وسهلة الاستخدام.

ابدأ بإنشاء حالة استخدام - مثل منشور مدونة, قالب وسائل التواصل الاجتماعي أو بريد إلكتروني إعلاني. بعد ذلك، أضف بعض المدخلات السياقية أو مطالبة واجعل هذا البديل للذكاء الاصطناعي للنسخ يكتب المحتوى الخاص بك في ثوانٍ.

ريتر أفضل الميزات

أكثر من 40 حالة استخدام وقوالب تجعل من السهل صياغة مجموعة واسعة من المحتوى لمختلف الجماهير

إتقان نبرة صوتك بفضل أكثر من 20 خيارًا صوتيًا

استخدم صيغ كتابة الإعلانات مثل PAS و AIDA لإنشاء محتوى يتطلب تحريرًا أقل من فريقك

تحتوي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي على 30 لغة مختلفة لكتابة محتوى طويل للجمهور في الداخل أو الخارج 🌏

قيود ريتر

تعني حدود عدد الأحرف أنه لا يمكنك إنشاء أكبر قدر ممكن من المحتوى الذي تريده

الباقة غير المحدودة تسمح لمستخدم واحد فقط

لا تنشئ الأداة أوصاف الويب أو حملات البريد الإلكتروني

تسعير #### ريتر

مجاني خطة

التوفير: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا غير محدود: 29 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (9 تقييمات)

10. كلوسيرسكوبي

عبر إغلاق النسخ ClosersCopy هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للمسوقين وكتّاب المحتوى الذين يتطلعون إلى صياغة منشورات مدونة تحسين محركات البحث وغيرها من النسخ التسويقية. يستخدم هذا البديل للنسخ بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الخاص به لإنشاء المحتوى، مما يعني أنك ستحصل على الأرجح على نتائج مختلفة عما إذا كنت تستخدم أداة مدربة على GPT. مع وجود أكثر من 700 إطار عمل، فإن خياراتك لا حصر لها تقريباً لصياغة محتوى فريد يخدم قرائك.

ClosersCopy أفضل الميزات

تتيح لك المكتبة الكبيرة التي تضم أكثر من 50 قالبًا بـ 127 لغة إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى في دقائق

بدلاً من GPT-3، يستخدمون خوارزمية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لإنشاء محتوى فريد من نوعه (رائع لأوصاف المنتجات وإنشاء نسخ إعلانية) لن تجده في المواقع الأخرى

قيود #### ClosersCopy

وظيفة الرؤى محدودة، مما يجعل من الصعب الحصول على نظرة عامة متعمقة حول كيفية أداء المحتوى

عدم وجود مدققي قواعد اللغة أو مدققي الانتحال يعني أنك بحاجة إلى القيام بالمزيد من العمل الشاق عندما يتعلق الأمر بالتحرير

أسعار كلوسيرز كوبي

القوة: 49.99 دولارًا شهريًا

49.99 دولارًا شهريًا القوة الخارقة: 79.99 دولارًا شهريًا

79.99 دولارًا شهريًا سوبر باور سكواد: 99.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

ClosersCopy التقييمات والمراجعات

G2: 3.8/5 (7 تقييمات)

3.8/5 (7 تقييمات) Capterra: NA

وفر الوقت أثناء كتابة محتوى رائع مع أفضل بديل للنسخ بالذكاء الاصطناعي

كتابة محتوى رائع لم يعد صعباً كما كان من قبل بفضل برامج كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي. باستخدام أدوات التعلم الآلي هذه، ستتمكن من كتابة المزيد من المحتوى بشكل أسرع - مما يوسع نطاق وصولك ويزيد من التحويلات على موقعك.

عند اختيار بديل للذكاء الاصطناعي للنسخ بالذكاء الاصطناعي، تأكد من أنه يحتوي على ميزات ستعزز إنتاجيتك بالتأكيد. قم بتنزيل تطبيق ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء محتوى عالي الجودة في جزء صغير من الوقت باستخدام أداة مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي.