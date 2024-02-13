10 قوالب استراتيجية تسويق المحتوى المجانية للتخطيط

أن تكون مسؤولاً عن تسويق المحتوى يمكن أن يصبح الأمر مربكاً بسرعة.

فأنت تدير حملات عبر قنوات متعددة مع مختلف المساهمين وأعضاء الفريق والموارد والمواعيد النهائية. أنت بحاجة إلى مكان لتنظيم كل جانب من جوانب العملية حتى تشعر بالاستعداد والثقة في كل خطوة على الطريق.

أدخل نموذج استراتيجية تسويق المحتوى.

ستجد هنا قالب خطة استراتيجية تسويق المحتوى المثالي للأعمال التجارية (B2B) لتلبية احتياجاتك. سنغطي ما الذي يجعل القالب جيدًا، ثم نشارك بعض النماذج المفضلة لدينا - بما في ذلك الكثير من النماذج التي يمكنك استخدامها الآن.

لنبدأ! 🤩

ما هو قالب استراتيجية تسويق المحتوى؟

يساعدك قالب استراتيجية تسويق المحتوى على تبسيط عملياتك والعمل بكفاءة أكبر من خلال منحك إطار عمل تبدأ منه في كل مرة.

يوجد قالب لكل جانب من جوانب عملية تسويق المحتوى تقريبًا، حتى تتمكن من إيجاد طريقة أفضل لـ

تسجيل شخصيات المشترين ونقاط الألم

قياس الوعي بالعلامة التجارية

إجراء تدقيق للمحتوى

إدارة توليد العملاء المحتملين

تخطيط حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني

قياس عدد زيارات الموقع الإلكتروني مثل عدد مشاهدات الصفحات وعدد الزيارات العضوية ومعدلات الارتداد

تخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

التعاون مع المؤثرين ومنشئي المحتوى

القياس مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمقاييس

الكشف التعاوني والتحرير التعاوني وإضافة التعليقات وتضمين الروابط داخل مستندات ClickUp Docs

العديد من القوالب التي نعرضها موجودة كجزء من ClickUp. إن وجود جميع بيانات التسويق والحملة والمهام الخاصة بك في مكان واحد أمر منطقي تمامًا - خاصةً عندما تريد العمل بشكل أكثر إنتاجية.

من السهل إنشاء هذه القوالب وتخصيصها ومشاركتها - حتى يتمكن فريقك من التعاون في جهود تسويق المحتوى الخاص بك. 🙌

ما الذي يجعل قالب استراتيجية تسويق المحتوى جيدًا؟

يجب أن يساعدك أي قالب تستخدمه في الوصول إلى وجهتك بشكل أسرع أو بطريقة أكثر فعالية. تمنحك قوالب استراتيجية تسويق المحتوى طريقة أفضل لتنظيم أفكارك، والعمل على المحتوى الخاص بك، ومشاركة عملك مع الآخرين. 📚

أفضل قوالب تسويق المحتوى:

تمنحك طريقة أكثر تنظيماً لحل مشكلة أو تنظيم معلوماتك

تزويدك بإطار عمل موحد ليتبعه كل فرد في فريقك

تسريع عملية إنشاء المحتوى من خلال حقول معدة مسبقًا لملء الحقول والخوارزميات

تسهيل العمل مع المساهمين وأصحاب المصلحة للوصول بشكل أفضل إلى الجمهور المستهدف

مساعدتك في مشاركة التقدم المحرز مقابل المقاييس الرئيسية والمعالم الرئيسية

يختلف كل نموذج من نماذج استراتيجية المحتوى اختلافًا طفيفًا، لذا ركّز على النموذج الذي يتناسب مع احتياجاتك.

إذا كنت تعمل على مشروع فيديو، فقد يعجبك نموذج قالب القصة المصورة لمساعدتك في تصور مشاهدك. لحملة رقمية، باستخدام قوالب وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يوفر الكثير من الوقت.

مهما كان هدفك التسويقي أو عمليتك التسويقية، هناك قالب لذلك.

10 قوالب لاستراتيجية المحتوى لاستخدامها في عام 2024

هناك نموذج لكل سيناريو، ونحن هنا لمساعدتك في العثور على النموذج الذي تحتاجه الآن. اكتشف مجموعتنا المفضلة من قوالب خطة استراتيجية تسويق المحتوى لتجربتها في عام 2024.

1. قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى ClickUp

استخدم قالب إدارة المحتوى ClickUp لعرض التقويمات المخصصة عبر قنوات متعددة

عندما تعمل على مشاريع متعددة وأنواع مختلفة من المحتوى، فإن التقويم التحريري أمر لا بد منه. يتيح لك التقويم التحريري رؤية تقويم نشر المحتوى بالكامل في لمحة سريعة لمعرفة ما هو قادم، وما هو قيد التنفيذ، وأين توجد فجوات في المحتوى. 👀

استخدم قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى من ClickUp لمنحك رؤية أكثر استراتيجية للمحتوى القادم. اطلع على الفور على ما من المقرر أن يتم نشره في أي تواريخ، إلى جانب التفاصيل الرئيسية مثل ركيزة المحتوى ونوع المحتوى ونوع الترويج وعنوان المحتوى. جميع هذه الحقول مرمزة بالألوان حسب الفئة، حتى تتمكن من التحقق بسرعة من أن لديك التوازن الصحيح للمحتوى.

هذا تقويم التسويق قالب مثالي إذا كنت تريد عملية نشر محتوى أكثر تنظيماً. إنه نموذج مفيد لاستراتيجية المحتوى للعمل من خلاله كفريق محتوى ومشاركته مع المتعاونين وأصحاب المصلحة.

كما أنه يعمل كـ قاعدة بيانات المحتوى من عملك السابق لإدارة المحتوى الحالي بحيث يكون شيء مثل تدقيق المحتوى في المستقبل أسهل بكثير.

2. قالب حملة تسويق ClickUp

يوفر قالب ClickUp هذا نهجًا أكثر تنظيمًا لإدارة الحملات التسويقية

تحتوي كل حملة تسويقية تقليدية أو رقمية على سلسلة من المهام الأصغر حجماً تحتها، وقد يبدو الحفاظ على تنظيمها تحدياً. A إدارة الحملات التسويقية يمنحك القالب عرضًا أفضل لهذه المهام، حتى لا يفوتك أي شيء عن طريق الخطأ.

إذا كنت تبحث عن طريقة مرئية للغاية لتنظيم حملتك القادمة، فإن قالب الحملة التسويقية من ClickUp هو ما تحتاجه. يستخدم هذا القالب تنسيق قائمة على غرار كانبان لعرض مهام الحملة تحت عناوين مختلفة بما في ذلك التخطيط والإنتاج والإطلاق والتقييم والاحتفاظ.

بالنسبة لكل مهمة، يمكنك أن ترى بسرعة العنوان وتاريخ الاستحقاق ونوع الحملة والفريق المعين ونوع التسليم. ⚒️

استخدم قالب استراتيجية المحتوى هذا عندما يكون لديك مشروع مزدحم تريد تنظيمه وتريد طريقة سهلة للحفاظ على الإنتاجية ومراقبة تقدمك. إنه رائع لتعاون الفريق والمساءلة، حيث يمكنك بسهولة معرفة الفريق الذي يجب عليك التحقق منه للحصول على تحديث.

3. قالب مصفوفة محتوى ClickUp السبورة البيضاء

تصور المحتوى المخطط له حتى تحصل على التوازن الصحيح باستخدام قالب ClickUp هذا

يعرف أي فريق تسويق رائع أنه لا يمكنك الاعتماد على نوع واحد فقط من المحتوى للوصول إلى جمهورك المستهدف وإحداث تأثير. فالاعتماد بشكل كبير على التعليم أكثر من اللازم وعدم الاعتماد بشكل كافٍ على الإقناع يعني أن استراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك في مجال الأعمال B2B مفيدة ولكنها ليست مربحة قدر الإمكان. 💰

لمساعدتك في تحقيق التوازن الصحيح، استخدم قالب مصفوفة المحتوى من ClickUp . استخدم الملاحظات الملصقة لوضع أنشطتك التسويقية - مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والرسوم البيانية والبودكاست - في الربع ذي الصلة.

يساعدك هذا النهج الرباعي على تصور الغرض من كل نوع من أنواع المحتوى الذي تنشره، حتى تتمكن من فهم ما إذا كنت بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر في اتجاه آخر.

تعتبر لوحة مصفوفة المحتوى هذه مثالية لتخطيط المحتوى الجديد للربع التالي. إنها طريقة مرئية للغاية لتقييم استراتيجية المحتوى الحالية أو المخطط لها للتأكد من أنها متوازنة ومتوافقة مع أهداف عملك بشكل عام.

4. قالب كتابة محتوى ClickUp

وجِّه فريقك نحو كتابة محتوى أفضل باستخدام قالب كتابة المحتوى من ClickUp

قد يكون هناك عدد متزايد من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي هناك، لكن معظم فرق التسويق ستظل بحاجة إلى كتابة المحتوى الخاص بها. وجود قالب لإرشادك يعني أنك لست بحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة. يمكنك تخطي الصفحة الفارغة الشاقة والبدء في عملية الكتابة بسهولة.

إن قالب كتابة المحتوى من ClickUp هو أساس رائع لكتابة المحتوى. يضم صفحات مختلفة لإرشادك خلال عملية كتابة محتوى الموقع الإلكتروني, منشورات المدونة والنشرات الصحفية ودراسات الحالة والدعوات إلى العمل (CTAs). تحتوي كل صفحة على بنية مفيدة ومطالبات مفيدة لمساعدة أعضاء فريقك في إنشاء أجزاء محتوى ذات صلة تبدو متماسكة. ✍️

استخدم نموذج كتابة المحتوى هذا لتسريع العملية لفريقك. ساعدهم على تخطي عقبة الكاتب والانتقال إلى إنشاء أشياء رائعة. لمزيد من التأثير، استخدم ClickUp AI لينقلك من الفكرة الأولية إلى محتوى مُحسَّن بشكل جميل بشكل أسرع.

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5. قالب إنتاج محتوى الويب ClickUp

يتيح لك قالب إنتاج محتوى الويب الخاص بـ ClickUp متابعة عملية التحسين بدقة في كل مرة

هناك الكثير من الأجزاء المتحركة التي تدخل في إنشاء ونشر محتوى عالي الجودة لموقعك الإلكتروني. قم بإجراء نفس العملية في كل مرة وابقَ مسؤولاً بمساعدة قالب مصمم لهذا الغرض.

نظّم سير عملك باستخدام قالب إنتاج محتوى الويب من ClickUp . يسمح لك هذا القالب المفيد بتصور كل مهمة وكل خطوة في العملية حتى تكون واضحًا بشأن المكان الذي وصلت إليه في كل جزء من المحتوى. اطلع على مرحلة التقدم، ومن تم تعيينه للمهمة، وما إذا كان قد تم التحقق منها أم لا. ✅

هذا الويب إنتاج المحتوى قالب رائع أداة لتسويق المحتوى وفرق تحسين محركات البحث (SEO) التي تعمل معًا لإنشاء محتوى موقعك الإلكترونيّ ونشره ومراقبة تأثيره. استخدمها لتقديم طريقة موحدة وقابلة للتكرار وأكثر إنتاجية للإضافة إلى موقعك الإلكتروني.

6. قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

يساعدك قالب ClickUp هذا على البقاء منظماً في عملية إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي مجال إبداعي وسريع الحركة. وهذا يعني أنه من الصعب أحياناً البقاء منظماً. استخدم قالب خطة محتوى الوسائط الاجتماعية لمنح فريقك طريقة أفضل للتخطيط والحفاظ على الإنتاجية - دون المساومة على إبداعهم. 💡

استخدم قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp لتمكين أعضاء فريق وسائل التواصل الاجتماعي لديك. هذا القالب على غرار القائمة سهل الاستخدام ويمنحك نظرة عامة على ما هو قادم.

اطلع على عنوان المنشور، والمدير المسؤول، وتاريخ الاستحقاق، وعلامة الأولوية. افتح كل مهمة لترى منصة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم المحتوى، ومن تم تعيينه لكل دور في عملية إنشاء المحتوى.

يتيح نموذج خطة محتوى الوسائط الاجتماعية هذا لفريقك تحويل أفكارهم إلى محتوى مخطط له. العمل معاً لوضع اللمسات الأخيرة على أفكار المحتوى، وإضافة الملاحظات، وإرفاق الملفات من تطبيقات إنشاء المحتوى وتبسيط عملية إنشاء المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

7. قالب تقويم محتوى ClickUp

أنشئ منزلاً رقميًا لعملية تسويق المحتوى الخاص بك باستخدام قالب تقويم المحتوى هذا

تُعد رؤية المحتوى الخاص بك في التقويم التحريري طريقة رائعة لفهم ما سيتم نشره ومتى سيتم نشره. لكنك تحتاج أيضًا إلى خريطة طريق من وراء الكواليس تساعد فريقك على فهم مكان كل قطعة في العملية. وهنا يأتي دور تقويم المحتوى.

حافظ على التنظيم واعمل بشكل أكثر إنتاجية مع قالب تقويم المحتوى من ClickUp . يعمل هذا القالب بشكل جميل كمحور مركزي لعملية إنشاء المحتوى الخاص بك. ✨

هناك مساحة في الجزء العلوي لتوفير مفتاح مرئي ويساعدك تنسيق نمط القائمة على تنظيم سير عمل إنشاء المحتوى أسبوعيًا. لكل مهمة، يمكنك رؤية العنوان والحالة وركيزة المحتوى وحالة الموافقة وتاريخ النشر والقيمة والملفات ذات الصلة والملاحظات.

استخدم هذا برنامج تقويم المحتوى قالب كموطن رقمي لكامل عملية سير عمل إنشاء المحتوى . شجع أعضاء فريقك على تحديث الحالات أثناء عملهم من خلال المهام، وتحقق بانتظام لتحديد أي عقبات أو فرص محتملة.

8. قالب موجز محتوى تحسين محركات البحث ClickUp SEO

حسِّن كل قطعة باستخدام قالب موجز محتوى تحسين محركات البحث من ClickUp

نرغب جميعًا في أن يصل المحتوى الخاص بنا إلى أعلى المراتب في نتائج البحث، ولكن هذا يتطلب جهدًا استراتيجيًا. امنح المحتوى الخاص بك أفضل فرصة ممكنة للتحسين في تصنيفات محرك البحث باستخدام موجز محتوى ممتاز لتحسين محركات البحث. 📈

استخدم قالب موجز محتوى تحسين محركات البحث من ClickUp لمساعدتك في كتابة المحتوى وتحسينه من أجل حركة البحث. يحتوي هذا النموذج المفصل على كل ما تحتاجه لتوجيه أعضاء فريق التسويق وتحسين محركات البحث أو المتعاقدين.

تحتوي الصفحة الأولى على نظرة عامة، متبوعة بالجمهور المستهدف، والرسائل، والكلمات المفتاحية، والمخطط التفصيلي، والروابط التي يجب تضمينها، والمقالات المنافسة. تفاصيل أفكار المحتوى أو رابط لمحتوى موجود لتحديث أو إنشاء منشور مدونة جديد.

سواء كنت جديدًا في كتابة المحتوى لمحركات البحث أو محترفًا متمرسًا، سيساعدك قالب استراتيجية تحسين محركات البحث هذا على البقاء منظمًا وإنشاء عملية قابلة للتكرار لمساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة في كل مرة - كل ذلك مع تحسين حركة المرور العضوية الخاصة بك.

9. قالب خطة تسويق محتوى Word بواسطة Template.Net

عبر Template.Net عندما يحين الوقت لتجميع كل أفكارك معًا والتخطيط للموسم القادم، فإن خطة تسويق المحتوى هي السبيل للمضي قدمًا. وجود قالب لهذا يعني أنه يمكنك تغطية كل قسم وإنشاء خطة شاملة.

يعد نموذج استراتيجية المحتوى هذا نقطة بداية جيدة إذا كنت من مستخدمي Microsoft Word. فهو يحتوي على صفحات متعددة مع نص حشو لإرشادك نحو كتابة خطة تسويق محتوى مركزة وفعالة.

استخدم نموذج استراتيجية محتوى كهذا عندما تريد إنشاء دليل استراتيجية مركزي لفريق التسويق لديك ليتبعه فريقك التسويقي أثناء عملهم على مشاريعهم وحملاتهم. إنه أيضًا مستند مفيد لمشاركته مع أصحاب المصلحة لإطلاعهم على عملك.

10. قالب تسويق محتوى إكسل من Vertex42

عبر فيرتكس 42 .

منصة الإنتاجية الشاملة لدينا هي المكان المثالي لإدارة ليس فقط مشاريعك التسويقية بل كل جانب من جوانب عملك. استمتع بالوصول إلى نماذج استراتيجية تسويق المحتوى هذه وغيرها الكثير.

لديك الحرية في تخصيصها لتتناسب تمامًا مع احتياجاتك.