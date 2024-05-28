Wordtune مقابل Grammarly: ما هي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأفضل؟

هل تريد تحديد الأخطاء النحوية؟ تحقق. هل تحتاج إلى اقتراحات لتركيب الجملة المناسبة؟ تحقق هل تحتاج إلى ملاحظات جيدة حول نبرة المحتوى والأسلوب؟ _تحقق

في حين أن أداة كتابة الذكاء الاصطناعي تساعدك في كل ما سبق، ليست كلها متساوية. فبعضها يقدم إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة اللامعة، والبعض الآخر يقدم ميزات تحريرية أساسية، ثم هناك حالة ما يقوله العملاء.

على الرغم من تعدد الخيارات، تبرز أداتان: Wordtune و Grammarly.

في هذا الدليل، سنراجع في هذا الدليل Wordtune مقابل Grammarly ونقارن بين أهم الميزات والأسعار ومستوى الدعم، من بين أمور أخرى.

لقد قمنا بتضمين خيار ثالث يمكن أن يكون أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي كنت تبحث عنها!

ما هو Wordtune؟

عبر ضبط الكلمات Wordtune هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية تعمل على تحسين كتابتك بتوصيات الذكاء الاصطناعي. يتوفر Wordtune لسطح المكتب أو الهاتف الذكي أو التطبيق المفضل لديك، وهو يعمل على تحسين تواصلك أثناء التنقل.

استخدم الأداة لتحسين المراسلة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والعصف الذهني لفكرتك الكبيرة التالية، والكتابة التقنية، وغير ذلك الكثير.

إليك عرض سريع لميزاتها:

ميزات Wordtune

تغطي ميزة الكتابة بالذكاء الاصطناعي في Wordtune كل جانب من جوانب كتابة المحتوى

لتصحيح الأخطاء النحوية، والاستشهاد بمصادر مدعومة بالبيانات، وتحسين المحتوى المكتوب، وغير ذلك الكثير.

إجابات الذكاء الاصطناعي

يوفر Wordtune محتوى واقعيًا بعد التدقيق المتبادل مع ما لا يقل عن خمسة مصادر موثوقة. الدقة الواقعية للمنصة أفضل من أدوات مثل Grammarly أو ChatGPT .

يمكنك إنشاء قاعدة معرفية في مكتبة Wordtune الخاصة بك باستخدام ميزة إجابات الذكاء الاصطناعي في Wordtune.

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

عبر Wordtune

يقدم لك مساعد الذكاء الاصطناعي في Wordtune اقتراحات بالذكاء الاصطناعي تتوافق مع أسلوبك الفريد وتسمح لك بالكتابة بشكل أسرع. يمكنك التبديل بين نغمات المحتوى الرسمية وغير الرسمية بنقرة زر واحدة.

يوفر Wordtune خيارات تصفيف النغمات للمحتوى الخاص بك.

يمكنك تخصيص الكتابة بالنكات أو أحدث الإحصائيات. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي تولي الأمور الفنية مثل القواعد النحوية والإملائية وما إلى ذلك.

إنشاء مع الذكاء الاصطناعي

يمكنك تخصيص القوالب المتاحة في Wordtune وإنشاء محتوى عالي الجودة من البداية. أنشئ عناوين مبتكرة ومنشورات على LinkedIn ورسائل بريد إلكتروني وغير ذلك الكثير.

إعادة كتابة Wordtune Rewrite

يجعل Wordtune Rewrite حياتك أسهل من خلال تقديم توصيات الذكاء الاصطناعي التي تعيد كتابة الجمل في غضون ثوانٍ - من كلمة واحدة إلى صفحة كاملة

على سبيل المثال، لقد كتبت منشورًا أصليًا في مدونتك وتريد الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إليك ما تحتاج إلى القيام به:

الصق المدونة في أداة Wordtune's Paraphrase الخاصة بـ Wordtune

استخدم المحتوى الملخص للترويج للمدونة بتنسيقات محتوى قصيرة وطويلة:

أداة إعادة صياغة Wordtune's Paraphrase

تسعير Wordtune:

النسخة المجانية: 0 دولار /شهرياً

/شهرياً بالإضافة : 9.99$ /شهرًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا (30 إعادة كتابة وتوابل، 5 مطالبات بالذكاء الاصطناعي، وخمسة ملخصات يوميًا، تصحيحات نصية غير محدودة، توصيات نصية غير محدودة)

: /شهرًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا (30 إعادة كتابة وتوابل، 5 مطالبات بالذكاء الاصطناعي، وخمسة ملخصات يوميًا، تصحيحات نصية غير محدودة، توصيات نصية غير محدودة) غير محدود : 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا (عدد غير محدود من إعادة الكتابة والتوابل، ومطالبات الذكاء الاصطناعي، والملخصات، والتصحيحات النصية، والتوصيات النصية، والدعم المتميز)

: شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا (عدد غير محدود من إعادة الكتابة والتوابل، ومطالبات الذكاء الاصطناعي، والملخصات، والتصحيحات النصية، والتوصيات النصية، والدعم المتميز) الأعمال: تسعير مخصص (ميزات غير محدودة لجميع أعضاء فريقك)

تحقق من هذه

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ما هو Grammarly؟

عبر جرامارلي تطورت Grammarly من كونها أداة للتدقيق الإملائي والنحوي. إنها واحدة من أفضل الأدوات المجانية مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي اليوم، مع قاعدة من المعجبين المخلصين. ويستفيد المستخدمون من المنصة للكتابة بثقة ووضوح، مع التنسيق السليم وإعادة الكتابة وتنظيم الجمل.

تعتبر أداة Grammarly مفيدة لأنها تخبرك لماذا تحتاج إلى تغيير شيء ما. لذا، تتعلم باستخدام الأداة كلما كتبت المزيد:

لنفترض أنك تكتب ورقة بحثية وتشعر أن المقدمة يمكن أن تكون أكثر تحديداً. استخدم "Grammarly" كلوحة استرشاد للحصول على أفكار لتحسين كتابتك.

يصبح Grammarly بمثابة عينين إضافيتين لالتقاط الأشياء التي قد تفوتك. يمكنك ملء ثغرات المحتوى بالحجج المضادة من الأداة.

ربما هذا هو السبب في أن أكثر من 30 مليون شخص و50,000 فريق يستخدمون Grammarly يومياً للكتابة بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم Grammarly معالجة متقدمة للغة الطبيعية والتعلم الآلي لفهم سياق ونبرة الكتابة.

يتوفر مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بـ Grammarly لنظام التشغيل ويندوز وماك وكروم وإيدج ومحرر Grammarly. يمكنك استخدام إمكانيات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التوليدي على LinkedIn وMedem Medium وGmail وأي منصة أخرى.

ميزات Grammarly

يقدم Grammarly ميزات صديقة للكاتب لتمنحك دفعة إبداعية وتجعلك أكثر إنتاجية. أدخل المطالبات الصحيحة لإنشاء نص عند الطلب للمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والتقارير والمقالات عند الطلب.

إليك أهم إمكانياته القيمة:

كاتب الذكاء الاصطناعي

خاصية النص التوليدي في Grammarly

مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك استخدام مساعد التواصل بالذكاء الاصطناعي في Grammarly لتبادل الأفكار حول المحتوى.

استخدم مساعد Grammarly للذكاء الاصطناعي الجاهز للاستخدام لابتكار الأفكار وتأليفها وإعادة كتابتها حسب الرغبة والوصول إلى أهداف التواصل الخاصة بك بشكل أسرع.

يطالبك Grammarly بمسودات مصقولة

يمكنك تقديم التعليمات الأساسية عبر مطالبات خاصة بالسياق والسماح لمعالج اللغة الطبيعية في Grammarly بتوصيل رسالتك:

يمكن ل Grammarly إنشاء مدونة كاملة بناءً على مطالبتك.

يمكنك أيضًا تجربة إصدارات متعددة لجعل كتابتك أفضل نسخة ممكنة.

المساعدة الصوتية

ولكن ما هي الميزة البارزة في Grammarly؟ يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص به بتخصيص المحتوى الخاص بك من حيث الأسلوب والشكل والملاءمة المهنية.

تكوين نغمة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

يمكنك أيضًا العصف الذهني باستخدام الأداة على الأفكار والخطوط العريضة ووجهات النظر وبدء العملية الإبداعية

التسعير النحوي:

مجانًا: 0 دولار أمريكي /شهريًا (تتوفر اقتراحات للكتابة عن الأخطاء النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، والوصول إلى 100 مطالبة شهريًا)

/شهريًا (تتوفر اقتراحات للكتابة عن الأخطاء النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، والوصول إلى 100 مطالبة شهريًا) جرامارلي بريميوم : 12 دولارًا أمريكيًا /شهريًا، تُدفع سنويًا (يوفر Grammarly Premium إمكانية الوصول إلى 1000 مطالبة شهريًا، ومساعدة قوية بالذكاء الاصطناعي مع ميزات متقدمة لاقتراحات الكتابة، وخيارات اختيار الكلمات، والتنسيق، وإعادة كتابة جملة كاملة، والمزيد من الميزات المتاحة)

: /شهريًا، تُدفع سنويًا (يوفر Grammarly Premium إمكانية الوصول إلى 1000 مطالبة شهريًا، ومساعدة قوية بالذكاء الاصطناعي مع ميزات متقدمة لاقتراحات الكتابة، وخيارات اختيار الكلمات، والتنسيق، وإعادة كتابة جملة كاملة، والمزيد من الميزات المتاحة) العمل : 15 دولارًا أمريكيًا /عضوًا شهريًا، تُدفع سنويًا (إمكانية الوصول إلى 2000 مطالبة/عضو/شهرًا، ولوحة معلومات التحليلات، ونغمات العلامة التجارية، وغير ذلك)

: /عضوًا شهريًا، تُدفع سنويًا (إمكانية الوصول إلى 2000 مطالبة/عضو/شهرًا، ولوحة معلومات التحليلات، ونغمات العلامة التجارية، وغير ذلك) المؤسسات: تسعير مخصص؛ إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للمؤسسة بأكملها مع عدد غير محدود من المطالبات لكل مستخدم شهريًا

تحقق من هذه

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Wordtune مقابل Grammarly: مقارنة الميزات

يقدم كل من Wordtune و Grammarly إمكانيات كتابة واسعة النطاق بالذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى خالٍ من الأخطاء. ولكن هل أحدهما أفضل من الآخر؟ لنكتشف ذلك!

Wordtune مقابل Grammarly: في المقارنة

باراميتر Wordtune Grammarly 1. التصنيف href/ https://www.g2.com/products/ai21labs-wordtune/reviews#reviews4.6/5/%href/ href/ https://www.g2.com/products/grammarly-business/reviews4.7/5/%href/ 2. الميزات Wordtune Spices, href//blog?p=105168AI copywriting/%href/، مدقق الجمل، مترجم، مدقق النغمة، مدقق نحوي مدقق إملائي، مدقق نحوي، مدقق نحوي، اقتراحات كتابية، درجة سهولة القراءة، مدقق الانتحال 3. مثالي لـ الكتّاب المستقلين/المسوقين/الطلاب/غير الناطقين باللغة الإنجليزية/ أصحاب الأعمال الصغيرة/الطلاب/الكتاب المحترفين/ href//مدونة؟ p=103528AI المدققين اللغويين/%%href/AuthorsMarketers 4.

فيما يلي نظرة متعمقة على ست ميزات مهمة لكلا النظامين الأساسيين لنرى كيف يتراكمان:

1. التدقيق النحوي

برنامج Grammarly المجاني أداة التدقيق النحوي توفر اقتراحات مفصلة لإصلاح الأخطاء وتحسين وضوح المحتوى.

وبالمقارنة، فإن إمكانيات Wordtune النحوية لا ترقى إلى المستوى المطلوب. الفائز في إصلاح الأخطاء النحوية والأخطاء الإملائية؟ Grammarly، بلا منازع!

2. مدقق الانتحال

يقدم Grammarly أيضًا ميزة قوية للتحقق من الانتحال تكتشف الانتحال في النص الخاص بك أثناء البحث عن مشكلات أخرى في الكتابة.

يمكنك استخدام اقتراحات أصلية من الأداة واستبدال المحتوى المنتحل بالخطة المميزة.

لا يقدم Wordtune خاصية التحقق من الانتحال. بدلاً من ذلك، فإن يمكن للأداة إعادة كتابة الجمل مع الحفاظ على المعنى سليمًا لجعل المحتوى خاليًا من الانتحال.

لذا، يتفوق Grammarly على Wordtune.

3. الكتابة بالذكاء الاصطناعي

يمكن لميزة التوابل في Wordtune إعادة كتابة المحتوى لك بنقرة زر واحدة:

يمكنك التبديل بين أنماط الكتابة غير الرسمية والرسمية. اختصار أو توسيع المحتوى ببيانات واقعية.

أخيرًا، يمكنك الاختيار من بين "توابل" (اقرأ: المطالبات) متعددة حسب احتياجاتك ومهاراتك الكتابية الفريدة:

يتوفر Spices على Google Chrome كملحق. يمكنك أيضًا استخدامه على محرر مستندات Google، وإضافة Edge، وتطبيق iOS Mobile App، وغيرها.

Grammarly، على الرغم من كونه مساعدًا للكتابة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه ليس بارعًا في إعادة كتابة النصوص. هذه الأداة مفيدة أكثر في إصلاح الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية بدلاً من إعادة الصياغة. بالنسبة لجميع احتياجاتك في الكتابة (وإعادة الكتابة بالذكاء الاصطناعي، فإن Wordtune هو الخيار الأفضل.

4. التكامل

يتكامل Wordtune مع التطبيقات الشائعة مثل Microsoft Outlook وGoogle Docs وGmail وSlack وWhatsApp وX وLinkedIn وغيرها.

يوفر Grammarly أيضًا تكاملًا مع أكثر من 500,000 تطبيق وموقع إلكتروني، بما في ذلك Gmail و Outlook و SMS و WhatsApp و Facebook و Twitter و LinkedIn، إلخ. تقدم كلتا المنصتين عمليات تكامل مع الأدوات شائعة الاستخدام، مما يجعلها متعادلة.

5. اللغات

يدعم Grammarly حاليًا اللغة الإنجليزية فقط.

في المقابل، يعد Wordtune رائعًا لغير الناطقين باللغة الإنجليزية. يمكنه ترجمة لغات عالمية مختلفة مثل الإسبانية أو الألمانية أو الفرنسية أو الماندرين أو الهندية أو الكورية أو العربية أو العبرية أو الروسية أو البرتغالية إلى الإنجليزية.

Grammarly مقابل Wordtune: ميزات مفيدة أخرى

يضمن لك مدقق النغمة الخاص بـ Grammarly أن رسالتك تلقى قبولاً جيداً بين القراء. استخدم هذه الميزة لتقييم المحتوى الخاص بك من حيث الشكل والثقة والتفاؤل.

يمكنك أيضًا الاستعانة بـ "محرر محترف" يمكنه تقديم منظور إنساني للمحتوى الخاص بك - وهو شيء مفقود في Wordtune.

بالمقارنة، Wordtune هو أداة اقتصادية للتدقيق النحوي تمكّنك من ضبط نبرة المحتوى الخاص بك في الوقت الفعلي. ومع ذلك، يمكنك فقط الاختيار بين الأساليب الرسمية والمحايدة وغير الرسمية.

## Wordtune مقابل Grammarly على Reddit

إليك ما يقوله الناس عن Grammarly مقابل Wordtune على Reddit .

يميل معظم الناس إلى Grammarly، خاصةً لما يقدمه من تصحيحات إملائية ونحوية وميزات تحرير ومحتوى خالٍ من الأخطاء:

"أنا محررة، لذا فإن Grammarly هو رفيقي، خاصةً أنه يحتوي على زر "انقر فوق هذا، وسيتم إصلاح جميع هذه الأخطاء". كل ذلك في مربع واحد صغير قابل للتمرير."

على صفحة منفصلة موضوع ، يدعي بعض مستخدمي Reddit أن Wordtune يساعد في تحسين بناء الجمل.

Wordtune مقابل Grammarly: هل هناك خيار صحيح؟

في التحليل العام لـ Wordtune مقابل Grammarly، يكمن الفرق الرئيسي بين هاتين الأداتين في تركيزهما: تتخصص Wordtune في تحسين أسلوب ونبرة المحتوى الخاص بك باستخدام مساعدة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في إعادة الكتابة، بينما تركز Grammarly على تصحيح الأخطاء النحوية والأخطاء الإملائية والتحقق من الانتحال.

كلتا الأداتين ممتازتان لحالات استخدام وتطبيقات مختلفة. يمنحك Wordtune تحكماً أكبر في كتابة المحتوى، بينما يساعد Grammarly في معالجة مشكلات الكتابة الرئيسية على مستوى الصورة.

ستعتمد الأداة التي تختارها في النهاية على كيفية الكتابة وسببها وما ترغب في كتابته!

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل شامل، فهناك منافس آخر جدير بالاهتمام في هذا المزيج!

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ClickUp Brain هو أداة الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - كتابة رسائل البريد الإلكتروني، وكتابة منشورات المدونة، وسحق حاجز الكتابة لديك! سيستفيد الكتّاب المستقلون من أحد أفضل مساعدي الكتابة.

يقدم ClickUp Brain المئات من الأدوات المساعدة للكتابة يدويًا والمدعومة بالأبحاث أدوات الذكاء الاصطناعي لجميع أنواع الأدوار وحالات الاستخدام التي يمكن تخيلها - من المنتج والهندسة إلى إدارة المشاريع.

استخدم هذه الأداة لإشعال تلك الشرارة الإبداعية. على سبيل المثال، يمكنك:

إنشاء ملخصات للنصوص الطويلة (فكر في: سلاسل التعليقات، وملاحظات الاجتماعات، وما إلى ذلك)

إنشاء عناصر عمل ورؤى من المستندات والمهام

استخدام رؤوس وجداول منظمة مسبقًا والمزيد لتنسيق مثالي

طرح الأفكار لحملتك التالية، أو الاستطلاع، أو شعار التسويق، أو الحدث، وما إلى ذلك

اكتب باتساق ووضوح مع محرر النسخ الخاص بك

استخدم ClickUp Brain لتحرير أو تلخيص أو التدقيق الإملائي أو تعديل طول المحتوى داخل المستندات

مستنداتك وعملك، كل ذلك في مكان مركزي

القوي مستندات ClickUp تمكّنك الميزة من الوصول إلى كل شيء في مكان واحد. ما عليك سوى ربط المستندات والمهام معًا والمضي قدمًا.

يمكنك تغيير حالات المشروع وإضافة عناصر واجهة مستخدم لتحديث سير العمل وتعيين المهام والمزيد - كل ذلك من داخل المحرر. لكن الأمر لا يتوقف هنا.

يمكنك استخدام ClickUp Docs لإنشاء مستندات ويكي جميلة بصفحات متداخلة واستكمالها بخيارات تصميم متعددة (مثل إضافة جداول، وتضمين إشارات مرجعية، والمزيد) لتنسيق المستند.

يعاني معظم الناس في بناء خرائط الطريق وقواعد المعرفة. ليس بعد الآن.

يقدم ClickUp Docs مزيجًا من الميزات الموفرة للوقت (فكر في: نظرة عامة ورؤوس، وقوالب جاهزة للاستخدام، وما إلى ذلك) لمساعدتك على إنشاء وثائق المشروع :

علاوة على ذلك، يمكنك تحسين تعاون الفريق باستخدام ClickUp Docs والتحرير في الوقت الفعلي. تخيل أن تكون قادرًا على الإشارة إلى الآخرين بالتعليقات وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع - هذا هو سحر ClickUp Docs.

تكامل سلس مع أكثر من 1000 أداة لـ ClickUp مجانًا

قم بتوصيل ClickUp بتطبيقاتك الأكثر استخدامًا لتبسيط عملك عبر الأدوات وجمعها في مكان مركزي واحد

هل تكره مستندات واجهة برمجة التطبيقات التقنية ولكنك تحب التكامل؟ ClickUp يدعمك. تكامل مع أكثر من 1000 تطبيق وربط ClickUp بالأدوات التي يستخدمها فريقك دون الحاجة إلى معرفة تقنية! تشمل بعض عمليات التكامل الأكثر قيمة Zapier وSalesforce وGoogle Calendar وFacebook وGitlab وGitlab وCalendly وGoogle Drive وغيرها.

يمكنك أيضًا دمج ClickUp مع Grammarly والحصول على اقتراحات نحوية وتدقيق إملائي من أي منطقة نصية في ClickUp!

تسعير ClickUp:

يمكنك إضافة ClickUp Brain إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهرياً.

الإصدار المجاني: ClickUp Docs، 100 ميغابايت من السعة التخزينية، عدد غير محدود من المهام والأعضاء، ولوحات بيضاء، ودردشة في الوقت الفعلي، والمزيد

ClickUp Docs، 100 ميغابايت من السعة التخزينية، عدد غير محدود من المهام والأعضاء، ولوحات بيضاء، ودردشة في الوقت الفعلي، والمزيد غير محدود (7 دولارات لكل عضو، شهريًا): مساحة تخزين غير محدودة، تكاملات غير محدودة، مخططات جانت غير محدودة، لوحات تحكم غير محدودة، متوافقة مع الذكاء الاصطناعي، إلخ.

مساحة تخزين غير محدودة، تكاملات غير محدودة، مخططات جانت غير محدودة، لوحات تحكم غير محدودة، متوافقة مع الذكاء الاصطناعي، إلخ. أعمال (12 دولارًا لكل عضو، شهريًا): فرق غير محدودة، وتصدير مخصص، وميزات متقدمة للمشاركة العامة، وأتمتة متقدمة، وتوافق مع الذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك

فرق غير محدودة، وتصدير مخصص، وميزات متقدمة للمشاركة العامة، وأتمتة متقدمة، وتوافق مع الذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك المؤسسات (اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار): واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمؤسسات، ووضع العلامات البيضاء، ومدير النجاح المخصص، والذكاء الاصطناعي المتوافق، وما إلى ذلك.

اكتب بذكاء أكثر مع أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

أحدثت أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ثورة في طريقة تواصلنا. فهي لا تصحح أخطاءنا اللغوية فحسب، بل تساعد أيضًا في الأسلوب والنبرة والإحساس بالهدف في المحتوى الخاص بنا. يُظهر بحثنا المتعمق في Wordtune مقابل Grammarly أن كل أداة من هاتين الأداتين تجلب مزاياها الفريدة إلى الطاولة. تتألق Wordtune في قدراتها في الكتابة وإعادة الكتابة بالذكاء الاصطناعي وهي رائعة لغير الناطقين باللغة الإنجليزية، بينما تتميز Grammarly بقدرتها على تحديد الأخطاء النحوية وتصحيحها، والتدقيق الإملائي، واكتشاف الانتحال.

ومع ذلك، دعنا لا ننسى القدرات القوية التي يتمتع بها ClickUp Brain، الذي يقدم مجموعة شاملة من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمختلف الأدوار وحالات الاستخدام. من العصف الذهني للأفكار إلى إنشاء ملخصات للنصوص الطويلة، ClickUp Brain هو مساعدك المفضل لكل احتياجاتك الكتابية. بالإضافة إلى أنه يتكامل بسهولة مع العديد من التطبيقات للحصول على تجربة كتابة سلسة وشاملة. فلماذا تختار بين Grammarly و Wordtune بينما يمكنك الحصول عليها جميعًا مع ClickUp Brain؟

سواء كنت ترغب في استخدام لغة بسيطة أو إصلاح الأخطاء الإملائية والنحوية، استخدم هذه الأداة لتسريع كتابتك التي تتسم بالوضوح والاتساق. اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية الآن!