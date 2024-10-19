أفضل 10 أدوات للكتابة بالذكاء الاصطناعي لتجربتها في 2025

في هذه الأيام، أصبح التسويق بالمحتوى هو الأهم. لكن توليد المحتوى يستغرق وقتاً طويلاً إذا كنت تقوم به بنفسك، بالإضافة إلى أنه ليس بالأمر السهل.

إذا كنت قد عانيت من قبل من عائق الكاتب أثناء محاولتك كتابة محتوى مثل المدونات أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو نسخ الإعلانات، فستحب أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي . يعد الذكاء الاصطناعي - أو الذكاء الاصطناعي - نعمة لمنشئي المحتوى وفرق التسويق، بالإضافة إلى رواد الأعمال والعاملين المستقلين من جميع الأنواع. فهو يوفر الوقت، ويحسن الإنتاجية، وغالبًا ما يأتي بأفكار لم تكن لتفكر فيها بنفسك. 💡

بالطبع، للذكاء الاصطناعي بعض القيود، ولحسن الحظ - ربما لن يحل أبداً محل العقل البشري بالكامل. ولكن إذا كنت تفكر فيه على أنه مفيد أداة لإنشاء المحتوى ، يمكنها أن توفر الوقت الذي كنت تقضيه سابقًا في مهام الكتابة الدنيوية حتى تتمكن من القيام بأشياء أكثر أهمية، مثل وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتك التسويقية أو بناء علاقات مع عملائك. 🤝

دعنا نلقي نظرة على ماهية كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وكيفية عملها. ثم، في حال كنت تفكر في استكشاف المزيد من الذكاء الاصطناعي، سنشارك بعض النصائح حول ما تبحث عنه ثم نستعرض بعضًا من أفضل الذكاء الاصطناعي أدوات كتابة الإعلانات في عام 2024

ما هي كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وكيف تعمل؟

كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي هي كتابة الإعلانات بواسطة أجهزة الكمبيوتر بدلاً من الكاتب البشري. وهي تجمع بين معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.

ستحتاج إلى إدخال بعض المطالبات إلى كاتب الذكاء الاصطناعي لتبدأ بها - مثل الكلمات الرئيسية لمحرك البحث. سيتيح لك بعضها تحديد عناصر مثل الجمهور المستهدف أو نبرة الصوت. ثم يستخدم خوارزميات لتحليل المحتوى المماثل على الويب وإنشاء أفكار ذات صلة أو كتل كاملة من النسخ لك. 📝

يمكنك استخدام أدوات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة وتحسين جميع أنواع النسخ التسويقية بما في ذلك:

نسخة الموقع الإلكتروني والصفحة المقصودة

موارد تمكين المبيعات

نسخة البريد الإلكتروني

إعلانات فيسبوك ونسخة إعلانات جوجل

محتوى المدونة

منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

محادثات الدردشة الآلية

أوصاف المنتجات لمواقع التجارة الإلكترونية

الأوصاف التعريفية والعناوين

وغير ذلك الكثير.

يمكن أن تساعدك وظيفة الذكاء الاصطناعي أيضًا في طرح الأفكار لاستراتيجيتك التسويقية، وإنشاء كلمات رئيسية لتحسين محركات البحث لخطة المحتوى الخاصة بك، وتلخيص الملاحظات المسهبة في محتوى بليغ، وتحرير نسختك نيابةً عنك.

ضع في اعتبارك أنك ستظل بحاجة إلى التحقق من نسخة الذكاء الاصطناعي تلك، والتأكد من عدم انتحالها، وغالبًا ما تضيف لمسة إنسانية قبل أن تتمكن من نشرها. 👀

ما الذي تبحث عنه في أداة كتابة النسخ بالذكاء الاصطناعي

مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يكون من الصعب معرفة أي من هذه الأدوات برنامج مساعد الكتابة سيكون الأفضل لك. في حين أن العديد من الأنواع المختلفة تولد أنواعًا مختلفة من محتوى الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك بعض المعايير التي يجب أن تضعها في الاعتبار دائمًا:

سهولة الاستخدام: تأكد من أن واجهة المستخدم بديهية حتى تتمكن من تعلم كيفية الاستفادة القصوى منها بسرعة

تأكد من أن واجهة المستخدم بديهية حتى تتمكن من تعلم كيفية الاستفادة القصوى منها بسرعة محتوى عالي الجودة : يجب أن يكون محتوى الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه دقيقًا ومكتوبًا بشكل جيد مع قواعد نحوية جيدة وخاليًا من الأخطاء في الغالب

يجب أن يكون محتوى الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه دقيقًا ومكتوبًا بشكل جيد مع قواعد نحوية جيدة وخاليًا من الأخطاء في الغالب حالة الاستخدام : اختر الأداة التي ستعطيك النتائج التي تحتاجها، سواء كان ذلك إنشاء محتوى قصير أو طويل، أو إعادة صياغة أو إعادة كتابة نسخة، أو اقتراح أفكار محتوى أو أفكار عصف ذهني

: اختر الأداة التي ستعطيك النتائج التي تحتاجها، سواء كان ذلك إنشاء محتوى قصير أو طويل، أو إعادة صياغة أو إعادة كتابة نسخة، أو اقتراح أفكار محتوى أو أفكار عصف ذهني قيمة جيدة: يجب أن يتناسب برنامج كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي مع ميزانيتك وأن يوفر خيارات تخصيص كافية - على سبيل المثال، الأسلوب والأسلوب والتنسيقات - حتى لا تحتاج إلى أدوات متعددة

أفضل 10 أدوات للكتابة بالذكاء الاصطناعي 2024

بينما ChatGPT ربما يكون أحد أشهر تطبيقات الويب المعروفة ويستخدمه العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي، وهناك أيضًا أنواع من برامج كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي متاحة الآن.

لاختيار أداة كتابة الإعلانات المناسبة لنشاطك التجاري، فكر في نوع المحتوى الذي تخطط لكتابته باستخدام الذكاء الاصطناعي ومقدار التخصيص الذي تحتاجه. ثم ابحث عن مساعد كتابة سهل الاستخدام يمكنه توفير ذلك.

هذه بعض من أفضل الخيارات التي يجب مراعاتها في عام 2024.

1. انقر فوق #### الأفضل بشكل عام لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي

جرّب ClickUp Brain

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لإنشاء منشورات المدونة، والعصف الذهني، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير

ClickUp هو أداة الإنتاجية الشاملة المثالية. وهي مصممة لمساعدتك على توفير الوقت وتبسيط سير عملك وتعزيز التعاون مع العملاء والزملاء من خلال مجموعة غنية من المشاريع و إدارة المهام بما في ذلك أداة الذكاء الاصطناعي المدمجة، ClickUp Brain.

إن أداة كتابة ClickUp AI تنشئ محتوى أسرع وأفضل من أي وقت مضى. اكتب من الصفر أو استخدم إحدى أدواتنا ChatGPT قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي لتبدأ بها. مع قوالب تغطي كل شيء بما في ذلك التسويق , إدارة المشاريع و كتابة النسخ لن تضطر أبدًا إلى التعامل مع مشكلة عرقلة الكاتب مرة أخرى. 🎆

استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة نسختك في انقر فوق المستند -أداة المستندات المدمجة في ClickUp. يتم حفظ المحتوى الخاص بك تلقائيًا في مساحة العمل الخاصة بك، مع الاحتفاظ بجميع مستنداتك المهمة في مكان واحد حتى تتمكن من العثور عليها دائمًا. يمكنك حتى التعاون على مستند في الوقت الفعلي مع فريقك للحصول على مستند مثالي.

ثم اربط هذا المستند بمهمة في سير عملك. انقر فوق المهام تساعدك على تتبع ما يجب القيام به بالضبط ومتى. اختر الطريقة التي تريد أن ترى بها مهامك، وأسندها إلى أعضاء الفريق، وأنشئ حقولاً مخصصة، واحصل على تذكيرات للمهام المتكررة، مثل كتابة مدونتك الأسبوعية أو بريدك الإلكتروني. 🔔

ClickUp أفضل الميزات

استخدم الذكاء الاصطناعي ClickUp لكتابة المدونات أو رسائل البريد الإلكتروني أو نسخ الصفحات المقصودة أو شعارات التسويق أو الاستطلاعات - أو تخطيط استراتيجية حملتك أو حدث قادم

التعرف بسهولة على الرؤى و عناصر العمل من المستندات أو المهام

تلخيص النسخة المطولة حتى لا تضطر إلى البحث فيها كلمة بكلمة

قم بتحرير نسختك التي تم إنشاؤها بسرعة لجعلها أكثر وضوحًا وإقناعًا

استخدم التنسيق المدمج لجعل مستندك يبدو احترافيًا

توليد أفكار العصف الذهني التي ترتقي بإبداعك إلى آفاق جديدة

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن شعورهم بالإرهاق بعض الشيء بسبب الكم الهائل من ميزات ClickUp، ولكن يمكن علاج ذلك من خلال مركز المساعدة لا تقدم الباقة المجانية من ClickUp أدوات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي، لذا ستدفع 5 دولارات إضافية لكل مستخدم لإضافة الذكاء الاصطناعي إلى أي باقة مدفوعة



تسعير #### ClickUp

مجانية للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: 5 دولارات لكل عضو، شهرياً على أي مساحة عمل مدفوعة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

جرّب ClickUp AI

2. جاسبر AI

الأفضل لتوليد المحتوى الشامل

عبر جاسبرجاسبر هي أداة لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدتك في إنشاء محتوى يتماشى مع صوت علامتك التجارية. فهو يتعرف على الأسلوب الذي تبحث عنه ويعمل مع دليل الأسلوب الخاص بك للتأكد من أن كل نوع من أنواع المحتوى يتماشى مع علامتك التجارية. 🎯

يمكنك كتابة محتوى قصير مثل الإعلانات أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة، ويساعدك Boss Mode على إنشاء محتوى طويل مثل المدونات ورسائل البريد الإلكتروني والتقارير المحسّنة لتحسين محركات البحث. حتى أن جاسبر يقدم لك اقتراحات حول كيفية كتابة نسخة حساسة، على سبيل المثال، رسالة بريد إلكتروني إلى عميل منزعج، بطريقة بناءة أكثر.

أفضل ميزات Jasper

أنشئ محتوى روبوت الدردشة باستخدام دردشة Jasper Chat والصور لمرافقة نسختك مع فن الذكاء الاصطناعي

تأكَّد من عدم ظهور نسختك في أي مكان آخر على الإنترنت من خلال تشغيلها من خلال مدقق الانتحال

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لتحرير مستندك

استخدم جاسبر بأكثر من 30 لغة

حافظ على أمان جميع بياناتك مع بروتوكولات الأمان المتطورة باستمرار

قيود Jasper

أحيانًا لا يفهم Jasper المطالبات وينتهي بك الأمر بنسخة مربكة أو غير قابلة للاستخدام

قد يكون باهظ الثمن بعض الشيء بالنسبة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة أو الأفراد مثل المدونين أو كتّاب المحتوى المستقلين

أسعار جاسبر

المبدع : للهواة، بسعر 49 دولارًا شهريًا

: للهواة، بسعر 49 دولارًا شهريًا محترف : للأفراد والفرق الصغيرة، بسعر 69 دولارًا شهريًا

: للأفراد والفرق الصغيرة، بسعر 69 دولارًا شهريًا للأعمال: خطة مخصصة للفرق والشركات المتنامية

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

مكافأة: تحقق من

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=106414 7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى لسرعة إنشاء المحتوى*7قوالب مجانية لكتابة المحتوى %/%href/_

3. Wordtune

الأفضل في تنقيح الجمل وتحرير محتوى الذكاء الاصطناعي

عبر ضبط الكلمات Wordtune ليست أداة كاملة للذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص، ولكنها تساعدك على كتابة النصوص بشكل أسرع وأكثر إيجازاً. ابدأ كتابة المحتوى الخاص بك من الصفر أو استخدم أحد القوالب للإلهام، ثم استخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغته وإتقانه.

يمكنك تخصيص نثرك بالحقائق أو الأمثلة أو الإحصاءات أو الحجج المضادة أو النكات لجعلها أكثر تشويقاً. ومن الجيد أن تعرف أن برنامج الذكاء الاصطناعي لكتابة الإعلانات هذا لا يستخدم سوى الحقائق التي يمكنه التحقق منها من خمسة مصادر مختلفة للتأكد من دقة نسختك تمامًا. ✅

Wordtune أفضل الميزات

إعادة توظيف المحتوى الخاص بك لمنصات أخرى باستخدام Wordtune لإعادة صياغته أو حتى تغيير أسلوبه

استخدم أداة التلخيص لاستخراج النقاط الرئيسية من المدونات أو ملفات PDF أو مقاطع فيديو YouTube

أضف ملحق كروم لاستخدام Wordtune على منصات أخرى مثل مستندات Google أو Microsoft أو Gmail أو LinkedIn

اعمل مع Wordtune على الهاتف المحمول أو التطبيق أو سطح المكتب

قيود Wordtune

ينصب تركيزه على تحسين الكتابة بدلاً من إنشاء نسخة من الصفر، لذلك فهو ليس مثاليًا لابتكار الأفكار أو كتابة محتوى طويل

تسمح الباقة المجانية بإعادة الكتابة 10 مرات فقط في اليوم، وهو ما قد يكون محبطًا إذا كنت تكتب كثيرًا

تسعير Wordtune

مجانًا: مجانًا ل 10 عمليات إعادة كتابة في اليوم الواحد

مجانًا ل 10 عمليات إعادة كتابة في اليوم الواحد بالإضافة: 9.99 دولارًا شهريًا مقابل 30 إعادة كتابة في اليوم

9.99 دولارًا شهريًا مقابل 30 إعادة كتابة في اليوم غير محدود: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهرًا لإعادة كتابة غير محدودة في اليوم

14.99 دولارًا أمريكيًا/شهرًا لإعادة كتابة غير محدودة في اليوم العمل: اتصل لمعرفة الأسعار

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

تحقق من هذه

/مرجع/ /مدونة؟p=71532 بدائل برنامج Wordtune /%/%href/

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4. يكتب

الأفضل لنسخ الإعلانات والصفحات المقصودة

عبر يكتبونك إذا كنت تبحث عن نظام أساسي متكامل لمحتوى الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء نسخ، وصوت، وصور، ومحادثات روبوتات الدردشة, Writesonic خيار جيد. يستخدم GPT-3 و GPT-4، اعتمادًا على جودة النسخة التي تبحث عنها. 🤖

استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة مقالات أو مدونات طويلة، وتقارير، وصفحات الهبوط، ورسائل البريد الإلكتروني، وأوصاف منتجات التجارة الإلكترونية، ونسخ الإعلانات، وغير ذلك الكثير. قم بإدخال المطالبات عن طريق كتابتها أو باستخدام الأوامر الصوتية، ثم يقوم Writesonic بإنشاء نسخ متعددة من النص ذي الصلة. قم بتقصير أو إطالة أو إعادة صياغة النسخة التي تم إنشاؤها حتى تحصل على المحتوى عالي التحويل الذي تريده.

أفضل ميزات Writesonic

توليد أكبر عدد تريده من النسخ من نسختك للحصول على نسخة قريبة مما تبحث عنه

استخدم Writesonic بأكثر من 25 لغة

نقل المحتوى الخاص بك إلى أعلى تصنيفات محركات البحث مع تحسين محركات البحث

انشر نسختك مباشرة على منصات مثل Shopify أو WordPress أو Wix

قيود Writesonic

جودة النسخ التي يتم إنشاؤها ليست دائمًا قوية أو إبداعية كما يمكن أن تكون

إذا كنت تستخدم خطة تسعير منخفضة، فأنت محدود في عدد الكلمات التي يمكنك إنشاؤها كل شهر

تسعير #### تسعير Writesonic

تجربة مجانية: لكل مستخدم لما يصل إلى 10,000 كلمة في الشهر

لكل مستخدم لما يصل إلى 10,000 كلمة في الشهر فريق صغير: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لما يصل إلى 200,000 كلمة شهريًا

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لما يصل إلى 200,000 كلمة شهريًا فريلانسر: 20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم لعدد غير محدود من الكلمات

20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم لعدد غير محدود من الكلمات المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

4.8/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

5. كوبيسميث

الأفضل لنسخ التسويق والمبيعات

عبر Copysmith تتضمن عائلة Copysmith من برامج كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي برامج Describely وFrase وRytr (وهي مدرجة بشكل منفصل أدناه).

يقوم برنامج Describely بإنشاء محتوى منتج محسّن لتحسين محركات البحث للكتالوجات ومواقع التجارة الإلكترونية. أنشئ محتوى من الصفر أو استورد قائمة منتجات موجودة ثم أعد كتابتها بنغمات من اختيارك، على سبيل المثال، احترافية أو مضحكة أو مثيرة.

يهدف Frase تحديدًا إلى إنشاء محتوى يحتل مرتبة عالية على Google. فهو يساعدك على البحث عن الكلمات الرئيسية والمقالات من منافسيك في البحث. ثم يقوم بصياغة الخطوط العريضة للنسخة بناءً على ذلك البحث حتى تتمكن من استخدامها لكتابة المحتوى الخاص بك. ✍️

Copysmith أفضل الميزات

تكامل الوصف مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify و WooCommerce لإدارة المنتجات بسهولة

تحقق من أن نسختك فريدة من نوعها باستخدام مدقق الانتحال

استخدم Frase لإنشاء ملخصات محتوى مفصلة لتحسين محركات البحث تلقائيًا لكتّابك

مشاركة مستندات Frase بسهولة مع الكُتَّاب والعملاء باستخدام الروابط ومجلدات مشاريع الفريق

قيود Copysmith

لا تسمح الحزم المجانية والأساسية لـ Describley إلا بعدد قليل من المنتجات، وإذا كنت بحاجة إلى المزيد، فسيتعين عليك الترقية أو دفع مبلغ إضافي مقابل الإضافة الاحترافية

لا يكون Frase دقيقًا تمامًا دائمًا عند إنشاء كلمات رئيسية لتحسين محركات البحث وتوصيات النسخ

Copysmith التسعير

للوصف:

مجاني: لمستخدم واحد وحتى 5 منتجات

لمستخدم واحد وحتى 5 منتجات خطة المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

19 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الخطة الاحترافية: 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المؤسسات: اتصل بالمبيعات

للفريس:

فرد: 14.99$/شهرًا لكل مستخدم مقابل 4 مقالات شهريًا

14.99$/شهرًا لكل مستخدم مقابل 4 مقالات شهريًا أساسي: 44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مقابل 30 مقالة شهريًا

44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مقابل 30 مقالة شهريًا الفريق: 114.99$/شهر ل 3 مستخدمين ومقالات غير محدودة

تصنيفات ومراجعات Copysmith

G2: 4.3/5 (12 تقييم)

4.3/5 (12 تقييم) Capterra: 4.2/5 (27 مراجعة)

6. هايبوتينوس

الأفضل لأوصاف التجارة الإلكترونية #### الأفضل لأوصاف التجارة الإلكترونية

عبر Hypotenuse تم تصميم Hypotenuse لكتابة بضعة أنواع رئيسية من المحتوى: محتوى المدونة، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات، والعناوين والشعارات، وأوصاف المنتجات. ويستخدم معلومات حول جمهورك المستهدف أو الكلمات المفتاحية أو فئة المحتوى لإنشاء محتوى ذي صلة ومنظم بشكل جيد، مع تضمين العناوين.

إن أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه بسيطة للغاية وسهلة الاستخدام، حيث تأخذك خلال عملية خطوة بخطوة. اختر نبرة صوتك ووجهة نظرك بحيث تبدو نسختك كما تريد، ثم قدم بعض الخلفية عنك، ثم قدم بعض الخلفية عن السياق، وسيقوم Hypotenuse بإنشاء مخطط تفصيلي ونسخة وعنوان مقال جذاب

أفضل ميزات Hypotenuse

تلخيص النص أو إعادة كتابته بالكامل إذا كنت ترغب في تحديثه أو إعادة توظيفه

إنشاء صور بناءً على النص الذي تدخله

استخدم منشئ المحتوى الجماعي لإنشاء مجموعات من المحتوى العادي مثل أوصاف المنتجات ثم مزامنتها مباشرة مع Shopify

قيود Hypotenuse

نطاق فئات المحتوى والقوالب محدود للغاية

هناك قدر لا بأس به من المدخلات المطلوبة مقدمًا، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً عندما تريد البدء في الكتابة

أسعار Hypotenuse

تجربة مجانية: 7 أيام

7 أيام فردي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 59 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

59 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Hypotenuse #### تقييمات ومراجعات Hypotenuse

G2: 4.3/5 (6 تقييمات)

4.3/5 (6 تقييمات) Capterra: 5.0/5 (1 تقييم)

7. ووردأي

الأفضل لإعادة كتابة المقالات

عبر WordAi WordAi هي أداة لإعادة الكتابة. يأخذ المحتوى الموجود ويعيد هيكلة كل جملة باستخدام كلمات مختلفة من مكتبة المرادفات الخاصة به. وينتهي بك الأمر بمحتوى جديد تمامًا بنفس معنى المحتوى الأصلي، مع تحسينه من أجل سهولة القراءة وتحسين محركات البحث.

بنقرة واحدة فقط، يمكنك بسهولة تحديث نسختك أو إعادة توظيفها بالكامل لاستخدامات أخرى - دون إنفاق المزيد من الوقت أو المال عليها. استخدمه لمحتوى المدونة ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي أو نسخة الويب أو وصف المنتج أو أي شيء آخر تختاره. 💯

أفضل ميزات WordAi

كتابة نسخ متعددة - ولكن فريدة تمامًا - في وقت واحد مع إعادة الكتابة بالجملة

اختر ما إذا كنت تريد أن تكون إعادة الكتابة متحفظة، مع الاحتفاظ بالمزيد من المحتوى الأصلي الخاص بك، أو مغامرة بحيث تكون مختلفة تمامًا

تجنّب اكتشاف الذكاء الاصطناعي لأن المحتوى يبدو وكأنه مكتوب من قبل إنسان

قيود WordAi

برنامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذا غير مخصص لإنشاء نسخة جديدة من الصفر

لا يمكنك حقًا التحكم في شكل المحتوى المعاد كتابته - ولكن يمكنك دائمًا تعديله بعد ذلك

أسعار برنامج WordAi

نسخة تجريبية مجانية: 3 أيام

3 أيام المبتدئ: 9 دولارات شهريًا مقابل 50,000 كلمة

9 دولارات شهريًا مقابل 50,000 كلمة القوة: 27 دولارًا شهريًا مقابل 3 ملايين كلمة

27 دولارًا شهريًا مقابل 3 ملايين كلمة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

WordAi التقييمات والمراجعات

G2: 3.8/5 (18 مراجعة)

3.8/5 (18 مراجعة) Capterra: 4.2/5 (11 مراجعة)

8. Copy.ai

الأفضل لمحفزات الإبداع

عبر Copy.ai تساعدك أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه على البحث عن البيانات، والعصف الذهني، وتوليد نسخ من جميع الأنواع. Copy.ai يستخدم أفضل النماذج اللغوية كأساس له وينتج باستمرار محتوى عالي الجودة وفريد ومبتكر. يتناسب بسلاسة مع سير عملك، مما يعزز إنتاجيتك وفعالية نسختك. 🙌

امنح الذكاء الاصطناعي بعض التوجيهات واطلب منه صياغة مدونات طويلة ومحسّنة لتحسين محركات البحث، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وصف المنتجات لك. أنشئ ملخصات محتوى لكتّابك أو أنشئ إعلانات أو نسخ مبيعات عالية التحويل. ستحصل على العديد من الخيارات حتى تتمكن من اختيار أفضلها ثم صقلها بسرعة لجمهورك.

أفضل ميزات #### Copy.ai

احصل على إلهام جديد من أدوات توليد الأفكار

وفر الوقت باستخدام المكتبة الواسعة من القوالب، والتي تم تنظيمها في فئات

إعادة كتابة المحتوى الحالي حتى تتمكن من استخدامه في مكان آخر

استخدم صوت العلامة التجارية (متاح فقط من الخطة الاحترافية وما فوق) لمساعدة Copy.ai على معرفة أسلوبك حتى يتمكن من استخدامه باستمرار في جميع محتوياتك

قيود Copy.ai

يمكن أن تتفاوت جودة المحتوى الذي ينشئه البرنامج بشكل كبير، ربما لأن خيارات الإدخال محدودة

اشتكى بعض المستخدمين من خدمة عملاء Copy.ai

تسعير Copy.ai

مجانًا: لمستخدم واحد لما يصل إلى 2,000 كلمة

لمستخدم واحد لما يصل إلى 2,000 كلمة المحترف : 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين وكلمات غير محدودة

: 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين وكلمات غير محدودة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. كويلبوت

الأفضل لإعادة الصياغة

عبر كويلبوت كأداة أخرى للكتابة بالذكاء الاصطناعي, كويلبوت العديد من الخيارات، والتي يمكنك استخدامها بشكل منفصل أو كجزء من الكاتب المشارك.

تقوم أداة إعادة الصياغة بإعادة كتابة النص وفقًا لتعليماتك، على سبيل المثال، لكتابته بشكل أكثر بساطة أو شكليًا أو إبداعيًا، أو لاختصار المحتوى أو توسيعه. يقترح المدقق النحوي تحسينات على قواعدك النحوية، بينما يتأكد مدقق الانتحال من أن المحتوى الخاص بك فريد من نوعه. يمكنك أيضًا تلخيص النص، أو ترجمته، أو إنشاء اقتباسات من عناوين URL بالأسلوب الذي تختاره. 🪄

أفضل ميزات QuillBot

إعادة كتابة المحتوى بسرعة دون فقدان المعنى الأصلي

استخدم قاموس المرادفات للعثور على كلمات بديلة جديدة وذات صلة

إعادة الكتابة أثناء التنقل مع تكامل المتصفح

استخدم QuillBot بأكثر من 20 لغة

قيود QuillBot

لا ينشئ QuillBot نصًا جديدًا - إنه ببساطة يعيد كتابة النسخة الموجودة

الباقة المجانية أبطأ قليلاً، وتحد من عدد كلماتك، ولا تمنحك إمكانية الوصول إلى مدقق الانتحال

تسعير QuillBot

مجانًا: مجانًا لعدد محدود من الكلمات

مجانًا لعدد محدود من الكلمات القسط: 8.33 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2: 5/5 (1 تقييم)

5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

10. ريتر

الأفضل للاستخدام الشخصي

عبر ريتر تُعد Rytr إحدى أدوات Copysmith للذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص، وهي أداة مساعدة في الكتابة تعمل على إنشاء محتوى عالي الجودة وبسرعة. كل ما عليك القيام به هو تحديد حالة الاستخدام ونبرة الصوت، وإعطاء القليل من السياق، وستظهر نسختك الجديدة.

ثم يمكنك استخدام محرر النص المنسق لضبطه. قم بإعادة صياغته، وتوسيع أو تقصير الأجزاء، وتنظيف القواعد اللغوية، وأخيرًا تنسيقه قبل النشر. ️

قم بتخزين جميع مشاريع الكتابة الخاصة بك على منصة Rytr في مكان واحد داخل المنصة حتى تتمكن من العثور عليها والرجوع إليها بسهولة في المستقبل.

أفضل ميزات #### Rytr

اختر قوالب من بين أكثر من 40 حالة استخدام، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، والمدونات، ونسخ الإعلانات، والمستندات الأكاديمية، وأسئلة المقابلات، وعروض الأعمال

تثبيت ملحق المتصفح لاستخدام Rtyr على منصات أخرى، مثل Word وSlack وGmail وWordPress

تحقق من أوجه التشابه مع النص الموجود باستخدام مدقق الانتحال المدمج

استخدام Rytr لإنشاء محتوى عالمي بأكثر من 30 لغة

قيود Rytr

تحتاج إلى تحرير النسخة التي ينشئها Rytr قبل استخدامها

تحتوي الخطط المجانية وخطط التوفير على عدد محدود من الأحرف، والتي تميل إلى الاستهلاك السريع

تسعير #### Rytr

مجانية: مجانية لما يصل إلى 10,000 حرف في الشهر

مجانية لما يصل إلى 10,000 حرف في الشهر التوفير: 9 دولارات شهريًا لما يصل إلى 100,000 حرف شهريًا

9 دولارات شهريًا لما يصل إلى 100,000 حرف شهريًا غير محدود: 29 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من الأحرف

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (16 تقييم)

عزز إنتاجيتك وزد من فعاليتك باستخدام أدوات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي

أدوات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي توفير الوقت وتحسين كتابتك بطرق متعددة. واعتماداً على البرنامج، يمكنهم توليد الأفكار، والقيام بأبحاثك نيابةً عنك، وإنشاء المحتوى، وإعادة كتابة النسخة الموجودة، وتحريرها وتنسيقها كلها. 🤩

ما عليك سوى إدخال بعض التعليمات لإعطاء الذكاء الاصطناعي التوجيهات. ثم يقوم بإنشاء أي شيء بدءًا من محتوى المدونة أو وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وأوصاف المنتجات إلى الحملات التسويقية وصفحات المبيعات

قد يمثل اختيار أدوات كتابة الإعلانات المناسبة لك بالذكاء الاصطناعي تحديًا، ولكن لا يمكنك أن تخطئ في اختيار منصة شاملة مثل ClickUp. تستفيد ClickUp من أفضل ما في الذكاء الاصطناعي وتدمجه في سير عملك لجعله جزءًا من روتينك اليومي. اشترك مجانًا مع ClickUp اليوم لتبدأ في إنشاء أفضل محتوى في حياتك. ✨