أفضل 10 بدائل ومنافسين لبرنامج Wordtune في عام 2025

بصفتي مدير محتوى متمرسًا، قضيتُ ساعات لا تحصى في اختبار واستكشاف أدوات الكتابة المختلفة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، سعيًا لإيجاد أفضل خيار لإنشاء محتوى إبداعي وفعال. بعد أن عملت شخصياً مع Wordtune وأقدّر ميزاته القوية، كنت أدرك تماماً أوجه القصور فيه. فمشكلات مثل المحتوى غير الدقيق، والأخطاء الإملائية أو الأخطاء النحوية التي يتم التغاضي عنها، والواجهة التي تشتت الانتباه أحياناً، هي بالتأكيد عيوب. لكن الأخبار السارة! يمتد عالم بدائل Wordtune على نطاق واسع، ويوفر العديد من الخيارات الأخرى.

في إطار بحثي عن الرفيق المثالي في الكتابة، جمعتُ أفضل بدائل Wordtune التي أعتقد أنها ترقى إلى مستوى المهمة. سوف تتعمق مناقشتنا في نظرة عامة شاملة عن أفضل ميزات كل أداة، والعيوب المحتملة لها، وأسعارها، وتقييمات الأداء العام.

بغض النظر عما إذا كنت مدونًا منفردًا أو تقود فريقًا كبيرًا للمحتوى، فإن الأداة المناسبة يمكن أن تكون إلى حد كبير زيادة مستويات إنتاجيتك إلى أقصى حد . استكشف هذا الدليل التفصيلي، واكتشف أفضل بدائل Wordtune المناسبة لاحتياجاتك الفريدة. دعنا نتعمق في الأمر!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Wordtune؟

يعد استخدام أداة الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة المحتوى أو إعادة كتابته إحدى أفضل الطرق ل اختراق الإنتاجية . توفر هذه الأدوات الوقت، وتجعل المحتوى الخاص بك فريدًا من نوعه، وتساعدك على إعادة توظيف المحتوى عبر قنوات متعددة بسهولة أكبر. ✍️

ولكن مع وجود العشرات من الخيارات، من الصعب معرفة الأداة الأفضل لعملك - سواء كنت مدونًا محترفًا أو جزءًا من فريق أكبر لإنشاء المحتوى. إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها في بدائل Wordtune:

التعاون: إذا كنت بحاجة إلىأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن لفريقك بأكمله استخدامها، فابحث عن أداة تتيح التعاون المدمج والخطط لعدة مستخدمين

إذا كنت بحاجة إلىأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن لفريقك بأكمله استخدامها، فابحث عن أداة تتيح التعاون المدمج والخطط لعدة مستخدمين أنواع مختلفة من المحتوى: بعض أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي مصممة لنوع واحد من المحتوى مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو مقالات المدونات. إذا كنت ترغب في إنشاء تنسيقات محتوى متعددة، فابحث عن أداة توفر دعمًا لهذه الوظيفة

يتيح ClickUp Brain لفرق المبيعات أن تكون أكثر ثقة في اتصالاتهم من خلال تدقيق أو اختصار أو صياغة نسخة البريد الإلكتروني

ملائم للميزانية التسعير الخيارات: سواء كنت مدونًا منفردًا أو جزءًا من فريق محتوى، فأنت بحاجة إلى أداة تناسب ميزانيتك. اختر بديل Wordtune الذي يقدم مستويات تسعير مختلفة لتلبية احتياجاتك

## أفضل 10 بدائل لبرنامج Wordtune لاستخدامها في عام 2024

جاهز لبدء استخدام أدوات الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؟ لقد أنشأت هنا قائمة بأفضل 10 بدائل لبرنامج Wordtune. استخدم هذه تطبيقات رائعة لإعادة كتابة كل شيء من أوصاف المنتج ونسخة المبيعات إلى رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والمحتوى الطويل. 👀

1. ClickUp #### الأفضل لإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي

قم بضبط نتائجك للوصول إلى محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام المطالبة في ClickUp Brain

ClickUp هو برنامج إدارة المشاريع الذي تستخدمه فرق المحتوى في جميع أنحاء العالم لتعزيز الإنتاجية وإنشاء المحتوى بشكل أسرع. باستخدام القوى الخارقة لمساعد الذكاء الاصطناعي المتقدم, ClickUp Brain ، يمكنك أتمتة سير عمل إنشاء المحتوى الخاص بك دون المساس بجودة المحتوى.

يعمل تطبيق ClickUp AI Writer for Work الجديد كمحرر نسخ شخصي لمساعدتك على إعادة كتابة محتوى عالي الجودة بشكل أسرع من أي وقت مضى. ما عليك سوى إدخال المحتوى الموجود لديك في مربع النص واستخدام ميزة التحرير لمعالجة الأخطاء الإملائية والنحوية.

وباستخدام شريط أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكنك مطالبة النموذج اللغوي بتحسين كتابتك، لجعلها أطول أو أقصر، ومواصلة الكتابة بناءً على النص الذي أدخلته. هناك أيضًا أدوات لتلخيص المحتوى الخاص بك، وتبسيطه، وإنشاء عناصر العمل .

بالإضافة إلى ذلك, قالب موجهات ClickUp's ChatGPT لكتابة الإعلانات يُنشئ مطالبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يبني علامتك التجارية. يتيح لك القالب اكتشاف أفضل الكلمات المفتاحية التي يجب استخدامها في كل مقال، والمواضيع التي يجب استكشافها، ونصائح التنسيق لمحتوى سهل القراءة.

استخدمه لتوليد أفكار جديدة لكلمات رئيسية جديدة لاستهدافها بمحتوى مُعاد استخدامه ولتحسين الأجزاء الحالية لجعلها أكثر جاذبية. 🏆

ClickUp أفضل الميزات

مع 100 أداة قائمة على البحث مصممة خصيصاً لأقسام محددة، يمكنك الحصول علىأداة إدارة المحتوى تتيح لك القوائم المنسدلة الخاصة بنبرة الصوت والتلخيص والتبسيط إعادة كتابة المحتوى بسرعة

ادخل إلى أداة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ عن طريق كتابة /AI/ وتوصّل على الفور إلى أفكار جديدة لتحسين المحتوى الخاص بك

تبسيط سير عملك من خلال إنشاء عناصر ومهام للنشر والترويج للمحتوى وتعيينها لأعضاء الفريق أو لنفسك

قيود ClickUp

ClickUp Brain غير متاح على الباقات المجانية ولا يمكن للمستخدمين في الصين أو روسيا الوصول إليه

تم تصميم ClickUp Brain لمساحة عمل واحدة. إذا كان لديك أكثر من مساحة عمل واحدة أو كنت تريد أن يستخدمه عدة أعضاء في الفريق، فسيتعين عليك شراؤه لكل واحد منهم

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. كويلبوت الذكاء الاصطناعي

الأفضل للتلخيص

عبر كويلبوتكويلبوت هو أداة إعادة صياغة لكتّاب المحتوى لتنظيف النص بسرعة بـ 23 لغة مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والفرنسية. ويضمن المدقق النحوي المدمج ومدقق الانتحال المدمج أن يكون المحتوى فريدًا ويلبي معايير جودة الكتابة. توفر أداة إنشاء المحتوى ميزات للتلخيص، وتحسين قابلية القراءة، ومنشئ الاقتباس.

Quillbot AI أفضل الميزات

تقوم أداة التدقيق النحوي المدمجة بالتقاط الأخطاء الإملائية والنحوية لتنظيف إعادة الكتابة

يضمن لك مدقق الانتحال خلو المحتوى الخاص بك من الانتحال من خلال مسح القطعة وإبراز المناطق التي تكون فيها الصياغة هي نفسها تمامًا أو تتطلب تغييرات طفيفة

تسهّل لك أداة تمرير المرادفات العثور على طرق جديدة لقول الشيء نفسه لإضفاء الإثارة على المحتوى الخاص بك

قيود الذكاء الاصطناعي لـ Quillbot

هناك قيود على الأحرف في كل من الإصدار المجاني والخطط المدفوعة

وجد بعض المستخدمين أن المحرر أغفل أخطاء نحوية ولم يكن الأفضل في التدقيق اللغوي

تسعير كويلبوت الذكاء الاصطناعي

مجاناً

القسط: 19.95 دولارًا في الشهر

19.95 دولارًا في الشهر الفرق: 5.83 دولار شهريًا إلى 7.50 دولار شهريًا لكل مقعد حسب حجم الشركة

تقييمات ومراجعات كويلبوت كويلبوت للذكاء الاصطناعي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. ريتر

الأفضل لكتابة منشورات المدونة والنسخ التسويقية

عبر ريتر باستخدام مزيج من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والخوارزميات المتقدمة، يعد Rytr أداة قوية لفرق تسويق المحتوى والمدونين المنفردين. إن أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام ووظائف لعشرات من أنواع المحتوى المختلفة. استخدمها لإعادة كتابة وثائق المشروع أو الصفحات المقصودة أو المحتوى عالي الترتيب لمحركات البحث.

ريتر أفضل الميزات

مع أكثر من 40 حالة استخدام وقوالب، من السهل إنشاء أي نوع من المحتوى لأي جمهور

تعني خيارات الصوت التي تزيد عن 20 خيارًا أنه يمكنك إعادة صياغة المحتوى لتلبية مختلف الجماهير المستهدفة في ثوانٍ

يتيح لك دعم 30 لغة مختلفة إنشاء محتوى للجمهور في جميع أنحاء العالم 🌏

قيود ريتر

هناك حدود لعدد الأحرف، لذلك قد تواجه تحديات إذا كان المحتوى الذي تعيد كتابته طويلاً للغاية

وجد بعض المستخدمين أن أدوات SERP محدودة، مما يجعل من الصعب إعادة كتابة المحتوى للكلمات الرئيسية الجديدة

تسعير Rytr

مجانًا

التوفير: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا غير محدود: 29 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (9 تقييمات)

4. أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة

الأفضل لمحتوى تحسين محركات البحث الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي

عبر أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة هي أداة لكتابة المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتميز بالعديد من الأدوات المساعدة، بما في ذلك أداة إعادة صياغة الجمل، وأداة إعادة الصياغة، وأداة أداة إعادة كتابة المقالات . بالإضافة إلى أدوات الكتابة، يحتوي التطبيق أيضًا على أدوات لتحرير الصور، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وإدارة الموقع الإلكتروني. العديد من ميزاته مجانية 100%، مما يجعله خيارًا رائعًا للشركات الصغيرة ومنشئي المحتوى الفردي.

أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة أفضل الميزات

يعمل المدقق الإملائي المدمج، ومدقق الانتحال، والمحرر عبر الإنترنت على تسهيل إعادة كتابة المحتوى لتحسين الأسلوب والأسلوب

يقوم محول النص إلى صورة بإنشاء وسائل مساعدة مرئية تجعل المحتوى المعاد كتابته أفضل

تساعد أدوات الكلمات المفتاحية في التغلب على مشكلة الكتابة وتحويل المحتوى الحالي إلى محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث

قيود أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة

هناك حدود على عدد الكلمات التي يتم مسحها شهريًا باستخدام أدوات الانتحال وإعادة كتابة المقالات

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم الدقة في المحتوى الذي تم إنشاؤه

تسعير أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة

خطة مجانية

Plagiarism Checker PRO: تتراوح الأسعار من 4.99 دولارًا في الأسبوع إلى 599.80 دولارًا لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على مستويات مختلفة من حدود البحث والميزات المطلوبة

تتراوح الأسعار من 4.99 دولارًا في الأسبوع إلى 599.80 دولارًا لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على مستويات مختلفة من حدود البحث والميزات المطلوبة أداة إعادة الصياغة للمحترفين الأساسية: 22 دولارًا شهريًا

22 دولارًا شهريًا أداة إعادة الصياغة برو بريميوم: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. كيتيسونيك

الأفضل للمساعدة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي

عبر يكتبونك Writesonic هو أداة تدوين ومساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يوفر لك الوقت عندما يتعلق الأمر بتوليد أفكار جديدة وتجديد المحتوى القديم. جميع الباقات المدفوعة مبنية على GPT-4، التي تقدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم احتياجاتك في إعادة الكتابة.

استخدم المحرر الصوتي (نسخة معززة من محرر مستندات Google) لإعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات، والمحتوى الطويل، ومنشورات المدونات، وغير ذلك الكثير. تساعدك أداة Paraphraser على إيجاد طرق جديدة لقول الأشياء نفسها عندما يتعلق الأمر بعروض المبيعات والحملات التسويقية. 🌻

أفضل ميزات برنامج Writesonic

تتيح لك أكثر من 100 ميزة، بما في ذلك إمكانيات تحويل النص إلى نص وأفكار النمو، تحسين المحتوى في ثوانٍ معدودة

في حين أن بعض البدائل مبنية على إصدارات قديمة مثل GPT-3، فإن تقنية GPT-4 تتضمن دعمًا للأحداث الحالية، مما يحافظ على تحديث المحتوى المعاد كتابته

يتكامل برنامج Writesonice مع LinkedIn وYouTube وإعلانات فيسبوك - بالإضافة إلى وجود امتداد Google Chrome - لإعادة كتابة المحتوى عبر القنوات

قيود Writesonic

إذا كنت ترغب في استخدام الإصدار المجاني، لا يمكنك إضافة مستخدمين إضافيين

هناك حدود للمحتوى، مما يجعل الأمر صعباً إذا كنت تحاول إعادة صياغة أو إنشاء محتوى طويل

تسعير #### تسعير Writesonic

نسخة تجريبية مجانية: مستخدم واحد بحد أقصى 10,000 كلمة

مستخدم واحد بحد أقصى 10,000 كلمة النموذج الطويل: 12.67 دولار شهريًا لمستخدم واحد بحد أقصى 60,000 كلمة

12.67 دولار شهريًا لمستخدم واحد بحد أقصى 60,000 كلمة مخصص: أسعار مصممة خصيصًا للفرق

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2: 4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/59451/كتابة-البدائل-الكتابية/ بدائل الكتابة* %/%href/_

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6. الكتابة السريعة

الأفضل لإعادة كتابة المحتوى بشكل سريع وفعال

عبر الكتابة السريعة Speedwrite هو كاتب ذكاء اصطناعي يتيح لك تحسين المحتوى في ثوانٍ. ابدأ بإدخال بحث - مثل مقال منافس أعجبك أو اقتباسات لتحسين المحتوى الحالي. بعد ذلك، أضف أفكارك الفريدة الخاصة بك للصياغة ونبرة الصوت. اضغط على "تنبؤ"، وستحصل على الفور على محتوى محدّث مع بنية جمل أفضل وصياغة جديدة.

سبيد وايت أفضل الميزات

الواجهة البسيطة تعني أنك لن تشتت انتباهك بمئات الميزات

التلقائيةمولد النص التلقائي يُخرج بسرعة أفكارًا جديدة لإضفاء الإثارة على قطعة موجودة دون قضاء ساعات في ذلك

قيود الكتابة السريعة

لا توجد أدوات إضافية مثل المدقق الإملائي أو مدقق الانتحال أو محرر القواعد اللغوية

وجد بعض المستخدمين أن دعم العملاء في Speedwrite لم يكن بالقوة التي يرغبون بها

أسعار سبيد وايت

شهريًا: 19.99 دولارًا شهريًا

19.99 دولارًا شهريًا نصف سنوي: 11.65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

11.65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا سنويًا: 8.33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات سبيد وايت

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

تحقق من هذه

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/64453/undefined/ بدائل الكتابة السريعة* %/%href/_

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7. Copy.ai

الأفضل لتحديث المحتوى الحالي

عبر Copy.aiCopy.ai أحد أكبر الأسماء في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع وجود أكثر من 10 ملايين مستخدم - بما في ذلك بعض المستخدمين في مايكروسوفت وإي باي ونستلة - فليس من المستغرب أن تكون هذه الأداة ضمن العديد من قوائم بدائل Wordtune. تساعد هذه الأداة في إعادة كتابة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المحتوى، بما في ذلك نسخة الموقع الإلكتروني ونسخة التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية. 📝

أفضل الميزات #### Copy.ai

مع أكثر من 90 أداة وقوالب، لم يكن تحديث المحتوى الحالي أسهل من أي وقت مضى وإيجاد طرق لإعادة كتابة أجزاء لجعلها ذات صلة

واجهة المستخدم بسيطة وبديهية حتى لا يقضي المستخدمون الجدد ساعات في التعرّف على السرعة

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة

قيود Copy.ai

هذه الأداة هي واحدة من أكثر الخيارات تكلفة في القائمة، مما يشكل تحديًا للشركات الصغيرة التي تبحث عن أسعار رائعة

وجد بعض المستخدمين أن النص الذي تم إنشاؤه يفتقر إلى العنصر البشري ويمكن أن يكون أكثر إبداعًا

تسعير #### Copy.ai

مجاني للأبد

المحترف: 36 دولارًا شهريًا

36 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. مبسط

الأفضل للمحتوى متعدد اللغات

عبر مبسط Simplified هي أداة كتابة قائمة على الذكاء الاصطناعي على شبكة الإنترنت تستخدمها فرق التسويق الرقمي لإعادة كتابة المحتوى والوصول إلى جمهور أوسع. تقترح أداة إعادة كتابة المحتوى أفكاراً جديدة وتعيد صياغة الجمل لجعلها أكثر جاذبية. استخدمها لإضفاء الإثارة على المحتوى الخاص بك وجعله أكثر استساغة لزيادة عدد الزيارات وزيادة التحويلات على موقعك الإلكتروني.

أفضل الميزات المبسطة

تتيح لك نغمات الكتابة التي تزيد عن 10 نغمات التعبير عن نفسك وبناء صورة فريدة لعلامتك التجارية من خلال كتاباتك

مع أكثر من 30 لغة، يمكنك الوصول إلى الجمهور القريب والبعيد دون الحاجة إلى توظيف متخصصين في اللغة

القيود المبسطة

وجد بعض المستخدمين أن إصدار المحتوى المجاني كان محدوداً من حيث النغمة والتفرد

ورأى آخرون أن الأداة لم تكن قادرة على استيعاب الموضوعات الأكثر تعقيداً

التسعير المبسط

AI Writer مجاناً

AI Writer المحترف: 12 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات مبسطة #### تقييمات ومراجعات مبسطة

G2: 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. Paraphraser.io

الأفضل للتحقق من الانتحال

عبر Paraphraser.io Paraphraser عبارة عن أداة ذكاء اصطناعي رباعية في واحد تضم كاتب مقالات، ومدقق انتحال، ومدقق نحوي، وملخص. استخدمه لتحسين مهاراتك في الكتابة وتحديث المحتوى القديم في ثوانٍ. للبدء، قم بتحميل المحتوى الموجود لديك، واضغط على إعادة الصياغة لاكتشاف طرق جديدة لصياغة أفكارك. 🤔

Paraphraser.io أفضل الميزات

تتميز الباقات المدفوعة بميزات الإبداع والذكاء والتقصير لإضافة لمسة فريدة إلى عملك أو تكثيفه لجعله أكثر قابلية للقراءة

جميع وظائف إعادة كتابة المقالات مجانية الاستخدام تمامًا

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تتميز بمنحنى تعليمي منخفض

قيود Paraphraser.io

هناك قيود على الكلمات إلا إذا اخترت خطة مدفوعة

شعر بعض المستخدمين أن الإصدار المجاني يحتوي على الكثير من الإعلانات التي تشتت الانتباه، ولكن يمكنك تجنب ذلك باختيار الباقة المدفوعة

تسعير Paraphraser.io

الأسبوعية الأساسية: 9 دولارات في الأسبوع

9 دولارات في الأسبوع الشهرية الأساسية: 23 دولارًا في الشهر

23 دولارًا في الشهر السنوية الأساسية: 69 دولارًا في السنة

69 دولارًا في السنة المؤسسة 1: 50 دولارًا أمريكيًا

50 دولارًا أمريكيًا المؤسسة 2: 125 دولارًا أمريكيًا

125 دولارًا أمريكيًا المؤسسة 3: 225 دولارًا أمريكيًا

Paraphraser.io التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. كتابة كريم

الأفضل لمستخدمي الأجهزة المحمولة

عبر كتابة الكريم Writecream هي أداة كتابة مبنية على الذكاء الاصطناعي مبنية على ChatGenie، والتي تجمع بين قوة ChatGPT وبحث Google. وهذا يعني أنه يمكنك استخدام الأحداث بعد عام 2021 لإبلاغ المحتوى الخاص بك، مما يجعل الأجزاء الموجودة أكثر صلة من أي وقت مضى. استخدم "وضع الأوامر" لتطلب من الأداة إعادة كتابة المحتوى، سواء كان مقالاً في مدونة، أو ملخصاً في بودكاست، أو منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

Writecream أفضل الميزات

باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك إنشاء المحتوى أينما كنت، سواء كان لديك إمكانية الوصول إلى سطح المكتب أو كنت بحاجة إلى إعادة كتابة المحتوى في لمح البصر من هاتفك

أكثر من 75 لغة تجعل هذه الأداة واحدة من أكثر الأدوات شمولاً للشركات التي لديها جمهور في بلدان متعددة

تساعدك هذه الأداة على التغلب على مشكلة الكتابة مثل "قبل-بعد-الجسر" و"حلول المشكلات"، وتساعدك هذه الأداة على التغلب على مشكلة الكتابة

قيود Writecream

وجد بعض الأشخاص أنهم استخدموا أرصدة أسرع من المتوقع، مما يعني أنهم اضطروا إلى دفع المزيد من المال لإعادة كتابة المحتوى الذي يحتاجونه

وجد بعض المستخدمين أن هناك منحنى تعليمي حاد عند استخدام الواجهة

تسعير #### تسعير Writecream

مجاني للأبد

غير محدود: 29$/شهريًا

29$/شهريًا قياسي: 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر

49 دولارًا أمريكيًا في الشهر ممتد: 69 دولارًا في الشهر

Writecream التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

المكافأة:_

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/112645/undefined/ Wordtune مقابل Grammarly* %/%href/_

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إعادة كتابة المحتوى بشكل أسرع باستخدام بدائل Wordtune

باستخدام بدائل Wordtune المذكورة أعلاه، يمكنك إعادة كتابة المحتوى وإعادة صياغته في وقت أقل - مما يتيح لك التركيز على تلبية احتياجاتك من أهدافك التسويقية عاجلاً. سواء كنت تقوم بصياغة محتوى مدونة غنية بالمعلومات، أو صياغة رسائل بريد إلكتروني ذكية، أو توحيد الكتيبات الداخلية، فهناك أداة لإنجاز المهمة. قم بتنزيل تطبيق ClickUp اليوم وابدأ في إعادة كتابة المحتوى وإعادة صياغته في وقت أقل مما كنت تعتقد أنه ممكن. من المؤكد أن أداة الذكاء الاصطناعي المساعدة في الكتابة ستمنحك أفكارًا إبداعية وتساعدك على إيجاد طرق جديدة لمشاركة أفكارك. 🙌