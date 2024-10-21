أفضل 10 أدوات توليد الخطوط العريضة لمنشئي المحتوى في 2025

هل تفكر في سلسلة التدوينات التالية للموقع الإلكتروني لشركتك؟ أو ربما كنت تجاهد لتنظيم مقال قادم؟

بغض النظر عما تخطط لكتابته، فمن المحتمل أنك بحاجة إلى مخطط تفصيلي أولاً.

توفر الخطوط العريضة هيكلاً لأي جزء من المحتوى، مما يحول خيوط الكلمات المتدفقة من الوعي إلى رسائل فعالة وجذابة. ✍️

الجانب السلبي للمخطط التفصيلي هو أنه يستغرق الكثير من الوقت. وإذا كنت تعاني من حالة من عرقلة الكاتب، فإن صياغة مخطط تفصيلي لا يقل صعوبة عن كتابة المحتوى نفسه.

لكننا سنطلعك على سر صغير: ليس عليك كتابة الخطوط العريضة الخاصة بك.

بدلاً من ذلك، يمكن لمنشئ المخطط التفصيلي أن يقوم بالأعباء الثقيلة نيابةً عنك. ما عليك سوى إدخال بعض المطالبات والمعلمات وسيتولى المُنشئ الباقي.

سنوضح لك كيفية اكتشاف مولد مخطط تفصيلي عالي الجودة، بالإضافة إلى مشاركة 10 مولدات للمخططات التفصيلية لرفع مستوى لعبتك في الكتابة. 🤩

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات الخطوط العريضة؟

هناك الكثير من خيارات مولدات الخطوط العريضة المجانية على الإنترنت للذكاء الاصطناعي، ولكن ليست جميعها عالية الجودة. عند البحث عن الخيارات، ابحث عن مولد الخطوط العريضة الذي يحدد هذه المربعات:

تنسيقات متعددة للمحتوى: هناك أدوات مولدات مولدات لمخططات المقالات والمقالات بشكل صارم، ولكن إذا كنت تستثمر في منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي فاحصل على قيمة أموالك. اختر أداة إنشاء الخطوط العريضة التي يمكنها التعامل مع كل شيء بدءًا من موضوعات المقالات، ومخططات المقالات، وإنشاء مواضيع المدونة إلى أوصاف المنتجات، والأسئلة الشائعة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية

هناك أدوات مولدات مولدات لمخططات المقالات والمقالات بشكل صارم، ولكن إذا كنت تستثمر في منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي فاحصل على قيمة أموالك. اختر أداة إنشاء الخطوط العريضة التي يمكنها التعامل مع كل شيء بدءًا من موضوعات المقالات، ومخططات المقالات، وإنشاء مواضيع المدونة إلى أوصاف المنتجات، والأسئلة الشائعة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية تحسين محركات البحث: إذا كنت منشئ محتوى، فأنت تعلم مدى أهمية وجود أداة لتحسين محركات البحث في ركنك لتبسيط تسويق المحتوى. ابحث عن منشئ مخطط تفصيلي للمحتوى أو منشور المدونة الذي ينشئ مخططات موجزة ملائمة لتحسين محركات البحث

إذا كنت منشئ محتوى، فأنت تعلم مدى أهمية وجود أداة لتحسين محركات البحث في ركنك لتبسيط تسويق المحتوى. ابحث عن منشئ مخطط تفصيلي للمحتوى أو منشور المدونة الذي ينشئ مخططات موجزة ملائمة لتحسين محركات البحث الانتحال التدقيق: نحن نحب أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، لكن بعضها ليس رائعًا في إنشاء نسخة أصلية. يمكن أن يضعك ذلك في مأزق، لذا سواء كانت ورقة بحثية أو مدونة، تأكد من خلوها من الانتحال

نحن نحب أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، لكن بعضها ليس رائعًا في إنشاء نسخة أصلية. يمكن أن يضعك ذلك في مأزق، لذا سواء كانت ورقة بحثية أو مدونة، تأكد من خلوها من الانتحال النماذج : هل أنت في عجلة من أمرك؟ يجب أن تأتي أداة كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي بأنواع مختلفة من المقالات وأنواع المحتوى خارج الصندوق. ما عليك سوى اختيار قالب، وإسقاط بعض التفاصيل، وستتولى أداة إنشاء المخطط التفصيلي الباقي

أفضل 10 أدوات لتوليد الخطوط العريضة لاستخدامها في عام 2024

تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية الكتابة من خلال تجميع الكثير من المعلومات بسرعة. ونتيجة لذلك، تحصل على خارطة طريق قوية للمحتوى في ثوانٍ.

أدوات مثل ChatGPT شائعة ولكنها تفتقر إلى البراعة التي تحتاجها في الكتابة بالذكاء الاصطناعي الحقيقي. جرّب أفضل 10 أدوات إنشاء الخطوط العريضة لبناء خطوط عريضة أكثر فعالية.

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قم بإنشاء خطط اختبار المنتج بسرعة واختصار ساعات العمل اليدوي التي لا نهاية لها باستخدام المطالبات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp

ClickUp هو سكين الجيش السويسري لمولدات الخطوط العريضة. هل تريد قوالب؟ لقد حصلنا عليها.

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حتى أن لدينا أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي تُنشئ مخططات عالية الجودة في وقت أقل. ClickUp AI هو منشئ محتوى ومساعد عمل ذكي. فهو يساعدك في كل مرحلة من مراحل عملية إنشاء المحتوى، بدءًا من وضع الخطوط العريضة وحتى إنشاء المدونة.

تتيح لك ميزة ClickUp AI Reprompting إعادة كتابة كميات كبيرة من المحتوى لتتناسب مع نبرة صوتك المحددة

إنها خاصية مميزة لأنها الكاتب الوحيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي المصمم خصيصاً لأدوار محددة. سواءً كنت مهندسًا أو محترفًا في دعم العملاء أو مسوقًا أو مدير مشروع يتطلع إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ، يقدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي المساعدة بناءً على احتياجاتك.

وأفضل ما في الأمر أنه يتكامل مع مستندات ClickUp لجلب كتابة الذكاء الاصطناعي ومعالجة النصوص في مكان واحد. قم بتحرير النسخ وتنسيقها بشكل مثالي باستخدام عناوين وجداول ClickUp المنظمة في وقت قصير جدًا.

ClickUp أفضل الميزات

المكتبة قوالب شاملة ستعزز عملية الكتابة والتنسيق لديك

يساعدك منشئ منشئ منشور مدونة ClickUp AI ومخطط المقالة، ومنشئ الشعار، وأدوات تسمية الميزات في إنشاء كتابة أكثر سرعة في الكتابة في وقت أقل

إذا كنت بحاجة إلى شيء مرئي أكثر انقر فوق اللوحات البيضاء ارسم خريطة لكل شيء لقتل شياطين عوائق الكتابة

مهام النقر فوق المهام يدير المواعيد النهائية للكتابة حتى تنهي مخطط منشور المدونة في الوقت المحدد، في كل مرة

تتضمن القوالب تقويمات المحتوى ومطالبات الذكاء الاصطناعي والموجزات والمزيد

قيود ClickUp

يتوفر ClickUp AI للخطط المدفوعة فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. Copy.ai

عبر Copy.aiCopy.ai هو كاتب ذكاء اصطناعي متوافق مع SOC II وأداة توليد الخطوط العريضة. نظرًا لأن معظم كُتّاب الذكاء الاصطناعي يتسمون بالقلق الشديد بشأن كيفية استخدامهم لبياناتك بالفعل، فإن نهج Copy.ai الذي يراعي الأمان والامتثال يعد منعشًا.

كما أنه يتضمن نسخة مجانية 100% من كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص به ولا حاجة لبطاقة ائتمان للبدء في إنشاء مخطط تفصيلي جيد التنظيم لتوليد الأفكار أو للوصول إلى الجمهور المستهدف بشكل أكثر فعالية. يجعل Copy.ai من السهل تجنب البدء من صفحة بيضاء.

إليك طريقة عمله:

أخبر Copy.ai بما تريد أن تصنعه بمطالبة مثل "اصنع لي مخططًا تفصيليًا لمقال لمدونة"

قدم سياقًا إضافيًا حول النقاط التي تريد أن تغطيها

حدد نغمة للمحتوى، مثل ودية أو جادة

من هناك، يقوم Copy.ai بإنشاء خيارات متعددة لتختار من بينها

من وضع الخطوط العريضة لنسخة إعلان رقمي إلى وضع الخطوط العريضة لحملة تسويق عبر البريد الإلكتروني، فإن Copy.ai لديه العديد من حالات الاستخدام.

أفضل ميزات Copy.ai

يتضمن أكثر من 90 أداة وقوالب لـ تسريع إنتاج المحتوى المنصة متوافقة مع SOC II

Copy.ai Chat هي بديل ChatGPT مدرب على بيانات في الوقت الفعلي

يقوم بتلخيص مقاطع فيديو يوتيوب في نقاط للحصول على ملخص تفصيلي

قيود Copy.ai

وجد بعض المستخدمين أن أدوات "مولد الشعارات" و"أداة تنقيح الجمهور" غير مفيدة بعض الشيء

تعمل أداة إعادة الكتابة على تشويش الجمل بطرق غير منطقية

تسعير Copy.ai

مجاناً

الإحترافية: 36 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين، تُدفع سنويًا

36 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. جاسبر

عبر جاسبرجاسبر هو مولد الخطوط العريضة الذي يهدف إلى ضبط نبرة صوتك. إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها الناس حول كُتّاب الذكاء الاصطناعي هي أنهم لا يتقنون نبرة الصوت.

يستغرق الأمر بعض التدريب والبراعة، لكن جاسبر يتعلم أسلوبك بمرور الوقت ليكتب لك محتوى دقيقًا بشكل لا يصدق.

اختر من بين خيارات نبرة الصوت المختلفة عند البدء: صفيق ورسمي وجريء و... ملهم. نحن نحب العلامة التجارية التي تتمتع بروح الدعابة. 🏴‍☠️

يحدد جاسبر الكثير من الخطوط العريضة أكثر من المدونات أيضًا. يمكنك استخدام هذا الولد الشرير لوضع مخطط تفصيلي لحملة تسويقية كاملة إذا أردت.

جاسبر أفضل ميزات جاسبر

إنشاء أعمال فنية وصور مع مطالبات نصية

تغلّب على عوائق الكاتب من خلال مكتبة قوالب الخطوط العريضة للمحتوى المنظم مسبقًا

دعوة المتعاونين لتحرير محتوى جاسبر الذي تم إنشاؤه في الوقت الفعلي

قيود جاسبر

يقول بعض المستخدمين أن جاسبر يواجه صعوبة في إنشاء محتوى متخصص أو معقد

نبرة صوت "القرصان" ممتعة، ولكن هل ستستخدمها حقًا؟

تسعير #### تسعير جاسبر

المُنشئ: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الفرق: 99 دولارًا/شهريًا لثلاثة مستخدمين، تُدفع سنويًا

99 دولارًا/شهريًا لثلاثة مستخدمين، تُدفع سنويًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,220+ تقييم)

4.7/5 (1,220+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

4. كتاب كريم

عبر كتابة الكريم Writecream عبارة عن أداة توليد خطوط عريضة مبسطة تنتج خطوطًا عريضة قوية بمطالبة واحدة فقط (في وضع الأوامر). تقوم هذه الأداة بكتابة المقالات، وإنشاء إعلانات فيسبوك وجوجل، وتلخيص النسخ بضغطة زر واحدة.

نحن نحب أيضًا منتج ChatGenie من Whitecream، الذي يجمع بين ChatGPT ونتائج بحث Google المباشرة. ابدأ دردشة مع أداة الذكاء الاصطناعي واطلب منها إنشاء الخطوط العريضة للمدونات والإعلانات والمقالات وغيرها.

Writecream أفضل الميزات

يحتوي Writecream على تطبيقات لكل من Android و iOS

تتيح لك المنصة أيضًا إنشاء فن الذكاء الاصطناعي والتعليقات الصوتية بالفيديو

يدعم تطبيق Writecream's ChatGenie 75 لغة

قيود Writecream

يفتقر Writecream إلى القدرات المتقدمة التي توفرها أدوات إنشاء الخطوط العريضة المتماسكة الأخرى

يقول بعض المستخدمين أنها ليست ذات قيمة جيدة مقابل المال مقابل عملية الكتابة

تسعير #### تسعير Writecream

مجانًا للأبد

غير محدود (عرض محدود): 29 دولارًا شهريًا مقابل أرصدة غير محدودة

29 دولارًا شهريًا مقابل أرصدة غير محدودة عرض قياسي: 49 دولارًا شهريًا مقابل 200 رصيد

49 دولارًا شهريًا مقابل 200 رصيد ممتد: 69 دولارًا شهريًا مقابل 750 رصيدًا

Writecream التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 290 تقييم)

5. هايبوتينوس AI

عبر Hypotenuse AI لماذا تنشئ مخططًا تفصيليًا بينما يمكنك أن تطلب من Hypotenuse AI كتابة مقال نيابةً عنك؟ ما عليك سوى إدخال بعض الكلمات الرئيسية لكتابة محتوى عالي الجودة في بضع ثوانٍ.

إذا كنت تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، فإن Hypotenuse AI جيد بشكل خاص في إنشاء أوصاف المنتجات. قم بتزويده ببعض التفاصيل حول فئة منتجك والكلمات المفتاحية والجمهور المستهدف والشركة؛ وتتولى الأداة الباقي.

يمكن للذكاء الاصطناعي Hypotenuse AI أيضًا إطلاق مجموعة من الخطوط العريضة عندما تحتاج إليها. استخدم أداة إنشاء الدُفعات لإنشاء الكثير من المحتوى على الفور. ثم قم بتحميل جدول بيانات بالتفاصيل.

Hypotenuse AI أفضل الميزات

يقوم Hypotenuse AI بإنشاء صور أو أعمال فنية

تضمن لك ميزة Content Detective سحب المحتوى الواقعي فقط

تساعدك أداة التلخيص على كتابة ملخصات وعبارات أطروحة أفضل في وقت قصير - والتي يمكن استخدامها لإنشاء مخطط أفضل لمشاركة المدونة

قيود Hypotenuse AI

لا يقدم Hypotenuse AI قوالب

يمكنه التعامل مع مستخدم واحد فقط في كل مرة، لذا لا يمكنك تحرير النسخ مع زملاء العمل

ليس مولد مخطط تفصيلي مجاني

تسعير Hypotenuse AI

البداية: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مقابل 100 رصيد معتمد، يتم دفعها سنويًا

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مقابل 100 رصيد معتمد، يتم دفعها سنويًا النمو: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مقابل 350 رصيدًا، تُدفع سنويًا

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مقابل 350 رصيدًا، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Hypotenuse AI التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (4 تقييمات)

4.4/5 (4 تقييمات) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

6. سيرفرسيو

عبر SurferSEO يصف موقع Surfer SEO نفسه بأنه أكثر بكثير من مجرد موقع أداة لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي -هي أداة لتحسين محركات البحث لزيادة حركة المرور إلى موقعك على الويب. Surfer SEO هو في المقام الأول محرر محتوى لتحسين محركات البحث يساعد العلامات التجارية على كتابة مدونات محسنة لتحسين محركات البحث.

لا يزال منتج سيرفر للذكاء الاصطناعي حديث العهد (أعلنوا عنه في مايو من عام 2024)، ولكنه يحقق بالفعل نجاحًا كبيرًا لدى منشئي المحتوى باعتباره أداة شاملة لإنشاء الخطوط العريضة. 🌊

إذا كان بإمكانك تحمل سعر 29 دولارًا لكل مقالة، فإن Surfer AI سيتعامل مع كل شيء تقريبًا من أجلك. انسَ الخطوط العريضة: يقوم منشئ المحتوى هذا بكتابة المحتوى وتحسينه لتحسين محركات البحث. ويمكنه أيضًا إدراج الروابط والصور نيابةً عنك.

SurferSEO أفضل الميزات

يتضمن الكثير من الأدوات لتحسين محركات البحث

يمكن للأداة إدراج الروابط والصور في نسختك لتوفير الوقت

تضمن ميزة الكشف عن الذكاء الاصطناعي أن يبدو المحتوى الخاص بك بشرياً

قيود SurferSEO

يبلغ سعر أداة Surfer AI 29 دولارًا للمقالة، وهو سعر باهظ جدًا

أبلغ بعض المستخدمين عن مواجهة أخطاء وتأخيرات

أسعار أداة SurferSEO

أساسي: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لمقعدين، ويتم احتسابها سنويًا

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لمقعدين، ويتم احتسابها سنويًا متقدم: 149 دولارًا شهريًا لخمسة مقاعد، تُدفع سنويًا

149 دولارًا شهريًا لخمسة مقاعد، تُدفع سنويًا الحد الأقصى: 249 دولارًا شهريًا لعشرة مقاعد، تُدفع سنويًا

249 دولارًا شهريًا لعشرة مقاعد، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SurferSEO

G2: 4.8/5 (أكثر من 460 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 460 تقييم) Capterra: 4.9/5 (370+ تقييم)

7. ريتر

عبر ريتر Rytr هو أداة كتابة الذكاء الاصطناعي التي تتخصص في كتابة النصوص. ولاستخدامها، اختر من بين 40 حالة استخدام، وأضف بعض السياقات، وسيتولى Rytr الباقي. إذا كنت مسوقاً أو مندوب مبيعات، فهذه هي أداة المحتوى المناسبة لك.

استخدم حالة استخدام فكرة المدونة والمخطط التفصيلي للوصول إلى إطار عمل جاهز للمحتوى الخاص بك ببضع نقرات فقط. حدد لغتك ونبرة صوتك وحالة الاستخدام والكلمات الرئيسية لإنشاء مخطط تفصيلي على الفور.

يقدم رايتر أيضًا امتدادًا للمتصفح. توقف عن التنقل بين المنصات المختلفة: استخدم رايتر داخل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك، وFacebook Messenger، وGoogle Docs، وWordPress، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات رايتر

يستخدم Rytr معادلات كتابة النصوص مثل AIDA لإنشاء نسخة خالية من العيوب

اجعل نصك جاهزًا للعرض التقديمي باستخدام تنسيق Rytr

إضافة متعاونين إلى حسابك لإدارة النسخ في مكان واحد

قيود رايتر

Rytr غير قادر على إنشاء محتوى طويل (مثل منشور المدونة)

أدوات تحسين محركات البحث الخاصة به ليست قوية مثل كتاب الذكاء الاصطناعي الآخرين

بعض المستخدمين لا يحبون بساطة واجهة رايتر

تسعير رايتر

مجاني

التوفير: 9 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

9 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا غير محدود: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 760 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 760 تقييم) Capterra: 4.6/5 (16 تقييم)

8. كليرسكوب

عبر كليرسكوب يعد Clearscope أغلى أداة في هذه القائمة، ولكنك تحصل على الكثير مقابل المال. مثل سيرفر، Clearscope هو في المقام الأول أداة لتحسين المحتوى لتحسين محركات البحث.

لاستخدام Clearscope، أدخل كلمة رئيسية وانتظر حتى تقوم المنصة بإنشاء تقرير. انتقل إلى علامة التبويب "المخطط التفصيلي" للاطلاع على العديد من خيارات مخطط المحتوى دفعة واحدة.

ستظل بحاجة إلى هيكلة المدونة بنفسك، لكن Clearscope يقوم بالكثير من العمل نيابةً عنك. تسرد علامة تبويب البحث أيضًا الموضوعات والأسئلة الشائعة التي تتعلق بكلمتك الرئيسية المستهدفة حتى تتمكن من إضافة المزيد من الإبهار إلى النسخة عندما يحين وقت الكتابة. ✨

أفضل ميزات Clearscope

تحسين المحتوى الخاص بك لتحسين محركات البحث باستخدام العناوين والكلمات الرئيسية وعدد الكلمات الصحيحة

إنشاء ملخصات المحتوى وموجزات منشورات المدونة بسرعة

فهم محتوى منشور مدونة المنافسين في عرض واحد

قيود Clearscope

سعر Clearscope البالغ 170 دولارًا شهريًا باهظ الثمن، خاصة بالنسبة للمبدعين الهواة أو الطلاب

قد يستغرق كليرسكوب بضع دقائق لإنشاء تقرير

سعر كليرسكوب

الأساسيات: 170 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد

170 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد الشركات: خمسة مقاعد، اتصل لمعرفة الأسعار

خمسة مقاعد، اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات كليرسكوب

G2: 4.9/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.9/5 (60 مراجعة)

9. ستوري لاب

عبر StoryLab.ai StoryLab.ai هو الحصان الأسود في قائمتنا لأفضل أدوات توليد الخطوط العريضة، ولكن لا تدع تصميمه المتواضع يخدعك. يتعامل كاتب الذكاء الاصطناعي هذا مع الخطوط العريضة ومنشورات المدونات ورسائل البريد الإلكتروني والإعلانات المدفوعة بسهولة

للحصول على مخطط تفصيلي للمدونة، انتقل إلى منشئ منشور المدونة وحدد المخطط التفصيلي كخيار. في 30 ثانية، سيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مخطط تفصيلي فعال للموضوع الذي اخترته.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البدء في استخدام StoryLab.ai الآن مجاناً. يمكنك الحصول على ثلاث عمليات تشغيل مجانية للذكاء الاصطناعي شهريًا، لذا فهو رائع إذا كنت بحاجة إلى مولد مخطط تفصيلي للمقالات من حين لآخر.

أفضل مزايا StoryLab.ai

توليد نسخ إعلانية مدفوعة ورسائل بريد إلكتروني ومدونات ببضع نقرات فقط

تحويل المدونات إلى منشورات اجتماعية جذابة باستخدام ميزة المدونة إلى منشورات اجتماعية (مدفوعة)

استخدم أداة إنشاء الحملات الإعلانية المدفوعة لإنشاء أفكار للمحتوى، أو اختصار النص أو توسيعه، أو تغيير نبرة النص

قيود StoryLab.ai

بعض الميزات متاحة فقط للأعضاء المميزين

يفتقر StoryLab.ai إلى التطور والتعقيد الذي تتسم به البرامج الأخرى أدوات الذكاء الاصطناعي وخيارات مولد الخطوط العريضة

تسعير #### StoryLab.ai

مجاناً

المحترف: 15 دولارًا شهريًا مقابل 100 عملية تشغيل للذكاء الاصطناعي

15 دولارًا شهريًا مقابل 100 عملية تشغيل للذكاء الاصطناعي غير محدود: 19 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من عمليات تشغيل الذكاء الاصطناعي

تقييمات ومراجعات StoryLab.ai.ai

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. كيتيسونيك

عبر يكتبونكيكتبونك هي واحدة من أكثر أدوات توليد الكتابة والتخطيط بالذكاء الاصطناعي إنتاجًا في العالم. لديها عدد لا يصدق من الميزات، بدءًا من تخطيط المدونة بالذكاء الاصطناعي إلى نسخة الموقع الإلكتروني إلى قوائم العقارات. حتى أنه يتبع أطر عمل كتابة الإعلانات مثل AIDA و PAS.

إذا كنت بحاجة إلى صور لنسختك، فإن Writesonic يتعامل مع ذلك أيضًا. ما عليك سوى مطالبة الذكاء الاصطناعي بقليل من النص وسيقوم بإنشاء رسومات في بضع ثوانٍ.

أفضل ميزات Writesonic

اكتب مدونات طويلة مكونة من 1500 كلمة مع Writesonic

استخدم ميزة "أفكار النمو" للتوصل إلى أفكار مبتكرة لعملك

جرب خاصية "أفكار التدوين" لتبادل الأفكار للمدونات والمقالات المستقبلية

قيود Writesonic

أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء نحوية في النسخة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

تسعير #### Writesonic

تجربة مجانية

غير محدود: 16 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، يتم دفعها سنويًا

16 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، يتم دفعها سنويًا الشركات: 12.67 دولار/شهرًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

12.67 دولار/شهرًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات كتابيسونيك

G2: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

4.8/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

قم بإنشاء المخطط التفصيلي المثالي باستخدام النقر فوق

هناك الكثير من الأدوات عبر الإنترنت التي تنشئ الخطوط العريضة للمشاريع الكتابية. ولكن حتى في هذه الحالة، عليك التنقل بين مولد المخطط التفصيلي وعملك الفعلي.

أين المتعة في ذلك؟

وفّر الوقت وسهّل سير عملك باستخدام ClickUp. نحن نجمع بين الذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة مع جميع الأدوات الأخرى التي تحتاجها لتقديم أفضل ما لديك. 🏆

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