أفضل 10 أدوات لإعادة كتابة المقالات لإعادة الصياغة في 2025

هل تحاول التغلب على كتلة الكاتب أو التغلب على عبء العمل الضخم؟ من المؤكد أن إنشاء محتوى فريد من نوعه بنقرة بالماوس والحصول على النتائج في ثوانٍ سيجعل الحياة أسهل بالتأكيد. وهذا ليس من قبيل التمني، فأدوات إعادة كتابة المقالات تجعل ذلك حقيقة واقعة.

تمنحك تقنية 2024 والذكاء الاصطناعي القدرة على إعادة الصياغة في متناول يدك، ويمكن لأدوات إعادة الكتابة اليوم أن توفر لك الكثير من الوقت. الأمر سهل مثل توصيل مقال ترغب في إعادة كتابته والسماح للأداة بإعادة صياغته إلى شيء جديد.

يمكنك استخدام المحتوى المعاد كتابته لتحسين تصنيفات محرك البحث، وإشراك القراء، وتعزيز حملتك التسويقية. ناهيك عن توفير بعض الوقت لإنجاز المزيد من العمل (أو، كما تعلم، استمتع واستخدم تلك الساعات الإضافية للقيام بشيء ممتع)!

لقد بحثنا في المشهد الرقمي لتقييم أفضل 10 أدوات لإعادة كتابة المقالات وأدوات تدوير المقالات لعام 2024. سنغطي الميزات والقيود والتسعير والمراجعات من أشخاص حقيقيين لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.

ما هي أداة إعادة كتابة المقالات؟

أداة إعادة كتابة المقالات هي أداة تقوم تلقائيًا بإعادة صياغة أو إعادة كتابة المقالات أو المحتوى الموجود لإنشاء إصدارات جديدة مع الحفاظ على المعنى الأصلي. وهي تستخدم خوارزميات وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية لاستبدال الكلمات والعبارات وتراكيب الجمل ببدائل مرادفة أو مشابهة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إعادة كتابة المقالات؟

تقوم أدوات إعادة كتابة المقالات بتدوير الكلمات، وتغيير تراكيب الجمل، وإعادة صياغة الفقرات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء شيء جديد. من هناك، كل ما عليك فعله هو تدقيق النص المعاد صياغته قبل النشر!

تكمن الحيلة في إنشاء محتوى خالٍ من الانتحال مع مستوى عالٍ من سهولة القراءة في اختيار أداة إعادة كتابة المقالات المناسبة. ونظرًا لأن أدوات تدوير المقالات وإعادة الصياغة تستخدم أيضًا خوارزميات وتقنيات مختلفة، ستحتاج إلى التأكد من أنك تعرف ما تبحث عنه.

لكن لا تقلق. لقد سلطنا الضوء أدناه على بعض الأشياء الأساسية التي يجب البحث عنها في أداة إعادة كتابة المقالات (المعروفة أيضًا باسم صديقك المفضل الجديد):

ميزات التحرير: ما لم يكن لديك أداة التدقيق النحوي أو أداة التدقيق اللغوي الخاصة بك، ابحث عن شيء يحتوي على ميزات التحرير لمساعدتك في إنشاء عمل عالي الجودة.

ما لم يكن لديك أداة التدقيق النحوي أو أداة التدقيق اللغوي الخاصة بك، ابحث عن شيء يحتوي على ميزات التحرير لمساعدتك في إنشاء عمل عالي الجودة. الذكاء الاصطناعي : يتم إنشاء المزيد والمزيد من المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي كل يوم، لذا حاول العثور على أداة إعادة كتابة بالذكاء الاصطناعي لضمان قدرة المحتوى الخاص بك على منافسة كل شيء آخر موجود. يسهل الذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء محتوى أصلي إذا لم يكن لديك مقال لإعادة كتابته.

: يتم إنشاء المزيد والمزيد من المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي كل يوم، لذا حاول العثور على أداة إعادة كتابة بالذكاء الاصطناعي لضمان قدرة المحتوى الخاص بك على منافسة كل شيء آخر موجود. يسهل الذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء محتوى أصلي إذا لم يكن لديك مقال لإعادة كتابته. مدقق الانتحال: ما لم تكن تستخدم مدقق الانتحال الخاص بك، ابحث عن أداة تدقيق الانتحال التي تحتوي على أداة مدمجة للتحقق من التفرد. حتى كتّاب المحتوى البشريين يواجهون الانتحال غير المقصود بين الحين والآخر.

ما لم تكن تستخدم مدقق الانتحال الخاص بك، ابحث عن أداة تدقيق الانتحال التي تحتوي على أداة مدمجة للتحقق من التفرد. حتى كتّاب المحتوى البشريين يواجهون الانتحال غير المقصود بين الحين والآخر. قواعد بيانات وتقنيات متقدمة: ابحث عن أداة إعادة كتابة تحتوي على قاعدة بيانات شاملة للمرادفات للحصول على أفضل النتائج. وإذا كنت لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، فستحتاج إلى تقنية تدوير المقالات العميقة لضمان الدقة والمحتوى الجديد.

ابحث عن أداة إعادة كتابة تحتوي على قاعدة بيانات شاملة للمرادفات للحصول على أفضل النتائج. وإذا كنت لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، فستحتاج إلى تقنية تدوير المقالات العميقة لضمان الدقة والمحتوى الجديد. دعم التنسيق: فكّر في كيفية استخدامك للأداة بشكل منتظم وابحث عن أداة تناسبك. على سبيل المثال، ربما ستحتاج إلى أداة إعادة كتابة الفقرات وأداة إعادة كتابة المقالات. أو، إذا كنت تقوم بعمل تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تحتاج إلى أداة إعادة كتابة الجمل بدلاً من ذلك. ولا تنسَ صيغ الملفات مثل .doc و .docx و .pdf و .txt.

فكّر في كيفية استخدامك للأداة بشكل منتظم وابحث عن أداة تناسبك. على سبيل المثال، ربما ستحتاج إلى أداة إعادة كتابة الفقرات وأداة إعادة كتابة المقالات. أو، إذا كنت تقوم بعمل تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تحتاج إلى أداة إعادة كتابة الجمل بدلاً من ذلك. ولا تنسَ صيغ الملفات مثل .doc و .docx و .pdf و .txt. التكلفة: حدد ميزانيتك واعثر على معيد كتابة المقالات الذي يقدم أفضل قيمة مقابل نقودك. إذا كنت بحاجة إلى أداة مجانية لإعادة كتابة المقالات، ففكر في تحديد ميزانية مستقبلية للحصول على فكرة عما ترغب في الترقية إليه لاحقًا.

حدد ميزانيتك واعثر على معيد كتابة المقالات الذي يقدم أفضل قيمة مقابل نقودك. إذا كنت بحاجة إلى أداة مجانية لإعادة كتابة المقالات، ففكر في تحديد ميزانية مستقبلية للحصول على فكرة عما ترغب في الترقية إليه لاحقًا. مراجعات المستخدمين: انظر إلى تعليقات المستخدمين من أشخاص حقيقيين لتفهم بشكل أفضل مدى جودة عمل كل أداة. العدد الأكبر من المراجعات أفضل بشكل عام لأنه يعرض المزيد من الملاحظات حول مدى سهولة وفعالية أداة إعادة الكتابة.

انظر إلى تعليقات المستخدمين من أشخاص حقيقيين لتفهم بشكل أفضل مدى جودة عمل كل أداة. العدد الأكبر من المراجعات أفضل بشكل عام لأنه يعرض المزيد من الملاحظات حول مدى سهولة وفعالية أداة إعادة الكتابة. اللغات: إذا لم يكن المحتوى الخاص بك باللغة الإنجليزية، فابحث عن الأدوات التي تدعم اللغات التي تحتاجها.

يمكن أن تطول القائمة، ولكن هذا يجب أن يجعلك تبدأ. وإذا كان لديك المزيد من الأفكار حول ما تبحث عنه، فقم بتدوينها الآن. 📚

هل انتهيت؟ جيد. لننتقل إلى الأشياء الجيدة! ✨ 🌻

## أفضل 10 أدوات لإعادة كتابة المقالات لاستخدامها في 2024

من لديه الوقت للتدقيق في مئات الخيارات دون المستوى؟ دعنا نتولى نحن رفع الأحمال الثقيلة. بالنسبة لك، حان الوقت لتتناول مشروبًا، وترفع قدميك، وتستمتع بجولة في أفضل 10 أدوات لإعادة كتابة المقالات لعام 2024.

1. كليك أب

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

من المحتمل أنك تدير عينيك وتفكر: "هل أدرجت ClickUp في قائمة ClickUp كأفضل خيار؟ مستحيل!" بالتأكيد، نحن متحيزون بعض الشيء، ولكن اسمعنا.

نحن لسنا الوحيدين الذين صنفنا ClickUp كأفضل خيار - هذا العام فقط, احتل ClickUp المرتبة رقم 1 على موقع G2's Best برنامج إدارة المشاريع المنتجات. وقد أطلقنا للتو مساعد الذكاء الاصطناعي الوحيد في العالم القائم على الأدوار! 🙌 ClickUp AI يفعل أكثر بكثير من مساعدة مديري المشاريع وإعادة صياغة المحتوى، على الرغم من ذلك. كيف يبدو إنشاء المحتوى بدون مقالة إدخال؟ لقد قمنا بتغطيتك. هل تريد تلخيص ملاحظاتك تلقائيًا؟ بالتأكيد. هل تحتاج إلى مخطط تفصيلي لاستراتيجيتك التسويقية الجديدة؟ لا مشكلة!

يستخدم ClickUp AI موجهات ChatGPT لمساعدتك في كتابة المحتوى بكلماتك الخاصة في جزء بسيط من الوقت ببضع خطوات بسيطة. إليك كيفية عملها:

استخدم موجهاتمطالبات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أفكار مقنعة مصممة لجذب الانتباه

استخدم الذكاء الاصطناعي ClickUp AI لصياغة محتوى غني بالمعلومات وجذاب دون أي تكرار

انشر المحتوى الخاص بك على قنوات متعددة لتحقيق أقصى قدر من الظهور

بالإضافة إلى إعادة الصياغة، يمكن لـ ClickUp مساعدة كتّاب المحتوى والمدونين على تحسين أي نسخة موجودة، وتحسينها لتسويق المحتوى وتحسين محرك البحث. لذا، نعم، نحن نحاول إلى حد كبير أن نجعل واحدة من أفضل أدوات الكتابة حول لا مشكلة

كليك أب أفضل الميزات:

يجعل شريط أدوات ClickUp AI Toolbar من السهل تحسين المحتوى الحالي في ثوانٍ مع ميزات إعادة كتابة المقالات السريعة المفيدة

يجمع كل ما تحتاجه في مكان واحد بفضل التكامل مع أكثر من 1,000 أداة، بما في ذلك Slack وAsana وHubspot وWordPress وGoogle Drive وFigma وYouTube وZoom

التعرف على المحتوى وإنشاء محتوى بلغات مختلفة

أدوات وقوالب تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل من السهل إنشاء شخصيات المستخدمين للتوعية الفعالة المستهدفة 🛠️

أكثر من 100 أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي سترتقي بسير عملك إلى المستوى التالي

يجعل ClickUp من السهل تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق (ويعرف أيضًا باسم مؤشرات الأداء الرئيسية) للحصول على فعالية أكبر في التسويق إدارة الحملات التسويقية و استراتيجيات إدارة العلامة التجارية يعمل ClickUp على أي منصة أو كأداة عبر الإنترنت على كروم

خطط متميزة يمكن الوصول إليها تبدأ من 5 دولارات شهريًا (بالإضافة إلى الكثير من الأدوات المجانية على الخطة المجانية للأبد)

مئات الميزات الأخرى لجعل عملك وإدارة فريقك وإدارة مشروعك وحياتك أسهل، بما في ذلك وثائق المشروع , تحديد أولويات المهام والدردشة، وتتبع الوقت الأصلي، والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأكثر من 15 طريقة عرض مخصصة 👀

قيود ClickUp:

لا يتم تضمين ClickUp AI في الباقة المجانية (ولكن الوصول التجريبي المجاني المحدود قريبًا)

قد يحتاج بعض المستخدمين إلى العروض التوضيحية المجانية والتدريب لتعلم جميع الميزات

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. كويلبوت الذكاء الاصطناعي

عبر كويلبوت الذكاء الاصطناعي Quillbot AI هي أداة لإعادة كتابة النصوص مصممة لإعادة كتابة كل شيء بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفقرات والمقالات. كما أنه يعمل أيضًا كأداة لإعادة كتابة الأوراق البحثية والمقالات.

تُعد أداة Quillbot لإعادة الصياغة من بين أفضل أدوات إعادة كتابة المقالات المجانية المتاحة على الإنترنت. ويتميز بالعديد من الميزات المجانية الأخرى مثل أداة التلخيص وأوضاع الطلاقة المختلفة.

سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى معلومات مثل عدد الكلمات والنسبة المئوية للنص الذي تم تغييره مقارنة بالكلمات الأصلية.

أفضل ميزات Quillbot AI:

كلمات غير محدودة في إعادة الصياغة للمستخدمين المميزين، وتلخيص ما يصل إلى 6000 كلمة، وسرعة معالجة أسرع، والعديد من الميزات الأخرى

لا يحتاج المستخدمون المجانيون إلى تسجيل الدخول - لصق ما يصل إلى 125 كلمة في أداة إعادة الصياغة أو استخدامها كمعيد كتابة الجمل لتجاوز عقبة الكاتب

تتضمن الميزات الأخرى مدققًا نحويًا، ومُنشئ الاقتباسات، وكاتبًا مشاركًا، ومدققًا للانتحال

نتائج سريعة مع إعدادات قابلة للتخصيص في أداة إعادة كتابة المقالات هذه

قيود الذكاء الاصطناعي لـ Quillbot

تقتصر العديد من الأدوات القيمة على المستخدمين المميزين

تشير بعض المراجعات إلى صعوبات تقنية مثل النصوص المرفوضة والجمل غير المفهومة

تسعير كويلبوت للذكاء الاصطناعي:

مجاني

القسط: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Quillbot AI:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

_جرب هذه بدائل Quillbot !

عبر أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة هي مجموعة رائعة من أدوات تحسين محركات البحث والكتابة التي تستخدم تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كل ما يتعلق بإنشاء المحتوى. كانت هناك ثلاث أدوات فقط متوفرة في البداية، ولكن الإصدار الجديد يضم أكثر من 120 أداة عبر فئات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت الجودة بشكل ملحوظ. 🙌

باستخدام أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة، يمكنك إنشاء التقارير، والكشف عن الانتحال، والتحقق من القواعد النحوية، وإعادة كتابة المحتوى، وربط عدة مستخدمين في فريقك. والأفضل من ذلك، تتوفر الميزات الأساسية مثل إعادة الصياغة والتدقيق النحوي للمستخدمين المجانيين.

أفضل ميزات أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة:

دعم المحتوى بلغات متعددة

ملفات تعريف قابلة للتخصيص لأعضاء الفريق وتقارير قابلة للمشاركة

الكشف المتقدم عن الانتحال، وتسجيل الانتحال، والتكامل مع المكون الإضافي للانتحال في ووردبريس

ميزات أخرى تشمل إمكانيات البحث، والتحقق من عناوين URL، وتشفير البيانات، وتحميل الملفات، ومقاعد متعددة للمستخدمين

إصدارات متعددة ومستويات متعددة لكل خطة متميزة تسمح بالتخصيص

قيود أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة

تفتقر إلى التكامل مع الأدوات الأخرى عبر الإنترنت

قد تكون الخطط التي تحتوي على إمكانية الوصول إلى جميع الميزات باهظة الثمن بالنسبة لبعض المستخدمين الذين يحتاجون إلى أداة أساسية لتدوير المقالات

لا يوجد تقييم على مواقع المراجعات الشهيرة

تسعير أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة

مجاني

أساسي : 9.80 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 9.80 دولارًا أمريكيًا في الشهر كلاسيكي: 24.80 دولارًا أمريكيًا في الشهر

24.80 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: 29.80 دولارًا أمريكيًا+/شهريًا

29.80 دولارًا أمريكيًا+/شهريًا المعهد: 149.80 دولارًا أمريكيًا+/شهريًا

أدوات تحسين محركات البحث الصغيرة التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. دوبليشيكر

عبر Duplichecker Duplichecker هي أداة لإعادة كتابة المقالات مع مجموعة من الميزات الرائعة، مثل أداة إعادة الصياغة، ومدقق الانتحال، وحتى البحث العكسي عن الصور. والأفضل من ذلك كله أن كل ميزة من ميزات إعادة كتابة المقالات متاحة مع وصول (محدود) للمستخدمين المجانيين، بالإضافة إلى خطط متميزة رائعة لكل وظيفة.

يقدم Duplichecker أيضًا خدمات وأدوات تحسين محركات البحث للمساعدة في تحسين وتقييم وكتابة وتحرير المقالات لمساعدة الشركات على البقاء في صدارة المنافسة.

ملحوظة لمستخدمي Grammarly (تظهر في أسفل القائمة)، تستخدم ميزة إعادة الصياغة في Duplichecker مكونًا إضافيًا لـ Grammarly، وربما لا تحتاج إلى كليهما 🙂

أفضل ميزات Duplichecker:

العديد من الميزات المفيدة، بما في ذلك تحويل النص إلى كلام، والتدقيق الإملائي، والتدقيق الإملائي، والتدقيق النحوي، وتحليل النص، والبحث عن الكلمات الرئيسية، والربط الخلفي، وإدارة الموقع، والتحقق من صحة الرموز، والتحقق من صحة الموقع

الوصول إلى أدوات وخيارات مختلفة مصممة للطلاب والشركات والعاملين لحسابهم الخاص والأفراد

خبرة تعود إلى عام 2006 مع خدمات تحسين محركات البحث

قيود Duplichecker:

الإصدار المجاني يحد من الاستخدام بشكل صارم، وسيحتاج معظم المحترفين إلى الدفع مقابل أن تكون الأداة مفيدة

أداة إعادة كتابة المقالات ليس لديها تقييمات على مواقع المراجعات الشهيرة

قد تؤدي الخطط والمستويات المنفصلة للميزات المختلفة إلى ارتفاع التكلفة للعديد من المستخدمين

تسعير Duplichecker:

مجاني

مدقق الانتحال: 10 دولارات + 10 دولارات في الشهر

10 دولارات + 10 دولارات في الشهر أداة إعادة الصياغة: 10 دولارات + 10 دولارات شهريًا

10 دولارات + 10 دولارات شهريًا مراجع البحث عن الصور الاحترافية: 9.99 دولارًا أمريكيًا + 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Dup00 Duplichecker التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. Copy.ai

عبر Copy.ai يستخدم Copy.ai خوارزميات التعلُّم الآلي والذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة النص وإنشاء محتوى مثل المقالات القصيرة ومقدمات المدونات ونسخة الإعلانات الرقمية وسطور مواضيع البريد الإلكتروني وأوصاف المنتجات. وهو مصمم لمؤلفي الإعلانات والمسوقين وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في إنتاج نصوص مقنعة بشكل أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد Copy.ai رائعًا للعصف الذهني، ونمو الأعمال، وإعادة كتابة المقالات، وغيرها من المجالات التي تتطلب توليد الأفكار. تعتمد وظيفتا إعادة الصياغة وتوليد المحتوى في الأداة على برنامج الذكاء الاصطناعي GPT-3 لإنتاج نتائج يمكن للبشر قراءتها عبر جميع الميزات.

وإذا كنت مهتمًا باستكشاف خيارات مماثلة، فراجع قائمتنا من بدائل Copy.ai ! 👀

Copy.ai أفضل الميزات:

لغات متوافقة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والصينية واليابانية

قاعدة بيانات متقدمة للذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي لإنشاء محتوى جديد من المقالات والمطالبات الموجودة وغيرها

ميزات إدارة الحملة تعمل مع الحملات متعددة القنوات

تتضمن الميزات الأخرى جدول النشر، وتتبع المشاركة، والعلامة التجارية القابلة للتخصيص، وإنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية

قيود Copy.ai:

يتمتع المستخدمون المجانيون بإمكانية وصول محدودة، وسيحتاج معظم المحترفين إلى الدفع مقابل أداة إعادة كتابة المقالات لتكون مفيدة

تشير بعض المراجعات إلى أن توليد المخرجات أبطأ من خيارات إعادة كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي المماثلة

تسعير Copy.ai:

مجاني

المحترف: 36 دولارًا شهريًا (حد خمسة مستخدمين)

36 دولارًا شهريًا (حد خمسة مستخدمين) المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات:

G2: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

عبر بارافراser.io Paraphraser.io هي أداة رائعة لإعادة كتابة المقالات وإعادة صياغتها عبر الإنترنت تساعدك على إعادة صياغة المقالات دون أن تفقد معناها الأصلي، وذلك بفضل بعض خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائعة! إنه مصمم لتحقيق التماسك وسهولة القراءة وتدفق الكتابة، مع توفر بعض الميزات مجانًا - لا حاجة لإنشاء حساب.

لكن انتظر، هناك المزيد!

يأتي Paraphraser.io مزودًا أيضًا بمدقق للانتحال ومدقق نحوي وملخص نصي من أجل جعل إنشاء المحتوى والتدقيق اللغوي أسهل. إنه مصمم لمحترفي تحسين محركات البحث والكتّاب والأكاديميين، ويمكنك إنشاء المحتوى الخاص بك وتدقيقه من البداية إلى النهاية دون مغادرة صفحة الويب.

Paraphraser.io أفضل الميزات:

منشئ الاقتباسات يجعل من السهل إنشاء مقالات مفيدة للقراء وموثوقية أعلى لمحركات البحث

مكون WordPress الإضافي يجعل Paraphaser.io أسهل استخدامًا للمدونين

معيد كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوير المقالات بسرعة قبل التحقق من الانتحال والمحتوى المكرر

قيود Paraphraser.io:

المستخدمون المجانيون لديهم وصول محدود إلى الميزات

مراجعات المستخدمين غير متاحة بسهولة من مواقع المراجعات الرئيسية

أسعار Paraphraser.io:

مجاني

الأساسي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا/ 15 يومًا

تقييمات ومراجعات Paraphraser.io:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

7. إعادة كتابة المعلم

عبر إعادة كتابة المعلم Rewrite Guru هي أداة لإعادة كتابة المقالات تستخدم برنامج ذكاء اصطناعي متقدم لإعادة صياغة النص الملصق باستخدام مرادفات للحفاظ على المعنى الأصلي. كما أنه يتميز أيضًا بأداة منفصلة لإعادة صياغة الجمل والفقرات، بالإضافة إلى أداة للتحقق من الانتحال لمزيد من الاطمئنان.

تم تصميم Rewrite Guru للمسوّقين الرقميين الذين يحتاجون إلى محتوى جماعي لحملات تحسين محركات البحث، مما ينتج مقالات منسوجة في ثوانٍ. وتعمل أداة إعادة الصياغة بشكل رائع في تدوير الفقرات والجمل، بالإضافة إلى مساعدتك في التغلب على مشكلة الكاتب إذا كنت في حيرة من الكلمات الجديدة.

Rewrite Guru أفضل الميزات:

متاح للتنزيل على أي جهاز يعمل بنظام iOS أو Android ويمكن الوصول إليه من خلال أي متصفح ويب

تشمل الميزات التآزرية أداة إعادة كتابة المقالات، وأداة إعادة الصياغة، وأداة الانتحال

تساعد خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتقدمة في اكتشاف المعنى الأصلي للنص والاحتفاظ به في المحتوى المعاد كتابته

يمكن للمستخدمين دفع رسوم إضافية للوظائف متعددة اللغات

قيود إعادة كتابة جورو #### Rewrite Guru:

الوصول المجاني لإعادة كتابة المقالات له حدود استخدام صارمة

مراجعات المستخدمين غير متاحة بسهولة من مواقع المراجعة الرئيسية

تتميز جميع مستويات الأسعار بحدود عدد الكلمات الشهرية

تسعير #### Rewrite Guru:

مجاني

الأساسي: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم

9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم المحترف: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم

Rewrite Guru التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. جاسبر

عبر جاسبر مصمم لمساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة. سواء كنت بحاجة إلى كتابة منشورات المدونة، أو تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، أو رسائل البريد الإلكتروني التسويقية، أو أي شيء آخر، فإن Jasper يساعدك في كتابة المحتوى بلغات متعددة.

الأمر الرائع الآخر هو أن Jasper يعيد كتابة وإنشاء المحتوى من مصادر متعددة، مما يسمح له بالكتابة عن أي موضوع تقريبًا. نظرًا لأن كل جزء من المحتوى يتم إنشاؤه من جميع المصادر المتاحة، فإن أداة إعادة الكتابة عبر الإنترنت هذه أصلية وخالية من الانتحال. ويمكنها أيضًا توليد أعمال فنية لمقالاتك! 🌻

جاسبر أفضل الميزات:

يستخدم Jasper أكثر من 50 مهارة مبنية على أمثلة واقعية لإنشاء كتابة سريعة وفعالة

القدرة على إنشاء فن جذاب والتسويق، والمدونة، والمحتوى الروائي في ثوانٍ

إضافة أعضاء الفريق ومنح حق الوصول إلى عمليات تسجيل دخول فريدة لتسهيل التعاون في المشاريع

التبديل بين مساحات العمل بسرعة لجعل يوم عملك أكثر فعالية

مقاطع فيديو تعليمية تساعد المستخدمين على تعلُّم الحبال

خصص المحتوى باستخدام إعدادات صوت العلامة التجارية لتبقى متوافقاً مع عملك وجمهورك

قيود جاسبر:

لا توجد خطة مجانية للأبد

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم دقة الحقائق والمعلومات غير ذات الصلة التي تتطلب تحريرًا مكثفًا

أسعار جاسبر:

المنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 125 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

125 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر:

G2: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

4.7/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)

تحقق من هذه أدوات مساعد الكتابة !

9. Frase.io

عبر Frase.io Frase.io أداة رائعة يمكنها مساعدتك في إنشاء أو إعادة كتابة محتوى عالي الجودة بسهولة. وهي تستخدم برنامج ذكاء اصطناعي متقدم يركز على أبحاث تحسين محركات البحث والتعلم الآلي، حتى تشعر بالثقة في أن المحتوى مُحسَّن لمحركات البحث وسينال إعجاب جمهورك.

سواء أكنت تقوم بإعطائه نصًا موجهًا أو نصًا ملصقًا، يمكن لـ Frase.io إنشاء محتوى جذاب يجيب على أسئلة عملائك واهتماماتهم بسرعة. وهو مبرمج لإنشاء محتوى محادثي شبيه بالمحتوى البشري المعاد كتابته على نطاق واسع، مما يسهل على أصحاب الأعمال ومحترفي التسويق الإسراع في إنتاج المحتوى دون الحاجة إلى تحرير مكثف.

أفضل ميزات Frase.io:

خطة الفريق تسمح لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين للتعاون في المشاريع

ملخصات المحتوى التي ينشئها الذكاء الاصطناعي ومخططات المقالات وعناوين المدونات والشعارات والأوصاف التعريفية

استخدم روبوت الدردشة الآلي المستند إلى الذكاء الاصطناعي في Frase.io لمساعدة جمهورك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في بضع دقائق فقط

يمكن لمُنشئ الأسئلة إنشاء قائمة بالأسئلة المعززة لتحسين محركات البحث المتعلقة بكل كلمة رئيسية

قيود Frase.io:

توفر النسخة التجريبية المجانية وصولاً محدودًا إلى الميزات

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في مقاطع الفيديو التعليمية

يفتقر إلى التكامل مع البرامج والأدوات الأخرى عبر الإنترنت

تسعير #### Frase.io:

المنفرد: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسي: 44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 114.99 دولارًا في الشهر لثلاثة مستخدمين

تقييمات ومراجعات Frase.io:

G2: 4.9/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: غير متاح

10. جرامرلي

عبر جرامارلي Grammarly هو برنامج تحرير ومُدقِّق في الانتحال أضاف مؤخراً بعض إمكانيات إعادة الصياغة وتوليد المحتوى المبهرة القائمة على الذكاء الاصطناعي. يحب الكتاب والمحررون ووكالات المحتوى استخدامه لتحسين كتاباتهم. 🤩

وبفضل ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة المسماة GrammarlyGo، يمكنها توليد الخطوط العريضة للمقالات، وأفكار العناوين، والفقرات، والجمل. بالإضافة إلى أنه يحتوي على إعدادات قابلة للتخصيص لمساعدة المحتوى الخاص بك على مطابقة صوت علامتك التجارية! ولا تنسَ المدقق النحوي الشامل الذي يجعل تنظيف المقالات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي سريعًا وسهلاً.

أفضل ميزات Grammarly:

تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه بخيارات متعددة للصوت والنبرة والمقاصد

استخدام غير محدود لمدققي القواعد النحوية والانتحال

يتكامل مع العديد من تطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب، بما في ذلك كروم وGmail وSlack وTwitter وFacebook ومعظم أجهزة ويندوز أو أندرويد أو iOS

تساعد توصيات المفردات، والقاموس، وقاموس المرادفات، ومحرر الأنماط في إنشاء محتوى فريد وجذاب

تتضمن الميزات الأخرى لوحة معلومات للأنشطة، وأدوات تعاون، ومجموعة أدوات مكتبية، ودردشة، وقوالب قابلة للتخصيص

قيود Grammarly:

الإصدار المجاني لا يتضمن الوصول إلى أداة إعادة الصياغة وإنشاء المحتوى

تتميز المستويات المدفوعة بحدود شهرية للذكاء الاصطناعي

أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء مفقودة في أداة التدقيق النحوي وضعف بنية الجملة مع محتوى الذكاء الاصطناعي

تسعير Grammarly:

مجاني

القسط: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

الأسئلة الشائعة حول أداة إعادة الكتابة

هل يمكن اكتشاف أدوات إعادة الكتابة؟

نعم، يمكن اكتشاف أدوات إعادة الكتابة عن طريق برامج التحقق من الانتحال أو المراجعة اليدوية. على الرغم من أن هذه الأدوات قد تعيد كتابة النص لتغيير الصياغة وبنية الجمل، إلا أنها غالبًا ما تفشل في تغيير المعنى العام للمحتوى. يمكن لمدققي الانتحال تحديد هذا النقص في الأصالة.

هل أدوات إعادة الكتابة فعالة؟

يمكن أن تكون أدوات إعادة الكتابة فعالة في توليد كمية كبيرة من المحتوى بسرعة أو للمساعدة في التغلب على مشكلة الكاتب. ومع ذلك، يمكن أن تختلف فعاليتها بناءً على جودة برامج الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المستخدمة. هذه الأدوات ليست بديلاً عن مهارات الكتابة والتحرير البشرية.

كم تكلفة أدوات إعادة الكتابة؟

يمكن أن تتراوح تكلفة أدوات إعادة الكتابة من مجانية إلى مئات الدولارات شهريًا، اعتمادًا على ميزات الأداة وقيودها. قد يقدم بعضها نسخة تجريبية مجانية، بينما يتطلب البعض الآخر اشتراكًا أو رسوم شراء لمرة واحدة.

هل يمكن استخدام أدوات إعادة الكتابة للكتابة الأكاديمية؟

لا، لا ينبغي استخدام أدوات إعادة الكتابة في الكتابة الأكاديمية لأنها يمكن أن تنتج محتوى مشابهًا جدًا للعمل الحالي وقد يؤدي إلى الانتحال. من المهم استخدام الأفكار الأصلية والاستشهاد بشكل صحيح بأي مصادر مستخدمة في الكتابة الأكاديمية. ومع ذلك، يمكنك استخدام أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp AI للمساعدة في البحث وتوليد الأفكار لكتابتك الأكاديمية.

هل أدوات إعادة الكتابة قانونية؟

نعم، يعد استخدام أدوات إعادة الكتابة قانونيًا طالما أن المحتوى الذي يتم إنشاؤه لا ينتهك أي قوانين لحقوق النشر. من المهم الاستشهاد بشكل صحيح بأي مصادر مستخدمة في المحتوى المعاد كتابته لتجنب الانتحال. ومع ذلك، من الأفضل دائمًا استخدام أدوات إعادة الكتابة بشكل أخلاقي ومسؤول، والتأكد من أن المحتوى الناتج فريد من نوعه ويضيف قيمة للقارئ.

أحدث ثورة في روتينك في الكتابة باستخدام أدوات إعادة الكتابة

هل أنت مستعد للارتقاء بإنتاجيتك ومهاراتك في الكتابة إلى المستوى التالي؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت لوضع هذه اختراق الإنتاجية إلى العمل والبدء في استخدام أدوات إنشاء المحتوى وإعادة كتابته المدعومة بالذكاء الاصطناعي! 🌻

يمكن أن تكون أدوات إعادة الكتابة منقذة عندما تحتاج إلى إنشاء محتوى بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى أنها ستساعدك على تجنب الإرهاق المخيف، وهو أمر جيد دائماً.

لذا، لماذا لا تعطي ClickUp AI لقطة؟ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لأي شخص يتطلع إلى توفير الوقت وتحسين إخراج المحتوى الخاص بهم. ثق بنا - ستشكرك كتاباتك (وعقلك)!