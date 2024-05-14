أفضل 10 أدوات للتدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي لتحرير أفضل في 2025

مفتاح كتابة محتوى ممتاز اليوم هو القيام بذلك بسرعة. إذا قضيت وقتاً طويلاً في التحرير، سينتهي بك الأمر بنشر محتوى لم يعد مناسباً لجمهورك. لذا، كيف يمكنك تدقيق المحتوى الخاص بك دون قضاء ساعات مضنية في مراجعة كل جملة؟ دع الذكاء الاصطناعي (AI) يقوم بذلك نيابةً عنك.

اليوم أدوات التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي تفحص المحتوى الخاص بك بسرعة وتقدم اقتراحات تتجاوز المدقق الإملائي الأساسي. تقوم أدوات التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي بالتحقق من القواعد اللغوية الخاصة بك، وتقدم لك مطالبات لتبسيط الجمل المعقدة، بل وتساعدك على ضبط نبرة صوتك لتتماشى مع صوت علامتك التجارية أو جمهورك المستهدف. تتم عملية التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ، مما يتيح لك نشر محتوى عالي الجودة بسرعة.

اكتشف إمكانيات برامج التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي مع هذه الأدوات العشر المتوفرة في عام 2024!

ما هو التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

يستخدم التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي، أو التدقيق اللغوي الآلي، معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي لمراجعة المحتوى المكتوب وتصحيحه. وهو يتحقق من المحتوى بحثاً عن الأخطاء في الأسلوب وعلامات الترقيم والنحو والهجاء.

يقوم التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي بتحليل النص الخاص بك وتقسيم المحتوى إلى جمل وكلمات. يقارن النص الخاص بك بقاعدة بياناته الواسعة من قواعد اللغة والأنماط المكتسبة لاكتشاف الأخطاء المحتملة ويقدم اقتراحات لتحسين قابلية القراءة. يمكنك بعد ذلك مراجعة التوصيات واختيار قبولها أو رفضها.

يمكن لبرامج التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي تسريع عملية التدقيق اللغوي والتحرير بشكل كبير، وتقليل معدلات الأخطاء البشرية، وتحسين الجودة الإجمالية للمحتوى الخاص بك. أصبحت هذه الأدوات أكثر ذكاءً وفائدةً وأصبحت الآن دعامة أساسية في صندوق أدوات الكاتب الحديث.

كيفية اختيار أفضل أداة للتدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي

يبدأ اختيار أفضل أداة للتدقيق اللغوي عبر الإنترنت بتحديد ما تريد أن تنجزه. هل تبحث عن تدقيق لغوي عام؟ أم تريد أداة تساعدك على ضبط النغمة؟ ضع في اعتبارك نوع الكتابة الاحترافية التي تقوم بها. فبعض أدوات التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي أفضل لتحرير الكتابة الأكاديمية، بينما البعض الآخر رائع للنسخ التسويقية.

بمجرد تحديد أهدافك، ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يسهل استخدامها. يجب أن تتمتع بواجهة سهلة الاستخدام وتجعل عملية التحرير سهلة. ويمكنها أيضاً أن تتصل ببرامج الكتابة المفضلة لديك، مثل Microsoft Word أو محرر مستندات Google، أو أن تعمل على متصفحك للتحقق من المحتوى الخاص بك على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ضع في اعتبارك أيضاً سعر أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي . على الرغم من أن العديد منها مجاني أو يقدم إصدارات مجانية، إلا أن بعض أفضل الميزات قد تكون خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. قد ترغب في الدفع مقابل الإصدارات المتميزة إذا كنت بحاجة إلى براعة التحرير الكاملة.

وتذكر، ليس عليك الاكتفاء بأداة تحرير واحدة للذكاء الاصطناعي. يمكن أن تعمل العديد من هذه الأدوات معًا لتوفير دعم تحرير متعدد الطبقات. جرب بعض الخيارات في هذه القائمة واعثر على ما يناسب احتياجاتك وسير عملك.

أفضل 10 أدوات للكتابة بالذكاء الاصطناعي 2024

1. ClickUp

استخدام ClickUp Brain لتبادل الأفكار وكتابة المحتوى وتحريره في ثوانٍ

لطالما كان ClickUp أداة مفضلة لإدارة المشاريع والتعاون. ClickUp أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي دفعت المنصة إلى المستوى التالي، مما جعلها برنامجًا قويًا للتدقيق اللغوي. من مستندات ClickUp ، يمكن أن تساعدك واجهة الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى بسرعة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية.

هل تحتاج إلى صياغة خطة تسويق لشيء ستطلقه الأسبوع المقبل؟ أخبر ClickUp Brain بما تحتاج إلى القيام به؛ وسيساعدك في إنشاء خطة إطلاق في ثوانٍ. يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتصميم دراسة اختبار المستخدم، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء خطة عمل.

أفضل ميزات ClickUp Brain

ينشئ ملخصات للوثائق المطولة أو ملاحظات الاجتماعات أو حتى سلاسل التعليقات حتى تحصل على النقاط البارزة دون إضاعة وقتك

يقدم اقتراحات لجعل المحتوى الخاص بك أكثر إيجازًا وجاذبية ويخصص النص لجمهورك المستهدف

يعمل بمثابةمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في طرح أفكار لروايتك القادمة أو حملتك التسويقية أو صياغة رسالة بريد إلكتروني

قيود ClickUp

لا يُعد ClickUp Brain جزءًا من الباقة المجانية للمنصة، لذا سيتعين عليك الاشتراك في خطة شهرية للوصول إلى أدواتها القوية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

7 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,700 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. جرامرلي

عبر جرامارلي Grammarly هي واحدة من أشهر أدوات التدقيق اللغوي عبر الإنترنت في هذه القائمة، مع أكثر من 30 مليون مستخدم نشط يومياً. وتأتي شعبيتها لسبب وجيه. فالمنصة سهلة الاستخدام للغاية وتتكامل بسلاسة أينما أنشأت المحتوى. يمكنك استخدامه في Microsoft Word، ومحرّر مستندات Google، ومتصفح الويب الخاص بك، وحتى هاتفك. تكتشف المنصة الأخطاء الإملائية والنحوية وتصححها في الوقت الفعلي وتقدم لك رؤى لتحسين مهاراتك في الكتابة.

أفضل ميزات Grammarly

يقترح تغييرات في الكلمات لجعل كتابتك أكثر تنوعًا وإزالة التكرار

يتضمن مدقق الانتحال الذي يفحص النص الخاص بك ويضمن أنه ليس قريبًا جدًا من محتوى آخر على الإنترنت

يقدم اقتراحات بشأن الأسلوب وطرق الوصول إلى أهدافك في الكتابة

القيود النحوية

يمكن أن تكون الاقتراحات مبالغاً فيها، لذا يجب على المستخدمين توخي الحذر بشأن قبولها دون مراجعة التغييرات

توجد العديد من أفضل ميزات برنامج التدقيق اللغوي خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع

تسعير Grammarly

مجاني

بريميوم: 10 دولارات شهرياً

الأعمال: 15 دولاراً شهرياً لكل عضو

تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,900 تقييم)

مقارنة Grammarly Vs Wordtune !

3. الكتابة الماهرة

عبر كتابة بارعة برنامج Slick Write هو برنامج مجاني للتدقيق اللغوي يعتمد على المتصفح ويتحقق من المحتوى الخاص بك ويقدم اقتراحات بشأن الأسلوب والنبرة. يمكنك تخصيص الاقتراحات لتتناسب مع أسلوبك والتحقق من إحصائيات مستندك لمعرفة مدى نجاحك. تحتوي المنصة المجانية على بعض الميزات القوية، بما في ذلك طرق للتحقق من تدفق الجمل، وإزالة الصوت المبني للمجهول، والتحقق من استخدام الظرف.

سليك اكتب أفضل الميزات

تسمح لك الإعدادات القابلة للتخصيص بتخصيص التعديلات وفقًا لأسلوبك واحتياجاتك

النظام الأساسي المستند إلى الويب يعني عدم وجود برنامج للتنزيل

شاشة ربط الكلمات يمكن أن تساعدك على التحرر من عائق الكتابة

قيود الكتابة البسيطة

على الرغم من أنه محرر أساسي ممتاز، إلا أن بعض المستخدمين قد يفتقدون بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا التي توفرها خيارات برامج التدقيق اللغوي الأخرى

أسعار برنامج Slick Write

مجاناً

تقييمات ومراجعات سليك الكتابة البارع

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4. وايت سموك

عبر وايت سموك تساعد معالجة اللغة الطبيعية في WhiteSmoke المستخدمين على تحرير وتنقيح المحتوى الخاص بهم. في حين أن المنصة مناسبة لأي شخص يريد المساعدة في الكتابة باللغة الإنجليزية، إلا أن مستخدميها المستهدفين هم غير الناطقين باللغة الإنجليزية والكتاب الأكاديميين. تتجاوز المنصة مجرد تقديم الاقتراحات من خلال شرح لماذا قد يكون الاقتراح خيارًا أفضل، وتعليم الكُتّاب إنشاء محتوى أفضل أثناء التحرير.

وايت سموك أفضل الميزات

يلتقط الأخطاء المحتملة التي تفوتها المنصات الأقل قوة

يعمل في أي تطبيق نصي أو متصفح وحتى يقدم إصدارًا للجوال

يستخدم معالجة اللغة الطبيعية والخوارزميات لتوسيع قدرات الاقتراحات باستمرار

قيود WhiteSmoke

واجهة المستخدم ليست سلسة مثل منصات تحرير الذكاء الاصطناعي الأخرى

تسعير وايت سموك

59.95 دولارًا سنويًا (للمتصفحات)

79.95 دولارًا سنويًا (للمتصفحات وMS Office وGmail وWindows)

137.95 دولارًا في السنة (الإصدار الكامل بالإضافة إلى الضمان والدعم عبر الهاتف)

تقييمات ومراجعات وايت سموك

G2: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 3.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. أداة اللغة

عبر أداة اللغة LanguageTool هو برنامج تدقيق لغوي مفتوح المصدر يساعدك على تحسين جودة المحتوى المكتوب. وعلى غرار المنصات الأخرى، يكتشف البرنامج الأخطاء المحتملة في النص، بما في ذلك أخطاء علامات الترقيم، واتفاق الأفعال وبنية الجملة. يتألق برنامج LanguageTool في دعمه متعدد اللغات. وهذا يجعله رائعًا لغير الناطقين باللغة الإنجليزية أو أولئك الذين يحتاجون إلى كتابة محتوى مصقول لجمهور من خارج البلاد.

أفضل ميزات برنامج LanguageTool

يقدم التدقيق الإملائي واقتراحات التحرير بأكثر من 30 لغة ولهجة

يقدم محرر ويب مجاناً أو إصداراً متميزاً يتكامل مع تطبيقات الكتابة الشهيرة

يساعدك علىإعادة صياغة جملك لمطابقة النغمة المرغوبة

قيود #### قيود أداة اللغة

يحتوي على حد أقصى يبلغ 20,000 حرف في الإصدار المجاني، لذلك إذا كنت تتحقق من مستندات أطول، فسيتعين عليك تقسيمها

تسعير برنامج LanguageTool

مجاني

الإصدار المميز: 69.90 دولاراً في السنة

للفرق: 132.80 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات أداة اللغة

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. زنجبيل

عبر زنجبيل يستخدم Ginger معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى المكتوب. قم بتشغيل المدقق النحوي وعلامات الترقيم والمدقق الإملائي. قم بتحسين نسختك باستخدام أدوات إعادة الصياغة الخاصة بالمنصة، والتي تعيد صياغة الجمل لجعلها أكثر رسمية أو غير رسمية أو مرحة أو احترافية. يقدم مساعد الكتابة إرشادات واضحة لتحسين كتابتك، مما يجعلك كاتباً أقوى على المدى الطويل.

أفضل ميزات #### الزنجبيل

تساعدك الاقتراحات القوية في القواعد النحوية والأسلوب على تجنب الأخطاء الأساسية وصياغة نسخة أكثر إقناعًا

أداة إعادة صياغة الجمل تساعدك على تغيير أسلوبك بنقرة واحدة، مما يسهل عليك التعبير عن أفكارك

يمكن أن يساعدك بنك العبارات في ابتكار طرق مختلفة للتعبير عن الأفكار

قيود الزنجبيل

يمكن أن يكون بطيء التحميل، خاصةً إذا كنت تعمل على اتصال إنترنت بطيء

تسعير #### الزنجبيل

مجاني

بريميوم: 13.99 دولارًا في الشهر أو 84 دولارًا في السنة

الفرق: 4.99 دولار شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات الزنجبيل

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.0/5 (أكثر من 80 تقييم)

7. بيبرراتر

عبر PaperRater هل تريد أن تعرف كيف تقاس مقالاتك وأوراقك الأكاديمية؟ PaperRater عبارة عن مدقق نحوي ومدقق انتحال عبر الإنترنت يساعد الطلاب والمحترفين على تحسين كتاباتهم. تقوم خوارزميات المنصة بتحديد الانتحال والأخطاء النحوية ومشكلات الأسلوب وتقدم اقتراحات لتحسين قابلية القراءة. يقوم الذكاء الاصطناعي أيضاً بمسح النص وتعيين درجة تلقائية، مما يمنحك فكرة عن كيفية قياسه عندما يقرأه جمهورك.

أفضل الميزات #### PaperRater

يقدم لك ملاحظات على المقالات أو الأوراق قبل إرسالها

لا يتطلب أي اشتراك مع الإصدار المجاني، لذا يمكنك البدء في استخدامه على الفور

يضمن لك الاستشهاد بكل شيء بشكل صحيح باستخدام مدقق الانتحال

القيود المفروضة على PaperRater

على الرغم من أن الخوارزميات جيدة بشكل عام، إلا أن الاقتراحات ليست دقيقة دائمًا

تسعير #### تسعير PaperRater

مجاني

قسط: 3.48 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات PaperRater

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

8. ProWritingAid

عبر ProWritingAid ProWritingAid هو مساعد شامل للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي لمن يرغبون في تحرير شامل. فهو يتضمن ما يقرب من عشرين مقياساً لمساعدة الكُتّاب على تقييم نصوصهم وتنقيحها. بالإضافة إلى الأساسيات، يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي القوية هذه أن تساعدك في تحديد الكليشيهات، وتحسين الانتقالات، والتخلص من الصوت المبني للمجهول. تعمل المنصة المستندة إلى السحابة مع أي مربع نصي تقريباً، بما في ذلك فيسبوك والبريد الإلكتروني وتطبيقك المفضل لمعالجة النصوص.

ProWritingAid أفضل الميزات

يتضمن دروسًا رئيسية في الكتابة من خبراء في هذا المجال لمساعدتك على الارتقاء بمستوى كتابتك

يقيّم قابلية قراءة النص بطرق متعددة حتى تعرف أنك تقوم بالكتابة بشكل صحيح، بغض النظر عن الجمهور

يوفر ملاحظات فورية أثناء الكتابة لتحرير أسرع أثناء التنقل

قيود ProWritingAid

قدرة محدودة على تخصيص القواعد والاقتراحات، لذلك قد تحصل على اقتراحات أكثر مما تحتاج إليه بالفعل

تسعير ProWritingAid

مجاناً

قسط: 10 دولارات شهرياً تُدفع سنوياً

تقييمات ومراجعات ProWritingAid ProWritingAid

G2: 4.5/5 (40+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (430+ تقييمات)

9. كويلبوت

عبر كويلبوت QuillBot هي أداة أخرى شائعة للتدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي، ولكن هذه الأداة تتألق كشريك حقيقي للكتابة بالذكاء الاصطناعي. تساعدك المنصة على إنشاء محتوى جديد أو تحسين ما لديك بالفعل. وهي مفيدة لإعادة صياغة النصوص لتلخيص المستندات الأطول بسرعة.

كما أنها رائعة في توليد الاقتباسات، وهي واحدة من أكثر مهام الكتابة الأكاديمية المملة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقوم بجميع التدقيقات النحوية والإملائية الأساسية مع تقديم تفسيرات لاقتراحات محددة.

أفضل ميزات QuillBot

يساعدك على إنشاء محتوى باستخدام مطالبتك، مما يجعل من السهل إنشاء نسخة حتى عندما لا تكون متأكدًا مما ستكتبه

يقدم نتائج البحث داخل نافذة الصياغة حتى تتمكن من إجراء البحث دون فتح علامات تبويب متعددة

يساعدك على تغيير الأسلوب ليكون أكثر رسمية، أو بساطة، أو إبداعاً، أو متوافقاً مع قواعدك المخصصة

قيود QuillBot

يعمل مع كروم وWord ومحرّر مستندات Google ولكن لديه خيارات تكامل محدودة خارج تلك المنصات

أسعار كويلبوت

مجاني

بريميوم: 99.95 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات QuillBot #### تقييمات ومراجعات QuillBot

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

10. تطبيق همنغواي

عبر تطبيق همنغواي تطبيق همنغواي هو أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي تركز على جعل كتابتك أكثر وضوحاً وإيجازاً. سُمي التطبيق على اسم إرنست همنغواي، الكاتب المعروف بأسلوبه الواضح والموجز في الكتابة، ويستخدم عملية التحرير التي قام بها المؤلف لإلهام واجهة المستخدم الخاصة به. باستخدام الإضاءات، يقوم بتحليل نسختك بحثًا عن الجمل الطويلة التي يصعب فهمها والصوت المبني للمجهول.

كما تقدم المنصة القائمة على المتصفح أيضاً درجات قابلية القراءة لقياس كيفية استجابة جمهورك.

تطبيق همنغواي أفضل الميزات

تتوفر معظم الميزات في الإصدار المجاني

تسهّل الإضاءات المرمزة بالألوان رؤية المواضع التي تكون فيها كتاباتك معقدة أو مسهبة للغاية

يقترح عليك طرقًا لتحسين كتابتك والتخلص من عادات الكتابة السيئة، مثل الصوت المبني للمجهول

قيود تطبيق هيمنغواي

تركز ميزاته المحدودة على أسلوب الكتابة المختصرة، لذلك قد لا يكون مناسبًا لجميع السياقات

أسعار تطبيق همنغواي

مجاني (يعتمد على المتصفح)

التطبيق: $19.99

هيمنغواي تقييمات ومراجعات التطبيق

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

اصنع نثرًا مصقولًا تمامًا باستخدام ClickUp

يمكن لأدوات التدقيق اللغوي عبر الإنترنت مساعدتك في تحرير العمل بشكل أسرع وتحسين أسلوبك في الكتابة. باستخدام هذه الأدوات، يمكنك اكتشاف الأخطاء التي قد تفوتك وجعل كتابتك أكثر إقناعًا وجاذبية وديناميكية.

إذا كنت تبحث عن أداة قوية للتدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في جميع جوانب كتابتك، تحقق من أدوات الذكاء الاصطناعي من ClickUp. إلى جانب أدوات التدقيق النحوي والإملائي القياسية، تساعدك أداة الذكاء الاصطناعي من ClickUp على إنشاء نسخة من الصفر. قم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات المدونات، وحتى حملات وسائل التواصل الاجتماعي ببضع نقرات. يمكنك حتى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من ClickUp لتلخيص المستندات الطويلة أو إنشاء عناصر العمل من ملاحظات الاجتماع.

هل تريد كتابة نسخة أفضل بشكل أسرع؟ اشترك في ClickUp واستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة من أجل تحسين إنشاء المحتوى الخاص بك العملية. إنشاء حساب مجاني