أفضل 10 أدوات لتحسين الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمحتوى لا تشوبه شائبة

الوقت متأخر، وأنت تقوم بمراجعة المسودة الخاصة بك، وهناك شيء ما يبدو غريباً. _هل هي النبرة؟ هل الجمل ركيكة للغاية؟

ربما تحتاج إلى مربع نصي آخر لتقسيم المحتوى. 🤔

حتى أفضل الكتاب لديهم هذه اللحظات التي تحتاج فيها جملهم إلى بعض الصقل الإضافي.

حسناً، هنا يأتي دور مُحسِّن الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهو يكتشف الأخطاء، ويعزز قابلية القراءة، ويحسن التدفق، ويتيح لك توصيل أفكارك بوضوح.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أفضل 10 محسنات للكتابة لإنشاء محتوى لا تشوبه شائبة. 🎯

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك لمحة موجزة عن أفضل أدوات تحسين الكتابة بالذكاء الاصطناعي:

ClickUp (الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي) Grammarly (الأفضل للمساعدة الشاملة في الكتابة) ProWritingAid (الأفضل للتحليل المتعمق للأسلوب والهيكل) DeepL اكتب (الأفضل للترجمة وإعادة الكتابة بجودة عالية) HyperWrite (الأفضل لتوليد المحتوى الإبداعي) QuillBot (الأفضل لإعادة الصياغة والتلخيص) سكريبر (الأفضل لدعم الكتابة الأكاديمية) YouWrite (الأفضل للتغذية الراجعة المخصصة للكتابة) Originality.ai (الأفضل للكشف عن الانتحال وأصالة المحتوى) Easy Peasy AI (الأفضل لإنشاء محتوى سريع)

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في مُحسِّنات الكتابة؟

لا تتمتع جميع أدوات تحسين الكتابة بنفس القدرات. فبعضها يتفوق في التدقيق النحوي، بينما يتخصص البعض الآخر في تحسين اللهجة أو تبسيط الأفكار المعقدة.

مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، من المهم معرفة الميزات التي يجب تحديد أولوياتها. فيما يلي بعض الميزات التي يجب أن يتمتع بها مُحسِّن الكتابة الخاص بك. 👀

✅ اكتشاف الأخطاء: تحديد وتصحيح المشاكل النحوية وعلامات الترقيم والإملاء بفعالية

✅ تحسينات قابلية القراءة: تقديم اقتراحات لجعل المحتوى الخاص بك أكثر وضوحًا وجاذبية

✅ تعديلات النغمة: المساعدة في مواءمة أسلوبك في الكتابة مع جمهورك المستهدف أو غرضك

✅ خيارات التخصيص: تكييف التوصيات مع تفضيلاتك الكتابية الفريدة

✅ سهولة التكامل: العمل بسلاسة مع أدواتك أو سير عملك الحالي

✅ رؤى مفصّلة: تقديم ملاحظات حول البنية والترابط والتأثير العام

🧠 حقيقة ممتعة: أطول رواية كُتبت على الإطلاق هي البحث عن الزمن الضائع (À la recherche du temps perdu) لمارسيل بروست. تحتوي على 1.2 مليون كلمة وتعتبر واحدة من أطول الروايات التي نُشرت على الإطلاق.

## أفضل 10 أدوات لتحسين الكتابة

يمكن لمحسن الكتابة المناسب أن يحول المحتوى الخاص بك من جيد إلى استثنائي. _ولكن أي أداة يجب أن تختار؟

فيما يلي قائمة بأفضل 10 أدوات لتحسين الكتابة التي تعمل على تحسين القواعد والأسلوب وسهولة القراءة.

استعد للاختيار من بين أفضل أدوات تحسين الكتابة! 💪

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

الأداة الأولى في القائمة, ClickUp ، تطبيق كل شيء للعمل، هو خيار ممتاز للفرق التي تبحث عن منصة تدمج أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وإدارة المهام.

إحدى ميزاته البارزة هي ClickUp مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp. 🤩

هل تحتاج إلى نسخة مصقولة من مسودة البريد الإلكتروني؟ هذا ClickUp تضمن لك أن تكون رسالتك احترافية ومتوافقة مع مقصدك. هل تكتب عرضًا تسويقيًا؟ إنها تصمم اقتراحات لجعل كلماتك مقنعة ومركزة على الجمهور.

عقل النقر

جرّب ClickUp Brain

ما عليك سوى تحديد النص وتحسين جودته باستخدام ClickUp

مدمج مباشرةً في نظام ClickUp البيئي ClickUp، فإن ClickUp يوفر للفرق حلاً لتبسيط المحتوى وإعادة كتابته وتنقيحه.

يأخذ ClickUp Brain أيضًا التخصيص على محمل الجد.

فهو لا يقوم فقط بإجراء تعديلات عامة - بل يقوم بضبط المحتوى الخاص بك بناءً على دورك واحتياجاتك الكتابية. يمكن للمسوقين، على سبيل المثال، تحسين عبارات الحث على اتخاذ إجراء، بينما يمكن لمديري المشاريع الحصول على المساعدة في إنشاء تقارير موجزة ومقنعة في نفس الوقت. الأداة تتكيف مع أهدافك، مما يجعل كل قطعة تكتبها أفضل من سابقتها.

مستندات ClickUp Docs

أضف تنسيقًا غنيًا إلى المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Docs

لمشاريع الفريق ClickUp يرتقي بالتعاون إلى مستوى جديد كلياً. يمكنك تبادل الأفكار وصياغة المحتوى ومشاركة الملاحظات في مكان واحد، مع وجود كاتب ذكاء اصطناعي يعمل إلى جانبك داخل مستندك.

يحافظ التحرير في الوقت الفعلي على توافق الجميع، مما يسهل إنشاء المحتوى وتنقيحه معًا. تتيح المستندات أيضًا تنسيق نص غني، بما في ذلك الجداول والصور والوسائط المتعددة المضمنة، مما يجعل بياناتك أكثر جاذبية.

ادمج ذلك مع أدوات التسويق في ClickUp، وستحصل على كل ما تحتاجه لتخطيط الحملات وكتابة محتوى مقنع وتتبع تقدمك - كل ذلك في منصة واحدة.

أفضل ميزات #### ClickUp

مطالبات مبنية مسبقًا: يمكنك الوصول إلى أكثر من 100 مطالبة قابلة للتخصيص لتبسيط الكتابة لأدوار مثل التسويق والهندسة ودعم العملاء

يمكنك الوصول إلى أكثر من 100 مطالبة قابلة للتخصيص لتبسيط الكتابة لأدوار مثل التسويق والهندسة ودعم العملاء التعاون في الوقت الفعلي: التعاون في الوقت الفعلي على المستندات، مما يتيح لك الحصول على ملاحظات وتعديلات فورية

التعاون في الوقت الفعلي على المستندات، مما يتيح لك الحصول على ملاحظات وتعديلات فورية إمكانيات الأتمتة: ClickUp والمهام المتكررة لضمان التزامك بالمواعيد النهائية

ClickUp والمهام المتكررة لضمان التزامك بالمواعيد النهائية ارتقاء جودة المحتوى: تلقي اقتراحات خاصة بالأدوار لضبط الأسلوب والأسلوب والبنية لتحقيق تأثير أفضل

قيود ClickUp

يمكن أن تكون الميزات وخيارات التخصيص الواسعة النطاق مربكة للمبتدئين، مما يتطلب وقتًا وجهدًا لإتقانها بالكامل

قد لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول نفس مستوى الوظائف التي يوفرها إصدار سطح المكتب

ClickUp تسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: ClickUp

2. Grammarly (الأفضل للمساعدة الشاملة في الكتابة)

عبر جرامارلي Grammarly هو برنامج متعدد الاستخدامات ClickUp مصمم لتحسين التواصل وتحسينه عبر مختلف المنصات. يقدم تصحيحات نحوية وإملائية وعلامات ترقيم في الوقت الفعلي مع اقتراحات الوضوح والنبرة لضمان أن تظل كتاباتك مؤثرة.

أفضل ميزات Grammarly

احصل على المرادفات السياقية لإثراء مفرداتك والحفاظ على الدقة

تحسين الكتابة من خلال الحصول على ملاحظات في الوقت الفعلي لتحسين القواعد والأسلوب والتدفق

التكامل مع منصات مثل Scrivener وGoogle Docs وMicrosoft Word

تحسين تنوع الجمل من خلال تحديد الكلمات المفرطة الاستخدام والتراكيب المتكررة

القيود النحوية

لا يعمل بشكل جيد مع المستندات التي تحتوي على لغات متعددة، أو مصطلحات غير إنجليزية، أو عناصر مثل الجداول

في بعض الأحيان، يسيء تفسير سياق الجملة، مما يؤدي إلى اقتراحات غير صحيحة

تسعير Grammarly

مجاني للأبد

المحترف: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 7000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: Grammarly 🧠 حقيقة ممتعة: اخترع كريستوفر لاثام شولز أول آلة كاتبة في عام 1868، قبل وقت طويل من اختراع لوحة مفاتيح الكمبيوتر الحديثة. أحدثت الآلة الكاتبة ثورة في الكتابة من خلال السماح للناس بالكتابة أسرع بكثير من الكتابة اليدوية.

3. ProWritingAid (الأفضل لتحليل الأسلوب والبنية المتعمقة)

عبر ProWritingAid يعد ProWritingAid أداة قوية لتحليل الأسلوب والبنية بشكل متعمق. فهو يقدم تقارير شاملة عن القواعد النحوية وقابلية القراءة و الكلمات المفرطة في الاستخدام وتركيب الجمل، مما يساعد المستخدمين على تحسين المحتوى الخاص بهم.

أفضل ميزات ProWritingAid

إعادة صياغة المحتوى لجعله رسميًا وغير رسمي وأطول وأقصر وأكثر طلاقة

استخدم "Sparks Edit" لتحسين سهولة القراءة والطلاقة وتغيير الزمن وإضافة تفاصيل حسية

أضف حوارًا جديدًا وتشبيهات جذابة باستخدام "Sparks Continue

قيود ProWritingAid

يقدم اقتراحات أو تصحيحات غير صحيحة في بعض الأحيان

تسعير ProWritingAid

مجانًا

القسط: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف المميز: 36 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات ProWritingAid

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: ProWritingAid

4. DeepL Write (الأفضل للترجمات عالية الجودة وإعادة الكتابة)

عبر DeepL اكتب DeepL الكتابة هو ClickUp التي تتميز بترجماتها عالية الجودة. وهي مثالية للكتاب متعددي اللغات أو أولئك الذين يهدفون إلى تنقيح المحتوى عبر لغات مختلفة. يضمن الذكاء الاصطناعي البديهي للأداة أن يحافظ النص على المعنى المقصود مع تحسين الوضوح والنبرة.

أفضل ميزات DepLWrite أفضل ميزات **DepLWrite

حسِّن كتابتك باستخدام اقتراحات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي بشأن اختيار الكلمات والصياغة والنبرة

تحسين وضوح النص الخاص بك مع الحفاظ على أسلوبك الفريد في الكتابة

تصحيح المشاكل الإملائية والنحوية وعلامات الترقيم على الفور

استفد من الاقتراحات الفورية، مما يساعدك على تحرير نصك أثناء الكتابة

قيود DeepLWrite العميقة

قيود على عدد المرات التي يمكنك فيها استخدام ميزة الملف، مما يحد من المرونة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى معالجة المستندات بشكل متكرر

ميزات ترجمة لغوية محدودة

تسعير DeepLWrite

مجاني

المحترف: 16.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات ديب لويرت

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: أغلى مخطوطة بيعت على الإطلاق هي مخطوطة ليوناردو دافنشي ليستر، التي اشتراها بيل جيتس في عام 1994 مقابل 30.8 مليون دولار. تحتوي المخطوطة على ملاحظات ورسومات ليوناردو عن العلوم والفلك والتشريح.

5. HyperWrite (الأفضل لتوليد المحتوى الإبداعي)

عبر فرط الكتابة يتخصص HyperWrite في مولد نص الذكاء الاصطناعي للمحتوى الإبداعي. يمكنه الاستفادة من البحث في الوقت الحقيقي من خلال البحث في ملايين المقالات والأبحاث العلمية، مما يوفر لك معلومات دقيقة وحديثة.

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني للأفكار أو صياغة نسخة تسويقية أو كتابة رواية، فإن هذه الأداة تتكيف مع أسلوبك وتقدم اقتراحات مفيدة.

أفضل ميزات HyperWrite

تخصيص المخرجات وفقًا للمطالبات لتعكس صوتك وأسلوبك الفريد

أتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو العصف الذهني للعناوين الرئيسية

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية لصياغة المقالات والنصوص وغيرها بأقل جهد ممكن

التوسع في الأفكار وإنشاء الفقرات وحتى اقتراح طرق لتطوير مقال أو قصة كاملة

قيود HyperWrite قيود HyperWrite

يمكن أن تصبح المخرجات متكررة وأقل أصالة

يستغرق وقتاً أطول لإنشاء المحتوى مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير HyperWrite

مجاني

القسط: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإضافي: 44.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

6. QuillBot (الأفضل لإعادة الصياغة والتلخيص)

عبر كويلبوت يشتهر QuillBot بميزات إعادة الصياغة والتلخيص، التي تلبي احتياجات الطلاب والمحترفين ومنشئي المحتوى. وهو يوفر أوضاعًا متعددة لضبط النغمة والأسلوب والطلاقة، مما يضمن أن يكون نصك أصليًا ومصقولًا في آنٍ واحد.

كما أن المدقق النحوي المدمج في الأداة وخيارات التكامل تجعلها متعددة الاستخدامات لتحسين العمل المكتوب.

أفضل ميزات QuillBot

إنشاء اقتباسات باستخدام أداة سهلة الاستخدام لتلبية الاحتياجات الأكاديمية والمهنية

تقييم سهولة القراءة باستخدام مقارنات قبل وبعد لقياس وضوح المحتوى

اختصار النصوص الطويلة في ملخصات موجزة، مما يسهل استيعاب المحتوى المعقد بسرعة

تأكد من أن عملك أصلي وأصيل من خلال تحديد الانتحال المحتمل

قيود QuillBot

ينتج أحيانًا نتائج أقل دقة، خاصةً فيما يتعلق باكتشاف الانتحال

قيود عدد الكلمات لأداة إعادة الصياغة الخاصة به

تسعير QuillBot

مجانًا

شهريًا: 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم نصف سنوي: 6.66 دولار/شهريًا لكل مستخدم

6.66 دولار/شهريًا لكل مستخدم سنوي: 2.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات QuillBot

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ يعود الفضل إلى ويليام شكسبير في ابتكار أكثر من 1700 كلمة في اللغة الإنجليزية، بما في ذلك المصطلحات الشائعة مثل "مقلة العين" و"غرفة النوم" و"التبختر"

7. سكربر (الأفضل لدعم الكتابة الأكاديمية)

عبر سكربر يصمم Scribbr ميزاته خصيصًا للكتابة الأكاديمية، حيث يقدم أدوات مثل الكشف عن الانتحال والتدقيق النحوي ودعم الاقتباس. وهو يساعد في الحفاظ على التدفق المنطقي ويضمن التزام عملك بالمعايير الأكاديمية.

يركز Scribbr على المقالات والأطروحات، ويسهل عليك صياغة محتوى علمي دقيق وجيد التنظيم.

أفضل ميزات سكريبر

إنشاء اقتباسات دقيقة في أنماط متعددة، بما في ذلك APA وMLA وشيكاغو

احصل على موارد الكتابة مع الأدلة وأفضل الممارسات للطلاب والباحثين

استخدم أدوات الانتحال لمقارنة النص الخاص بك بقاعدة بيانات أكاديمية واسعة

احصل على المساعدة في التدقيق اللغوي باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تكتشف الأخطاء أو التناقضات

قيود سكريبر

يعطي مصادر غير ذات صلة في بعض الأحيان

لا يعمل بشكل جيد مع أنواع المستندات المختلفة

تسعيرة Scribbr

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Scribbr

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🔍 هل تعلم؟ يعتبر كتاب غوتنبرغ المقدس الذي طبعه يوهانس غوتنبرغ حوالي عام 1455 أول كتاب رئيسي يطبع باستخدام الطباعة المتحركة. ويعتبر هذا الاختراع أحد التطورات الرئيسية في تاريخ الكتابة والنشر.

8. YouWrite (الأفضل للتغذية الراجعة الشخصية للكتابة)

عبر تريند هانتر تعمل YouWrite على تحسين عملية الكتابة من خلال إنشاء محتوى مخصص لاحتياجاتك وتفضيلاتك الفريدة. يحتوي على أوضاع متعددة، مثل البحث أو الإبداع أو العبقرية لتلبية حالات استخدام محددة.

حدد النغمة أو الجمهور أو الأسلوب، وسيقدم لك اقتراحات مخصصة تناسب سياقات مختلفة، مثل رسائل البريد الإلكتروني الاحترافية أو مشاريع الكتابة الإبداعية.

أفضل ميزات YouWrite

اكتب سطور الموضوع ونسخ الصفحات المقصودة وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة

أضف حالة الاستخدام، والنبرة، والجمهور، وتفاصيل الرسالة في قالبه المُعد مسبقًا لإنشاء المحتوى

استخدم خيارات الوضع الإبداعي لصياغة القصائد والسيناريوهات

قيود YouWrite

يفتقر إلى قدرات بحثية متقدمة

المستخدمون الذين يفضلون التطبيقات المستقلة يجدون الأداة غير ملائمة لأنها مدمجة في You.com

تسعير YouWrite

مجاني

الخطة الاحترافية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات YouWrite

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

9. Originality.ai (الأفضل لكشف الانتحال وأصالة المحتوى)

عبر أصالة.ai Originality.ai هو أداة مراقبة لسلامة المحتوى، تحدد النص المكرر أو الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بدقة. وهو مصمم للشركات والمؤسسات الأكاديمية، ويعطي الأولوية للحفاظ على ممارسات الكتابة الأخلاقية.

أوريجيناليتي.ai أفضل الميزات

تحديدتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي من محتوى تم إنشاؤه بواسطة الإنسانبما في ذلك النص من GPT-4

الجمع بين اكتشاف الانتحال والتحقق من أصالة الذكاء الاصطناعي لضمان تفرد المحتوى

تسهيل التعاون مع ميزات إدارة الفريق، مما يسمح للشركات بالإشراف على عدة مستخدمين من حساب واحد

عرض درجات الأصالة التفصيلية من خلال لوحة تحكم واضحة وسهلة الاستخدام مع ميزات يسهل الوصول إليها

قيود الذكاء الاصطناعي للأصالة

اشتكى المستخدمون من أنه إذا قاموا بنقل الفقرات أو الأقسام، تتغير النتائج

تقوم الأداة أحيانًا بالخلط بين الكتابة البشرية الحقيقية والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة

تسعير Originality.ai

ادفع كما تشاء: 30 دولارًا مقابل 3,000 نقطة اعتماد

30 دولارًا مقابل 3,000 نقطة اعتماد المحترف: 14.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 179 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Originality.ai

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. الذكاء الاصطناعي السهل السهل (الأفضل لإنشاء محتوى سريع)

عبر

Easy Peasy AI

Easy Peasy AI هو برنامج خفيف الوزن أداة لكتابة النصوص للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مساعدة سريعة وبسيطة في كتابة المدونات أو التسميات التوضيحية أو أوصاف المنتجات. إنه خيار رائع للكتّاب الذين يبحثون عن نهج مباشر وخالٍ من الرتوش لتوليد الأفكار والمحتوى.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي السهل البسيط

احصل على أكثر من 90 نموذجًا للكتابة لتختار من بينها لتبسيط عملية الكتابة

استخدام النسخ الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنشاء ملخصات وأوصاف وملاحظات مفصلة

أنشئ صورًا تكمل كتابتك، مما يجعل المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية مع رسومات جذابة بصريًا

قيود الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام

اشتكى المستخدمون من دقة النموذج

قد تكون خيارات التخصيص مقيدة للمستخدمين الذين يبحثون عن أنماط محتوى مخصصة للغاية

تسعير الذكاء الاصطناعي #### تسعير Easy Peasy AI

مجاناً

المبتدئين: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود 50: 24 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

24 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم غير محدود: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي (حالات الاستخدام والأدوات)

## تحسين وإدارة مشاريع الكتابة باستخدام ClickUp

يمكن أن يؤدي اختيار أداة الكتابة الصحيحة بالذكاء الاصطناعي إلى تحسين المحتوى الخاص بك بشكل كبير، سواء كنت ترغب في تحسين أسلوبك أو تحسين الوضوح أو تسريع عملية الكتابة. من المدققات النحوية إلى أدوات تحسين الأسلوب المتطورة، تقدم أدوات مثل Grammarly وEasy Peasy AI وQuillBot ميزات رائعة تساعد على ضمان أن تكون كتابتك مصقولة وفعالة.

ومع ذلك، تبرز أداة ClickUp كأداة تحسين الكتابة المثلى. فبالنسبة للفرق التي تتعاون في المشاريع، تتألق هذه الأداة كمنصة شاملة تعزز جودة الكتابة وتتكامل بسلاسة مع مهام سير عمل إدارة مشروعك. ClickUp مجانًا اليوم! ✅