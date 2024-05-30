كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات (مع أمثلة سريعة)

لا تتم عملية صياغة النسخة المثالية لحملاتك التسويقية بسلاسة كما تبدو النتيجة النهائية.

من العصف الذهني للأفكار والتخطيط للمحتوى إلى الكتابة والهيكلة وأحيانًا إعادة الهيكلة حتى تكون صحيحة تمامًا - يتطلب إنتاج تلك المسودة النهائية المصقولة وقتًا وجهدًا.

ولكن لا بأس بذلك حيث يوجد حل في متناول اليد لتبسيط هذه العملية: أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي .

تكمّل أدوات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي مهاراتك وخبراتك وتزيد من إنتاجيتك دون أن تسلب عنصر الإبداع والفهم البشري.

فهي توفر لك وقتك الثمين، خاصةً خلال تلك اللحظات العصيبة من المواعيد النهائية القصيرة، وتصبح منقذك عندما تضربك عقبة الكاتب.

في هذه المدونة، قمنا بتجميع أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي ستساعدك على النجاح. لقد أضفنا أيضًا نماذج لمطالبات الذكاء الاصطناعي مع نتائج وأمثلة على كيفية استخدام هذه الأدوات.

دعنا نبدأ!

ما هي كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي؟

في العامين الماضيين، برزت كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي في السنوات القليلة الماضية كعامل مغيّر لقواعد اللعبة في إنشاء المحتوى وصناعة التسويق. ولكن ما هو الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات بالضبط، وكيف يعمل؟

إن كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي هي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة مقنعة. وهي تستخدم خوارزميات التعلّم الآلي (ML) وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء المحتوى.

تعمّق أكثر: كيف يحاكي الذكاء الاصطناعي البشر لتوليد نص شبيه بالبشر؟

يستفيد الذكاء الاصطناعي من عدة تقنيات لإنشاء نص يحاكي لغة البشر:

يحلل كميات هائلة من البيانات على الويب

يحدد أنماط الكتابة

يتعلم الفروق الدقيقة في اللغة والأسلوب والنبرة

يمكن لأداة كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي أن تتكيف مع أنماط ونغمات الكتابة المختلفة حيث يتم تدريبها على كميات هائلة من البيانات النصية. يتيح لك ذلك صياغة نسخة تلبي تفضيلات علامتك التجارية وجمهورها المستهدف.

سواء كنت تهدف إلى أسلوب احترافي وواثق للموقع الإلكتروني للشركة أو أسلوب مرح وودود لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء نسخة تتوافق مع متطلباتك.

إيجابيات وسلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة النصوص

في حين أن كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تقدم العديد من المزايا، إلا أن لها أيضًا نصيبها العادل من التحديات. دعنا نلقي نظرة على بعض إيجابيات وسلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة النسخ:

إيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الإعلانات

زيادة الكفاءة: يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء المحتوى بسرعة، مما يوفر لك الوقت، ويساعدك على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة، والحفاظ على جدول زمني ثابت للتسليم

يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء المحتوى بسرعة، مما يوفر لك الوقت، ويساعدك على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة، والحفاظ على جدول زمني ثابت للتسليم تحسين التخصيص: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المستخدم بسرعة وتخصيص المحتوى بناءً على تفضيلات جمهورك المستهدف. يمكن أن يساعدك استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى ليس فقط في زيادة تفاعل المستخدمين، بل أيضًا في كسب المزيد من العملاء المحتملين

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المستخدم بسرعة وتخصيص المحتوى بناءً على تفضيلات جمهورك المستهدف. يمكن أن يساعدك استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى ليس فقط في زيادة تفاعل المستخدمين، بل أيضًا في كسب المزيد من العملاء المحتملين اتساق أفضل: باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك ضمان اتساق الأسلوب والنمط عبر مشاريع متعددة حسب الحاجة. يمكن أن يساعدك ذلك على بناء صوت وهوية قوية وموحدة للعلامة التجارية لعملائك

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك ضمان اتساق الأسلوب والنمط عبر مشاريع متعددة حسب الحاجة. يمكن أن يساعدك ذلك على بناء صوت وهوية قوية وموحدة للعلامة التجارية لعملائك قدرات الترجمة: يمكن لأداة موثوقة للذكاء الاصطناعي ترجمة المحتوى إلى لغات متعددة في وقت قصير. هذه ميزة رائعة يمكن أن تساعدك في بناء جمهور عالمي لكتاباتك من خلال ضمان وصول المحتوى الخاص بك إلى غير الناطقين باللغة الإنجليزية

سلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات

مشاكل الجودة: لا يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي فهم المشاعر أو فهم الفروق الدقيقة في الطبيعة البشرية كما يفعل الكُتّاب البشر. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الدقة أو الافتقار إلى العمق في المحتوى. لذلك، تأكد من مراجعة المحتوى وتخصيصه عند الحاجة لتجنب التأثير على مصداقيتك

لا يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي فهم المشاعر أو فهم الفروق الدقيقة في الطبيعة البشرية كما يفعل الكُتّاب البشر. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الدقة أو الافتقار إلى العمق في المحتوى. لذلك، تأكد من مراجعة المحتوى وتخصيصه عند الحاجة لتجنب التأثير على مصداقيتك الافتقار إلى الأصالة والإبداع: غالبًا ما يعاني الذكاء الاصطناعي من صعوبة في إنشاء مفاهيم أصلية وإبداعية، مما يجعل المحتوى يبدو متكررًا لأنه يعتمد بشكل كبير على بيانات المستخدم وأنماط الكتابة الحالية. للتغلب على ذلك، لا تنسَ أن تجمع بين أفكارك الخاصة وإبداعك مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى فريد وجذاب

غالبًا ما يعاني الذكاء الاصطناعي من صعوبة في إنشاء مفاهيم أصلية وإبداعية، مما يجعل المحتوى يبدو متكررًا لأنه يعتمد بشكل كبير على بيانات المستخدم وأنماط الكتابة الحالية. للتغلب على ذلك، لا تنسَ أن تجمع بين أفكارك الخاصة وإبداعك مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى فريد وجذاب سوء تفسير السياق: في بعض الأحيان، قد يسيء الذكاء الاصطناعي تفسير سياق مطالبتك ويُنشئ محتوى غير ذي صلة. لذلك، قم بمراجعة المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي بدقة في كل مرة للتحقق من ملاءمته، خاصةً بالنسبة للمواضيع المعقدة أو الحساسة

في بعض الأحيان، قد يسيء الذكاء الاصطناعي تفسير سياق مطالبتك ويُنشئ محتوى غير ذي صلة. لذلك، قم بمراجعة المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي بدقة في كل مرة للتحقق من ملاءمته، خاصةً بالنسبة للمواضيع المعقدة أو الحساسة المخاوف الأخلاقية: التحقق من صحة المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يشكل الانتحال مخاطر أخلاقية، مثل التعدي على حقوق الملكية الفكرية. وبالتالي، قم دائمًا بتشغيل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال أدوات قوية للتحقق من الانتحال لضمان الأصالة والحفاظ على المعايير الأخلاقية

كيفية استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص؟ أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تتعامل الآن بسهولة مع العديد من مهام كتابة الإعلانات في دقائق، مما يوفر على الكتّاب والمحررين ومحترفي التسويق وقتًا وجهدًا كبيرين.

إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات:

1. اختر الموضوع ونوع النسخة التي تريدها

أولاً، حدد نوع النسخة التي تحتاجها. هل هو منشور جذاب على وسائل التواصل الاجتماعي، أم وصف مقنع للمنتج، أم منشور شامل على المدونة؟ ستؤدي معرفة هدفك إلى توجيه أداة الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى الأكثر ملاءمة.

2. أدخل مطالبة

امنح أداة كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي أمرًا محددًا يسمى "مطالبة". توفر بعض الأدوات خيارات تساعدك على إعطاء مطالبة محددة ومفصلة. يمكن أن تكون مطالبتك مفصّلة حسب الحاجة، ولكن تأكد من تضمين جميع المعلومات المهمة بطريقة منظمة داخل الرسالة نفسها. على سبيل المثال، قم بتمييز أي كلمات رئيسية لتحسين محركات البحث ذات صلة بمنتجك/خدمتك أو علامتك التجارية أو مجال عملك في المطالبة.

نصيحة احترافية: _ اجعل هذه المطالبة مفصّلة قدر الإمكان للحصول على نتائج أكثر دقة

3. انتظر وراقب

في غضون ثوانٍ، تُنشئ الأداة نتائج يمكنك استخدامها مباشرةً أو تعديلها وفقًا لتفضيلاتك.

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أي شيء بدءًا من نسخ البريد الإلكتروني وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أفكار المدونات ومخططات التقارير

4. الرصد ووضع اللمسات الأخيرة

تذكر أن هذه الأدوات تعتمد على تحليل محتوى الويب الحالي لإنشاء محتوى جديد. وهذا يعني أن المحتوى الذي تم إنشاؤه ليس أصليًا بالكامل؛ حيث يتم إنتاجه بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى المعلومات المتاحة على الإنترنت. لذا، يجب عليك مراقبة النتائج وإعادة التحقق قبل وضع اللمسات الأخيرة.

اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات للكشف عن الذكاء الاصطناعي والمدققين في عام 2024 تأكد من أنك تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي عن طريق تدقيق الحقائق وصقلها وإجراء تعديلات لإضافة لمسة من الأصالة. تأكد أيضًا من أن النسخة التي تم إنشاؤها لا تفتقر إلى الحساسية والشمولية.

اختر دماغ كليك أب لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي

ClickUp، وهو حل برمجي شامل، صُمم لتبسيط عملية الكتابة مع زيادة التعاون لمساعدتك على توفير الوقت. إنه منصة غنية بالميزات، بما في ذلك نجم العرض- ClickUp Brain -مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يمكن أن تكون كتابة المحتوى لعدة عملاء مع تلك "التذكيرات اللطيفة" بالمواعيد النهائية التي تحوم حولك مرهقة ومملة وتستغرق وقتاً طويلاً. ومع ذلك، يمكن أن يكون ClickUp Brain مساعدك الموثوق به في الكتابة بالذكاء الاصطناعي، مما يبسّط مهامك ويجعلها أكثر قابلية للإدارة.

كتابة منشور مدونة في غضون ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إنشاء محتوى بشكل أسرع وأفضل، دون الحاجة إلى عرقلة الكاتب المزعجة. تخلَّ عن العمليات اليدوية مع ClickUp Brain وأنجز الأمور التالية وأكثر من ذلك:

تلخيص المحتوى الطويل

تنسيق المدونات

توليد أفكار المحتوى

اكتب صفحات مقصودة مُحسّنة لتحسين محركات البحث، ورسائل البريد الإلكتروني، والمقالات، والسير الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك

إنشاء محتوى عالي الجودة للمبيعات والتسويق

كتابة عناوين وصفية وأوصاف وصفية

إنشاء الخطوط العريضة

تشغيل التدقيق الإملائي التلقائي

إعادة كتابة المحتوى لتجنب الانتحال غير المقصود

إعادة هيكلة المحتوى وحتى تدقيقه لغويًا

إنشاء أوصاف المنتجات، وملخصات المحتوى، وما إلى ذلك

إنشاء قوالب للمستندات التي تستخدمها بشكل متكرر

مكافأة: 7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى لسرعة إنشاء المحتوى 📄

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك ClickUp إنشاء المحتوى، باستخدام الذكاء الاصطناعي أو بدونه، باستخدام أداة المستندات المدمجة مباشرةً- مستندات ClickUp . هذا ممكن لأن ClickUp Brain مدمج في مستندات ClickUp Docs، مما يسهل عليك إنشاء نسختك وتعديلها في الحال.

وعلاوة على ذلك، يتم حفظ مستنداتك بسهولة داخل مساحة العمل الخاصة بك في ClickUp Docs، مما يضمن سهولة الوصول إليها متى احتجت إليها.

تعاون مع زملائك في الفريق والعملاء لتحرير مستند في الوقت الفعلي في مستندات ClickUp Docs

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك التعاون مع زملائك أو عملائك في الوقت الفعلي. يمكنكما معًا إجراء التعديلات وتمييز النص وترك التعليقات وتبادل الملاحظات وتحويل نسختك إلى مهام قابلة للتنفيذ.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك صياغة المحتوى الخاص بك بأي نبرة أو أسلوب مرغوب فيه. وعلاوةً على ذلك، فهو يُمكِّنك من نسخ مقاطع الفيديو وترجمة ملاحظاتك إلى لغات مختلفة دون عناء.

ما هو فريد من نوعه: _يحتوي برنامج ClickUp Brain على كاتب مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعدك على بدء عملية كتابة المحتوى الخاص بك من خلال توفير نقاط الحوار وتحديد النبرة ومستوى الإبداع

_تصميم نسختك باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

## حالات استخدام وأمثلة على حالات وأمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي للكتابة بالذكاء الاصطناعي (مع الموجهات)

والآن، دعنا نستكشف بعض حالات وأمثلة استخدام كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على فهم أفضل.

أوصاف المنتجات

إذا كانت لديك قائمة طويلة من المنتجات، فإن إنشاء وصف مقنع لكل منتج قد يستغرق وقتاً طويلاً. ومع ذلك، يمكن أن تساعد أداة كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي في تبسيط هذه العملية من خلال إنشاء أوصاف سريعة ومتسقة.

قم بتزويد أداة الذكاء الاصطناعي بمواصفات المنتج المحددة وتفضيلات العملاء، وستعمل الأداة بسحرها وتوفر عليك الوقت.

مقترح:

اكتب ثلاثة أوصاف لمنتجات موقع للتجارة الإلكترونية للأزياء. المنتجات عبارة عن فستان أسود برقبة رسن، ومعطف أخضر طويل، وحقيبة ملونة ذات حمالات. قم بوصفها بطريقة إبداعية، مع التركيز على الميزات الرئيسية والخامات وخيارات التصميم. اجعلها موجزة ومفصلة في نفس الوقت لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

النتيجة:

صياغة أوصاف المنتج باستخدام ClickUp Brain

مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي

إن الحاجة الدائمة لمحتوى جديد وجذاب على وسائل التواصل الاجتماعي أمر متطلب وصعب على مؤلفي الإعلانات. ولكن يمكنك أن تطلب من أداة ذكاء اصطناعي أن تقوم بالمهمة نيابةً عنك وتحافظ على حضور نشط على وسائل التواصل الاجتماعي دون عناء.

يمكن للأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحليل اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل العلامة التجارية لاقتراح أفكار المحتوى ذات الصلة وحتى إنشاء تعليقات على المنشورات تلقائياً في ثوانٍ.

مقترح:

اكتب تعليقات على Instagram لزيادة الوعي واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة الوقت والإنتاجية. اجعلها جذابة وتأكد من أنها تلبي احتياجات المهنيين المشغولين ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة.

النتيجة:

إنشاء تعليقات وحملات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp Brain

تحسين SEO

ليس هناك من ينكر أهمية تحسين المحتوى الخاص بك لتصنيفات محركات البحث لتعزيز ظهوره وزيادة عدد الزيارات إلى موقعك على الويب. ومع ذلك، قد تكون مواكبة أفضل ممارسات تحسين محركات البحث المتطورة أمرًا صعبًا.

وهنا، يمكن لأدوات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تحليل جمهورك المستهدف، والبحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث واقتراحها، وتقييم قابلية قراءة المحتوى، وتقديم رؤى قيمة لتحسين المحتوى الحالي.

مقدمة:

اكتب عنوانًا تعريفيًا (أقل من 60 حرفًا) ووصفًا تعريفيًا (أقل من 160 حرفًا) لموضوع المدونة: 10 طرق لتزيين غرفة المعيشة الخاصة بك.

النتيجة:

البريد الإلكتروني للتسويق

تساعد رسائل البريد الإلكتروني التسويقية المخصصة في جذب انتباه المشتركين وزيادة التفاعل وتوليد عملاء محتملين. مع أدوات أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني تبسيط العملية - كتابة الحملات المستهدفة وتعديلها وإرسالها - كل ذلك في مكان واحد. تحلل هذه الأدوات بيانات العملاء، وأنماط السلوك، والتفاعلات السابقة لصياغة رسائل البريد الإلكتروني للمستلمين الأفراد.

من سطور الموضوع إلى النص الأساسي، يمكن للنسخة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تحسين حملات البريد الإلكتروني، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفتح والنقر إلى الظهور.

مقترح:

اكتب بريدًا إلكترونيًا تسويقيًا لـ [اسم الشركة]، وهي شركة مستحضرات تجميل تطلق كريم بي بي متعدد المهام مع واقي من الشمس في فقرتين (أقل من 150 كلمة) واستخدم لهجة متفائلة وغنية بالمعلومات. سلّط الضوء على فوائده واستخدم عبارة تحث المشتركين على تجربة المنتج قبل نفاد المخزون مع رابط.

النتيجة:

إنشاء رسائل بريد إلكتروني تسويقية جذابة باستخدام ClickUp Brain

نسخة إعلانية

يرغب كل مؤلف إعلانات في أن تكون نسخ إعلاناته متميزة عن البقية وتساعد في زيادة عدد الزيارات والتحويل. ولكن ما بدا وكأنه مجرد أمنية أصبح الآن قابلاً للتحقيق بمساعدة برنامج كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي.

يحلل الذكاء الاصطناعي أداء الإعلان، والتركيبة السكانية للجمهور، واتجاهات مجال عملك المحدد لاقتراح أشكال محسنة لنسخة الإعلان. يمكن أن يساعدك استخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في اختبار استراتيجيات الرسائل المختلفة وتحسين نسختك التسويقية لزيادة العائد على الاستثمار.

مقترح:

اكتب إعلاناً لتطبيق توصيل الطعام في 100 كلمة وبلهجة مقنعة. روّج لراحة وجودة الخدمة للعملاء المحتملين. وصف عناصر القائمة وتسليط الضوء على العروض والخصومات للاستفادة منها. شجع على الحث على الحث على الشراء مع تعليمات واضحة للطلب والتوصيل.

النتيجة:

اكتب نسخة إعلانية مقنعة لجوجل أو فيسبوك أو يوتيوب باستخدام ClickUp Brain

توليد الأفكار

إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام لأفكار جديدة ومبتكرة، ففكر في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية توليد الأفكار. يمكنه بسهولة تحديد الموضوعات الشائعة والكلمات الرئيسية ذات الصلة واهتمامات الجمهور المستهدف.

إن عمليات العصف الذهني التي تستغرق ساعة كاملة عندما تقترب المواعيد النهائية غير مجدية. تعمل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على توليد الأفكار بسرعة لتغذية استراتيجية المحتوى الخاصة بك.

مقترح:

توليد عشرة مواضيع مدونة لشركة لياقة بدنية للكلمة الرئيسية "عادات نمط الحياة

النتيجة:

احصل على أفكار غير محدودة لموضوعات المدونة باستخدام ClickUp Brain

محتوى الموقع الإلكتروني

يجلب موقع الويب المزيد من العملاء المحتملين إذا كانت نسخة الصفحات المقصودة جذابة ويتم تحديثها بانتظام لتعكس الاتجاهات الحالية في المجال وتلبي توقعات الجمهور. استخدم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة موقعك الإلكتروني وصقلها وتنقيحها. ويمكنه أيضاً إنشاء منشورات المدونة والأسئلة الشائعة استناداً إلى البحث عن الكلمات الرئيسية والرؤى الخاصة بالمجال.

مقترح:

اكتب CTA لمحتوى الموقع الإلكتروني مع نقاط بيع فريدة من نوعها لزجاجة مياه صديقة للبيئة مصنعة بواسطة [اسم الشركة] تشجع الزوار على زيارة صفحة المنتج باستخدام رابط متوفر. استخدم لغة مقنعة لتسليط الضوء على فوائد المنتج.

النتيجة:

تقديم محتوى موقع ويب فوري وفعال مع ClickUp Brain

### هيكلة المحتوى وتنقيحه

عندما ترغب في تنظيم المحتوى الخاص بك بشكل فعال، يمكنك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ضمان هيكلة المحتوى الخاص بك بشكل جيد وسهل الهضم.

بدلاً من مواجهة التحدي المتمثل في تنظيم كميات كبيرة من المعلومات، دع الذكاء الاصطناعي يقوم بالمهمة نيابةً عنك. يمكنه تنظيم المحتوى الخاص بك وتصنيفه تلقائيًا، سواء كان منشور مدونة أو حملة تسويقية.

هل تعتقد أن بعض الكتابات تحتاج إلى تحسين ولكن لا يمكنك تحديد المشكلات؟ أفضل الكُتّاب والمحررين في هذا المجال. دع الذكاء الاصطناعي يقوم بالمهمة نيابةً عنك.

مقدمة:

حسّن هذا النص: هل أنت مستعد لإضافة لمسة من المرح والشخصية إلى مساحتك؟ تصفح مجموعتنا من لافتات النيون المبهجة، أو أطلق العنان لإبداعك بتصميم مخصص. مع التزامنا بالجودة والقدرة على تحمل التكاليف وخدمة العملاء الاستثنائية، فإن لافتات النيون لدينا هي متجرك الشامل لإضاءة حياتك بلمسة من سحر النيون.

النتيجة:

إعادة هيكلة نسختك باستخدام ClickUp Brain

وبالمثل، يمكنك أنت أيضًا إنشاء مطالبات ذات صلة بعملك والطلب من أدوات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain توليد إجابات لها. يمكن للعديد من برامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي اليوم أن تساعدك في ذلك؛ فإلى جانب ClickUp Brain، يمكنك أيضًا العمل مع جوجل جيميني ، ChatGPT، إلخ. يمكنك حتى أن تطلب من الأداة إعادة الكتابة حتى تكون راضيًا عن النتيجة.

جرّب هذا: 7 قوالب مجانية للذكاء الاصطناعي مع موجهات ChatGPT لتجربتها في عام 2024 قد تكون الإجابات جاهزة للاستخدام من المحاولة الأولى، أو قد تضطر إلى تعديلها قليلاً لتحسين سهولة القراءة. وبغض النظر عن ذلك، يمكن أن يكون ClickUp Brain مساعدك في الكتابة بالذكاء الاصطناعي لجميع أنواع مهام الكتابة، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الطويل مثل منشورات المدونات والكتب الإلكترونية.

قم بكتابة نسختك بشكل صحيح مع ClickUp

سواء كنت كاتباً مستقلاً أو جزءاً من فريق وكالة، فإن الاستفادة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعلك منتجاً للغاية وتبسط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك.

ومع ذلك، بصفتك مؤلف إعلانات، فإن مهامك تتجاوز مجرد الكتابة. ماذا عن التحرير، وتنظيم المهام اليومية، وإدارة رسائل البريد الإلكتروني، والتعاون مع العملاء والزملاء؟ يمكن أن تساعدك ClickUp على القيام بكل ذلك وأكثر.

بفضل واجهته البديهية وميزاته القوية، يمكنك إدارة جميع جوانب سير عملك بسلاسة في مكان واحد. يمكنك تعيين المهام، ومشاركة المستندات للمراجعة والموافقة، والتعاون في الوقت الفعلي، وضمان التواصل السلس مع فريقك وعملائك. اشترك في ClickUp مجاناً اليوم وابدأ رحلة الإنتاجية في كتابة الإعلانات!