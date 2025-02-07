أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للكتابة التقنية في 2025

مع ظهور أدوات الكتابة التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حتى الكتّاب الذين لا يتمتعون بخبرة في البرمجة أو البرمجيات أو لديهم خبرة قليلة أو معدومة في هذا المجال بدأوا في الدخول إلى هذا المجال والازدهار. تساعد هذه الأدوات الأشخاص غير التقنيين على صياغة محتوى عالي الجودة وجذاب عبر الوثائق التقنية وأدلة المستخدم وحتى مقتطفات التعليمات البرمجية.

لكن الأمر ليس بهذه السهولة. يجب على الكتّاب التقنيين اليوم أن يتأكدوا أيضًا من أن عملهم يبدو إنسانيًا ومدققًا للحقائق ومتوافقًا بسلاسة مع أسلوب علامتهم التجارية ونمطها.

لذا، عند اختيار أداة ذكاء اصطناعي للكتابة التقنية، اختر أداة تساعدك على التحقق من الحقائق، والحفاظ على الاتساق، والكتابة بأسلوب يتناسب مع جمهورك المستهدف.

في هذه المقالة، قمنا في هذه المقالة بالبحث عن قائمة بالأدوات المصممة لمساعدتك على التفوق في عمليات كتابة المحتوى التقني.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي قائمة بأفضل أدوات الكتابة التقنية التي ستساعدك على صياغة التقارير التقنية ووثائق البرامج والمعلومات التقنية بسهولة:

👉 انقر فوق : الأفضل لإنشاء المستندات والتعاون وسير العمل

👉 Grammarly: الأفضل لتعزيز التواصل وتنقيح الكتابة

👉 كلود AI: الأفضل للذكاء الاصطناعي التخاطبي متعدد الاستخدامات

👉 جاسبر للذكاء الاصطناعي: الأفضل للمحتوى والحملات التسويقية

👉 Snagit: الأفضل للتعاون والتعليقات التوضيحية

👉 كانفا: الأفضل لإنشاء محتوى يعتمد على التصميم أولاً باستخدام الذكاء الاصطناعي

👉 QuillBot: الأفضل لإعادة الصياغة وتحسين وضوح الكتابة

👉 Scalenut: الأفضل لأتمتة دورة حياة محتوى تحسين محركات البحث

👉 Copyscape: الأفضل للحفاظ على أصالة المحتوى

👉 الذكاء الاصطناعي: الأفضل للمعلومات المختصرة والموجزة بشكل جيد

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## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة التقنية

قد تكون الكتابة التقنية صعبة في كثير من الأحيان، خاصةً بالنسبة للتقنيات الناشئة غير الموثقة جيدًا.

هذا يعني أنه يجب على كتّاب المحتوى أن ينتبهوا إلى اختيار أداة ذكاء اصطناعي تساعدهم على تحسين عملية الكتابة التقنية وتوفر معلومات واقعية (في الغالب). إليك ما يجب البحث عنه:

تعزيز الإنتاجية : مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي (أو أدوات الذكاء الاصطناعي) يمكن أن تساعد في استخلاص أكثر من 100 صفحة من الوثائق في ساعة واحدة أو إنشاء مسودة دليل المستخدم في أقل من يومين، مما يوفر الوقت مع الحفاظ على الجودة

: مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي (أو أدوات الذكاء الاصطناعي) يمكن أن تساعد في استخلاص أكثر من 100 صفحة من الوثائق في ساعة واحدة أو إنشاء مسودة دليل المستخدم في أقل من يومين، مما يوفر الوقت مع الحفاظ على الجودة تعزيز التعاون : تعمل ميزات مثل تعيينات الأدوار وإدارة الأذونات وجمع ملاحظات الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط العمل الجماعي للأدلة أو الوثائق المعقدة

: تعمل ميزات مثل تعيينات الأدوار وإدارة الأذونات وجمع ملاحظات الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط العمل الجماعي للأدلة أو الوثائق المعقدة الحفاظ على الاتساق ومواءمة العلامة التجارية : يضمن توافق كل مسودة مع صوت علامتك التجارية، سواء كانت احترافية أو ودودة أو ما بينهما

: يضمن توافق كل مسودة مع صوت علامتك التجارية، سواء كانت احترافية أو ودودة أو ما بينهما توفير قوالب قابلة للتخصيص : تعمل القوالب المعدة مسبقًا على تبسيط العملية، مما يتيح لك التركيز على المحتوى بدلاً من البدء من الصفر

: تعمل القوالب المعدة مسبقًا على تبسيط العملية، مما يتيح لك التركيز على المحتوى بدلاً من البدء من الصفر ضمان اكتشاف الأخطاء والتحقق من الحقائق : الأدوات التي تتحقق من الأخطاء النحوية وعدم الدقة تجعل وثائقك مصقولة وموثوقة في آن واحد

: الأدوات التي تتحقق من الأخطاء النحوية وعدم الدقة تجعل وثائقك مصقولة وموثوقة في آن واحد أتمتة المهام الشاقة: يتعامل مع العمليات المتكررة مثل فرز البيانات، أو إنشاء JSON، أو إنشاء ملاحظات الإصدار الآلي # ## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للكتابة التقنية

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، فإن الأمر كله يتعلق بالعثور على التطابق المثالي - شيء يناسب احتياجات مؤسستك لسهولة الاستخدام، والتكامل السلس لسير العمل، وبالطبع الميزانية.

إليك قائمتنا المختارة لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة التقنية:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء المستندات والتعاون وسير العمل)

لا يمكننا الحديث عن أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة التقنية دون ذكر انقر فوق . إنه حل رائع يجمع بين الكتابة التقنية وإدارة المشاريع وتنظيم المهام - كل ذلك في مكان واحد.

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون في المقام الأول على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل الجماعي. إن إدارة الكثير من الأدوات غير المتصلة ببعضها البعض أمر قاتل للإنتاجية. لهذا السبب 60% من وقتنا نقضيه في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة.

هذا هو بالضبط ما يهدف ClickUp إلى إصلاحه باعتباره كل شيء تطبيقًا للعمل، مزودًا بميزات إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

جرّب ClickUp مجاناً

ClickUp Brain هو مساعدك المثالي في الكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وثائق تقنية في دقائق.

قم بإنشاء مسودة جاهزة للنشر باستخدام بعض المطالبات باستخدام ClickUp Brain

لنفترض أنك مكلف بمهمة سير عمل وثائق المنتج في ظل موعد نهائي ضيق. بدلاً من الذعر، يمكنك اللجوء إلى ClickUp Brain.

باستخدام اقتراحات الذكاء الاصطناعي الخاصة به، يمكنك تحديد النطاق، وتعديل التنسيق باستخدام القوائم المنسدلة، وإضافة ملاحظات الاجتماع، وها أنت ذا - مسودة مصقولة جاهزة.

📌 📌مثال: أنت كاتب تقني مكلف بإنشاء دليل مستخدم لميزة جديدة، والموعد النهائي يلوح في الأفق بعد يومين فقط. باستخدام ClickUp Brain، تقوم بتحميل مواصفات المنتج وملاحظات الاجتماع، وفي غضون دقائق، يقوم البرنامج بتقطير صفحات من المعلومات الكثيفة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ. بعد ذلك، يمكنك استخدام اقتراحات الذكاء الاصطناعي لصياغة مخطط تفصيلي للدليل، مع استكمال الأقسام الرئيسية مثل الإعداد والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

مطالبة ClickUp Brain باقتراح أفكار وإضافة تحسينات وحتى كتابة أقسام كاملة لوثائقك الفنية

من هناك، يمكنك تحويله بسلاسة إلى مستند قابل للمشاركة باستخدام مستندات ClickUp .

أنت الآن تعمل على عملية تطوير المنتج مع فريق متعدد الوظائف. باستخدام المستندات، يمكنك تحديد متطلبات المنتج، وتحديد جمهورك المستهدف، وتنظيم بحث المستخدم - كل ذلك في مساحة تعاونية واحدة.

يمكن للجميع التعليق ووضع علامات على زملائك في الفريق وحتى تعيين المهام مباشرةً داخل المستند.

تعاون مع زملائك في العمل في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

وبفضل خيارات التنسيق الغنية، وأوامر الخط المائل، والقدرة على إضافة عناصر مرئية، تظل وثائقك الفنية جذابة وسهلة القراءة.

وإليك الميزة: بمجرد أن يصبح مستندك جاهزًا، يمكنك ربطه بمهمة باستخدام انقر فوق المهام لضمان عدم تفويت المواعيد النهائية وضمان عدم تفويت المواعيد النهائية وبقاء التقدم واضحًا تمامًا.

للبدء، تقدم المستندات قوالب معدة مسبقًا مثل قالب موجز منتج ClickUp التي تتيح التعاون متعدد الوظائف.

يحقق هذا القالب ذلك من خلال تنظيم العناصر الرئيسية مثل الأهداف ومعايير النجاح وخطط الإصدار والمواصفات الوظيفية في مخطط واحد متماسك ومليء الفراغات.

أفضل ميزات ClickUp:

التكامل مع أكثر من 1000 أداة : الاتصال بسلاسة مع منصات مثل WordPress و Google Drive و Microsoft Word و GitHub و HubSpot و Google Docs

: الاتصال بسلاسة مع منصات مثل WordPress و Google Drive و Microsoft Word و GitHub و HubSpot و Google Docs قوالب وافرة : استخدم قوالب معدة مسبقًا لجمع المتطلبات وإدارة المحتوى وغير ذلك الكثير مما يتيح لك التركيز على الكتابة بدلاً من هيكلة المحتوى الخاص بك

: استخدم قوالب معدة مسبقًا لجمع المتطلبات وإدارة المحتوى وغير ذلك الكثير مما يتيح لك التركيز على الكتابة بدلاً من هيكلة المحتوى الخاص بك التوافق مع الأجهزة : اعمل عبر Chrome وWindows وiOS وAndroid وMacOS، مع إمكانية الوصول إلى ClickUp من أي مكان تقريبًا

: اعمل عبر Chrome وWindows وiOS وAndroid وMacOS، مع إمكانية الوصول إلى ClickUp من أي مكان تقريبًا ميزات التعاون : قم بمواءمة فريقك مع التعليقات في الوقت الفعلي، والدردشة، وصور GIF، ولوحات المعلومات المخصصة

: قم بمواءمة فريقك مع التعليقات في الوقت الفعلي، والدردشة، وصور GIF، ولوحات المعلومات المخصصة مساعدة كتابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي : يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp إنشاء رسائل بريد إلكتروني ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وملخصات المستندات، وحتى تحرير النص أو توسيعه

: يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp إنشاء رسائل بريد إلكتروني ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وملخصات المستندات، وحتى تحرير النص أو توسيعه أتمتة المهام المتكررة : أتمتة مهام سير العمل مثل تحديث تواريخ الاستحقاق أو إنشاء عناصر الإجراءات باستخدام مشغلات وإجراءات مخصصة عبر أتمتة النقر فوق الأتمتة تسجيل الفيديو مع كليك أب كليب : تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها مباشرةً مع فريقك لشرح المفاهيم المعقدة أو التحديثات

: أتمتة مهام سير العمل مثل تحديث تواريخ الاستحقاق أو إنشاء عناصر الإجراءات باستخدام مشغلات وإجراءات مخصصة عبر أتمتة النقر فوق الأتمتة

قيود ClickUp:

أبلغ بعض المستخدمين عن الحاجة إلى ضبط إعدادات الإشعارات لتجنب التحميل الزائد للمعلومات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: عثر أحد مستخدمي G2 على ClickUp منصة رائعة لتبسيط تتبع الأخطاء، وتعزيز التواصل بين الفريق، وإنشاء المهام أثناء التنقل.

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2. Grammarly (الأفضل لتعزيز التواصل وتحسين الكتابة التقنية)

via جرامارلي Grammarly هو الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن عندما نتحدث عن تصحيح القواعد النحوية وتحسين نبرة الكتابة. ما قد لا تعرفه هو أنه رائع أيضًا في إنشاء محتوى للكتاب التقنيين والمحترفين.

تم تصميم الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة للتعامل مع كل شيء بدءاً من رسائل البريد الإلكتروني والتقارير إلى منشورات المدونات، مما يضمن التواصل الواضح والموجز والمؤثر في جميع المجالات.

تعمل Grammarly على أتمتة العمل المخصص فقط لكتابة المهام، سواء كان ذلك في صقل أدلة المستخدم أو أن تكون جزءاً من فريق كبير يعمل على مستندات تعاونية.

🧠 هل تعلم: يكلف التواصل غير الفعال الشركات الأمريكية 1.2 تريليون دولار سنوياً . يقضي العاملون في مجال المعرفة 20 ساعة أسبوعيًا في التواصل الكتابي، وهو ما يمثل في الأساس دعوة للشركات لتحديد أولويات وقياس تحسين التواصل.

أفضل ميزات Grammarly النحوية

إنشاء الفقرات، وإعادة كتابة الجمل، وتنقيح النص باستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي في Grammarly مباشرةً في أدوات مثل مستندات Google وWord

تكييف فوري لـ أنماط الكتابة المختلفة لتتناسب مع جمهورك، مما يضمن التواصل المتسق عبر المستندات الفنية والإبداعية

اكتشاف الأخطاء، وإعادة صياغة الجمل المحرجة، وضمان توثيق تقني أصلي ومصقول من خلال الكشف عن الانتحال والتصحيح النحوي

استخدمه في أي مكان - يتوفر برنامج "غرامارلي" كملحقات للمتصفح وتطبيقات لسطح المكتب، وعمليات تكامل مع أدوات مثل Slack وMicrosoft Word وLinkedIn

احصل على اقتراحات للوضوح والدقة والتنسيق أثناء الكتابة

قيود Grammarly

أبلغ المستخدمون عن أوقات استجابة أبطأ عند التعامل مع المستندات الأطول أو الأكثر تعقيدًا

قد تقترح الأداة في بعض الأحيان تعديلات في منتصف الجملة، مما قد يعرقل تدفق كتابتك

تقدم الباقة المجانية تصحيحات أساسية ولكنها تفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل تعديل النغمة ومطالبات الذكاء الاصطناعي المفصلة

تسعير Grammarly:

مجاني

محترف : 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,780 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,780 تقييم) Capterra: 4.7/5 (7,140+ تقييم)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: استمتع أحد المستخدمين بدقة Grammarly في التحرير وتبسيط الكتابة، خاصةً عند اقترانها بقدرتها على إزالة الإسهاب واقتراح بدائل أكثر إيجازًا وتعزيز الوضوح - مثل تغيير "من أجل" إلى "إلى" أو "الحصول على" إلى "الاتصال"

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن تحسين كتابتك التقنية؟ إليك نصائح للكتابة التقنية لمساعدتك على تفصيل أي موضوع معقد لجمهورك .

3. كلود AI (الأفضل للذكاء الاصطناعي التخاطبي متعدد الاستخدامات)

via كلود AI Claude AI من أنثروبيك هو ذكاء اصطناعي للمحادثة يركز على الخصوصية ويتفوق في معالجة اللغة الطبيعية, إنشاء الأكواد والتوثيق والاستدلال المتقدم.

بكل بساطة - تم تصميم كلود للمساعدة في العصف الذهني والتلخيص والترميز وتوليد المستندات التقنية.

ما يميز كلود هو قدرته على معالجة كميات كبيرة من المعلومات مع الحفاظ على طلاقة المحادثة. وتوفر نماذجها المتخصصة - هايكو للردود الموجزة، وسونيت للمهام الإبداعية عالية الأداء، وأوبوس للتحليل والترميز المعقد - حلولاً مخصصة لاحتياجات محددة.

كلود كلود للذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

توليد النص وتلخيصه وترجمته أثناء حل المشكلات في مختلف المجالات باستخدام الاستدلال المتقدم وتوليد النصوص

مساعدة المتخصصين التقنيين في تحديد التحسينات وتحسينات الأداء وحل أخطاء الترميز الدقيقة

ضمان الشفافية والسلامة وأمان بيانات المستخدم من خلال مبادئ الذكاء الاصطناعي الدستورية الخاصة بكلود

الوصول إلى فئة مجانية وخيارات مدفوعة متنوعة للأفراد والفرق

قيود كلود للذكاء الاصطناعي

يوفر أحيانًا إجابات مفصّلة أو عرضية بشكل مفرط قد تتطلب تنقيحًا

أخطاء دقيقة في المحتوى الذي تم إنشاؤه، خاصة في الترميز أو المهام التقنية الدقيقة

يمكن تقييد طول المحادثة والمهام اعتماداً على الخطة

تسعير كلود كلود للذكاء الاصطناعي

مجاني

المحترف: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

كلود كلود تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : 4.7/5 (أكثر من 20 مراجعة)

: 4.7/5 (أكثر من 20 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. Jasper AI (الأفضل لإنشاء محتوى وحملات تسويقية)

via جاسبر AI المسوقون وحدهم يعرفون مدى تقديرهم للمنصات المصممة خصيصًا لهم. لا تلتقط كل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الفوارق الإبداعية الدقيقة التي نطلبها. هذا هو سبب تمسك جاسبر للذكاء الاصطناعي.

سواء كنت تطلق منتجًا أو تدير حملة اجتماعية، تساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي في Jasper على تحويل الأفكار إلى محتوى قابل للتنفيذ من خلال أكثر من 80 تطبيقًا مصممًا خصيصًا لمهام التسويق.

تضمن لك هذه الأداة أن يظل تسويقك حادًا ومتسقًا، بدءًا من الحفاظ على صوت العلامة التجارية إلى إنشاء محتوى ملائم لتحسين محركات البحث. كما يمكنها أيضاً تبسيط الكتابة التقنية لجمهور أكثر عمومية.

جاسبر جاسبر للذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

حافظ على نبرة وأسلوب متسقين مع ميزتي صوت العلامة التجارية ودليل الأسلوب

الوصول إلى أدوات للوصول متعدد المستخدمين والحملات والتعاون في الوقت الفعلي

إنشاء صور مرئية وتحسينها جنباً إلى جنب مع المحتوى المكتوب باستخدام مجموعة تحرير الصور المخصصة للذكاء الاصطناعي

قيود الذكاء الاصطناعي لجاسبر

قد يفتقر المحتوى إلى الشخصية أو الرؤية العميقة، مما يتطلب ضبطًا يدويًا

الأفضل للمسودات التقريبية، حيث قد تكون هناك حاجة إلى تحرير مفصّل للحصول على مخرجات مصقولة

تعتمد المخرجات على البيانات الموجودة على الإنترنت وقد تتطلب التحقق من دقتها

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المُنشئ : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2 : 4.7/5 (1,240+ تقييم)

: 4.7/5 (1,240+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,840+ تقييمات)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: أعجب مستخدم G2 مكتبة Jasper.ai الواسعة من القوالب التي سهّلت إنشاء المحتوى من خلال إعداداتها المُعدّة مسبقًا والمصممة خصيصًا لأنواع محتوى محددة.

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5. Snagit (الأفضل للتعاون والتعليقات التوضيحية)

via سناجيت بصفتك مسوقًا، غالبًا ما يتعين عليك إنشاء مرئيات عالية الجودة للوثائق والبرامج التعليمية والعروض التقديمية. Snagit هي أداة متعددة الاستخدامات لالتقاط الشاشة وتسجيل الفيديو تساعدك في ذلك.

سواء كنت تنشئ أدلة إرشادية خطوة بخطوة أو تسجل مقاطع فيديو إرشادية لموضوع تقني معقد، فإن Snagit يوفر ميزات مثل التقاط الصور بالتمرير والتعرف على النص والتعليقات التوضيحية للصور.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامل Snagit مع Screencast من TechSmith يجعل المشاركة والتعاون سلسًا، بينما يضمن توافقه عبر الأنظمة الأساسية لنظامي التشغيل Windows و macOS سير عمل سلس للمستخدمين عبر الأجهزة.

🌟 🌟 حقيقة ممتعة: حول 95% من المسوقين يجعلون المحتوى المرئي جزءًا كبيرًا من استراتيجيتهم. حتى أن البعض يضيفون مرئيات إلى أكثر من 50% من محتواهم. قد يكون الفضل في ذلك يعود إلى بكرات Instagram و TikTok.

سناجيت أفضل الميزات

التقاط صفحات ويب كاملة أو مستندات طويلة دون تجميع لقطات شاشة متعددة

تحرير النص داخل الصور أو المستندات الممسوحة ضوئيًا، بما في ذلك تعديلات الخط والحجم واللون

تسجيل الشاشة وكاميرا الويب والصوت بدون حدود زمنية لدروس تعليمية عالية الجودة

إضافة تعليقات وأشكال وإبرازات لإنشاء صور احترافية دون عناء

العمل بسلاسة عبر نظامي التشغيل ويندوز وماك للحصول على أداء متسق

قيود Snagit

خيارات التشذيب والتحرير الأساسية تترك مجالاً للتحسين

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في الاستقرار، خاصة مع مقاطع الفيديو الطويلة

يمكن أن يواجه Snagit صعوبة في تنفيذ المهام التي تتطلب موارد كثيرة على الأجهزة القديمة

تسعير سناجيت

اشتراك فردي : 39 دولاراً سنوياً لكل مستخدم

: 39 دولاراً سنوياً لكل مستخدم رخصة دائمة: 62.99$/رسوم لمرة واحدة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سناجيت

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5320 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5320 تقييم) Capterra: 4.7/5 (470+ تقييمات)

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6. Canva (الأفضل لإنشاء محتوى يعتمد على التصميم أولاً باستخدام الذكاء الاصطناعي)

via كانفا لطالما كانت Canva المنصة المفضلة لغير المصممين، حيث تقدم واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة رائعة من القوالب لإنشاء صور احترافية.

ومع إضافة استوديو Canva AI Magic Studio، أصبح الآن مجهزًا لإنشاء النصوص والصور وحتى محتوى الفيديو.

تسمح أدوات التصميم السحري والكتابة السحرية وتحويل النص إلى صورة من Canva للمستخدمين بتحويل الأفكار بسرعة إلى محتوى مصقول للمنشورات الاجتماعية أو العروض التقديمية أو المواد المطبوعة.

أفضل ميزات كانفا

إنشاء قوالب مخصصة مصممة خصيصًا لمطالباتك، مما يجعل التصميم أسرع وأكثر تخصيصًا

إنشاء مرئيات فريدة من نوعها من خلال تحويل المطالبات المكتوبة إلى تصميمات لافتة للنظر

إنشاء محتوى قصير مثل التسميات التوضيحية والعناوين الرئيسية لتكملة صورك المرئية

الوصول إلى أكثر من مليون نموذج عبر أنواع تصميمات مختلفة

يمكنك التعديل والتعليق والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي

قيود Canva

يجد بعض المستخدمين أنفسهم بحاجة إلى التبديل إلى Photoshop للحصول على ميزات مثل الظلال المسقطة

يمكن أن يؤدي نقل عناصر متعددة في بعض الأحيان إلى محاذاة غير مقصودة

قد تبدو الخطوات المتعددة المطلوبة للوصول إلى ميزات معينة مملة

تسعير كانفا

مجاني

محترف : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى)

تقييمات ومراجعات Canva

G2 : 4.7/5 (4,370+ تقييمات)

: 4.7/5 (4,370+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (12,230+ تقييم)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: أبرز مستخدم كانفا' بساطته وتعدد استخداماته، مما ساعد حتى المبتدئين على التنقل في واجهته البديهية دون عناء. كما تحدثوا أيضًا بشكل إيجابي عن مكتبة Canva الواسعة من القوالب واستخدامها للذكاء الاصطناعي للرسومات.

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7. QuillBot (الأفضل لإعادة الصياغة وتحسين وضوح الكتابة)

via كويلبوت يفهم كتّاب المحتوى المعاناة عندما تكون الجملة صحيحة تقريبًا ولكن ليس تمامًا. وهذا هو الوقت الذي تُحدث فيه أداة مثل QuillBot - المتخصصة في إعادة الصياغة والتلخيص وتحرير النص - فرقاً.

توفر أدوات مثل أداة إعادة الصياغة، والمدقق النحوي، وكاشف الذكاء الاصطناعي، ومولد الاقتباس مجموعة شاملة من الميزات لتعزيز الإنتاجية والوضوح في الكتابة.

أفضل ميزات QuillBot

إعادة صياغة ما يصل إلى 125 كلمة دون عناء في وضعين مجانيين أو الوصول إلى أوضاع غير محدودة مع قسط التأمين

إصلاح الأخطاء وتحسين قابلية القراءة لما يصل إلى 1,000 كلمة في الباقة المجانية

تحليل النص للتأكد من أنه لا يبدو آليًا أو من إنشاء الذكاء الاصطناعي

إنشاء اقتباسات دقيقة على غرار APA و MLA و شيكاغو بسهولة

متوفر لمتصفح كروم ومايكروسوفت وورد ومايكروسوفت وورد وماك أو إس للاستخدام السلس عبر المنصات

قيود QuillBot

وضعان فقط لإعادة الصياغة و1,000 كلمة للتدقيق النحوي في الباقة المجانية

يتطلب محتوى موجودًا مسبقًا للعمل معه، على عكس ChatGPT أو غيره من كتّاب الذكاء الاصطناعي الآخرين

قد تتطلب المخرجات المعاد صياغتها المزيد من التعديلات لتبدو طبيعية

تسعير كويل بوت

مجاناً

قسط شهري : 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم قسط سنوي: 4.17 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2 : 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (140+ تقييم)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: عثر أحد المراجعين على QuillBot مفيدًا في تحديد النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وتوفير نسبة مئوية موثوقة تساعدهم على إضفاء الطابع الإنساني على المقال وإعادة كتابته بشكل أفضل.

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8. سكالينوت (الأفضل لأتمتة دورة حياة محتوى تحسين محركات البحث)

via سكالينوت 🧠 هل تعلم: 96.55% من جميع صفحات الويب لا تتلقى أي زيارات بحث من جوجل.

على الرغم من أن هذه البيانات صادمة، إلا أنها تضع ضغطًا إضافيًا على صانعي المحتوى لصياغة محتوى تحسين محركات البحث الذي يجذب القراء بالفعل. تدرك Scalenut هذا الأمر وتقدم مجموعة محتوى متكاملة لتحسين محركات البحث مصممة لمساعدة المسوقين على تبسيط عملية إنشاء المحتوى بالكامل - من التخطيط والبحث إلى الكتابة والتحسين.

وعلاوة على ذلك، فهي مليئة بميزات مثل وضع الرحلات البحرية لتوليد محتوى سريع، والمصطلحات الرئيسية في البرمجة اللغوية العصبية لتحسين الدلالة، وتسجيل تحسين محركات البحث في الوقت الفعلي.

أفضل الميزات #### Scalenut

إنشاء مدونات تقنية ملائمة لتحسين محركات البحث في أقل من خمس دقائق بأقل قدر من المدخلات

تحديد المصطلحات الرئيسية الدلالية والبيانات التنافسية لتحسين تصنيفات SERP

استخدام ميزات مثل تسجيل تحسين محركات البحث في الوقت الحقيقي، والتحسين التلقائي، والربط الداخلي لتحسين المقالات

مراقبة حركة المرور على الموقع الإلكتروني وأداء الكلمات المفتاحية عبر نطاقات متعددة

النشر بسهولة مباشرةً على منصات مثل ووردبريس و Shopify

قيود سكالينوت

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تكرار في المحتوى، مما يتطلب تعديلات يدوية

ميزات مثل تخصيص النغمة لا تزال قيد التطوير

أداء متباين في المواضيع المتخصصة والتحقق من الحقائق

تسعير #### تسعير سكالينوت

أساسي : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: 67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Scalenut

G2 : 4.7/5 (أكثر من 310 تقييمات)

: 4.7/5 (أكثر من 310 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (390+ تقييمات)

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9. Copyscape (الأفضل للحفاظ على أصالة المحتوى واكتشاف الانتحال)

via كوبيسكيب أصالة المحتوى غير قابلة للتفاوض في الوقت الحالي منذ حوالي 29% من المحتوى على الإنترنت مكرر.

10. الذكاء الاصطناعي الحيرة (الأفضل للمعلومات الملخصة والمقتبسة بشكل جيد)

via حيرة الذكاء الاصطناعي يعيد Perplexity AI تعريف كيفية تعامل المستخدمين مع عمليات البحث على الويب من خلال مزج أسلوب المحادثة مع أدوات الذكاء الاصطناعي القوية.

على عكس محركات البحث التقليدية (مرحبًا، Google 👋🏻)، فهو لا يعرض الروابط فقط - بل يقوم بتجميع المعلومات في ردود موجزة بلغة طبيعية مع ذكر مصادرها.

تخيّل أن تسأل عن أفضل طابعة لاسلكية بأقل من 200 دولار - يقوم التطبيق بتقييم المواصفات ومقارنة الأسعار وتقديم توصية مستنيرة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي Perplexity AI

احصل على دعم GPT-4 Turbo وClaude 3 وغيرهما من أدوات LLM للردود المخصصة

تحليل وتلخيص ملفات PDF والصور والملفات النصية وتلخيصها دون عناء

إنشاء مجموعات ومساحات للاستعلامات المجمعة والسياقية

عزِّز الردود على الاستفسارات الرياضية والتقنية بميزات مثل تكامل Wolfram Alpha

قيود الذكاء الاصطناعي الحيرة

يواجه صعوبات في الاستعلامات البسيطة المستندة إلى عناوين URL دون توفير روابط مباشرة

تعتمد مقارنات الأسعار في كثير من الأحيان على مصادر محددة، مما قد يحد من الخيارات

بسعر 20 دولارًا شهريًا ل Pro، قد لا يبرر السعر للمستخدمين العاديين

حيرة تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاني

محترف : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات الذكاء الاصطناعي الحيرة

G2 : 4.7 (أكثر من 30 مراجعة)

: 4.7 (أكثر من 30 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

✨ ✨ مراجعة المستخدم: أشار أحد مستخدمي Perplexity إلى إلى أن هذه الأداة مفيدة جدًا لفرق المبيعات والتسويق لأنها توفر وقتًا كبيرًا بفضل قدراتها البحثية السريعة والدقيقة، خاصةً في صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإعداد العروض التقديمية.

الكتابة التقنية تجتمع مع التألق التقني مع ClickUp

نفهم ذلك - قد تكون الكتابة التقنية صعبة. ولكن لا يجب أن تكون مستحيلة.

باستخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة التقنية مع ClickUp، يمكنك رفع مستوى كل جانب من جوانب عملك - بدءًا من الكتابة التقنية وثائق المشروع لإدارة قواعد المعرفة المعقدة.

يمكنك حتى التعاون في المهام ومراقبة التقدم المحرز. أضف تحليلات الأداء التفصيلية، وتحديد الأهداف، وميزات التواصل في الوقت الفعلي، وستحصل على أداة تقوم بكل شيء من أجلك.

إليك دراسة حالة عن كيفية مساعدة ClickUp لشبكة DISH Network في تحسين كفاءتها.

شبكة DISH Network 🤝🏻 ClickUp

❌ التحدي: عانى مكتب إدارة مشاريع الخدمات التجارية التابع لشبكة DISH Network من تدفقات العمل المنعزلة، والأدوات غير المترابطة، والعمليات غير المتسقة. كان التعاون بين الفرق غير فعال، وبدون نظام موحد، أصبحت إدارة المشاريع وقيادة التغيير التنظيمي صعبة بشكل متزايد.

✅ الحل مع ClickUp AI: اعتمدت DISH منصة ClickUp المتكاملة من ClickUp. عمل ClickUp Brain كعضو افتراضي في فريق العمل، حيث قدم تحديثات المشروع في الوقت الفعلي، ولخص المعلومات الرئيسية، وأجاب على الاستفسارات بسهولة. كما استخدم الفريق أيضاً نظام المستندات لإيواء إجراءات التشغيل، مما يسهل الوصول إلى الموارد إلى جانب عمل المشروع.

✨ ✨ النتيجة: باستخدام ClickUp، حققت DISH زيادة بنسبة 30% في كفاءة المشروع وحسّنت من تدفق المعلومات عبر الفرق. وقد أتاحت قدرات الذكاء الاصطناعي للفريق إدارة مشاريع أكثر تعقيدًا بنسبة 10% ومكنتهم من مواجهة التحديات الأكبر بثقة اشترك في ClickUp الآن لإحداث تغيير إيجابي في سير عملك!