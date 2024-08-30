كيف تكتب ملاحظات الإصدار –؛ أمثلة ونماذج لتعزيز استراتيجية منتجك

سلاك يبقيها مضحكة وموجزة. يفضل الأشخاص في زووم تلك المفصلة للغاية. وعادةً ما تتضمن رسائلنا فيديو .

نحن نتحدث هنا عن ملاحظات الإصدار، تلك الملاحظات التي تُعدّ من أهم وسائل التواصل التي تسد الفجوة بين مطوري المنتج ومستخدميه النهائيين.

تساعد مذكرات الإصدار مديري المنتجات وفرق تطوير البرمجيات على تحقيق الشفافية وتحسين تجربة العملاء. فهي جزء من خطة الإصدار وتفاصيل آخر تحديثات البرامج - تحسينات المنتج، وإصلاحات الأخطاء، والميزات القادمة، وما إلى ذلك.

دعنا نستكشف بعضًا من أفضل أمثلة مذكرات الإصدار لشركات البرمجيات لمعرفة كيفية تحسين مشاركة المستخدم.

## أهمية ملاحظات الإصدار

تنشر الشركات ملاحظات الإصدار لمشاركة المعلومات ذات الصلة مع المستخدمين حول أحدث إصدار من المنتج. يجب على فرق التطوير كتابة ملاحظات إصدار غنية بالمعلومات بدون تفاصيل تقنية غير ضرورية.

يجب أن يكون التركيز على مساعدة المستخدمين على فهم التغييرات التي تم إجراؤها على المنتج بسهولة.

تلخيص التغييرات : يقدّم تحديث صفحة ملاحظات الإصدار نظرة عامة موجزة عن التغييرات التي طرأت على المنتج - مع تسليط الضوء على الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء والتحسينات التي طرأت على الميزات الحالية. وهذا يضيف الوضوح ويساعد على تحقيق القيمة المضافة من خلال كل تحديث لملاحظات الإصدار

: يقدّم تحديث صفحة ملاحظات الإصدار نظرة عامة موجزة عن التغييرات التي طرأت على المنتج - مع تسليط الضوء على الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء والتحسينات التي طرأت على الميزات الحالية. وهذا يضيف الوضوح ويساعد على تحقيق القيمة المضافة من خلال كل تحديث لملاحظات الإصدار تقديم تعليمات وتوضيحات واضحة : تساعد التعليمات الواضحة في ملاحظات الإصدار المستخدمين على التنقل بين الميزات الجديدة بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد في معالجة أي أسئلة أو مخاوف محتملة من إصدارات المنتج السابقة

: تساعد التعليمات الواضحة في ملاحظات الإصدار المستخدمين على التنقل بين الميزات الجديدة بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد في معالجة أي أسئلة أو مخاوف محتملة من إصدارات المنتج السابقة تحسين التواصل: تسهل ملاحظات الإصدار التواصل الفعال بين فريق التطوير والمستخدمين. إن ضمان إطلاع الجميع على التغييرات بشكل جيد يبني الثقة بين المستخدمين، بما في ذلك أصحاب المصلحة الرئيسيين

كما أن ملاحظات الإصدار الجيدة تُظهر بشكل ثابت استجابة فرق التطوير وشركات البرمجيات كخدمة لملاحظات العملاء من خلال دمج اقتراحات المستخدمين المهمة في الميزات الجديدة وتحديثات المنتج.

ويفرض العمل على الملاحظات، سواء كانت طلبات الميزات أو التظلمات أو أي اقتراح آخر، ما يلي

يثبت أن الشركة تقدّر مدخلات المستخدمين

يُظهر الوقت والجهد المستثمر في تحسين تجربة العميل

هذا الالتزام بالتحسين المستمر له صدى عميق لدى العملاء. فهو يؤكد ثقتهم في منتج البرنامج والشركة التي تقود عملية تطويره.

10 أمثلة على ملاحظات الإصدار

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة الرائعة لملاحظات إصدار المنتج ونحللها لنرى ما الذي يجعل كل منها مثيراً للاهتمام:

1. انقر فوق

تضمين جميع التحديثات الأخيرة بطريقة واضحة ومنظمة وسهلة الاستخدام مثل ClickUp Release Notes

ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع قائمة على الحوسبة السحابية تعمل على تعزيز تعاون الفريق وزيادة الإنتاجية.

هذه ClickUp الإصدار 3.15 ،الذي نُشر في 18 أبريل 2024،مليء بآخر التحديثات للمستخدمين للبقاء على اطلاع.

على سبيل المثال، أدخلت التحديثات الأخيرة ميزات مثل الصيغ في بطاقات الحساب وإدارة فريق SCIM، إلى جانب عمليات التكامل مع مهام سير عمل HubSpot وتقويم مورغن. ملاحظات إصدار ClickUp التحديثات مصممة بشكل جيد وجذابة بصريًا، وذلك بفضل العناوين الواضحة والجريئة والرسوم المتحركة ولقطات الشاشة وصور GIF. يساعد ذلك على إشراك المستخدمين وخلق فهم أفضل لكل ميزة جديدة وسير عمل جديد يتم تقديمه.

ما هو فريد من نوعه:

تم تنظيم ملاحظات الإصدار في أرباع، مما يضمن للمستخدمين إمكانية التنقل بينها دون عناء

يسلط كل تحديث مخصص لملاحظات الإصدار الضوء على الميزات الجديدة والتحسينات والتكاملات وإصلاحات الأخطاء

يتضمن قسم 'الميزات والتحسينات الجديدة' في الأعلى روابط مركز مساعدة ClickUp ذات الصلة لكل ميزة أو تحسين جديد

Aتحديث فيديو يوتيوب في بداية الصفحة

من العوامل الرئيسية التي تميز ملاحظات إصدار ClickUp عن المنافسين هو استخدامها للعناصر المرئية لتحسين سهولة القراءة للمستخدمين النهائيين

جميع العوامل المذكورة أعلاه تجعل من ملاحظات الإصدار الخاصة ب ClickUp مثالاً ممتازاً لمديري المنتجات الذين يتطلعون إلى إنشاء تحديثات صفحة ملاحظات الإصدار المفيدة وسهلة الاستخدام لمستخدميهم.

2. تكبير

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_/ href/ _https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm\_kb&sysparm\_article=KB0068823 Zoom //%href/

Zoom هي منصة على الإنترنت للتواصل مع الأشخاص عبر مكالمات الفيديو والصوت والمراسلة. ملاحظات إصدار Zoom شاملة تمامًا، حيث توضح بالتفصيل جميع الميزات الجديدة والتحسينات والتحديثات وإصلاحات الأخطاء.

على الرغم من أن الصفحة منظمة ومنسقة بشكل جيد مع العناوين والعناوين الفرعية والقوائم النقطية، إلا أن الخط الصغير والفقرات الطويلة قد تجعل المستخدمين يشعرون بالإرهاق.

ما هو فريد من نوعه:

الميزة البارزة في صفحة ملاحظات الإصدار الخاصة بـ Zoom هي الأرشيف التاريخي لتحديثات البرامج التي تمتد على مدار السنوات الأربع الماضية

على الجانب الأيسر من الصفحة، يمكنك العثور على ملاحظات الإصدار لكل فئة من فئات منتجات Zoom

صفحة ملاحظات الإصدار بأكملها مصنفة حسب كل تاريخ إصدار ورقم الإصدار. يمكنك العثور عليها جميعاً إذا واصلت التمرير لأسفل.

ومع ذلك، فإن التمرير اللانهائي هنا مرهق وقد يسبب الإزعاج لأن الروابط المباشرة لتحديثات ملاحظات الإصدار الفردية غير متوفرة في هذه الصفحة. يمكن أن يعيق ذلك سهولة القراءة، خاصةً للمستخدمين الذين يتتبعون تحديثات متعددة أو يبحثون عن معلومات محددة.

لقد شعرنا أن تبسيط التصميم وتوفير روابط أو روابط مباشرة لملاحظات الإصدار يمكن أن يعزز تجربة المستخدم بشكل كبير.

3. سلاك

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_ / href/ _https://slack.com/intl/en-in/release-notes/windows Slack /%href/

Slack هي أداة للمراسلة والإنتاجية (لا تستخدم اسمها؛ فهي تؤدي المهمة حقًا). وهو يمكّن الموظفين داخل المؤسسة من التواصل والتفاعل والتعاون بسلاسة.

وتتميز ملاحظات إصدار Slack لمستخدمي ويندوز بتنسيقها الثاقب الذي يسهل الوصول إليه وحس الفكاهة الذي يتسم به. يتم تحديد تغييرات كل إصدار بوضوح وتصنيفها إلى "الجديد" و"إصلاحات الأخطاء" و"إرشادات الأمان" الملاحظات مرتبة حسب التاريخ، مما يسهل البحث عن تحديثات محددة.

ما هو فريد من نوعه:

على غرار Zoom، يوفر Slack جميع ملاحظات الإصدار لمستخدمي ويندوز في صفحة واحدة

يضمن العرض التقديمي لكل ملاحظة إصدار أن العثور على معلومات محددة ليس مهمة شاقة

يضمن سلاك أن تكون الملاحظات موجزة وخالية من المصطلحات التقنية. كما أن اختيار العناوين العريضة، والفئات الفرعية، وأنماط الشرح ذات النقاط النقطية يعزز من سهولة القراءة، مما يجعل صفحة ملاحظات الإصدار مورداً مثيراً للاهتمام للمستخدمين.

على سبيل المثال، في مذكرة الإصدار هذه بالتحديد، سرد سلاك جميع الأخطاء التي تم اكتشافها وكيفية إصلاحها بنبرة واضحة وودية وفكاهية. هذا هو نوع مذكرة الإصدار الذي نرغب في قراءته فقط من أجل الابتسامات.

بالمناسبة، هل تعلم أن بإمكانك زيادة الإنتاجية بنسبة 30% باستخدام تكامل ClickUp و Slack؟

4. السعة

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Amplitude هي أداة قوية لتحليل المنتجات تساعد المستخدمين على إنشاء منتجات أفضل من خلال تتبع وتحليل سلوك العملاء. تشكل تحديثات منتج الشركة مثالاً رائعاً آخر لملاحظات الإصدار التي وصلت إلى قائمتنا.

على عكس Slack و Zoom، لن تجد ملاحظات إصدار Amplitude مجمعة في صفحة واحدة. بدلاً من ذلك، لديهم "إصدار" شهري من ملاحظات الإصدار على صفحة مجتمعهم. على سبيل المثال، قدم إصدار مارس من Amplitude's Amplitude's أبرز إصدارات المنتج لشهر مارس نظرة عامة شاملة للتحديثات الهامة عبر ميزات مختلفة.

كما أنها تدمج الحد الأدنى من الرموز التعبيرية لإضفاء طابع شخصي دون أن تطغى على المعلومات حول تغييرات المنتج.

ما هو فريد من نوعه:

أعجبنا كيف تتضمن صفحة ملاحظات الإصدار صوراً ولقطات شاشة وروابط موارد مفيدة

لديهم صفحة مخصصة لتحديثات كل شهر، مما يسمح للمستخدمين بفهم التغييرات بشكل أفضل

كما يتضمن Amplitude أيضاً ملخصاً موجزاً في أعلى كل صفحة للقراء الذين يجدون أن الملاحظات التفصيلية طويلة جداً.

يؤدي استخدام النقاط النقطية إلى تحسين سهولة القراءة بشكل أكبر، مما يسهل على المستخدمين تصفح التفاصيل دون أن يفوتهم أي شيء ذي صلة.

5. متوسط

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Medium عبارة عن منصة لنشر المحتوى حيث يمكن للمؤلفين والإعلاميين والمدونين نشر الأبحاث والمقالات والقصص والأفكار والآراء حول طيف واسع من المواضيع.

تعطي ملاحظات إصدار Medium الأولوية لتحسين تجربة المستخدم ومعالجة الأخطاء. يمكن للمستخدمين متابعة القراءة من حيث توقفوا في قصة ما دون عناء والوصول بسهولة إلى المجموعات من الصفحة الرئيسية.

ما هو فريد من نوعه:

صفحات ملاحظات الإصدار مصممة بعناية، حيث تتميز بتقييمات المستخدمين، ورابط سجل الإصدارات، وقسم بارز "ما الجديد" في الأعلى بخط كبير

تعرض كل صفحة بدقة 10 تحديثات لأحدث إصدارات الإصدار في كل مرة، مما يضمن الوضوح وسهولة التصفح

تشير الصفحة إلى إصلاحات الأخطاء (والسحق)، وتتنوع النبرة من المبتذلة إلى الشاعرية (وجدنا لك مثالاً مضحكاً واحداً). ومع ذلك، فهي لا تقدم الكثير من التفاصيل حول الميزات الجديدة المهمة.

via

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تحافظ الصفحة على نظام ألوان أنيق أحادي اللون وطباعة بسيطة، مما يضمن تجربة بصرية متماسكة.

6. جوجل كلاود

via

/مرجع/ _https://cloud.google.com/?hl=en جوجل كلاود /%href/

Google Cloud هي مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية من Google التي تقدم حلولاً للتخزين والتحليلات والتعلم الآلي وغير ذلك.

وتُعدّ ملاحظات إصدار Google Cloud مثالاً بارزًا على إبقاء المستخدمين على اطلاع دائم بالمعلومات الأساسية.

ما هو فريد من نوعه:

فرز المشكلات المرمزة بالألوان هو لمسة ذكية أضفتها Google Cloud على ملاحظات الإصدار، مما يسهل على المستخدمين التقنيين والمشرفين التنقل بين التحديثات

من المثير للإعجاب أن ترى التحديثات المهمة مضافة في يوم حدوثها (وهو كل يوم)

يمكنك التسجيل للحصول على الإصدارات التي يتم إرسالها إلى قارئ الخلاصة تلقائياً

بينما تحديث ملاحظات الإصدار قد لا يناسب كل فريق بشكل يومي، فمن الممارسات الجيدة توزيع ملاحظات الإصدار بشكل متكرر حول عروض المنتجات الجديدة والتحديثات المهمة. يمكن أن يُظهر ذلك التفاني في التحسين المستمر والالتزام تجاه المستخدمين.

كنا نتمنى لو أنهم يضيفون قليلاً من السياق أو فقرة موجزة في ملاحظات الإصدار إلى جانب التحديثات التقنية. هذا من شأنه أن يساعد المستخدمين الأقل دراية بالتقنية على فهم كل ملاحظة إصدار بشكل أفضل.

7. سامسونج

via

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سامسونج هي شركة إلكترونيات شهيرة تنتج مجموعة من الإلكترونيات، بما في ذلك الأجهزة والأجهزة الرقمية وشرائح الذاكرة وغيرها.

يتسم نهج سامسونج في كتابة ملاحظات الإصدار بالبساطة وحسن التنظيم، مما يسهل على المستخدمين التنقل والعثور على ما يحتاجون إليه.

فهي تدمج العناوين الفرعية والنقاط النقطية والجداول وفواصل الفقرات والقوائم المنسدلة، مما يضمن الوضوح والتنظيم في ملاحظات إصدار سامسونج على الإنترنت.

في الجزء العلوي من صفحة ملاحظات الإصدار، يمكن للمستخدمين العثور بسرعة على النقاط النقطية التي تحدد إصدار الإصدار وتاريخ نشر كل تحديث. بعد ذلك، يوجد جدول يعرض محتوى ملاحظات الإصدار في عمودين:

يشير الأول إلى التحديثات أو التغييرات المحددة في الميزات

يوفر الثاني روابط لوثائق تقدم المزيد من التفاصيل حول تلك التغييرات

ما هو فريد من نوعه:

يمكن للمستخدمين تتبع التغييرات السابقة والرجوع إليها بسهولة من قائمة تحتوي على أزرار منسدلة ترتبط بتحديثات سامسونج السابقة

في أعلى الجانب الأيمن من الصفحة، يمكنك العثور على روابط ملاحظات الإصدار لنظامي Android و Gear VR

ضع في اعتبارك هذه النصيحة الصناعية - جعل ملاحظات الإصدار متاحة بسهولة لكل من العملاء الجدد والحاليين يعرض مراعاة العملاء

8. أسانا

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أسانا_

Asana عبارة عن منصة قائمة على السحابة تساعد المستخدمين على تنظيم المهام وتخصيصها، وتحديد المواعيد النهائية للمشروع، والتواصل والتعاون مباشرةً داخل فرق العمل.

تُعد ملاحظات الإصدار الخاصة بأسانا مثالاً رائعًا آخر للانضمام إلى قائمتنا بسبب دمجها للوسائط، خاصةً مقاطع الفيديو. تُنشر ملاحظات الإصدار هذه شهرياً، وتتبع هذه الملاحظات هيكلية متسقة، مما يسهل على المستخدمين البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات.

ما هو فريد من نوعه:

يتضمن أسانا تحديثات ملاحظات الإصدار كل شهر لمدة عام على صفحة واحدة

في بداية كل مذكرة إصدار، يتم استقبال المستخدمين بفيديو قصير يلخص أهم التغييرات التي طرأت على المنتج في ذلك الشهر

يوصل تحديث الفيديو بكفاءة التغييرات الأساسية في الميزات وإصلاحات الأخطاء إلى الجمهور المستهدف (كل ذلك في دقيقة واحدة فقط) وهو مفيد بشكل خاص للمستخدمين الذين يفضلون عدم قراءة النصوص المطولة أو قد يكون لديهم وقت قصير.

بعد الفيديو، تقدم Asana التغييرات التي طرأت على التطبيق بتنسيق قائمة نقطية، إلى جانب روابط لمقالات المساعدة ذات الصلة. يضمن هذا النهج أن تكون ملاحظات الإصدار قصيرة وتركز على الأساسيات، ويمكن للمستخدمين الوصول بسرعة إلى التفاصيل الفنية إذا لزم الأمر.

9. كشاف المساعدة

via

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Help Scout هو منصة رائعة لدعم العملاء من الدرجة الأولى! فهو يوفر كل شيء بدءاً من صندوق الوارد المشترك إلى الدردشة المباشرة والمراسلة وإعداد التقارير وأدوات مشاركة العملاء.

لدى Help Scout أسلوب غير مألوف في ملاحظات الإصدار؛ فهم يشاركون التحديثات شهرياً وكل ثلاثة أشهر. إن تضمين مقطع فيديو في البداية، إلى جانب محتوى مفصل مدعوم بلقطات شاشة وصور GIF، يجعل ملاحظات الإصدار رائعة المظهر بشكل ملحوظ.

ما هو فريد من نوعه:

تتضمن صفحة ملاحظات الإصدار قسم "قريباً" الذي يعطي نظرة خاطفة على ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون فيما يتعلق بالميزات القادمة، وهي فكرة رائعة لجعل المستخدمين يترقبون المزيد

على الجانب الأيمن من الصفحة، يمكنك العثور على جدول محتويات لجميع الأقسام لسهولة الوصول إليها

كما يضيف قسم "النصائح الرائعة" في نهاية صفحة ملاحظات الإصدار قيمة للكثيرين. في هذا القسم، يشارك العملاء طرقًا مختلفة لاستخدام المنتج، إلى جانب روابط لأدلة الموارد.

بالنسبة لفرق المنتج، يمكن أن تكون فكرة Help Scout للاستفادة من مقاطع الفيديو لتفاصيل ملاحظات الإصدار مفيدة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العملاء الذين يفضلون محتوى الفيديو على النص. على الرغم من أن هذا قد لا يروق للجميع، إلا أنه يستحق التقدير لتركيزه على التواصل السهل للمستخدم.

10 . monday.com

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كوم هو الأخير في قائمتنا لأفضل أمثلة ملاحظات الإصدار. الأداة عبارة عن حل برمجي لإدارة المشاريع قائم على السحابة يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقاتهم الخاصة بالتعاون مع الفريق.

ومثل العديد من الأمثلة في قائمتنا، فإن ملاحظات الإصدار الخاصة بهم جديرة بالملاحظة أيضاً لجاذبيتها البصرية. فهم يستخدمون الصور ولقطات الشاشة بسخاء في جميع أنحاء الصفحة، مما يوفر للمستخدمين تمثيلاً واضحاً للتغييرات.

ويبهر موقع monday.com باستخدامهم للرسومات ومقاطع الفيديو لعرض التغييرات الدقيقة التي أجروها على منصتهم. ترافق هذه الوسائل المرئية الملاحظة الأولى كل شهر، وعادةً ما تسلط الضوء على أهم تغيير أدخلته الأداة خلال ذلك الوقت.

ما هو فريد من نوعه:

يتضمن موقع monday.com تحديثات لمدة عام كامل على صفحة ملاحظات الإصدار الواحد

على الجانب الأيمن من الصفحة، يمكن للمستخدمين العثور على روابط لتحديثات كل شهر

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن ملاحظات الإصدار روابط لحسابات مفصلة لمشكلات محددة وحلولها، إلى جانب بعض أدلة المستخدم ومقاطع الفيديو التعليمية.

يعد تركيز موقع monday.com على الجماليات عاملاً آخر ملفتاً للنظر في ملاحظات الإصدار. فمع وجود الكثير من المساحات البيضاء والصور متعددة الألوان، فإن الملاحظات جذابة وسهلة القراءة.

اقرأ المزيد:_ أفضل أدوات إدارة الإصدار لتحسين الإنتاجية

كيف يمكن أن تؤثر العناصر المرئية على ملاحظات الإصدار

يمكن أن تؤدي الكتل النصية الطويلة في ملاحظات الإصدار إلى إرباك المستخدمين، مما يجعل من الصعب عليهم فهم تحديثات الميزات بسرعة.

عندما لا تقوم بتضمين الوسائل البصرية في المحتوى، قد يشعر المستخدمون بفك الارتباط أو حتى يفقدون الاهتمام تمامًا، مما يؤدي إلى انخفاض الاحتفاظ بالمعلومات.

ونحن لا نريد ذلك، أليس كذلك؟

تضيف العناصر المرئية فواصل انسيابية في المحتوى الطويل، مما يجعله أكثر سهولة في الهضم والتفاعل للمستخدمين. هذه هي إشارتك لإضافة أنواع مختلفة من الوسائل المرئية لزيادة فعالية ملاحظات إصدار منتجك

الصور: يمكن أن توفر الصور تمثيلاً مرئيًا واضحًا للميزات الجديدة أو التغييرات في الواجهة وتساعد على فهم تحديثات الإصدار بشكل أكثر سهولة

يمكن أن توفر الصور تمثيلاً مرئيًا واضحًا للميزات الجديدة أو التغييرات في الواجهة وتساعد على فهم تحديثات الإصدار بشكل أكثر سهولة الصور والرموز التعبيرية: يمكنك أيضًا إعطاء مساحة لبعض الإبداع من خلال تضمين الرموز التعبيرية وصور GIF لإثارة حماس العملاء أثناء القراءة

يمكنك أيضًا إعطاء مساحة لبعض الإبداع من خلال تضمين الرموز التعبيرية وصور GIF لإثارة حماس العملاء أثناء القراءة الرسومات: بعض التغييرات المعقدة في البرامج لا يمكن شرحها بمجرد الصور. في مثل هذه الحالات، يمكنك استخدام الرسومات لدعم الجوانب التقنية في ملاحظات الإصدار الخاص بك.

بعض التغييرات المعقدة في البرامج لا يمكن شرحها بمجرد الصور. في مثل هذه الحالات، يمكنك استخدام الرسومات لدعم الجوانب التقنية في ملاحظات الإصدار الخاص بك. مقاطع الفيديو: يمكن أن توفر إضافة مقاطع الفيديو في التحديثات معاينة سريعة للميزات الجديدة. في الواقع، تتضمن العديد من أفضل أمثلة ملاحظات الإصدار من قائمتنا عناصر جذابة بصريًا. وهذا يساعد على تحسين وضوح المحتوى ومشاركة المستخدم

يستخدم موقع monday.com الرسومات ومقاطع الفيديو لتوضيح التغييرات التي طرأت على المنصة

monday.com الرسومات ومقاطع الفيديو لتوضيح التغييرات التي طرأت على المنصة تستخدم Google Cloud فرزًا مرمزًا بالألوان للمشكلات

فرزًا مرمزًا بالألوان للمشكلات المتوسط يدمج تقييمات المستخدمين والصور لتحسين عرض التحديثات

تساهم هذه العوامل المرئية في توفير تجربة مستخدم أكثر إفادة. لذا، في المرة القادمة التي تكتب فيها مذكرة إصدار، لا تنسَ أن تضيف إبداعًا مرئيًا - فقد يُحدث ذلك فرقًا كبيرًا!

## كيفية كتابة ملاحظات الإصدار

بالنسبة لفريق المطورين، ملاحظات الإصدار هي الرابط الرئيسي للمستخدمين النهائيين. ضع في اعتبارك دائمًا وجهة نظرهم عندما كتابة تحديثات ملاحظات الإصدار . سيساعد ذلك على بناء الثقة وإظهار أنك تقدر ملاحظات العملاء، مما يضمن تطور منتجك بما يتماشى مع احتياجاتهم.

عندما تكتب ملاحظات الإصدار التي تركز على الفوائد التي تعود على المستخدمين، فإن ذلك يساعدك على إظهار التزامك تجاه عملائك.

لا تنسَ تسليط الضوء على أهم التحسينات في الميزات وإصلاحات الأخطاء المزعجة والميزات الجديدة المنتظرة التي سيقدرها المستخدمون الحاليون. علاوة على ذلك، تجنب تكرار المشكلات من الإصدارات السابقة.

إليك بعض النصائح لمساعدتك على أن تصبح أفضل في كتابة ملاحظات الإصدار:

1. اكتب ملاحظات الإصدار بلغة بسيطة

عند كتابة ملاحظات الإصدار، استخدم لغة واضحة وبسيطة يمكن للجميع فهمها، وليس فقط المطورين. اجعل جملك قصيرة ومباشرة، باستخدام الكلمات اليومية التي يمكن حتى لغير الخبراء التعرف عليها.

تجنب استخدام مصطلحات أو مصطلحات خاصة بالصناعة إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية. الهدف هو جعل ملاحظات الإصدار الخاصة بك متاحة وسهلة الفهم للقراء من جميع الخلفيات/المهارات.

2. اجعل الأشياء موجزة لتحسين سهولة القراءة

ضع في اعتبارك الجداول الزمنية المزدحمة والوقت المحدود للمستخدمين عند كتابة مذكرة الإصدار. قد لا يتحلى المستخدمون بالصبر لتصفح تحديثات الإصدار المطولة. وللحفاظ على تفاعلهم، نظّم تحديثات المنتج في أقسام واضحة واستخدم النقاط للحفاظ على الإيجاز.

ركز على مشاركة التفاصيل الأكثر أهمية فقط في صفحات الإصدار: ما هي الميزات التي تغيرت، وسبب أهمية هذه التحسينات الجديدة، وكيفية تأثيرها على المستخدمين النهائيين للمنتج.

3. استخدم الوسائل البصرية لتحسين الفهم

كما ذكرنا سابقًا، قد يكون فهم التغييرات المعقدة في تحديثات الإصدار بالكلمات فقط أمرًا صعبًا على المستخدمين النهائيين. لكن الصور تساعد المستخدمين حقًا في فهم ما تم تغييره وتجنب أي ارتباك قد تسببه التفسيرات المكتوبة وحدها.

استخدم الوسائل البصرية مثل لقطات الشاشة أو صور GIF أو الرسوم البيانية أو مقاطع الفيديو في تحديثات الإصدار. فهي تساعد المستخدمين على فهم تدفقات العمل الجديدة أو الواجهات المعاد تصميمها بسرعة وتضيف عنصرًا مثيرًا للاهتمام.

4. حافظ على وضوح القصد من ملاحظات إصدار البرنامج

بدلاً من التركيز فقط على التفاصيل التقنية، ضع المستخدم النهائي في الاعتبار قبل البدء في العمل على ملاحظات الإصدار الخاص بك. خذ الوقت الكافي لشرح سبب إجراء تغييرات معينة في المنتج وكيف ستفيد المستخدمين.

من خلال توضيح الغرض من التغييرات وفوائدها من وجهة نظر المستخدم، فإنك تُظهر أن فريقك يقدّر ملاحظات واحتياجات العملاء قبل كل شيء.

5. استخدم قالب ملاحظات الإصدار للحصول على السبق

يمكن أن يؤدي استخدام قالب ملاحظات الإصدار لكتابة ملاحظات إصدار البرامج إلى منح فريقك السبق في توصيل تغييرات المنتج بفعالية.

يوفر القالب المنظم إطار عمل منظم، مما يضمن الوضوح وسهولة الفهم للقراء. كما أنه يساعد على منع التغاضي عن التفاصيل الأساسية ويحافظ على الاتساق بين جميع ملاحظات الإصدار.

تتضمن الأقسام الرئيسية التي يجب البحث عنها في قالب ملاحظات إصدار المنتج ما يلي:

أحدث إصدار للإصدار

تاريخ الإصدار

نظرة عامة موجزة عن التحديثات

إضافة ميزة جديدة

تحسينات للميزات الحالية

إصلاح الأخطاء

المشكلات المعروفة

تفاصيل البرنامج الرئيسية الأخرى

يقدم ClickUp قالب ملاحظات الإصدار المخصص لتسجيل التغييرات البرمجية وتحديثات التحسينات دون عناء. إنه مناسب لفرق تطوير البرمجيات أو مديري المنتجات الذين يرغبون في تبسيط عملية إدارة منتجاتهم لكنهم مشغولون كالنحلة.

اقرأ أيضًا: أفضل 10 مهارات لإدارة المنتجات يجب أن يمتلكها كل مدير منتج

تبسيط عملية إنشاء تحديثات إصدار المنتج باستخدام قالب ملاحظات الإصدار ClickUp Release Notes

يتيح لك هذا القالب إنشاء مهام بحالات مخصصة، وتصنيف التحديثات وطلبات الميزات وإدارتها، والاستفادة من العديد من ميزات ClickUp المفيدة لتحسين عملية إنشاء ملاحظات الإصدار.

من ناحية أخرى، إذا كنت تفضل البدء من الصفر وإنشاء قالب ملاحظات الإصدار الخاص بك، يمكنك استخدام مستندات ClickUp وحتى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج أفضل.

في ClickUp Docs، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء أنواع مختلفة من المستندات وتحريرها ومشاركتها والعمل عليها معًا، بما في ذلك ملاحظات الإصدار. ويمكنك تضمين النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية والجداول وتنسيقها باستخدام العناوين والرموز النقطية والاقتباسات والمزيد من الخيارات.

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp, ClickUp Brain ، يتفوق في إنشاء محتوى فوري لأي غرض.

لقد طلبنا من ClickUp Brain المساعدة في إنشاء نماذج لملاحظات الإصدار من أجلك وأدرجنا الأخطاء المطبعية من أجل حسن التدبير

أصبح إنشاء ملاحظات إصدار جذابة أمرًا سهلاً للغاية باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا. ما عليك سوى إدخال بياناتك، وستقدم لك استجابات فورية ودقيقة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

إطار ملاحظات الإصدار الذي تم إنشاؤه بواسطة ClickUp Brain

لذا سواء كنت تبدأ من الألف إلى الياء أو تستخدم قالبًا موجودًا، فإن ClickUp هو أفضل رهان لك لإنشاء ملاحظات إصدار منتج رائعة دون عناء.

هناك عامل آخر مهم يجب أخذه بعين الاعتبار عند إنشاء ملاحظات إصدار المنتج وهو اختبار البرنامج. سيساعدك هذا على ضمان أن تكون ملاحظات الإصدار دقيقة ويمكن الاعتماد عليها.

هل الاختبار والتعليقات ضرورية لملاحظات الإصدار؟

نعم. يساعد اختبار الأخطاء والميزات الجديدة والتغييرات في البرنامج قبل نشر ملاحظات الإصدار على التحقق من أن المعلومات المقدمة تتوافق بشكل جيد مع أداء المنتج الحالي. هذه خطوة حاسمة في تطوير البرمجيات.

ويحتاج كل فريق إلى حل لتبسيط عملية بناء البرمجيات بأكملها، بدءاً من التخطيط إلى الإطلاق والاختبار الدوري لتحديثات البرمجيات. ClickUp لفرق تطوير البرمجيات هي أداة قوية تعمل على أتمتة جميع هذه العمليات، بما في ذلك تتبع الأخطاء وإعداد التقارير.

إليك ما يمكنك إنجازه أيضاً باستخدام هذه الأداة:

إنشاء تقارير المشكلات: تمكين الفرق من تحديد أولويات المهام ومعالجتها بكفاءة. تتبّع الأخطاء وإدارتها بسهولة باستخدام أداة ClickUp المدمجة في ClickApp . استخدم انقر فوق الحقول المخصصة لالتقاط تفاصيل محددة حول الأخطاء، مثل الخطورة والأولوية وخطوات إعادة الإنتاج

تمكين الفرق من تحديد أولويات المهام ومعالجتها بكفاءة. تتبّع الأخطاء وإدارتها بسهولة باستخدام أداة ClickUp المدمجة في ClickApp . استخدم انقر فوق الحقول المخصصة لالتقاط تفاصيل محددة حول الأخطاء، مثل الخطورة والأولوية وخطوات إعادة الإنتاج صمم مخططات المنتج: ابدأ خطط التطوير الخاصة بك. عصف ذهني بصري وتخطيط ميزات المنتج باستخدام ClickUp Whiteboards . يمكنك إضافة ملاحظات لاصقة و انقر فوق الخرائط الذهنية وحتى ربطها بالمهام والمستندات

ابدأ خطط التطوير الخاصة بك. عصف ذهني بصري وتخطيط ميزات المنتج باستخدام ClickUp Whiteboards . يمكنك إضافة ملاحظات لاصقة و انقر فوق الخرائط الذهنية وحتى ربطها بالمهام والمستندات إنشاء خرائط طريق مرئية: اجعل فريق التطوير وإدارة المنتج وفريق أصحاب المصلحة على نفس الصفحة

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قالب إدارة اختبار ClickUp لاختبار جميع تغييرات وتحديثات البرامج.

إليك كيف يبدو الأمر عند الوصول إلى القالب والنقر على خيار "سيناريوهات وحالات الاختبار" في علامة التبويب "القوائم" الظاهرة في وسط الصفحة:

تتبع جميع تحديثات البرامج والتغييرات بسهولة مع سيناريوهات الاختبار باستخدام ClickUp

يوفر القالب تتبع التقدم المرئي وتقييم النتائج. يمكنك أيضًا التعاون بسلاسة مع فريقك بشأن الأخطاء والمشكلات وطلبات الميزات.

دعونا لا ننسى أيضًا الدور القيّم لملاحظات العملاء، والتي يمكن أن تساعد في تحسين إنشاء ملاحظات إصدار البرامج.

اجعل نظام الملاحظات الخاص بك سلسًا مع قالب نموذج ملاحظات ClickUp Feedback

استخدم هذا نموذج ملاحظات ClickUp نموذج لجمع الملاحظات والمراجعات والآراء من العملاء.

يمكن أن توفر الملاحظات رؤى حول تجارب المستخدمين، بما في ذلك الأخطاء التي تمت مواجهتها واقتراحات لتحديثات الميزات.

من خلال الدمج الفعال للملاحظات ذات الصلة، يمكن للفرق معالجة المشكلات وتحسين المحتوى ونشر التحديثات المفيدة التي تلقى صدى أكبر لدى المستخدمين النهائيين.

اقرأ أيضًا: إدارة الإصدارات 101: إطلاق منتجك إلى العالم

## استفد من النقر فوق لتبسيط عملية ملاحظات الإصدار الخاصة بك!

يمكن أن يفيد إنشاء ملاحظات إصدار جيدة بعدة طرق. ولكن على سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن يساعدك على الاحتفاظ بالعملاء وحتى زيادة اعتماد المنتج.

هل تريد تبسيط هذه العملية وتحسين استراتيجية ملاحظات الإصدار الخاصة بك؟ استخدم ClickUp! باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء ملاحظات إصدار عالية الجودة دون عناء، سواء باستخدام قوالب مصممة مسبقًا أو إنشاء محتوى من الصفر باستخدام ClickUp Brain .

وهو حل شامل يمكن أن يساعدك في إدارة المنتجات، وتطوير البرمجيات، والتسويق، والعمليات، والمبيعات، وغير ذلك. اشترك في ClickUp اليوم للاستفادة من مزاياه المتعددة لفريقك!