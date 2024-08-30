كيفية كتابة ملاحظات الإصدار (مع القوالب &؛ أمثلة)

تتغير المنتجات باستمرار، سواء كان ذلك بسبب إصلاح خطأ ما أو تحديث ميزة أو تقديم ميزة جديدة تمامًا. من الصعب على العملاء معرفة ما يحدث بدون ملاحظات الإصدار.

توفر ملاحظات الإصدار أفضل طريقة لفرق التطوير وفرق المنتجات لمشاركة ما هو جديد، وإطلاع العملاء على الإصلاحات والتحسينات، ومشاركة قصة تطوير المنتج.

في هذا الدليل، سنغطي في هذا الدليل ما هي ملاحظات الإصدار، وسبب أهميتها، وكيفية كتابة ملاحظات الإصدار الواضحة والمفيدة والتي تستحق المشاركة. سنقدم لك أيضًا بعض الأمثلة المفضلة لدينا ونقدم لك أداة ملاحظات إصدار المنتج التي ستجعل كتابة ملاحظات الإصدار ونشرها أسهل. ✔️

ما هي ملاحظات الإصدار؟

ملاحظات الإصدار هي سجل لما تغير داخل المنتج منذ الإصدار الأخير. وهي بمثابة وسيلة لفرق التطوير لإخبار المستخدمين النهائيين بالجديد، وما تم إصلاحه الآن، وما الذي يمكن أن يتطلعوا إلى استخدامه لأول مرة.

تغطي ملاحظات الإصدار مجموعة متنوعة من التحديثات، بما في ذلك:

الميزات الجديدة

تغييرات المنتج

إصلاحات الأخطاء

تحديثات التطبيق

تغييرات واجهة برمجة التطبيقات

تحسينات تجربة المستخدم

تحديثات الأمان

من الشائع العثور على ملاحظات الإصدار في منتجات SaaS والأدوات الرقمية، حيث تتغير هذه المنتجات بشكل متكرر لمراعاة الأخطاء والأمان والابتكار. قد تجد أيضاً ملاحظات الإصدار موصوفة على أنها سجل التغييرات أو تحديثات المنتج، اعتماداً على الشركة التي تنشرها.

لماذا تعتبر ملاحظات الإصدار الجيدة مهمة؟

ملاحظات الإصدار ضرورية للحفاظ على التواصل وتحسين تجربة العملاء. 🌻

ملاحظات الإصدار الرائعة لا تقدم فقط تحديثًا لما هو جديد. فهي أيضًا:

تقلل من تذاكر الدعم الواردة التي تسأل عن كيفية استخدام ميزة جديدة أو متغيرة

تحسين الاحتفاظ بالعملاء

تعريف عملائك بطرق جديدة أو أفضل لاستخدام منتجك

السماح لك بتسليط الضوء على ميزات محددة أو تخطيط ترقيات الخطة

الإشارة إلى أنك تعمل بنشاط على تحسين منتجك

مساعدة أعضاء فريقك على تكوين عادات حول الابتكار والتحسين والتغيير

بعد العمل على إصدار منتج أو إصلاح خطأ ما لفترة طويلة، لا تكون الكتابة عنه دائمًا في قمة اهتمامات فريقك - ولكنها خطوة أساسية للاحتفاظ بجمهورك المخلص.

من يجب أن يكتب ملاحظات الإصدار؟

تختلف ملاحظات الإصدار عن الأنواع الأخرى من الاتصالات المؤسسية لأن الفريق الذي عمل على المنتج نفسه هو الذي يتولى كتابتها - وليس فريق التسويق أو فريق الاتصالات.

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إذا كنت جزءًا من فريق صغير، فغالبًا ما يكتب المطور الرئيسي ملاحظات الإصدار. يأخذ مدير المنتج زمام المبادرة في فريق أكبر لتطوير المنتجات أو البرمجيات. قد يشارك فريق التسويق الخاص بك بأفكار حول مكان مشاركة ملاحظات الإصدار، ولكن إلى حد كبير، هذا نوع من المحتوى يأتي مباشرة من تطوير المنتج الفريق 💻

9 خطوات لكتابة ملاحظات الإصدار الفعالة وتحديثات المنتج ## 9 خطوات لكتابة ملاحظات الإصدار الفعالة وتحديثات المنتج

ملاحظات الإصدار ليست مجرد مكافأة لطيفة؛ إنها ضرورية لإبقاء المستخدمين على اطلاع وتفاعل مع منتجك. تعلم كيفية كتابة ملاحظات الإصدار بشكل أفضل مع هذا الدليل المفصل خطوة بخطوة.

1. افهم جمهورك

لكي تكتب بشكل أفضل، تحتاج إلى معرفة جمهورك بشكل أفضل. اقضِ بعض الوقت في التفكير في المستخدمين النهائيين لديك، وما الذي يقدرونه، وما هي المعلومات التي سيحتاجون إليها من ملاحظات الإصدار أو سجل التغييرات في المنتج. ✨

تجنّب المصطلحات التقنية المفرطة - إلا إذا كانت ضرورية لوصف ميزة ما أو إذا كان جمهورك يحتاج إليها. خلاف ذلك، اختر لغة بسيطة بدلاً من ذلك.

قم بضبط نتائجك للوصول إلى محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام إعادة الطلب في ClickUp AI

2. استخدم قالب ملاحظات الإصدار

مع وجود الكثير من قوالب الوثائق الفنية فلا داعي للبدء من الصفر. اختصر طريقك إلى النجاح باستخدام قوالب مصممة خصيصًا قالب ملاحظات الإصدار هذا يعني أنك لن تتخطى أيًا من الأساسيات. 📄

بدلاً من البدء من الصفر، اكتب تغييراتك وتحديثاتك بسرعة أكبر باستخدام قالب ملاحظات الإصدار ClickUp

أفضل قالب لهذا هو قالب ملاحظات الإصدار من ClickUp . يحتوي هذا القالب على كل ما تحتاجه للبدء في كتابة تحديثات أفضل لسجل التغييرات - بما في ذلك مساحة لتاريخ الإصدار ورقم الإصدار والعنوان والفئات ولقطات الشاشة.

3. اجعل عنوانك واضحًا

يجب أن يكون كل تحديث في سجل التغيير الخاص بك واضحًا دون أن يضطر المستخدم النهائي إلى النقر وقراءة كل تحديث. امنح كل تحديث عنوانًا أو عنوانًا واضحًا يشرح الجديد.

من الجيد أن تبدأ تحديثاتك بعبارة "إصدار جديد" أو "إصدار الميزات"، ولكن يجب أن يعطي العنوان أيضًا مزيدًا من المعلومات. اشرح أنك تطلق تحديثًا لتطبيقك، أو إصلاحات للأخطاء في إصدار سطح المكتب، أو تكاملًا جديدًا مع أداة شائعة.

4. إضافة فئة أو موضوع

مع وجود العديد من تحديثات المنتج التي تحدث بمرور الوقت، قد يكون من الصعب على المستخدمين مراجعة الملاحظات ذات الصلة دون وجود نظام تنظيمي ما. قم بتبسيط التجربة بإضافة وسوم أو فئات أو مواضيع.

قم بتجميع ملاحظات الإصدار الخاص بك معًا حسب النوع حتى يسهل تصفيتها. أنشئ واستخدم فئات مثل "تحديث تجربة المستخدم" أو "تحديث التكامل" أو "ميزة المنتج الجديد" حتى تتمكن من الحفاظ على تنظيم ملاحظات الإصدار وسهولة العثور عليها.

5. حدد ميزة المنتج الرئيسية

قد تحتوي إصدارات منتجك على أكثر من تحديث أو إصلاح خطأ واحد. بينما يجب عليك ذكر كل تغيير، من المفيد أيضًا تسليط الضوء على التغيير الرئيسي في الوظائف أو الميزات الجديدة لجذب الانتباه وتسليط الضوء على مقدمة جديدة مثيرة. 💡

اذكر الميزة الرئيسية أو التغيير الرئيسي في عنوان تحديثك الجديد وبعض الصور لتعريف المستخدمين بميزة المنتج الجديدة أو الوظيفة المحسّنة. هذه طريقة رائعة لزيادة استخدام المنتج وتشجيع المستخدمين على استكشاف منتجك بشكل أكبر.

إذا كنت تخصص تحديثًا لميزة جديدة، حاول استخدام قالب إطلاق المنتج لتبسيط العملية.

قم بتقسيم إطلاق منتجك حسب الفئة باستخدام طريقة عرض ClickUp المحددة هذه

6. كن موجزاً

لا ينبغي أن تكون ملاحظات إصدار المنتج مسهبة أكثر من اللازم. من المغري أن تكتب بإسهاب عن ميزة أنت متحمس لها ولكن احتفظ بذلك لمشاركة مدونة داعمة. اجعل ملاحظات الإصدار موجزة حتى يسهل قراءتها. ✍️

اجعل عناوينك قصيرة، واستخدم لغة واضحة في فقرات قصيرة، واستخدم النقاط حيثما أمكن. الهدف هو توصيل ما تم تغييره وتأثيره - لأي شيء آخر، يمكنك دائمًا إضافة رابط لمزيد من المعلومات.

7. أضف صورًا داعمة

بينما تفضل بعض الشركات نهج "عدم التكلف" في ملاحظات إصدار البرامج، إلا أنه من المفيد دائمًا تقريبًا تضمين بعض الصور - خاصةً إذا كنت تقدم ميزة أو منتجًا جديدًا. 🖼️

يتيح مستندات ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

تعتبر لقطات الشاشة، والإرشادات الإرشادية المتحركة، وصور GIF، ومقاطع الفيديو القصيرة كلها طرق مثالية لمشاركة ميزتك أو وظيفتك الجديدة مع المستخدمين النهائيين. اعمل مع فريق التصميم الخاص بك لإنشاء أصول تشرح ميزتك الجديدة وتشجع المستخدمين على تجربتها بأنفسهم.

8. رابط للموارد الداعمة

يجب أن تكون ملاحظات الإصدار الخاص بك قصيرة، ولكن في بعض الأحيان، سترغب في شرح مفهوم ما بمزيد من التفصيل أو الرجوع إلى إصدار سابق. وهنا تأتي فائدة الربط بالموارد الداعمة. 🔗

استخدم الروابط الداخلية بشكل مدروس داخل ملاحظات الإصدار لإرشاد المستخدمين إلى مقالات المساعدة ومنشورات المدونة وملاحظات الإصدار السابق التي تضيف سياقًا أو تقدم نصائح عملية حول استخدام ميزة ما. قد ترغب أيضًا في الارتباط بخارطة طريق منتجك أو معالم المشروع للشفافية. يمكنك تضمين تفاصيل حول الاتصال بفريق الدعم الخاص بك مع أي أسئلة.

9. اطلب ملاحظات العملاء

على الرغم من أنك تعمل على إصلاح الأخطاء بانتظام وتقديم تحديثات بناءً على طلبات الميزات، إلا أنك لن تنجح دائمًا في ذلك. يعد طلب ملاحظات العملاء جزءًا أساسيًا من دورة العمل، ولا يوجد مكان أفضل من ملاحظات إصدار منتجك للقيام بذلك. 🎉

قم بتضمين سطر في نهاية سجل التغييرات لتطلب من المستخدمين إرسال ملاحظاتهم أو تقرير عن الأخطاء أو طلب ميزة. اجعل هذه العملية أكثر سهولة باستخدام طريقة عرض نموذج ClickUp لإنشاء نموذج ملاحظات أو أحد قوالب الإبلاغ عن الأخطاء .

مثال على المنطق الشرطي في نماذج النقر فوق نماذج ملاحظات المنتج

يمكنك أيضًا فتح التعليقات والرد على المستخدمين داخل الخلاصة - هذه طريقة رائعة لتقديم الشفافية وبناء علاقة أقوى مع مجتمعك.

كيفية توزيع ملاحظات الإصدار

بمجرد الانتهاء من كتابة ملاحظات الإصدار، ستحتاج إلى نشرها وتوزيعها. عادةً ما يتم نشر ملاحظات الإصدار وسجلات التغيير على موقع شركتك على الويب الخاص بشركتك، ولكن من المفيد أيضًا توزيعها بشكل أكبر. 📧

تعتمد القنوات الدقيقة التي ستستخدمها على استراتيجية التسويق والاتصالات الخاصة بك، ولكن الأماكن الشائعة لمشاركة ملاحظات الإصدار والأخبار تشمل

تحديثات البريد الإلكتروني

منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

الإشعارات داخل التطبيق

منشورات المدونة

تحديثات أصحاب المصلحة

البيانات الصحفية

منتديات المجتمع أو المنتج

اعمل مع فريق التسويق لديك للاتفاق على جدول زمني ونمط توزيع لملاحظات الإصدار الخاص بك يغطي قاعدة جمهورك ويبقيهم على اطلاع بأفضل طريقة ممكنة. يجب عليك أيضًا توزيع ملاحظات الإصدار داخليًا أو إتاحتها مركزيًا، مثل ويكي مخصص داخل انقر فوق .

5 أمثلة على ملاحظات الإصدار المذهل

معرفة كيفية كتابة مذكرة إصدار أمر رائع، ولكن كيف تبدو في العالم الحقيقي؟ لإعطائك بعض الأفكار والإلهام، ألقِ نظرة على بعض الأمثلة المفضلة لدينا لملاحظات الإصدار.

1. ClickUp

مثال لملاحظات إصدار ClickUp

تُعد ملاحظات الإصدار الخاصة ب ClickUp تذكيرًا رائعًا بما يمكنك تحقيقه مع منتجنا، حيث إنها مكتوبة ومنشورة جميعها داخل ClickUp نفسه - بما في ذلك هذا المثال من ديسمبر 2023 . 🎄

يتم تنظيم ملاحظات إصدار ClickUp في أرباع - مما يجعل التنقل إلى تحديث إصدار معين أمرًا سهلاً. تتميز ملاحظات الإصدار الفردية بتحديثات نصية مع عناوين واضحة، ولقطات شاشة متحركة أو صور GIF، وروابط لمصادر أخرى. يتم سرد مالك مذكرة الإصدار والمساهمين فيها أيضًا، وهي لمسة لطيفة للمساءلة والملكية والشفافية.

2. فكرة

عبر فكرة نهج Notion في ملاحظات إصدار المنتج هو أقرب إلى تنسيق على غرار المدونة، مع عرض آخر تحديث بشكل كامل قبل قائمة بالتحديثات السابقة. 📝

تتضمن كل ملاحظة إصدار من Notion عنوانًا مفيدًا ولقطات شاشة أو صورًا وإصلاحات للأخطاء التي تم إجراؤها أثناء التحديث الأخير. على الرغم من أن ملاحظات الإصدار قصيرة، إلا أنها تقدم للمستخدمين النهائيين تفاصيل كافية لاستكشاف الميزات الجديدة أو استخدام المنتج بشكل كامل.

3. سلاك

عبر سلاك مع وجود العديد من المستخدمين عبر العديد من التطبيقات، قسمت Slack ملاحظات إصدار منتجاتها إلى فئات بناءً على النظام الأساسي. 📱

دعونا نلقي نظرة على ملاحظات إصدار ويندوز كمثال. الصفحة المقصودة واضحة وموجزة، مع مطالبة بضرورة التحديث للحصول على تحسينات أمنية. تتضمن كل ملاحظة إصدار منتج جدولاً في النهاية يترجم العبارات الرئيسية إلى ما يعنيه للمستخدمين النهائيين. هذه طريقة رائعة لتوصيل تحديث تقني بطريقة أكثر سهولة للمستخدم.

4. جوجل كروم

عبر جوجل كروم جوجل ملاحظات الإصدار لمتصفح كروم واضحة وبسيطة وسهلة الفهم. كما أن كل تحديث يشجع المستخدمين على تقديم تقرير عن الأخطاء أو الإبلاغ عن مشكلة إذا وجدوا مشكلة. 🐞

ما يعجبنا في ملاحظات إصدار Google Chrome هو أن أحد أعضاء الفريق يوقّع على كل تحديث. إنه أمر رائع للملكية الشخصية والشفافية والثقة. يمكنك أن ترى أن التحديث يأتي مباشرةً من فريق المنتج.

5. زوهو

عبر زوهو يتبع الفريق في Zoho نهجًا مرئيًا أكثر في كيفية مشاركة ملاحظات الإصدار الخاصة بهم - فهي مرتبة في عرض جدول زمني. 📅

التصفح من خلال ملاحظات إصدار Zoho لقطة واضحة عن كيفية تغير المنتج بمرور الوقت، وذلك بفضل عرض الجدول الزمني الممتع والعملي. يتم إعطاء ملاحظات الإصدار عنوانًا وملخصًا واضحًا؛ ويمكنك النقر للحصول على مزيد من التفاصيل.

اجعل النشر أسهل باستخدام أداة ملاحظات الإصدار

بينما يمكنك كتابة ملاحظات الإصدار الخاصة بك في أي أداة لمعالجة النصوص ونشرها يدوياً على موقعك الإلكتروني، إلا أن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً. كما أنه من الصعب أيضًا إدارتها بفعالية على نطاق واسع، مع وجود الكثير من الفرص لتعطيل سير العمل.

ما تحتاج إليه هو أداة مصممة لتحسين عملية إدارة الإصدار .

ما الذي تبحث عنه في أداة ملاحظات الإصدار ### ما الذي تبحث عنه في أداة ملاحظات الإصدار

أثناء بحثك عن أداة إدارة الإصدار التي ستجعل حياتك أسهل بكثير، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها:

الميزات: هل تحتوي الأداة على الميزات التي أحتاجها لنشر ملاحظات الإصدار؟

هل تحتوي الأداة على الميزات التي أحتاجها لنشر ملاحظات الإصدار؟ التكامل : هل تعمل هذه الأداة أو التطبيق مع الأدوات التي أستخدمها بالفعل؟

: هل تعمل هذه الأداة أو التطبيق مع الأدوات التي أستخدمها بالفعل؟ سهولة الاستخدام: هل التطبيق سهل الاستخدام؟ هل يمكن تدريب فريقي بأكمله عليه؟

هل التطبيق سهل الاستخدام؟ هل يمكن تدريب فريقي بأكمله عليه؟ التسعير: هل الأداة ميسورة التكلفة؟ هل هناك خطة مجانية متاحة؟

تتيح لك هذه الأسئلة تحديد أكثر ما تحتاج إليه والعناصر الأقل أهمية بالنسبة لك. وبهذه الطريقة، يمكنك العثور على أداة ملاحظات الإصدار التي تتوافق بشكل مثالي مع أهدافك.

استخدم ClickUp لكتابة ونشر ملاحظات الإصدار الخاصة بك

على عكس فئات البرامج الأخرى، هناك عدد قليل من الأدوات المصممة خصيصاً لإنشاء ونشر سجلات التغيير أو تحديثات الإصدار. إلى جانب هذه الأدوات المخصصة، هناك أداة واحدة نعتقد أنه يجب عليك التفكير فيها - ClickUp. إليك السبب.

إذا كنت تستخدم ClickUp بالفعل لإدارة المنتج و إدارة المهام ، فمن المنطقي تمامًا أن تصبح أداتك الأساسية لإدارة ملاحظات الإصدار أيضًا.

اجمع البيانات، وتواصل مع أعضاء فريقك، واحصل على كل ما تحتاجه كجزء من سير عمل واحد ضمن أداة واحدة. عندما تكون لديك البيانات والرؤى التي تحتاجها، استخدم مستندات ClickUp لبدء كتابة تحديث واضح وموجز لسجل التغييرات.

استخدم أداة ClickUp AI لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

الوصول انقر فوق الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل مستند ClickUp Doc الخاص بك. تقدم هذه الميزة مساعداً مخصصاً يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار وكتابة أو إعادة كتابة النسخة، ويصبح جزءاً من سير عمل كتابة ملاحظات الإصدار.

بالنسبة للفرق التي لا تستخدم ClickUp بالفعل، ستصبح هذه الميزة منصة الإنتاجية المفضلة لديك. استخدم ClickUp لكتابة ملاحظات الإصدار وتحريرها ونشرها وكمكان شامل لإدارة جميع أعمالك. ✅

جرب كتابة ملاحظات الإصدار باستخدام ClickUp اليوم

العنصر الأساسي في كتابة ملاحظات الإصدار الأفضل هو البساطة. اجعل تحديثاتك قصيرة وواضحة وثاقبة - مع التفاصيل التي يحتاجها المستخدم النهائي فقط.

للحصول على طريقة أفضل لإدارة سير عمل إدارة المنتج بالكامل, جرّب ClickUp مجانًا . يعمل ClickUp على تسهيل التعاون مع فريق المنتج الخاص بك، وصياغة ملاحظات الإصدار، ونشرها في سجل تغييرات سهل الاستخدام، كل ذلك من مكان واحد. 🧰