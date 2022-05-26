تخطيط الإصدار الرشيق: 5 أفضل الممارسات للمطورين

إن رشيق يعد أسلوب Agile جزءًا أساسيًا من تطوير البرمجيات، ولكنه أصبح شائعًا أيضًا في صناعات أخرى.

على سبيل المثال 51% من شركات التسويق قد اعتمدت إطار عمل رشيق بحلول عام 2021.

لماذا؟ سير العمل الرشيق تقديم تجربة محسنة للعملاء من خلال النشر المستمر للمنتجات. يتم إنتاج المنتجات في سلسلة من الإصدارات التدريجية. وهذا يعني أن فرق العمل الرشيقة يمكنها الاستجابة بسرعة لمتطلبات أصحاب المصلحة والعملاء المتغيرة.

يعطي تخطيط الإصدار الرشيق هيكلاً ل عملية التطوير مع الحفاظ على المرونة، وهو أمر ضروري في عالم تطوير البرمجيات الذي لا يمكن التنبؤ به.

بمساعدة هذا الدليل، ستتعرف على كيفية إنشاء خطة إصدار رشيقة، ولماذا هي ضرورية، وما هي أفضل الممارسات التي يجب اتباعها عند التخطيط لإصدارات أجايل.

ما هو تخطيط الإصدار الرشيق؟

تخطيط الإصدار الرشيق هو استراتيجية إدارة الإصدار حيث تخطط فرق التطوير لإصدارات المنتجات التدريجية. وعلى عكس تخطيط البرمجيات التقليدية، تتضمن هذه الاستراتيجية العديد من الإصدارات الصغيرة بدلاً من إصدار أو إصدارين رئيسيين، ويتم تقسيم كل إصدار إلى عدة سباقات أو تكرارات لا تستغرق أكثر من أسبوعين.

ينتج عن كل سباق سريع زيادة جديدة في المنتج (قائمة بعناصر المنتج المتراكمة التي تم إنجازها في السباق المذكور)، على الرغم من أنه لا يتم إصدار كل زيادة. يحتوي إصدار أجايل النموذجي على 3 إلى 10 سباقات سريعة أو أكثر، لكنه يتكون دائمًا من الحد الأدنى من ميزات السوق - أصغر مجموعة من ميزات المنتج التي يمكن نشرها بفعالية للمستخدمين.

وترد تفاصيل مثل عدد سباقات السرعة وما تهدف إلى تحقيقه في خطة الإصدار .

الفرق بين خطة الإصدار وخارطة طريق المنتج ### الفرق بين خطة الإصدار وخارطة طريق المنتج

خطة الإصدار و خارطة طريق المنتج هما أداتان مهمتان لإدارة المشروع. مثل إدارة التجزئة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتبسيط العمليات.

تهدف خرائط طريق المنتج إلى نقل رؤية المنتج وميزاته إلى أصحاب المصلحة التنفيذيين، وهي عادةً ما تكون طويلة الأجل وتتضمن إصدارات متعددة.

أما خطط الإصدار، من ناحية أخرى، فهي أقصر أجلاً وتركز على إصدار واحد في كل مرة. هذه الوثائق الداخلية تعمل كدليل لفرق التطوير، حيث تحتوي على تفاصيل المشاريع والمنتجات المتراكمة.

من المهم الحفاظ على توافق خطة الإصدار مع خارطة طريق المنتج، لأن الأولويات في خارطة الطريق يمكن أن تتغير، ويمكن أن يؤثر التأخير في خطة الإصدار على خارطة الطريق.

عبر كيت بريستمان، اختبار التطبيقات العالمية

ما أهمية تخطيط الإصدار الرشيق؟

يجلب تخطيط الإصدار الرشيق العديد من الفوائد، مثل: