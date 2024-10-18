أفضل 10 أدوات لإدارة الإصدارات (2025)

كيف تحدد وتختار أفضل أداة لإدارة الإصدار؟ مع وجود العديد من الخيارات في السوق، قد يكون من الصعب تضييق نطاق البحث. بالإضافة إلى الاستفادة من عمليات الإصدار عبر مؤسستك للنشر على نطاق واسع، فأنت تريد أيضًا أداة سهلة الاستخدام لفرقك وشركائك الخارجيين لاستخدامها بانتظام.

في دليل إدارة الإصدار 101 نحن نغطي الشرح الجيد \*t: كيف تقلل عملية إدارة الإصدار من حالات فشل الإصدار وتزيد الإنتاجية لتلبية متطلبات العمل.

لقد عدنا مرة أخرى، وهذه المرة قمنا بوضع قائمة مختصرة بأفضل أدوات إدارة الإصدار لمساعدتك في البحث عن حل طويل الأجل. ✨

فيما يلي أفضل 10 أدوات لإدارة الإصدار لتعظيم قيمة عمليات تطوير البرمجيات والتواصل!

أفضل 10 أدوات لإدارة الإصدار

1. كليك أب

ClickUp هي الأداة رقم 1 للفرق الرشيقة ClickUp هي المنصة الإنتاجية المثالية للفرق الرشيقة لتتبع الإصدارات والتعاون في سباقات السرعة وجمع كل الأعمال تحت أداة واحدة. يمكن للجميع في المؤسسة - مدراء الإصدارات، والمطورين، والشركاء الخارجيين، والأمن، والموارد البشرية - اعتماد ClickUp لتخصيص مجالات عملهم.

باستخدام ClickUp، يمكن لأي شخص عرض المهام من أيام إلى أشهر أو الحصول على تفاصيل دقيقة حول تقدم المهمة ببضع نقرات. فيما يلي بعض ميزات ClickUp التي يزيد عددها عن 100 ميزة متعددة الاستخدامات والتي تتماشى مع أي نظام رشيق و فرق DevOps الاحتياجات

🐱 تكامل GitHub : إدارة المستودعات وتتبع المشكلات والمشاريع التقنية دون مغادرة ClickUp. (تعرف على المزيد حول كيفية تتبع نشاط GitHub !)

👥 التحكم في الوصول المستند إلى الدور (RBAC) : احصل على إجابات لأسئلتك حول سياسة أمان ClickUp ! يستخدم ClickUp التسهيلات التي توفرها Google مثل الوحدات التنظيمية وحسابات المستخدمين ومجموعات المستخدمين وعناصر التحكم في المشاركة لاتباع سياسات إدارة الإصدار

🏃 تطبيق كليك أب الخاص بالسباقات : إنشاء مجلدات وقوائم متخصصة في أي مساحة. يستخدم Sprints المهام كعناصر عمل، لذلك لا يزال لديك المرونة الكاملة والوصول إلى جميع الميزات القوية في ClickUp

🤝 علاقات المهام : اربط المهام ذات الصلة للرجوع إليها بسرعة أو استخدمها لتمييز العناصر الأساسية لك ولفريقك. (إذا كان يجب إكمال مهمة ما قبل البدء في مهمة أخرى، نوصي باستخدام علاقة التبعية بدلاً من ذلك)

🤖 أتمتة : تصفح مكتبتنا أو قم بإنشاء أتمتة إصدار مخصص. أدوات الأتمتة الخاصة بـ ClickUp يمكن تعيين المهام والأشخاص بناءً على المعايير، وتحديث الحالات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الشركاء الخارجيين، والمزيد!

: تصفح مكتبتنا أو قم بإنشاء أتمتة إصدار مخصص. أدوات الأتمتة الخاصة بـ ClickUp يمكن تعيين المهام والأشخاص بناءً على المعايير، وتحديث الحالات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الشركاء الخارجيين، والمزيد! 📈 ClickUp Dashboards : إضافة محفظة أداة لوحة التحكم للحصول على رؤى قوية حول إصدارات المنتج أو فرق العمل أو المقاييس الرئيسية في عملية الإصدار الخاصة بك: _ما هو متوسط مدة النشر؟ أين تحدث المهام اليدوية في كل مرحلة؟

💬 تعيين التعليقات : اجعلوا بعضكم البعض مسؤولين عن المهام الصغيرة عن طريق تعيين أي تعليق يتطلب اتخاذ إجراء قبل إغلاق المهمة. لسهولة الرجوع إليها، سيظهر اسم الشخص الذي قام بحل التعليق بجوار علامة الاختيار

🎥 مقاطع : تسجيل وإرفاق الشاشة مع التسجيلات الصوتية من متصفح كروم أو فايرفوكس. ما عليك سوى النقر للتسجيل، و انقر فوق المقاطع سيتم إدراج المقطع تلقائيًا في مهمتك

: تسجيل وإرفاق الشاشة مع التسجيلات الصوتية من متصفح كروم أو فايرفوكس. ما عليك سوى النقر للتسجيل، و انقر فوق المقاطع سيتم إدراج المقطع تلقائيًا في مهمتك 🤩 انقر فوق لوحات كانبان : استخدم واجهة السحب والإفلات لترتيب المهام في أعمدة رأسية. باستخدام شريط أدوات تعدد المهام يمكنك بسهولة تحديد مهام متعددة وإجراء أي عدد تريده من التغييرات. _الإنتاجية تفوز!

👉 تعرف على كيفية استخدام ClickUp وFastlane وإجراءات GitHub لأتمتة التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD)!

✅ إيجابيات ClickUp

اختر من 100 تكامل أصلي إلى جانب الآلاف المتاحة من خلال Zapier و Integromat للحصول على خط أنابيب تسليم مؤتمت بالكامل

قم بإنجاز العمل أثناء التنقل باستخدام نسخة ClickUp للجوال قم بتخطيط وإدارة وإنجاز أهدافك اليومية والأسبوعية والفصلية والسنوية في مجال هندسة البرمجيات

تواصل مع فريق دعم عملاء عالمي المستوى شاهد ندوات عبر الإنترنت عند الطلب أو التحدث مع استشاري معتمد من ClickUp للمساعدة في عملية الإصدار

حفظ قوالب ClickUp المخصصة للحصول على تدفق عملية إدارة إصدار قابل للتطوير (أو استخدم القوالب التي أنشأناها في مركز القوالب)

❌ ❌ كليك أب سلبيات

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال... حتى الآن! 🔮

💸 تسعير ClickUp *خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

البريد الإلكتروني في ClickUp

مهام وأعضاء غير محدودين

مستندات تعاونية

دعم 24/7، والمزيد الخطة غير المحدودة (الأفضل للفرق الصغيرة) 7 دولارات/عضو شهريًا

كل شيء في الباقة المجانية للأبد و...

عرض النموذج

تخزين غير محدود، ولوحات معلومات، وحقول مخصصة

تقارير رشيقة، والمزيد خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم) 12 دولارًا/عضو شهريًا

كل شيء في الخطة غير المحدودة و...

تقارير مخصصة

الأتمتة المتقدمة، وتتبع الوقت، وميزات لوحة المعلومات

الجداول الزمنية والخرائط الذهنية والمزيد

👉 إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! اتصل بفريق المبيعات لدينا عندما تكون مستعداً. 🏁

💬 تقييمات عملاء ClickUp

G2: 4.7/5 (3,930+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,530+ تقييم)

2. خطوط أنابيب أزور

عبر Azure Pipelines

Azure Pipelines هي أداة لإدارة الإصدار قادرة على بناء ونشر التعليمات البرمجية المكتوبة بأي لغة باستخدام أي نظام أساسي. يمكن للمستخدمين إنشاء مشروع جديد مع مؤسسة Azure DevOps ومؤسسة Azure DevOps ورمز المصدر المخزن في نظام التحكم في الإصدار لبدء خط أنابيب الإصدار للتكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD). إذا كان المشروع مشروعاً مفتوح المصدر، يحصل المستخدمون على عشر وظائف موازية مجانية للمساعدة في تسريع وقت الإنشاء.

✅إيجابيات خطوط أنابيب أزور

النشر إلى أنواع مختلفة من الأهداف في نفس الوقت

وكلاء لينكس وماك وويندوز وويندوز تستضيفهم مايكروسوفت مع دعم كامل لخط أنابيب إصدار CI/CD

❌ ❌ ️ سلبيات خطوط أنابيب Azure Pipelines

من الصعب فهم القدرات الأساسية إذا كان المستخدم جديدًا على هذا النوع من الأنظمة

للتحوّل إلى Azure Pipelines كمنصة واحدة لإدارة المشاريع، ستحتاج الفرق إلى تطوير حلول بديلة أو إضافة المزيد من الخدمات للتخصيص

💸 تسعير Azure Pipelines

Azure Pipelines مجاني للمشاريع العامة. للحصول على عروض أسعار مخصصة، استفسر من Azure Pipelines.

💬 تقييمات عملاء Azure Pipelines

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. جيرا

عبر جيرا برنامج Jira من Atlassian's Jira هو نظام أساسي لتتبع المشكلات يمكنه أتمتة التعليمات البرمجية طوال دورة الحياة بأكملها باستخدام أداة التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD) المدمجة في Bitbucket Cloud، أو Bitbucket Pipelines، أو شركاء Jira. وهو يدعم فرق التطوير، لكنهم سيحتاجون إلى التكامل مع أداة لإدارة المشاريع مثل Trello (وهو منتج آخر من منتجات Atlassian) للتعاون مع الفرق غير المنتجة عبر المؤسسة.

✅ إيجابيات جيرا

تعيين المهام أو إنشاء مشكلات Jira مباشرةً من طلب السحب الخاص بك

تقرير الحادث لوحة التحكم لحل مشكلات نشر التعليمات البرمجية بشكل أسرع

❌ ❌ جيرا سلبيات

قد تضطر الفرق غير المنتجة إلى استخدام تطبيقات متعددة لإدارة العمل بشكل مباشر وتجنب سير العمل المعقد للغاية

منحنى التعلم الحاد بالنسبة لمسؤولي Jira لتعلم وتنفيذ وتدريب أعضاء الفريق

💸 أسعار جيرا

لدى Jira خطة مجانية محدودة. للحصول على عروض أسعار مخصصة، استفسر من جيرا.

💬 تقييمات عملاء جيرا

G2: 4.2/5 (أكثر من 4,490+ تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,270+ تقييم)

👉 تحقق من هذه بدائل جيرا !

4. الشيف

عبر بروجرس شيف

الأداة التالية لإدارة الإصدار في قائمتنا هي Chef، وهو منتج ضمن محفظة بروجرس يوفر التوافق التنظيمي مع مجموعة أدوات قياسية ومكتبة بنية تحتية لفرق التطبيقات والأمان والعمليات. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي حلول الأعمال والحلول التقنية الخاصة بهم على أتمتة النشر التي تأخذ الفرق على طول الطريق من التطوير إلى الإنتاج.

✅إيجابيات شيف

لوحات معلومات DevOps للتحقق من الصحة عبر البنية التحتية والتطبيقات

تحديد السياسات كرمز لتقليل وقت اختبار الامتثال

❌ ❌ 🌹سلبيات شيف

تم الاستحواذ عليها حديثًا من قبل Progress (من السابق لأوانه قياس مدى تطورها)

هناك حاجة إلى أدوات إدارة إصدارات أخرى لإكمال إصدارات البرامج

💸 تسعير شيف

ليس لدى شيف خطة مجانية أو إصدار مجاني. للحصول على عرض أسعار مخصص، استفسر من شيف.

💬 تقييمات عملاء الشيف

G2: 4/5 (أكثر من 40 تقييم)

كابيترا: غير متاح

5. أنسيبل

عبر أنسيبل

Ansible هو حل أتمتة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات من ريد هات. في إطار أداة واحدة، تتمتع الفرق بالمرونة اللازمة لأتمتة المهام عبر أقسام تكنولوجيا المعلومات والمجالات. وهو سهل النشر باستخدام لغة YAML ويعمل من خلال الاتصال بالعقد ودفع البرامج الصغيرة المكتوبة لتكون نماذج موارد لحالة النظام المطلوبة.

✅ إيجابيات ✅ Ansible

إنشاء "مسرحيات"، والتي تختار مجموعة معينة من المضيفين وتعيين مهام لتنفيذها أو أدوار لهم للوفاء بها

تقسيم أنسيبل الخاص بك مخزونك لتقسيم إنتاجك إلى مجموعات مختلفة من الأجهزة

❌ ❌ ️ سلبيات أنسيبل

لا توجد خطة مجانية أو نسخة مجانية

مصمم لحالة استخدام محددة (بيئة تكنولوجيا المعلومات)

💸 تسعير Ansible

لدى منصة Red Hat Ansible Automation Platform إصدار تجريبي محدود للمنتج. للحصول على عرض أسعار مخصص، استفسر من ريد هات.

💬 تقييمات عملاء Ansible

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. بلوتورا

عبر بلوتورا

يساعد Plutora فرق العمل على تحسين إصدارات البرامج من خلال إنشاء رؤية كاملة وتنظيم للأدوات الداخلية ومنطق الأعمال. إن عملية تطوير البرمجيات جنبًا إلى جنب مع ميزات Plutora (تقويمات الإصدار ولوحات معلومات التحليلات) تزيل التخمين من الإصدار. مع تطور الفرق وعمليات الإصدار، تم تصميم Plutora لينمو معها.

✅ إيجابيات بلوتورا

تقويم إصدار موحّد لمواءمة الموارد عبر المحفظة

التقارير الآلية المستندة إلى الأدوار تُبقي أصحاب المصلحة على اطلاع على حالة التطبيق وحالة الإصدار

❌ ❌ ✅ سلبيات بلوتورا

يتطلب خبرة في عمليات الإصدار للتعلم والتنفيذ وتعليم أعضاء الفريق

لا توجد خطة مجانية أو إصدار مجاني

💸 تسعير بلوتورا

للحصول على عرض أسعار مخصص، استفسر من بلوتورا.

💬 تقييمات عملاء بلوتورا

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

7. سبيناكر

عبر سبيناكر

Spinnaker هي منصة مفتوحة المصدر، متعددة السحابة منصة التسليم المستمر لإطلاق البرمجيات التغييرات. يقوم تطبيق Spinnaker بنمذجة مفهوم تشغيل مجموعة من الخدمات (التطبيقات أو الخدمات المصغرة). تم تصميمه لرفع العبء اليدوي عن فرق التطوير بمجموعتين أساسيتين من الميزات: إدارة التطبيقات ونشر التطبيقات.

✅ إيجابيات سبيناكر

يوفر النشر عبر العديد من موفري الخدمات السحابية، بما في ذلك Google Apple Engine وMicrosoft Azure وOracle Cloud Infrastructure وغيرها

القدرة على تقييد تنفيذ المراحل بنوافذ زمنية محددة

❌ ❌ ✅ سلبيات سبيناكر

على الرغم من أن أداة Spinnaker مجانية للمشاريع مفتوحة المصدر، إلا أن هناك تكلفة زمنية للمطورين للتعلم والتثبيت

تتطلب ترقيات والمزيد من المهندسين والصيانة لتوسيع نطاقها

💸 تسعير سبيناكر

Spinnaker مجاني.

💬 تقييمات عملاء Spinnaker

G2: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

كابيترا: غير متاح

8. نشر الأخطبوط

عبر Octopus Deployus

Octopus Deployus، وهو مورد مستقل، عبارة عن منصة واحدة للفرق لإدارة خطوط أنابيب الإصدار، والتحكم في تطوير البرمجيات، وأتمتة دفاتر التشغيل للحفاظ على تشغيل دورة الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطوّرين إنشاء برنامج تعليمي مخصص لحزمة التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD).

✅إيجابيات نشر Octopus Deployus Deploys

يدعم أنماط النشر المتقدمة

تعزيز الإصدار المتسق عبر البيئات، والموافقات اليدوية، و ملاحظات الإصدار ❌ ❌ ❌ ️ سلبيات نشر الأخطبوط

لا تتوفر حلول لتتبع الأخطاء والتحكم في المصدر وأتمتة إنشاء/إصدار الإصدارات من خلال Octopus Deployus

الخطط المدفوعة باهظة الثمن

💸 تسعير Octopus Deployus

يقدم Octopus Deployus نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً وخططاً مدفوعة تبدأ من 50 دولاراً شهرياً.

💬 تقييمات عملاء Octopus Deployus Deployus

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

9. إصدار Digital.ai

عبر إصدار Digital.ai

يوفر Digital.ai Release حلاً لإدارة الإصدار وتنسيقه باستخدام أتمتة الإصدار لتسريع التسليم وتقليل المخاطر. وهو مصمم لدعم الفرق في أي مستوى من مستويات نضج التسليم المستمر للحصول على نظرة ثاقبة لعمليات تسليم البرمجيات من النهاية إلى النهاية.

✅إيجابيات Digital.ai Release

التقارير الآلية وأدلة الامتثال لمدققي تكنولوجيا المعلومات

لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل لعرض البيانات من جميع أدوات DevOps

❌ ❌ ✅ سلبيات إصدار Digital.ai

لا توجد خطة مجانية أو إصدار مجاني

الواجهة ليست سهلة الاستخدام مقارنة بأدوات إدارة الإصدار والنشر الأخرى في هذه القائمة

💸 تسعير Digital.ai Release

للحصول على عرض أسعار مخصص، استفسر من Digital.ai Release.

💬 تقييمات عملاء Digital.ai Release

G2: 4/5 (2 تقييم)

كابيترا: غير متاح

10. جينكينز

عبر جينكينز

Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر يمكّن المطورين في جميع أنحاء العالم من بناء واختبار ونشر برامجهم بشكل موثوق. ومع وجود مئات الإضافات في مركز التحديث، يتكامل Jenkins مع البرامج الأخرى في سلسلة أدوات التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD).

✅ إيجابيات Jenkins

خط أنابيب Jenkins: مجموعة من المكونات الإضافية التي تدعم تنفيذ ودمج خطوط أنابيب إصدار التسليم المستمر في Jenkins

مكتبة من المكونات الإضافية للعمل على بناء أداة ديناميكية لنشر التطبيقات

❌ ❌ سلبيات جينكينز

الواجهة ليست سهلة الاستخدام مقارنة بأدوات إدارة الإصدار والنشر الأخرى في هذه القائمة

كأداة يقودها المجتمع، يمكن أن يكون دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها معقدًا

💸 تسعير Jenkins

جينكنز مجانية.

💬 تقييمات عملاء جينكينز

G2: 4.4/5 (أكثر من 370+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (380+ تقييم)

ها قد حصلت عليها - أفضل عشر أدوات لإدارة الإصدار!

اعتبارات لاختيار أدوات إدارة الإصدار

لم يتم إنشاء جميع أدوات إدارة الإصدار على قدم المساواة. فيما يلي الميزات الرشيقة التي يجب أن تكون ضرورية لنجاح التسليم المستمر:

ألواح بيضاء للعصف الذهني ووضع الأفكار

مستندات تعاونية لإجراءات التشغيل الموحدة, ملخصات المشروع والاتصالات الداخلية/الخارجية

عروض عبء العمل الجماعي والفردي للمواءمة مع خطة التطوير

التبعيات والتقديرات الزمنية لتكليفات المهام

مساحات لفصل مهام سير عمل الفريق مع استمرار التعاون المتبادل حسب الحاجة

الأتمتة لتقليل أو إلغاء الجهد اليدوي المطلوب لأداء المهام البسيطة

سباقات السرعة ولوحات كابان ولوحات المعلومات لعرض المقاييس الرشيقة في مكان واحد

دعم المنتج المستمر

لديك الآن أداتان أو ثلاث أدوات للإصدار في ذهنك. ولكن ما هو الحل الصلب الذي لن يتماشى مع سير العمل الحالي فحسب، بل سيعمل مع المستخدمين التقنيين وغير التقنيين في مؤسستك على حد سواء؟ 🤔

دعنا نستعرض بإيجاز الفوائد المتوقعة مع أداة إدارة الإصدار المناسبة:

اعتماد سريع للفرق الداخلية والشركاء الخارجيين

زيادة وانسيابية التواصل بين فرق متعددة الوظائف تحديثات الحالة التلقائية لتتبع المهام

موارد أفضل و إدارة المهارات للاحتفاظ بالمواهب

بيانات الإصدار والنشر التفصيلية

تحليل تدفق القيمة لتحديد فرص التحسين

رؤية سير العمل والاختناقات من خلال إعداد التقارير في الوقت الفعلي وإدارة السجلات

شحن البرامج بسرعة وكفاءة

سفراء التغيير الناشئ لتوجيه النمو بمرور الوقت

إن بي سي يونيفرسال للتوزيع التلفزيوني عبر GIPHY

دليل البدء السريع لاختيار أداة إدارة الإصدار ### دليل البدء السريع لاختيار أداة إدارة الإصدار

بصفتك مديراً للإصدار، فإن الأمر ليس سهلاً في اتخاذ القرار. فبالإضافة إلى التعامل مع العديد من الأنظمة ومجموعات المشاريع والعمليات، لديك "البحث عن أداة لإدارة الإصدار" على قائمتك. 😮‍💨

ما سيحدد النجاح في نهاية المطاف هو التحول الذي ستحدثه أداة إدارة الإصدار لفريقك ومشاريعك. والخبر السار هو أن هذه ليست مهمة شخص واحد! لذا إليك دليل البدء السريع للبدء في البداية الصحيحة وتوفير ساعات من البحث:

1️⃣ ابدأ بحثك بالتعرف على المشكلات التي ستحلها أداة إدارة الإصدار هذه. الأشخاص الذين سيعتمدون على الأداة لإنجاز أعمالهم على أساس يومي والأشخاص الآخرين الذين سيكونون على اتصال منتظم بها هم أهم الأشخاص الذين يجب التواصل معهم!

أرسل نموذج ClickUp لجمع معايير أداة إدارة الإصدار الخاصة بالمستلم من فريقك

2️⃣ قم بتقييم عمليات إرسال الاستمارة واجمع النتائج الرئيسية لتحديد الخيارات المناسبة. على سبيل المثال، إذا كانت الأغلبية تدرج أنهم بحاجة إلى مهام فرعية، فيمكنك تمرير أي أدوات لا تحتوي على هذه الميزة. لا تنسَ إضافة أفكارك أيضًا! أنت في مزيج من التكنولوجيا وفرق العمل، لذا فإن وجهة نظرك ذات قيمة. فكر في المشاريع السابقة التي سلطت الضوء على مجالات الفرص والمحادثات المخصصة مع أعضاء الفريق حول تحسينات عملية الإصدار.

اسحب الردود في جدول مستندات ClickUp Docs وحدد أولويات جميع الاحتياجات الفورية

3️⃣ إنشاء جدول مقارنة لأفضل أدوات إدارة الإصدار ومشاركة هذه المعلومات مع قادة الفريق وصناع القرار

نصيحة: ابحث عن مجموعة صغيرة من السفراء المتحمسين الذين يمكنهم تدريب وتحفيز الآخرين بعد تقديم البرنامج الجديد. سيكونون قادرين على تقديم الدعم الفردي الذي لن يكون متاحاً للجميع.

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إبقاء الجميع على اطلاع دائم بتقدم البحث من لوحة معلومات ClickUp Dashboard واحدة

ClickUp لإدارة الإصدار

هناك سبب يجعل المستخدمين الذين استخدموا Jira سابقًا والأدوات على حد سواء إلى ClickUp: يمكنهم تحقيق جميع أهدافهم في منصة واحدة. ومن خلال أتمتة العمليات وتقليل تعقيدات الإصدار، يمكنهم التوسع بشكل أسرع وأكثر أمانًا. الشركات في جميع أنحاء العالم تحب استعادة الوقت وتوفير النفقات والميزة التنافسية من استخدام ClickUp.

ينتهي بحثك عن اكتشاف البرمجيات بملاحظة جيدة اليوم- ابدأ مجانًا في ClickUp ! 👩‍💻