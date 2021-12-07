إدارة الإصدار 101: إطلاق منتجك إلى العالم

هل أنت هنا لأنك تعاني من عملية إصدار برامج معطلة؟ هل تشعر بأنك على بعد اجتماع حالة آخر من الاستسلام؟

يعرف أي شخص يشارك في تطوير البرمجيات أن جلب الجديد والجديد ميزات المنتج إلى السوق ليس بالأمر السهل. إنها عملية منظمة ومعقدة للغاية وتواجه حتماً مشاكل في نشر الإصدارات.

وإليك بعض الحقيقة: يمكن أن تشمل الآثار الجانبية لعملية إدارة الإصدار الهادفة برامج عالية الجودة، وتحول في التسليم، وزملاء عمل سعداء.

دعنا نتعرف على السبب الذي يجعل عملية إدارة الإصدار القابلة للتحكم والقياس والأتمتة هي الحل.

ما هي إدارة الإصدار؟

تعمل إدارة الإصدار في جوهرها على تقليل المخاطر، وتتبع المتطلبات وتدقيقها، وضمان العملاء، والتنفيذ المتسق - بأقل قدر من التعطيل.

يتم تتبع التغييرات واختبارها وتصحيحها عدة مرات حسب الحاجة قبل الإصدار الناجح.

و الإصدار (أو الإصدار الوحدة) هو نشر تغيير واحد أو أكثر من التغييرات المكونة للمنتج في بيئة الإنتاج.

الإصدار إدارة الإصدار هو تخطيط وجدولة واختبار المنتج من خلال مراحل وبيئات مختلفة.

لتحقيق إصدار ناجح والبقاء على قيد الحياة في هذا العصر التنافسي, سيراقب مديرو المنتجات مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس لضمان قدرة مستخدميهم على استخدام هذه التحسينات لدعم أعمالهم.

إذا لم تقم بالإصدار بشكل مستمر، فإنك بذلك تلحق الضرر بشركتك

لماذا؟ لأن الالتزام بالإصدارات المتكررة للبرمجيات يجعل منتجك موثوقاً ومستقراً - وهي خصائص أساسية لسلامة عملك.

ما مدى تواتر الإصدارات؟ مرة في السنة، مرتين في السنة؟ ضع في اعتبارك بعض النقاط لتقييمها: أهمية التحديثات، وتوافق المستخدم النهائي، وتبعيات البرنامج الحالي.

في ووركبلس ، يقول مدير العمليات ريان فايف: "إن وتيرة إصدار Workpuls تتم وفق جدول زمني شهري متجدد. في معظم الأسابيع، نصدر المواد الجديدة في يوم الاثنين التالي ونتيحها مجانًا لجميع الأعضاء على موقعنا الإلكتروني، مع بعض الاستثناءات (على سبيل المثال، عدد تم تنزيله عدة مرات بالفعل أو يحتاج إلى مزيد من التحرير). وبصرف النظر عن هذه الاستثناءات، لا يوجد تأخير بين النشر والإتاحة."

دعونا نلقي نظرة على أربعة مسارات للنظر في نشر الإصدار الخاص بك:

اسم المسار

الإيجابيات

الإيجابيات

انفجار كبير

🟢يتم النشر لجميع المستخدمين في نفس الوقت 🟢يتم إعطاء أصحاب المصلحة تاريخ النشر، لذلك لا يوجد سوء فهم حول الجدولة 🟡أي تأخير في الإصدار يمكن أن يؤثر على أقسام معينة 🟡إذا تسبب الإصدار في حادث كبير، فسيتطلب الأمر التراجع لجميع المستخدمين

ادفع

🟢تقوم المؤسسة بدفع البرنامج إلى المنتجات المطلوبة

🟢فرص أكبر للأتمتة

🟡عندما يتم دفع تحديثات مهمة، قد تواجه الشبكة مشكلات في الأداء

سحب

🟢متوفر في موقع مركزي للمستخدمين للحصول عليه في الوقت الذي يناسبهم

🟡يجب تنفيذ مهلة زمنية محددة في الإصدارات ذات التحديثات الأمنية

على مراحل

🟢النشر لمجموعة محددة من المستخدمين في وقت واحدأقل خطورة من "الانفجار الكبير"

🟡سيستغرق تنفيذ الإصدار وقتًا أطول

قد يكون من المغري لمديري الإصدار الوقوع في عقلية "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كل حالة ممكنة" لجعل الميزة مثالية.

إذا وقعت في ذلك، فمن المحتمل أن تجعل المنتج صعبًا على المستخدمين من خلال جعله معقدًا في الاستخدام.

على الرغم من أن إدارة الإصدار هي بلا شك عمل شاق من البداية إلى النهاية، إلا أن الفوائد تفوق الصعوبات.

فالفرق واثقون من أن ما يطرحونه يعمل

المكافأة:_

_قوالب إطلاق المنتج _

## لماذا يجب عليك تطبيق عملية إدارة الإصدار (المعروفة أيضًا باسم "جيد ش")

إذا كان بإمكانك التخلص من التخمين وزيادة الإنتاجية بالساعة، فمن يجادل في ذلك تخطيط الإصدار الرشيق غير ضروري؟

فيما يلي فوائد جديرة بالملاحظة تأتي من تنفيذ استراتيجية إدارة الإصدار:

### 🔁 البقاء على "التكرار"

أتمتة الاختبارات والمهام للحصول على نتائج خالية من الأخطاء

تبسيط الإصدارات القصيرة للنشر المتسق خلال سباقات السرعة

تقليل فرص المشاركة اليدوية مع وجود معايير ترميز الجودة في مكانها الصحيح

توثيق العمليات لتسهيل متابعتها بمرور الوقت من قبل أي شخص (وللأشخاص الجدد في المؤسسة!)

تمكين فرق العمل من الأداء والتواصل مع تحسين سير العمل ( اطلع على دليلنا لأفضل تطبيقات سير العمل )

## ✨ الجودة مثل كل شيء عن توم هانكس

توفير الوقت والتكاليف التي يمكن تجنبها والطاقة مع زيادة التعاون بين الفرق

تمكين المطورين من تصحيح المسار بسرعة باستخدام التغذية الراجعة المستمرة نقل المعرفة إلى موظفي الدعم لتقليل دعم ما بعد الإنتاج

جودة برمجيات أعلى تلبي احتياجات المستخدم النهائي وتوقعاته

### 💬 هنا للتعليق

اختصار قدر كبير من الوقت المستغرق في إتقان الإصدار بشكل كبير والسماح للعملاء باختبار ما يعمل وما لا يعمل والإبلاغ عنه

التواصل مع المستخدمين حول كيفية استخدامهم للمنتج وما يتطلعون إلى فعله به

استخدم التحليلات من الأنشطة للمساعدة في التخفيف من محادثات التخطيط المبكر ذهابًا وإيابًا حول الميزات التي _يعتقد فريقك أن المستخدمين سيستمتعون بها

بشكل أساسي، نحن جميعًا نريد إنشاء منتجات نرغب في استخدامها بأنفسنا، لذا فإن حماستنا ورحلتنا خلال هذه العملية تضيف إلى عملية إدارة الإصدار.

👉 تحقق من هذه أمثلة على نتائج الأداء الجيدة للمنتج لفريق منتجك

من الفوضى إلى الوضوح: خطوات عملية الإصدار 6 خطوات عملية الإصدار

مع تطور التكنولوجيا الحديثة، مهّد المطورون الطريق لإصدار ميزات جديدة بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

يُطلق إطار العمل الرشيق تغييرات متكررة في الجداول الزمنية للتطوير المعروفة باسم سباقات السرعة المحددة زمنياً (قبلة الطهاة للإصدارات المتكررة). مع نهج التسليم الرشيق الفرق تنسيق أنشطة الإصدار بشكل أفضل لتقليل التأثير على الأعمال.

من خلال تقسيم مجموعات كبيرة من الأعمال إلى مهام يمكن إدارتها وتنظيمها في تراكم المنتجات يمكن لفريق المنتج الإدارة والتقييم للتخطيط .

يقول آلي وولف، مدير تسويق المنتجات في شركة Allie Wolff: "نحن نتبع منهجية Agile، لذلك نحن عادةً ما نطلق عناصر الصيانة والتحسينات بشكل متكرر إلى جانب العمل طويل الأجل على إصدارات أكبر قابلة للتسويق" البريد الإلكتروني المعياري .

"نركز على إصدار ميزة جديدة واحدة كل ثلاثة أشهر. لدينا أهداف كبيرة وليس لدينا نقص في الأفكار. كل شيء ممكن عندما يكون لديك موارد غير محدودة، ولكن مثل معظم الشركات، هذا ليس واقعاً بالنسبة لنا. مع تخصيص الموارد عقبة في بعض الأحيان، فإننا نحدد بعناية أولوية عناصر الإصدار حتى نتمكن من الحفاظ على وتيرة العمل ومواصلة تقديم القيمة لمستخدمينا."

الخطوة 1: قيادة الطريق إلى الإصدار

تتضمن الخطوة الأولى مدير المنتج (أو مدير الإصدار) وفريق المنتج (المالكون والمحللون والمسوقون) و أصحاب المصلحة الرئيسيين تحديد الرؤية

أريانا دوغان، نائب رئيس قسم المنتجات في التعلم التفاعلي ، "لدينا اجتماعات "فرق" منتظمة متعددة الوظائف لمجالات تركيزنا الرئيسية حيث نراجع الإصدارات والتصاميم الرئيسية القادمة لضمان معرفة الجميع بما سيحدث في المستقبل ومتى ولماذا."

بعد ذلك، ستحدد المجموعة الميزة (الميزات) ذات الأولوية في التحسينات التي ستدخل على الأعمال والعملاء في الإصدار التالي خارطة الطريق .

ويتابع دوغان قائلاً: "يتم ترتيب إصداراتنا حسب مزيج مما نعتقد أنه سيكون له التأثير الأكبر بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية، وموسمية العملاء، ومجموعة من المكاسب السريعة والأخطاء التي نعلم أن العديد من العملاء سيقدرونها". "نحن نستخدم مصفوفة تحديد الأولويات والكثير من المناقشات الصحية كل ثلاثة أشهر للتوافق على هذه الأولويات والتسلسل عبر الوظائف والمستويات في المؤسسة."

تشمل عوامل اتخاذ القرار ما يلي:

إصلاحات الأخطاء الفورية وتحسينات واجهة المستخدم

الأهداف الاستراتيجية للأعمال

تحليل الجدوى

التبعيات

توافر الموارد

المسائل المتعلقة بالتكلفة

العائد المقدر على الاستثمار

إن أفضل طريقة لتجنب التراجع في وقت لاحق هي إنشاء عبر الفريق المشاركة في بداية التخطيط للسباق السريع . ولكن، بالطبع، من الأسهل دائمًا القيام بذلك بشكل صحيح في المرة الأولى.

بعد ذلك، يقوم مدير الإصدار بتحديد نطاق العمل (مع اعتبارات أصحاب المصلحة الرئيسيين) لإنشاء خطة مفصلة لمتطلبات البناء وتحليل الجدوى والأولوية واختبار أفكار المنتج.

من الضروري أن تكون عملية الاستيعاب هذه شاملة لأنها توضح قيمة الإصدار.

👉 ابدأ تخطيطك مع خارطة الطريق مع الجدول الزمني قالب في مركز القوالب في ClickUp . 🚀

### الخطوة 2: الطريق إلى البرمجة

تعمل فرق الهندسة و DevOps ضمن فروع الميزات الخاصة بها لترجمة متطلبات المنتج وتوقعات أصحاب المصلحة مع خارطة الطريق.

فروع الميزات هي أجزاء من خط الفرع الرئيسي - حيث يتم تجميع جميع فروع الميزات ودمجها للدفع إلى الإنتاج.

يمكن لفريق التطوير المخصص لفرع ميزات محدد بناء واختبار وإجراء أي تغييرات دون التسبب في تعطيل أو عدم استقرار فروع الميزات الأخرى. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي دمج جميع التعليمات البرمجية في وقت مبكر جدًا في دورة التطوير إلى حدوث تعارضات والتسبب في تأخيرات غير مقصودة.

يسمح هذا الفصل للمطوّرين بالعمل على المهام في وقت واحد والحصول على الملاحظات بسرعة.

تقول أليسا بار، مالكة المنتج في شركة Alyssa Parr: "لقد وجدتُ أنه من المهم حقًا إجراء محادثات واجتماعات مع زملائك عند إدارة المنتج" جومو 247 . "التواصل وجهًا لوجه (حتى عبر تطبيق زووم!) لا يترك أي شيء مفتوحًا للتأويل ويسمح بتفسير سهل من كلا الجانبين لما يحتاجه كل منا من الآخر."

الخطوة 3: اختبار بري متوحش لضمان الجودة

يقوم فريق ضمان الجودة (ضمان الجودة) بالبحث عن المخاطر المحتملة في بيئة مرحلية مستقرة بناءً على المعايير المحددة. هنا، يقوم يمكن لفريق ضمان الجودة تحديد وقت فشل القدرات والتصرف بناءً عليها من خلال إجراء اختبارات منتظمة باستمرار .

تعد البيئات المرحلية مفيدة لاختبار الميزات مع مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل الإصدار الكامل. يسمح ذلك بإجراء اختبار قوي وتتبع الأداء قبل أن تكون متاحة للمستخدم النهائي.

ماثيو راميريز، مؤسس شركة ريبريز ميديا و أداة إعادة الصياغة ينصح باستخدام قوائم المراجعة لتنظيم نهج إدارة النشر:

"تعتبر عمليات إطلاق المنتج مرهقة لأن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث بشكل خاطئ. يمكن أن يساعد وجود قائمة مرجعية تحتوي على جميع العناصر التي يجب إكمالها قبل الإصدار في التخفيف من بعض التوتر المرتبط بإصدار منتجك. ستساعدك قائمة التحقق الجيدة أيضًا على منعك من تفويت أي خطوات أو نسيان شيء مهم أثناء عملية الإصدار."

الأتمتة أكثر معقولية من ساعات العمل الإضافية

إحدى أفضل الطرق لضمان زيادة الموثوقية هي أتمتة المهام المتكررة قدر الإمكان. الأتمتة يسمح بتنفيذ ترددات الإصدار بشكل أسرع وتقليل الأخطاء البشرية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون فروع الميزات قصيرة الأجل (مثالية لسباقات السرعة المربوطة بالوقت)، ويمكن للفرق إجراء تغييرات استباقية.

الآن، يتم دفع فروع الميزات إلى خط الفرع الرئيسي!

الخطوة 4: حافظ على الهدوء والاستعداد

بعد اجتياز الاختبار في البيئة المرحلية بأمان ومعالجة التغييرات، يقوم فريق تسويق المنتج بصياغة ملاحظات الإصدار لتأكيد ميزات النشر.

ثم، بعد المراجعات والموافقات الأولية، يجب على مالكي الميزات الفحص النهائي لأي وثائق.

إلى جانب خطة الإصدار للمستخدمين النهائيين، يجب أن تكون مواد التدريب والاعتماد للأقسام الداخلية مفصلة ومتاحة بنفس القدر من التفصيل.

ألبين بويغنو، المؤسس المشارك لـ منتج لينكي يقول أفضل ما في الأمر "يتم تضمين ملاحظات الإصدار في مركز توثيق مركزي متاح للشركة بأكملها. واعتمادًا على الشركة، يمكن أن يكون ذلك ويكي أو نظام إدارة التذاكر أو المستند المشترك."

"لكنني دائمًا ما أتجنب استخدام أنظمة إدارة الإصدارات (مثل Git). الهدف هو تجنب إدراج التفاصيل التقنية عندما يريد القراء فقط معرفة الميزات التي تأثرت".

يعد نقل المعرفة إلى موظفي الدعم أمرًا حيويًا لأنهم يساعدون في تمكين العملاء من استخدام المنتج للغرض منه.

👉 توفير الوقت في الكتابة وتمرير قالب ملاحظات الإصدار في مركز القوالب في ClickUp .

### الخطوة 5: دعه يذهب إلى الإنتاج

يتم إرسال إصدار البرنامج الذي تم بناؤه واختباره حديثًا إلى الإنتاج للمستخدمين!

يقوم فريق التسويق بنشر ملاحظات الإصدار الداخلية والخارجية، وإبلاغ العملاء، وتنظيم الفوضى إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات عاجلة.

شارك أحدث إصدار لديك مع المستخدمين

الخطوة 6: اجمع الإعجابات وعدم الإعجاب

ستكون الفرق معرضة لخطر الدعوة إلى المزيد من العمل إذا لم تتم ممارسة النشر الختامي بعد الإصدار.

بعبارة أخرى، لا تتخطى هذه الخطوة!

من الضروري ممارسة الإبلاغ عن الكفاءات وفرص التحسين ومراقبة سلامة النظام. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ملاحظات المستخدمين الصادقة لإجراء الصيانة وتلبية متطلبات المستخدمين.

أرافيند نالسيفام، أ مهندس الحلول في كلايسيس "إذا تم الإبلاغ عن أي مشكلات حرجة في إصدارات الإصدار الرئيسي، فسيتم تحويل الأولوية إلى إصلاح هذه المشكلات وتصحيحها قبل الانتقال إلى تطوير المنتج . ويشكل هذا تحديًا في بعض الأحيان عندما تكون هناك أخطاء تستغرق وقتًا طويلاً بشكل غير عادي"

يعمل اختبار قبول المستخدم (ويعرف أيضًا باسم الاستماع إلى ما يعجب المستخدمين وما لا يعجبهم) لصالحك، لذا فإن هذا سيغذي دورة حياة تطوير البرمجيات ويضمن أن يكون الإصدار التالي أفضل من الإصدار السابق!

مكافأة: تعرف على المزيد حول أنماط إدارة المنتجات المختلفة من خلال مسرد مصطلحات إدارة المنتجات!

## أفضل 5 طرق لإفساد إدارة الإصدار (وكيفية تجنبها)

لا يسير كل شيء وفقًا للخطة، لذا من المفيد معرفة ما يمكن تجنبه ببساطة عن طريق توجيه عملية إدارة الإصدار بعيدًا عن العوائق. وأكثرها شيوعًا هي

❌ شرح نطاق الإصدار بعبارات غامضة

هل يمكنك قياس نجاح الإصدار إذا كان كل ما لدى الفريق هو المهام وتواريخ الاستحقاق؟ هذا ليس سلوكاً رشيقاً ويمكن أن يدعو بسهولة إلى زحف النطاق !

❌ ❌ تقييد الموارد

على الرغم من أن الفرق تعمل ضمن فروع الميزات الخاصة بها في البداية، إلا أنه من الضروري البقاء على اتصال بالسلسلة لمواكبة المواعيد النهائية ومعالجة طلبات التغيير. لذلك، يجب أن تكون لغة إصدار البرنامج واضحة وموجزة عبر جميع الفرق المعنية.

❌ ❌رفض ممارسات الاختبار الآلي

أتمتة توصيل المعلومات إلى مهام قابلة للتنفيذ، بحيث يعرف المطورون ما يجب العمل عليه بعد ذلك. هذا يحسن الكفاءة ويجعل العمليات اليومية تتمحور حول الإنتاجية.

❌إعطاء الأولوية لعملية الإدارة على المخاطر

لا يمكن أن يمتد التفكير الاستراتيجي بحرية إذا كان هناك تداخل مع عملية الفريق الداخلي. يتحمل أعضاء الفريق المسؤولية الشخصية عندما تكون قدرتهم على حل المشاكل يتم تقييمها على العمليات والأدوات .

❌ ❌الرد على مهل

يقوم المطورون ببناء كود برمجي قد يكون معقداً في بعض الأحيان. وكلما زادت الملاحظات البناءة التي يتلقونها، كلما تمكنوا من تحسين ميزة برمجياتهم بشكل أفضل. ولكي ينجح ذلك، قم بتوضيح التوقعات بشأن نظام المراجعة والموافقة في الوقت المناسب مع الفرق وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

مكافأة: اطلع على موقعنا دليل حول أدوات إدارة الإصدار ! 💜

# خلاصة

على الرغم من استمرار البرامج في تغيير طريقة عمل المؤسسات ، هناك أيضًا جانب إنساني لها. _لذلك نجد طرقًا جديدة لمساعدة الناس على البقاء على اتصال وتبسيط تحديات الحياة المؤسسات في جميع الصناعات بتحديث منتجاتها باستمرار لتزويد الناس بتصميم أفضل, اختبار قابلية الاستخدام والإخراج مع كل ترقية جديدة.

ClickUp هو برنامج لإدارة الإصدار والنشر مصمم للفرق للارتقاء بإصدارات منتجاتها إلى المستوى التالي. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إدارة المشروع في إدارة إطار العمل الرشيق أو المنهجيات المفضلة الأخرى, ClickUp يدعمك !

حظاً موفقاً في تحولك الرقمي. نحن نشجعك!