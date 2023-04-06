أفضل 10 مهارات في إدارة المنتجات يجب أن يمتلكها كل مدير منتج

مديرو المنتجات يحتاج مديرو المنتجات (PMs) إلى إتقان الكثير من المجالات الرئيسية لبناء منتجات يحبها العملاء. يغرق الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى دور المنتج في بحر من المقالات التي تحاول الإجابة عن أسئلة أساسية مثل

هل إدارة المنتجات مناسبة لك؟

كيف يمكنك القول أن إدارة المنتجات تناسبك؟

إذا كانت مناسبة لك، كيف يمكنك الانتقال من دورك الحالي إلى دور مدير منتج؟

قد يكون العثور على الإجابة على هذه الأسئلة صعباً في ظل وجود الكثير من المعلومات المتضاربة. كيف يمكنك معرفة المعلومات التي ستساعدك في الحصول على إجابات لهذه الأسئلة؟

بعد قضاء بعض الوقت على الإنترنت، ستكتشف ما يلي مديري المنتجات يحتاجون إلى مهارات متعددة للنجاح في وظائفهم. الأمر مربك ومخيف بعض الشيء.

كيف تعرف حتى إذا كنت تمتلك هذه المهارات ويمكنك أن تكون مدير منتج؟ تابع معنا بينما نوضح لك 10 مهارات مهمة في إدارة المنتجات تحتاجها للنجاح في وظيفتك!

ما هي أهم مهارات إدارة المنتجات؟

قد تتساءل، ما هي المهارات التي تحتاجها لبدء مسيرة مهنية في إدارة المنتجات؟ أو ما الذي يبحث عنه مدراء التوظيف حقاً؟ 🤔

للإجابة على هذا السؤال، قام فريقنا من Upraised بتحليل أكثر من 200 توصيف وظيفي لمديري المنتجات (JDs) وحددنا 300 من المهارات الأكثر شيوعًا. ثم قمنا بعد ذلك بتجميعها في عشر مهارات هي بالفعل جوهر دور مدير المنتج المبتدئ.

كما استشرنا أيضاً خبراء في إدارة المنتجات وهو ما ساعدنا في جمع المهارات الأساسية التي يريدها أصحاب العمل عندما يضعون قائمة مختصرة بالمرشحين في بداية حياتهم المهنية.

كفاءة مهارات إدارة المنتجات المطلوبة لمديري المنتجات عبر مرفوع أهم ست مهارات يمكن أن تساعدك في الانتقال إلى منصب مدير منتج هي

حس المنتج مهارة التواصل الفهم التقني حل المشكلات التفكير القائم على البيانات والتفكير الاستراتيجي التركيز على النتائج

إليك كيف تختلف الكفاءة في مهارات مديري المنتجات العشرة هذه بين أفضل مديري المنتجات عن مديري المنتجات العاديين:

عبر Upraised

إليك مسرد مصطلحات إدارة المنتجات لتعرف كل شيء عن إدارة المنتجات قبل أن تقرأ المزيد.

أفضل 10 مهارات لإدارة المنتجات

المهارات الصعبة لمديري المنتجات

يتم اكتساب المهارات الصعبة عن طريق التعليم الرسمي أو برامج التدريب أو أثناء العمل. هذه هي المهارات الصعبة اللازمة لتكون مدير منتج ناجح:

1. حس المنتج

الحس بالمنتج هو قدرة مدير المنتج على فهم المشكلة وتحديد جميع الحلول الممكنة ومعرفة الحلول الممكنة ومعرفة الحلول التي يجب اختيارها في ظل القيود مثل الوقت والموارد والميزانية وشريحة المستخدمين.

وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لمديري المنتجات ذوي الخبرة التقنية. فكلما كانت معرفة المجال أعمق، كلما كان بإمكانك فهم عالم مساحة الحل لبيان مشكلة معينة . إنها مهارة يمكن للمرء اكتسابها وصقلها مع مرور الوقت.

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/no-code-tools-for-product-managers// أدواتلاكود لمديري المنتجات *% ! _

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4 مهارات إضافية لإدارة المنتجات

7. العقلية المتمحورة حول المستخدم

تُعد القدرة على التعاطف مع المستخدمين وامتلاك عقلية تتمحور حول المستخدم أمرًا بالغ الأهمية لمديري المنتجات لإنشاء منتجات تقدم قيمة وتلبي احتياجات المستخدمين، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدمين ومعدلات التبني.

8. التفويض

يؤدي التفويض الفعال إلى بناء الثقة داخل الفريق ويعزز العمل الجماعي، ويمكن لمديري المنتجات التركيز على المهام الاستراتيجية وقيادة عملية تطوير المنتج بشكل عام، مما يؤدي إلى تطوير منتج أكثر كفاءة وفعالية.

9. التفكير النقدي

التفكير النقدي جزء حيوي من إدارة المنتجات. يستخدم مديرو المنتجات التفكير النقدي لتحليل البيانات وتقييم الخيارات واتخاذ القرارات وحل المشاكل.

يجب أن يكونوا قادرين على تحديد المخاطر والفرص المحتملة، وإيجاد حلول إبداعية للتحديات المعقدة والتفكير النقدي من أجل تطوير أفضل استراتيجيات المنتجات . يحتاج مديرو المنتجات أيضًا إلى أن يكونوا قادرين على تحمل المخاطر المحسوبة دون التضحية بجودة المنتج أو تعريض سلامة المستخدمين للخطر.

10. التعلم المستمر

يساعد التعلم المستمر مديري المنتجات على البقاء على اطلاع دائم بالتقنيات الجديدة واتجاهات السوق وسلوك المستخدمين، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وإنشاء منتجات مبتكرة وتقديم قيمة حقيقية، وترسيخ مكانتهم كقادة أقوياء للمنتجات.

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كيف تساعد هذه المهارات في زيادة فرصك في الحصول على وظيفة؟

إدارة المنتجات أمر رائع المسار الوظيفي . لكي تكون مدير منتج ناجح، تحتاج إلى تطوير مهارات تساعدك على قيادة التعاون متعدد الوظائف بين المهندسين , تسويق و فرق المبيعات والمديرين التنفيذيين في الشركة والمستخدمين.

والآن دعنا نفهم كيف تساهم هذه المهارات في جعلك مدير منتج أفضل. نوعان من المهارات التي يحتاجها مديرو المنتجات للتفوق في هذا المجال:

المهارات الصلبة (أي المهارات التقنية)

المهارات الشخصية (أي المهارات التحليلية ومهارات التعامل مع الآخرين)

كل من المهارات الصلبة والشخصية مهمة عند البحث عن وظيفة. كباحث محتمل عن وظيفة، اعلم أنه ستكون هناك بعض المهارات الناعمة والمهارات الصلبة التي اكتسبتها من خبرات سابقة.

تسمى هذه المهارات المهارات القابلة للتحويل. وهي تشير إلى قدرتك على القيام بالوظيفة، حتى لو لم يتطابق ملفك الشخصي مع الوصف الوظيفي بنسبة 100%. هذه المهارات تجعلك رصيداً لا يقدر بثمن لأي شركة.

كيف تعرف أن إدارة المنتجات مناسبة لك؟

الخطوة الأولى هي فهم مستوى كفاءتك في كل من هذه المهارات.

ابدأ باستخدام اختبار KYS (اعرف ذاتك) لمعرفة ما إذا كان بإمكانك أن تصبح مدير منتج. هذا الاختبار اختبار الكفاءة يكشف عن سماتك السلوكية والسلوكية بناءً على مجموعة من 49 سؤالاً. سيساعدك هذا الاختبار على معرفة المزيد عن نقاط قوتك ونقاط ضعفك في مهارات مدير المنتج العشر الأساسية!

إذا حصلت على درجة أعلى من 50 دون أي خلفية عن المنتج - فهذا رائع! هذا يعني أن لديك بعض المهارات في دورك الحالي للنجاح كمدير منتج. ولكن بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على أقل من 50، فلا تقلق!

هذه الدرجة تعني ببساطة أنك بحاجة إلى العمل على مهاراتك وسيخبرك الاختبار عن النقاط العمياء لديك لمساعدتك. إذاً كيف يمكنك تطوير مهاراتك لتصبح مدير منتج ناجحاً وكفؤاً؟

كيفية تطوير مهارات إدارة المنتجات

سواء كنت من الأشخاص الذين ينحدرون من خلفية غير تقنية أو تقنية، هناك دورة تدريبية يمكن أن تساعدك على تطوير هذه المهارات. برنامج التسريع الوظيفي من Upraised مخصص فقط لمديري المنتجات الطموحين أمثالك الذين يحلمون بالعمل في شركات تعتمد على المنتج أولاً.

وهو منهج مدته 16 أسبوعاً يمنحك تدريباً عملياً ويؤهلك لدور مدير المنتج. إليك كيفية إعدادك في دورة Upraised لدور مدير المنتج: