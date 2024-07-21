6 قوالب ملاحظات إصدار البرمجيات لتحسين تجربة المنتج

لندخل في صلب الموضوع تساهم قوالب إصدار البرامج في تكرار النجاح. ولكن كيف تشجع زملاءك المطورين والمهندسين ومديري المنتجات على تبني القوالب واتباعها بشكل طبيعي؟

الطلبات العاجلة، وامتداد التطبيق، وضعف تواصل الفريق من الصعب على الإنتاجية، وإضافة القوالب تبدو أحيانًا وكأنها مشروع آخر لم يطلبه أحد.

ولكن إذا استمرت هذه الأحداث المهدرة للميزانية، تضعف سرعة المنتج والتسليم، وهذا ليس واقعًا نريده لك!

إن أي أداة نستخدمها لديها القدرة على إثقال كاهل إنتاجيتنا - عندما يساء إدارتها. إذا كان بإمكاننا مشاركة خبرتنا في الإنتاجية لمساعدتك في تنظيم عملية تسليم الإصدار بأي شكل من الأشكال، فلن نتراجع عن ذلك.

هناك قوالب وأمثلة رائعة هنا لتفريغها، ولكن إذا كان لديك فضول حول استخدام انقر فوق لإدارة المنتجات، ابدأ اليوم! 🌐 احصل على ClickUp لفرق المنتجات سنستعرض خمسة نماذج لملاحظات الإصدار، ونصائح عملية للاستفادة منها، بالإضافة إلى دليل يومي لكتابة ملاحظات الإصدار ونشرها.

ما هي مذكرة إصدار البرمجيات؟

ملاحظات إصدار البرامج هي وثائق تقنية توزع مع إصدار منتج جديد أو محدث إلى الإعلان عن التغييرات وإصلاحات الأخطاء والتحسينات. تبقي ملاحظات الإصدار الخاصة بك المستخدمين على علم بما يعمل عليه فريقك لتلبية توقعاتهم. ⚡️

يجب أن تكون ملاحظات الإصدار هي المرجع الذي يلجأ إليه عملاؤك للإجابة عن أسئلتهم الأساسية: ما الذي أحتاج إلى معرفته؟

اعتمادًا على مجال عملك - الترفيه، أو الأعمال، أو السفر، أو شبكات التواصل الاجتماعي - يتم توزيع ملاحظات الإصدار العامة هذه بشكل عام على هذه القنوات: موقع الشركة على الويب، والمدونة، والإشعارات داخل التطبيق، والبريد الإلكتروني، ومتاجر التطبيقات، ووسائل التواصل الاجتماعي. الوثائق الفنية ليست الأكثر طلبًا من قبل العملاء (بالنظر إليك، الشروط والأحكام)، ولكن ملاحظات الإصدار في تصنيفها الخاص. إنها قاعدة معرفية لمنح عملائك أفضل تجربة مع منتجك. 💡

استخدام كلمات غير مألوفة في ملاحظات الإصدار الخاص بك يعزل العملاء ويربكهم. لهذا السبب، حاول تجنب المصطلحات التقنية!

أنشئ مستندًا قيد التشغيل في ClickUp لتنظيم جميع ملاحظات الإصدار السابقة والحالية والمستقبلية تعرف على المستندات مثل الأغنية والرقصة، تتعلق ملاحظات الإصدار بالإعداد والتوقيت والتسليم.

إنها خط مباشر للاحتفاظ بالمستخدمين المحبطين وإعادة إشراك المستخدمين. لذا لا تؤجل كتابة ملاحظات الإصدار حتى الليلة التي تسبق يوم الإطلاق. ⌛️

سواء كانت مؤسستك في السنة الثانية أو العاشرة، فإن قوالب ملاحظات إصدار البرامج التي اخترناها تتراوح بين الوثائق الأساسية ومجموعة الإنتاجية. لذلك هناك ما يناسب الجميع!

6 قوالب مجانية لملاحظات الإصدار

1. قالب ملاحظات الإصدار من ClickUp

قالب ملاحظات الإصدار من ClickUp

يتم تقديم أول قالب ملاحظات إصدار برنامجنا الأول من ClickUp Docs!

إن قالب ملاحظات الإصدار ClickUp حزم عناصر نائبة للمحتوى وأمثلة مرئية تحت تصرفك لإثارة قرارات إبداعية لإحداث تأثير إيجابي على تجربة القراءة لدى عميلك.

فيما يلي بعض الميزات الموفرة للوقت (والمجانية!) في المستندات التي ستحبها إلى جانب محتوى الإصدار الخاص بك:

محرر تعاوني: وضع علامات على أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة بالتعليقات، وتعيين عناصر العمل لهم، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع للبقاء على اطلاع على الأفكار

وضع علامات على أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة بالتعليقات، وتعيين عناصر العمل لهم، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع للبقاء على اطلاع على الأفكار لافتات مرمزة بالألوان : تنظيم المحتوى والتأكيد على النص المهم

: تنظيم المحتوى والتأكيد على النص المهم أزرار قابلة للتنفيذ : قم بربط الروابط ذات الصلة بالمحتوى الآخر المتعلق بالمنتج لعملائك لمعرفة المزيد

: قم بربط الروابط ذات الصلة بالمحتوى الآخر المتعلق بالمنتج لعملائك لمعرفة المزيد جدول المحتويات اللاصق : انتقل إلى أي قسم من مستندك باستخدام جدول محتويات ثابت يبقى معك أثناء التمرير

: انتقل إلى أي قسم من مستندك باستخدام جدول محتويات ثابت يبقى معك أثناء التمرير كتل التعليمات البرمجية : حافظ على تكامل الكود وسهولة القراءة والتباعد باستخدام تمييز بناء الجملة

: حافظ على تكامل الكود وسهولة القراءة والتباعد باستخدام تمييز بناء الجملة الصفحات المشتركة العامة: السماح لمحركات البحث بتضمين الرابط في نتائج البحث ونسخ رمز التضمين من قسم الإعدادات المتقدمة

من الفكرة إلى الإصدار، حدد أولويات مبادراتك وملاحمك ومشكلاتك وخطط لها - كل ذلك في مكان واحد. 🧑‍💻 قم بتنزيل هذا النموذج تحقق من قائمتنا من أدوات إدارة الإصدار !

2. إصدار قالب قطار الإصدار من ClickUp

قطار الإصدار هو عملية منسقة ومنظمة لتقديم تحديثات البرامج في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

ابق على المسار الصحيح مع تحديثات برامجك باستخدام قالب ClickUp Release Notes. يوفر الحل المحلي الخاص بنا منصة ديناميكية وسهلة الاستخدام لإدارة قطارات الإصدار - التسليم المنظم وفي الوقت المناسب لتحديثات البرامج. صُمم قالب ملاحظات الإصدار هذا للحفاظ على مواءمة فرقك وأصحاب المصلحة، ويضمن أن الجميع يتحركون بشكل متزامن نحو الأهداف المشتركة.

يجعل قالب ملاحظات الإصدار من ClickUp من السهل تتبع التطورات وإصلاحات الأخطاء والتحسينات - مما يوفر وضوحًا بشأن ما هو متاح حديثًا في كل إصدار من إصدارات المنتج. من خلال تقديم تفاصيل موجزة ومفيدة لكل إصدار برمجيات، يساعد ClickUp فريقك على التواصل بفعالية حول العمل الذي تم إنجازه والتخطيط للمهام القادمة.

ليس من الضروري أن يكون البقاء على اطلاع على تحديثات البرامج أمراً صعباً. فمع قالب ملاحظات الإصدار من ClickUp، يمكنك الحفاظ على جدول زمني للإصدار يمكن التنبؤ به، مما يضمن إطلاع جميع الأطراف المعنية على التقدم المحرز ومعرفة ما يمكن توقعه. وسواء كنت مطورًا يوثق تفاصيل تحديث البرنامج، أو مدير مشروع يشرف على طرح التحديثات بسلاسة، فإن نموذجنا يمكنه تلبية احتياجاتك بفعالية. تنزيل هذا القالب

3. قالب ملاحظات الإصدار MS Word

عبر نماذج القوالب سوف تتعلم شيئًا أو اثنين عن تنسيق مذكرة الإصدار التقليدي مع نموذج Microsoft Word! هذا مثال جيد على اللغة المتناسقة التي تريد أن تهدف إليها عند كتابة ملاحظات الإصدار. (المزيد عن هذا لاحقًا!) تحميل هذا القالب

4. قالب ملاحظات إصدار المنتج

عبر كيبوايز القالب التالي من Kipwise هو مثال آخر على ملاحظات الإصدار الرائعة لتوصيل التحديثات مع العملاء. إذا كنت تبحث عن قالب جاهز لك لإرساله إلى الكاتب الفني أو مدير المنتج لكتابة ملاحظات الإصدار، سيكون لديهم مخطط هيكلي للبدء على الفور. تنزيل هذا القالب

5. قالب ملاحظات نشر الإصدار MS Word قالب ملاحظات النشر

عبر نماذج القوالب هذا قالب ملاحظات الإصدار التالي في Microsoft Word هو مستند قابل للتحرير مع قسم مخصص لملاحظات الإصدار لكل موضوع رئيسي: المقدمة والتعديلات الرئيسية وملاحظات التكوين والمشكلات المعروفة.

لقد غطينا لماذا يجب أن تتجنب المصطلحات التقنية في كل منعطف ممكن. ولكن إذا كان برنامجك مصممًا لعشاق المنتجات الذين يتبعون المصطلحات التقنية، فإن هذا النموذج سيوضح لك كيفية تنظيم ملاحظات الإصدار الخاص بك لسهولة القراءة والتدفق.

(أترى، هناك شيء للجميع في هذه القائمة!) تحميل هذا القالب

6. قالب ملاحظات الإصدار السريع

عبر نماذج القوالب أخيرًا وليس آخرًا، هذا القالب الذي يملأ الفراغ يفصل جميع الأجزاء المهمة في مستند الإصدار لتضعها في الاعتبار. إخلاء المسؤولية الكامل، هذا القالب... كثير خاصةً إذا كان العملاء يفضلون قراءة كل كلمة. (المفسد: إنهم لا يفعلون!) ولكن لا تدع ذلك يبعدك.

فالعناصر النائبة هي بالضبط ما يحتاجه قالب ملاحظات الإصدار الجيد لإزالة التخمين من "ماذا يوجد هنا؟ لا يمكننا أبدًا الاستهانة بمدى نسياننا للتفاصيل الصغيرة، بغض النظر عن عدد ملاحظات إصدار المنتج التي وضعناها! تنزيل هذا القالب

كيفية كتابة ملاحظات الإصدار

إذا كان لديك أي فضول حول ClickUp، فأول ما تحتاج إلى معرفته هو دعم أعمال التطوير جزء من هويتنا.

تمر معظم فرق العمل الرشيقة في أماكن العمل المختلطة أو القريبة من أماكن العمل عن بُعد بالكامل بمراحل من ارتفاع الإنتاجية وانخفاضها. تتكرر الأخطاء، ويتم وضع الأنظمة في مكانها الصحيح، ثم يأتي شيء ما ويقلب كل شيء رأساً على عقب. أعضاء فريقك بارعون في التنظيم الذاتي، لكنك تعلم أن هناك طريقة أفضل لإزالة عوائق الإنتاجية حتى يتمكنوا من التركيز على العمل الذي يحرك الإبرة.

إنشاء مجموعات من الأشخاص في ClickUp لتعيين المهام بسهولة، أو الإشارة إليها في التعليقات، أو إضافتها كمراقبين

على الرغم من عدم وجود عصا سحرية لجعل هذه المشاكل الشائعة تختفي، إلا أن أدوات مثل ClickUp صُممت لوضع قوة تخصيص سير العمل في أيدي الفرق.

و تحب فرق المنتجات استخدام ClickUp لأن لديهم رؤية عالية المستوى عبر فرق متعددة أو الحصول على التفاصيل الدقيقة لأي مشروع أو تبعية عند الحاجة.

قبل ClickUp، كان الأمر جنونياً. كنا نقوم بشحن شيء ما ونضطر إلى إعادة شحنه لأن الميزة كانت تحتوي على الكثير من الأخطاء ولم يتم التخطيط لها بشكل جيد. لقد شهدنا انخفاضاً كبيراً في عدد الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها، وساعدنا ClickUp في تجنب الكثير من المشاكل.

راؤول بيسيرا، مدير المنتج في Atrato

نحن نريد أن تكون عملية إنشاء ملاحظات الإصدار أداة بديهية لإدارة المشاريع متعددة الوظائف - وإزالة ما هو غير ضروري تكبير الاجتماعات من تقويم الجميع

في هذا الدليل، سنرى في هذا الدليل العملية التعاونية لمؤسسة مختلطة لكتابة ملاحظات الإصدار التفاعلي في خمسة أيام. 🗓

اليوم 1: إرسال نموذج مهام الإصدار إلى مديري المنتجات والمهندسين والمطورين لجمع المعلومات قوالب المهام في ClickUp تحدد التوقعات لجميع الفرق المشاركة. إنه الموقع المركزي لكل فريق من فرق الميزات لتقديم التفسيرات المكتوبة ومقاطع الفيديو القصيرة وغيرها من المواد الداعمة للإصدار القادم. وهذا يحرر وقت الجميع الثمين من العمل الإداري وملاحقة التحديثات.

تعيين التعليقات كعناصر عمل وتوفير الوقت مع تسجيلات الشاشة القابلة للمشاركة

اليوم الثاني: صياغة ملاحظات الإصدار ومتابعة أي عناصر مفقودة أو غير واضحة

والآن إلى الحدث الرئيسي: كتابة ملاحظات إصدار المنتج! يسمح قالب ملاحظات الإصدار الخاص بـ ClickUp للمساهمين في المستندات بالتعديل في الوقت الفعلي و @إضافة أشخاص أو مجموعات فردية أثناء الكتابة. ✍️

تتضمن الأشياء الضرورية لملاحظات الإصدار ما يلي:

اسم المستند والتاريخ ورقم الإصدار : رقم الإصدار عبارة عن سلسلة من الأرقام ذات علامات عشرية تشير للمستخدمين الداخليين والخارجيين على حد سواء إلى إصدار البرنامج الحالي. إذا زاد الرقم الموجود في أقصى يسار الرقم العشري فهذا يشير إلى تحديث رئيسي للبرنامج. تشير الأرقام الموجودة على يمين العلامة العشرية إلى تحديثات صغيرة

: رقم الإصدار عبارة عن سلسلة من الأرقام ذات علامات عشرية تشير للمستخدمين الداخليين والخارجيين على حد سواء إلى إصدار البرنامج الحالي. إذا زاد الرقم الموجود في أقصى يسار الرقم العشري فهذا يشير إلى تحديث رئيسي للبرنامج. تشير الأرقام الموجودة على يمين العلامة العشرية إلى تحديثات صغيرة أسماء الميزات والأوصاف والتحديثات : هذه معلومات مباشرة لسحبها من المهام التي أنجزتها الفرق

: هذه معلومات مباشرة لسحبها من المهام التي أنجزتها الفرق المحتوى المرئي : لقطات الشاشة، ومقاطع الفيديو، وصور GIF تساعد العملاء على متابعة تغييرات البرامج والتعرف عليها بشكل أفضل

: لقطات الشاشة، ومقاطع الفيديو، وصور GIF تساعد العملاء على متابعة تغييرات البرامج والتعرف عليها بشكل أفضل روابط ذات صلة: يجب أن يكون كل قسم عبارة عن ملخص قصير مع روابط لمقالات المساعدة المتعمقة

استخدم إجراء السحب والإفلات لتنظيم محتوى الإصدار الخاص بك بسهولة

يزيل سير العمل السريع في ClickUp الحاجة إلى البحث عن المعلومات. عندما تكون في منتصف كتابة ملاحظات الإصدار، سترجع باستمرار إلى أشياء من المهام. وهذا هو السبب في أن العلاقات في ميزة ClickUp ستصبح أحدث هوس لك.

ما عليك سوى ربط مستند ملاحظات الإصدار الخاص بك بالموارد المتعلقة بالإصدار من مساحة العمل الخاصة بك. لم تعد الإحالات المرجعية التبادلية عملاً روتينياً بل أصبحت تعزيزاً للإنتاجية مع ClickUp!

ذكر المهام والمستندات وربطها بالمعلومات المرجعية وعناصر العمل

اليوم الثالث: وضع علامات على أصحاب المصلحة للمراجعة والموافقة في مستند ملاحظات الإصدار

بعد الانتهاء من تصفية جميع البنود المعلقة واكتمال التنسيق وتدقيق الكتابة، يحين وقت مراجعة أصحاب المصلحة! 🔍

يمكنك اختيار تعيين تعليق داخل المستند لتنبيه أصحاب المصلحة أو إرسال عنوان URL المباشر لهم إذا لم يكونوا في مساحة العمل الخاصة بك. هذا يمنع إرسال نسخ متعددة إلى أشخاص مختلفين.

استخدم التعليقات في مستندات ClickUp Docs لاستدعاء النص المهم للمراجعة

اليوم 4: وضع اللمسات الأخيرة على مواد الإصدار والموافقة عليها

يعتمد الحفاظ على مشاركة الجميع في الساعات التي تسبق الإصدار على التواصل الشفاف. أدخل: الدردشة في ClickUp!

تحلّ الدردشة محل سلاك، ورسائل البريد الإلكتروني لمرة واحدة لتبسيط الأسئلة المتبقية وطلبات اللحظة الأخيرة.

إنشاء عرض دردشة مخصص لأي عمل تحتاجه داخل ClickUp

اليوم الخامس: توزيع ملاحظات الإصدار على جميع القنوات

عندما يؤكد مدير الإصدار دفع تحديثات البرنامج إلى الإنتاج، فقد حان الوقت لنشر ملاحظات الإصدار! 🎉

بعد الاحتفال الذي يستحقه الفريق، حان الوقت للتطلع إلى الإصدار التالي. عد إلى اليوم الأول وكرر العملية مع القوالب المخصصة مرة أخرى!

عبر ClickUpdates الإصدار 2.143 أنت تعتني بعملائك، ولكن من الذي يعتني بك؟

لقد قدمنا لك بعض الأمور التي يجب أن تفكر فيها، لكنك لست مضطرًا للعمل على هذه العملية بمفردك! في بعض الأحيان، نحتاج في بعض الأحيان إلى منظور جديد ليوضح لنا طرقًا أفضل وأكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة للقيام بالعمل.

القوالب ليست سوى البداية! فريقنا في ClickUp مستعد لمساعدتك في بناء أنظمة إصدار قابلة للتطوير. ⚙️ الحصول على الموارد